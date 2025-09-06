MEXC 거래소
필수 비트코인 세계 뉴스 열기: 24시간 보도 가이드
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 필수 비트코인 월드 뉴스 열기: 24시간 보도 가이드. 필수 비트코인 월드 뉴스 열기: 24시간 보도 가이드 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 필수 비트코인 월드 뉴스 열기: 24시간 보도 가이드 출처: https://bitcoinworld.co.in/essential-bitcoin-world-news-guide/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:30
100개 상장 기업이 현재 비트코인 공급량의 4%를 보유: 하버드
100개 상장 기업이 현재 비트코인 공급량의 4%를 보유하고 있다: 하버드라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 하버드 비즈니스 리뷰는 현재 100개 상장 기업이 비트코인을 보유하고 있다고 보도했습니다. 마이클 세일러가 이끄는 Strategy Inc는 비트코인 총 공급량의 3%를 보유하고 있습니다. 텍사스, 와이오밍 및 기타 주들은 비트코인 준비금을 위한 구조를 마련했습니다. 하버드 비즈니스 리뷰(HBR)는 X에서 시가총액 기준 최대 암호화폐인 비트코인(BTC)을 보유한 상장 기업이 약 100개에 달한다고 확인했습니다. 이들의 총 BTC 보유량은 코인 공급량의 약 4%를 차지합니다. 주목할 만한 점은 Strategy만이 2100만 비트코인 공급량의 약 3%를 보유하고 있다는 것입니다. 비트코인을 향한 기관의 전환 대응 "비트코인이 귀사의 대차대조표에 속해야 하는가?"라는 제목의 기사에서, HBR은 주류 기업 금융이 수년에 걸쳐 어떻게 발전해 왔는지 반영했습니다. 이 부문은 암호화폐 자산 보유에 대한 두려움에서 이제는 어떤 대가를 치르더라도 이 자산 클래스의 일부를 확보하려는 방향으로 전환했습니다. 따라서 이러한 월스트리트 거물들 사이의 질문은: 귀사의 대차대조표에 얼마나 많은 암호화폐가 있습니까? 현재 약 100개의 상장 기업이 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 공급량의 약 4%를 차지합니다. https://t.co/6pgv355JgK — Harvard Business Review (@HarvardBiz) 2025년 9월 6일 대부분의 경우, 이 질문은 최근 알트코인도 주목받고 있음에도 불구하고 비트코인을 중심으로 이루어집니다. 도널드 트럼프 대통령의 "전략적 비트코인 준비금" 행정명령이 이러한 입장 변화에 큰 역할을 했다는 점을 인정할 가치가 있습니다. 이러한 더 우호적인 규제 관점과 프레임워크로 인해 비트코인은 이제 무시하기 어렵게 되었습니다. 텍사스는 비트코인 국고 준비금을 수용하기 위한 획기적인 법안을 마련하는 데 바쁘게 움직였습니다. 이 주는 5월에 비트코인 준비금을 설립하기 위한 상원 법안 21을 통과시켰습니다. 이 법안은 텍사스가 시가총액이 5000억 달러를 초과하는 자산에 대한 암호화폐 준비금을 보유할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 당시에는 비트코인만이 시가총액이 5000억 달러를 초과하는 것으로 분류되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:27
2025년 US 오픈 여자 결승전은 몇 시인가요? 무료로 시청하는 방법
