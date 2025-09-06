MEXC 거래소
SEC, 그레이스케일 폴카닷 트러스트에 대한 결정 연기
미국 증권거래위원회가 그레이스케일 폴카닷 트러스트에 대한 결정을 연기했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: SEC가 그레이스케일의 DOT ETF 결정을 11월 8일까지 연기했습니다. 그레이스케일의 폴카닷 트러스트는 나스닥 상장을 추진 중입니다. 시장은 SEC의 최종 승인 결정을 기다리고 있습니다. 미국 증권거래위원회는 그레이스케일의 나스닥 제출 폴카닷 트러스트 상장에 대한 결정을 11월 8일까지 연기하여 검토 기간을 60일 더 연장했습니다. 이번 연장은 지속적인 규제 검토를 반영하며, 폴카닷 및 관련 암호화폐에 대한 시장 기대에 잠재적 영향을 미칩니다. SEC 지연, 그레이스케일 폴카닷 트러스트 ETF 결정 연장 이번 지연은 암호화폐 ETF에 대한 SEC의 신중한 입장을 강조합니다. 현물 기반 ETF 승인에 대한 모호성을 유지하며 더 넓은 시장 심리에 불확실성을 더합니다. 그레이스케일의 제안이 불확실한 상태에 있는 동안, 업계는 규제 완화의 가능성을 계속 주시하고 있습니다. 전체 암호화폐 커뮤니티는 기대감을 갖고 반응하고 있습니다. 소셜 미디어에서 주요 업계 인사들의 침묵에도 불구하고, 포럼 전반에 걸쳐 논의가 계속되고 있습니다. 규제 당국은 공식 발표를 유지하지만 공개적인 논평은 자제하고 있습니다. "위원회는 제안된 규칙 변경을 승인하거나 거부하는 기한을 60일 더 연장하여 최종 결정일을 11월 8일로 정했습니다." - SEC 규칙 변경 신청서 SEC의 ETF 결정 속 폴카닷 시장 분석 알고 계셨나요? SEC의 지연은 과거 알트코인 ETF 신청과 유사하며, 이전에는 일시적인 시장 변동성을 초래한 후 결국 정상화되었습니다. CoinMarketCap에 따르면, 폴카닷(DOT)은 현재 3.81달러로, 시가총액은 61억 5000만 달러이며 24시간 거래량은 2억 6114만 달러로 44.27% 증가했습니다. 토큰은 지난 하루 동안 0.58%의 가격 하락을 보였지만 지난 60일 동안 상승했습니다. 폴카닷(DOT), 일일 차트, 2025년 9월 6일 20시 38분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀은 ETF가 승인을 받으면 잠재적으로 파괴적인 금융 결과가 나타날 수 있으며, 기관 투자가 증가할 가능성이 높다고 지적합니다. 역사적으로 현물 기반 암호화폐 투자는 시장 관심을 자극하여 폴카닷에 잠재적으로 긍정적인 발전을 시사합니다. 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:44
세일러가 공개한 강력한 새로운 시대
Saylor가 공개한 강력한 새로운 시대에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 기관 채택: Saylor가 공개한 강력한 새로운 시대 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 기관 채택: Saylor가 공개한 강력한 새로운 시대 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-growth/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:35
주목해야 할 1달러 미만 최고의 암호화폐: BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token 및 Little Pepe가 구매해야 할 최고의 암호화폐인 이유
