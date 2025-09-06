MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
시바 이누 가격, 레이어 브렛이 관심 목록에서 밈 이름이 되면서 변동성 있는 거래 조건에서 하락
시바 이누 가격이 변동성 있는 거래 조건에서 하락하는 가운데 레이어 브렛이 워치리스트에서 주목받는 밈 코인으로 부상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 암호화폐 스포트라이트가 빠르게 변화하고 있습니다. 이더리움 기반 밈 코인이자 레이어 2 하이브리드인 레이어 브렛은 주요 프리세일 마일스톤에 근접하고 있으며 — 이미 280만 달러 이상을 모금했고 토큰은 여전히 0.055달러에 판매 중입니다. 식상한 밈을 넘어서는 트레이더들에게 브렛의 바이럴리티와 이더리움 인프라의 조합은 2025년을 향해 주목해야 할 이름으로 만들었습니다. 시바 이누 가격 움직임이 정체된 상태에서, 레이어 브렛은 커뮤니티의 다음 잠재적 100배 플레이로 워치리스트에 오르고 있습니다. 시바 이누 가격 예측: SHIB 동력 상실 시바 이누는 한때 밈 코인 광풍의 왕관 보석이었으며, 2021년 순수한 소매 에너지로 상위 10개 암호화폐에 진입했습니다. 그러나 2025년에는 그 빛이 바랬습니다. SHIB는 약 0.00001255달러에 거래되며, 몇 주 동안 범위에 갇혀 있고 연초 대비 최고치보다 훨씬 낮습니다. 거래량 수치가 이야기를 말해줍니다. CoinGecko는 SHIB의 24시간 거래량이 단 1억 4400만 달러로, 도지코인의 17억 5000만 달러와 심지어 페페의 3억 8100만 달러의 일부에 불과하다고 보여줍니다. 이는 관심이 사그라들고 있다는 명확한 신호입니다. 파생상품 데이터는 더 나빠 보입니다. CoinGlass는 오픈 인터레스트가 올해 초 5억 6000만 달러에서 오늘날 단 1억 8600만 달러로 붕괴되었다고 언급합니다. 온체인에서는 시바리움 네트워크가 어려움을 겪고 있습니다 — 예치자산 총액(TVL)이 150만 달러로 떨어졌으며, 시바스왑은 겨우 100만 달러를 보유하고 있습니다. 한때 SHIB의 유틸리티 생명선으로 홍보되었던 이 수치들은 쇠퇴하는 프로젝트를 강조합니다. 레이어 브렛이 워치리스트를 장악하는 이유 밈 전용 과거에 묶여 있는 시바 이누와 달리, 레이어 브렛은 밈의 바이럴 문화와 이더리움 레이어 2 스케일링의 유틸리티를 융합했습니다. 그 이점은 이론적이지 않습니다 — 이미 트레이더들에게 공감을 얻고 있습니다: 보안을 유지하면서 이더리움의 네트워크 혼잡 문제를 해결하는 초저 수수료와 즉각적인 거래. 디젠과 장타매매 홀더 모두를 끌어들인 대규모 스테이킹 APY. 성장이 기관에 의해 좌우되지 않도록 하는 커뮤니티 우선 설계.
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:39
공유하기
이더리움 ETF 자금 흐름이 글로벌 거래소에서 비트코인을 앞지르는 가운데 9월에 구매할 최고의 암호화폐
이 게시물 '이더리움 ETF 자금 흐름이 글로벌 거래소에서 비트코인을 앞지르면서 9월에 구매할 최고의 암호화폐'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권장하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 이더리움 ETF 유입이 비트코인을 앞지르면서 기관 수요가 암호화폐 시장을 재편하고 있습니다. 이러한 주요 암호화폐 간의 자본 순환은 암호화폐 커뮤니티 사이에서 미래 암호화폐 시장 전망에 대한 추측을 불러일으켰습니다. 이 추세를 지켜보는 분석가들은 이러한 순환이 자본이 비트코인에서 다른 네트워크로 확산되고 있다는 신호라고 말합니다. 이더리움 ETF와 함께 Tron, Arbitrum, Avalanche는 알트코인 기회 관심 목록에서 상승하고 있는 토큰입니다. MAGACOIN FINANCE와 같은 신흥 토큰들도 다가오는 강세장 사이클에서 더 나은 성과를 낼 수 있는 소형 시가총액으로 인정받고 있습니다. 1. Tron: 스테이블 코인 우위 강화 Tron은 8월 말에 발표된 60% 거래 수수료 인하로 주목을 받고 있습니다. 이러한 발전으로 사용자들은 이제 블록체인에서 더 빠르고 저렴하게 스테이블 코인을 전송할 수 있습니다. 