MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
트럼프의 해셋에 대한 연준 지지 추측 속에서 보도돼
트럼프의 해셋에 대한 FRB 지지가 투기 속에서 보도되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 트럼프가 해셋을 연방준비제도 의장으로 지지한다고 보도됨. 시장 반응은 투기성 보도 속에서 신중함을 유지. 트럼프의 인증된 계정에서 공식 성명 없음. ChainCatcher의 보도에 따르면, 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 연방준비제도 의장 제롬 파월이 금리를 더 빨리 인하했어야 한다고 제안하며, 해셋에 대한 지지를 확인했습니다. 트럼프의 발언은 미국 통화 정책에 관한 지속적인 논쟁을 강조하며 시장 심리에 영향을 미칠 가능성이 있지만, 이것이 현재 암호화폐 시장 변동과 연결된다는 공식 기록은 없습니다. 트럼프의 해셋 지지 의혹이 시장 관점에 영향을 미침 ChainCatcher는 속보 업데이트를 기반으로 트럼프가 케빈 해셋의 연방준비제도 의장 잠재적 임명과 관련하여 지지를 표명했다고 보도합니다. 이 보도에도 불구하고, 트럼프의 인증 프로필에서 직접적인 인용이나 성명은 제공되지 않았습니다. 도널드 트럼프, 전 미국 대통령, 해당 없음, - "해셋을 연방준비제도 의장 후보로 지지한다는 입장을 재확인했습니다." 연방준비제도의 리더십 개편에 대한 공식 출처의 확인된 직접적인 징후는 없습니다. 현재 시장 상황은 이러한 투기적 업데이트 속에서도 안정적으로 보입니다. ETH와 BTC 펀딩 비율은 트럼프의 주장된 지지에 관한 ChainCatcher 보도의 결과로 중대한 편차를 보이지 않았습니다. ETH의 0.0056%, BTC의 0.0053%와 같은 8시간 평균 펀딩 비율은 이러한 발전에 직접적인 영향을 받지 않는 시장 심리의 회복력을 보여줍니다. 시장 투기는 종종 이러한 보도에서 발생하지만, 암호화폐 업계의 주요 인물들은 트럼프의 보도된 해셋 지지에 대해 공개적으로 언급하지 않았습니다. 암호화폐 커뮤니티는 일반적으로 공식 채널의 명확한 지침 없이 통화 정책에 대한 잠재적 영향을 고려하며 신중함을 유지합니다. 연방준비제도 투기 속에서 암호화폐에 미치는 즉각적인 영향 미미 알고 계셨나요? 연방준비제도 발표에 대한 빈번한 시장 반응에도 불구하고, 트럼프의 해셋을 FRB 의장으로 지지하는 것은 미국 암호화폐 시장 지수에 즉각적이고 실질적인 변화로 반영되지 않습니다. 그러나...
T
$0.01497
-0.66%
U
$0.009304
-4.05%
TRUMP
$7.454
-1.15%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:44
공유하기
2025년 최고의 에이전틱 AI 목록
2025년 최고의 에이전틱 AI 목록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 에이전틱 AI의 주요 트렌드 에이전틱 AI 환경은 이러한 기술이 개발되고 배포되는 방식을 형성하는 몇 가지 주요 트렌드에 의해 빠르게 진화하고 있습니다. 멀티 에이전트 시스템의 부상: 복잡한 문제를 해결하기 위해 협력하는 여러 전문 AI Agent를 사용하는 방향으로 큰 변화가 있으며, 이 전략은 2025년에 주류가 되고 있습니다. RPA와의 통합: 에이전틱 AI는 UiPath와 같은 기존 로봇 프로세스 자동화(RPA) 플랫폼에 인지 지능을 추가하여 실시간으로 대응할 수 있는 더 역동적이고 적응 가능한 워크플로우를 가능하게 합니다. 거버넌스 및 윤리에 대한 집중: 에이전트 자율성이 증가함에 따라 감독의 필요성도 증가합니다. 선도적인 에이전틱 시스템은 특히 규제 산업에서 책임감 있고 규정을 준수하는 배포를 보장하기 위해 설명 가능성, 감사 추적 및 가드레일과 같은 기능을 우선시하고 있습니다. 에이전틱 AI의 발전은 AI 시스템이 복잡한 엔드투엔드 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 미래를 향한 중요한 움직임을 나타내며, 비즈니스 운영과 소프트웨어 개발을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 출처: https://bitcoinworld.co.in/list-of-top-agentic-ai-in-2025/
