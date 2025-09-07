Santiment의 비트코인, 이더리움 및 도지코인에 대한 견해

비트코인이더리움뉴스닷컴에 '산티먼트의 비트코인, 이더리움, 도지코인 분석'이라는 게시물이 게재되었습니다. 암호화폐 분석 플랫폼 산티먼트는 금요일에 이번 주 온라인 토론에서 가장 많은 관심을 받은 잘 알려진 자산으로 BTC, ETH, DOGE, USDT, EGLD가 목록을 이끌었다고 밝혔습니다. 산티먼트에 따르면, 사용자들이 "디지털 골드"로서의 역할, 장타매매 투자 매력, 그리고 증가하는 정부 및 기관 참여의 중요성에 대해 논쟁하면서 BTC가 대화를 지배했습니다. 이 회사는 또한 논의에서 자가 보관과 네트워크 보안 방법으로서의 노드 사용이 강조되었다고 언급했습니다. ETH도 두드러지게 나타났습니다. 산티먼트는 ETH가 쉽게 전송하고 사용할 수 있는 것으로 마케팅되는 단기 토큰의 홍보 자료에서 자주 언급되었다고 관찰했으며, 이는 이더가 새로운 제품이 암호화폐 사용자들에게 소개되는 방식에서 계속해서 역할을 하고 있음을 시사합니다. DOGE의 관심 급증은 두 가지 발전에서 비롯되었다고 산티먼트는 말했습니다. Rex-Osprey는 미국 최초로 상장될 도지코인 상장지수펀드를 출시할 준비를 하고 있으며, 트럼프가 지원하는 Thumzup은 3,500대의 채굴기 구매로 채굴 운영을 확장한다고 발표했습니다. 산티먼트는 테더가 금 공급망 전체에 더 많이 투자하는 전략으로 관심을 끌었다고 보고했습니다. 이 회사는 테더 임원들이 금속을 "자연 비트코인"이라고 표현했으며, 이는 스테이블코인 발행사가 디지털 자산을 넘어 포트폴리오를 확장하고 있음을 강조한다고 말했습니다. 마지막으로, 산티먼트는 MultiversX에 관한 논의가 EGLD 공급 증가로 인한 희석 우려에 집중되었다고 말했습니다. 사용자들은 프로젝트들이 Sui와 같은 다른 체인으로 이동하는 것에 대해 우려를 표명했지만, 일부는 xPortal 및 xMoney와 같은 서비스에 대한 지속적인 작업을 언급했습니다. 2016년에 설립된 산티먼트는 수천 개의 암호화폐 자산에 걸쳐 시장, 심리 및 온체인 데이터를 추적합니다. 주간 요약은 트레이더와 투자자들 사이에서 가장 많은 논의를 생성하는 프로젝트를 강조합니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld