전례 없는 120억 달러 붐, 성숙화 신호
게시물 전례 없는 120억 달러 붐이 성숙을 알린다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 M&A: 전례 없는 120억 달러 붐이 성숙을 알린다
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:26
PlanC, ETF 자금 유입 속에서 비트코인 최고점 예측에 도전하다
PlanC, ETF 자금 유입 속에서 비트코인 최고점 예측에 의문을 제기하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 암호화폐 분석가 PlanC가 2025년 4분기 비트코인 최고점 예측에 의문을 제기합니다. 증가하는 ETF 자금 유입으로 시장 초점이 반감기 주기에서 벗어나고 있습니다. 강력한 전문가 의견이 전통적인 시장 주기 이론에 도전합니다. 2025년 9월 6일, PlanC는 X에서 비트코인 투자자들에게 4분기 최고점을 예상하기 위해 반감기 주기에 의존하는 것의 통계적 부적절성을 강조하며 경고했습니다. PlanC의 분석은 기존 시장 서사에 도전하며, 전통적인 주기적 패턴보다 기관 및 ETF 주도의 유동성 변화를 강조하여 트레이더들이 역사적 데이터 모델에 대한 의존도를 재평가하도록 촉구합니다. 비트코인의 ETF 영향력이 최고점 예측을 재정의하다 PlanC는 과거 주기를 사용하여 비트코인의 최고점을 예측하는 것이 통계적 원칙에 대한 오해를 반영한다고 전했습니다. 분석가들과 트레이더들은 이를 주목하며 과거의 가정에 의문을 제기하고 있습니다. 또 다른 저명한 트레이더인 Peter Brandt는 비트코인에 대해 더 넓은 잠재적 범위를 예측하며 기존 모델의 오류 가능성을 강조합니다. ETF가 시장 유동성에 영향을 미치면서 이전 주기 모델은 면밀한 검토를 받고 있습니다. 이러한 변화는 반감기 기반 예측에서 벗어나는 움직임을 의미합니다. ETF 내러티브는 암호화폐의 새로운 시장 동력으로 견인력을 얻고 있습니다. "단순히 과거 반감기 주기에 기반하여 4분기 비트코인 최고점에 베팅하는 사람은 통계적 오류를 범하고 있습니다. 이는 세 번의 동전 뒷면을 본 후 네 번째 동전 던지기 결과에 모든 돈을 베팅하는 것과 같습니다; 이렇게 작은 표본 크기로는 통계적 유의성이 없습니다... 지속적인 ETF 자금 유입과 같은 현재 시장 동력은 반감기 내러티브에서 관련성을 멀어지게 했습니다." — PlanC, 암호화폐 분석가, 비트코인 시장 해설가 규제 및 시장 역학: 역사적 주기에서의 전환 알고 계셨나요? 비트코인의 현재 ETF 주도 유동성 증가는 가격 최고점을 위한 과거 반감기 주기 의존과 뚜렷하게 대비되며, 중요한 시장 진화를 반영합니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인(BTC)은 현재 110,848.92달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 2.21조 달러, 시장 점유율은 57.90%입니다. 지난 90일 동안 가격은 4.93% 상승했지만, 최근 일일 거래량은 9.42% 하락하여 575억 1천만 달러를 기록했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:20
공유하기
쉬프: 금이 새로운 최고가를 기록하는 동안 비트코인은 '아무것도 하지 않고 있다'
쉬프: 비트코인은 금이 신고가를 경신하는 동안 '아무것도 하지 않고 있다'는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금의 신기록 "당신은 잘못된 말에 베팅했습니다" 골드 버그 피터 쉬프는 비트코인의 최근 부진한 성과에 대해 우쭐대고 있습니다. 최근 소셜 미디어 게시물에서, 저명한 금융 평론가는 대표 암호화폐가 현재 금이 신고가를 경신하는 과정에 있는 동안 "아무것도 하지 않고 있다"고 말했습니다. 금의 신기록 오늘 일찍, 황금 금속은 또 다른 사상 최고치를 기록하며 처음으로 3,600달러 수준을 넘어섰습니다. "연준이 인플레이션 상승 속에서 금리를 인하하려는 시점에 예상할 수 있는 정확히 그런 움직임을 보이고 있습니다,"라고 그는 말했습니다. U.Today가 보도한 바와 같이, 미국 노동부가 경제가 둔화되고 있음을 보여주는 실망스러운 고용 데이터를 발표한 후 오늘 일찍 금리 인하 가능성이 더 높아졌습니다. 미국 경제는 단지 22,000개의 일자리만 추가했는데, 이는 처음에 예상했던 75,000개의 일자리보다 훨씬 적습니다. 당신도 좋아할 수 있습니다 "당신은 잘못된 말에 베팅했습니다" 쉬프에 따르면, 금 대신 비트코인을 선택한 사람들은 결국 잘못된 말에 베팅하게 되었습니다. 금은 시가총액이 상당히 더 큼에도 불구하고 2025년에 비트코인보다 상당히 더 좋은 성과를 보였습니다. 비트코인은 올해 금에 비해 13% 하락했으며, 후자가 명확하게 "안전 자산" 경쟁에서 승리하고 있습니다. 이달 초, 쉬프는 금과 은의 상승세가 주요 암호화폐에 대한 하락세 발전이라고 의견을 밝혔습니다. 비트코인은 오늘 일찍 113,000달러 수준을 회복한 후 현재 111,225달러에 거래되고 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:15
UFC 파리 파이트 카드는 몇 시에 시작합니까?