REAL
$0.08191
-1.08%
RISE
$0.010422
+2.54%
MORE
$0.03636
+71.67%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:35
공유하기
프랑스 엘리트 경찰, 암호화폐 몸값을 위해 납치된 스위스인 구출
프랑스 엘리트 경찰, 암호화폐 몸값을 위해 납치된 스위스인 구출이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 프랑스 엘리트 경찰 부대가 최근 8월 31일 발랑스에서 암호화폐 몸값을 위해 납치된 젊은 스위스 국적자를 구출했습니다. 프랑스 엘리트 부대, 암호화폐 인질 구출, 7명 체포 프랑스의 엘리트 경찰 부대인 국가안보지상군(GIGN)이 최근 암호화폐 몸값을 위해 인질로 잡혀 있던 젊은 스위스 국적자를 구출했습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/french-elite-police-free-kidnapped-swiss-man-held-for-cryptocurrency-ransom/
COM
$0.011195
+2.52%
MAN
$0.00699
-0.42%
FREE
$0.00013475
-1.22%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:16
공유하기
오래된 비트코인 공급량이 계속해서 ETF로 이동: 데이터는 지금까지 3파를 보여줌
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 '오래된 비트코인 공급량이 계속 ETF로 이동 중: 데이터는 지금까지 3파를 보여줌'. 온체인 데이터에 따르면 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)는 이번 사이클에서 지금까지 베테랑 투자자들로부터 세 차례의 주요 유입을 경험했습니다. 비트코인 코인 데이즈 디스트로이드(Coin Days Destroyed)가 이전 ETF 순유입과 함께 급증했습니다. CryptoQuant 작가 Maartunn이 X에 올린 새 게시물에서 설명한 바와 같이, 비트코인은 오래된 토큰과 현물 ETF와 관련된 주요 재편성을 관찰하고 있습니다. 현물 ETF는 전통적인 플랫폼에서 거래되는 투자 수단으로, 투자자들이 BTC와 같은 기초 자산을 직접 소유하지 않고도 노출될 수 있게 해줍니다. BTC 현물 ETF는 2024년 1월 미국에서 출시되었습니다. 그 이후로 이 펀드들은 일반적으로 성장을 누려왔으며, 특히 급격한 유입이 발생한 몇 번의 기간이 있었습니다. ETF의 주요 매력은 암호화폐 세계에 익숙하지 않은 투자자들이 자신에게 편리한 형태로 BTC에 투자할 수 있다는 것입니다. 트레이더가 이러한 수단에 투자할 때, 펀드는 고객을 대신하여 동등한 양의 암호화폐를 구매합니다. 이는 ETF와 관련된 지갑으로의 온체인 이동으로 반영됩니다. 아래는 Maartunn이 공유한 차트로, 2024년 초부터 30일 비트코인 현물 ETF 순유입 추세를 보여줍니다. 그래프에 표시된 대로, 비트코인 현물 ETF 순유입은 몇 단계의 매우 긍정적인 값을 보였습니다. 이는 자연스럽게 ETF에 대한 높은 수요에 해당합니다. 흥미롭게도, 이러한 대규모 유입 파동 사이에는 공통된 패턴이 있습니다. 차트에서 볼 수 있듯이, 코인 데이즈 디스트로이드(CDD)는 순유입 급증과 함께 분배 신호를 보였습니다. CDD는 BTC 네트워크 전체 거래에서 "파괴"되고 있는 코인 데이즈의 총 수를 측정하는 온체인 지표입니다. 코인 데이는 하나의 BTC가 축적하는 양입니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:07
공유하기
비트코인 상승장이 절정에 가까워짐: 사이클 피크 95% 완료 표시
