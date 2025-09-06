MEXC 거래소
분석가, 비트코인의 역사적으로 최악의 거래일 지적
분석가가 비트코인의 역사적으로 최악의 거래일을 지적했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 비트코인의 가격 역사는 때때로 보이는 것처럼 무작위적이지 않을 수 있습니다. 비트코인의 가격 역사는 때때로 보이는 것처럼 무작위적이지 않을 수 있습니다. 암호화폐 분석가 티모시 피터슨은 자산이 계절적 리듬을 따르며, 연중 특정 날짜가 다른 날보다 손실 확률이 훨씬 높다고 주장합니다. 그의 연구는 9월이 진행됨에 따라 트레이더들이 주목해야 할 반복되는 패턴을 강조합니다. 계절적 약세의 패턴 피터슨의 장기 분석에 따르면 비트코인은 반복되는 계절적 리듬을 따릅니다. 역사적 데이터는 9월 21일이 연간 가장 가파른 평균 일일 하락을 보였으며, 중간 손실은 2%입니다. 다른 약세 지점으로는 3월 22일(-1.52%)과 9월 24일(-1.50%)이 있으며, 이는 비트코인의 세 가지 최악의 거래일 중 두 가지가 9월 말 같은 주에 발생한다는 것을 의미합니다. 비트코인은 이미 8월에 6.5%의 손실을 입었으며, 피터슨은 계절적 추세가 이번 달 가격에 더 압력을 가할 수 있다고 믿습니다. 그럼에도 불구하고, 그는 비트코인이 9월을 97,000달러에서 113,000달러 사이에서 마감할 것으로 예상하며, 단기적인 하락이 반드시 더 넓은 상승 추세를 탈선시키지는 않는다고 강조합니다. 트레이더들에게 중요한 이유 계절적 가격 경향은 암호화폐에만 국한된 것이 아니라 - 주식과 상품도 비슷한 주기를 보입니다 - 하지만 피터슨은 비트코인의 실적이 이를 주목할 가치가 있게 만든다고 주장합니다. 트레이더들은 특히 다른 시장 스트레스 요인과 결합될 때 이러한 날짜를 리스크 경고로 취급할 수 있습니다. 현재 비트코인은 약 111,253달러에 거래되고 있으며, 현재 가격과 피터슨의 목표 상한선 사이에 거의 여유가 없습니다. 이러한 패턴은 기대치를 안내할 수 있지만, 보장은 아닙니다. 시장 상황, 규제 발전, 거시경제적 사건 모두 계절적 역사를 무시할 수 있습니다. 그러나 피터슨에게 9월은 비트코인에게 독특하게 까다로운 달로 남아 있으며, 9월 21일이 주목해야 할 날로 두드러집니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:42
Zexpire, 증가하는 0DTE 거래 추세에 힘입어 성장을 목표로 합니다
Zexpire, 급증하는 0DTE 거래 추세에 힘입어 성장을 목표로 한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공지: 이 기사는 투자 조언을 대표하지 않습니다. 이 페이지에 게재된 콘텐츠와 자료는 교육 목적으로만 제공됩니다. Zexpire 프리세일은 바이럴 0DTE 거래 추세에 힘입어 Avalanche와 Stellar을 넘어섰습니다. 요약 Zexpire는 $0.003의 프리세일과 800%의 상승 잠재력을 가진 바이럴 0DTE 추세와 연결됩니다. 장기적 가치를 높이기 위해 스테이킹 보상, 에어드랍, 디플레이션 소각을 제공합니다. $3 billion의 옵션 거래량이 증가하는 가운데, Zexpire는 2025년에 주목해야 할 첫 번째 DeFi 0DTE 프로토콜입니다. 프리세일 투자의 경쟁적인 환경에서 새로운 경쟁자가 주목을 받고 있습니다. Zexpire(ZX)는 투자자 자본을 유치하는 데 있어 Avalanche와 Stellar과 같은 기존 거물들을 능가하고 있다고 보고됩니다. 