UFC 파리 파이트 카드는 몇 시에 시작하나요? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 파리, 프랑스 - 2025년 9월 05일: (좌-우) 러시아의 나수르딘 이마보프와 브라질의 카이오 보랄호가 2025년 9월 05일 프랑스 파리의 아코르 아레나에서 열린 UFC 파이트 나이트 계체량에서 저울 위에 포즈를 취하고 있습니다. (사진: Jeff Bottari/Zuffa LLC) Zuffa LLC UFC 파리 파이트 카드가 오늘 밤 아코르 아레나에서 진행됩니다. 9월 6일 토요일 UFC 파이트 나이트의 메인 이벤트에서, 두 명의 높은 랭킹의 UFC 미들급 선수들이 최근 UFC 미들급 챔피언으로 등극한 함자트 치마예프의 첫 도전자가 되기 위한 주장을 펼칩니다. UFC 파리 메인 이벤트에서는 나수르딘 이마보프가 카이오 보랄호와 대결합니다. UFC 파리 파이트 카드는 ESPN+에서 스트리밍됩니다. 아래에서 UFC 파리의 메인 이벤트 세부 정보와 오늘 파이트 카드의 각 부분 시작 시간을 살펴보겠습니다. Forbes UFC 320 메인 이벤트: 마고메드 안칼라예프 대 알렉스 페레이라 2 오프닝 배당률 작성자: Trent Reinsmith UFC 파리 파이트 카드: 날짜, 시간, 장소, 시청 또는 스트리밍 방법 날짜: 2025년 9월 6일 토요일 장소: 프랑스 파리의 아코르 아레나 메인 카드 시작 시간: ESPN+에서 오후 3시 00분(ET) 예비 카드 시작 시간: ESPN+에서 정오(ET) Forbes UFC 321 메인 이벤트: 톰 애스피널 대 시릴 간 오프닝 베팅 배당률 작성자: Trent Reinsmith UFC 파리 메인 카드 나수르딘 이마보프 대 카이오 보랄호 브누아 생드니 대 마우리시오 루피 모데스타스 부카우스카스 대 폴 크레이그 볼라지 오키 대 메이슨 존스 리스 맥키 대 악셀 솔라 윌리엄 고미스 대 로버트 루찰라 UFC 파리 예비 카드 우마르 시 대 브렌드슨 히베이로 마르친 티부라 대 안테 델리자 해리 하드윅 대 카우에 페르난데스 샘 패터슨 대 트레이 워터스 브래드 타바레스 대 로버트 브리첵 안드레아스 구스타프손 대 리나트 파크레트디노프 쇼나 배넌 대 샘 휴즈 Forbes UFC 322 메인 이벤트: 델라 마달레나 대 마카체프 오프닝 배당률 작성자: Trent Reinsmith UFC 파리 메인 이벤트: 나수르딘 이마보프 대 카이오 보랄호 파리, 프랑스 - 9월 05일: 나수르딘...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:11
공유하기
미국 증권거래위원회, 주요 암호화폐 단속 기간 동안 겐슬러의 '사라진' 문자 메시지로 비난받아
미국 증권거래위원회(SEC)는 최근 보고서에서 게리 겐슬러의 재임 기간 동안 암호화폐 집행 조치와 관련된 기록 손실을 초래한 감시 기관 IT 부서의 일련의 "피할 수 있었던" 실수를 상세히 설명한 후 비난을 받고 있습니다.
