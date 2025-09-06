MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
Thumzup Media, 비트코인과 알트코인 트레저리로 10억 달러 미래를 바라보다
이 게시물 Thumzup Media가 비트코인과 알트코인 트레저리로 10억 달러 미래를 바라본다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Thumzup Media는 도지코인 마이닝 인수 예정, 5천만 달러 주식 공모, 그리고 확장된 디지털 자산 트레저리 전략이 특징인 주요 암호화폐 플레이어로의 변신 계획을 공개했습니다. Thumzup, 북미 도지코인 마이닝 리더가 되는 것을 목표로 도널드 트럼프 주니어가 지원하는 Thumzup Media Corporation(Nasdaq: TZUP)은 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/thumzup-media-eyes-billion-dollar-future-with-bitcoin-and-altcoin-treasury/
TRUMP
$7,451
-1,19%
ALTCOIN
$0,0004041
-18,36%
COM
$0,011199
+2,56%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:37
공유하기
전체 커뮤니티를 위한 중요 정보
이 게시물 전체 커뮤니티를 위한 중요 정보가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 Pi Network은 토큰이 역대 최저치에 가까워지고 있음에도 불구하고 완전히 검증된 블록체인이 되기 위한 전략을 계속 추진하고 있습니다. 프로젝트의 버전 23 업그레이드는 전환점을 맞이했습니다: 처음으로 KYC 인증이 단순한 앱 기능이 아니라 프로토콜 자체에 기록될 것입니다. 규정 준수 우선 블록체인 Stellar의 v23 프레임워크를 기반으로 하지만 Pi의 요구에 맞게 재작업된 새 릴리스는 신원 확인을 Pi의 기본 시스템과 커뮤니티가 승인한 외부 제공업체 모두에게 맡깁니다. 코어 팀은 이 접근 방식이 수년간의 KYC 문제를 종식시키고 중앙 기관을 넘어 인증 책임을 분산시킬 것이라고 말합니다. 이미 거의 1500만 개의 계정이 인증되었으며, 팀은 이 업그레이드가 암호화폐 결제를 통합하기 전에 명확한 규정 준수 기준을 요구하는 기업들의 채택을 가속화할 것이라고 믿습니다. 사용자가 예상해야 할 사항 출시는 점진적으로 진행되며, 짧은 서비스 중단이 있을 수 있습니다. 개발자들은 사용자와 파트너에게 사전에 알릴 것을 약속했으며, 이 변화를 개인뿐만 아니라 Pi의 네트워크에 연결할 계획인 제3자 플랫폼을 위한 준비로 설명했습니다. 장기적인 목표는 규제 기관이 신뢰할 수 있지만 단일 게이트키퍼에 의존하지 않는 "커뮤니티 주도" 신원 레이어입니다. 기술적인 측면이 발전하는 동안, 토큰은 강세를 보이는 투자자들에게 거의 기쁨을 주지 못했습니다. PI는 8월 발표 이후 잠시 급등하여 0.40달러 이상으로 올랐지만, 모멘텀은 빠르게 사라졌습니다. 현재 0.35달러 미만에서 거래되고 있으며, 이는 ATL인 0.33달러보다 약간 높은 수준이며, 2월 최고치에서 88% 이상 하락했습니다. 두 번의 큰 토큰 언락 — 9월 6일 1230만 코인과 9월 11일 990만 코인 — 이 투자 심리에 부담을 주고 있으며, 트레이더들은 추가적인 매도 압력에 대비하고 있습니다. 공급 과잉이 완화되면 이달 후반에야 안도감이 찾아올 수 있습니다. 앞으로의 길 Pi의 개발자들은 신원 인증을 프로토콜 기능으로 전환하는 것이 중요하다고 주장합니다...