낮은 수수료는 사용자에게 좋지만, 분석가들은 이로 인해 검증자들의 수익이 낮아질 것이라고 지적합니다. 그러나 장기적으로는 사용자 활동 증가가 검증자들이 더 많은 수익을 창출하는 데 도움이 될 것으로 예측합니다. 급증하는 성장과 스테이블 코인 시장에서의 역할로, 투자자들은 2025년이 마무리되면서 Tron을 지금 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 중 하나로 고려하고 있습니다. 2. Arbitrum: 업그레이드가 채택 촉진 Arbitrum 업데이트는 9월 상승 추측을 이끌고 있습니다. 9265만 ARB 토큰의 임박한 잠금 해제는 변동성을 유발할 수 있지만, 기관 채택은 증가하고 있습니다. PayPal은 온체인 거래를 위해 Arbitrum을 통합했으며, ArbOS "Callisto" 업그레이드는 계정 추상화와 크로스 체인 기능을 도입했습니다. 분석가들은 $0.50 근처에서 범위 내 움직임을 예측합니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:13
공유하기
약화되는 노동 시장 속에서 금리 인하를 준비하는 연방준비제도
이 게시물 노동 시장 약화 속 금리 인하를 준비하는 연방준비제도이사회가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 연방준비제도이사회가 9월에 금리 인하 가능성이 높음. 미국 노동 시장이 약화 추세를 보임. DeFi(탈중앙화 금융) 프로토콜이 잠재적 금리 인하로 이익을 얻을 수 있음. 미즈호 은행은 8월 비농업 고용 보고서 이후 미국 노동 시장이 약화되고 있다고 지적하며, 2025년 9월 FRB 금리 인하 가능성이 높아졌다고 밝혔습니다. 예상되는 금리 인하는 시장을 자극하여 투자자들이 위험 자산으로 전략을 전환함에 따라 BTC와 ETH 같은 암호화폐에 잠재적 상승 효과를 줄 수 있습니다. 노동 시장 약화에 따른 연방준비제도이사회 정책 변화 9월 17일로 예정된 연방준비제도이사회 회의는 고용 감소와 소득 수준이 팬데믹 시기의 패턴으로 돌아감에 따라 금리 인하를 예상하고 있습니다. 미즈호 은행은 FRB가 25 베이시스 포인트 인하를 실행할 가능성이 높지만, 최근 소비자 물가 지수(CPI) 데이터에서 인플레이션이 예상보다 약하게 나타날 경우 50 베이시스 포인트 인하가 실현될 수 있다고 강조합니다. 시장은 CME FedWatch 도구에 따르면 거의 100% 확실성으로 완화를 강하게 예상하고 있습니다. 시장 참가자들은 모기지, 기업 및 DeFi(탈중앙화 금융) 부문 전반에 걸쳐 낮은 차입 비용을 예상하며 전략을 조정하고 있습니다. 일반적으로 완화 정책은 위험 자산의 매력을 증가시켜 비트코인, 이더리움 블록체인 및 AAVE와 COMP 같은 DeFi 거버넌스 토큰에 잠재적 이익을 줄 수 있습니다. 개발자와 거버넌스 이사회와 같은 암호화폐 시장 이해관계자들은 FRB의 행동을 적극적으로 모니터링하고 있습니다. 역사적으로 FRB의 완화 사이클은 특히 고베타 자산과 탈중앙화 금융 프로토콜에서 상당한 시장 랠리를 이끌어 왔습니다. 연방준비제도이사회 의장 파월의 경제 전망에 관한 연설에 따르면, "노동 시장과 관련된 위험의 균형이 변화함에 따라 중앙은행의 정책 입장 조정이 필요할 수 있습니다." 금리 인하가 암호화폐 가격과 채택에 영향을 미칠 전망 알고 계셨나요? 비트코인과 이더리움은 역사적으로 FRB 금리 인하 이후 급등했으며, 이는 거시경제 정책 변화와의 강한 상관관계를 보여줍니다. CoinMarketCap에 따르면, 이더리움(ETH)은 현재 4,305.67달러에 거래되고 있으며, 24시간 거래량(토큰)은 412억 6천만 달러입니다. 가격은...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:44
공유하기
BullZilla, 비트코인 및 Mog 코인 분석
