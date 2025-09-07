2025-10-09 목요일

톰 리가 이더리움이 비트코인을 플리핑할 확률을 50%로 보는 가운데 상위 3개 ETH 코인

Tom Lee가 이더리움이 비트코인을 플리핑할 확률을 50%로 보는 가운데 상위 3개 ETH 코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Fundstrat 공동 창업자이자 Bitmine BMNR 회장인 Tom Lee에 따르면 이더리움 ETH/USD가 네트워크 가치에서 비트코인 BTC/USD를 추월할 가능성이 최소 50%라고 합니다. 업그레이드 이후 가스 수수료가 안정화되었고, 일일 활성 사용자 수가 계속해서 500,000개를 초과하고 있습니다. 이러한 요소들로 인해 투자자들은 이더리움이 총 가치에서 비트코인을 플리핑할 것이라는 암호화폐 예측을 재검토하게 되었습니다. 그러나 이러한 예측 속에서 투자자들은 또한 다음 큰 알트코인을 찾고 있으며, 여기 구매하기 가장 좋은 암호화폐인 상위 3개 ETH 코인이 있습니다. Little Pepe (LILPEPE) – 주목해야 할 최고의 ETH 코인 밈 문화와 블록체인 혁신의 중심에서 Little Pepe (LILPEPE)는 이미 올해 가장 흥미로운 프로젝트 중 하나로 자리매김했습니다. 속도, 보안 및 매우 낮은 수수료에 중점을 둔 레이어 2 블록체인으로 구축되어, 밈 코인 시장이 오랫동안 기다려온 것을 제공합니다: 강력한 커뮤니티 지원과 결합된 실제 유틸리티입니다. LILPEPE 뒤의 프리세일 모멘텀은 놀라웠습니다. 이미 2,389만 달러 이상이 모금되었으며, 현재 토큰당 0.0021달러의 가격으로 12단계에 있습니다. 지금까지 2,200만 달러 이상의 지원은 투자자들의 신뢰와 미래 성장에 대한 기대를 보여줍니다. 이러한 강력한 초기 지원이 분석가들이 이더리움이 잠재적으로 비트코인을 플리핑하기 전에 LILPEPE를 구매하기 가장 좋은 암호화폐로 강조하는 이유입니다. LILPEPE의 토크노믹스는 장기적인 가치를 위해 구성되어 있습니다. 1,000억 공급량 중 26.5%가 프리세일에 할당되어 광범위한 초기 채택을 보장합니다. 나머지는 다음과 같이 분배됩니다: 10% 유동성, 30% 체인 준비금, 10% DEX 할당, 10% 마케팅, 13.5% 스테이킹 및 보상. 중요한 것은 0% 세금이 있어 투자자와 트레이더 모두에게 거래가 더 매력적이라는 점입니다. 이 프로젝트는 이미 CoinMarketCap에 상장을 확보했으며 두 개의 최상위 거래소에 출시될 예정이며, 계획...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:55
비트코인(BTC) 연준 금리 인하 기대에 환호하지 않아. 다음은?

비트코인(BTC)이 연준 금리 인하 기대에 환호하지 않는다. 다음은? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 지난 24시간 동안 나쁜 소식은 그저 나쁜 소식이었습니다. 금요일의 약한 미국 고용 보고서는 더 큰 연준 금리 인하에 대한 기대를 강화했지만, 비트코인 BTC$110,204.87은 이에 동참하지 않았습니다. 시가총액 기준 선두 암호화폐는 많은 이들이 예상했던 완화된 통화 정책 전망에 랠리를 보이는 대신 $112,000 아래에서 무거운 상태를 유지하고 있습니다. 상승세를 찾지 못하는 것은 앞으로 더 깊은 매도세가 있을 가능성을 시사합니다. NFP 충격 8월 구직자들은 어려운 시간을 보냈는데, 비농업 고용 지표가 단 22,000개의 일자리 증가를 보여주었으며, 이는 다우존스의 75,000개 예상치보다 크게 낮았습니다. 보고서는 또한 6월과 7월의 합산 일자리 창출을 21,000개 하향 조정했습니다. 주목할 만한 점은 수정된 6월 수치가 13,000개의 순손실을 보여주었다는 것입니다. 제조업, 건설업, 도매업 및 전문 서비스를 포함한 9개 부문에서 일자리 손실이 등록된 반면, 의료 서비스와 레저 및 호텔업은 밝은 부분이었습니다. 코베이시 레터는 고용 보고서를 "완전히 미쳤다"고 표현했습니다. 이 뉴스레터 서비스는 이전 달의 하향 조정을 시스템 붕괴의 신호이자 노동 시장이 불황 영역에 진입하고 있다는 징후로 설명했습니다. 고용 데이터 발표 후, 9월 17일 연준 회의에서의 금리 인하 가능성은 100%로 급증했으며, 50 베이시스 포인트 인하 확률은 12%로 뛰어올랐습니다. 11월과 12월의 추가 금리 인하 가능성도 증가하여 국채 수익률을 낮추었습니다. 이전 고용 보고서에 대한 예정된 수정은 금리 인하 기대에 더 많은 연료를 추가할 것으로 예상됩니다. "BLS는 화요일에 연간 벤치마크 수정을 발표할 예정이며, 이는 더 약한 초기 일자리 성장을 가리킬 것으로 예상됩니다. 일부 조사에 따르면 500k에서 1백만 개의 일자리가 수정될 수 있습니다,"라고 Bannockburn Global Forex의 전무이사 겸 수석 시장 전략가인 Marc Chandler가 시장 업데이트에서 말했습니다. BTC의 이중 정점은 그대로이며; 국채 수익률의 변동성이 상승할 수 있습니다 비트코인은 잠시...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:41
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:37
NFT 판매량 1억 450만 달러로 급락, CryptoPunks 판매는 상승세