T
$0,01497
-0,66%
CHANGE
$0,0015795
-3,79%
TRUST
$0,0003734
-2,68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:33
공유하기
중요한 BTC 무기한 선물 롱/숏 비율이 변화하는 시장 심리를 보여줍니다
중요한 BTC 무기한 선물 롱/숏 비율이 변화하는 시장 심리를 보여줍니다 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 중요한 BTC 무기한 선물 롱/숏 비율이 변화하는 시장 심리를 보여줍니다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 중요한 BTC 무기한 선물 롱/숏 비율이 변화하는 시장 심리를 보여줍니다 출처: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-reveals/
BTC
$121.311,18
-0,85%
COM
$0,011199
+2,56%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:26
공유하기
"금 가격이 5,000달러에 도달할 수 있는 반면, 비트코인은 정체되어 있을 것"이라고 피터 쉬프가 말했다
"금 가격이 5,000달러에 도달할 수 있지만, 비트코인은 정체될 것"이라고 피터 쉬프가 말한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "금 가격이 5,000달러에 도달할 수 있지만, 비트코인은 정체될 것"이라고 피터 쉬프가 말한 게시물이 처음으로 Coinpedia Fintech News에 게재되었습니다. 미국 노동 지표가 고용 둔화를 보인 후 글로벌 시장은 혼합된 신호로 한 주를 마감했습니다. 실업률은 2021년 이후 최고 수준으로 상승하여 연방준비제도(FRB)가 이달 말 금리 인하를 선택할 수밖에 없을 것이라는 추측을 불러일으켰습니다. 이러한 불확실성은 안전자산 수요를 증가시켰고, 금이 주목을 받았습니다. 오늘 금 가격 3,600달러 돌파 오늘 금 가격은 사상 최고치로 급등하여 1.5% 상승한 온스당 3,600달러에 도달한 후 뉴욕에서 약 3,592.50달러에 마감되었습니다. 은도 랠리에 합류하여 귀금속의 모멘텀을 강화했습니다. 이 랠리는 FRB 정책에 대한 우려 속에서 투자자들이 얼마나 빠르게 안전자산으로 이동하고 있는지를 보여줍니다. 피터 쉬프, 금 대 비트코인 논쟁 재점화 경제학자 피터 쉬프는 X에 금이 비트코인보다 강하다고 게시했습니다. 그의 게시물에서 쉬프는 이렇게 썼습니다: "금은 3,600달러 이상의 새로운 기록 고점에 도달한 반면 비트코인은 정체되어 있습니다. 금은 FRB 금리 인하를 앞두고 정확히 해야 할 일을 하고 있습니다. 2021년 이후 비트코인은 금에 대해 15%를 잃었습니다. 비트코인을 선택한 사람은 잘못된 말을 골랐습니다." 비트코인 지지자들이 BTC가 장기적으로 더 좋은 성과를 낼 것이라고 주장하자 쉬프는 더욱 강경하게 대응했습니다: "금은 내년에 5,000달러에 도달할 수 있습니다. 비트코인은 결승선을 절대 넘지 못할 것입니다." 그는 다시 한번 금을 최고의 안전자산으로 보고 있음을 분명히 했습니다. FRB 정책이 표적이 되다 전통적으로 낮은 차입 비용은 금과 같은 무수익 자산을 상승시킵니다. 트레이더들은 점점 더 FRB의 공격적인 완화에 베팅하고 있으며, 정치적 압력이 이에 불을 지피고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 FRB의 독립성에 대한 공격을 강화하며, 곧 금리 정책에 대한 다수 영향력을 확보할 것이라고 맹세했습니다. 분석가들은 FRB의 신뢰도가 손상되면 금이...
U
$0,009298
-4,11%
TRUMP
$7,451
-1,19%
BTC
$121.311,18
-0,85%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:13
공유하기
BlockDAG, HBAR, VET & SHIB Anthropic: I've translated the content to Korean as requested: BlockDAG, HBAR, VET & SHIB
