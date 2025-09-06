저스틴 선, 월드 리버티 파이낸셜에 호소 - 내 토큰을 잠금 해제하라

저스틴 선이 World Liberty Financial에 호소 - 내 토큰을 풀어달라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. TRON 생태계 창립자 저스틴 선은 논란(또는 헤드라인을 장식하는 것)과 무관하지 않습니다. 그는 World Liberty Financial(WLFI)가 갑자기 그의 토큰 대부분을 동결한 후 다시 한번 논란의 중심에 서게 되었습니다. 선은 여기서 단순한 투자자 이상입니다. WLFI 팀과 커뮤니티에 보낸 공개 게시물에서 그가 분명히 밝혔듯이, 그는 돈뿐만 아니라 "이 프로젝트의 미래에 대한 신뢰와 지원"도 함께 투자했습니다. 공정성은 저스틴 선에게 핵심 문제입니다 저스틴 선은 지지자와 기업가로서 이전에도 이 게임을 해왔습니다. 억만장자가 자신의 토큰 반환을 공개적으로 요구하는 일은 매일 있는 일이 아니며, 그 금액도 결코 작지 않습니다. 보고에 따르면 선의 WLFI 보유량은 약 1억 7백만 달러로, 현재 동결된 상태입니다. 시장 조작과 탈중앙화와는 거리가 먼 거버넌스에 대한 비난이 돌고 있습니다. WLFI 사태는 동결된 토큰보다 더 깊은 문제가 있습니다. 이 프로젝트는 출범 이후 소문과 의혹에 시달려 왔습니다. 내부자들이 공급량의 절반 이상을 보유하고 있습니다. 트럼프 가족이 수십억 개의 토큰과 프로젝트 수익의 상당 부분을 통제하고 있다고 보도되었습니다. 토큰 할당 또한 불투명성으로 지적받았습니다. 일부 소매 투자자들은 출시 직후 팀의 "내부자 덤핑"을 비난하고 있습니다. 이로 인해 일반 홀더들이 대거 유입되는 시점에 가격이 급격히 하락했습니다. WLFI는 또한 고위 투자자들에 대한 비밀 거래와 특혜 의혹으로 조사를 받았습니다. 그러나 팀은 어떠한 불법 행위도 부인하며, 이 모든 것이 일상적인 자금 관리라고 설명했습니다. 선에게 핵심 문제는 공정성입니다. 그는 암호화폐 세계에 깊이 뿌리내린 감정을 반영하며 "토큰은 신성하고 침해할 수 없는 것이다—이것이 모든 블록체인의 가장 기본적인 가치가 되어야 한다"고 말했습니다. 그의 관점에서 이 동결은 자신에게만 나쁜 것이 아니라 프로젝트 자체에도 나쁜 영향을 미쳐 붕괴 위험을 초래할 수 있습니다...