MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비즈니스들 사이에서 비트코인 채택이 증가하는 이유
비즈니스들 사이에서 비트코인 채택이 증가하는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 최근 보고서는 다양한 산업 분야의 기업들이 비트코인을 수용하는 방식을 보여줍니다. 지역별 BTC 분석은 아시아와 미국 간의 경쟁이 심화되고 있음을 보여줍니다. 통화 가치 하락에 대한 우려로 비즈니스 소유자들이 대안 화폐를 모색하고 있습니다. 현재 기관들이 올해 최신 강세장을 주도하고 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 이는 주로 개선된 규제 환경 때문이지만, 기관과 고래들만이 시장에 적극적으로 투자하는 유일한 주요 카테고리는 아니었습니다. 비트코인이 2025년까지 강력한 기관 참여를 누려왔지만, 이러한 참여는 다른 구매자들도 끌어들였습니다. 비트코인을 수용하는 비즈니스 소유자의 수가 올해 급격히 증가하고 있습니다. River 비트코인 채택 보고서에 따르면, 기업들은 2022년에 약 5억 달러 상당의 비트코인을 보유했습니다. 그 수치는 이후 430억 달러를 넘어섰습니다. 분석에 따르면 다양한 산업 분야의 기업들이 BTC에 관심을 보이고 있습니다. 부동산 산업의 기업들이 비트코인 투자율이 가장 높았습니다. 비트코인 서비스와 호스피탈리티 산업이 각각 2위와 3위를 차지했습니다. BTC에 대한 기업 투자 수준은 비트코인을 비즈니스 운영에 통합할 수 있는 능력에 크게 영향을 받았습니다. 아시아의 비트코인 채택은 미국의 채택과 경쟁 중 기관 및 비즈니스 환경 전반에 걸친 비트코인 채택 증가는 글로벌 채택을 측정하기 위한 완벽한 조건을 제공했습니다. 이는 기관 참여가 글로벌 규모로 가속화되고 있는 현상이기 때문입니다. 미국은 암호화폐 채택 측면에서 글로벌 리더가 되기 위해 노력해 왔습니다. 그러나 특히 아시아로부터 치열한 경쟁에 직면해 왔습니다. 미국은 최근 Chainalysis 글로벌 암호화폐 채택 지수에서 2위를 차지했습니다. 국가별 비트코인 채택 | 출처: Chainalysis 인도가 이 지수에서 1위를 차지했으며, 다른 몇몇 아시아 국가들도...
U
$0.009303
-4.06%
REAL
$0.08186
-1.14%
BTC
$121,330.57
-0.84%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:41
공유하기
저스틴 비버, '스웨그' 앨범에 이어 빠른 후속작 '스웨그 II' 발표
저스틴 비버가 '스웨그' 앨범에 이어 빠르게 '스웨그 II'를 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 저스틴 비버 NBCU Photo Bank via Getty Images 저스틴 비버는 7월에 발매한 앨범 '스웨그' 이후 새 음악을 공유하는 데 시간을 낭비하지 않았습니다. 그래미상을 수상한 이 히트메이커는 "Daisies"와 "Yukon" 같은 톱 20 싱글을 탄생시킨 이전 LP의 서프라이즈 후속작인 '스웨그 II'를 발표했습니다. 첫 21곡 위에 23곡을 추가한 '스웨그 II' 재발매는 비버가 아내 헤일리 비버와 함께 자녀 잭 블루스 비버의 첫 생일을 기념한 지 2주 후에 출시되었습니다. 이 새 프로젝트에서 비버는 마이크 윌 메이드 잇과 Mk.gee 같은 스타 프로듀서들의 도움을 받아 자신의 개인 생활, 특히 결혼과 약물 남용에 대한 투기에 대해 계속 털어놓고 있습니다. "그들은 내가 미쳤다고 말하려 해 / 하지만 이제 그들은 모든 가사를 따라 부르고 있어," 비버는 오프닝 트랙 "Speed Demon"에서 노래합니다. "내게는 정복해야 할 산이 많아 / 일부 구걸하는 사람들을 뒤에 두어야 했어 / 그리고 나보다 더 강한 무언가가 있어 / 그것이 나에게 새로운 길을 열어주고 에너지를 주고 있어 / 그리고 그녀가 나를 충분하다고 확신시키는 방식에 무언가가 있어 / 매일 그녀는 나에게 사랑을 주고 / 나를 의심하는 모든 사람들 / 그들은 내 구원을 목격하고, 이제 그들은 내 자리에 앉아 있어." 비버는 "I Do," "Mother in You," "Don't Wanna," 그리고 템스와의 콜라보레이션 "I Think You're Special"과 같은 트랙에서 아내에 대한 감사와 헌신을 비슷하게 표현합니다. "나는 그래 / 내가 그렇다고 말할 때 진심이야 / 아무도 너를 만질 수 없어 / 나는 그래 / 너는 항상 내가 선택하는 유일한 사람일 거야," 그는 "I Do"에서 노래하며, "[나는] 지금보다 너를 더 사랑한 적이 없어"라고 덧붙입니다. 비버가 앞으로...
