'하우스 오브 드래곤' 시즌 3 출시일에 관한 실망스러운 소식
'하우스 오브 드래곤' 시즌 3 공개 날짜에 관한 실망스러운 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스트리밍 쇼 사이의 긴 간격에 익숙해져 있지만, 이제는 다소 터무니없는 상황이 되고 있습니다. 또 다른 제작물이 시즌 사이에 끝없는 기다림이 있을 것이라는 징후를 보이고 있기 때문입니다. 이 경우에는 하우스 오브 드래곤 시즌 3입니다. 최근 THR에서 하우스 오브 드래곤 배우 올리비아 쿡의 프로필에서, 시즌 3의 제작이 10월까지도 완료되지 않을 것이라고 밝혀졌습니다. 제작 후에는 후반 작업이 이어지는데, 이는 생각보다 훨씬 오래 걸립니다. 시즌 2를 통해 이를 계산해 볼 수 있습니다. 하우스 오브 드래곤 시즌 2는 2023년 4월에 촬영을 시작하여 2023년 9월에 종료되었습니다. 그러나 실제 방영은 2024년 6월, 8.5개월 후에야 이루어졌습니다. 따라서 촬영이 10월에 마무리된다면, 적어도 2024년 6월, 아니면 그 이상이 될 것이며, 시즌 간 완전히 2년의 간격이 생기게 됩니다. 일부보다는 나을 수 있지만, 간격을 1년 반 정도로 줄이는 데 성공한 다른 많은 작품들보다는 나쁩니다. 기사에 따르면 하우스 오브 드래곤의 마지막 시즌인 시즌 4는 아직 작성되지 않았다고 합니다. 따라서 이 일정을 유지한다면, 2028년에 시리즈 피날레가 방영될 것입니다. 2011년부터 2017년까지 게임 오브 쓰론의 10개 에피소드 시즌이 매년 방영되었으며, 시즌 7까지 이어졌다는 점을 기억하세요(시즌 7과 단 6개 에피소드로 구성된 시즌 8 사이에는 이상하게도 2년의 간격이 있었습니다). 하우스 오브 드래곤은 이에 근접하지도 않으며, 심지어 시즌 2는 8개 에피소드로 줄었고, 시즌 3도 8개 에피소드가 될 것이라고 합니다. 또한 시즌 2에서는 원래 블록버스터급 해상 전투 피날레가 될 예정이었던 부분이 잘려나가 시즌 3으로 옮겨졌다고 합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:16
MARA의 비트코인 보유량이 52,477 $BTC로 60억 달러에 근접, 비트코인 하이퍼 열풍 고조
MARA의 비트코인 보유량이 52,477 BTC로 60억 달러에 근접, 비트코인 하이퍼 열풍이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:14
박민영, '사기의 여왕'에서 악당들을 재미있게 속이다
박민영이 '컨피던스 퀸'에서 악당들을 재미있게 속이는 모습이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 박민영은 '컨피던스 퀸'에서 천재적인 사기꾼을 연기합니다. 프라임 비디오 박민영은 '남편을 내게 줘'에서 바람피는 남편에게 복수하려는 소심한 아내를 연기했습니다. '컨피던스 퀸'에서의 그녀의 캐릭터도 정의를 추구하지만, 훨씬 더 자신감이 넘칩니다. 그녀의 캐릭터 윤이랑은 악당들을 대상으로 복잡하고 종종 재미있는 사기를 꾸밉니다. '컨피던스 퀸'에서 박민영의 캐릭터는 하나씩 교묘한 함정을 설치하며, 각 계획을 더 큰 퍼즐에 맞춰갑니다. 매우 다른 종류의 캐릭터를 연기할 기회가 매력의 일부였습니다. "저는 미해결된 느낌의 결말을 정말 좋아하지 않습니다,"라고 박민영('그녀의 사생활', '김비서가 왜 그럴까')은 말했습니다. "그래서 저는 스릴 넘치고, 다채롭고, 만족스러운 이야기에 끌리는 경향이 있습니다—정의가 실현되고 관객이 카타르시스를 느끼는 이야기요." 왜 이랑은 이 특정 악당들을 추적하는 걸까요? 시청자들은 시리즈를 보고 알아내야 할 것입니다. "우리 이야기의 중심 비밀이기 때문에, 시청자들이 시리즈를 보면서 답을 발견하는 것이 가장 좋을 것 같습니다,"라고 그녀는 말했습니다. 배우 주종혁은 '컨피던스 퀸'에서 많은 변장을 해야 했습니다. 프라임 비디오 출연진에는 또한 베테랑 배우 박희순('마이 네임', '트롤리', '상속자들')이 제임스 역을, 떠오르는 배우 주종혁('이상한 변호사 우영우', '트리거')이 친근하고 낙관적인 구호 역을 맡았습니다. 