MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
15개 주에서 토요일 밤 오로라 보리얼리스를 볼 수 있을 것
15개 주가 토요일 밤 오로라 보리얼리스를 볼 수 있을 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면, 토요일에 태양 표면의 더 차갑고 덜 밀집된 지점에서 발생한 고속 바람이 지구의 자기장을 계속 교란시킬 수 있으며, 십여 개 이상의 주에서 북극광을 볼 기회가 있을 수 있습니다. 태양 표면의 더 차갑고 덜 밀집된 지점에서 발생한 고속 바람의 영향이 지구의 자기장을 교란시킬 수 있습니다. AFP via Getty Images 주요 사실 NOAA는 토요일 밤 9점 척도에서 Kp 지수 5를 예측했으며, 이는 북극광이 아이오와 북부까지 남쪽으로 볼 수 있게 될 수 있음을 시사합니다. 토요일 늦게 "경미한" 지자기 폭풍이 예상되지만, 최근의 코로나 질량 방출이 지구의 자기장을 더욱 교란시키고 일요일 이른 시간에 "중간" 정도의 폭풍을 일으켜 북극광이 더 남쪽에서 볼 수 있게 될 가능성이 있다고 NOAA의 3일 전망에 따르면 밝혔습니다. 일요일과 월요일 밤에는 더 잔잔한 오로라 활동이 예상되며, 최대 Kp 지수는 각각 4와 3을 약간 넘을 것으로 예측됩니다. 북극광은 어디에서 볼 수 있을까요? 이 현상을 볼 수 있는 더 높은 가능성은 캐나다 북부와 알래스카 전역에서 예측되며, 이 지역에서는 태양이 진 후 북극광을 볼 수 있을 것입니다. 워싱턴, 아이다호, 몬태나, 와이오밍, 노스다코타, 사우스다코타, 미네소타, 아이오와, 위스콘신, 미시간, 뉴욕, 뉴햄프셔, 버몬트, 뉴욕 일부 지역에서는 가능성이 더 낮을 것으로 예상됩니다. (아래 지도 참조) 토요일의 가시선. NOAA 북극광을 보는 가장 좋은 방법은 무엇인가요? 북극광은 일반적으로 낮이 짧아지는 겨울철에 가장 잘 보이지만, 태양 활동에 따라 연중 내내 볼 수 있습니다. NOAA에 따르면, 오로라 보리얼리스는 현지 시간으로 밤 10시부터 새벽 2시 사이에 가장 잘 보이며, 빛 공해가 없는 북쪽을 향한 높은 지점으로 이동할 것을 권장합니다. 북극광을 사진 찍는 가장 좋은 방법은...
M
$2.07443
-1.01%
SUN
$0.025969
+2.03%
MORE
$0.03636
+71.83%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:55
공유하기
로빈후드 마켓츠(HOOD) 주식: S&P 500 편입 소식에 10% 상승
TLDR 로빈후드(HOOD)는 S&P 500 인덱스에 편입되어 시저스 엔터테인먼트를 대체하게 된 후 거의 10% 상승했습니다. 이 편입은 2025년 9월 22일 시장 개장 전에 효력이 발생합니다. HOOD 주식은 2025년에 두 배 이상 증가하여 약 915억 달러의 시가총액에 도달했습니다. 인덱스 펀드는 HOOD 주식을 구매해야 하며, 이로 인해 [...] 로빈후드 마켓츠(HOOD) 주식: S&P 500 편입으로 10% 랠리를 기록했다는 게시물이 CoinCentral에 처음 게재되었습니다.
