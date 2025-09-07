MEXC 거래소
라이온스, 레이븐스, 바이킹스가 원정에서 번창할 것입니다
라이온스, 레이븐스, 바이킹스가 원정에서 활약할 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 버팔로 빌스의 쿼터백이자 현 미국 프로 풋볼 리그(NFL) MVP인 조시 앨런은 타이틀 방어 유력 후보 중 한 명입니다. (AP 포토/피터 조넬레이트) 저작권 2025 The Associated Press. 모든 권리 보유. NFL은 개막 주에 강팀들을 내세우는 것을 선호하며, 볼티모어와 버팔로 간의 2024 AFC 디비전 플레이오프 경기의 일요일 밤 재대결보다 더 큰 경기는 없습니다. 버팔로는 홈에서 27-25로 승리했으며, 빌스는 이번에도 홈 경기를 치릅니다. NFC 노스의 모든 4개 팀이 프라임 타임에 주목받을 예정이며, 2024년 디비전 우승팀 디트로이트가 일요일 오후 그린베이를 방문하고 미네소타는 월요일 밤 시카고 베어스를 방문합니다. 디트로이트 라이온스 대 그린베이 패커스 일요일, CBS, 14시 25분 ET 패커스는 프리시즌 최대의 이적을 단행하여 달라스에서 4회 프로볼에 선정된 라인배커 마이카 파슨스를 영입했으며, 이 영입으로 즉시 라인이 1포인트 유리하게 변경되었습니다. 그들은 -1 1/2로 시작했습니다. 파슨스는 주 후반에 등의 L4/L5 관절 염좌로 출전 여부가 불확실했지만, 토요일 늦게 나온 소식에 따르면 트레이드 후 4년 1억 8600만 달러 계약에 서명한 후 패커스 데뷔전을 치를 것으로 예상됩니다. 디트로이트는 최근과 과거 모두 시리즈를 지배해왔으며, 최근 7경기 중 6경기를 이기고 패커스를 상대로 12승 4패를 기록했습니다. 그들은 램보 필드에서의 최근 8경기 중 6경기에서 스프레드를 커버했습니다. 패커스는 노스에서 3위를 차지했고 자신들의 디비전을 제대로 다루지 못해 작년 와일드카드 경기에서 필라델피아에 패했습니다. 그들은 라이온스와 미네소타에 각각 2경기씩 패했고 시카고와는 1승 1패를 기록했습니다. 이번 경기는 라이온스가 공격과 수비 양쪽에 새로운 코디네이터와 함께 치르는 첫 경기지만, 선수들은 변하지 않았습니다. 쿼터백 재러드...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 04:28
트럼프, 일리노이 주지사가 그를 '독재자 지망생'이라고 부르는 가운데 시카고에 '전쟁부'로 위협
트럼프가 일리노이 주지사가 그를 '독재자 지망생'이라고 부르는 가운데 시카고를 '전쟁부'로 위협한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 일리노이 주지사 JB 프리츠커, 캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬, 시카고 시장 브랜든 존슨은 도널드 트럼프 대통령을 비난했습니다. 트럼프는 토요일 자신의 행정부가 시카고와 "전쟁"을 벌이고 시에 주 방위군을 배치할 것이라고 제안한 것으로 보입니다. 시카고 시장은 트럼프의 "위협이 우리 국가의 명예에 미치지 못한다"고 말했습니다. Getty Images 주요 사실 "이것은 농담이 아닙니다,"라고 프리츠커는 트럼프의 Truth Social 게시물에 대한 응답으로 X에 썼습니다. 트럼프의 게시물은 "나는 아침의 추방 냄새를 좋아한다... 시카고는 곧 왜 그것이 전쟁부라고 불리는지 알게 될 것이다"라고 쓰여 있으며, 베트남 전쟁 영화 "지옥의 묵시록"을 패러디한 AI 생성 이미지가 포함되어 있습니다. 이 이야기는 계속 발전 중입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/09/06/illinois-gov-pritzker-calls-trump-wannabe-dictator-over-latest-threat-to-deploy-troops-in-chicago/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 04:19
