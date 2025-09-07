MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
솔라나 DEX 주소 7억 5천만 돌파, 그러나 대부분 몇 분만 지속
솔라나 DEX 주소가 7억 5천만 개를 넘었지만, 대부분은 몇 분만 지속됩니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나의 탈중앙화 거래소(DEX) 생태계는 원시 숫자 측면에서 급성장하고 있습니다. 7억 5천만 개 이상의 주소가 솔라나 DEX와 상호작용한 것으로 기록되었습니다. 그러나 자세히 살펴보면 놀라운 패턴이 나타나는데, 이러한 주소의 96.6%가 하루 안에 사라집니다. 이는 거래 주소의 대다수가 24시간 미만의 수명을 가지며, 평균적으로 15분에 불과하다는 것을 의미합니다. 거래 급증인가 거래량 인플레이션인가? 대부분 주소의 짧은 수명은 이러한 활동을 추진하는 요인에 대한 의문을 제기합니다. 온체인 데이터 분석가들은 이러한 주소들이 거래량 인플레이션을 위한 임시 생성물일 가능성이 높다고 제안합니다. 이러한 경향은 특히 새로운 밈코인에서 강하게 나타나며, 거래 봇이 새 지갑을 생성하고 빠르게 거래한 후 사라집니다. 이는 보고된 거래량을 증가시키지만 장타매매 사용자 채택에 대해서는 거의 말해주지 않습니다. 실제로 솔라나의 DEX 상황은 실제보다 더 바쁘게 보일 수 있습니다. 솔라나 DEX 사용자의 지속성 측면 모든 것이 노이즈는 아닙니다. 하루 이상 지속되는 주소를 필터링하면 데이터는 다른 이야기를 들려줍니다. 180만 개 이상의 주소가 1년 이상 활성 상태를 유지했습니다. 이러한 장타매매 DEX 사용자들은 평균 655일의 수명을 가집니다. 이는 거의 2년간의 활동으로, 실제 커밋의 증거입니다. 더욱 놀라운 것은 중간 범위 주소의 지속성입니다. 1일에서 1주일, 1주일에서 1개월, 1개월에서 1분기, 1분기에서 1년 사이의 숫자가 놀랍도록 비슷합니다. 실제로 3-12개월 동안 지속되는 주소가 1-3개월 동안만 머무는 주소보다 더 많습니다. 이는 솔라나의 거래 커뮤니티가 정착하면 빠르게 사라지지 않는다는 것을 시사합니다. 지속성이 중요한 이유 지속성은 블록체인 생태계의 핵심 지표입니다. 단기 주소는 거래 숫자를 부풀리지만 지속적인 유동성이나 커뮤니티 성장에 기여하지 않습니다. 분기 또는 연간 지속되는 주소가 실제 가치를 창출합니다. 이들은 일관된 거래를 지원하고, 유동성을 제공하며, 다양한 DeFi 프로토콜에 참여합니다...
T
$0.01497
-0.72%
REAL
$0.08201
-1.12%
MORE
$0.0362
+71.07%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:34
공유하기
비트코인 지배력 약화, 알트코인 돌파 준비
미카엘 판 데 포페에 따르면, 비트코인 우세도에 관한 역사적 데이터는 이것이 주목할 만한 급락을 향해 움직이고 있을 가능성이 있음을 명확히 한다.