MORE
$0.03636
+71.83%
CAP
$0.1093
-15.91%
EFFECT
$0.006849
+1.78%
공유하기
Coincentral
2025/09/06 21:54
공유하기
도널드 트럼프, 연준 의장으로 해셋, 워시, 월러를 후보로 압축
도널드 트럼프, 연준 의장으로 해셋, 워시, 월러를 후보로 지명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프가 연준 의장 제롬 파월을 대체할 수 있는 후보자 명단을 공개했습니다. 이는 암호화폐 시장에 중요한 영향을 미칠 수 있는 FOMC 회의를 앞두고 발표되었습니다. 트럼프, 연준 의장 후보로 세 명의 후보 지명 로이터 보도에 따르면, 미국 대통령은 케빈 해셋, 전 연준 이사 케빈 워시, 그리고 연준 이사 크리스 월러가 제롬 파월의 후임자 후보 명단에 올라 있다고 밝혔습니다. 그는 또한 재무장관 스콧 베센트도 고려하고 있다고 언급했지만, 베센트는 이 자리를 맡는 데 관심이 없다고 밝혔습니다. 이번 발표는 베센트가 이전에 차기 연준 의장이 될 "강력한" 후보 11명이 있다고 밝힌 발언에 이은 것입니다. 당시 그는 노동절 이후에 인터뷰를 시작하고 트럼프에게 후보 명단을 제출할 것이라고 밝혔습니다. 한편, 트럼프는 올해 금리 인하를 거부한 파월에 대한 비판 속에서 신속한 금리 인하를 추진하는 자신의 입장에 부합하는 인물을 임명할 의향이 있음을 분명히 했습니다. 주목할 만한 점은 월러가 대통령의 금리 인하 추진에 동의한다고 밝혔다는 것입니다. 최근 인터뷰에서 연준 이사는 다가오는 FOMC 회의에서 금리 인하를 지지할 것이라고 말했습니다. 그는 트럼프의 관세가 높은 인플레이션으로 이어질 것으로 보지 않으며, 향후 3~6개월 사이에 여러 차례 금리 인하가 가능하다고 믿고 있습니다. 트럼프의 측근인 해셋도 연방준비제도에 대해 비판적인 목소리를 내왔으며 비둘기파로 알려져 있습니다. 따라서 그가 연준 의장이 된다면 트럼프의 비전에 맞춰 신속한 금리 인하를 추진할 수도 있습니다. 한편, 워시는 경제 상황에 대한 자신의 입장에 대해 더 말을 아끼고 있습니다. 월러, 직책의 유력 후보로 부상 폴리마켓 데이터에 따르면 크리스 월러가...
T
$0.01497
-0.72%
U
$0.009304
-4.06%
SIX
$0.0195
-1.16%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:47
공유하기
이번 주에 볼 수 있는 간과된 넷플릭스 쇼 다섯 개
이번 주에 볼 만한 간과된 넷플릭스 쇼 5파가 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 수요일의 새로운 에피소드 4개를 시청했거나 KPop 데몬 헌터스를 12번째로 보고 난 지금, 넷플릭스에서 새로운 콘텐츠를 찾고 있을 수 있습니다. "새로운"이라는 것이 꼭 최근에 나온 것을 의미하는 것은 아니지만, 당신에게 새로운 것일 수 있으며, 제가 몇 가지 다양한 장르에서 확인해 볼 만한 옵션들을 소개해 드리겠습니다. 지금은 넷플릭스 오리지널 시리즈만 소개하고, 라이선스 시리즈는 제외했습니다. 라이선스 시리즈는 계속 들어오고 나가기 때문에 언제 이 글을 읽게 될지 모르기 때문입니다. 물론, 이 중 많은 작품들이 개인적으로 이미 알고 있을 수도 있습니다. Unbelievable (로튼 토마토 점수 98%) - 미래의 에미상 수상자 케이틀린 데버가 출연한 이 충격적이고 분노를 자아내는 이야기는 강간을 당하고 이를 신고했다는 이유로 오히려 범죄 혐의를 받게 된 젊은 여성에 관한 이야기입니다. 2015년 뉴스 기사를 바탕으로 제작되었으며, 넷플릭스에서 널리 시청되지 않았음에도 여러 상을 수상했습니다. 미니시리즈이므로 이후 시즌은 없습니다. Blue Eye Samurai (로튼 토마토 점수 97%) - 넷플릭스는 놀라울 정도로 많은 애니메이션 시리즈를 보유하고 있으며, 그 중 많은 작품이 아케인부터 사이버펑크 에지러너스, 캐슬바니아까지 비디오 게임을 기반으로 하지만, Blue Eye Samurai는 그 중에서도 최고 수준입니다. 가장 놀라운 점은 이것이 게임이나 만화가 아닌 완전히 독창적인 작품이라는 것입니다. 미즈라는 이름의 사무라이 지망생이 자신에게 잘못을 저지른 일본의 네 명의 백인 남성들을 추적하는 이야기로, 그 중 한 명이 자신의 아버지라고 믿고 있습니다. 이 장르에서 제가 본 최고의 액션 장면들이 있습니다. 시즌 2가 결국 제작 승인을 받았고 제작이 막 시작되었습니다(출시까지는 시간이 좀 걸릴 것입니다). Maid (로튼 토마토 점수 94%) -...