ALT5 시그마, 재무부에 72억 8천만 WLFI 토큰 추가
ALT5 시그마가 7.28억 WLFI 토큰을 트레저리에 추가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: ALT5 시그마가 WLFI 토큰 보유량을 크게 증가시켰습니다. WLFI 첫날 거래량 47억 달러. ALT5의 트레저리에서 WLFI 가치 13.1억 달러. 금융 기술 기업 ALT5 시그마 코프는 9월 4일 약 7.28억 WLFI 토큰을 보유하고 있다고 발표했으며, 이는 거래소 출시 직후 상당한 거래 활동을 기록했습니다. 이 발표는 ALT5가 디지털 자산 트레저리를 강화하기 위한 전략적 움직임을 의미하며, WLFI를 주요 자산으로 포지셔닝하고 주요 암호화폐 거래소에 빠르게 통합되고 있습니다. WLFI 거래량 47억 달러 달성에 따른 ALT5의 전략적 추진 9월 4일, ALT5 시그마 코퍼레이션은 약 7.28억 WLFI 토큰을 보유하고 있다고 공개하며 디지털 트레저리 전략을 강화했습니다. 9월 1일에 출시된 WLFI 토큰은 24시간 내에 현물 거래량이 47억 달러에 도달하면서 관심이 증가했습니다. ALT5가 WLFI를 디지털 자산으로 집중하는 것은 성장을 위해 고거래량 자산을 활용하는 방향으로의 전환을 의미합니다. 이러한 움직임은 ALT5의 시장 포지션을 강화하고 더 넓은 금융 전략과 일치하며, 디지털 자산 시장에서의 잠재력을 보여줍니다. 시장 분석가들과 투자자들은 WLFI가 즉시 거래량 기준 상위 10개 자산 중 하나로 순위를 매긴 것을 긍정적인 신호로 보며 신중한 낙관론을 보여주고 있습니다. 그러나 주요 인물이나 규제 기관의 반응은 아직 공개적으로 나타나지 않았으며, 이는 업계 리더들의 관망적 접근을 보여줍니다. 이러한 발전은 산업정보기술부 등록과 일치합니다. WLFI의 급격한 상승: 0.22달러 가격과 산업적 의미 알고 계셨나요? WLFI의 24시간 내 47억 달러 거래량은 출시 기간 중 가장 빠르게 상승하는 자산 중 하나로 순위를 매깁니다. CoinMarketCap에 따르면, World Liberty Financial(WLFI)는 현재 0.22달러의 가격과 53.5억 달러의 시가총액을 기록하고 있습니다. 이 토큰은 지난 24시간 동안 20.17% 증가하는 등 상당한 변동을 보이며, 지난 달 5.14% 하락에도 불구하고 시장 관심이 높아졌음을 보여줍니다. World Liberty Financial(WLFI), 일일 차트, CoinMarketCap 스크린샷...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 04:15
시장이 달아오르는 가운데 9월에 주목해야 할 상위 5개 알트코인
시장이 달아오르는 9월에 주목해야 할 상위 5개 알트코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월에 암호화폐 시장이 다시 뜨거워지면서 투자자들은 성장 잠재력이 좋은 알트코인에 주목하고 있습니다. 비트코인 지배력이 변화하고 이더리움 네트워크 새로고침이 파급 효과를 일으키면서 많은 알트코인들이 강력한 경쟁자로 부상하기 시작했습니다. 이 프로젝트들은 혁신적인 기술과 유틸리티를 보여줄 뿐만 아니라 큰 수익도 약속하고 있습니다. 이번 달에 주목해야 할 5개의 알트코인은 다음과 같습니다. 9월에 주목해야 할 5개 알트코인 이더리움(ETH) 이더는 확장성과 에너지 효율성을 지원하는 이더리움 2.0으로의 전환을 통해 계속해서 리더 역할을 하고 있습니다. ETH는 지속적인 업데이트와 DeFi 분야에서의 확장으로 인해 좋은 선택입니다. 카르다노(ADA) 과학적 비전과 확장성에 중점을 두고 있기 때문에 카르다노는 특히 스마트 계약 잠재력과 협력 관계를 열 때 성장할 것입니다. 솔라나(SOL) 솔라나는 DeFi 및 DApp 산업에서 빠르게 확장되고 있는 빠르고 저렴한 거래입니다. 네트워크의 현재 업그레이드는 이 분야에서 경쟁할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 폴카닷(DOT) 폴카닷의 블록체인 간 상호운용성은 채택을 유발하고 있습니다. 