비트코인 사이클 피크가 2026년까지 연장될 수 있다고 감쇠 모델이 보여줘

비트코인 사이클 정점이 2026년까지 연장될 수 있다고 디케이 모델이 보여줍니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격은 8월 14일 신고가 경신(ATH)인 124,457달러를 기록한 이후 10% 이상 하락했습니다. 이전의 모든 ATH 이후 조정과 마찬가지로, 이번 최근 조정은 시장 최고가에 대한 많은 추측을 불러일으켰습니다. 비트코인 디케이 채널, 시장 예측 모델은 현재 사이클의 잠재적 시장 최고가 구간에 대한 통찰력을 제공했습니다. 비트코인 디케이 채널은 2026년까지 사이클이 연장되며 200K-290K 달러 최고점을 암시합니다 9월 5일 X 게시물에서, X 사용자명 Sminston With인 비트코인 연구원은 현재 시장 사이클의 잠재적 최고가에 대한 비트코인 디케이 채널의 중요한 데이터를 공유했습니다. 맥락상, 비트코인 디케이 채널은 통계적으로 도출된 경계 내에서 비트코인의 가격 사이클, 특히 역사적 정점과 바닥을 매핑하려는 장기 로그 회귀 모델입니다. 이 가격 책정 모델은 비트코인이 호황과 불황 패턴을 따르지만, 각 사이클이 이전보다 더 작은 비율의 이익을 가져오면서 시간이 지남에 따라 성장률이 감소한다는 것을 보여줍니다. 주목할 만하게, 비트코인 디케이 채널 차트의 데이터는 주요 암호화폐가 0.05 분위 지지선과 상한선 저항선 내에서 꾸준히 상승하고 있으며, 역사적으로 과열된 구간을 표시하는 진동이 있음을 보여줍니다. 내장된 오실레이터는 BTC가 아직 열광적인 정점에 도달하지 않았으며, 장기적인 정점이 형성되기 전에 추가 상승 여지가 있음을 시사합니다. 더 많은 데이터를 기반으로, Sminston With는 현재 비트코인 시장 사이클이 2025년 말과 2026년 말 사이에 가격 정점을 볼 수 있다고 설명합니다. 비트코인이 2025년 12월에 정점을 찍는다면, 가격 범위는 205,000달러에서 230,000달러 사이일 것입니다. 그러나 사이클이 2026년까지 연장된다면, 예측은 점진적으로 상승합니다. 즉, 2026년 1월까지 208,000달러-235,000달러, 2026년 4월까지 219,000달러-250,000달러, 2026년 7월까지 230,000달러-265,000달러, 2026년 10월까지 243,000달러-282,000달러, 그리고 2026년 말까지 최대 250,000달러-292,000달러까지 상승할 수 있습니다. 어떤 가격 정점 시나리오에 관계없이, 비트코인...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:05
비트코인 가격 11만 달러 아래로 하락해 시장 불안 야기

비트코인 가격이 $110,000 아래로 하락하며 시장 불안감 고조 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 긴급 알림: 비트코인 가격이 $110,000 아래로 하락하며 시장 불안감 고조 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 긴급 알림: 비트코인 가격이 $110,000 아래로 하락하며 시장 불안감 고조 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-alert-6/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:42
Fed의 굴스비, 9월 금리 결정에 대해 아직 결정하지 않음