게시물 2025년 US 오픈 여자 결승전은 몇 시에 열리나요? 무료로 시청하는 방법이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 런던, 잉글랜드 - 7월 10일: 미국의 아만다 아니시모바가 2025년 윔블던 선수권 대회 11일째 센터 코트에서 열린 여자 준결승전에서 승리한 후 아리나 사발렌카와 네트에서 만나는 모습. 2025년 7월 10일 런던 잉글랜드의 올 잉글랜드 론 테니스 앤 크로켓 클럽에서. (사진: Peter van den Berg/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) ISI Photos via Getty Images 치열했던 3주 후, US 오픈 여자 단식 결승전이 오늘 밤 시작되며, 세계 랭킹 1위 아리나 사발렌카가 뉴욕 퀸즈의 아서 애시 스타디움에서 미국의 아만다 아니시모바(7위)와 맞붙습니다. 9월 4일 여자 단식 준결승에서 사발렌카는 제시카 페굴라(4위)를 3세트 접전 끝에 물리쳤습니다. 올해 초 그녀는 다른 두 그랜드 슬램 결승에 진출했지만 호주 오픈에서 매디슨 키스에게, 프랑스 오픈에서 코코 고프에게 패배하며 우승을 놓쳤습니다. 한편, 아니시모바는 준결승에서 역전승을 거두며 자정을 넘긴 손에 땀을 쥐는 경기에서 오사카 나오미(23위)를 물리쳤습니다. 이 승리로 24세 뉴저지 출신 선수는 연속 두 번째 그랜드 슬램 결승에 진출하게 되었습니다. Forbes'화낼 수 없어요': 나오미 오사카, US 오픈 준결승 패배 후 긍정적인 모습Manasi Pathak 기자 "정말 세상을 다 얻은 기분이에요," US 오픈에 따르면 아니시모바가 승리 후 말했습니다. "지금 그 사실을 받아들이려고 노력 중이에요. 정말 꿈이 이루어진 거예요." 그녀는 계속해서 "US 오픈 결승에 진출하는 것은 제 평생의 꿈이었고 물론 챔피언이 되는 것이 희망이죠. 하지만 이제 결승에 진출했으니 준비를 잘 해보겠습니다"라고 말했습니다. 두 선수의 상대 전적에 관해서는, 아니시모바가 9번의 경기 중 6번을 이기며 우위를 점하고 있습니다. 가장 최근에는 아니시모바가 7월 윔블던 준결승에서 사발렌카를 6-4, 4-6, 6-4로 물리쳤습니다. 다음은 여러분이 알아야 할 모든 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:22
AUD/USD, 약한 미국 NFP로 연준 금리 인하 확정되며 6주 최고치로 급등
AUD/USD, 약한 미국 NFP로 연준 금리 인하 확정되며 6주 최고치로 급등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AUD/USD는 미국이 8월에 예상 75K를 크게 밑도는 단 22K의 일자리만 추가한 후 0.6588 피크에 도달했습니다. 실업률은 임금 상승이 안정화되며 4.3%로 상승했고, 트레이더들은 9월 25 bps 연준 금리 인하를 완전히 반영했습니다. 시장은 다음 주 미국 소비자 물가 지수(CPI)에 주목하는 반면, AUD 전망은 중국 데이터와 국내 소비자 심리에 달려 있습니다. AUD/USD는 미국(US)의 최신 비농업 고용 보고서 이후 6주 최고치인 0.6588로 상승했으며, 이는 연방준비제도이사회가 9월 회의에서 금리를 인하할 것이라는 사례를 확정했습니다. 페어는 0.6565에 0.40% 상승 중입니다. 약한 NFP 데이터로 달러가 하락하고 9월 연준 완화 베팅이 높아지면서 호주 달러 0.40% 상승해 0.6565에 도달 미국 노동통계국(BLS)은 경제가 8월에 단 22K의 일자리만 추가했다고 발표했는데, 이는 경제학자들이 예상한 75K보다 낮고 상향 조정된 79K에서 하락한 수치입니다. 데이터를 자세히 살펴보면, 평균 시간당 수입은 예상대로 월 0.3%로 변동이 없었으며, 실업률은 7월 4.2%에서 상승해 4.3%가 되었습니다. 