패러체인 경매와 크로스 체인 개발이 등장함에 따라 DOT는 생태계 성장을 지켜볼 또 다른 곳입니다. 오작 AI(OZK) 오작 AI는 AI와 블록체인을 결합하여 AI 기반의 탈중앙화 솔루션을 제공합니다. AI 채택의 증가 추세로 OZK는 산업을 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다. $0.01 프리세일이 중요한 이유 $OZ의 프리세일은 시리즈로 구성되어 있으며, 가격은 수요 증가에 따라서만 상승할 것입니다. 초기 투자자들은 나중에 $0.012에 구매할 수 있는 후기 투자자들보다 낮은 가격에 토큰을 얻을 수 있을 것입니다. 프리세일이 끝나자마자 토큰은 교환소에 상장될 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:55
연준 금리 인하 기대와 둔화되는 일자리 증가세의 충돌
연준 금리 인하 기대와 둔화되는 일자리 증가세의 충돌에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주식 시장은 역사적으로 어려운 9월을 불안정하게 시작했으며, 월스트리트는 연방준비제도의 다음 금리 결정 규모에 대해 추측했습니다. 처음에는 S & P 500과 나스닥이 금요일 아침 사상 최고 장중 고가를 기록했는데, 이는 투자자들이 예상보다 느린 8월 일자리 증가세를 소화했기 때문입니다. 이 하락장 데이터는 중앙은행이 이달 말 금리를 25 베이시스 포인트 인하하고, 연말까지 최대 두 번 더 비슷한 조치를 취할 가능성을 뒷받침했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4.1% 아래로 떨어져 4월 이후 최저 수준을 기록했습니다. "나쁜 소식이 좋은 소식이 되는 거래"가 진행 중이었습니다. 그러나 개장 직후, 시장은 금리 인하 기대가 둔화되는 노동 시장 속도에 대한 우려에 가려지면서 하락세로 전환되었습니다. 비농업 부문 일자리는 지난달 예상된 75,000개 대비 단 22,000개 증가했으며, 7월은 여전히 미온적인 79,000개로 상향 조정되었고, 6월은 13,000개 손실을 보이도록 수정되었습니다. S & P 500과 나스닥은 각각 금요일 세션을 소폭 하락으로 마감했지만, 두 지수 모두 주간 기준으로 각각 약 0.3%와 1% 이상의 상승을 기록했습니다. .SPX .IXIC 5D mountain S & P 500 및 나스닥 1주 Jim Cramer는 시장 변동에 동요하지 않으며, Club name Home Depot가 더 상승할 것이라고 말했습니다. "바로 여기, 지금 구매해야 할 것"이라고 그는 금요일에 말했습니다. 낮은 차입 비용은 Home Depot 주식의 촉매제가 될 것인데, 이는 그 사업이 주택 부문의 회복과 밀접하게 연관되어 있기 때문입니다. Home Depot 주식은 여름 내내 금리 인하 기대가 높아지면서 6월 중순부터 이미 상승세를 보이고 있습니다. Jim은 연준이 다시 금리 인하를 시작할 때 채권 시장이 이번에는 실제로 협조할 수 있다고 생각합니다 — 과거와는 달리...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:52
CleanCore, 1억 7500만 달러 투자 완료; DOGE 트레저리 설립
CleanCore, $1억 7500만 투자 완료; DOGE 트레저리 설립이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: CleanCore Solutions, 도지코인 트레저리를 위한 $1억 7500만 투자 완료. Marco Margiotta가 CleanCore의 최고투자책임자로 합류. 이로써 도지코인이 기업 트레저리 자산으로 자리매김. CleanCore Solutions Ltd.는 $1억 7500만의 사모펀드 투자를 완료하여 도지코인 재단과 함께 공식 도지코인 트레저리를 설립하고, Marco Margiotta를 최고투자책임자로 임명했습니다. 