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/07 03:30
공유하기
BullZilla 프리세일, 분석가들이 공식 트럼프 & 라이트코인의 다음 행보를 논의하는 가운데 20만 달러를 돌파
BullZilla 프리세일이 20만 달러를 돌파하는 가운데 분석가들이 Official Trump와 Litecoin의 다음 행보를 논의하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BullZilla의 폭발적인 프리세일이 20만 달러 이상을 모금하며 다음 100배 밈 코인으로 자리매김하고 있습니다. 한편, Official Trump 코인은 정치적 견인력을 얻고 있으며, Litecoin은 장기적 안정성을 모색하고 있습니다. 다음 100배 밈 코인이 재활용된 아이디어가 아니라 문화적 지배력과 재정적 성장을 위해 설계된 괴물이라면 어떨까요? 밈 코인은 이미 암호화폐 역사를 재편했으며, Dogecoin, Shiba Inu, Pepe는 부의 경쟁에서 서사가 종종 유틸리티를 앞지른다는 것을 증명했습니다. 2025년, 이제 시장에 진입하는 새로운 경쟁자에게 스포트라이트가 집중됩니다: BullZilla($BZIL). 며칠 만에 Bull Zilla 프리세일은 기부금으로 20만 달러를 돌파하며 700명 이상의 홀더를 유치하고 초기 단계부터 상장까지 20,371% ROI 잠재력을 확보했습니다. 48시간마다 또는 10만 달러가 모금될 때마다 가격이 급등하면서, 이러한 긴박감은 밈 코인 투자자들이 이전에 본 적 없는 수준입니다. 이 프리세일이 다음 100배 밈 코인 사이클을 정의할 수 있을까요? BullZilla의 포효하는 진입과 함께, Official Trump 코인은 미국 선거를 앞두고 정치적 서사를 활용하고 있으며, Litecoin(LTC)은 새로운 발전과 함께 기초 암호화폐 자산으로서의 역할을 계속하고 있습니다. BullZilla가 이 라인업을 이끄는 이유와 다른 코인들과 어떻게 비교되는지 분석해 보겠습니다. BullZilla: 다음 100배 밈 코인이 될 수 있는 프리세일 현상 BullZilla는 빠르게 암호화폐 대화의 중심이 되어, 초기 채택자들이 놓치고 싶지 않은 100배 밈 코인으로 자리매김하고 있습니다. 현재 스테이지 1(프로젝트 트리니티 붐, 페이즈 4)에서 $0.00002575의 가격으로, 프리세일은 이미 20만 달러 이상을 모금했으며 700명의 홀더가 참여했습니다. 프리세일의 설계가 폭발적인 이유입니다. 48시간마다 또는 10만 달러가 모금될 때마다 가격이 상승하여 희소성이 가장 대담한 구매자에게 보상됩니다. $0.00001242에 참여한 초기 투자자들은 이미 347.82% ROI의 이익을 보고 있으며, 상장 가격 $0.00527까지의 전망은...
T
$0.01497
-0.72%
U
$0.009303
-4.07%
TRUMP
$7.453
-1.15%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:16
공유하기
왜 모든 사람들이 결국 비트코인을 이해하게 되는가
왜 결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 되는지에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마법 같은 인터넷 머니를 이해하는 데 시간이 걸릴 수 있지만, 일단 그 희소성, 내구성, 예측 가능성을 보게 되면 모든 것이 제자리를 찾게 됩니다. 제이미 다이먼부터 도널드 트럼프까지, 결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다. 결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다 앤서니 폼플리아노는 도널드 트럼프, 제이미 다이먼, 제롬 파월을 포함한 유명 인사들의 이미지를 배경으로, 그들이 1위 코인에 대한 견해를 바꾼 것에 대해 가장 잘 요약했습니다. 그는 말했습니다: "결국 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다." 처음에는 탈중앙화 디지털 통화의 개념이 회의론, 조롱, 때로는 노골적인 적대감을 받았습니다. 그러나 세월이 흐르면서 월스트리트에서 워싱턴까지 세계에서 가장 영향력 있는 목소리들이 그들의 견해를 바꾸었고, 비트코인이 변방의 집착에서 주류 자산으로 변모한 여정은 역사적인 일이 되었습니다. 결국, 모든 사람이 비트코인을 이해하게 됩니다 금융계의 거물들: 생각의 변화 JP모건 체이스의 CEO인 제이미 다이먼을 보십시오. 2017년, 그는 비트코인을 "사기"라고 부르며, 이를 거래하는 직원들을 해고하겠다고 위협하고, 정부의 단속을 경고했습니다. 현재로 빠르게 넘어가면, JP모건은 고객들에게 비트코인 노출을 제공하고 다이먼은 정기적으로 암호화폐 패널에 참석합니다. 그는 세부 사항에 대해 비판적이지만, 그의 기관은 블록체인 금융에 깊이 관여하고 있습니다. 블랙록 CEO 래리 핑크는 비트코인을 "자금 세탁의 지표"라고 부르던 것에서 세계 최대 자산 관리자가 비트코인 ETF를 발행하고 이를 공개적으로 "디지털 골드"라고 부르는 것을 감독하는 위치로 바뀌었습니다. 핑크의 전환은 시장을 놀라게 했고 레거시 금융이 새로운 디지털 경제를 바라보는 방식의 변화를 알렸습니다. 연방준비제도이사회 의장인 제롬 파월도 수년간 암호화폐에 대해 회의적이었습니다. 그러나 그의 감독 하에, 연준은 이제 비트코인을 면밀히 모니터링하며, 글로벌 시장과의 관련성과 심지어 "금의 경쟁자"로서의 역할을 인용합니다. 정치인들과 권력자들 도널드 트럼프는 한때 비트코인이 매우 변동성이 크고 기반이...
