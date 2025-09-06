직원들이 관리자보다 AI를 선호하는 이유: 리더십에 미치는 영향

직원들이 관리자보다 AI를 선호하는 이유: 리더십에 미치는 영향이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 직원들이 관리자보다 AI를 선호하는 이유: 리더십에 미치는 영향 getty 저는 한때 자신이 명확하게 소통한다고 믿는 상사가 있었습니다. 매주 Zoom에서 그는 우리가 해야 할 일을 설명했습니다. 저는 주의 깊게 들었지만, 그가 실제로 무슨 말을 하는지 종종 확신이 서지 않았습니다. 명확한 설명을 요청하면, 그는 "회의에서 내가 한 말만 들었어도..."라고 대답했습니다. 그의 비꼬는 어조가 저를 짜증나게 했는데, 특히 제가 실제로 들었기 때문입니다. 문제는 그의 말이 모호했다는 것입니다. 저는 나중에 검토하고 이해하려고 그가 말한 모든 것을 그대로 타이핑하기 시작했습니다. 얼마 지나지 않아 팀의 나머지 사람들도 혼란스러워서 저에게 그 노트를 요청했습니다. 당시에 AI에 접근할 수 있었다면, 제 노트를 업로드하고 "이게 도대체 무슨 뜻이죠?"라고 물어볼 수 있었을 것입니다. 그랬다면 몇 시간의 좌절을 줄일 수 있었을 것입니다. 그래서 Z세대 직원들의 거의 절반이 관리자보다 ChatGPT 같은 AI 도구에 더 많이 의존한다고 말하는 것이 놀랍지 않습니다. 이는 제가 경험한 것을 뒷받침하며, 직원들이 AI를 선호할 때 리더십이 변화해야 한다는 신호입니다. 직원들이 직장에서 관리자 대신 AI를 선호하는 이유는 무엇인가요? getty 직원들이 직장에서 관리자 대신 AI를 선호하는 이유는 무엇인가요? 직원들은 인간 상호작용에서 부족한 것을 제공하기 때문에 AI를 선택합니다. 그들은 명확성, 속도, 그리고 질문을 할 수 있는 판단 없는 공간을 원합니다. AI는 질문에 대해 조롱받을 두려움 없이 답변을 제공합니다. 많은 직장에서 사람들은 준비되지 않은 것처럼 보이고 싶지 않아 질문하기를 주저합니다. AI를 사용하면 상사가 어떻게 생각할지 걱정하지 않고 언제든지 무엇이든 물어볼 수 있습니다...