BullZilla, 비트코인, Mog 코인 분석이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 최고의 밈 코인 프리세일을 발견하세요. BullZilla, 비트코인, Mog 코인이 암호화폐의 다음 물결에서 주도권을 놓고 경쟁합니다. 디지털 자산 시장은 서사 주도의 성장이라는 새로운 시즌에 접어들고 있습니다. 2025년 9월 최고의 밈 코인 프리세일은 빠르게 진화하는 공간에서 새로운 기회가 등장함에 따라 투자자들의 관심을 사로잡고 있습니다. 2025년 9월은 이미 극적인 변화를 보여주었으며, 밈 코인은 더 이상 단순한 워밍업에만 의존하지 않고 혁신적인 메커니즘, 디플레이션 공급 모델 및 기관 규모의 채택을 통합하고 있습니다. 2025년 9월 최고의 밈 코인 프리세일 중에서 세 가지 이름이 헤드라인을 지배하고 있습니다: BullZilla($BZL), 비트코인, Mog 코인. 각 코인은 거래 데스크와 온라인 커뮤니티 전반에 걸쳐 논쟁을 불러일으키는 독특한 이야기를 대표합니다. 이 세 가지는 함께 2025년 9월 최고의 밈 코인 프리세일로 우뚝 서서 암호화폐 성장의 새로운 장에서 자본과 신념이 흐르는 방향을 정의합니다. BullZilla, 1000배 성장을 위한 토크노믹스로 프리세일 점화 BullZilla는 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닙니다. 이는 전설, 희소성 및 수학적 설계로 구동되는 영화적 생태계입니다. 그 핵심에는 Mutation Mechanism이 있으며, 이는 $100,000가 모금되거나 48시간마다 가격이 자동으로 상승하는 프리세일 엔진입니다. 이 메커니즘은 시장에 긴급성을 강요하면서 초기 신념에 보상합니다. 현재 시장 스냅샷 단계: 1단계 (The Project Trinity Boom) 단계: 4단계 가격: $0.00002575 프리세일 합계: $172,000+ 모금 토큰 홀더: 594+ ROI 잠재력: 1D 단계에서 $0.0052에 상장될 때까지 20,371.49% 가장 초기 참여자의 ROI: 34.95% 이 구조는 모금된 모든 달러를 모멘텀의 지렛대로 변환합니다. 1D 단계에서 진입한 투자자들은 이미 중앙화된 상장 전에 30% 이상의 이익을 가진 포지션을 보유하고 있습니다. BullZilla의 DNA: 토크노믹스 BullZilla의 총 공급량 1600억 $BZIL 토큰은 신중하게 균형 잡힌 할당으로 나뉘어져 있습니다. 절반(800억)은 프리세일을 지원하여 초기 커뮤니티 신자들에게 보상합니다. 또 다른 20%는...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:24
공유하기
하키 명예의 전당 회원 켄 드라이든, 78세로 사망
하키 명예의 전당 회원 켄 드라이든, 78세로 별세 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 몬트리올 캐나디언스의 골키퍼 켄 드라이든 #29가 1973년경 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 뉴욕 레인저스와의 NHL 경기 중 골키퍼 스틱에 기대어 있습니다. (사진: Bruce Bennett Studios via Getty Images Studios/Getty Images) Bruce Bennett Studios via Getty Images 빙판 안팎에서 선구자였던 켄 드라이든이 78세의 나이로 별세했습니다. 몬트리올 캐나디언스와 함께 6번의 스탠리컵 우승을 차지한 그의 전 팀은 금요일 밤 그의 별세 소식을 발표했습니다. "켄 드라이든은 뛰어난 운동선수였지만, 또한 뛰어난 인간이었습니다,"라고 캐나디언스의 구단주이자 회장인 제프 몰슨이 금요일 성명에서 말했습니다. "마스크 뒤에서 그는 삶보다 더 큰 존재였습니다... 켄은 몬트리올 캐나디언스의 모든 것 중 최고를 구현했으며, 우리 사회 내에서 그의 유산은 우리 스포츠를 초월합니다." 1947년 온타리오주 해밀턴에서 태어나 토론토 교외에서 자란 드라이든은 처음부터 하키 경력에 있어 비전통적인 접근 방식을 취했습니다. 대부분의 캐나다 유망주들처럼 메이저 주니어 리그에서 뛰는 대신, 그는 코넬 대학교에서 대학 교육을 받기로 선택했습니다. 1964년 아마추어 드래프트에서 보스턴 브루인스에 의해 처음 지명된 후, 그의 권리는 며칠 후 캐나디언스로 트레이드되었습니다. 그러나 드라이든은 빅 레드와 함께 세 번의 올-아메리칸 팀 영예를 얻고, 1969-70년 캐나다 국가대표팀에서 활약한 후인 1970-71 시즌 후반까지 몬트리올에 합류하지 않았습니다. 드라이든이 23세에 프로로 전향했을 때, 그는 첫 해 대부분을 AHL의 몬트리올 보야저스에서 보낸 후 시즌 후반에 캐나디언스의 콜업을 받았습니다. 정규 시즌 6경기에서 무패를 기록한 후, 그는 몬트리올을 1971년 스탠리컵 우승으로 이끌고 플레이오프 MVP인 콘 스마이스 트로피를 수상하며 즉시 전설이 되었습니다. "그가 이 모든 것을 이루었다는 것은 거의 이해하기 어렵습니다..."
