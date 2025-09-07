NFT 판매량 1억 450만 달러로 급락, CryptoPunks 판매는 상승세
NFT 판매량 1억 450만 달러로 급락, CryptoPunks 판매는 상승세를 보였다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대체 불가능 토큰(NFT) 시장은 또 다른 급격한 하락을 경험했으며, 판매량이 22.65% 감소하여 1억 450만 달러를 기록했습니다. 이는 완만한 암호화폐 시장 회복에도 불구하고 최근 몇 개월 중 가장 가파른 주간 하락 중 하나입니다. 요약 NFT 판매량이 22.6% 급락하여 1억 450만 달러를 기록했으며, 이는 몇 개월 만에 가장 가파른 주간 하락입니다. CryptoPunks는 4.7% 성장과 고가 판매에서의 지속적인 우위로 드문 밝은 지점으로 부상했습니다. 시장 참여는 구매자와 판매자 수가 14% 이상 증가하며 확대되었습니다. NFT 시장은 또 다른 급격한 하락을 경험했으며, 판매량이 22.65% 감소하여 1억 450만 달러를 기록했습니다. 이는 완만한 암호화폐 시장 회복에도 불구하고 최근 몇 개월 중 가장 가파른 주간 하락 중 하나입니다. CryptoSlam의 데이터에 따르면, 시장 참여는 계속 증가하여 NFT 구매자는 14.89% 증가한 622,535명, NFT 판매자는 16.25% 증가한 447,821명을 기록했습니다. 그러나 NFT 거래는 3.07% 감소하여 1,699,318건을 기록했습니다. 이는 Bitcoin(BTC) 가격이 11만 달러 수준으로 회복된 시점에 발생하고 있습니다. 동시에 Ethereum(ETH)은 4,300달러 수준을 유지하고 있습니다. 글로벌 암호화폐 시가총액은 현재 3조 8,100억 달러로, 지난주 시가총액 3조 7,500억 달러에서 상승했습니다. 이더리움, 판매 선두 유지 이더리움은 3,770만 달러의 판매로 선두 위치를 유지했으며, 전주 대비 29.88% 하락했습니다. 이더리움의 가장 거래는 68.03% 급락하여 640만 달러를 기록했습니다. Polygon(POL)은 1,570만 달러로 2위를 유지했으며, 17.43% 하락했습니다. Mythos Chain은 1,010만 달러로 3위를 차지했으며, 1.73% 하락했습니다. 출처: 블록체인별 NFT 판매량(CryptoSlam) BNB Chain(BNB)은 950만 달러로 4위를 차지했으며, 23.59% 하락했습니다. Bitcoin은 780만 달러로 5위를 기록했으며, 32.40% 하락했습니다. Solana(SOL)는 510만 달러로 6위를 차지했으며, 6.81% 하락했습니다. 구매자 수는 모든 주요 블록체인에서 증가했으며, Polygon이 38.34% 성장으로 선두를 차지했고, 그 다음으로...