Bitcoinist
2025/09/06 13:00
공유하기
암호화폐 시장이 큰 상승을 준비하는 가운데 구매하기 좋은 5가지 코인
현재 암호화폐 시장 전체가 하락세에 있지만, 경험이 풍부한 투자자들은 이러한 하락세를 [...]
Coinstats
2025/09/06 13:00
공유하기
SEC 및 CFTC, 24/7 거래 적응 추진
SEC와 CFTC의 24/7 거래 적응 추진에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: SEC와 CFTC가 전통 시장에서 24/7 거래를 위한 제안을 발표했습니다. 이
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:43
공유하기
솔라나 트레저리 기업 SOL 스트래티지스, 나스닥 거래 승인 획득
솔라나 트레저리 기업 SOL 스트래티지스, 나스닥 거래 승인 받아 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 솔라나 블록체인이 월스트리트에서 새로운 주목을 받게 될 예정입니다. SOL 스트래티지스 Inc.는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 합류 승인을 받았으며, 2025년 9월 9일부터 STKE 티커로 거래를 시작할 예정입니다. 나스닥으로 이전함으로써, 이 기업은 더 넓은 투자자 기반, 특히 솔라나와 연계된 기업에 직접 노출을 원하는 기관들을 유치할 것으로 기대하고 있습니다. 추가된 유동성은 기존 주주들에게도 큰 혜택으로 여겨집니다. 주식은 이전에 CYFRF로 거래되던 OTCQB 벤처 마켓에서 자동으로 전환되며, 캐나다 증권거래소(HODL)의 상장은 유지됩니다. 1년간의 노력에 대한 CEO의 견해 최고경영자 리아 왈드는 나스닥 승인이 1년 이상의 준비와 끈기에 대한 검증이라고 말했습니다. 소셜 미디어 게시물에서, 그녀는 이 이정표가 회사와 솔라나 생태계 모두 세계에서 가장 저명한 기술 기업들 사이에서 인정받고 있다는 증거라고 설명했습니다. 왈드는 이번 상장이 검증자 성장을 확대하고 미국 자본 시장에 대한 접근을 강화하는 기반을 제공한다고 덧붙였습니다. 회사의 우선순위 중 하나는 솔라나의 성능과 보안에 필수적인 검증자 파트너십과 스테이킹 운영을 확장하는 것입니다. 분석가들은 이번 움직임이 네트워크의 처리량과 효율성을 가속화하기 위한 솔라나의 최근 알펜글로우 업그레이드와 일치한다고 지적합니다. 나스닥 자본을 바탕으로, SOL 스트래티지스는 증가하는 수요에 맞춰 검증자 인프라를 유지하는 데 더 큰 역할을 하기를 희망합니다. 더 넓은 성장을 향한 단계 이 승인은 여전히 미국 증권거래위원회의 규제 승인이 필요하며, 여기에는 Form 40-F 제출의 효력 발생이 포함됩니다. 완료되면, 경영진들은 업계 전반에 걸쳐 스테이킹 서비스에 대한 수요가 계속 증가하는 시점에 솔라나 인프라에 대한 기관 자금 흐름을 포착할 수 있는 위치에 회사가 놓일 것이라고 믿습니다. 왈드에게 이번 상장은 끝이 아니라...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:05
공유하기
오늘의 NYT 미니 크로스워드 힌트와 정답 9월 6일 토요일
오늘의 NYT 미니 크로스워드 힌트와 정답 (9월 6일 토요일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 NYT 미니 크로스워드 퍼즐에 도움이 필요하신가요? 여기 퍼즐을 위한 힌트와 정답이 있습니다. 출처: NYT 돌아왔습니다! 몇 주간 휴식을 취한 후, 사랑하는 퍼즐 해결사 여러분과 함께 크로스워드를 다시 시작합니다. 그때는 한여름 같았는데, 이제 여름은 슬그머니 물러가고 가을이 서늘하고 약간 아쉬운 느낌으로 다가오고 있습니다. 항상 그렇듯이, 최고의 현재 스트리밍 옵션과 극장 개봉작이 포함된 주말 스트리밍 가이드를 확인해보세요. 여러분이 무엇을 시청하고 있는지도 알려주세요! 저는 항상 추천을 찾고 있습니다. 어제의 NYT 미니 크로스워드를 찾고 계신가요? 