이 세 사람이 함께 세부적인 계획을 실행합니다. 이 드라마는 또한 송지효, 로운, 오나라, 이이경을 포함한 잘 알려진 배우들의 카메오 출연도 특징으로 합니다. 박희순의 캐릭터 제임스(스포일러 주의)는 이랑이 어린 시절 그녀의 경호원이었습니다. 그들이 수년 후 다시 만났을 때 그녀는 그의 도움을 요청합니다. "납치 사건을 경험한 후, 그는 그녀에 대한 강한 연민, 책임감, 그리고 빚진 느낌을 갖게 되었습니다,"라고 박희순이 말했습니다. "수년 후, 평범한 삶을 살며 느끼는..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:40
비트코인 가격 관찰: 113K 달러에서 또 다른 거부 후 110K 달러 지지선 작동 중
비트코인 가격 관찰: $113K에서 또 다른 거부 후 $110K 지지선이 작동 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 $113,000 근처에서 반복적인 거부 후 가격 움직임이 안정화되면서 $2.20 조의 시가총액으로 $110,709에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안의 거래량은 $44.74 억에 달했으며, 장중 가격은 $110,339에서 $113,225 사이에 제한되었습니다. 이 선도적인 암호화폐 자산은 2025년 8월 14일에 설정된 ATH보다 10.8% 낮은 수준에 머물러 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:35
뉴저지의 3BR 증류소가 완두콩에게 기회를 주고 있습니다
뉴저지의 3BR 증류소가 완두콩에게 기회를 주고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Mendel과 Gorovka는 3BR 증류소에서 완두콩으로 만든 증류주입니다. Aleksandr Zhdanov 형제 Aleksandr와 Maksim Zhdanov는 할아버지로부터 두 가지를 물려받았습니다: 보드카 레시피와 창의성입니다. 완두콩으로 만든 보드카 "할아버지는 소련에서 완두콩을 사용해 알코올을 만드셨는데, 이는 연중 내내 쉽게 구할 수 있는 몇 안 되는 것들 중 하나였기 때문입니다,"라고 Aleks는 이메일을 통해 말했습니다. "완두콩은 쉽게 자라고 오래 보관할 수 있으며 영양가도 있습니다. 정부는 이것을 공급하지 않을 수 없었습니다." Aleks의 할아버지는 유사 금주법이 시행되던 시기의 소련에 살았습니다. 하지만 완두콩은 주요 식품이었기 때문에, 이 창의적인 사람은 그것으로 보드카를 만드는 방법을 찾아냈습니다. 할머니로부터 완두콩 보드카 레시피를 확보한 후, Aleks와 Maks는 일을 시작하여 2018년 뉴저지 키포트에 3BR 증류소를 설립하고 2021년에 첫 번째 증류주를 출시했습니다. 완전히 완두콩으로 만든 3BR의 보드카는 완두콩 식물의 유전에 관한 연구를 수행한 그레고르 멘델의 이름을 따서 Mendel이라고 명명되었습니다. Mendel은 현재 3BR의 주력 제품입니다. Mendel은 40% ABV로 병에 담겨 있으며 맑고 무색의 증류주이지만, 다른 보드카와의 유사점은 여기서 끝납니다. Mendel은 테킬라를 약간 연상시키는 독특한 맛을 자랑합니다. 일부는 맛이 있는 보드카의 개념을 거부하고 깨끗하고 중립적인 증류주를 선호하지만, Mendel은 2022년 Tales of the Cocktail에서 발표된 뉴올리언스 스피릿 경연대회에서 올해의 보드카상을 수상했으며, 이는 증류주 전문가들
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:34
콜롬비아, 볼리비아 격파하고 FIFA 2026 월드컵 진출권 획득