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:21
공유하기
이 4개의 코인으로 400달러를 4만 달러로 바꾸기
이 게시물 $400을 이 4개의 코인으로 $40k로 바꾸기가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘 구매할 최고의 암호화폐를 찾는 것은 종종 건초더미에서 바늘을 찾는 것처럼 느껴집니다. 하지만 몇몇 토큰이 두각을 나타낼 때, 상승 잠재력은 무시하기 어렵습니다. Little Pepe(LILPEPE)는 현재 그런 희귀한 토큰 중 하나로, 초기 단계 투자자들은 이미 110%의 수익을 올리고 있으며 12단계 구매자들은 출시 전 예상 42% 상승을 기대하고 있습니다. LILPEPE와 함께 Stellar(XLM), Cardano(ADA), Toncoin(TON)과 같은 코인들은 $400 투자가 미래에 훨씬 더 큰 것으로 바뀔 수 있는 이야기를 만들어가고 있습니다. Little Pepe(LILPEPE) 가격 및 프리세일 성과 Little Pepe의 이야기는 올해 실제로 주목을 받았습니다. 프리세일은 현재 12단계에 있으며, 토큰은 각각 $0.0021에 판매되고 있습니다. 이 프로젝트는 $22.3 million 이상을 모금했으며, $25 million 단계 목표를 향해 빠르게 나아가고 있습니다. 11단계가 예정보다 일찍 매진된 것을 고려하면 모멘텀은 실제로 존재합니다. LILPEPE를 돋보이게 하는 것은 숫자와 그 뒤에 있는 기반입니다. 이 토큰은 이미 CoinMarketCap에 등재되었으며 Certik의 감사를 받아 새로운 투자자들에게 신뢰의 층을 더합니다. 그 생태계는 이더리움 호환 레이어 2 체인, 거래 수수료 0, 스테이킹 옵션 및 안티봇 보호를 포함합니다. 게다가, 기여자들이 상당한 토큰 보상을 받을 수 있는 777k 경품 행사가 진행 중입니다. 커뮤니티의 열기는 강합니다. 6월부터 8월까지 LILPEPE는 ChatGPT 5 밈 코인 질문 볼륨에서 100위를 기록하며 Dogecoin, Shiba Inu, Pepe와 같은 인기 토큰을 능가했습니다. 이러한 종류의 유기적 관심은 이것이 단순한 또 다른 밈 프로젝트 이상이라는 것을 시사합니다. 초기 구매자들이 투자를 두 배로 늘리고 새로운 투자자들이 여전히 토큰이 $0.0030에 상장되기 전 42%의 상승 가능성을 가지고 있는 상황에서, LILPEPE는 출시 후 23,038% 상승할 수 있어 상위...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:20
공유하기
벨라루스, 암호화폐를 위한 국가 프레임워크를 향해 나아가다
이 게시물 벨라루스, 암호화폐를 위한 국가 프레임워크를 향해 나아가다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 규제 벨라루스는 암호화폐 세계에서 자신의 위치를 정의하기 위해 움직이고 있습니다. 알렉산드르 루카셴코 대통령은 입법자들에게 디지털 자산에 대한 명확하고 투명한 규칙을 제정하라고 지시했으며, 국가가 국가 감독을 포기하지 않으면서도 글로벌 트렌드를 따라가야 한다고 주장했습니다. 최근 정부 회의에서 루카셴코는 기관들이 누가 이 산업을 규제하고 벨라루스의 IT 허브인 하이테크 파크가 어떻게 관여할 것인지 파악해야 한다고 말했습니다. 이 요청은 작년에 국가 암호화폐 프레임워크의 기반을 마련한 그의 이전 법령 80호를 기반으로 합니다. 채굴 논의 중 대통령은 또한 벨라루스의 잉여 전력을 암호화폐 채굴에 사용하는 아이디어를 제안했습니다. 올해 초, 그는 에너지 장관에게 대규모 채굴이 국가에 수익성 있는 사업이 될 수 있는지 검토하도록 요청하며 직설적으로 말했습니다: "우리에게 의미가 있다면, 해봅시다." 거래에 대한 엄격한 통제 블록체인에 관심을 보이고 있음에도 불구하고, 민스크는 이미 시민들이 암호화폐를 사용하는 방법에 제한을 두었습니다. 2023년 9월, 루카셴코는 법령 367호에 서명하여 P2P 거래를 금지하고 하이테크 파크의 기업가들조차도 승인된 현지 거래소를 통해서만 거래하도록 강제했습니다. 관리들은 이 금지 조치가 토큰의 "투명하고 통제된" 유통을 보장하기 위한 것이라고 말합니다. 