BlockDAG, HBAR, VET & SHIB 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년에 투자할 최고의 암호화폐를 확인하세요. BlockDAG, Hedera, VeChain & Shiba Inu의 프리세일 성장, 스테이킹, 소각 및 가격 동향 업데이트. 2025년에 투자할 최고의 암호화폐를 찾는 것은 명확한 업데이트, 활발한 사용자 기반, 실질적인 진전에 의한 가격 움직임이 있는 프로젝트를 살펴보는 것을 의미합니다. 2025년 9월에는 네 가지 이름에 초점을 맞추고 있습니다: BlockDAG, Hedera, VeChain 및 Shiba Inu. 각 프로젝트는 서로 다른 강점을 보여줍니다. BlockDAG는 3억 9600만 달러 이상을 모금한 기록적인 프리세일과 X1 마이닝 앱을 사용하는 300만 명 이상의 사용자로 선두를 달리고 있습니다. Hedera는 SWIFT 관련 활동과 지속적인 개발자 이벤트로 모멘텀을 구축하고 있습니다. VeChain은 기관을 위한 스테이킹 업그레이드를 추가하고, Shiba Inu는 횡보에도 불구하고 적극적인 소각 캠페인으로 공급량을 줄이고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 프리세일 성장, 기업 채택, 스테이킹 보상 및 커뮤니티 주도의 공급 감소를 포괄합니다. 이 기사는 가격 업데이트, 최근 이정표 및 2025년에 투자할 최고의 암호화폐를 추적하는 사람들의 관심 목록에 이러한 이름들이 남아있는 이유를 공유합니다. 1. BlockDAG: 3억 9600만 달러 프리세일 기록과 300만 명 이상의 마이닝 사용자 BlockDAG는 강력한 보안, 속도 및 대규모 초기 사용자 기반의 조합으로 인해 2025년에 가장 많이 주목받는 프로젝트 중 하나가 되었습니다. 이는 방향성 비순환 그래프와 작업 증명(PoW)을 결합한 하이브리드 모델을 운영하여 PoW의 보호 계층을 유지하면서 빠른 트랜잭션을 가능하게 합니다. 이 시스템은 또한 이더리움 가상 머신과 완전히 호환되어 개발자가 앱과 스마트 계약을 쉽게 이전할 수 있습니다. 이러한 특징들이 BlockDAG(BDAG)가 2025년에 투자할 최고의 암호화폐 목록에서 높은 순위를 차지하는 이유입니다. 프리세일은 타의 추종을 불허하는 견인력을 보여줍니다. BlockDAG는 지금까지 3억 9600만 달러 이상을 모금했으며, BDAG 코인은 첫 번째 배치에서 현재 배치 30의 0.03달러까지 2900% 상승했습니다. X1 마이너 앱은 현재 300만 명 이상의 사용자가 직접 BDAG를 채굴하고 있습니다...
REAL
$0,0819
-1,09%
SHIB
$0,00001183
-2,87%
MORE
$0,03636
+71,67%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:03
공유하기
전문가, MSTR 주식의 S&P 500 편입 거부에 대해 '비밀 위원회' 비난
이 게시물 'MSTR 주식의 S&P 500 편입 거부에 대해 전문가가 '비밀 위원회'를 비난'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Michael Saylor의 Strategy(NASDAQ: MSTR)는 강한 시장 기대에도 불구하고 금요일 S&P 500 지수 편입에 실패했습니다. Bloomberg 분석가 Eric Balchunas는 모든 기준을 충족했음에도 불구하고 MSTR 주식 편입을 거부한 '비밀 위원회'가 있다고 밝혔습니다. 주가는 시간외 거래에서 2.90% 하락했으며 다시 330달러 수준 아래에서 거래되고 있습니다. MSTR 주식의 S&P 500 편입 거부: 음모인가? 최대 기업 비트코인 보유자인 Michael Saylor의 Strategy는 투자자들에게 큰 타격을 주며 S&P 500에 편입되지 못했습니다. 이는 회사가 유동성, 시가총액, 공개 유통주 등 여러 기준을 충족할 수 있었음에도 불구한 것입니다. 이 소식 이후 MSTR 주가는 금요일 시간외 거래에서 거의 3% 하락했습니다. Bloomberg ETF 전략가 Eric Balchunas는 자격 요건을 충족했음에도 MSTR 주식이 S&P 500 지수에서 제외된 이유에 의문을 제기했습니다. Balchunas는 이 결정이 결국 S&P의 지수 위원회의 재량에 달려 있었다고 언급하며, 이를 엄격한 규칙 기반 시스템이 아닌 "비밀 위원회가 운영하는 액티브 펀드"와 더 유사하게 운영된다고 설명했습니다. Blachunas는 Bloomberg가 이전에 Trillions 팟캐스트에서 위원회의 전 책임자와 인터뷰를 진행했으며, 이러한 결정이 어떻게 이루어지는지에 대한 통찰을 제공했다고 덧붙였습니다. 팟캐스트에서 Balchunas와 그의 동료들은 어떤 기업이 지수에 참여할 수 있는지 결정하는 S&P 500의 그림자 위원회에 대해 논의합니다. 과거에 위원회는 Elon Musk의 Tesla와 같은 최고 기업들을 거부한 바 있습니다. "위원회가 SPX 진입을 지연시킨 모든 주식 목록을 보면 흥미로울 것입니다. 여기에는 Microsoft, Tesla와 같은 실제 우량주들이 포함될 것으로 알고 있습니다"라고 Balchunas는 썼습니다. S&P 500에 추가되면 종종 지수를 추적하는 인덱스 펀드와 ETF의 매수 활동이 촉발됩니다. 이는 일반적으로 새로...