M
$2.07316
-0.67%
T
$0.01496
-0.72%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:08
공유하기
가격 방향이 바뀌면서 5조 9400억 원 XRP 활동 급증이 시장을 충격
가격 방향이 전환되면서 59억 4000만 달러 XRP 활동 급증이 시장을 충격시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 금요일 초반 세션에서 급격한 가격 변동을 보였으며, 다양한 암호화폐 자산의 거래 활동이 급증했습니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 XRP 역시 거래량이 최대 44% 증가하여 65억 7000만 달러에 도달했습니다. XRP 거래량, 제공: CoinMarketCap 금요일에 발표된 약한 고용 보고서에 대응하여 더 넓은 암호화폐 시장이 상승했으며, 이는 9월로 예정된 다가오는 Fed 회의에서 금리 인하 가능성을 높이는 것으로 보였습니다. 관심 있을 만한 내용 암호화폐는 이후 녹색으로 돌아왔지만, 상승은 단기간에 그쳤고 하락이 뒤따랐습니다. 기사 작성 시점에 XRP는 장중 최고가 2.88달러에 도달한 후 지난 24시간 동안 0.85% 하락한 2.80달러를 기록했습니다. XRP 뉴스 CME 선물은 최근 8월 성장 요약을 발표했는데, 암호화폐 선물 및 옵션에서 360억 달러의 미결제약정(OI) 기록을 세웠습니다. 기관 활동이 비트코인을 넘어 확장되면서 XRP는 미결제약정에서 사상 최고치에 도달하며 주목을 받았습니다. 관심 있을 만한 내용 리플 CEO 브래드 갈링하우스는 X에서 최근 이정표를 강조하며 XRP의 인상적인 미결제약정 급증을 언급했습니다: "CMEGroup 데이터에 따르면, XRP 선물 계약은 미결제약정 10억 달러에 도달하는 데 가장 빠른 속도(3개월 조금 넘게)를 기록했습니다." 이번 주에는 XRP 레저 메인넷에서 자격 증명 개정안이 활성화되었습니다. 자격 증명(XLS-70)은 DID 표준에 경량 기능을 추가하도록 설계되었으며, XRP 레저에서 직접 사용자 자격 증명을 발급, 관리 및 확인하기 위한 프레임워크입니다. 이 표준은 자격 증명 생성, 수락 및 삭제를 위한 새로운 거래 유형과 함께 새로운 "자격 증명" 원장 객체를 도입합니다. 출처: https://u.today/5940000000-xrp-activity-surge-shocks-market-as-price-flips-direction
U
$0.009303
-4.06%
RISE
$0.010422
+2.54%
XLS
$0.001951
-0.45%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:06
공유하기
비트코인과 알트코인에서 이 지표에 주목하세요: 트리거 시 변동성 증가
비트코인과 알트코인에서 이 지표에 주목하세요: 트리거 시 변동성 증가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석 회사 Alphractal은 비트코인(BTC)과 알트코인 간의 상관관계가 시장 움직임에 중요한 역할을 한다고 주장했습니다. 회사에 따르면, BTC와 알트코인 간의 상관관계가 감소할 때, 시장은 일반적으로 변동성의 물결을 경험합니다. 이 움직임은 상승하거나 하락할 수 있습니다. Alphractal은 분석에 자주 사용되는 상관관계 히트 맵 데이터를 인용하며, 이 지표가 암호화폐 시장의 일종의 "온도계" 역할을 한다고 밝혔습니다. 성명에는 다음과 같은 평가가 포함되었습니다: BTC가 횡보장일 때, 알트코인이 두각을 나타내고 종종 더 좋은 성과를 보이며, 이는 상관관계를 낮추고 후속 시장 위축으로 이어질 수 있습니다. BTC가 강한 하락세에 있을 때, 알트코인과의 상관관계가 증가하고 가격 움직임이 더 동기화됩니다. Alphactal이 공유한 BTC-알트코인 히트 맵. 알트코인 랠리는 일반적으로 단기간이며, 얼마 후 비트코인 가격이 "바닥으로 끌어내린다"고 언급되었습니다. 글 작성 시점에, BTC 가격은 $110,766에 거래되고 있으며 지난 24시간 동안 1% 상승했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/pay-attention-to-this-metric-in-bitcoin-and-altcoins-volatility-increases-when-triggered/
BTC
$121,330.57
-0.84%
MORE
$0.03658
+72.71%
ALTCOIN
$0.0004036
