새 보고서, 3분기에 LINK와 TON을 추월할 신흥 0DTE DeFi 프로토콜 제시: 구매해야 할까요?

최근 발표된 시장 보고서가 화제를 모으고 있는데, 신흥 DeFi 프로토콜이 Chainlink(LINK)와 Toncoin(TON)과 같은 기존 거물들을 능가할 준비가 되어 있다고 제안합니다. 이 분석은 특히 0DTE 트렌드의 혁신적인 적용을 통해 3분기 말 이전에 신규 진입자가 크게 급등할 것으로 예측합니다. 분기 말이 빠르게 다가오면서, 이 전망은 투자자들에게 질문을 던지게 합니다: 지금이 매수할 시점일까요? Toncoin(TON) TradingView Toncoin은 1.51% 하락한 변동성 높은 한 주 이후 $3.00에서 $3.33 사이에서 거래되고 있습니다. 토큰은 월간 2.13% 후퇴하여 봄 랠리의 일부를 지웠지만, 6개월간 5.82% 상승을 유지하며 기본 수요가 지속됨을 시사합니다. 이러한 최근 냉각은 더 넓은 상승 궤적을 방해하지 않으면서 시장 감성을 완화시켰습니다. 기술적 지표는 중요 수준 근처에서 균형 잡힌 포지셔닝을 반영합니다. $3.12의 10일 SMA는 $3.14의 100일 SMA와 거의 일치하여 단타매매와 장타매매 트레이더 간의 균형을 나타냅니다. 53의 RSI는 중립적인 모멘텀을 나타내는 반면, 80 근처의 상승된 스토캐스틱은 구매자들이 최근 강세를 테스트하고 있음을 보여줍니다. MACD는 약간 부정적으로 유지되지만, 매도 압력이 감소하는 것으로 보입니다. 이러한 수치는 약간의 회복 편향을 가진 양방향 움직임의 가능성을 시사합니다. 기본적인 역학은 상당한 변동성을 유발할 수 있는 상충되는 힘을 제시합니다. Verb Technology의 Toncoin 트레저리를 구축하기 위한 5억 5800만 달러 규모의 사모 배치는 유통 공급량의 약 5%를 획득하는 것을 목표로 하며, MicroStrategy의 비트코인 전략을 모방하고 잠재적으로 사용 가능한 토큰을 제한합니다. 그러나 대형 지갑이 68%를 보유하고 있는 고래 집중은 손익분기점 수준 근처에서 청산 위험을 만들어 여전히 우려됩니다. Telegram의 10억 이상 사용자와의 통합은 장기적인 유틸리티 전망을 제공하는 반면, TON 재단의 500만 달러 DeFi 인센티브 프로그램은 생태계 성장을 목표로 합니다. 만약 강세가 $3.49 저항선을 돌파한다면, 모멘텀은 $3.82의 2차 장벽을 목표로 할 수 있으며, 이는 약 10%의 추가 상승을 나타내고 현재 수준에서 20% 상승을 촉발할 가능성이 있습니다. 반대로, $2.84 지지선 아래로 떨어지면 TON이 $2.51로 압박받을 수 있습니다...