Fed의 굴스비, 9월 금리 결정에 대해 여전히 미정 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 시카고 연방준비은행(Fed) 총재 오스틴 굴스비는 금요일에 고용 데이터 하락이 일반적으로 금리 인하의 원인이 되지만, 여전히 높은 인플레이션 데이터는 여전히 우려의 원인이며, 주요 Fed 관계자들이 9월 금리 인하에 완전히 동의하지 않을 수 있다고 경고했습니다. 주요 내용 Fed 의사 결정에 대한 비판에 열려 있음. Fed 독립성을 빼앗는 것에 완전히 반대함. 12년 후 경제자문위원회(CEA)에서 Fed로의 자신의 이동을 "불길하다"고 부르는 것은 이상함(스티븐 미란의 Fed 이사회 이동을 언급). FOMC에 합류하는 사람은 누구나 직무를 진지하게 수행할 것임. 이민으로 인해 고용이 인위적으로 낮아질 수 있음. 9월 금리 결정에 대해 여전히 미정임. 해고가 시작되는 것을 보게 된다면, 우리는 불안해질 것임. Fed의 권한 중 인플레이션 측면도 살펴봐야 함. 서비스 인플레이션 상승이 일시적인 현상인지 확인하고 싶음. 인플레이션을 원하지 않는다면 Fed 독립성이 중요함. 여전히 완전 고용 공간에 있을 가능성이 높다고 생각함. 충격이 미국을 스태그플레이션 방향으로 밀어붙이고 있음. 출처: https://www.fxstreet.com/news/feds-goolsbee-remains-undecided-on-september-rate-decision-202509051845
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:40
BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – ROI와 혁신이 만나는 곳

BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – 투자수익률(ROI)과 혁신이 만나는 곳이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BullZilla, Shiba Inu, Polkadot이 오늘 구매할 최고의 암호화폐로 꼽히는 이유를 알아보세요. 프리세일 ROI, 기술 및 성장 잠재력에 대해 알아보세요. 끊임없이 변화하는 디지털 자산의 세계에서 타이밍은 종종 누가 이익을 얻고 누가 방관자가 될지를 결정합니다. 모든 사이클은 초기 비트코인 보유자부터 Shiba Inu를 뒷받침하는 소매 급증까지 아이콘을 만들어냅니다. 이제 새로운 경쟁자들이 등장하면서 투자자들은 다시 한번 같은 질문을 던집니다: 오늘 구매할 최고의 암호화폐는 무엇인가요? Bull Zilla, Shiba Inu, Polkadot은 매우 다른 답변을 제공하지만, 각각 시장을 형성하는 핵심 트렌드를 구현합니다. 하나는 프리세일에서 내러티브와 혁신으로 번창합니다. 다른 하나는 밈 문화의 지속적인 힘의 파도를 타고 있습니다. 마지막은 웹3.0의 기반을 확보하는 인프라를 구축합니다. 이들은 함께 2025년에 기회가 어디에 있는지 보여줍니다. BullZilla: 돌파를 향해 포효하는 프리세일 비스트 BullZilla는 프리세일 플레이북을 다시 쓰고 있습니다. 순전히 워밍업에만 의존하는 많은 밈 코인과 달리, BullZilla는 게임화 메커니즘과 희소성 모델을 통합하여 성장에 구조를 제공합니다. 이 시스템의 핵심은 Mutation Mechanism으로, 모금된 10만 달러마다 또는 48시간마다 중단 없이 진입 장벽을 높이는 점진적 가격 책정 엔진입니다. 투자자들에게 이는 긴급성이 선택 사항이 아니라 프로젝트의 DNA에 내장되어 있음을 의미합니다. 현재 단계(1st – The Project Trinity Boom, Phase 4th)에서 BullZilla($BZIL)는 $0.00002575에 거래되고 있습니다. 프리세일 총액이 $155,000을 넘고 500명 이상의 홀더가 있어 모멘텀이 구축되고 있음이 분명합니다. 예상 상장 가격 $0.00527은 초기 참여자들에게 놀라운 20,371%의 ROI 잠재력으로 해석됩니다. 1D 단계에 진입한 사람들의 경우, ROI는 이미 347%에 도달했으며, 이는 궤적이 얼마나 공격적일 수 있는지를 보여줍니다. 오늘 $1,000를 할당하면 3883만 4천 BZIL 토큰을 얻게 되며, 단 하루 만에 프리세일 가격은...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:37
