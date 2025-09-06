이더리움 ETF 자금 흐름이 글로벌 거래소에서 비트코인을 앞지르는 가운데 9월에 구매할 최고의 암호화폐

이 게시물 '이더리움 ETF 자금 흐름이 글로벌 거래소에서 비트코인을 앞지르면서 9월에 구매할 최고의 암호화폐'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권장하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 이더리움 ETF 유입이 비트코인을 앞지르면서 기관 수요가 암호화폐 시장을 재편하고 있습니다. 이러한 주요 암호화폐 간의 자본 순환은 암호화폐 커뮤니티 사이에서 미래 암호화폐 시장 전망에 대한 추측을 불러일으켰습니다. 이 추세를 지켜보는 분석가들은 이러한 순환이 자본이 비트코인에서 다른 네트워크로 확산되고 있다는 신호라고 말합니다. 이더리움 ETF와 함께 Tron, Arbitrum, Avalanche는 알트코인 기회 관심 목록에서 상승하고 있는 토큰입니다. MAGACOIN FINANCE와 같은 신흥 토큰들도 다가오는 강세장 사이클에서 더 나은 성과를 낼 수 있는 소형 시가총액으로 인정받고 있습니다. 1. Tron: 스테이블 코인 우위 강화 Tron은 8월 말에 발표된 60% 거래 수수료 인하로 주목을 받고 있습니다. 이러한 발전으로 사용자들은 이제 블록체인에서 더 빠르고 저렴하게 스테이블 코인을 전송할 수 있습니다. 낮은 수수료는 사용자에게 좋지만, 분석가들은 이로 인해 검증자들의 수익이 낮아질 것이라고 지적합니다. 그러나 장기적으로는 사용자 활동 증가가 검증자들이 더 많은 수익을 창출하는 데 도움이 될 것으로 예측합니다. 급증하는 성장과 스테이블 코인 시장에서의 역할로, 투자자들은 2025년이 마무리되면서 Tron을 지금 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 중 하나로 고려하고 있습니다. 2. Arbitrum: 업그레이드가 채택 촉진 Arbitrum 업데이트는 9월 상승 추측을 이끌고 있습니다. 9265만 ARB 토큰의 임박한 잠금 해제는 변동성을 유발할 수 있지만, 기관 채택은 증가하고 있습니다. PayPal은 온체인 거래를 위해 Arbitrum을 통합했으며, ArbOS "Callisto" 업그레이드는 계정 추상화와 크로스 체인 기능을 도입했습니다. 분석가들은 $0.50 근처에서 범위 내 움직임을 예측합니다...