M
$2.07443
-1.01%
T
$0.01497
-0.72%
WHITE
$0.0002912
-4.36%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:46
공유하기
비트코인 ETF, 6억 3300만 달러 유입으로 강화되는 동안 BlockchainFX의 5,000달러가 290,454달러로 폭등할 수 있어
비트코인 ETF가 6억 3,300만 달러 유입으로 강화되는 동안 BlockchainFX의 5,000달러는 290,454달러로 폭발할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인(BTC)이 급등하고 있으며, 현재 110,500달러 바로 아래에서 거래되고 있으며, 8월의 시장 약세 이후 ETF 유입이 강하게 반등했습니다. 미국 비트코인 ETF는 두 세션에 걸쳐 무려 6억 3,330만 달러를 추가했으며, 이전의 유출을 대부분 뒤집고 비트코인을 헤지 자산으로 향하는 기관의 전환을 신호했습니다. 하지만 이것이 다음 큰 기회를 활용하려는 투자자들에게 무엇을 의미할까요? BlockchainFX(BFX)를 소개합니다: 암호화폐 시장 전체에서 주목을 받고 있는 최신 브레이크아웃 프리세일 토큰입니다. 이미 680만 달러 이상을 모금한 BFX는 그 엄청난 상승 잠재력과 탈중앙화 금융에서의 혁신적인 사용 사례로 초기 단계의 비트코인과 비교되고 있습니다. 최대 500배의 수익 전망과 빠르게 성장하는 투자자 관심으로, BlockchainFX는 단순한 알트코인이 아니라 암호화폐 공간에서 다음 큰 것으로 자리매김하고 있습니다. 한때 비트코인이 그랬던 것처럼, BFX는 시장 변화의 모멘텀을 포착하고, 스마트 머니와 소매 관심 모두의 파도를 타고 있습니다. 비트코인의 초기 상승을 놓친 사람들에게, BlockchainFX는 그들이 기다려온 두 번째 기회일 수 있습니다. 비트코인 ETF의 급증과 BlockchainFX의 전략적 포지셔닝 비트코인의 랠리와 ETF를 통한 기관 수요의 증가는 암호화폐 시장의 성숙도가 높아지고 있다는 신호입니다. 기관 플레이어들은 암호화폐 공간에 더 안전하고 안정적인 노출을 찾고 있으며, 이것이 비트코인 ETF에 대한 수요를 촉진했습니다. 더 많은 자본이 비트코인으로 유입됨에 따라, 이 자산은 디지털 가치 저장소로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 그러나 혁신적인 암호화폐 프로젝트 영역에서, BlockchainFX는 현재 투자할 수 있는 최고의 새로운 코인 중 하나로 두각을 나타냅니다. 비트코인이 기관 자금 흐름과 헤지로서의 가치에 대한 상승하는 내러티브의 혜택을 누리는 동안, BlockchainFX는 노출을 추구하는 투자자들에게 다음 주요 기회로 자리매김하고 있습니다...