타이밍이 전부입니다. 너무 많은 트레이더들이 실제 이익은 일찍 진입하는 데서 오는데도 탑을 추적합니다. 상장 전에 암호화폐를 구매하는 사람들이 일관되게 우위를 점합니다. 이것이 시바 이누, 도지코인, 그리고 초기 이더리움 진입으로 재산을 만든 방법입니다. 같은 원칙이 오늘날에도 적용되며, $1 미만의 최고의 암호화폐를 찾고 포지션을 확보하는 것입니다 [...] "주목할 만한 $1 미만 최고의 암호화폐: BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token 및 Little Pepe가 구매해야 할 최고의 암호화폐인 이유"가 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/09/06 19:30
2025년 10월이 전환점이 될 수 있는 이유
이 게시물 2025년 10월이 전환점이 될 수 있는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 다음 큰 암호화폐 이정표는 몇 주 후에 다가올 수 있습니다. 비트코인과 이더리움이 미국에서 현물 ETF 승인을 확보한 후, 이제 모든 이목은 솔라나(SOL)와 XRP, 가장 뒤를 이을 가능성이 높은 두 알트코인에 집중되고 있습니다. 베팅 시장은 이들에게 95%의 성공 가능성을 부여하고 있으며, 기관 투자자들의 관심은 나날이 높아지고 있습니다. Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise, VanEck을 포함한 자산 관리자들이 신청서를 제출했으며, 분석가들은 수정된 S-1 양식의 물결을 주목하고 있습니다—이는 종종 규제 기관과 발행자가 최종 조건에 가까워졌다는 신호입니다. 시장 관찰자들은 이 과정이 투기보다는 카운트다운에 가깝게 느껴진다고 말합니다. 솔라나와 XRP가 다른 이야기인 이유 함께 묶여 있지만, 두 토큰은 매우 다른 규제 배경에 직면해 있습니다. 솔라나: 비교할 수 없는 처리량—초당 65,000 트랜잭션으로 보고됨—과 탈중앙화 거래소 활동에서의 지배력으로, 솔라나는 기관 채택을 위한 자연스러운 후보로 보입니다. 그러나 남아있는 그림자는 SOL이 미등록 증권일 수 있다는 미국 증권거래위원회의 이전 주장입니다. 2025년 5월 수탁형 스테이킹에 대한 판결이 도움이 되었지만, 이 문제는 사라지지 않았습니다. XRP: 여기서 장점은 법적 명확성입니다. 연방 법원 결정은 공개 XRP 판매가 증권 제공이 아니라고 확립하여, 솔라나가 부족한 확고한 기반을 토큰에 제공했습니다. 게다가, CME에서 규제된 XRP 선물은 이미 기록을 깨고, 다른 어떤 상품보다 빠르게 10억 달러의 시가에 도달했습니다. 월스트리트에게 이는 준비가 되었다는 신호입니다. 승인이 의미하는 것 분석가들은 승인 물결이 수십억 달러의 유입을 불러일으킬 것으로 예상합니다. 예측에 따르면 첫 해에만 XRP ETF에 50억-80억 달러가 유입될 것이며, 솔라나는 가격이 335달러까지 상승할 수 있습니다. ETF 주도의 지속적인 수요는 더 안정적인 유동성 기반을 제공하고, 스프레드를 좁히며, 현물 시장의 변동성을 줄일 것입니다. 파생상품 측면—ETF 흐름을 헤지하는 데 사용되는 선물 및 옵션—도 마찬가지로 급증할 것으로 보입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:24
2026년 이전에 비트코인 가격이 $150,000에 도달할 수 있는 3가지 이유