데이터 발표 후, 시장 참가자들은 2025년 12월 연방기금 금리 선물 계약에 따르면 연말까지 연방준비제도이사회의 67 베이시스 포인트 완화를 반영했습니다. 9월 회의에 대해서는 트레이더들이 25 베이시스 포인트 금리 인하를 완전히 반영했습니다. 8월 소비자 물가 지수(CPI) 발표를 앞둔 다음 주, 50 bps에 대한 확률은 14%입니다. 디스인플레이션 과정이 계속된다면 연준의 대규모 금리 인하 가능성이 높아질 수 있습니다. 동시에, 호주 달러(AUD)의 움직임은 현재 미국 달러의 변동에 영향을 받고 있습니다. 다음 주 경제 일정에는 웨스트팩 소비자 신뢰도와 중국 경제 데이터의 영향이 포함될 예정입니다. AUD/USD 가격 전망: 기술적 전망 AUD/USD는 다주 최고치를 기록했음에도 불구하고...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:19
셈러 사이언티픽의 대담한 비트코인 전략, 2027년까지 105,000 BTC 목표
Semler Scientific의 대담한 비트코인 전략, 2027년까지 105,000 BTC 목표라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Joe Burnett이 Semler Scientific의 비트코인 축적 전략을 이끌고 있습니다. 회사는 2027년까지 105,000 BTC를 모을 계획입니다. Semler의 전략은 유사점과 시장의 관심을 끌고 있습니다. Semler Scientific의 비트코인 전략 이사인 Joe Burnett은 Ray Dalio의 장기 부채 사이클 이론에 맞춰 2027년까지 105,000 BTC를 목표로 하는 대담한 비트코인 축적 계획을 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 시장 변동성 속에서 비트코인을 실행 가능한 금융 자산으로 자리매김하며, 암호화폐 채택 추세에 영향을 미치고 전통적인 금융 시장에 잠재적인 영향을 미칠 것입니다. Semler의 계획: 2027년까지 105,000 비트코인 2025년 6월 비트코인 전략 이사로 임명된 Joe Burnett은 2027년까지 105,000 비트코인을 목표로 하는 혁신적인 재무 계획을 주도하고 있습니다. 이 접근 방식은 자산, 부채 및 운영 현금 흐름을 통한 적극적인 매수를 채널링합니다. Eric Semler 회장은 Burnett을 이 전략에 필수적인 분석적 사상가라고 칭했습니다. 즉각적인 영향으로는 기업 재무에서 비트코인의 역할 강화가 포함됩니다. Semler Scientific는 현재 60-70억 달러 가치의 105,000 BTC 보유를 예상하는 획기적인 축적을 목표로 합니다. 2025년 말까지 10,000 BTC 구매 계획은 약속을 보여줍니다. "주식, 부동산 및 고정 수입의 극단적인 평가는 장기 부채 사이클의 끝을 알리며, 이는 일반적으로 법정 화폐 평가 절하로 이어집니다—비트코인은 오늘날 가장 강력한 통화로 자리 잡고 있습니다." – Joe Burnett, Semler Scientific 비트코인 전략 이사 시장 반응은 Semler Scientific의 주가가 12%에서 14% 사이로 상승하며 눈에 띄게 긍정적이었습니다. 업계 관찰자들은 이 움직임을 MicroStrategy의 선구적인 비트코인 전략과 비교하며, 미래 기관 투자자들에게 잠재적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 그러나 Semler의 계획을 명시적으로 대상으로 하는 새로운 규제 대응은 아직 나타나지 않았습니다. 비트코인 시장 역학 및 전문가 관점 알고 계셨나요? 비트코인을 주요 재무 준비금 자산으로 채택한 최초의 공개 기업 중 하나인 MicroStrategy는 산업 전반에 걸쳐 유사한 전략을 촉진하여, 나중에 Semler Scientific와 같은 기업들이 활용한 선례를 세웠습니다. 2025년 9월 6일 현재, 비트코인 가격은 110,825.59달러입니다. CoinMarketCap는 총 2.21조 달러의 시가총액을 보고하며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:18
