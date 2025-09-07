카르다노와 체인링크 가격이 횡보하는 동안 밈 전문가들은 이번 달 레이어 브렛이 급등할 것으로 전망

주요 코인들은 큰 움직임을 보이지 않고 있습니다. 카르다노 가격은 범위 내에서 움직이고, 체인링크 가격은 횡보구간에 있으며, 두 코인 모두 더 흥미로운 것을 원하는 트레이더들의 인내심을 시험하고 있습니다. 이것이 바로 이더리움 블록체인 레이어 2로 구축된 밈 코인인 레이어 브렛에 관심이 쏠리는 이유입니다. 이 코인은 속도, 스테이킹, 그리고 바이럴 에너지를 제공합니다. 횡보장 차트가 사람들을 지치게 하는 시장에서, 레이어 브렛은 폭발적인 잠재력을 가진 새로운 게임 플레이로 소개되고 있습니다. 카르다노(ADA): 모멘텀이 약한 가운데 카르다노 가격 표류 카르다노 시장은 일시 정지된 것처럼 느껴집니다. 거래는 좁은 지지선과 저항선 사이에 갇혀 있으며, 분석가들은 모멘텀이 쌓이면 $1.00 이상으로 돌파할 가능성을 지적하고 있지만, 그 "만약"이라는 조건은 몇 달 동안 계속되고 있습니다. 하이드라 업그레이드와 확장성 개선에도 불구하고, 카르다노 가격은 트레이더들이 몰려들게 하는 종류의 에너지를 점화시키지 못했습니다. 이것이 ADA의 핵심 이야기입니다: 강력한 기본 요소, 신중한 채택, 그리고 다른 분야보다 느리게 움직인다는 평판. 개발자들은 그것의 동료 검토 접근 방식을 칭찬하고, 장타매매 홀더들은 여전히 $2 이상의 최종 목표에 대해 이야기하지만, 단타매매 투기꾼들은 불꽃놀이를 보지 못하고 있습니다. 밈 코인 주도 섹터와 비교하면, 카르다노는 로켓보다는 서서히 타오르는 불과 같습니다. 점진적인 성장을 추구하는 투자자들에게는 괜찮을 수 있지만, 빠른 이익을 추구하는 사람들에게는 관심이 다른 곳으로 옮겨가고 있습니다. 체인링크(LINK): 체인링크 가격이 횡보구간에 갇히다 체인링크 가격은 몇 주 동안 같은 수준을 맴돌고 있으며, 트레이더들이 횡보구간이라고 부르는 좁은 밴드 내에서 거래되고 있습니다. 지지선은 약 $22에 있고, 저항선은 $20대 중반에 있으며, $30을 향한 간헐적인 상승은 지속되기 어려웠습니다. 낙관론자들은 LINK가 확신을 가지고 $30을 돌파하면 $40 또는 심지어 $50의 목표가 가능하다고 주장합니다. 그러나 회의론자들은 횡보 움직임을...