-18.46%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:03
공유하기
3-5년 된 7,626 BTC 온체인 이동
3~5년 된 7,626 BTC이 온체인으로 이동했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 매료되어 시작되었습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 초점을 맞춘 프로젝트에 관심을 가졌습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 다른 사람들과 그의 통찰력을 공유하기 위해 Sebastian은 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 온라인 토론에 적극적인 기여자가 되었습니다. 핀테크와 암호화폐 관련 주제에 대한 그의 집중은 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰할 수 있는 목소리로 빠르게 자리 잡았습니다. Sebastian의 목표는 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에서 최신 트렌드와 통찰력에 대해 청중을 교육하고 정보를 제공하는 것이었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley 핀테크: 프레임워크, 응용 프로그램 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 금융 기술에 관한 귀중한 기술과 지식을 제공하여 전통 금융과 탈중앙화 금융 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 보고서를 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. 암호화폐 개척자로서 Sebastian의 여정은 지식에 대한 끊임없는 추구와 통찰력을 공유하는 데 대한 헌신으로 특징지어졌습니다. 암호화폐의 복잡한 세계를 탐색하는 그의 능력과 금융 연구 및 커뮤니케이션에 대한 열정이 결합되어 그를 업계의 귀중한 기여자로 만들었습니다. 암호화폐 환경이 계속 발전함에 따라 Sebastian은 최전선에 남아 귀중한 통찰력을 제공하고...
K
$0.05914
-7.88%
BTC
$121,330.57
-0.84%
DEEP
$0.128049
-4.08%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:36
공유하기
롱 포지션이 잔혹한 타격을 받으며 24시간 동안 2억 1600만 달러 소멸
포스트 24시간 동안 2억 1600만 달러 청산, 롱 포지션 심각한 타격 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 충격적인 암호화폐 청산: 24시간 동안 2억 1600만 달러 청산, 롱 포지션 심각한 타격 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 충격적인 암호화폐 청산: 24시간 동안 2억 1600만 달러 청산, 롱 포지션 심각한 타격 출처: https://bitcoinworld.co.in/crypto-liquidations-brutal-blow/
COM
$0.011195
+2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:28
공유하기
저스틴 선, 월드 리버티 파이낸셜에 호소 - 내 토큰을 잠금 해제하라
저스틴 선이 World Liberty Financial에 호소 - 내 토큰을 풀어달라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. TRON 생태계 창립자 저스틴 선은 논란(또는 헤드라인을 장식하는 것)과 무관하지 않습니다. 그는 World Liberty Financial(WLFI)가 갑자기 그의 토큰 대부분을 동결한 후 다시 한번 논란의 중심에 서게 되었습니다. 선은 여기서 단순한 투자자 이상입니다. WLFI 팀과 커뮤니티에 보낸 공개 게시물에서 그가 분명히 밝혔듯이, 그는 돈뿐만 아니라 "이 프로젝트의 미래에 대한 신뢰와 지원"도 함께 투자했습니다. 공정성은 저스틴 선에게 핵심 문제입니다 저스틴 선은 지지자와 기업가로서 이전에도 이 게임을 해왔습니다. 억만장자가 자신의 토큰 반환을 공개적으로 요구하는 일은 매일 있는 일이 아니며, 그 금액도 결코 작지 않습니다. 보고에 따르면 선의 WLFI 보유량은 약 1억 7백만 달러로, 현재 동결된 상태입니다. 시장 조작과 탈중앙화와는 거리가 먼 거버넌스에 대한 비난이 돌고 있습니다. WLFI 사태는 동결된 토큰보다 더 깊은 문제가 있습니다. 