비트코인 옵션 시장, 트레이더들이 14만 달러 행사가를 주시하며 콜에 59% 기울어
비트코인 옵션 시장, 트레이더들이 $140K 행사가격에 주목하며 59%가 콜에 기울어 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 파생상품 데이터는 여전히 미결제약정과 포지셔닝이 변화하는 가운데 선물 및 옵션 시장 전반에 걸쳐 활발한 활동을 보여주고 있습니다. 비트코인 옵션의 최대 고통 수준으로 $110K가 부상하는 가운데 활발한 선물 거래 비트코인은 2025년 9월 6일 토요일 $110,894에 거래되었으며, 지난 24시간 동안 1.8% 하락했고, 장중 가격 범위는 $110,339에서 $113,142 사이였습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-options-market-leans-59-to-calls-as-traders-eye-140k-strikes/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:14
WLFI, 272개 지갑 블랙리스트: 보호 장치 내부 살펴보기, 알아야 할 사항
WLFI, 272개 지갑 블랙리스트 등재: 안전장치 내부 살펴보기, 알아야 할 사항이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. World Liberty Financial(WLFI)는 최근 272개의 지갑이 블랙리스트에 등재되었음을 확인했습니다. 이는 경각심을 불러일으키지만, 팀은 이것이 일반 사용자에 대한 제한이 아닌 보호 조치임을 강조합니다. WLFI는 명백한 사기나 보안 위험이 있을 때만 블랙리스트 또는 일시 중지 기능을 작동시킵니다. 272개 지갑이 표시된 이유 블랙리스트는 WLFI 전체 홀더 중 극히 일부에 불과합니다. 그럼에도 불구하고, 이 분석은 실시간으로 위협이 어떻게 전개되는지에 대한 통찰력을 제공합니다: 215개 지갑(≈79.0%)이 피싱 공격과 연관됨. 50개 지갑(≈18.4%)이 손상된 접근과 연결됨. 5개 지갑(≈1.8%)이 고위험으로 표시됨. 1개 지갑(≈0.4%), Justin Sun 소유, 다른 홀더의 자금을 유용한 혐의. 이 조치는 WLFI의 탈중앙화와 사용자 보호 사이의 독특한 균형을 보여줍니다. 이 프로젝트는 행동을 통제하는 것이 아니라 피해가 확산되기 전에 차단하는 것을 목표로 합니다. 최근 지갑 블랙리스트에 대한 커뮤니티의 우려를 들었습니다. 투명성 우선: WLFI는 사용자를 보호하기 위해서만 개입하며, 정상적인 활동을 침묵시키지 않습니다. — WLFI (@worldlibertyfi) 2025년 9월 5일 블랙리스트 및 일시 중지: 이러한 기능이 존재하는 이유 탈중앙화 계약은 일반적으로 비상 상황에서 커뮤니티를 노출시킵니다. WLFI는 블랙리스트와 일시 중지 기능을 계약에 내장하는 다른 접근 방식을 취합니다. 블랙리스트 기능: 자금 유출을 막기 위해 손상된 지갑을 동결합니다. 일시 중지 기능: 악용이나 기술적 오류와 같은 극단적인 상황에서 거래를 일시적으로 중단합니다. WLFI는 이것들이 일상적인 통제가 아닌 최후의 안전 도구임을 강조합니다. 그 목적은 보호로, 생태계가 장기적인 중앙화 없이 실제 위험에 대응할 수 있도록 보장합니다. WLFI가 위협을 감지하고 대응하는 방법 WLFI는 네트워크를 안전하게 유지하기 위해 계층화된 모니터링 시스템을 운영합니다. 각 도구는 다른 각도에서 접근합니다: TRM Labs, 실시간 블록체인 포렌식을 제공하여 지갑의 리스크와 제재 노출에 대한 점수를 매깁니다. Sumsub, 초기 참가자들이 제재 대상이나 사기 활동과 연결되지 않도록 KYC 데이터를 재검사합니다. 온체인 분석, 비정상적인 거래나 송금 패턴을 표시합니다. 커뮤니티 보고서, 직접...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 23:10