콜롬비아, 볼리비아를 꺾고 2026 FIFA 월드컵 출전권 획득이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. TOPSHOT - 콜롬비아의 미드필더 #10 하메스 로드리게스가 2025년 9월 4일 콜롬비아 바랑키야의 로베르토 멜렌데스 메트로폴리탄 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 남미 예선 축구 경기에서 콜롬비아와 볼리비아의 경기 중 자신의 팀 첫 골을 넣은 후 축하하고 있습니다. (사진: Luis ACOSTA / AFP) (사진: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 콜롬비아는 목요일 밤 바랑키야에서 볼리비아를 3-0으로 꺾고 미국, 캐나다, 멕시코가 내년 여름 공동 개최하는 2026 FIFA 월드컵 자동 출전권을 확보했습니다. 하메스의 재등장 이번 경기의 선제골은 필연적이었습니다. 홈팀 콜롬비아는 경기 초반부터 볼리비아의 골키퍼 카를로스 람페에게 슈팅을 퍼부었습니다. 하메스 로드리게스가 경기 31분 만에 돌파구를 마련했습니다. 미드필더는 잠시 전 골라인에서 멋진 헤더가 막혔지만 아름다운 컷백 패스에 이은 오른발 마무리에서는 실수하지 않았습니다. 리우데자네이루, 브라질 - 6월 28일: 콜롬비아의 하메스 로드리게스가 2014년 6월 28일 브라질 리우데자네이루의 마라카나에서 열린 2014 FIFA 월드컵 브라질 16강전 콜롬비아와 우루과이의 경기에서 슛을 날려 팀의 첫 골을 넣고 있습니다. (사진: Julian Finney/Getty Images) Getty Images 2014 FIFA 월드컵에서 슈퍼스타로 떠오른 하메스는 2026년 세계 스포츠 최대 대회에 자국이 마침내 출전할 수 있도록 도와주는 골을 넣었습니다. 콜롬비아는 최근 경기에서 고전했습니다. 네스토르 로렌조의 팀은 폼이 떨어지며 6경기 연속 승리하지 못했지만, 하메스의 골은 전국에 함성과 안도감을 가져다주었습니다. 하메스의 슛은 니어포스트로 빠르게 들어가며 바랑키야의 콜롬비아 팬들에게 큰 축제를 시작했습니다. 그 순간부터 승리는 형식적인 것처럼 느껴졌습니다. 노란색 물결이 하나로 뭉쳐...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:28
비트코인 강세 사이클이 종료에 가까워짐에 따라 주목해야 할 주요 날짜들
비트코인 불 사이클이 종료에 가까워짐에 따라 주목해야 할 주요 날짜들이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)이 110,000달러 수준에서 안정화되는 가운데, 기술적 지표들은 자산의 현재 불 사이클이 결론에 가까워지고 있음을 시사합니다. 저명한 온라인 분석가 TradingShot에 따르면, 이 최초의 암호화폐는 2025년 말에 잠재적 시장 정점에 접근하고 있으며, 이후 2026년까지 상당한 조정이 이어질 것으로 예상됩니다. 9월 5일 TradingView 게시물에서, 분석가는 역사적 데이터가 비트코인의 시장 구조가 종종 정점, 하락 단계, 사이클 바닥의 반복적인 리듬을 따른다고 언급했습니다. 각 슈퍼 사이클은 장기적인 하락세에 진입하기 전에 0.786 피보나치 시간 확장 근처에서 정점에 도달하는 경향이 있었습니다. 비트코인 가격 분석 차트. 출처: TradingView 현재 사이클 측정을 기반으로, 다음 주요 정점은 2025년 10월 13일 주간에 발생할 수 있습니다. 이 타이밍은 각각의 하락 단계로 전환되기 직전에 정점에 도달했던 이전 사이클들과 일치합니다. 분석은 또한 0.786 피보나치 마커에 도달하는 2025년 12월 1일 이후에 하락 단계가 시작될 수 있다고 제안합니다. 사이클 대칭이 유지된다면, 하락장은 2026년 10월 5일로 예상되는 슈퍼 사이클 바닥까지 이어질 수 있습니다. 그 시점에서, 과거 패턴과 일치하게 사이클 저점이 다음 주요 랠리 전에 유리한 진입 포인트를 제공했던 것처럼, 최고의 장기 매수 기회가 나타날 것으로 예상됩니다. 주목해야 할 비트코인 주요 가격 수준 한편, Ali Martinez가 공유한 온체인 데이터는 비트코인의 현재 불 시장의 건강을 평가하기 위한 주요 지표를 강조했습니다. 역사적으로, 하락 추세는 가격이 단기 보유자 실현 가격 아래로 떨어질 때 시작되며, 장기 보유자 실현 가격 아래로 미끄러지면 더 깊은 반전이 형성됩니다. 이러한 수준은 최근 구매자와 장기 투자자의 평균 비용 기준을 나타냅니다. 2025년 9월 6일 기준, Glassnode 데이터는 단기 보유자 실현 가격이 109,400달러이고 장기 보유자 실현 가격이 36,700달러임을 보여줍니다. 비트코인 롱/숏 기간 비용 분석...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:19