디지털 달러를 두고 의원들 충돌하는 가운데 스테이블 코인 입지 강화

이 게시물 '입법자들, 디지털 달러를 두고 충돌하는 가운데 스테이블 코인이 입지를 넓히다'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 의회의 복귀로 미국 암호화폐 정책에서 가장 논쟁적인 질문 중 하나가 다시 불붙었습니다: 미국이 중앙은행 디지털 화폐를 구축해야 할까요? 누구에게 물어보느냐에 따라, 디지털 달러의 개념은 중국과 유럽을 따라잡기 위한 필수적인 단계이거나 시민의 자유에 대한 위험한 위협으로 여겨집니다. 감시에 대한 두려움 톰 에머 의원과 같은 회의론자들은 소매용 CBDC가 정부에게 시민들의 지갑에 직접적인 접근을 제공할 것이라고 경고합니다. 그는 7월에 하원을 통과한 반CBDC 감시국가법을 지지하며, 현금과 같은 프라이버시가 없는 프로그래밍 가능한 화폐는 연방 당국이 일상적인 거래를 추적하거나 제한할 수 있게 할 것이라고 주장합니다. 그러나 정책 전문가들은 이러한 프레임이 중요한 사실을 무시한다고 주장합니다: CBDC는 모든 상황에 맞는 단일 제품이 아닙니다. 프로젝트 리버티 연구소를 이끄는 쉴라 워렌은 미국 연방준비제도이사회가 의회의 승인 없이 CBDC를 출시할 수 없으며, 개인정보 보호 기능은 필연적인 것이 아니라 설계 결정이라고 지적합니다. 그녀의 말에 따르면, 워싱턴의 많은 수사는 "진정한 정책 위험보다는 정치에 관한 것"입니다. 해외에서 갈라지는 길 미국의 논쟁이 계속되는 동안, 다른 강대국들은 앞서 나아가고 있습니다. 중국의 e-CNY는 이미 운영 중이며, 유럽연합과 인도는 자체 버전을 시범 운영하고 있습니다. 이로 인해 워싱턴은 글로벌 정책 환경의 많은 부분과 대립하게 됩니다. 워렌은 은행 간 거래를 결제하는 도매용 CBDC가 미국에서 잠재력이 있을 수 있지만, 소매용 디지털 달러는 현실적으로 본 적이 없다고 덧붙입니다. CBDC 논의가 덜 시급하게 느껴지는 한 가지 이유는 스테이블 코인의 급속한 부상입니다. 의회는 최근 달러 기반 토큰에 규제 프레임워크를 제공하는 GENIUS 법안을 통과시켰습니다. 워렌은 이것이 CBDC를 불필요하게 만들 수 있다고 주장하며, 스테이블 코인이 정부가 구축한 대안 없이도 결제, 거래 및 정산을 가능하게 하는 디지털 경제의 "제트 연료"라고 부릅니다. 진정한 프라이버시...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:28
100배 ROI 잠재력을 가진 과소평가된 알트코인 Top 5

100배 ROI 잠재력을 가진 과소평가된 상위 5개 알트코인에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 XRP, SUI 및 새로운 이더리움 L2가 분석가들이 100배 ROI를 제공할 수 있다고 말하는 과소평가된 알트코인 목록의 헤드라인을 장식했습니다. 모든 사이클은 무명에서 인생을 바꾸는 수익을 가져다주는 토큰을 생산합니다. 2017년에는 이더리움, 2021년에는 솔라나, 2023년에는 밈 코인 카테고리에서 PEPE였습니다. 분석가들은 2025년 사이클도 다르지 않을 것이며, 과소평가된 알트코인에 대한 탐색이 이미 시작되었다고 말합니다. 강력한 기본 요소, 문화적 내러티브 또는 새롭게 부상하는 사용 사례를 가진 프로젝트는 초기 지지자들에게 100배 ROI를 제공할 수 있습니다. XRP, SUI 및 새로운 이더리움 레이어 2 솔루션이 목록의 헤드라인을 장식하는 동안, 트레이더들은 MAGACOIN FINANCE와 같은 사전 판매를 비대칭 베팅으로 주목하고 있습니다. XRP: 법적 명확성이 신뢰를 높임 XRP는 미국에서 더 큰 규제 명확성을 얻은 이후 강하게 반등했습니다. 