비트코인 상승장이 절정에 가까워짐: 사이클 피크 95% 완료 표시가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 최근 112,000달러 이상의 새로운 주간 고점에 도달하며 선두 암호화폐의 잠재적인 새로운 상승세를 알렸습니다. 이러한 움직임은 비트코인과 더 넓은 암호화폐 시장의 현재 사이클의 마지막 단계를 나타낼 수 있습니다. 시장 분석가 CryptoBirb는 이 상승세가 약 50일 더 지속될 수 있다고 지적하며, 비트코인이 현재 2022년 11월 최저점 이후 1,017일 동안 지속된 사이클의 95%를 통과했다고 강조했습니다. 가능한 비트코인 피크까지 50일 역사적으로, 비트코인의 상승장은 중요한 저점 이후 1,060일에서 1,100일 사이에 정점에 도달했으며, 이는 이 사이클의 피크 목표 시간대가 2025년 10월 말에서 11월 중순 사이에 있을 수 있음을 시사합니다. 분석은 비트코인의 반감기 이벤트와 이후 가격 피크 사이의 전형적인 관계를 강조합니다. 2024년 4월 마지막 반감기 이후 503일이 지났으며, 과거 데이터에 따르면 가격 피크는 일반적으로 이러한 이벤트 이후 518일에서 580일 사이에 발생합니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 비트코인은 현재 이 타임라인의 77%에서 86% 사이에 있으며, 분석가가 "핫 존"이라고 부르는 - 높은 변동성과 잠재적인 가격 움직임의 기간 - 에 진입하고 있습니다. 그러나 CryptoBirb는 역사적 추세에 따르면 피크에 도달한 후 비트코인은 일반적으로 370일에서 410일 동안 70%에서 80%까지 하락하는 상당한 하락을 경험한다고 경고합니다. 이 하락장은 대략 2026년 1분기와 2분기에 예상되며, 그 해 하락장의 역사적 확률은 100%에 이릅니다. 이 잠재적인 하락 전에, 분석가는 시장이 정점에 도달하기 전 약 50일이 남은 최종 급등을 예상합니다. 비트코인에게 약세의 달로 인식되는 9월은 평균 6.17%의 하락을 보였습니다. 3분기 통계는 중간값 0.80% 증가로 혼합될 수 있지만, 전체 평균은 반영하는 경향이 있습니다...
BTC
$121,351.64
-0.82%
MORE
$0.03636
+71.67%
COM
$0.011195
+2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:22
공유하기
미국이 '일자리 불황'에 진입함에 따라 최고 경제학자들이 고용 데이터에 반응하다
미국이 '일자리 침체'에 접어들면서 탑 경제학자들이 고용 데이터에 반응하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 미국 고용 보고서는 주요 경제학자들의 우려스러운 반응을 불러일으켰으며, 많은 이들이 노동 시장이 일자리 침체에 빠졌다고 경고하고 있습니다. 8월에는 단 22,000개의 일자리만 추가되어 76,500개의 예상치에 크게 못 미쳤습니다. 6월에는 거의 4년 만에 처음으로 순 감소를 기록하며 13,000개의 일자리가 사라졌습니다. 한편, 실업률은 4.3%로 상승해 2021년 이후 최고 수준을 기록하며 경제적 약세가 심화되고 있음을 보여줍니다. 마크 잔디 경제학자들 중 무디스 애널리틱스의 마크 잔디는 급여 고용이 이미 침체 영역에 들어섰다고 강조했습니다. 그는 7월과 8월에 소폭 증가했지만 하향 조정될 가능성이 높으며, 제조업, 광업, 건설업 및 정부 부문에서 손실이 집중되었다고 언급했습니다. 오직 의료 및 호스피탈리티 부문만이 일부 상쇄 효과를 제공했습니다. 오랫동안 경제에 대해 하락세를 예측해온 잔디는 여러 부문과 주가 이미 침체에 빠져 있다고 주장했습니다. 이것은 일자리 침체입니다. 6월에 급여 고용이 감소했고, 7월과 8월에는 증가했지만, 그 증가는 미미했으며 조정될 가능성이 높습니다. 제조업, 광업, 건설업을 포함한 경제의 상품 부문은 상당한 손실을 겪고 있습니다... — 마크 잔디(@Markzandi) 2025년 9월 5일 데이비드 로젠버그 로젠버그 리서치의 데이비드 로젠버그는 헤드라인 수치의 왜곡을 강조하며, 노동통계국의 출생-사망 모델이 96,000개의 일자리를 추가했다고 지적했습니다. 이 조정 없이는 8월 급여가 74,000개 감소했습니다. 그는 이 측정 기준으로 급여가 4개월 연속 감소했으며, 이는 대공황 이후 더딘 회복 과정에서 마지막으로 나타났던 패턴이라고 경고했습니다. BLS는 출생-사망 모델이 헤드라인에 96,000개의 일자리를 추가하는 데 성공했기 때문에 이 형편없는 급여 보고서에 립스틱을 바르기 위해 최선을 다했습니다. 그것을 제외하면, 실제 조사에서는 74,000개의 감소를 보여주었습니다. 사실, 급여는 출생-사망 모델을 제외하고 각각...