TRUMP
$7.453
-1.15%
GET
$0.004214
-1.77%
INDEX
$1.05
+3.75%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:06
공유하기
억만장자 레이 달리오, 연준이 금리를 인하하면 2개 자산에서 임박한 폭락 경고
억만장자 레이 달리오, 연준이 금리 인하하면 2개 자산에서 임박한 폭락 경고라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광범위한 금융 시장이 9월 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 예상하는 가운데, 억만장자 투자자 레이 달리오는 이러한 움직임이 특정 자산에 심각한 결과를 초래할 수 있다고 경고하고 있습니다. 9월 4일 Reddit Q&A 세션에서 달리오는 연준이 금리 인하를 시작하면 미국 달러와 주식이 급격한 하락을 겪을 수 있다고 경고했습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 창립자는 단기 금리와 달러가 약화될 것이며, 특히 금에 대해 약세를 보일 것이고, 장기 금리는 상승하여 수익률 곡선이 가팔라질 수 있다고 제안했습니다. 이러한 환경에서 달리오는 통화 완화에도 불구하고 주식이 부진할 수 있으며, 이는 부채 상품에 대한 투자자들의 주의와 스태그플레이션 위험 증가를 반영한다고 경고했습니다.\ 미국 금리 인하에 대한 레이 달리오의 견해. 출처: Reddit 시장 심리가 금리 인하를 강하게 가리키고 있으며, 9월에 25 베이시스 포인트 인하가 널리 예상된다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 뱅크 오브 아메리카를 포함한 분석가들은 올해 최소 두 번의 인하와 2026년까지 추가 완화를 예상하고 있습니다. 특히, 약한 노동 시장 데이터와 냉각되는 인플레이션이 이러한 기대를 강화했으며, 하락하는 국채 수익률은 예상을 신호하고 있습니다. 그럼에도 경제학자들은 과도한 인하가 인플레이션 압력을 다시 불러일으킬 수 있다고 경고합니다. 미국 경제에 대한 달리오의 우려 전반적으로, 달리오의 최근 경고는 미국의 재정적 취약성과 더 넓은 경제 건전성에 대한 그의 오랜 우려에 추가됩니다. 과거에 그는 생생한 비유를 사용하여 부채를 플라크 축적에 비유하고 경제를 바위를 향해 가는 배에 비유하며, 통제되지 않은 차입이 결국 "경제적 심장마비"를 유발할 수 있다고 경고했습니다. 이를 위해 그는 이러한 부채 주도 위기가 향후 3년 내에 발생할 수 있다고 예측했으며, 국가 부채가 이미 37조 달러(GDP의 약 124%)로 급증했는데, 이는 제2차 세계대전 이후 볼 수 없었던 수준입니다. 달리오는 확대되는 적자와 부채 상환 비용 증가를 반복적으로 지적하며, 재정 규율이 없다면 미국은 지속 불가능한 차입으로 빠져들 위험이 있다고 경고했습니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:46
공유하기
톰 행크스를 기리는 웨스트포인트 동문 풀 세레모니, 보고서 발표
웨스트포인트 동문회가 톰 행크스 시상식을 취소했다는 보도가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 워싱턴 포스트가 토요일 보도한 바에 따르면, 웨스트포인트 동문회가 배우 톰 행크스를 기리는 시상식을 취소했으며, 이는 트럼프 행정부 하에서 명문 군사 학교의 최근 변화를 보여주는 사례입니다. 69세의 행크스는 군사 학교의 이상을 반영하는 "뛰어난 시민"으로 인정받을 예정이었습니다. 2025 인비전 주요 사실 워싱턴 포스트는 비거의 메시지 사본을 인용하며, 은퇴한 마크 비거 대령이 금요일 웨스트포인트 교수진에게 웨스트포인트 동문회가 더 이상 69세의 행크스에게 실바누스 테이어 상을 수여하는 행사를 개최하지 않을 것이라고 전했다고 보도했습니다. 