비트코인 가격이 2026년 이전에 150,000달러에 도달할 수 있는 3가지 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 비트코인 가격: 차트에서의 BTC 분석 비트코인($BTC)은 현재 110,700달러 주변에서 거래되고 있으며, 111,350달러의 주요 지지선 바로 위에 위치해 있습니다. 115,179달러의 50일 SMA는 저항선 역할을 하는 반면, 101,690달러의 200일 SMA는 장기적인 안전망 역할을 합니다. 즉각적인 지지선: 111,350달러 주요 지지선: 101,690달러(200일 SMA) / 100,000달러 심리적 수준 저항선: 112,142달러 – 115,179달러 돌파 목표: 118,616달러 TradingView를 통한 BTC/USD 1일 차트 44의 RSI는 BTC가 조정 후 통합 중이지만 아직 과매도 상태는 아님을 나타냅니다. 115K 달러 위로의 돌파는 상승 추세를 재개하기 전에 118K 달러를 재시험할 수 있는 길을 열 수 있습니다. BTC가 9월에 100K 달러 이상을 유지한다면, 4분기 포물선 움직임을 위한 무대가 마련됩니다. 1. 미국 10년 채권 수익률 폭락 미국 10년 채권 수익률이 급격히 하락하고 있으며, 이는 $비트코인과 같은 위험 자산에 중대한 영향을 미칩니다. 낮은 수익률은 다음을 의미합니다: 더 저렴한 차입 비용. 기관들의 유동성에 대한 더 쉬운 접근. 성장 및 대체 자산에 대한 새로운 관심. 역사적으로, 하락하는 수익률은 주식과 암호화폐로의 회전을 촉발했습니다. BTC에게 이는 4분기 유입을 위한 완벽한 폭풍을 설정합니다. 2. 중국의 유동성 주입 베이징 발 속보: 중국 인민은행이 이번 주 2조 위안의 유동성을 주입했습니다. 금융 시스템에 대한 이 대규모 현금 유입은 성장을 안정화하기 위해 설계되었지만, 글로벌 시장은 그 효과를 느낄 것입니다. 더 많은 유동성 = 위험 자산에 대한 더 강한 수요. 아시아 투자자들은 이미 암호화폐 시장에서 지배적인 역할을 하고 있습니다. 역사적으로, 중국의 유동성 푸시는 글로벌 BTC 수요로 넘쳐흐릅니다. 이 주입은 아시아 유동성이 비트코인의 새로운 고점을 향한 상승을 촉진했던 이전 사이클을 반영합니다. 3. 연준 금리 인하 예정 연방준비제도 의장 제롬 파월이 궁지에 몰렸습니다. 성장 둔화와 채권 시장이 스트레스를 신호하면서, 분석가들은 이제 향후 몇 개월 내에 25-50bps 금리 인하를 예상합니다. 금리 인하는 다음을 의미합니다: 낮은 자본 비용. 상승하는 투자자...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:20
2025년에 장기 보유할 최고의 암호화폐
2025년에 장타매매를 위해 구매하고 보유할 최고의 암호화폐 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 Ethereum, XRP, Solana, 비트코인 및 Cardano는 최고의 장기 보유 자산입니다 - 그리고 놀라운 신규 진입자도 있습니다. 디지털 자산에서 장기적인 부를 축적할 때는 일반적으로 장기적인 확신이 단기 투기보다 우세합니다. 현명한 투자자들은 모든 펌프를 쫓기보다는 네트워크 효과, 개발자 활동 및 시장 주기를 견디는 지속력을 갖춘 프로젝트를 찾습니다. 기관 자금 유입, ETF 승인 및 글로벌 금융에서 블록체인 인프라의 중요성 증가로 인해 2025년에 어떤 암호화폐를 보유할지에 대한 논쟁이 다시 한번 격화되고 있습니다. 비트코인이 여전히 포트폴리오의 중심이지만, Ethereum, XRP 및 Solana와 같은 알트코인들은 지속적인 지배력을 위해 열심히 싸우고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 분석가들과 개인 트레이더들은 MAGACOIN FINANCE에 주목하기 시작했습니다. Ethereum: 탈중앙화 금융의 중추 Ethereum의 2015년 이후 여정은 놀라웠으며, 대담한 실험에서 분산 애플리케이션(DApp)의 선도적인 허브로 변모했습니다. Arbitrum 및 Optimism과 같은 레이어-2 확장 솔루션으로 거래 비용이 크게 줄어들면서 Ethereum은 지속적인 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다. 