이는 기업 트레저리 자산의 중요한 변화를 의미하며, 잠재적으로 도지코인의 시장 채택과 비트코인 및 이더리움과 함께 실행 가능한 준비 자산으로서의 입지를 높일 수 있습니다. CleanCore, 도지코인 트레저리에 $1억 7500만 투자 CleanCore Solutions는 공식 도지코인 트레저리를 설립하기 위해 $1억 7500만의 사모펀드 투자 완료를 발표했습니다. MOZAYYX, Pantera, FalconX와 같은 주요 기업들이 포함되었습니다. 새로운 자금은 DOGE 토큰 구매에 지정되어 CleanCore의 자산 전략을 재구성합니다. 이 회사는 도지코인을 트레저리에 공식적으로 통합한 최초의 기업이 되어, 비트코인 및 이더리움과 함께 정렬시켰습니다. 이러한 움직임은 잠재적으로 DOGE의 유동성을 높이고 알트코인 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. "도지코인은 빠르고, 효율적이며, 문화적으로 자리 잡았으며, 이제 우리는 그것을 기능적으로 만들고 있습니다. 적절한 기술과 파트너십이 갖춰지면, 도지코인은 글로벌 금융 생태계에 필수적인 요소가 될 수 있습니다." — Marco Margiotta, 최고투자책임자, CleanCore Solutions 도지코인 채택, 시장 추측 촉발 알고 계셨나요? 선구적인 움직임으로, CleanCore Solutions는 도지코인을 기업 트레저리 전략에 통합한 최초의 미국 상장 기업이 되어, 전통 금융에서 디지털 자산 채택으로의 전환을 알렸습니다. CoinMarketCap에 따르면, 도지코인은 현재 $0.21에 거래되며 시가총액은 $322억 3000만입니다. 토큰의 거래량은 24시간 동안 40.60% 감소했습니다. 최근 수치는 24시간 동안 1.36% 변화와 7일 동안 0.69% 변화를 보여줍니다. Dogecoin(DOGE), 일일 차트, 2025년 9월 6일 19시 38분(UTC)에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구에 따르면 이러한 발전은 기업 트레저리에서 디지털 자산 채택에 대한 규제 초점을 가속화할 수 있습니다. 금융...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:45
SOL 스트래티지스, DeFi 개발 기업으로서 2백만 SOL 트레저리를 보유하며 나스닥 상장 확보
SOL 전략이 나스닥 상장을 확보하고 DeFi 개발 기업이 2백만 SOL 트레저리를 달성했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나의 기관 순간이 도래했습니다. SOL 전략은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 상장 승인을 받아 이 이정표를 달성한 최초의 솔라나 중심 트레저리 기업이 되었습니다. 동시에, DeFi 개발 기업은 트레저리에 2백만 SOL 이상을 보유하며 주요 기준점을 넘어서며 장타매매 솔라나 축적을 위한 선도적인 공개 수단으로서의 입지를 강화했습니다. 이 두 가지 움직임은 솔라나의 새로운 단계를 알리는 신호로, 기관들이 더 이상 방관자로 있지 않고 직접 생태계에 자리 잡는 단계입니다. 1/ 🚨주요 이정표 알림! SOL 전략이 티커 "STKE"로 @NasdaqExchange 글로벌 셀렉트 마켓 상장 승인을 받았으며 거래는 2025년 9월 9일 화요일에 시작됩니다! Leah Wald CEO가 언급했듯이: "이는 SOL 전략에게만 성과가 아니라, 전체 솔라나 생태계에 대한 검증입니다..." pic.twitter.com/tEJ6uBQahR — SOL Strategies (@solstrategies_) 2025년 9월 5일 SOL 전략, 나스닥 승인 획득 솔라나 스테이킹 운영을 관리하고 확장하는 기업인 SOL 전략은 티커 STKE로 거래할 수 있도록 나스닥으로부터 승인을 받았습니다. 거래는 2025년 9월 9일 화요일에 시작됩니다. 이 상장은 기업뿐만 아니라 더 넓은 솔라나 커뮤니티에게도 큰 도약입니다. Leah Wald CEO는 간단히 말했습니다: "이는 SOL 전략에게만 성과가 아니라, 전체 솔라나 생태계에 대한 검증입니다." 여기서 핵심 단어는 검증입니다. 나스닥 상장은 단순한 명성이 아닙니다. 접근성에 관한 것입니다. 세계에서 가장 유동성이 높은 주식 시장에 자리를 잡음으로써, SOL 전략은 이전에는 닿을 수 없었던 기관 파트너십을 열 수 있게 되었습니다. 연금 기금부터 자산 관리자까지, 이제 문이 열렸습니다. 나스닥의 승인은 SOL 전략에게 세 가지를 의미합니다: 1. 가속화된 검증자 성장 - 기관의 지원으로 SOL 전략은 검증자 운영을 더 빠르게 확장할 수 있어 솔라나 네트워크의 보안과 효율성에 직접 기여합니다. 2. 운영 확장 -...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:40
