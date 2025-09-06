디지털 어센션 CEO, XRP가 다시는 0.50달러 이하로 돌아가지 않을 것이라고 주장: 그 이유는

디지털 어센션 CEO, XRP가 0.50달러 이하로 돌아가지 않을 것이라고 주장: 그 이유는 다음과 같습니다. 이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jake Claver는 투자자들이 0.30-0.50달러 범위에서 XRP 축적 기회를 놓쳤다고 주장합니다. CEO는 곧 출시될 ETF와 10억 달러 규모의 기업 자금 채택을 언급합니다. 현재 2.84달러의 가격은 2024년 11월 최저치 이후 400% 이상의 수익을 유지하고 있습니다. 디지털 어센션 그룹 CEO Jake Claver는 XRP의 0.50달러 이하 거래 시대가 영구적으로 끝났다고 선언했습니다. 그의 평가는 많은 투자자들이 축적에 활용했어야 했던 낮은 가격 수준으로 암호화폐가 돌아갈 수 있는지에 대한 진행 중인 논쟁을 다루고 있습니다. Claver는 수많은 투자자들이 XRP가 0.30달러에서 0.50달러 사이에서 거래될 때 이를 가치 없다고 무시하며 자산에 부정적인 라벨을 붙였다고 지적했습니다. 이러한 시장 참여자들은 현재 XRP가 현재 거래 범위로 발전함에 따라 그 가격 수준에서의 축적 기회를 놓친 것에 대해 후회를 표현하고 있습니다. ETF 출시로 주요 조정 방지 예상 CEO는 현재 랠리가 시작되기 전에 구매자들이 0.50달러 이하 가격에서 XRP를 축적할 수 있는 여러 해가 있었다고 강조했습니다. 그는 곧 출시될 현물 XRP ETF 상품이 역사적 최저치로의 주요 조정을 방지하는 기관 수요를 창출할 것이라고 믿습니다. 전망에 따르면 XRP ETF 출시는 다음 달에 이루어질 수 있으며, 승인 후 몇 주 내에 50억 달러의 투자 유입이 예상됩니다. 이러한 기관 관심은 이전 지지선으로의 깊은 되돌림이 불가능하다는 Claver의 주장을 뒷받침합니다. 기업 자금 채택은 공개된 XRP 보유량이 10억 달러를 초과했으며, 추가적인 가격 지지를 형성하고 있습니다. 이러한 기관 지원은 XRP를 0.50달러 범위로 되돌릴 수 있는 주요 조정에 대한 반대 주장을 강화합니다. XRP는 현재 2024년 11월 이후 400%를 초과하는 수익을 유지하고 있습니다. 이러한 가격 성과는 자산의 상승 궤적과 기관 매력에 대한 Claver의 자신감을 검증합니다. XRP 조정은 여전히 가능성 있음 그러나 기술적 분석가 EGRAG는 역사적 시장 사이클을 기반으로 대조적인 시나리오를 제시합니다. EGRAG는 잠재적인 급등 이후 0.30달러로의 조정이 여전히 가능하며, 최종 최저치는 달성된 최고 가격 수준에 따라 달라질 수 있다고 제안합니다. EGRAG의 분석에 따르면...