U
$0.009304
-4.05%
TOP
$0.000096
--%
COM
$0.011195
+2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:21
공유하기
직원들이 관리자보다 AI를 선호하는 이유: 리더십에 미치는 영향
직원들이 관리자보다 AI를 선호하는 이유: 리더십에 미치는 영향이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 직원들이 관리자보다 AI를 선호하는 이유: 리더십에 미치는 영향 getty 저는 한때 자신이 명확하게 소통한다고 믿는 상사가 있었습니다. 매주 Zoom에서 그는 우리가 해야 할 일을 설명했습니다. 저는 주의 깊게 들었지만, 그가 실제로 무슨 말을 하는지 종종 확신이 서지 않았습니다. 명확한 설명을 요청하면, 그는 "회의에서 내가 한 말만 들었어도..."라고 대답했습니다. 그의 비꼬는 어조가 저를 짜증나게 했는데, 특히 제가 실제로 들었기 때문입니다. 문제는 그의 말이 모호했다는 것입니다. 저는 나중에 검토하고 이해하려고 그가 말한 모든 것을 그대로 타이핑하기 시작했습니다. 얼마 지나지 않아 팀의 나머지 사람들도 혼란스러워서 저에게 그 노트를 요청했습니다. 당시에 AI에 접근할 수 있었다면, 제 노트를 업로드하고 "이게 도대체 무슨 뜻이죠?"라고 물어볼 수 있었을 것입니다. 그랬다면 몇 시간의 좌절을 줄일 수 있었을 것입니다. 그래서 Z세대 직원들의 거의 절반이 관리자보다 ChatGPT 같은 AI 도구에 더 많이 의존한다고 말하는 것이 놀랍지 않습니다. 이는 제가 경험한 것을 뒷받침하며, 직원들이 AI를 선호할 때 리더십이 변화해야 한다는 신호입니다. 직원들이 직장에서 관리자 대신 AI를 선호하는 이유는 무엇인가요? getty 직원들이 직장에서 관리자 대신 AI를 선호하는 이유는 무엇인가요? 직원들은 인간 상호작용에서 부족한 것을 제공하기 때문에 AI를 선택합니다. 그들은 명확성, 속도, 그리고 질문을 할 수 있는 판단 없는 공간을 원합니다. AI는 질문에 대해 조롱받을 두려움 없이 답변을 제공합니다. 많은 직장에서 사람들은 준비되지 않은 것처럼 보이고 싶지 않아 질문하기를 주저합니다. AI를 사용하면 상사가 어떻게 생각할지 걱정하지 않고 언제든지 무엇이든 물어볼 수 있습니다...