고래 축적이 계속되고 있으며, 국경 간 결제에서의 유틸리티는 리플의 은행 및 결제 제공업체와의 파트너십을 통해 확장되고 있습니다. 분석가들은 XRP의 과소평가가 아직 가격에 반영되지 않은 기업 수준의 채택 잠재력에 있다고 주장합니다. SUI: 개발자 주도 성장 SUI는 Move 프로그래밍 언어를 활용하여 개발자 친화적인 환경을 제공하면서 꾸준히 생태계를 구축해 왔습니다. 독특한 아키텍처는 속도와 확장성을 강조하여 게임 및 금융 분야에서 우위를 점하고 있습니다. 분석가들은 채택 지표가 급증할 때까지 시장이 인프라 프로젝트를 간과하는 경향에서 과소평가가 발생한다고 지적합니다. MAGACOIN FINANCE: 과소평가된 문화적 화력 과소평가된 알트코인은 재산이 만들어지는 곳이며, 분석가들은 일부 숨겨진 이름들이 이번 사이클에서 놀라움을 줄 수 있는 위치에 있다고 말합니다. MAGACOIN FINANCE는 놀라운 9,300% ROI를 제공할 수 있어, 지난 10년간 가장 빠르게 성장한 밈 기반 알트코인과 나란히 위치할 수 있습니다. 일반적인 밈 사전 판매와 달리, CertiK 및 HashEx 감사의 신뢰성을 갖추고 있어 신뢰의 위치에서 시작하는 몇 안 되는 내러티브 토큰 중 하나입니다. 사전 판매 할당이 빠르게 사라지면서 투자자들은 이를 사이클에 한 번 있는...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:10
작가들이 콘텐츠 사용 소송으로 Apple의 AI 어려움을 가중시키다

BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "작가들이 콘텐츠 사용 소송으로 Apple의 AI 어려움을 가중시키다"라는 글입니다. Apple은 두 명의 작가가 회사가 자사의 인공지능 모델을 훈련시키기 위해 그들의 작품을 불법적으로 사용했다고 고소한 후 새로운 저작권 소송에 직면했습니다. 금요일 북캘리포니아 연방 법원에 제기된 이 소송은 Apple이 Grady Hendrix와 Jennifer Roberson의 책 불법 복제본을 허가, 크레딧 또는 지불 없이 OpenELM 대규모 언어 모델을 구축하는 데 사용했다고 주장합니다. 이 집단 소송은 훈련 데이터셋에서 저작권 자료 사용으로 소송에 직면한 기술 회사 목록에 Apple을 추가합니다. "Apple은 이 잠재적으로 수익성 있는 벤처에 대한 이들 작가의 기여에 대해 지불하려는 시도를 하지 않았다"고 소장은 말했습니다. 뉴욕에 기반을 둔 Hendrix와 애리조나의 Roberson은 자신들의 작품이 기계 학습 연구 분야에서 오랫동안 유통되는 것으로 알려진 불법 복제 도서 데이터셋의 일부였다고 주장합니다. AI 기업들이 저작권 소송에 직면하다 Apple에 대한 이번 소송은 AI 개발에서 저작권 자료 사용에 관한 일련의 고위급 법적 분쟁 속에서 발생했습니다. 같은 날, AI 스타트업 Anthropic은 적절한 허가 없이 Claude 챗봇을 훈련시켰다고 주장한 작가 그룹의 배상 청구를 해결하기 위해 15억 달러를 지불하겠다고 밝혔습니다. 원고 측 변호사들은 Anthropic이 책임을 인정하지 않았음에도 불구하고 이 거래를 역사상 가장 큰 저작권 회복이라고 설명했습니다. 다른 기술 거인들도 비슷한 소송에 직면해 있습니다. Microsoft는 6월에 자사의 Megatron 모델을 훈련시키기 위해 허가 없이 작품이 사용되었다고 주장하는 작가 그룹에 의해 고소되었습니다. Microsoft가 지원하는 Meta Platforms와 OpenAI도 마찬가지로 라이선스 없이 저작권이 있는 작품을 도용했다는 비난을 받고 있습니다. Apple에 대한 위험 Apple에게 이 소송은 올해 초 OpenELM 모델 제품군을 공개한 후 AI 기능을 확장하려는 회사에게 차질입니다. 최첨단 시스템의 더 작고 효율적인 대안으로 마케팅되는...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:58