U
$0.009304
-4.06%
BTC
$121,417.29
-0.76%
RISE
$0.010422
+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:43
공유하기
나스닥, 9월 9일 SOL 전략 상장 승인
나스닥, SOL Strategies의 9월 9일 상장 승인 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 포스트입니다. 캐나다 블록체인 기업 SOL Strategies가 주식 상장 승인을 받아 다음 주 나스닥에 데뷔할 예정입니다. 금요일 공지에서 SOL Strategies는 9월 9일부터 티커 심볼 STKE로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 보통주 상장을 시작한다고 밝혔습니다. 이번 상장으로 회사 주식의 장외 거래(OTC) 벤처 마켓 OTCQB 거래는 종료되지만, 캐나다 증권거래소에서의 거래 활동은 유지됩니다. "이번 상장은 우리 주주들에게 향상된 유동성을 제공하는 동시에, 검증자 운영을 확장하고 생태계 투자를 확대함에 따라 더 깊은 자본 시장에 접근할 수 있게 해줍니다"라고 SOL Strategies의 CEO 리아 왈드가 말했습니다. 이 회사는 프로토콜의 네이티브 토큰인 솔라나(SOL)를 스테이킹함으로써 트레이더들에게 솔라나 블록체인에 대한 익스포저를 제공합니다. SOL Strategies는 4월에 SOL 토큰 구매를 위해 5억 달러의 전환사채를 조달했다고 발표했습니다. 나스닥 발표 속에서 금요일 캐나다 증권거래소에서 티커 심볼 HODL로 거래되는 SOL Strategies의 주가는 약 20% 상승했습니다. 회사는 2025년 2분기에 약 350만 달러의 순손실을 보고했습니다. 관련: SOL Strategies, 스테이킹 및 검증 수익 급증 속에 2분기 350만 달러 순손실 보고 SOL 재무에 베팅하는 기업 중 하나는 DeFi Development Corp입니다. 금요일, 이 회사는 3976만 달러 상당의 SOL 토큰을 새로 인수했다고 발표했으며, 이로써 회사의 총 보유량은 200만 SOL에 이르게 되었습니다. 거버넌스 프로세스 이후 솔라나, Alpenglow로 업그레이드 화요일, 솔라나는 거버넌스 프로세스에 참여한 52%의 지분 중 압도적 다수가 네트워크를 합의 프로토콜 Alpenglow로 업그레이드하는 데 투표했다고 발표했습니다. 이 업그레이드는 네트워크의 트랜잭션 완결성을 크게 줄일 것으로 예상됩니다. "이러한 속도에서 솔라나는 L1 완결성을 갖춘 Web2 수준의 응답성을 실현할 수 있어, 속도와 암호화 확실성이 모두 필요한 새로운 사용 사례를 열 수 있습니다"라고 솔라나 재단이 블로그 포스트에서 밝혔습니다. 매거진:...
SOL
$220.25
-0.55%
DEFI
$0.001701
-7.80%
TOKEN
$0.01184
-5.88%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:38
공유하기
베일리 짐머맨, 예상치 못한 빌보드 차트에서 처음으로 1위 달성
베일리 짐머맨이 예상치 못한 빌보드 차트에서 처음으로 1위를 차지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 베일리 짐머맨은 BigXthaPlug와의 협업곡 "All the Way"가 이번 주 정상에 오르면서 핫 랩 송 차트에서 첫 1위를 기록했습니다. 내슈빌, 테네시 - 11월 25일: 베일리 짐머맨이 2024년 11월 25일 테네시주 내슈빌의 그랜드 올 오프리에서 열린 The Big 98's Friendsgiving에서 공연하고 있습니다. (사진: Tibrina Hobson/Getty Images) Getty Images 베일리 짐머맨은 컨트리 음악 장르에서 가장 흥미로운 신예 중 한 명입니다. 그는 몇 년 전 데뷔 앨범 'Religiously. The Album.'으로 두각을 나타냈으며, 여러 히트 싱글이 그를 스타덤에 올려놓았습니다. 지난 몇 개월 동안, 그는 두 번째 정규 앨범 'Different Night, Same Rodeo'와 여러 트랙을 선보이고 있습니다. 