Polygon 개발자, '신세대 마피아' 전술 비난
이 게시물 Polygon 개발자, '신세대 마피아' 전술 비난이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. WLFI 자산 동결, 분노 촉발: Polygon 개발자, '신세대 마피아' 전술 비난 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 WLFI 자산 동결, 분노 촉발: Polygon 개발자, '신세대 마피아' 전술 비난 출처: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-asset-freeze-controversy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:11
BlockchainFX의 90% 스테이킹 APY와 680만 달러 모금이 Polkadot 및 Cosmos와 같은 패시브 인컴 암호화폐보다 주목받다
BlockchainFX의 90% 스테이킹 APY와 680만 달러 모금이 폴카닷과 코스모스와 같은 패시브 인컴 암호화폐보다 주목을 받고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 얼마나 많은 투자자들이 100달러에 이더리움 스테이킹을 했거나 1달러 미만에 솔라나를 구매했었으면 하고 바랄까요? 후회는 암호화폐에서 반복되는 주제이며, 지금 또 다른 기회가 펼쳐지고 있습니다. BlockchainFX($BFX)는 프리세일에서 680만 달러 이상을 모금했으며, 완전한 거래 슈퍼 앱을 지원할 뿐만 아니라 스테이킹 보상을 통해 90% APY를 제공하는 토큰을 구매자에게 제공합니다. 현재 프리세일 가격이 0.022달러로 고정되어 있어, 암호화폐 고래와 소매 구매자 모두 BFX를 2025년 최고의 패시브 인컴 암호화폐로 주목하고 있습니다. BlockchainFX(BFX): 토큰 유틸리티와 프리세일 모멘텀의 결합 단순히 과대 광고에만 의존하는 대부분의 프리세일과 달리, BlockchainFX는 이미 제품이 출시되어 있습니다. 트레이더들은 여러 자산에서 롱과 숏 포지션을 오픈할 수 있으며, 스테이커들은 BFX와 USDT 모두에서 일일 보상을 받습니다. 이 앱은 또한 BFX 비자 카드를 통합하여 제한 없는 글로벌 지출을 가능하게 하며, 이는 기존의 "약속만 하는" 토큰과 즉시 구별되는 실제 사용 사례입니다. 숫자가 모든 것을 말해줍니다: 의미 있는 패시브 인컴을 생성하는 90% 스테이킹 APY. 스테이커들에게 매일 지급되는 25,000 USDT 보상 풀. 프리세일 가격이 0.05달러 출시 목표를 향해 상승할 예정인 500배 잠재적 상승 가능성. 프리세일의 각 단계마다 가격이 높아지므로, 방관하는 것은 초기 배수의 기회를 놓치는 위험이 있습니다. 그리고 BLOCK30 프로모션 코드 덕분에, 지금 행동하는 구매자들은 즉시 30% 추가 BFX 할당을 확보하여 토큰이 거래소에 상장되기 전에 더 큰 이익을 쌓을 수 있습니다. 폴카닷(DOT): 신뢰할 수 있지만 제한된 상승 가능성 폴카닷은 패러체인 아키텍처와 멀티체인 비전을 통해 구동되는 잘 알려진 패시브 인컴 암호화폐 중 하나로 남아 있습니다. DOT 보유자는 10%대 초중반의 수익률로 스테이킹할 수 있어 장기 참여자에게 안정성을 제공합니다. 그러나 상승 스토리는 둔화되었습니다. 높은 유통 공급량과 점진적인 가격 움직임으로 인해 폴카닷은 예측 가능한 스테이킹 보상을 제공하지만...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:03
전문가들에 따른 시바 이누 가격 예측; PEPE 코인 최신 뉴스 및 오늘 구매할 최고의 암호화폐
암호화폐 시장은 트레이더들이 다음 큰 움직임이 어디에 숨어 있는지 알아내려고 노력하면서 추측으로 들썩이고 있습니다.
Cryptodaily
2025/09/06 19:02