이러한 모멘텀의 핵심 촉매제는 바이럴 0DTE(Zero Days to Expiration) 거래 추세와의 새로운 연결로, 이 개념이 어떻게 #1 프리세일 상태를 촉진하는지에 대한 분석을 촉발하고 있습니다. ZX 프리세일 라이브: 얼리버드 투자자 대규모 상승 잠재력 Zexpire는 매력적인 가격 $0.003에 ZX 토큰 프리세일을 출시하며 파장을 일으키고 있습니다. 이는 토큰이 $0.025에 상장되기 전에 얼리버드 투자자들에게 거의 800%의 상승 잠재력을 제공합니다. 업계 전문가들은 특히 옵션 거래가 일일 거래량 $3 billion에 달하며 DeFi의 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상함에 따라 Zexpire를 면밀히 모니터링하고 있습니다. Zexpire는 첫 번째 0DTE(zero days to expiration) DeFi 프로토콜로, 옵션을 직관적인 원클릭 일일 예측 게임으로 단순화합니다. ZX 토큰에 대한 내재적 수요는 모든 플레이에서의 필수적인 역할에 의해 주도됩니다. 프리세일 참가자를 위한 혜택 ZX의 얼리버드 구매자는 다음과 같은 상당한 이점을 누립니다: 토큰 생성 이벤트(TGE) 이전에 이용 가능한 APR 스테이킹 보상. 인게임 활동에 대한 캐시백. 로열티 보너스. 독점 에어드랍 및 얼리 베타 액세스. Zexpire의 디플레이션 전략은 장기적 가치를 유지하도록 설계되었습니다. 여기에는 모든 수수료의 20% 소각, 지원을 위한 바이백 구현이 포함됩니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:41
새 보고서, 3분기에 LINK와 TON을 추월할 신흥 0DTE DeFi 프로토콜 제시: 구매해야 할까요?
새 보고서에 따르면 신흥 0DTE DeFi 프로토콜이 3분기에 LINK와 TON을 추월할 것으로 예상: 지금 매수해야 할까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 발표된 시장 보고서가 화제를 모으고 있는데, 신흥 DeFi 프로토콜이 Chainlink(LINK)와 Toncoin(TON)과 같은 기존 거물들을 능가할 준비가 되어 있다고 제안합니다. 이 분석은 특히 0DTE 트렌드의 혁신적인 적용을 통해 3분기 말 이전에 신규 진입자가 크게 급등할 것으로 예측합니다. 분기 말이 빠르게 다가오면서, 이 전망은 투자자들에게 질문을 던지게 합니다: 지금이 매수할 시점일까요? Toncoin(TON) TradingView Toncoin은 1.51% 하락한 변동성 높은 한 주 이후 $3.00에서 $3.33 사이에서 거래되고 있습니다. 토큰은 월간 2.13% 후퇴하여 봄 랠리의 일부를 지웠지만, 6개월간 5.82% 상승을 유지하며 기본 수요가 지속됨을 시사합니다. 이러한 최근 냉각은 더 넓은 상승 궤적을 방해하지 않으면서 시장 감성을 완화시켰습니다. 기술적 지표는 중요 수준 근처에서 균형 잡힌 포지셔닝을 반영합니다. $3.12의 10일 SMA는 $3.14의 100일 SMA와 거의 일치하여 단타매매와 장타매매 트레이더 간의 균형을 나타냅니다. 53의 RSI는 중립적인 모멘텀을 나타내는 반면, 80 근처의 상승된 스토캐스틱은 구매자들이 최근 강세를 테스트하고 있음을 보여줍니다. MACD는 약간 부정적으로 유지되지만, 매도 압력이 감소하는 것으로 보입니다. 이러한 수치는 약간의 회복 편향을 가진 양방향 움직임의 가능성을 시사합니다. 