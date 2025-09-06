뉴저지의 3BR 증류소가 완두콩에게 기회를 주고 있습니다

뉴저지의 3BR 증류소가 완두콩에게 기회를 주고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Mendel과 Gorovka는 3BR 증류소에서 완두콩으로 만든 증류주입니다. Aleksandr Zhdanov 형제 Aleksandr와 Maksim Zhdanov는 할아버지로부터 두 가지를 물려받았습니다: 보드카 레시피와 창의성입니다. 완두콩으로 만든 보드카 "할아버지는 소련에서 완두콩을 사용해 알코올을 만드셨는데, 이는 연중 내내 쉽게 구할 수 있는 몇 안 되는 것들 중 하나였기 때문입니다,"라고 Aleks는 이메일을 통해 말했습니다. "완두콩은 쉽게 자라고 오래 보관할 수 있으며 영양가도 있습니다. 정부는 이것을 공급하지 않을 수 없었습니다." Aleks의 할아버지는 유사 금주법이 시행되던 시기의 소련에 살았습니다. 하지만 완두콩은 주요 식품이었기 때문에, 이 창의적인 사람은 그것으로 보드카를 만드는 방법을 찾아냈습니다. 할머니로부터 완두콩 보드카 레시피를 확보한 후, Aleks와 Maks는 일을 시작하여 2018년 뉴저지 키포트에 3BR 증류소를 설립하고 2021년에 첫 번째 증류주를 출시했습니다. 완전히 완두콩으로 만든 3BR의 보드카는 완두콩 식물의 유전에 관한 연구를 수행한 그레고르 멘델의 이름을 따서 Mendel이라고 명명되었습니다. Mendel은 현재 3BR의 주력 제품입니다. Mendel은 40% ABV로 병에 담겨 있으며 맑고 무색의 증류주이지만, 다른 보드카와의 유사점은 여기서 끝납니다. Mendel은 테킬라를 약간 연상시키는 독특한 맛을 자랑합니다. 일부는 맛이 있는 보드카의 개념을 거부하고 깨끗하고 중립적인 증류주를 선호하지만, Mendel은 2022년 Tales of the Cocktail에서 발표된 뉴올리언스 스피릿 경연대회에서 올해의 보드카상을 수상했으며, 이는 증류주 전문가들이 이 독특한 맛을 인정한다는 증거입니다. "액체 자체가 말해줍니다,"라고 Aleks는 전화 인터뷰에서 말했습니다. "대회는 블라인드 테스트였고 우리만이 금상을 수상한 보드카였습니다." Mendel은 너무 풍미가 좋아서 3BR은 종종 증류소 시음실에서 만든 칵테일에 진 대신 이것을 사용합니다. 3BR은 또한...