비거는 이메일에서 이 결정은 학교가 "세계에서 가장 치명적인 군대인 미국 육군의 장교로서 생도들을 이끌고, 싸우고, 승리하도록 준비시키는 핵심 임무에 계속 집중할 수 있도록" 내려졌다고 썼습니다. 웨스트포인트 동문회는 포브스의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다. 웨스트포인트는 왜 톰 행크스를 기리려 했나? 웨스트포인트 동문회는 6월에 행크스가 "의무, 명예, 국가"라는 학교의 이상을 대표하는 "뛰어난 시민"으로 인정받아 실바누스 테이어 상을 받을 것이라고 발표했습니다. 동문회 의장인 전 보훈부 장관 로버트 맥도널드는 성명에서 행크스가 "미국 군인의 긍정적인 묘사, 미국 참전용사와 그들의 간병인 및 가족에 대한 배려, 그리고 미국 우주 프로그램과 정부의 모든 부서를 위해 다른 많은 미국인들보다 더 많은 일을 했다"고 평가했습니다. "라이언 일병 구하기", "포레스트 검프", "그레이하운드" 등의 영화에서 군인을 연기한 행크스는 제2차 세계대전 미니시리즈 "밴드 오브 브라더스"와 "퍼시픽"을 제작한 것으로도 찬사를 받았습니다. 이 배우는 또한 워싱턴 D.C.에 제2차 세계대전 기념관을 만드는 노력을 주도했으며, 드와이트 대통령을 위한 이니셔티브를 지원했습니다...
C
$0.15839
-6.09%
D
$0.0297
-4.00%
TRUMP
$7.453
-1.15%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:43
공유하기
마지막 의식' 마지막 '컨저링' 영화? 나쁜 소식과 좋은 소식이 있습니다
이 게시물 마지막 의식' 마지막 '컨저링' 영화? 나쁜 소식과 좋은 소식이 여기 있습니다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 패트릭 윌슨과 베라 파미가가 "컨저링: 라스트 라이츠"에 출연합니다. 워너 브라더스 픽처스/뉴 라인 시네마 패트릭 윌슨과 베라 파미가가 주연한 컨저링: 라스트 라이츠가 극장에 새롭게 개봉했으며 이미 많은 티켓을 판매하고 있습니다. 그렇다면 이것이 정말로 컨저링 영화 프랜차이즈의 마지막 영화가 될까요? 유명한 악마학자 에드와 로레인 워렌의 실제 사례 파일을 기반으로 한 시리즈의 첫 번째 영화인 컨저링은 2013년에 개봉했습니다. 윌슨과 파미가는 2016년 컨저링 2와 2021년 컨저링: 더 데빌 메이드 미 두 잇, 그리고 2019년 애나벨 컴즈 홈에서 워렌 부부 역할을 다시 맡았습니다. 포브스'컨저링: 라스트 라이츠' 엔딩 크레딧과 포스트 크레딧 설명팀 래머스 작성 이제 12년 동안 워렌 부부를 연기한 후, 컨저링: 라스트 라이츠는 마지막 컨저링 영화로 홍보되고 있습니다. 윌슨과 파미가는 최근 뉴욕 타임즈와의 인터뷰에서 이 영화에서의 그들의 연기가 그들의 캐릭터에게 적절한 작별을 고한다고 말했습니다. "우리가 가진 모든 감정, '이것이 마지막이야, 안녕 에드와 로레인'과 같은 모든 팡파르는 그 영화 안에 있습니다," 윌슨이 타임즈에 말했습니다. "모든 것이 화면에 담겨 있습니다." 하지만 컨저링 영화 시리즈의 끝이라고 해서 컨저링 시네마틱 유니버스도 끝나는 것을 의미할까요? 포브스호러 히트작 '웨폰스'가 이번 주 스트리밍에 새롭게 등장팀 래머스 작성 컨저링: 라스트 라이츠 개봉 이전의 프랜차이즈 박스오피스 역사를 판단해보면, 컨저링 시네마틱 유니버스를 갑자기 중단하는 것은 비상식적으로 보입니다. 결국, 이 프랜차이즈의 이전 9개 영화 — 3개의 컨저링 영화, 3개의 애나벨 스핀오프 영화, 2개의 더 넌 스핀오프, 그리고 단일작 라 요로나의 저주(컨저링 시네마틱 유니버스의 비공식 작품)...