'K팝 데몬 헌터스' 판매량 두 배 증가 — 하지만 여전히 1위 달성 못해

'KPop 데몬 헌터스'의 판매량이 두 배로 증가했지만 여전히 1위를 차지하지 못했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 가장 인기 있는 발매작 중 하나임에도 불구하고, 'KPop 데몬 헌터스' 사운드트랙은 235% 판매 증가 후 톱 앨범 세일즈 차트에서 5위라는 신고가 경신을 기록했습니다. 로스앤젤레스, 캘리포니아 - 8월 24일: 켄 정이 2025년 8월 24일 로스앤젤레스 캘리포니아의 리갈 LA 라이브에서 열린 넷플릭스의 "KPop 데몬 헌터스" 싱얼롱 이벤트에서 연설하고 있습니다. (사진: Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix "Golden"은 KPop 데몬 헌터스의 가장 큰 히트곡으로, 여러 빌보드 차트를 정복했으며, 특히 Hot 100에서는 걸그룹(또는 K-pop 아티스트)이 선두를 차지한 드문 트랙이 되었습니다. "Golden"이 대부분의 주목을 받는 동안, 영화와 함께하는 앨범도 스트리밍과 판매 면에서 엄청난 성공을 거두었습니다 — 하지만 어떤 이유에서인지 올해 가장 인기 있는 타이틀 중 하나임에도 불구하고 빌보드의 가장 중요한 랭킹 일부에서 1위를 차지하지 못했습니다. 이번 주, 이 앨범은 구매량의 큰 증가 덕분에 한 차트에서 신고가 경신을 기록했습니다. KPop 데몬 헌터스, 톱 5에 진입 KPop 데몬 헌터스는 이번 주 한 앨범 차트에서만 상승했습니다. 이 사운드트랙은 10주 차에 톱 앨범 세일즈 리스트에서 9위에서 5위로 상승하며, 신고가 경신을 기록하고 처음으로 톱 5에 진입했습니다. 판매량의 큰 증가 이 사운드트랙은 구매량의 큰 증가 덕분에 톱 앨범 세일즈 차트에서 새로운 정점에 도달했습니다. Luminate에 따르면 미국에서 지난 추적 기간 동안 KPop 데몬 헌터스는 18,300장이 판매되었습니다. 이는 이전 기간보다 235% 증가한 수치입니다. 여전히 1위에는 미치지 못해 KPop 데몬 헌터스 사운드트랙은 다른 두 리스트에서는 안정적으로 유지되며, 빌보드 200에서 2위를 지키고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:49
브로드컴이 매그니피센트 7에서 테슬라를 대체할 시간입니다

브로드컴이 매그니피센트 7에서 테슬라를 대체할 때가 왔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브로드컴의 대규모 3분기 보고서는 Mag7 포함을 위한 주요 대상이 됩니다. 테슬라는 낮은 시가총액과 수익 프로필을 가지고 있어 대체되어야 합니다. 브로드컴의 AI 칩 진출로 엔비디아의 경쟁자가 되었습니다. 8월 NFP는 채용 대폭 감소를 보여주며, 자산 이탈을 촉발했습니다. 브로드컴(AVGO)은 마침내 제 몫을 찾는 것 같습니다. 목요일 소폭의 3분기 실적 발표 후 초기에 매도세를 보였지만, 금요일에는 최대 16%까지 급등했습니다. 목요일의 시큰둥한 시장 반응은 혹 탄 CEO가 브로드컴이 새로운 고객으로부터 100억 달러 이상의 AI 인프라 주문을 확보했다고 발표한 후 뜨거운 랠리로 바뀌었습니다. 브로드컴은 이미 모든 주요 하이퍼스케일러와 협력하고 있기 때문에, 많은 이들은 이것이 샘 알트만의 OpenAI일 것이라고 추측합니다. 이 소식은 선두 칩메이커가 브로드컴의 맞춤형 AI 칩으로부터 새로운 경쟁에 직면한다는 의미이기 때문에 엔비디아(NVDA) 주식을 약 3% 하락시켰습니다. 