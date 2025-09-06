비트코인 사이클 피크가 2026년까지 연장될 수 있다고 감쇠 모델이 보여줘
비트코인 사이클 정점이 2026년까지 연장될 수 있다고 디케이 모델이 보여줍니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격은 8월 14일 신고가 경신(ATH)인 124,457달러를 기록한 이후 10% 이상 하락했습니다. 이전의 모든 ATH 이후 조정과 마찬가지로, 이번 최근 조정은 시장 최고가에 대한 많은 추측을 불러일으켰습니다. 비트코인 디케이 채널, 시장 예측 모델은 현재 사이클의 잠재적 시장 최고가 구간에 대한 통찰력을 제공했습니다. 비트코인 디케이 채널은 2026년까지 사이클이 연장되며 200K-290K 달러 최고점을 암시합니다 9월 5일 X 게시물에서, X 사용자명 Sminston With인 비트코인 연구원은 현재 시장 사이클의 잠재적 최고가에 대한 비트코인 디케이 채널의 중요한 데이터를 공유했습니다. 맥락상, 비트코인 디케이 채널은 통계적으로 도출된 경계 내에서 비트코인의 가격 사이클, 특히 역사적 정점과 바닥을 매핑하려는 장기 로그 회귀 모델입니다. 이 가격 책정 모델은 비트코인이 호황과 불황 패턴을 따르지만, 각 사이클이 이전보다 더 작은 비율의 이익을 가져오면서 시간이 지남에 따라 성장률이 감소한다는 것을 보여줍니다. 주목할 만하게, 비트코인 디케이 채널 차트의 데이터는 주요 암호화폐가 0.05 분위 지지선과 상한선 저항선 내에서 꾸준히 상승하고 있으며, 역사적으로 과열된 구간을 표시하는 진동이 있음을 보여줍니다. 내장된 오실레이터는 BTC가 아직 열광적인 정점에 도달하지 않았으며, 장기적인 정점이 형성되기 전에 추가 상승 여지가 있음을 시사합니다. 더 많은 데이터를 기반으로, Sminston With는 현재 비트코인 시장 사이클이 2025년 말과 2026년 말 사이에 가격 정점을 볼 수 있다고 설명합니다. 비트코인이 2025년 12월에 정점을 찍는다면, 가격 범위는 205,000달러에서 230,000달러 사이일 것입니다. 그러나 사이클이 2026년까지 연장된다면, 예측은 점진적으로 상승합니다. 즉, 2026년 1월까지 208,000달러-235,000달러, 2026년 4월까지 219,000달러-250,000달러, 2026년 7월까지 230,000달러-265,000달러, 2026년 10월까지 243,000달러-282,000달러, 그리고 2026년 말까지 최대 250,000달러-292,000달러까지 상승할 수 있습니다. 어떤 가격 정점 시나리오에 관계없이, 비트코인...