기본적인 역학은 상당한 변동성을 유발할 수 있는 상충되는 힘을 제시합니다. Verb Technology의 Toncoin 트레저리를 구축하기 위한 5억 5800만 달러 규모의 사모 배치는 유통 공급량의 약 5%를 획득하는 것을 목표로 하며, MicroStrategy의 비트코인 전략을 모방하고 잠재적으로 사용 가능한 토큰을 제한합니다. 그러나 대형 지갑이 68%를 보유하고 있는 고래 집중은 손익분기점 수준 근처에서 청산 위험을 만들어 여전히 우려됩니다. Telegram의 10억 이상 사용자와의 통합은 장기적인 유틸리티 전망을 제공하는 반면, TON 재단의 500만 달러 DeFi 인센티브 프로그램은 생태계 성장을 목표로 합니다. 만약 강세가 $3.49 저항선을 돌파한다면, 모멘텀은 $3.82의 2차 장벽을 목표로 할 수 있으며, 이는 약 10%의 추가 상승을 나타내고 현재 수준에서 20% 상승을 촉발할 가능성이 있습니다. 반대로, $2.84 지지선 아래로 떨어지면 TON이 $2.51로 압박받을 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:24
도지코인 대 레이어 브렛: 450만 달러를 번 초기 도지코인 보유자가 9월에 이 바이럴 밈을 지지
도지코인 대 레이어 브렛: 450만 달러를 벌어들인 초기 도지코인 홀더가 9월에 이 바이럴 밈을 지지하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DOGE의 최고 열풍 시기에 450만 달러를 벌어들인 가장 초기 도지코인 고래 중 한 명이 새로운 프로젝트를 지지할 때, 사람들은 주목하게 됩니다. 그의 최신 선택은 레이어 브렛($LBRETT)으로, 밈 문화와 실제 블록체인 파워를 결합한 레이어 2 암호화폐입니다. 9월에 프리세일이 진행 중이며 분석가들이 이미 1000%의 잠재력에 대해 속삭이고 있는 가운데, $LBRETT는 빠르게 인기 암호화폐 순위를 올라가며 다음 큰 암호화폐 플레이로서의 길을 개척하고 있습니다. 도지코인, SEC ETF 결정이 임박한 가운데 16% 하락 도지코인은 8월 최고치인 0.25달러에서 약 16% 하락하며 중대한 전환점에 접어들었습니다. 토큰은 현재 8월 초 이후 보지 못했던 수준에 머물러 있으며, 트레이더들은 가격 움직임의 결정적인 순간이 될 수 있는 상황을 긴장하며 지켜보고 있습니다. 도지코인 가격 분석. 출처: Crypto.news 많은 관심은 도지코인 상장지수펀드에 관한 임박한 미국 증권거래위원회의 결정에 집중되어 있습니다. Bitwise는 10월 18일 마감일에 직면해 있고, Grayscale과 21Shares는 11월과 1월에 뒤따릅니다. 함께 승인된다면, 이 펀드들은 비트코인과 이더리움 ETF에서 보았던 초기 움직임을 반영하며 새로운 모멘텀을 불러일으킬 수 있습니다. 도지코인 ETF 오즈. 출처: Polymarket 트레이더들은 의견이 나뉘지만 조심스럽게 낙관적입니다. Polymarket 데이터에 따르면 승인 가능성이 6월 44%에서 80%로 상승했습니다. 그럼에도 불구하고, DOGE의 유입은 이더리움과 비트코인에 미치지 못할 가능성이 높습니다. 그래도 도지코인 ETF가 시가총액의 단 3%만 유치해도 30억 달러의 견고한 상승을 의미할 것입니다. 레이어 브렛, 밈 정신과 레이어 2 블록체인 파워를 결합 단순히 일시적인 과대 광고를 쫓는 또 다른 밈 토큰이 아니라, 레이어 브렛은 웃는 얼굴을 한 혁명처럼 느껴집니다. 이 프로젝트는 밈의 야생적이고 예측 불가능한 정신을 완전한 레이어 2 블록체인의 강점과 융합합니다. 느린 레이어 1 혼잡에서 벗어나는 탈출구이며, 그것은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:01