최근 승인된 ETF를 통한 기관 채택은 신뢰성을 더하며, ETH를 단순한 투기 자산 이상으로 확고히 합니다. 장기 투자자들에게 Ethereum은 탈중앙화 컴퓨팅과 토큰화된 금융의 미래에 대한 블루칩 베팅으로 남아 있습니다. XRP: 글로벌 결제 강자 Ripple의 XRP 토큰은 수년간의 규제 불확실성을 견뎌왔지만, 국경 간 유동성 브릿지로서의 역할은 그 어느 때보다 명확해졌습니다. 아시아, 중동 및 라틴 아메리카 전역의 파트너십을 통해 XRP는 기존 시스템에 비해 더 빠르고 저렴한 국제 결제를 가능하게 합니다. 미국에서 유리한 법적 명확성이 생긴 후 기관 관심이 급증했으며, 이는 XRP가 상위 거래 자산 중 자리를 되찾는 데 도움이 되었습니다. 투자자들에게 XRP는 은행업 - 여전히 혁신이 필요한 분야 - 에서의 블록체인 채택에 대한 베팅을 의미합니다. MAGACOIN FINANCE: 돌파구 경쟁자 Ethereum, XRP 및 Solana가 장기 전략을 지배하는 동안, 분석가들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:15
XRP 아미가 리플-미국 증권거래위원회 사건에서 실질적인 차이를 만들었다고 암호화폐 지지 변호사 존 디튼이 선언 ⋆ ZyCrypto
XRP 아미가 리플-SEC 소송에서 실질적인 차이를 만들었다고 친암호화폐 변호사 존 디튼이 선언 ⋆ ZyCrypto가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Advertisement     유명한 암호화폐 변호사 존 디튼은 XRP 커뮤니티, 일반적으로 XRP 아미라고 불리는 그룹이 미국 증권거래위원회(SEC)를 상대로 한 리플의 법적 승리를 이끄는 데 결정적인 요소였다고 인정했습니다. 리플 대 SEC 소송 종결 존 디튼은 X에서 XRP 아미가 리플 소송에 영향을 미치지 않았다는 비평가들의 주장을 일축했습니다. 디튼은 XRP 아미의 노력이 아날리사 토레스 판사에게 영향을 미쳤고 결과적으로 그녀의 판결에 영향을 주었다고 주장했습니다. "신뢰할 수 있는 사람이라면 XRP 아미가 리플 소송에서 차이를 만들지 않았다고 주장할 수 없습니다"라고 그는 말하며 다음과 같이 덧붙였습니다: "만약 그렇게 주장한다면, 그들은 사실과 진실을 모르거나 의도적으로 거짓말을 하는 것입니다. 우리가 차이를 만들었다는 결정적인 증거가 있습니다." No credible person can argue that the XRP Army didn't make a difference in the Ripple case. If they do they're either ignorant to the facts and truth or intentionally lying. We have conclusive evidence that we made a difference. There were over 2K exhibits filed in the case. In… https://t.co/WK2MfOb6wS — John E Deaton (@JohnEDeaton1) September 3, 2025 SEC는 2020년 말 리플을 상대로 소송을 제기했으며, 시가총액 기준 세계 3위 암호화폐인 XRP의 미등록 판매를 통해 13억 달러를 모금했다고 비난했습니다. 2023년, 미국 지방법원 아날리사 토레스 판사는 기관 투자자에 대한 일부 XRP 판매는 증권법을 위반했지만, 공개 거래소에서의 판매는 그렇지 않다는 분할 판결을 내렸습니다. Advertisement   이 소송은 올해 8월 리플과 SEC가 제2순회 미국 항소법원에서 각각의 항소를 철회하면서 공식적으로 종결되었으며, 리플이 1억 2500만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 하는 합의가 확정되었습니다. XRP 아미가 리플의 법적 방어를 도운 방법 에 따르면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:07
