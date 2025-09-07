2025년 9월 BlockDAG의 76,815% ROI 플레이, Tron의 하락세 신호, Dogecoin의 ETF 도박

BlockDAG의 2025년 9월 76,815% ROI 플레이, Tron의 하락세 신호, Dogecoin의 ETF 도박이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광고 면책 조항: 아래 기사는 후원된 것이며, 여기에 표현된 견해는 ZyCrypto의 견해를 대표하지 않습니다. 독자들은 이 글에서 언급된 프로젝트와 관련된 조치를 취하기 전에 독립적인 연구를 수행해야 합니다. 이 기사는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 2025년 암호화폐 시장은 세 가지 뚜렷하게 다른 이야기를 보여주고 있습니다. Tron(TRX)은 강력한 채택에도 불구하고 트레이더들이 $0.30에 가까워질 수 있는 지지선을 테스트함에 따라 $0.34에서 하락세 신호를 보이고 있습니다. 한때 밈의 왕이었던 Dogecoin(DOGE)은 7월 최고치에서 57% 하락했으며, ETF 승인이 새로운 수요를 불러일으키지 않는 한 $0.10까지 취약성을 보여주는 가격 분석이 나타났습니다. 그러나 TRX와 DOGE가 불확실성을 헤쳐나가는 동안, BlockDAG(BDAG)는 계산된 전략을 실행하고 있습니다. $0.0013의 배포 이벤트 사전 판매 가격은 구조화된 ROI 로드맵과 짝을 이루고 있습니다: $0.05 상장 마일스톤, $600M 모금 목표, 그리고 $1의 장기 전망. 경쟁자들과 달리 BlockDAG는 이미 측정 가능한 이익을 제공하면서 3M 마이너와 312K 홀더를 온보딩했습니다. 투기에 의해 주도되는 시장에서 BDAG의 설계된 결과는 이를 결제 및 미래 성장을 위한 최고의 암호화폐로 자리매김하게 합니다. TRON $0.34에서 횡보, 하락 시 큰 문제가 될까요? TRON(TRX)은 현재 $0.34에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이 가격대는 트레이더들에게 중요한 전장이 되었습니다. 시장은 매수자와 매도자가 다음 움직임을 저울질하면서 횡보를 보이고 있습니다. 기술적 지표는 혼합된 모멘텀을 시사합니다: 상대 강도 지수(RSI)는 과매수도 과매도도 아닌 중립 상태를 유지하고 있으며, MACD는 앞으로 강도 손실 가능성을 시사하는 하락세 신호를 보이기 시작했습니다. 주목해야 할 중요한 영역은 $0.33-$0.34 지지선입니다. TRX가 이 수준 아래로 떨어지면 트레이더들은 $0.30을 향한 하락이 이어질 수 있다고 경고합니다. 상승 측면에서는 강한 반등이 가격을 밀어올릴 수 있습니다...