S&P 500 제외 후 MSTR 2.9% 하락, Robinhood는 편입
S&P 500 외면 후 MSTR 2.9% 하락, Robinhood가 편입된 포스트가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자 게시: 2025년 9월 6일 주요 요점 분석가들에 따르면 MSTR은 12월에 S&P 500 지수에 포함될 수 있습니다. Strategy는 암호화폐 기업에 대한 Nasdaq의 자본 조달 제한의 영향을 축소했습니다. Strategy(이전 MicroStrategy) 주식인 MSTR은 9월 5일 시장 마감 후 선망의 S&P 500 지수에서 외면받아 2.9%의 가격 하락을 촉발했습니다. 대신 Robinhood가 MSTR을 제치고 지수에 편입되었습니다. 시장은 선도적인 비트코인 기업 재무 보유자가 모든 필요한 기준을 충족했기 때문에 지수에 포함될 것으로 예상했습니다. 그러나 이러한 기대는 실망으로 바뀌었고, 그 결과 MSTR은 발표 후 326달러로 하락했습니다. 출처: Google Finance 12월은 MSTR에게 유리할까요? 주식 지수 포함 요건 중 일부는 대규모 마켓 뎁스와 지난 4분기 동안 수익성이 있어야 한다는 것입니다. 그러나 무엇보다도 Bloomberg ETF 분석가가 언급한 바와 같이 지수의 '비밀' 위원회가 포함 과정을 처리하는 데 최종 결정권을 가지고 있습니다. "$MSTR이 모든 기준을 충족했음에도 S&P 500 지수에 허용되지 않은 이유는 무엇입니까? '위원회'가 아니라고 말했기 때문입니다." 현재 일부 커뮤니티 구성원들은 12월의 다음 재조정 기간 동안 MSTR이 지수에 진입할 가능성에 대해 비관적이었습니다. 그러나 CoinDesk 분석가인 James Van Straten은 반대 베팅을 했습니다. "MSTR은 12월이 될 것이며, Tesla와 같은 설정입니다." 이 포함은 MSTR에 대한 기관 투자자의 관심과 ETF를 확대할 것입니다. 이에 대응하여 Strategy의 창립자인 Michael Saylor는 X(이전 트위터) 게시물에서 MSTR과 S&P 500 지수(SPY) 수익률을 비교하며 지수를 미묘하게 비판했습니다. "지금 S&P에 대해 생각 중..." 출처: X Saylor가 공유한 차트에 따르면 MSTR과 BTC 모두 연간 수익률에서 SPY를 능가했습니다. 회사의 또 다른 문제는 일부 분석가들이 암호화폐 재무가 자본을 조달하기 전에 주주의 승인을 받도록 강제할 수 있다고 주장하는 최근 Nasdaq 제안이었습니다. 그러나...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:58
XRP 가격 오늘: XRP 뉴스 혼조세로 전환, Layer Brett 고래들을 40배 성장으로 유인
XRP 가격 오늘: XRP 뉴스는 Layer Brett이 40배 성장을 위해 고래들을 유치하면서 혼합된 양상을 보입니다 Coinpedia Fintech News에 처음 게시됨 암호화폐 세계가 활기를 띠고 있으며, 많은 사람들이 최신 XRP 가격 움직임을 추적하는 동안, 새로운 경쟁자가 화제의 중심이 되고 있습니다. 이더리움 블록체인 Layer 2 밈 코인인 Layer Brett은 열성적인 투자자들로부터 이미 280만 달러 이상을 모으며 프리세일을 완전히 성공시키고 있습니다. 분석가들은 이 코인이 40배를 할 수 있을지 궁금해하고 있습니다...
CoinPedia
2025/09/06 17:55
Linea 에어드랍 9월 10일 시작: 출시 가격에서 무엇을 기대할 수 있을까
coingape.com에서 전체 기사를 읽어보세요.