2025년 최고의 화이트 라벨 블록체인 솔루션 제공업체 6곳
2025년 최고의 화이트 라벨 블록체인 솔루션 제공업체 6곳이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐와 블록체인 기술이 널리 수용되고 있지만, 숙련된 블록체인 개발자를 찾기는 어렵고 매우 비쌉니다. 다행히도 대부분의 블록체인 관련 비즈니스 모델의 경우, 플랫폼을 처음부터 구축하여 바퀴를 재발명할 필요가 없습니다. 예를 들어, 암호화폐 거래소, 지갑, NFT 마켓플레이스 또는 암호화폐 대출 플랫폼을 출시하려는 경우, 사내 개발로는 큰 이점을 보기 어렵습니다. 대신 화이트 라벨 블록체인 서비스를 사용하는 것이 더 합리적인데, 이는 사용자에게 훌륭한 경험을 제공하면서도 상당한 비용 절감을 가져올 수 있습니다. 이를 통해 사용자 기반 확대와 수익 창출에 노력을 집중할 수 있습니다. 최고의 화이트 라벨 블록체인 제공업체: ChainUP – 블록체인 서비스 전체 제품군을 갖춘 화이트 라벨 제공업체 Openware – 고성능 암호화폐 거래를 위한 화이트 라벨 제공업체 ChangeNOW – 고객을 위한 원활한 크로스체인 암호화폐 스왑 HollaEx – 화이트 라벨 암호화폐 거래소 및 토큰화 제공업체 AlphaPoint – 화이트 라벨 거래소, 암호화폐 보관, 유동성 솔루션, 토큰화 등 Nexo White Label – 업계 최대 기업 중 하나가 지원하는 화이트 라벨 암호화폐 대출 플랫폼 최고의 화이트 라벨 블록체인 솔루션 제공업체 암호화폐 거래소, 지갑 또는 다른 블록체인 기반 플랫폼을 출시하려는 경우, 최고의 화이트 라벨 블록체인 솔루션 제공업체 목록이 도움이 될 것입니다. 1. ChainUP – 블록체인 서비스 전체 제품군을 갖춘 화이트 라벨 제공업체 ChainUP은 2017년에 설립된 싱가포르 기반 블록체인 솔루션 회사입니다. 이 회사는 화이트 라벨 CEX(중앙화 암호화폐 거래소), 화이트 라벨 DEX(탈중앙화 암호화폐 거래소), 지갑 소프트웨어, 암호화폐 카드 및 규정 준수 서비스를 포함한 다양한 블록체인 관련 서비스를 제공합니다. ChainUP의 솔루션은 500개 이상의 암호화폐 거래소 출시에 사용되었습니다. 이 회사의 화이트 라벨 암호화폐 거래소 서비스는 현물 및 선물 거래, 법정화폐 온램핑을 지원합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:54
SEC와 CFTC, 역사적인 공동 성명에서 24/7 자본 시장 추진
SEC와 CFTC가 역사적인 공동 성명에서 24/7 자본 시장을 추진한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 성명은 미국 금융 시장 운영 방식의 중대한 변화를 알립니다. 현재 대부분의 미국 시장은 야간과 주말에 폐장합니다. 새로운 제안은 외환 및 암호화폐 시장이 이미 작동하는 방식과 유사하게 하루 종일 거래를 허용할 것입니다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 2025년 9월 5일에 24/7 자본 시장을 만들기 위한 계획을 설명하는 획기적인 공동 성명을 발표했습니다. 이는 두 기관이 모든 자산 클래스에 걸쳐 거래 시간을 확장하기 위해 함께 일한 첫 번째 사례입니다. "온체인 금융이 확장되려면 SEC와 CFTC가 협력하여 거래 시간을 더욱 확장할 가능성을 고려해야 합니다"라고 기관들은 밝혔습니다. 