T
$0.01497
-0.66%
MORE
$0.03636
+71.67%
BOSS
$0.00105
+3.24%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:06
공유하기
미국 상원 법안 초안, 스테이킹, 에어드랍 및 DePIN을 SEC 규정에서 면제하도록 추진
미국 상원 법안 초안, 스테이킹, 에어드랍 및 DePIN을 SEC 규제에서 제외하는 방향으로 진행 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 규제 미국 상원 은행위원회는 오랫동안 기다려온 시장 구조 법안의 업데이트된 초안을 회람하고 있으며, 이는 증권법에 따른 디지털 자산 취급 방식에 주요 변화를 도입합니다. 기자 엘리너 테렛이 강조한 이번 개정안은 미국 내 암호화폐 활동의 법적 지위를 명확히 하는 의미 있는 단계로 여겨지고 있습니다. 가장 주목할 만한 업데이트 중 하나는 섹션 101에 있으며, 이는 사기가 관련되지 않는 한 스테이킹, 에어드랍 및 사전 법적 토큰이 증권으로 분류되지 않을 것임을 명시합니다. 업계 옹호자들은 이러한 언어가 일반적인 암호화폐 활동이 증권 규제에 휩쓸릴까 우려했던 참가자들에게 오랫동안 찾던 명확성을 제공할 수 있다고 말합니다. DePIN 프로젝트에 대한 면제 이 법안은 또한 섹션 504에서 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)를 특별히 언급하며, 이들에게 증권법으로부터 명시적 면제를 부여합니다. 무선 네트워크 및 클라우드 스토리지와 같은 실제 인프라를 구축하도록 참가자들에게 인센티브를 제공하는 DePIN 이니셔티브는 빠르게 성장했으며 종종 규제 불확실성으로 어려움을 겪었습니다. 탈중앙화를 인정하는 의미에서, 섹션 501, 505 및 506은 DeFi 개발자, 디지털 자산의 자체 보관 및 오픈 소스 혁신에 대한 보호를 유지합니다. 입법자들은 규제가 블록체인 생태계를 전통적인 금융 중개자와 구별하는 핵심 기능을 질식시키지 않도록 하는 데 열심인 것으로 보입니다. SEC-CFTC 조정 마지막으로, 이 법안은 섹션 701과 702에서 SEC와 CFTC 간의 공식적인 조정 프레임워크를 만들어, 최근 몇 년간 암호화폐 규제를 괴롭혀 온 관할권 충돌을 줄이기 위한 조치를 취합니다. 현재 형태로 통과된다면, 이 법안은 미국 내 암호화폐 프로젝트 운영 방식을 크게 재구성할 수 있으며, 가장 논란이 많은 영역 일부를 증권 집행 범위에서 제외하면서도 사기 사건에 대한 여지를 남겨둘 것입니다. 분석가들은 스테이킹과 DePIN에 대한 예외 조항이 특히 주목할 만하다고 말하며, 이는 규제 명확성이 가장 시급하게 요구되는 영역을 다루고 있기 때문입니다. 제공된 정보는...
U
$0.009304
-4.05%
REAL
$0.08191
-1.08%
FORM
$1.1701
-19.69%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:03
공유하기
소라 벤처스, 10억 달러 매입 계획으로 아시아 최초의 비트코인 트레저리 펀드 공개
이 게시물 Sora Ventures, 10억 달러 매입 계획으로 아시아 최초 비트코인 트레저리 펀드 공개는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Sora Ventures, 10억 달러 매입 계획으로 아시아 최초 비트코인 트레저리 펀드 공개 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Ash는 블록체인 및 암호화폐 산업에서 풍부한 경험을 가진 베테랑 프리랜서 편집자이자 작가입니다. 그의 경력 동안, 그는 주요 출판물에 기여하며 탈중앙화 금융(DeFi), 암호화폐 트렌드, 블록체인 혁신과 관련된 유익하고 시의적절한 콘텐츠를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그의 복잡한 주제를 쉽게 설명하는 능력은 업계의 경험 많은 전문가와 신규 진입자 모두가 그의 작업으로부터 혜택을 받을 수 있게 했습니다. 이러한 특정 역할을 넘어, Ash의 글쓰기 전문성은 뉴스 업데이트, 장문 분석, 사상적 리더십 기사 등 광범위한 콘텐츠를 아우릅니다. 그는 여러 플랫폼이 높은 편집 기준을 유지하도록 도왔으며, 기사가 독자들에게 정보를 제공할 뿐만 아니라 명확성과 심층 연구를 통해 독자들을 참여시키도록 보장했습니다. 그의 작업은 빠르게 진화하는 블록체인 생태계에 대한 깊은 이해를 반영하며, 최신 정보를 유지하는 것이 필수적인 분야에서 그를 가치 있는 기여자로 만들었습니다. 글쓰기 작업 외에도, Ash는 콘텐츠 팀을 관리하는 강력한 기술을 개발했습니다. 그는 다양한 작가와 연구원 그룹을 이끌며, 주제 선정, 승인, 편집부터 최종 출판까지 편집 과정을 감독했습니다. 그의 리더십은 콘텐츠 제작이 시기적절하고 정확하며 그가 함께 일한 플랫폼의 전략적 목표에 부합하도록 보장했습니다. 이는 콘텐츠 전략에 대한 그의 전문성을 강화했을 뿐만 아니라 프로젝트 관리 및 팀 조정 기술도 향상시켰습니다. Ash가 기술적 전문성과 편집 감독을 결합하는 능력은 Etherscan, Dune Analytics, Santiment와 같은 블록체인 분석 도구에 대한 그의 지식으로 더욱 강화됩니다. 이러한 도구들은 제공...
