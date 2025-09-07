왜 모든 사람들이 결국 비트코인을 이해하게 되는가

왜 결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 되는지에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마법 같은 인터넷 머니를 이해하는 데 시간이 걸릴 수 있지만, 일단 그 희소성, 내구성, 예측 가능성을 보게 되면 모든 것이 제자리를 찾게 됩니다. 제이미 다이먼부터 도널드 트럼프까지, 결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다. 결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다 앤서니 폼플리아노는 도널드 트럼프, 제이미 다이먼, 제롬 파월을 포함한 유명 인사들의 이미지를 배경으로, 그들이 1위 코인에 대한 견해를 바꾼 것에 대해 가장 잘 요약했습니다. 그는 말했습니다: "결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다." 처음에는 탈중앙화 디지털 통화의 개념이 회의론, 조롱, 때로는 노골적인 적대감을 받았습니다. 그러나 세월이 흐르면서 월스트리트에서 워싱턴까지 세계에서 가장 영향력 있는 목소리들이 그들의 견해를 바꾸었고, 비트코인이 변방의 집착에서 주류 자산으로 변모한 여정은 역사적인 일이 되었습니다. 결국, 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다 금융계의 거물들: 생각의 변화 JP모건 체이스의 CEO인 제이미 다이먼을 보십시오. 2017년, 그는 비트코인을 "사기"라고 부르며, 이를 거래하는 직원들을 해고하겠다고 위협하고, 정부의 단속을 경고했습니다. 현재로 빠르게 넘어가면, JP모건은 고객들에게 비트코인 노출을 제공하고 다이먼은 정기적으로 암호화폐 패널에 참석합니다. 그는 세부 사항에 대해 비판적이지만, 그의 기관은 블록체인 금융에 깊이 관여하고 있습니다. 블랙록 CEO 래리 핑크는 비트코인을 "자금 세탁의 지표"라고 부르던 것에서 세계 최대 자산 관리자가 비트코인 ETF를 발행하고 이를 공개적으로 "디지털 골드"라고 부르는 것을 감독하는 위치로 바뀌었습니다. 핑크의 전환은 시장을 놀라게 했고 레거시 금융이 새로운 디지털 경제를 바라보는 방식의 변화를 알렸습니다. 연방준비제도이사회 의장인 제롬 파월도 수년간 암호화폐에 대해 회의적이었습니다. 그러나 그의 감독 하에, 연준은 이제 비트코인을 면밀히 모니터링하며, 글로벌 시장과의 관련성과 심지어 "금의 경쟁자"로서의 역할을 인용합니다. 정치인들과 권력자들 도널드 트럼프는 한때 비트코인이 매우 변동성이 크고 기반이...