그들은 운영 가능성 및 투자자 보호와 같은 요소들이 모든 변화를 안내할 것이라고 언급했습니다. 규제 사일로 해체하기 이 발표는 종종 별도로 일해온 두 기관 간의 전례 없는 협력을 나타냅니다. SEC 의장 폴 앳킨스와 CFTC 대행 의장 캐롤라인 팜은 그들의 기관 업무가 "그 어느 때보다 더 얽혀 있다"고 강조했습니다. 규제 기관들은 여러 영역에 걸쳐 규칙을 조화시킬 계획입니다. 여기에는 제품 정의, 보고 표준, 자본 요건 및 마진 프레임워크가 포함됩니다. 현재 기업들은 종종 어떤 기관이 감독하느냐에 따라 유사한 제품에 대해 다른 규칙을 따라야 합니다. "함께 보조를 맞춤으로써, 우리 두 기관은 미국의 독특한 규제 구조를 시장 참여자, 투자자 및 모든 미국인들을 위한 힘의 원천으로 활용할 수 있습니다"라고 성명서는 말합니다. 이 조정은 규제 기관들이 "규제의 무인지대"라고 부르는 상황, 즉 불명확한 감독이 혁신을 방해한 상황을 제거하는 것을 목표로 합니다. 기관들은 이러한 불확실성이 금융 혁신을 해외로 몰아내는 원인이라고 비난합니다. 집중할 네 가지 주요 영역 공동 성명서는 즉각적인 조치를 위한 네 가지 우선 영역을 설명합니다: 출처: @SECGov 24/7 거래 시간: 기관들은 현재 시장 시간을 넘어 거래를 확장하고자 합니다. 그들은 외환, 금 및 암호화폐 자산이 이미 지속적으로 거래되고 있다고 언급했습니다. 다른...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:28
1주차 판타지 풋볼 순위: 일요일 & 월요일
게시물 1주차 판타지 풋볼 순위: 일요일 및 월요일이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 2023년 10월 15일: Breece Hall #20(뉴욕 제츠)이 필라델피아 이글스와의 경기 4쿼터 중 MetLife Stadium에서 터치다운을 축하하고 있습니다. (사진: Sarah Stier/Getty Images) Getty Images 미국 프로 풋볼 리그(NFL) 시즌 첫 주가 공식적으로 시작되었으며, 모두가 판타지 풋볼 순위가 필요합니다. 본격적인 내용에 들어가기 전에, 몇 가지 기본 규칙을 설명하겠습니다. 이번 주 첫 두 경기가 이미 끝났기 때문에, 달라스 카우보이즈, 필라델피아 이글스, 캔자스시티 치프스, 로스앤젤레스 차저스 선수들은 이 목록에 포함되지 않습니다. 일요일과 월요일 경기에 출전하는 선수들만 순위에 포함됩니다. 이 순위의 목적은 어떤 선수가 더 높은 순위에 있는지에 따라 선발 또는 벤치 결정을 내리는 데 도움을 주는 것입니다. 뿐만 아니라, 이 순위는 첫 주 판타지 풋볼 팀에 대한 전망을 얻는 데 도움이 될 것입니다. ForbesFantasy Football Start Or Sit Week 1: Travis Hunter, Dak Prescott 등 By Steve Bradshaw 1주차 판타지 풋볼 순위 첫 주에 대한 일반적인 조언은 루키들에 대해 주의하라는 것입니다. 특정 루키들은 매치업 기회와 재능 때문에 여전히 높은 순위를 차지하겠지만, 이 점을 염두에 두어야 합니다. 일반적으로 루키들은 NFL 공격에서 역할을 얻는 데 시간이 걸리며, 시즌 나머지 전망은 첫 주보다 훨씬 좋습니다. 이로 인해 베테랑들은 첫 주 순위에서 상승하는 반면, 루키들은 약간 하락합니다. 판타지 풋볼 QB 순위 1. Lamar Jackson 2. Josh Allen 3. Jayden Daniels 4. Baker Mayfield 5. Joe Burrow 6. Justin Fields 7. Bo Nix 8. Drake Maye 9. Kyler Murray 10. Jordan Love 11. Caleb Williams...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:15
