이 상승이 500% 더 높아지기 전에 투자할 10대 밈 코인

이 게시물 "이 상승장이 500% 더 오르기 전에 투자할 10대 밈 코인"이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 밈이 단순한 농담이 아니라 부를 창출하는 청사진이라면 어떨까요? 2025년, 밈 코인 시장은 경쟁자들의 각축장으로 변모했습니다. DOGS는 무리의 에너지로 상승하고 있고, Neiro는 대담한 브랜딩으로 시선을 사로잡고 있으며, Moo Deng은 암호화폐에서 돼지도 날 수 있다는 것을 증명하고 있고, Popcat은 계속해서 차트에 진입하고 있습니다. Book of Meme, Banana for Scale, Mog Coin, Apu Apustaja까지 더하면 관심을 끌기 위해 싸우는 코인들의 축제가 됩니다. 하지만 다른 모든 코인보다 더 크게 포효하는 라이브 프리세일이 하나 있으며, 이미 밈 코인의 교본을 다시 쓰고 있습니다. 그 야수는 바로 BullZilla($BZIL)입니다. 프리세일은 현재 1-D 단계에 있으며, 일찍 행동하는 사람들에게 보상을 제공합니다. 이 모델은 10만 달러가 모금될 때마다 또는 48시간마다 중 먼저 도래하는 시점에 가격을 인상합니다. 초기 참가자들은 이미 347.82%의 ROI를 경험했으며, 15만 달러 이상이 모금되고 개장일에 수십억 개의 토큰이 판매되었습니다. 계산은 간단합니다: 지연되는 매 순간이 더 높은 가격에 진입한다는 것을 의미합니다. BullZilla($BZIL) BullZilla의 프리세일은 단순히 진행 중인 것이 아니라, 기하급수적인 수익을 위해 설계된 살아있는 존재입니다. 1-D 단계에서 토큰 가격은 $0.00002575입니다. 550명 이상의 홀더가 참여했고, 15만 달러 이상이 모금되었으며, 수요는 몇 분 만에 10억 개의 토큰을, 2시간 만에 20억 개를, 하루가 끝날 무렵에는 70억 개를 소진시켰습니다. ROI 전망은 놀랍습니다: 프리세일에서 $0.00527의 상장 가격까지 20,371.49%입니다. 1,000달러 투자로 투자자들은 5,241만 개의 토큰을 확보합니다. 3만 달러 포지션은 15.7억 개의 토큰을 확보하며, 전망이 유지된다면 출시 시 820만 달러로 변환될 가능성이 있습니다. 진보적인 메커니즘은 구매자들이 몰려들든 시간이 지나든 가격이 상승하는 것을 보장하므로, 망설임은 부담이 됩니다. 모멘텀은 마케팅보다 더 크게 말합니다. 3시간 내에 1만 5천 달러가 유입되었습니다. 24시간 내에 3만 9천 달러가 모였습니다. 이것은 워밍업을 쫓는 것이 아니라, 스스로 먹이를 주는 기계입니다. 그래서 BullZilla는...