FORM
$1.1701
-19.69%
DEEP
$0.128104
-4.04%
DEFI
$0.001696
-7.27%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:58
공유하기
미국 증권거래위원회(SEC)와 CFTC, 미국에서 24/7 금융 시장으로의 전환 제안
미국 SEC와 CFTC가 미국에서 24/7 금융 시장으로의 전환을 제안하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 금요일에 24/7 자본 시장과 암호화폐 파생상품에 대한 규제로의 전환 가능성을 탐색하는 공동 성명을 발표했습니다. 규제 기관들은 성명에서 온체인 금융의 확장을 위해서는 모든 자산 클래스에 걸쳐 24/7 거래 환경이 필요하다고 밝혔습니다. 이벤트 계약과 영구 선물(만기일이 없는 선물 계약)에 대한 규제 명확성을 마련하는 것도 우선순위였습니다. 그러나 기관들은 다음과 같이 명확히 했습니다: "거래 시간을 더 확장하면 미국 시장이 글로벌 상시 경제의 진화하는 현실과 더 잘 맞춰질 수 있습니다. 거래 시간 확장은 일부 자산 클래스에서 다른 것보다 더 실행 가능할 수 있으므로 모든 제품에 대해 획일적인 접근 방식이 없을 수 있습니다." "상시 가동" 금융 시장으로의 잠재적 전환은 자본 속도를 증가시키지만 트레이더들에게 위험도 증가시킬 것입니다. 그들이 자는 동안 다른 시간대의 시장 참여자들이 거래에서 그들을 밀어낼 수 있어 야간 및 장타매매 포지션이 노출될 수 있습니다. 뉴욕 증권거래소(NYSE)의 매월 적격 거래일 표. 출처: NYSE 관련: SEC의 의제는 암호화폐 안전 항구, 브로커-딜러 개혁을 제안 CFTC와 SEC, 트럼프 행정부의 암호화폐 목표 추진 미국 도널드 트럼프 대통령의 행정부는 7월에 암호화폐 보고서를 발표하여 디지털 경제를 위한 포괄적인 프레임워크를 개발하기 위한 기관 간 정책 권고안을 설명했습니다. 이 보고서는 SEC와 CFTC에게 암호화폐 부문에 대한 협력적 감독을 확립하도록 지시했으며, CFTC는 현물 암호화폐 시장을 규제할 "명확한 권한"을 가지고, SEC는 토큰화된 증권에 대한 관할권을 갖게 됩니다. 8월에 CFTC는 해외 거래소 등록(FBOT) 프레임워크를 통해 해외 암호화폐 거래소가 미국 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 경로를 발표했습니다. FBOT 등록부는 모든 자산 클래스에 걸쳐 규제된 해외 거래소가 미국에서 사업을 할 수 있는 라이센스를 신청할 수 있게 합니다...
TRUMP
$7.454
-1.15%
MORE
$0.03636
+71.67%
COM
$0.011195
+2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:46
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다