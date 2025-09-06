인플루언서 분쟁 속에서 라이트코인, 기술적 분석보다 조롱에 치중

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "라이트코인, 인플루언서 논쟁 중 기술적 분석 대신 조롱으로 맞서다"라는 글이 등장했습니다. 라이트코인과 분석가 벤자민 코웬 사이의 차트 논쟁으로 시작된 것이 시가총액과 후퇴하는 헤어라인 농담을 주고받는 밈 전쟁으로 확대되었으며, 경쟁자인 대시까지 가세했습니다. 요약 라이트코인은 코웬이 LTC의 하락장 차트를 게시한 후 그와 논쟁을 벌였습니다. 논쟁은 시장 이야기에서 헤어라인 모욕과 밈 비교로 전환되었습니다. 대시가 논쟁에 가담하기 전에 코웬은 라이트코인 대비 99% 하락한 대시를 조롱했습니다. 이 대립은 라이트코인(LTC)이 "나는 속으로 생각하는 것을 소리 내어 말하지만 우리 모두 그래야 한다"고 게시하면서 시작되었습니다. 이에 ITC 암호화폐의 CEO인 코웬은 LTC의 하락세를 보여주는 가격 차트로 응답했습니다. 대화는 라이트코인이 코웬의 후퇴하는 헤어라인 사진을 "속으로 생각하는 부분"이라는 설명과 함께 공유하면서 개인적인 논쟁으로 변질되었습니다. 개인 공격이 라이트코인 기술적 분석을 대체하다 라이트코인이 시장 기반 논쟁을 중단하고 코웬의 외모를 공격하면서 대화는 방향을 바꿨습니다. 코웬은 유머로 대응하며 "라이트코인 사용자들을 비트코인으로 전환시키려다 모든 머리카락을 잃었다. 더 큰 선을 위한 작은 대가"라고 주장했습니다. 교환은 점점 더 터무니없는 비교로 이어졌습니다. 라이트코인은 "당신의 머리는 대공황을 연상시킨다"고 언급했고, 코웬은 "당신의 시가총액은 대공황을 연상시킨다"고 반박했습니다. 이 논쟁은 라이트코인이 코웬에게 "모자가 필요할 것 같다"고 제안하며 마무리되었습니다. 대시(DASH) 암호화폐의 공식 계정도 이 논쟁에 가세하여 "가격 차트를 즉시 보여주는 것은 당신이 논쟁에서 졌다는 의미"라고 게시했습니다. 다시 말해, 시장 성과가 수사보다 중요하다는 것입니다. 분석가는 대시에 반격하며 이 암호화폐가 "라이트코인 대비 99% 하락했다"고 지적하며 "이번은 참여하지 않는 게 좋겠다"고 제안했습니다. 가격 차트를 즉시 보여주는 것은 당신이 논쟁에서 졌다는 의미입니다. — Dash (@Dashpay) 2025년 9월 5일 라이트코인의 트위터/X 논쟁 역사 이 사건은 암호화폐 프로젝트들의 공격적인 소셜 미디어 행동의 물결 이후에 발생했습니다. 라이트코인은 최근에도...