여기에서 힌트와 정답을 확인하세요. NYT 미니는 더 크고 도전적인 NYT 크로스워드의 작고, 빠르며, 더 소화하기 쉬운 축소판 버전이며, 큰 형제와 달리 뉴욕 타임즈 구독 없이 무료로 플레이할 수 있습니다. 웹이나 앱에서 플레이할 수 있지만, 아카이브를 이용하려면 앱이 필요합니다. 스포일러 주의! 오늘의 미니 크로스워드 힌트 풀이법 토요일 미니는 주중 다른 날보다 훨씬 크고 어렵기 때문에, 첫 글자만 알려드리는 대신 각 문제에 대한 힌트를 포함했습니다. 아래에서 첫 글자를 볼 수 있으며, 그 다음에 정답이 나옵니다. 가로 1A. 4번 임기를 지낸 미국 대통령 — 제2차 세계대전 동안 4A. 셰익스피어 영어에서 '서두르다'의 의미 — "pie"와 운이 맞음 7A. 국가 상징으로 악기(하프)를 가진 유일한 국가 — 샴록을 생각해보세요 9A. 럼주의 유명 브랜드 — 10A와 어느 정도 운이 맞음 10A. 여성 래퍼 중 빌보드 1위 히트곡 기록을 가장 많이 보유한 사람(5곡) — 9A와 어느 정도 운이 맞음 11A. 고대의 시간 추적 장치 — 하늘의 가스 덩어리를 사용함 12A. Ctrl-___-Del —...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:02
공유하기
디지털 어센션 CEO, XRP가 다시는 0.50달러 이하로 돌아가지 않을 것이라고 주장: 그 이유는
디지털 어센션 CEO, XRP가 0.50달러 이하로 돌아가지 않을 것이라고 주장: 그 이유는 다음과 같습니다. 이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jake Claver는 투자자들이 0.30-0.50달러 범위에서 XRP 축적 기회를 놓쳤다고 주장합니다. CEO는 곧 출시될 ETF와 10억 달러 규모의 기업 자금 채택을 언급합니다. 현재 2.84달러의 가격은 2024년 11월 최저치 이후 400% 이상의 수익을 유지하고 있습니다. 디지털 어센션 그룹 CEO Jake Claver는 XRP의 0.50달러 이하 거래 시대가 영구적으로 끝났다고 선언했습니다. 그의 평가는 많은 투자자들이 축적에 활용했어야 했던 낮은 가격 수준으로 암호화폐가 돌아갈 수 있는지에 대한 진행 중인 논쟁을 다루고 있습니다. Claver는 수많은 투자자들이 XRP가 0.30달러에서 0.50달러 사이에서 거래될 때 이를 가치 없다고 무시하며 자산에 부정적인 라벨을 붙였다고 지적했습니다. 이러한 시장 참여자들은 현재 XRP가 현재 거래 범위로 발전함에 따라 그 가격 수준에서의 축적 기회를 놓친 것에 대해 후회를 표현하고 있습니다. ETF 출시로 주요 조정 방지 예상 CEO는 현재 랠리가 시작되기 전에 구매자들이 0.50달러 이하 가격에서 XRP를 축적할 수 있는 여러 해가 있었다고 강조했습니다. 그는 곧 출시될 현물 XRP ETF 상품이 역사적 최저치로의 주요 조정을 방지하는 기관 수요를 창출할 것이라고 믿습니다. 전망에 따르면 XRP ETF 출시는 다음 달에 이루어질 수 있으며, 승인 후 몇 주 내에 50억 달러의 투자 유입이 예상됩니다. 이러한 기관 관심은 이전 지지선으로의 깊은 되돌림이 불가능하다는 Claver의 주장을 뒷받침합니다. 기업 자금 채택은 공개된 XRP 보유량이 10억 달러를 초과했으며, 추가적인 가격 지지를 형성하고 있습니다. 이러한 기관 지원은 XRP를 0.50달러 범위로 되돌릴 수 있는 주요 조정에 대한 반대 주장을 강화합니다. XRP는 현재 2024년 11월 이후 400%를 초과하는 수익을 유지하고 있습니다. 이러한 가격 성과는 자산의 상승 궤적과 기관 매력에 대한 Claver의 자신감을 검증합니다. XRP 조정은 여전히 가능성 있음 그러나 기술적 분석가 EGRAG는 역사적 시장 사이클을 기반으로 대조적인 시나리오를 제시합니다. EGRAG는 잠재적인 급등 이후 0.30달러로의 조정이 여전히 가능하며, 최종 최저치는 달성된 최고 가격 수준에 따라 달라질 수 있다고 제안합니다. EGRAG의 분석에 따르면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:01
공유하기
