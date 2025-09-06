2025년 10월이 전환점이 될 수 있는 이유

알트코인 다음 큰 암호화폐 이정표는 몇 주 후에 다가올 수 있습니다. 비트코인과 이더리움이 미국에서 현물 ETF 승인을 확보한 후, 이제 모든 이목은 솔라나(SOL)와 XRP, 가장 뒤를 이을 가능성이 높은 두 알트코인에 집중되고 있습니다. 베팅 시장은 이들에게 95%의 성공 가능성을 부여하고 있으며, 기관 투자자들의 관심은 나날이 높아지고 있습니다. Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise, VanEck을 포함한 자산 관리자들이 신청서를 제출했으며, 분석가들은 수정된 S-1 양식의 물결을 주목하고 있습니다—이는 종종 규제 기관과 발행자가 최종 조건에 가까워졌다는 신호입니다. 시장 관찰자들은 이 과정이 투기보다는 카운트다운에 가깝게 느껴진다고 말합니다. 솔라나와 XRP가 다른 이야기인 이유 함께 묶여 있지만, 두 토큰은 매우 다른 규제 배경에 직면해 있습니다. 솔라나: 비교할 수 없는 처리량—초당 65,000 트랜잭션으로 보고됨—과 탈중앙화 거래소 활동에서의 지배력으로, 솔라나는 기관 채택을 위한 자연스러운 후보로 보입니다. 그러나 남아있는 그림자는 SOL이 미등록 증권일 수 있다는 미국 증권거래위원회의 이전 주장입니다. 2025년 5월 수탁형 스테이킹에 대한 판결이 도움이 되었지만, 이 문제는 사라지지 않았습니다. XRP: 여기서 장점은 법적 명확성입니다. 연방 법원 결정은 공개 XRP 판매가 증권 제공이 아니라고 확립하여, 솔라나가 부족한 확고한 기반을 토큰에 제공했습니다. 게다가, CME에서 규제된 XRP 선물은 이미 기록을 깨고, 다른 어떤 상품보다 빠르게 10억 달러의 시가에 도달했습니다. 월스트리트에게 이는 준비가 되었다는 신호입니다. 승인이 의미하는 것 분석가들은 승인 물결이 수십억 달러의 유입을 불러일으킬 것으로 예상합니다. 예측에 따르면 첫 해에만 XRP ETF에 50억-80억 달러가 유입될 것이며, 솔라나는 가격이 335달러까지 상승할 수 있습니다. ETF 주도의 지속적인 수요는 더 안정적인 유동성 기반을 제공하고, 스프레드를 좁히며, 현물 시장의 변동성을 줄일 것입니다. 파생상품 측면—ETF 흐름을 헤지하는 데 사용되는 선물 및 옵션—도 마찬가지로 급증할 것으로 보입니다...