2025-10-09 목요일
콜롬비아 소비자 물가 지수(전년 대비)가 8월에 5.1%로 기록되어 예상치(5.11%)보다 낮게 나타남
콜롬비아 소비자 물가 지수(연간)가 8월에 5.1%로 기록되어 예상치(5.11%)보다 낮게 나타났다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:25
비트코인 채굴자들, 2025년에도 여전히 압박 받는 상황 — 얼마나 오래 보유할 수 있을까?
비트코인 채굴자들은 2025년에도 여전히 압박을 받고 있다 — 그들은 얼마나 오래 보유하다 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 채굴자들은 2025년에도 여전히 압박을 받고 있다 — 그들은 얼마나 오래 보유하다 수 있을까? | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Opeyemi Sule는 열정적인 암호화폐 애호가이자, 능숙한 콘텐츠 작가이며 Bitcoinist의 기자입니다. Opeyemi는 블록체인 기술의 복잡성을 풀어내고 암호화폐 세계의 최신 트렌드에 대한 통찰력을 공유하는 독특한 작품을 만듭니다. Opeyemi는 암호화폐에 대한 강한 관심 외에도 시 읽기, 정치에 대한 대화, 음악 감상을 즐깁니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:20
기관 자금 유입으로 비트코인의 "레드 9월" 신화에 도전
비트코인의 "레드 9월" 신화, 기관 자금 유입으로 도전받다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 06일 16시 22분 // 뉴스 역사적으로 9월은 비트코인에게 어려운 달이었으며, 부정적인 성과의 역사적 추세로 인해 종종 "레드 9월"이라고 불렸습니다. 암호화폐 패러다임의 변화 그러나 시장 분석가들은 2025년이 이러한 추세를 깨뜨릴 수 있다고 제안합니다. 상당한 자본을 흡수한 비트코인 ETF의 성공에 힘입은 기관 투자자들의 증가하는 채택과 반감기 이후 지속되는 공급 부족이 새로운 역학을 만들고 있습니다. 이러한 요소들은 역사적 변동성을 상쇄하고 선두 암호화폐에 더 유리한 결과를 가져올 수 있습니다. 또한, 잠재적인 "알트시즌"을 예상하며 투자자들이 더 위험한 자산을 찾으면서 비트코인에서 이더리움으로 자본이 꾸준히 이동하는 투자자 행동의 주목할 만한 변화가 있습니다. 다양한 출처의 데이터에 따르면 이더리움 ETP는 비트코인 상응 제품보다 훨씬 더 큰 자금 유입을 보고 있습니다. 이러한 변화와 미국 연방준비제도의 잠재적인 통화 정책 완화가 결합되어 더 넓은 암호화폐 시장 랠리의 무대를 마련할 수 있습니다. 움직이는 암호화폐 시장 기술적 지표는 여전히 일부 하방 압력을 보여주지만, 기관 및 기업 참여자들의 기본적인 지지와 낙관적인 거시경제 전망은 이전 9월보다 더 복잡한 그림을 그립니다. Coinidol.com의 최신 비트코인 가격 분석에 따르면 BTC는 하락했지만 8월 29일 이후 108,000달러 이상을 유지하고 있습니다. 112,000달러 수준을 돌파하고 이동 평균선 위로 상승하면 긍정적인 모멘텀을 재개할 것입니다. 현재 BTC 가격은 110,200달러 주변에서 변동하고 있습니다. 올해의 시장 역학은 전통적인 주기적 패턴이 증가하는 기관 관심과 다양화되는 투자자 기반에 의해 방해받는 성숙한 생태계를 시사합니다. 내러티브는 단순한 역사적 추세에서 암호화폐 시장 내의 중요한 구조적 변화를 고려하는 더 미묘한 관점으로 변화하고 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:50
ALT5 시그마, 72억 8천만 WLFI 트레저리 보유 보고
ALT5 시그마, 72억 8천만 WLFI 트레저리 보유 보고서가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Alt5 시그마, 디지털 자산 분야에서 입지 강화. WLFI, 강력한 데뷔 거래량 유지. 주요 논평 없이 시장 반응은 미미함. 나스닥 상장 기업인 ALT5 시그마 코퍼레이션은 9월 5일 기준으로 13억 1천만 달러 가치의 72억 8천만 WLFI 토큰을 보유하고 있다고 보고하며, 재무 자산을 강화했습니다. 이번 업데이트는 47억 달러 규모의 WLFI 거래 데뷔 속에서 ALT5의 강력한 디지털 자산 전략을 강조하며, 주주 가치에 영향을 미치고 상당한 트레저리 강점을 보여줍니다. 시장 영향과 잠재적 미래 트렌드 나스닥 상장 기업인 ALT5 시그마 코퍼레이션은 9월 5일 기준으로 약 13억 1천만 달러의 시장 가치를 지닌 72억 8천만 개 이상의 WLFI 토큰 보유 내역을 담은 업데이트된 트레저리 보고서로 헤드라인을 장식했습니다. 이 중요한 업데이트는 회사의 암호화폐 자산에 대한 전략적 보유를 강조합니다. 