SPX
$1,4194
-7,27%
REAL
$0,0819
-1,09%
MORE
$0,03636
+71,67%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:01
공유하기
비농업 고용지표 하락에도 불구하고 비트코인 111,000달러 아래로 다시 하락
비트코인이 비농업 고용 지표 실패에도 불구하고 111,000달러 아래로 다시 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인은 미국 고용 데이터 주변의 변동성으로 실망을 안겨주며, 111,000달러 아래로 하락했습니다. BTC 가격 움직임은 모든 상승분을 포기한 반면, 금은 또 다른 신고가 경신을 기록했습니다. 트레이더들은 100,000달러 지지선 재테스트에 대한 기대를 유지하고 있습니다. 비트코인(BTC)은 미국 고용 데이터가 예상치를 크게 밑돌면서 금요일 월스트리트 개장 시 변동성을 보였습니다. BTC/USD 1시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView 금은 미국 노동 시장이 "급속히 악화"되는 가운데 기록을 경신 Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 BTC/USD는 9월 신고가인 113,400달러에 도달한 후 한 시간 만에 거의 3,000달러 하락했습니다. 8월 미국 비농업 고용지수(NFP)는 경제가 22,000개의 일자리를 추가했다고 확인했는데, 이는 예상된 75,000개보다 훨씬 적은 수치입니다. 그 결과 미국 달러의 강세가 급락한 반면, 금은 새로운 신고가 경신을 기록했습니다. XAU/USD 4시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView 이에 대응하여 시장 참가자들은 이제 주요 위험 자산 호재 이벤트인 연방준비제도(FRB)의 9월 17일 회의에서의 금리 인하가 확실시된다는 데 동의했습니다. CME 그룹의 FedWatch Tool 데이터는 이러한 결과의 가능성을 강조했습니다. "이는 2021년 7월 이후 두 번째로 낮은 고용 보고서 수치입니다," 거래 자원인 The Kobeissi Letter는 X에서 스레드의 일부로 작성했습니다. "노동 시장이 급속히 악화되고 있습니다." 9월 FOMC 회의에 대한 연준 목표 금리 확률(스크린샷). 출처: CME Group Kobeissi는 이전 달의 고용 수치도 하향 조정되었다고 언급했습니다. "노동 시장은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 나쁩니다: 6월의 고용 수치가 마이너스였을 뿐만 아니라, 미국 경제는 8월에 357,000개의 정규직 일자리를 잃었습니다," 창립자 Adam Kobeissi가 덧붙였습니다. 비트코인 가격 목표는 100,000달러 하락에 대한 예상 강화 NFP 인쇄가 비트코인에 미치는 긍정적인 영향에도 불구하고, BTC 가격 움직임은 눈에 띄게 미온적인 반응을 보였습니다. 관련: 비트코인은 '주요 숏...'에 앞서 2024년 스타일의 베어 트랩을 설정합니다
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:55
공유하기
2025년 암호화폐 M&A 119억 8000만 달러 도달 전망
상세 정보: https://coincu.com/news/crypto-ma-2025-prediction/
M
$2,07443
-0,60%
COM
$0,011199
+2,56%
MA
$0,0005929
-2,24%
공유하기
Coinstats
2025/09/06 13:43
공유하기
저스틴 선, 자신이 "쫓겨난" 알트코인을 또 한 번 대규모 매수했다고 밝혀
저스틴 선이 자신이 "쫓겨난" 알트코인에 또 다른 대규모 매입을 했다고 밝혔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트론(TRX) 창립자 저스틴 선은 미국 거래소에 상장된 암호화폐 기업들이 "저평가되어 있다"고 말하며 트럼프 관련 자산 두 개에 2000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 선은 ALTS(Alt5 Sigma) 주식 1000만 달러어치와 World Liberty Financial(WLFI) 토큰 1000만 달러어치를 구매할 것이라고 발표했습니다. "미국에 상장된 암호화폐 주식은 중요한 기회를 제공한다고 생각합니다. 