STOP
$0.07493
+4.84%
BID
$0.06154
-10.51%
COM
$0.011194
+2.39%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:28
공유하기
일요일, 9월 7일 오늘의 NYT '커넥션스' 힌트와 정답
오늘의 NYT '커넥션' 힌트와 정답 (9월 7일 일요일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 커넥션 출처: NYT / Erik Kain 일요일 커넥션 퍼즐에 약간의 도움이 필요하신가요? 추가 힌트나 정답을 찾고 계시다면, 제대로 찾아오셨습니다. 아래에서 추가 힌트, 각 그룹의 카테고리, 그리고 마지막으로 오늘 퍼즐의 해답을 찾을 수 있습니다. 저는 이번 주 뉴욕 타임즈가 커넥션에 변화를 주어야 한다고 주장하는 짧은 글을 썼습니다 - 정확히는 한 가지 특정 변화에 대해서요. 그들이 그렇게 할 것 같지는 않아서, 제가 직접 게임을 만들어야 할 때가 온 것 같습니다! 코딩만 배우면 되는데... 이번 주말에 새로운 쇼나 영화를 찾고 계시다면 새로운 스트리밍 가이드도 준비했습니다. 워킹 데드가 이번 주말에 돌아오고, 제가 정말 즐겼던 더 오피스의 속편도 있습니다. Forbes 이번 주말 볼만한 것: Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV 등에서 스트리밍할 수 있는 새로운 쇼와 영화들 작성자: Erik Kain 어쨌든, 우리는 커넥션을 풀어야 하니 단어들을 그룹화해 봅시다! 토요일 커넥션 가이드를 찾고 계시다면, 여기 있습니다. 커넥션 플레이 방법 커넥션은 메인 크로스워드 외에 NYT 게임 중 두 번째로 인기 있는 퍼즐 게임으로, 매일 두뇌를 움직이게 하는 매우 재미있고 무료인 게임입니다. 여기에서 플레이하세요. 목표는 16개의 단어 그룹을 가져와 네 쌍의 네 단어 사이의 연결고리를 찾는 것입니다. 특정 용어 카테고리일 수도 있고, 단어 앞이나 뒤에 올 수 있는 작은 세계 퍼즐일 수도 있습니다. 그리고 거기서부터 더 복잡해집니다. 이 게임에는 정답이 하나뿐이며, 특정...
FUN
$0.008511
+0.02%
CHANGE
$0.0015795
-3.67%
STREAM
$0.08339
+27.11%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 02:10
공유하기
실망스러운 NFP 발표가 경기 침체 우려를 불러일으키며 다우존스 하락
실망스러운 NFP 발표로 경기 침체 우려가 촉발되며 다우존스 하락세를 보이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 다우존스는 금요일에 하락하여 45,500 아래로 떨어졌습니다. NFP 고용 증가는 예상보다 훨씬 낮게 나타나 연준의 금리 인하에 대한 베팅을 더욱 강화했습니다. 일자리 창출의 급격한 감소는 너무 심해져 시장의 금리 인하 기대를 넘어서고 경기 침체 우려를 다시 불러일으켰습니다. 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 금요일에 하락했으며, 미국 비농업 고용(NFP) 데이터가 예상보다 훨씬 적은 일자리가 추가되었음을 보여준 후 최저점에서 거의 500포인트 하락했고, 9월 17일 연방준비제도(Fed) 금리 인하에 대한 기대를 고정시켰습니다. 최신 NFP 고용 보고서에 따르면 미국은 8월에 단 2만 2천 개의 순 신규 일자리만 추가했으며, 이는 시장 예상 중간값인 7만 5천 개보다 더 낮은 수치입니다. 전월 수치는 7만 9천 개로 약간 상향 조정되었지만, 8월의 급격한 하락으로 연준의 금리 인하에 대한 베팅이 최고조에 달했습니다. 대규모 이중 인하에 대한 시장 논의가 다시 테이블에 올랐으며, 금리 시장은 이번 달 연준의 다음 금리 결정에서 50 베이시스 포인트 금리 인하 가능성을 10%로 가격에 반영하고 있습니다. 낮지만 너무 낮지 않은 NFP 수치에 대한 주식 시장의 기대가 무너지다 주식 트레이더들이 기대했던 저조한 NFP 발표에도 불구하고, 최근 고용 데이터는 원숭이의 발 시나리오로 변했습니다. 낮은 고용 수치는 몇 주 안에 연준의 금리 인하를 촉진하는 데 도움이 되겠지만, NFP 수치가 너무 낮아 광범위한 시장에서 경기 침체 우려를 다시 불러일으켰습니다. 장중 매수에서 신고가 경신에도 불구하고, 다우존스는 기록 영역에서 급격히 후퇴하여 목요일의 희망적인 상승을 지우고 주요 주가 지수를 주간 적자로 되돌렸습니다. 다음 주는 데이터 관찰자들에게 새로운 도전을 제시합니다. 최신 소비자 물가 지수(CPI) 인플레이션...