주당 가치가 약 5.85달러로 계산되는 이 업데이트는 ALT5 시그마의 디지털 자산 트레저리를 강화할 뿐만 아니라 주주 자본을 공고히 합니다. 그러나 이 발표는 주요 레이어 1 프로젝트에 영향을 미치거나 관련 알트코인 변화를 가져오지 않았습니다. ALT5 시그마의 트레저리 업데이트에 대한 시장 반응은 업계 주요 인사나 규제 기관의 공개 논평이 부재하여 미미했습니다. 이러한 침묵은 더 넓은 의미를 추가 관찰에 열어두고 있습니다. 이 보고서에 관한 경영진의 공식 성명은 없습니다. 시장 데이터 개요 알고 계셨나요? WLFI의 초기 거래량 47억 달러는 첫날 일일 거래량 기준 상위 10위 자산에 진입시켰으며, 이는 DeFi 분야의 주요 데뷔와 비교할 만한 이정표입니다. World Liberty Financial(WLFI)는 0.20달러에 거래되며, 시가총액은 48억 8천만 달러에 근접하고 유통 공급량은 246억 7천만 토큰을 초과합니다. CoinMarketCap의 최근 데이터에 따르면 3개월 연속 하락세에도 불구하고 24시간 가격 상승률은 8.61%입니다. World Liberty Financial(WLFI), 일일 차트, 2025년 9월 6일 17시 39분(UTC) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:42
유로존 CFTC EUR NC 순 포지션이 이전 €123K에서 €119.6K로 하락
유로존 CFTC EUR NC 순 포지션이 이전 €123K에서 €119.6K로 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:25
2025년 9월 BlockDAG의 76,815% ROI 플레이, Tron의 하락세 신호, Dogecoin의 ETF 도박
BlockDAG의 2025년 9월 76,815% ROI 플레이, Tron의 하락세 신호, Dogecoin의 ETF 도박이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광고     면책 조항: 아래 기사는 후원된 것이며, 여기에 표현된 견해는 ZyCrypto의 견해를 대표하지 않습니다. 독자들은 이 글에서 언급된 프로젝트와 관련된 조치를 취하기 전에 독립적인 연구를 수행해야 합니다. 이 기사는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 2025년 암호화폐 시장은 세 가지 뚜렷하게 다른 이야기를 보여주고 있습니다. Tron(TRX)은 강력한 채택에도 불구하고 트레이더들이 $0.30에 가까워질 수 있는 지지선을 테스트함에 따라 $0.34에서 하락세 신호를 보이고 있습니다. 한때 밈의 왕이었던 Dogecoin(DOGE)은 7월 최고치에서 57% 하락했으며, ETF 승인이 새로운 수요를 불러일으키지 않는 한 $0.10까지 취약성을 보여주는 가격 분석이 나타났습니다. 그러나 TRX와 DOGE가 불확실성을 헤쳐나가는 동안, BlockDAG(BDAG)는 계산된 전략을 실행하고 있습니다. $0.0013의 배포 이벤트 사전 판매 가격은 구조화된 ROI 로드맵과 짝을 이루고 있습니다: $0.05 상장 마일스톤, $600M 모금 목표, 그리고 $1의 장기 전망. 경쟁자들과 달리 BlockDAG는 이미 측정 가능한 이익을 제공하면서 3M 마이너와 312K 홀더를 온보딩했습니다. 투기에 의해 주도되는 시장에서 BDAG의 설계된 결과는 이를 결제 및 미래 성장을 위한 최고의 암호화폐로 자리매김하게 합니다. TRON $0.34에서 횡보, 하락 시 큰 문제가 될까요? TRON(TRX)은 현재 $0.34에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이 가격대는 트레이더들에게 중요한 전장이 되었습니다. 시장은 매수자와 매도자가 다음 움직임을 저울질하면서 횡보를 보이고 있습니다. 기술적 지표는 혼합된 모멘텀을 시사합니다: 상대 강도 지수(RSI)는 과매수도 과매도도 아닌 중립 상태를 유지하고 있으며, MACD는 앞으로 강도 손실 가능성을 시사하는 하락세 신호를 보이기 시작했습니다. 주목해야 할 중요한 영역은 $0.33-$0.34 지지선입니다. TRX가 이 수준 아래로 떨어지면 트레이더들은 $0.30을 향한 하락이 이어질 수 있다고 경고합니다. 상승 측면에서는 강한 반등이 가격을 밀어올릴 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:20
역사적 전환: 해시레이트가 제타해시 범위에서 후퇴하면서 비트코인 난이도 급증