개방성과 통제의 균형 정부의 접근 방식은 호기심과 주의의 혼합을 반영합니다: 채굴과 규제된 거래로부터 이익을 얻고 싶지만, 완전히 탈중앙화된 암호화폐 사용은 허용하지 않을 것입니다. 이러한 새로운 규칙이 어떻게 초안이 작성되는지에 따라 벨라루스가 심각한 암호화폐 활동을 유치할 수 있을지 - 또는 강력한 국가 통제가 혁신을 방해할지 결정될 것입니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 수행...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:03
공유하기
테라폼 창립자의 막대한 손실
테라폼 창립자의 막대한 손실에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도권 펜트하우스 입금: 테라폼 창립자의 막대한 손실 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 도권 펜트하우스 입금: 테라폼 창립자의 막대한 손실 출처: https://bitcoinworld.co.in/do-kwon-penthouse-loss/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:56
공유하기
Conflux (CFX) 커뮤니티, 생태계 기금 활용에 대한 투표 진행
Conflux (CFX) 커뮤니티, 생태 기금 활용에 대한 투표 진행 BitcoinEthereumNews.com에 게재됨. Rongchai Wang 2025년 09월 05일 07시 59분 Conflux (CFX) DAO #15 투표가 진행 중이며, 전통 시장 및 상장 기업과의 협력을 위한 생태 기금의 잠긴 CFX 승인에 초점을 맞추고 있습니다. Conflux 포럼이 발표한 바와 같이, Conflux (CFX) 커뮤니티는 현재 Conflux DAO #15 하에서 중요한 투표에 참여하고 있습니다. 이 투표는 생태 기금의 이미 잠긴 CFX 토큰이 상장 기업과의 전략적 제휴 및 전통 시장과 상장 기업과의 잠재적 협력을 위해 승인되어야 하는지 결정하기 위한 것입니다. 생태 기금의 전략적 활용 고려 중인 제안은 Conflux 생태 기금에 잠긴 CFX 토큰을 활용할 수 있는 권한을 부여하는 것을 포함합니다. 이 이니셔티브는 블록체인 영역 외부의 기존 기업들과 파트너십을 촉진하고 시너지를 탐색하는 것을 목표로 합니다. 이 움직임은 Conflux의 영향력을 확대하고 전통적인 금융 시장에 통합하기 위한 잠재적 관문으로 여겨집니다. 커뮤니티 참여 투표 과정은 이 전략적 방향에 대한 커뮤니티의 입장을 측정하기 위해 설계되었습니다. 참가자들은 투표를 통해 의사 결정 과정에 영향을 미칠 기회를 갖습니다. 이러한 민주적 접근 방식은 Conflux 네트워크의 탈중앙화 정신을 강조하며, 이해관계자들이 프로젝트의 미래 발전에 대해 발언권을 갖도록 합니다. 잠재적 영향 승인될 경우, 이 권한 부여는 Conflux가 중요한 파트너십을 구축하는 길을 열어 CFX 토큰의 유틸리티와 채택을 잠재적으로 향상시킬 수 있습니다. 이러한 협력은 또한 Conflux가 전통적인 비즈니스 환경 내에서 블록체인 기술의 역량을 보여줄 수 있는 플랫폼을 제공할 수 있습니다. 제안에 대한 더 자세한 정보와 투표에 참여하려면 커뮤니티 회원들은 공식 Conflux 포럼을 방문할 수 있습니다. 이미지 출처: Shutterstock 출처: https://blockchain.news/news/conflux-cfx-community-votes-on-ecosystem-fund-utilization
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:49
공유하기
토인코인과 페페가 파도를 일으키는 가운데, 500명 이상의 홀더를 보유한 불질라가 2025년 최고의 100배 암호화폐 프리세일인 이유
2025년 최고의 100배 암호화폐 프리세일을 발견하세요! BullZilla, Toncoin, Pepe의 폭발적인 ROI 잠재력과 프리세일 역학을 탐색해보세요.
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/06 11:15
공유하기