이 프로젝트는 출범 이후 소문과 의혹에 시달려 왔습니다. 내부자들이 공급량의 절반 이상을 보유하고 있습니다. 트럼프 가족이 수십억 개의 토큰과 프로젝트 수익의 상당 부분을 통제하고 있다고 보도되었습니다. 토큰 할당 또한 불투명성으로 지적받았습니다. 일부 소매 투자자들은 출시 직후 팀의 "내부자 덤핑"을 비난하고 있습니다. 이로 인해 일반 홀더들이 대거 유입되는 시점에 가격이 급격히 하락했습니다. WLFI는 또한 고위 투자자들에 대한 비밀 거래와 특혜 의혹으로 조사를 받았습니다. 그러나 팀은 어떠한 불법 행위도 부인하며, 이 모든 것이 일상적인 자금 관리라고 설명했습니다. 선에게 핵심 문제는 공정성입니다. 그는 암호화폐 세계에 깊이 뿌리내린 감정을 반영하며 "토큰은 신성하고 침해할 수 없는 것이다—이것이 모든 블록체인의 가장 기본적인 가치가 되어야 한다"고 말했습니다. 그의 관점에서 이 동결은 자신에게만 나쁜 것이 아니라 프로젝트 자체에도 나쁜 영향을 미쳐 붕괴 위험을 초래할 수 있습니다...
TRUMP
$7.445
-1.27%
SUN
$0.025944
+1.92%
WLFI
$0.1732
-3.18%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:20
공유하기
좋은 비트코인 진입 시점을 찾고 계신가요? 암호화폐 연구 회사가 BTC를 구매하기 가장 좋은 시간을 공개합니다
비트코인 진입 시점을 찾고 계신가요? 암호화폐 연구 회사가 BTC 구매에 가장 좋은 시간을 공개했습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 진입 시점을 찾고 계신가요? 암호화폐 연구 회사가 BTC 구매에 가장 좋은 시간을 공개했습니다 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Scott Matherson은 Bitcoinist의 주요 암호화폐 작가로, 날카로운 분석력과 디지털 통화 환경에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. Scott은 암호화폐 초보자와 숙련된 애호가 모두에게 공감을 얻는 사고를 자극하고 잘 연구된 기사를 제공하는 것으로 명성을 얻었습니다. 글쓰기 외에도 Scott은 암호화폐 문해력 증진에 열정을 가지고 있으며, 종종 블록체인의 잠재력에 대해 대중을 교육하는 일을 합니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/a-good-bitcoin-entry/
BTC
$121,330.57
-0.84%
DEEP
$0.128049
-4.08%
COM
$0.011195
+2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:06
공유하기
시장 반응에 대한 심층 분석
이 게시물 시장 반응에 대한 심층 분석은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 ETH ETF, 막대한 $444M 유출 직면: 시장 반응에 대한 심층 분석 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 현물 ETH ETF, 막대한 $444M 유출 직면: 시장 반응에 대한 심층 분석 출처: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflow-2/
DEEP
$0.128049
-4.08%
COM
$0.011195
+2.52%
ETH
$4,308.24
-3.65%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:04
공유하기
우려스러운 1억 6200만 달러 유출로 시장 우려 고조
게시물 우려스러운 1억 6200만 달러 유출로 시장 우려 제기가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 비트코인 ETF 유출: 우려스러운 1억 6200만 달러 유출로 시장 우려 제기 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 현물 비트코인 ETF 유출: 우려스러운 1억 6200만 달러 유출로 시장 우려 제기 출처: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etf-outflows-3/
COM
$0.011195
+2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:49
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다