PAW
$0.000000004546
-5.56%
INDEX
$1.05
+3.75%
COM
$0.011194
+2.39%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:55
공유하기
Ozak AI는 XRP가 3달러 아래에서 통합되는 동안 10배의 수익률을 낼 수 있습니다
Ozak AI가 XRP가 $3 아래에서 횡보하는 동안 10배 수익을 낼 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 OZAK AI가 프리세일에서 성장하고 XRP가 좁은 밴드를 차지한 이후 긍정적이고 부정적인 결과를 모두 보여주었습니다. 초점은 OZAK AI의 증가하는 5단계 활동과 공개 모금 주변의 모멘텀에 맞춰졌습니다. 한편, XRP는 3 미만으로 유지하고 안정적인 유동성 비율을 유지했습니다. OZAK AI($OZ)는 진행 중인 프리세일을 가진 AI 및 DePIN 암호화폐 프로젝트였습니다. 5단계에서는 토큰을 $0.01에 리스팅하며, 다음 단계인 $0.012를 향해 나아가고 있습니다. 지금까지 8억 4700만 개 이상의 토큰이 판매되어 260만 달러 이상을 모금했습니다. 총 공급량은 100억 $OZ이며, 30%가 프리세일에 할당되었습니다. 이 진행 상황은 프리세일 할당량의 약 28%가 배포된 것과 같습니다. 베스팅은 리스팅 시 10%, 1개월 클리프, 그리고 6개월 동안의 선형 언락을 제공합니다. 유틸리티는 AI 자동화, 컴퓨팅 및 데이터를 위한 DePIN 레이어, EVM 네트워크 전반의 크로스 체인 사용, 그리고 스테이킹 거버넌스를 포함합니다. 대시보드는 실시간 지갑 활동, 실시간 판매 및 10% 추천 보너스를 보여줍니다. 이는 참여를 용이하게 하고 정량화 가능한 채택과 함께 성장을 제공하는 투명성입니다. 적절한 유동성을 갖춘 XRP 범위. XRP는 0.34%의 일일 상승률로 2.84에 거래되고 있습니다. 2.83 미만으로 내려갔다가 2.85 주변에서 안정화되기 전에 거의 2.88까지 다시 올라갔습니다. 이 움직임은 약한 장중 활동에도 불구하고 낮은 장중 강도를 나타냅니다. 출처: CoinMarketCap 시가총액은 1690억 5000만이며, 토큰 수는 594억 8000만입니다. 최대 공급량은 1000억으로 고정되어 있으며, FDV는 2856억 5000만으로 고정되어 있습니다. 시장이 더 넓은 조건을 따르기 때문에 유동성은 질서 있습니다. 일일 거래량은 39.76% 감소한 46억 4000만 달러로, 거래량 대 시가총액 비율은 약 2.73%입니다. 지지선은 $2.82에서 $2.80 주변에 위치하고, 단기 저항선은 $2.90 근처에 나타납니다. 더 강한 거래량 반등은 향한 시도를 열 수 있습니다...
NEAR
$2.834
-3.04%
SIX
$0.0195
-1.16%
REAL
$0.08201
-1.12%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 01:52
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다