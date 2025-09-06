비트코인 가격과 도지코인 정체되지만 분석가들은 다음 랠리에서 한 밈 코인이 둘 다 능가할 수 있다고 말해

비트코인 가격과 도지코인 정체, 하지만 분석가들은 한 밈 코인이 다음 랠리에서 둘을 능가할 수 있다고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장이 다시 활기를 띠고 있지만, 많은 이들이 예상했던 방식은 아닙니다. 비트코인 가격은 계속해서 저항선과 밀당을 하고, 도지코인은 여전히 향수에 의존하고 있으며, 다음 폭발적인 상승을 기대하는 트레이더들은 점점 더 초조해하고 있습니다. 그래서 새로운 경쟁자인 Layer Brett이 주목을 받고 있습니다. 비트코인(BTC): 관심이 더 높은 상승 가능성으로 이동하면서 비트코인 가격 정체 10년이 넘는 기간 동안 비트코인은 혼란스러운 시장에서 표준이자 원조이며 비교적 안전한 선택이었습니다. 하지만 최근에는 열렬한 비트코인 지지자들조차 에너지가 사그라들고 있음을 인정하고 있습니다. 비트코인 가격은 계속해서 상단 저항대—여기서는 $112K, 저기서는 $115K—를 시험하고 있지만, 실질적인 모멘텀은 없습니다. 마치 노장 헤비급 선수가 그림자 복싱을 하는 것을 보는 것과 같습니다. 거시적 조건도 도움이 되지 않습니다. 인플레이션 신호, ETF 논의, 그리고 Fed의 발언은 모두 이미 가격에 반영되었습니다. 따라서 장타매매 홀더들이 계속해서 사토시를 쌓는 동안, 더 투기적인 군중은? 그들은 관심을 잃고 있습니다. 10만 개를 보유할 수 있는데 왜 한 개의 코인만 보유하겠습니까? 여기서 새로운 밈 플레이가 등장합니다—저렴한 진입, 바이럴한 상승 가능성, 그리고 실제 활동. 비트코인 가격은 여전히 존중받을 수 있지만, 더 이상 투기꾼들을 지배하지는 못합니다. 그리고 다음 랠리가 거시적 요인에 의한 점진적 상승보다는 밈에 의한 광풍에 가까워 보이면서, 비트코인은 더 날카로운 이빨을 가진 프로젝트들에게 2인자 역할을 할 수도 있습니다. 도지코인(DOGE): 여전히 사랑받지만, 여전히 정체 도지코인은 죽지 않았습니다. 여전히 암호화폐 분야에서 가장 인지도 높은 이름 중 하나입니다. 일론은 여전히 가끔 트윗을 올리고, 레딧은 여전히 그 주변에 모이며, 코인 트래커에서도 여전히 높은 순위를 유지하고 있습니다. 하지만 인지도는 모멘텀과 같지 않습니다—그리고 이것이 도지코인이 부족한 부분입니다. 차트가 이야기를 말해줍니다. 간헐적인 밈 급등에도 불구하고, 도지코인은 계속해서 저항선 아래에 갇혀 있으며, 트레이더들은 결코 도달하지 않는 $0.36으로의 돌파를 기대하고 있습니다. 거래량은 중간 수준이고, 소셜 미디어 대화는 줄어들고 있으며, 모든 매력에도 불구하고 파이프라인에는 새로운 것이 없습니다. 그...