짐머맨은 최근 랩에서 컨트리 음악으로 전환한 BigXthaPlug와 협업했으며, 그의 최신 정규 앨범은 두 스타일을 혼합했습니다. BigXthaPlug와 그의 많은 협업자들은 이러한 창의성 덕분에 이번 주 여러 빌보드 차트에서 큰 성과를 거두었습니다. BigXthaPlug와 짐머맨은 함께 미국의 한 차트에서 1위로 올라섰고, 이는 컨트리 싱어송라이터가 정복할 것이라고 예상하지 못했던 리스트에서 첫 1위를 차지하는 데 도움이 되었습니다. "All the Way"가 켄드릭 라마르와 SZA를 대체 BigXthaPlug와 짐머맨의 "All the Way"는 핫 랩 송 차트에서 2위에서 1위로 올라섰습니다. 이 차트는 빌보드의 전국에서 가장 많이 소비된 랩 트랙 목록으로, 판매량, 스트리밍, 라디오 방송을 혼합한 방법론을 사용합니다. "All the Way"가 1위를 차지하면서, 역사적인 1위 기록 후 2위로 내려간 켄드릭 라마르와 SZA의 "Luther"를 대체했습니다. BigXthaPlug의 컨트리 실험 "All the Way"는 BigXthaPlug의 앨범 'I Hope You're Happy'의 선행 싱글로, 이는 그의 세 번째 앨범이자 컨트리와 실험한 첫 앨범입니다...
PHOTO
$0.7818
+34.42%
RISE
$0.010422
+2.54%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:31
공유하기
카르다노 가격 오늘: 라이트코인 하락세, 레이어 브렛이 30배 슈퍼사이클 언급으로 유동성 확보
카르다노는 0.80달러 근처에서 안정화되고 라이트코인은 115달러 주변에서 움직이고 있지만, 트레이더들은 Layer Brett의 0.0055달러 프리세일, 280만 달러 모금, 그리고 990% APY를 쫓고 있으며, 30배 슈퍼사이클에 대한 이야기가 나오고 있습니다.
NEAR
$2.837
-2.94%
LAYER
$0.3869
-2.98%
TALK
$0.022
+10.00%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/06 21:00
공유하기
링킨 파크, 하드 록의 가장 큰 밴드 중 하나의 새로운 1위 히트곡을 저지
링킨 파크, 하드 록의 가장 큰 밴드 중 하나의 새로운 1위 히트를 차단했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 데프톤즈의 "Infinite Source"가 빌보드 하드 록 스트리밍 송 차트에서 링킨 파크의 "In the End"에 막혀 2위로 데뷔했습니다. 시카고, 일리노이 - 2024년 8월 3일: 데프톤즈의 치노 모레노가 시카고 일리노이 그랜트 파크에서 열린 롤라팔루자에서 라이브 공연을 하고 있습니다. (사진: Ryan Bakerink#877342#51A ED/FilmMagic) FilmMagic 데프톤즈의 새 앨범 '프라이빗 뮤직'이 데뷔하면서 이번 주 빌보드의 여러 차트에서 큰 성공을 거두었습니다. 이 정규 앨범은 여러 차트를 석권하고 거의 모든 랭킹에서 톱 10 안에 진입했습니다. 팬들은 프로젝트에서 "Infinite Source"를 새로운 인기곡으로 선택했습니다. 이 트랙은 공식적으로 싱글로 발매되지 않았음에도 여러 차트에서 인상적인 시작점을 기록하며 빌보드 차트에서 밴드의 챔피언 수를 거의 두 배로 늘렸습니다 - 하지만 데프톤즈는 하드 록 역사상 가장 성공적인 이름 중 하나에 의해 차단되었습니다. "Infinite Source" 1위 놓치다 "Infinite Source"는 하드 록 스트리밍 송 차트에서 2위로 출발했습니다. 이는 Spotify, Apple Music, iHeartRadio 등의 플랫폼에서 하드 록으로 분류된 가장 성공적인 트랙의 빌보드 리스트입니다. 링킨 파크, 데프톤즈의 정상 진출 차단 데프톤즈는 더 새로운 발매작이 아닌, 하드 록 장르에서 가장 성공적인 트랙 중 하나에 패배했습니다. 링킨 파크의 "In the End"는 하드 록 스트리밍 송 차트에서 1위를 유지하고 있습니다. 이 그룹의 대표곡은 2020년 6월 차트에 데뷔한 후 2024년 10월에 마침내 1위에 올랐으며, 현재 16주 동안 차트를 지배하고 있습니다. 스트리밍 랭킹에서의 데프톤즈 역사 데프톤즈는 지난달에 처음으로 하드 록 스트리밍 송 리스트를 정복했습니다. '프라이빗 뮤직'의 싱글 "My Mind Is a Mountain"이 1위로 데뷔해 1주 동안 그 자리를 지키며 마침내 그룹에게 1위 곡을 안겨주었습니다. 데프톤즈...