따라서 저는 1000만 달러어치의 ALTS와 1000만 달러어치의 WLFI를 구매할 것입니다,"라고 선은 성명에서 말했습니다. 이번 투자 발표는 선과 트럼프가 지원하는 World Liberty Financial 간의 긴장 관계 이후에 나왔습니다. WLFI는 선이 프로젝트에서 구매한 1억 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결했습니다. 그러나 선은 토큰이 "신성하고 침해할 수 없는" 것이라고 주장하며 평등한 권리를 요구하며 대응했습니다. 저스틴 선은 암호화폐 세계에서 가장 논란이 많은 인물 중 한 명으로 알려져 있습니다. 재산이 120억 달러를 초과하는 것으로 추정되는 선은 5월에 도널드 트럼프 대통령이 밈코인 구매자들을 위해 주최한 비공개 만찬에 참석한 주목할 만한 인물 중 하나였습니다. 그러나 최근 트럼프 팀과의 불화로 긴장이 고조되고 있다고 전해지며, 특히 또 다른 트럼프 관련 암호화폐에 대한 그의 투자가 문제가 되고 있습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/justin-sun-reveals-he-made-another-major-purchase-of-the-altcoin-he-was-kicked-out-of/
TRUMP
$7,451
-1,19%
SUN
$0,025952
+1,95%
WLFI
$0,1733
-3,13%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:12
공유하기
이 상승이 500% 더 높아지기 전에 투자할 10대 밈 코인
이 게시물 "이 상승장이 500% 더 오르기 전에 투자할 10대 밈 코인"이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 밈이 단순한 농담이 아니라 부를 창출하는 청사진이라면 어떨까요? 2025년, 밈 코인 시장은 경쟁자들의 각축장으로 변모했습니다. DOGS는 무리의 에너지로 상승하고 있고, Neiro는 대담한 브랜딩으로 시선을 사로잡고 있으며, Moo Deng은 암호화폐에서 돼지도 날 수 있다는 것을 증명하고 있고, Popcat은 계속해서 차트에 진입하고 있습니다. Book of Meme, Banana for Scale, Mog Coin, Apu Apustaja까지 더하면 관심을 끌기 위해 싸우는 코인들의 축제가 됩니다. 하지만 다른 모든 코인보다 더 크게 포효하는 라이브 프리세일이 하나 있으며, 이미 밈 코인의 교본을 다시 쓰고 있습니다. 그 야수는 바로 BullZilla($BZIL)입니다. 프리세일은 현재 1-D 단계에 있으며, 일찍 행동하는 사람들에게 보상을 제공합니다. 이 모델은 10만 달러가 모금될 때마다 또는 48시간마다 중 먼저 도래하는 시점에 가격을 인상합니다. 초기 참가자들은 이미 347.82%의 ROI를 경험했으며, 15만 달러 이상이 모금되고 개장일에 수십억 개의 토큰이 판매되었습니다. 계산은 간단합니다: 지연되는 매 순간이 더 높은 가격에 진입한다는 것을 의미합니다. BullZilla($BZIL) BullZilla의 프리세일은 단순히 진행 중인 것이 아니라, 기하급수적인 수익을 위해 설계된 살아있는 존재입니다. 1-D 단계에서 토큰 가격은 $0.00002575입니다. 550명 이상의 홀더가 참여했고, 15만 달러 이상이 모금되었으며, 수요는 몇 분 만에 10억 개의 토큰을, 2시간 만에 20억 개를, 하루가 끝날 무렵에는 70억 개를 소진시켰습니다. ROI 전망은 놀랍습니다: 프리세일에서 $0.00527의 상장 가격까지 20,371.49%입니다. 1,000달러 투자로 투자자들은 5,241만 개의 토큰을 확보합니다. 3만 달러 포지션은 15.7억 개의 토큰을 확보하며, 전망이 유지된다면 출시 시 820만 달러로 변환될 가능성이 있습니다. 진보적인 메커니즘은 구매자들이 몰려들든 시간이 지나든 가격이 상승하는 것을 보장하므로, 망설임은 부담이 됩니다. 모멘텀은 마케팅보다 더 크게 말합니다. 3시간 내에 1만 5천 달러가 유입되었습니다. 24시간 내에 3만 9천 달러가 모였습니다. 이것은 워밍업을 쫓는 것이 아니라, 스스로 먹이를 주는 기계입니다. 그래서 BullZilla는...
D
$0,02976
-3,81%
FLY
$0,06058
-0,42%
T
$0,01497
-0,66%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 13:09
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다