노동통계국(BLS)이 8월 미국 신규 채용이 단 2만 2천 명에 그쳤다고 발표한 후 금요일 전체 시장은 하락했으며, 이는 비농업 고용(NFP) 컨센서스 7만 5천 명을 크게 밑도는 수치입니다. 6월 고용 데이터도 2만 7천 명 하향 조정되어 1만 3천 명의 일자리 손실로 나타났습니다. 브로드컴은 매그니피센트 7에서 테슬라를 대체해야 합니다. 금요일 브로드컴의 약 1,600억 달러 시가총액 증가로 테슬라(TSLA)를 크게 앞서게 되었고, 이는 혹 탄의 회사가 선도적인 기술주 목록인 매그니피센트 7에서 테슬라를 대체할 충분한 이유가 됩니다. 시가총액 1.44조 달러로, 브로드컴은 이제 선도적인 전기차 제조업체보다 약 1/3 더 큰 가치를 가집니다. 이로써 미국 시장에서 7번째로 큰 주식이 되었습니다. 2025년 9월 5일 기준 시가총액 기준 최대 주식 테슬라 이사회는 CEO 일론 머스크에게 가장 큰...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:46
비트코인 가격과 도지코인 정체되지만 분석가들은 다음 랠리에서 한 밈 코인이 둘 다 능가할 수 있다고 말해

비트코인 가격과 도지코인 정체, 하지만 분석가들은 한 밈 코인이 다음 랠리에서 둘을 능가할 수 있다고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장이 다시 활기를 띠고 있지만, 많은 이들이 예상했던 방식은 아닙니다. 비트코인 가격은 계속해서 저항선과 밀당을 하고, 도지코인은 여전히 향수에 의존하고 있으며, 다음 폭발적인 상승을 기대하는 트레이더들은 점점 더 초조해하고 있습니다. 그래서 새로운 경쟁자인 Layer Brett이 주목을 받고 있습니다. 비트코인(BTC): 관심이 더 높은 상승 가능성으로 이동하면서 비트코인 가격 정체 10년이 넘는 기간 동안 비트코인은 혼란스러운 시장에서 표준이자 원조이며 비교적 안전한 선택이었습니다. 하지만 최근에는 열렬한 비트코인 지지자들조차 에너지가 사그라들고 있음을 인정하고 있습니다. 비트코인 가격은 계속해서 상단 저항대—여기서는 $112K, 저기서는 $115K—를 시험하고 있지만, 실질적인 모멘텀은 없습니다. 마치 노장 헤비급 선수가 그림자 복싱을 하는 것을 보는 것과 같습니다. 거시적 조건도 도움이 되지 않습니다. 인플레이션 신호, ETF 논의, 그리고 Fed의 발언은 모두 이미 가격에 반영되었습니다. 따라서 장타매매 홀더들이 계속해서 사토시를 쌓는 동안, 더 투기적인 군중은? 그들은 관심을 잃고 있습니다. 10만 개를 보유할 수 있는데 왜 한 개의 코인만 보유하겠습니까? 여기서 새로운 밈 플레이가 등장합니다—저렴한 진입, 바이럴한 상승 가능성, 그리고 실제 활동. 비트코인 가격은 여전히 존중받을 수 있지만, 더 이상 투기꾼들을 지배하지는 못합니다. 그리고 다음 랠리가 거시적 요인에 의한 점진적 상승보다는 밈에 의한 광풍에 가까워 보이면서, 비트코인은 더 날카로운 이빨을 가진 프로젝트들에게 2인자 역할을 할 수도 있습니다. 도지코인(DOGE): 여전히 사랑받지만, 여전히 정체 도지코인은 죽지 않았습니다. 여전히 암호화폐 분야에서 가장 인지도 높은 이름 중 하나입니다. 일론은 여전히 가끔 트윗을 올리고, 레딧은 여전히 그 주변에 모이며, 코인 트래커에서도 여전히 높은 순위를 유지하고 있습니다. 하지만 인지도는 모멘텀과 같지 않습니다—그리고 이것이 도지코인이 부족한 부분입니다. 차트가 이야기를 말해줍니다. 간헐적인 밈 급등에도 불구하고, 도지코인은 계속해서 저항선 아래에 갇혀 있으며, 트레이더들은 결코 도달하지 않는 $0.36으로의 돌파를 기대하고 있습니다. 거래량은 중간 수준이고, 소셜 미디어 대화는 줄어들고 있으며, 모든 매력에도 불구하고 파이프라인에는 새로운 것이 없습니다. 그...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:28