공포 스릴러 '28년 후' 넷플릭스 공개일 확정
공포 스릴러 '28년 후' Netflix 공개 날짜 확정이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. "28년 후" 포스터 일부에는 조디 코머, 애런 테일러-존슨, 랄프 파인즈가 등장합니다. Sony Pictures Entertainment 대니 보일의 28년 후 — 애런 테일러-존슨, 조디 코머, 랄프 파인즈 주연 — 가 곧 Netflix에서 스트리밍됩니다. 보일이 감독하고 알렉스 가랜드(Warfare, Civil War)가 각본을 맡은 이 광분 바이러스 공포 시리즈의 세 번째 영화는 6월 20일 극장에서 개봉했으며 7월 29일 프리미엄 주문형 비디오를 통해 디지털 스트리밍으로 데뷔했습니다. Forbes히트 공포 스릴러 'Weapons' 스트리밍 날짜 확정By Tim Lammers 28년 후의 공식 줄거리는 다음과 같습니다. "광분 바이러스가 생물학적 무기 연구소에서 탈출한 지 거의 30년이 지났고, 지금도 무자비하게 시행되는 격리 속에서 일부는 감염자들 사이에서 생존하는 방법을 찾았습니다. 그런 생존자 그룹 중 하나는 본토와 단 하나의 중무장된 둑길로 연결된 작은 섬에 살고 있습니다. "그룹 중 한 명이 본토의 어두운 중심부로 임무를 수행하기 위해 섬을 떠났을 때, 그는 감염자뿐만 아니라 다른 생존자들도 변이시킨 비밀, 경이로움, 공포를 발견합니다." R등급인 28년 후에는 알피 윌리엄스와 잭 오코넬도 출연합니다. Forbes'컨저링: 라스트 라이츠' 엔딩 크레딧 및 포스트 크레딧 설명By Tim Lammers Netflix의 새로운 목록에 따르면, 28년 후는 9월 20일 토요일에 스트리밍 플랫폼에 공개될 예정입니다. Netflix는 세 가지 스트리밍 옵션을 제공합니다. 플랫폼의 광고 기반 패키지는 두 개의 지원 기기에서 시청할 수 있으며 월 7.99달러이고, 광고 없는 패키지는 두 개의 지원 기기에 월 17.99달러입니다. Forbes'컨저링 하우스'와 워렌 오컬트 박물관, 숙박 예약 가능By Tim Lammers 또한, Netflix는 4K 울트라 HD 프로그래밍과 함께 네 개의 지원 기기를 위한 광고 없는 패키지를 월 24.99달러에 제공합니다. '28년 후'는 극장에서 어떤 성과를 거뒀나? 28년 후의 개봉...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 22:19
XRP 불스, 미친 56,076% 청산 불균형에 올인
XRP 불스가 미친 56,076% 청산 불균형에 올인하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 지난 하루 동안 목격된 암호화폐 시장의 짧은 반등 이후, 주요 암호화폐 가격이 정체되면서 모멘텀이 약해지는 것으로 보입니다. 이러한 느린 가격 움직임 속에서, CoinGlass가 제공한 데이터에 따르면 XRP는 지난 한 시간 동안 파생상품 시장에서 청산 추세에 극단적인 불균형을 보였습니다. XRP가 주요 3달러 마크보다 훨씬 낮은 수준에서 계속해서 주목할 만한 가격 변동성에 직면하고 있는 시점에, 이 비정상적인 청산 추세는 XRP의 다음 가격 반응이 주요 관심사가 되면서 시장 참가자들 사이에 호기심을 불러일으켰습니다. XRP, 0달러 활동으로 충격 소식통이 제공한 데이터에 따르면, XRP는 단 한 시간 만에 약 56,076달러의 롱 포지션이 청산된 반면, 해당 기간 동안 자산의 하락세에 베팅하는 트레이더들에게는 청산 활동이 전혀 기록되지 않았습니다. XRP 시간당 청산 추세가 계산이 불가능한 불균형 비율을 보이면서, 시장 관찰자들은 온체인 활동을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 기록되지는 않았지만, 이 자산은 숏 청산에서 최소 1달러를 가질 가능성이 있어, 불과 몇 분 만에 56,076%의 엄청난 청산 불균형을 보이고 있습니다. 