카르다노와 체인링크 가격이 횡보하는 동안 밈 전문가들은 이번 달 레이어 브렛이 급등할 것으로 전망
카르다노와 체인링크 가격이 횡보하는 동안 밈 전문가들은 이번 달 레이어 브렛이 급등할 것으로 전망한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 코인들은 큰 움직임을 보이지 않고 있습니다. 카르다노 가격은 범위 내에서 움직이고, 체인링크 가격은 횡보구간에 있으며, 두 코인 모두 더 흥미로운 것을 원하는 트레이더들의 인내심을 시험하고 있습니다. 이것이 바로 이더리움 블록체인 레이어 2로 구축된 밈 코인인 레이어 브렛에 관심이 쏠리는 이유입니다. 이 코인은 속도, 스테이킹, 그리고 바이럴 에너지를 제공합니다. 횡보장 차트가 사람들을 지치게 하는 시장에서, 레이어 브렛은 폭발적인 잠재력을 가진 새로운 게임 플레이로 소개되고 있습니다. 카르다노(ADA): 모멘텀이 약한 가운데 카르다노 가격 표류 카르다노 시장은 일시 정지된 것처럼 느껴집니다. 거래는 좁은 지지선과 저항선 사이에 갇혀 있으며, 분석가들은 모멘텀이 쌓이면 $1.00 이상으로 돌파할 가능성을 지적하고 있지만, 그 "만약"이라는 조건은 몇 달 동안 계속되고 있습니다. 하이드라 업그레이드와 확장성 개선에도 불구하고, 카르다노 가격은 트레이더들이 몰려들게 하는 종류의 에너지를 점화시키지 못했습니다. 이것이 ADA의 핵심 이야기입니다: 강력한 기본 요소, 신중한 채택, 그리고 다른 분야보다 느리게 움직인다는 평판. 개발자들은 그것의 동료 검토 접근 방식을 칭찬하고, 장타매매 홀더들은 여전히 $2 이상의 최종 목표에 대해 이야기하지만, 단타매매 투기꾼들은 불꽃놀이를 보지 못하고 있습니다. 밈 코인 주도 섹터와 비교하면, 카르다노는 로켓보다는 서서히 타오르는 불과 같습니다. 점진적인 성장을 추구하는 투자자들에게는 괜찮을 수 있지만, 빠른 이익을 추구하는 사람들에게는 관심이 다른 곳으로 옮겨가고 있습니다. 체인링크(LINK): 체인링크 가격이 횡보구간에 갇히다 체인링크 가격은 몇 주 동안 같은 수준을 맴돌고 있으며, 트레이더들이 횡보구간이라고 부르는 좁은 밴드 내에서 거래되고 있습니다. 지지선은 약 $22에 있고, 저항선은 $20대 중반에 있으며, $30을 향한 간헐적인 상승은 지속되기 어려웠습니다. 낙관론자들은 LINK가 확신을 가지고 $30을 돌파하면 $40 또는 심지어 $50의 목표가 가능하다고 주장합니다. 그러나 회의론자들은 횡보 움직임을...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:19
CME, 예측 시장 연준 0.25%p 금리 인하에 동조
선물 및 예측 시장의 트레이더들은 거의 만장일치로 연방준비제도가 9월 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상하며, 25 베이시스 포인트 인하가 확실한 선호로 나타납니다. 시장이 완화를 대비하는 가운데 연준 결정이 다가옵니다. 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 회의는 9월 17일로 예정되어 있으며, 이제 불과 [...]
Coinstats
2025/09/07 02:30
재무 회사 StablecoinX가 5억 3천만 달러 투자를 확보한 후 Ethena 12% 상승
StablecoinX는 Ethena 재단으로부터 잠긴 토큰을 구매할 것이며, 재단은 그 수익금으로 현물 시장에서 ENA를 바이백할 것입니다.
Coinstats
2025/09/07 02:20