Coinstats
2025/09/06 17:26
라이트코인 꾸준히 상승하며 $133의 최고가를 목표로 함
라이트코인이 꾸준히 상승하며 $133의 최고가를 목표로 합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 6일 08시 01분 // 뉴스 라이트코인(LTC)의 가격이 $106 지지선 위로 상승하며 하락세의 종료를 알렸습니다. 라이트코인 가격 장기 예측: 하락세 가격 지표에 따르면, 라이트코인은 이전 최고가인 $130과 $147로 회복될 것입니다. Coinidol.com의 보도에 따르면, 7월 14일 상승 추세의 캔들스틱 본체가 78.6% 피보나치 되돌림 수준을 테스트했습니다. 상향 조정은 라이트코인이 1.272 피보나치 확장 또는 $133.36에서 다시 하락할 때까지만 상승할 것임을 시사합니다. LTC 가격 지표 분석 주간 차트는 $130 저항선 위에 많은 캔들스틱 윅이 있음을 보여주며, 이는 높은 가격 수준에서 상당한 매도 압력이 있음을 나타냅니다. 이동평균선은 수평이지만 상승 기울기를 보이며, 이는 상승 추세를 나타냅니다. 기술적 지표 저항선: $100, $120, $140 지지선: $60, $40, $20 LTC/USD 주간 가격 차트 – 2025년 9월 5일 LTC 가격의 다음 움직임은 무엇인가? 라이트코인은 이동평균선 위로 상승하며 상승 추세를 재개했습니다. 8월 25일 이후, 이 알트코인은 $106 지지선 위에서 거래되었지만 이동평균선 또는 $114 수준 아래에서 거래되었습니다. 오늘, $114의 저항은 상승 모멘텀을 저지했습니다. LTC의 가격은 현재 제한된 범위 내에서 횡보하고 있습니다. LTC/USD 가격 4시간 차트 – 2025년 9월 5일 면책 조항. 이 분석과 예측은 저자의 개인적인 의견입니다. 제공된 데이터는 저자에 의해 수집되었으며 어떤 회사나 토큰 개발자의 후원을 받지 않았습니다. 이는 암호화폐를 매수하거나 매도하라는 권고가 아니며 CoinIdol.com의 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. 독자들은 자금을 투자하기 전에 자체 조사를 수행해야 합니다. 출처: https://coinidol.com/litecoin-rises-steadily/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:13
스트래티지의 세일러, MSTR의 S&P 500 충격적인 거부에 반응하다
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '전략의 세일러, 충격적인 MSTR S&P 500 거부에 반응하다'라는 게시물이 올라왔습니다. 유명한 비트코인 지지자이자 비트코인 재무 회사 전략의 공동 창립자인 마이클 세일러가 자신의 회사가 S&P 500 지수에 포함되지 않은 것에 대한 반응을 보여주는 트윗을 발표했습니다. 그는 MSTR이 시장 성과 측면에서 이미 SPY를 압도했기 때문에, 전략이 S&P 500의 일부가 되기 위해 필요한 것은 단지 공식적인 인정뿐이라는 것을 보여주는 데이터를 게시했습니다. 세일러, 전략의 충격적인 SPY 거부에 반응하다 9월 5일 금요일, 전략을 S&P 500 지수에 추가할지 여부에 대한 공식 결정이 내려졌습니다. 결정은 부정적이었으며, 암호화폐와 직접 관련된 또 다른 대형 회사지만 거래와 투자를 통해 관련된 로빈후드 플랫폼이 포함되었습니다. 이 플랫폼은 소매 사용자가 전통적인 주식과 암호화폐, 그리고 암호화폐 관련 제품에 투자할 수 있게 해줍니다. 세일러는 MSTR이 비트코인 전략 덕분에 S&P 500(SPY)을 오래 전에 뒤로 했다는 것을 보여주는 인포그래픽과 함께 트윗을 게시하여 이 결정에 반응했습니다. 