일반적으로 숏 트레이더들이 거의 또는 전혀 청산되지 않을 때, 이는 자산 가격이 하락함에 따라 그들의 하락 베팅이 성공했다는 신호입니다. 그러나 이번 경우는 상황이 다릅니다. XRP의 가격 차트가 해당 기간 동안 안정적으로 보이는 괜찮은 가격 변동을 보였음에도 불구하고, 숏 청산은 기록되지 않았습니다. 이는 숏이 이익을 얻었기 때문이 아니라, 아예 포지션이 없었기 때문입니다. 당신도 좋아할 수 있습니다 이처럼 불 트레이더들을 쓸어버리는 대규모 청산 불균형은 종종 성공적인 베어 트레이드를 시사하지만, 이번에는 0달러라는 반전이 숏 포지션의 완전한 부재를 암시하며, 하락 트레이더들이 지난 한 시간 동안 관심을 보이지 않았음을 시사합니다. ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 22:11
인플루언서 분쟁 속에서 라이트코인, 기술적 분석보다 조롱에 치중
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "라이트코인, 인플루언서 논쟁 중 기술적 분석 대신 조롱으로 맞서다"라는 글이 등장했습니다. 라이트코인과 분석가 벤자민 코웬 사이의 차트 논쟁으로 시작된 것이 시가총액과 후퇴하는 헤어라인 농담을 주고받는 밈 전쟁으로 확대되었으며, 경쟁자인 대시까지 가세했습니다. 요약 라이트코인은 코웬이 LTC의 하락장 차트를 게시한 후 그와 논쟁을 벌였습니다. 논쟁은 시장 이야기에서 헤어라인 모욕과 밈 비교로 전환되었습니다. 대시가 논쟁에 가담하기 전에 코웬은 라이트코인 대비 99% 하락한 대시를 조롱했습니다. 이 대립은 라이트코인(LTC)이 "나는 속으로 생각하는 것을 소리 내어 말하지만 우리 모두 그래야 한다"고 게시하면서 시작되었습니다. 이에 ITC 암호화폐의 CEO인 코웬은 LTC의 하락세를 보여주는 가격 차트로 응답했습니다. 대화는 라이트코인이 코웬의 후퇴하는 헤어라인 사진을 "속으로 생각하는 부분"이라는 설명과 함께 공유하면서 개인적인 논쟁으로 변질되었습니다. 개인 공격이 라이트코인 기술적 분석을 대체하다 라이트코인이 시장 기반 논쟁을 중단하고 코웬의 외모를 공격하면서 대화는 방향을 바꿨습니다. 코웬은 유머로 대응하며 "라이트코인 사용자들을 비트코인으로 전환시키려다 모든 머리카락을 잃었다. 더 큰 선을 위한 작은 대가"라고 주장했습니다. 교환은 점점 더 터무니없는 비교로 이어졌습니다. 라이트코인은 "당신의 머리는 대공황을 연상시킨다"고 언급했고, 코웬은 "당신의 시가총액은 대공황을 연상시킨다"고 반박했습니다. 이 논쟁은 라이트코인이 코웬에게 "모자가 필요할 것 같다"고 제안하며 마무리되었습니다. 대시(DASH) 암호화폐의 공식 계정도 이 논쟁에 가세하여 "가격 차트를 즉시 보여주는 것은 당신이 논쟁에서 졌다는 의미"라고 게시했습니다. 다시 말해, 시장 성과가 수사보다 중요하다는 것입니다. 분석가는 대시에 반격하며 이 암호화폐가 "라이트코인 대비 99% 하락했다"고 지적하며 "이번은 참여하지 않는 게 좋겠다"고 제안했습니다. 가격 차트를 즉시 보여주는 것은 당신이 논쟁에서 졌다는 의미입니다. — Dash (@Dashpay) 2025년 9월 5일 라이트코인의 트위터/X 논쟁 역사 이 사건은 암호화폐 프로젝트들의 공격적인 소셜 미디어 행동의 물결 이후에 발생했습니다. 라이트코인은 최근에도...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 22:00