T
$0.01497
-0.72%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:46
공유하기
푸젠에서 디지털 통화 범죄를 겨냥한 법률 세미나
후지안에서 디지털 통화 범죄를 겨냥한 법률 세미나가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 양안 세미나에서 디지털 통화 범죄에 초점을 맞춤. 법률 전문가들이 새로운 재산 범죄 접근법을 논의. 가상 통화, 디지털 증거 처리에 대한 면밀한 조사. 2025년 양안 검찰 시스템 세미나가 9월 5일 후지안성 푸티안에서 개최되어 가상 통화 범죄를 포함한 디지털 시대의 법적 과제를 논의했습니다. 이러한 논의는 통합된 법적 프레임워크를 개발하고 디지털 자산에 대한 감시를 강화하여 암호화폐에 대한 향후 규제에 영향을 미치는 것을 목표로 합니다. 후지안에서 법률 전문가들이 디지털 통화 범죄 해결에 나서다 푸티안에서 열린 세미나는 디지털 통화 관련 범죄의 복잡성을 파헤치기 위해 주요 법률 실무자들을 소집했습니다. 후지안 검찰청 당국과 대만 참가자들은 가상 통화와 같은 새로운 재산 범죄에 대한 법안에 초점을 맞췄습니다. 논의는 증거 수집 및 처리를 개선하기 위한 법적 전략에 중점을 두었습니다. 사이버 범죄가 증가함에 따라, 이니셔티브는 가상 재산과 전통적인 법적 조치의 교차점을 관리하는 효과적인 프레임워크를 개발하는 것을 목표로 합니다. 후지안 검찰청 자오 진준 청장은 세미나의 중요성을 강조했습니다: "이 플랫폼은 양안의 법률 전문가들이 디지털 법 집행의 시급한 문제에 협력할 수 있는 중요한 기회로 작용합니다." 정부의 반응은 주로 양안 법적 협력을 간소화하려는 후지안 검찰청의 노력을 통해 나타났습니다. 증거 기준과 재산 집행에 대한 강조는 법 집행 내에서 디지털 혁신을 통합하는 방향으로의 진전을 의미합니다. 새로운 규제 논의 속 비트코인의 시장 성과 알고 계셨나요? 2018년 심포지엄에서 암호화폐에 대한 탐색적 논의가 후지안이 디지털 증거에 대한 법적 프로토콜을 선도하는 여러 후속 포럼을 주최하게 했습니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인(BTC)의 가격은 $110,790.03이며, 시장 지배력은 57.93%를 유지하고 있습니다. 시가총액이 $2.21조를 넘는 가운데, 최근 거래량은 11.96% 감소했습니다. BTC는 24시간 동안 1.60% 하락했지만 90일 동안 4.88%의 긍정적인 궤적을 유지하고 있습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 9월 6일 21시 39분(KST) CoinMarketCap 스크린샷...
BTC
$121,417.29
-0.76%
RISE
$0.010422
+2.54%
CAP
$0.1093
-15.91%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:45
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다