더욱 흥미롭고 주목할 만한 점은 인포그래픽이 MSTR이 비트코인 자체보다도 성과가 좋았다는 것을 보여준다는 것입니다. MSTR은 차트에서 92%의 급등을 보여주는 반면, SPY는 14% 증가로 뒤처지고, 비트코인은 "비트코인 표준 시대 수익률" 측면에서 55%의 연간 성장률을 보여줍니다. S&P 500 포함 거부 소식이 뉴스 보도에 전해지자 MSTR은 즉시 2% 하락했습니다. 그러나 회사의 공식 X 계정은 이 불행한 사건에도 불구하고 전략은 확실히 그 과정을 유지하고 비트코인 경로에서 벗어나지 않을 것이라고 트윗했습니다. 출처: https://u.today/strategys-saylor-reacts-to-stunning-mstr-sp-500-rejection
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:58
비트코인은 합법화되어 달러와 경쟁할 수 있어야 한다: 보수 아이콘 론 폴
전 미국 대통령 후보이자 자유주의 아이콘인 론 폴은 비트코인이 미국에서 통화로 기능하고 달러와 경쟁할 수 있도록 허용해야 한다고 밝혔습니다. 90세의 은퇴한 정치인은 자유주의적 신념과 국가의 자유 시장 무역을 지지하는 노력으로 알려져 있으며, 이는 거대 기업과 정부가 그들의 성공을 보조하는 시대에 가려진 개념입니다. 왜 론 폴 같은 자유주의자들이 암호화폐를 좋아할까요? 전 12선 미국 하원의원은 2012년 미국 대통령 선거 공화당 예비선거에서 신보수주의자 밋 롬니와 유명하게 경쟁했지만, 후보 지명을 얻지 못했습니다. 연방준비제도(FRS) 감사, 국경 없는 무역, 탈중앙화에 대한 그의 급진적으로 보이는 아이디어는 시대를 앞서갔으며 암호화폐 혁명이 추구하는 정신과 일치했습니다. 암호화폐 혁명은 2008년 금융 위기의 절정기에 시작되었으며, 국경 없는 미래의 비전을 제시하는 오픈 소스 화폐 이전 메커니즘을 제안했습니다. 비트코인의 초기 채택자들 중에는 온라인 개인정보 보호 옹호자, 사이퍼펑크, 자유주의자들이 포함되었습니다. 후자에게 암호화폐는 중앙 은행의 우위와 그들의 패권에 도전하는 방법이었습니다. 랜드 폴, 아버지의 입장 계승 자유주의적 성향을 가진 많은 사람들은 2012년 대통령 선거를 미국을 과도하게 확장된 글로벌 역할 대신 헌법적 뿌리로 되돌릴 수 있는 중요한 놓친 기회로 보고 있습니다. 그의 아들인 랜드 폴 상원의원(켄터키주 공화당)도 암호화폐에 대한 입장을 포함한 여러 정치적 입장에서 그의 노선을 계속 이어가고 있습니다. 상원의원은 2021년 Axios 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: "지금 내가 믿기 시작한 것은 이것입니다: 정부 통화들이 너무 신뢰할 수 없게 되었습니다. 그것들은 또한 아무것도 뒷받침하지 않는 법정화폐입니다. 달러는 통화들 중에서 가장 안정적이었기 때문에 기축통화가 되었습니다. 이제 실제로 점점 더 많은 사람들이 정부에 대한 신뢰를 잃어감에 따라 암호화폐가 실제로 세계 기축통화가 될 수 있는지 의문을 갖기 시작했습니다." 그러나 랜드 폴과 다른 자유주의 성향의 정치인들은 현재 미국 정부 체제와 국가에서 암호화폐를 촉진하려는 노력에 대해 의견을 같이하지 않습니다. 폴 상원의원은 최근 트럼프가 주도한 국가에서 스테이블 코인 거래를 허용하는 제안에 반대표를 던지며, 이를 대의에 역행한다고 불렀습니다. 자유주의적 경향은 미국에서 증가하고 있으며, 도널드 트럼프 대통령도 2024년 재선 전에 플랫폼을 통해 유명한 연설을 전달했습니다. 그러나 통화 현상 유지는 미래에 암호화폐에 대한 반발을 일으킬 가능성이 있으며, 자유주의자들은 다시 한번 암호화폐의 편을 들 것으로 예상됩니다.
Coinstats
2025/09/06 16:15