역사적 전환: 비트코인 난이도 급증, 해시레이트는 제타해시 범위에서 후퇴 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 초당 1 제타해시(ZH/s) 임계값을 넘어선 후, 비트코인의 채굴 난이도는 4.89% 상승하여 136.04조라는 사상 최고치에 도달했습니다. 이러한 조정과 함께 약화된 비트코인 가격은 채굴 참가자들에게 압박을 가중시켰습니다. 채굴이 더 어려워졌습니다: 비트코인, 난이도를 역대 최고치로 밀어올려 7일 단순 이동 평균(SMA)에 따르면 [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:17
일본 CFTC JPY NC 순 포지션이 이전 ¥84.5K에서 ¥73.3K로 하락
일본 CFTC JPY NC 순 포지션이 이전 ¥84.5K에서 ¥73.3K로 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:10
S&P 500에서의 전략 제외로 업계 대화 촉발
전략의 S&P 500 제외가 업계 대화를 촉발했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: Michael Saylor가 전략의 S&P 500 제외에 대해 언급합니다. 전략적 변화가 시장과 커뮤니티 반응을 불러일으킵니다. Robinhood는 S&P 편입으로 주가 상승을 경험합니다. Michael Saylor는 모든 기준을 충족했음에도 불구하고 전략이 S&P 500 지수에서 제외되고 대신 Robinhood가 포함된 것에 대해 우려를 표명했습니다. 이 결정은 전략의 상당한 비트코인 보유량을 감안할 때 자산 추세와 암호화폐 시장 심리 모두에 영향을 미칩니다. Robinhood S&P 500 합류; 주가 7.5% 급등 주목할 만한 사건으로, 전략은 S&P 500의 일부가 되기 위한 모든 기준을 충족했지만 포함되지 않았습니다. Michael Saylor는 선정에 있어 잠재적 불일치를 시사하며 의견을 밝혔습니다. Robinhood의 예상치 못한 진입은 발표에 더 많은 복잡성을 더했습니다. 이 제외는 특히 S&P 500을 추적하는 펀드에 대한 지수 주도 수요의 기회를 제한합니다. Robinhood의 포함은
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:51
Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge 및 PEPENODE를 능가하다
Tapzi가 Bitcoin Hyper, Maxi Doge 및 PEPENODE를 능가한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge 및 PEPENODE를 포함한 최고의 암호화폐 프리세일을 알아보세요. 최고의 암호화폐 프리세일을 찾는 것은 생각만큼 간단하지 않습니다. 시장은 매일 새로운 토큰으로 넘쳐나고, 많은 투자자들이 사기, 가짜 과대광고, 그리고 하룻밤 사이에 사라지는 프로젝트를 경험했습니다. 이러한 불확실성 속에서 안전성과 성장 가능성을 모두 제공하는 진정한 프로젝트를 발견하는 것은 도전입니다. 그러나 이 혼잡한 시장에서 몇몇 이름들이 주목을 받고 있으며, Tapzi는 분명히 선두를 달리고 있습니다. 현재 $0.0035의 가격으로, Tapzi는 이미 확정된 상장 가격이 $0.01이 될 것이기 때문에 엄청난 관심을 끌고 있습니다. 이는 출시 시 186% 이상의 가격 상승이 보장된다는 것으로, 자연스럽게 초기 투자자들 사이에서 FOMO 감정을 불러일으킵니다. 숫자를 넘어, Tapzi는 혁신적인 기능을 갖춘 유틸리티 기반 프로젝트로 자리매김하여 다른 프로젝트보다 우위를 점하고 있습니다. 경쟁도 만만치 않습니다. Bitcoin Hyper는 차세대 거래 속도를 제공한다고 홍보하고 있습니다. 동시에 Maxi Doge는 활기찬 커뮤니티가 뒷받침하는 밈 코인 에너지를 가져오고, PEPENODE는 장타매매 확장성을 지원하는 분산 네트워크를 만들 것을 약속합니다. 각각 자체적인 장점을 가지고 있지만, 일대일로 비교했을 때 Tapzi는 명확한 로드맵, 토크노믹스 및 상장 이점 덕분에 더 높이 평가됩니다. Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge 및 PEPENODE는 함께 공통된 강점을 공유합니다: 그들은 강력한 커뮤니티, 장기적인 성장 잠재력, 그리고 수많은 단명하는 토큰보다 더 합법적이라는 약속을 목표로 합니다. 그러나 높은 상승 가능성을 가진 초기 진입을 찾는 사람들에게 Tapzi는 현재 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 프리세일 중 가장 매력적인 선택으로 남아 있습니다. Tapzi: $100k 잠재력을 가진 186% 가격 상승에 투자하세요 합법성, 혁신 및 상승 잠재력을 결합한 프리세일 프로젝트를 찾는 것은 드물지만, Tapzi는 모든 조건을 충족합니다. 현재 프리세일 가격 $0.0035에서, Tapzi는 이미 확정된...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 00:46