NFT 판매량 1억 450만 달러로 급락, CryptoPunks 판매는 상승세

NFT 판매량 1억 450만 달러로 급락, CryptoPunks 판매는 상승세를 보였다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대체 불가능 토큰(NFT) 시장은 또 다른 급격한 하락을 경험했으며, 판매량이 22.65% 감소하여 1억 450만 달러를 기록했습니다. 이는 완만한 암호화폐 시장 회복에도 불구하고 최근 몇 개월 중 가장 가파른 주간 하락 중 하나입니다. 요약 NFT 판매량이 22.6% 급락하여 1억 450만 달러를 기록했으며, 이는 몇 개월 만에 가장 가파른 주간 하락입니다. CryptoPunks는 4.7% 성장과 고가 판매에서의 지속적인 우위로 드문 밝은 지점으로 부상했습니다. 시장 참여는 구매자와 판매자 수가 14% 이상 증가하며 확대되었습니다. NFT 시장은 또 다른 급격한 하락을 경험했으며, 판매량이 22.65% 감소하여 1억 450만 달러를 기록했습니다. 이는 완만한 암호화폐 시장 회복에도 불구하고 최근 몇 개월 중 가장 가파른 주간 하락 중 하나입니다. CryptoSlam의 데이터에 따르면, 시장 참여는 계속 증가하여 NFT 구매자는 14.89% 증가한 622,535명, NFT 판매자는 16.25% 증가한 447,821명을 기록했습니다. 그러나 NFT 거래는 3.07% 감소하여 1,699,318건을 기록했습니다. 이는 Bitcoin(BTC) 가격이 11만 달러 수준으로 회복된 시점에 발생하고 있습니다. 동시에 Ethereum(ETH)은 4,300달러 수준을 유지하고 있습니다. 글로벌 암호화폐 시가총액은 현재 3조 8,100억 달러로, 지난주 시가총액 3조 7,500억 달러에서 상승했습니다. 이더리움, 판매 선두 유지 이더리움은 3,770만 달러의 판매로 선두 위치를 유지했으며, 전주 대비 29.88% 하락했습니다. 이더리움의 가장 거래는 68.03% 급락하여 640만 달러를 기록했습니다. Polygon(POL)은 1,570만 달러로 2위를 유지했으며, 17.43% 하락했습니다. Mythos Chain은 1,010만 달러로 3위를 차지했으며, 1.73% 하락했습니다. 출처: 블록체인별 NFT 판매량(CryptoSlam) BNB Chain(BNB)은 950만 달러로 4위를 차지했으며, 23.59% 하락했습니다. Bitcoin은 780만 달러로 5위를 기록했으며, 32.40% 하락했습니다. Solana(SOL)는 510만 달러로 6위를 차지했으며, 6.81% 하락했습니다. 구매자 수는 모든 주요 블록체인에서 증가했으며, Polygon이 38.34% 성장으로 선두를 차지했고, 그 다음으로...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:30
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:28
Santiment의 비트코인, 이더리움 및 도지코인에 대한 견해

Santiment의 비트코인, 이더리움 및 도지코인에 대한 견해

비트코인이더리움뉴스닷컴에 '산티먼트의 비트코인, 이더리움, 도지코인 분석'이라는 게시물이 게재되었습니다. 암호화폐 분석 플랫폼 산티먼트는 금요일에 이번 주 온라인 토론에서 가장 많은 관심을 받은 잘 알려진 자산으로 BTC, ETH, DOGE, USDT, EGLD가 목록을 이끌었다고 밝혔습니다. 산티먼트에 따르면, 사용자들이 "디지털 골드"로서의 역할, 장타매매 투자 매력, 그리고 증가하는 정부 및 기관 참여의 중요성에 대해 논쟁하면서 BTC가 대화를 지배했습니다. 이 회사는 또한 논의에서 자가 보관과 네트워크 보안 방법으로서의 노드 사용이 강조되었다고 언급했습니다. ETH도 두드러지게 나타났습니다. 산티먼트는 ETH가 쉽게 전송하고 사용할 수 있는 것으로 마케팅되는 단기 토큰의 홍보 자료에서 자주 언급되었다고 관찰했으며, 이는 이더가 새로운 제품이 암호화폐 사용자들에게 소개되는 방식에서 계속해서 역할을 하고 있음을 시사합니다. DOGE의 관심 급증은 두 가지 발전에서 비롯되었다고 산티먼트는 말했습니다. Rex-Osprey는 미국 최초로 상장될 도지코인 상장지수펀드를 출시할 준비를 하고 있으며, 트럼프가 지원하는 Thumzup은 3,500대의 채굴기 구매로 채굴 운영을 확장한다고 발표했습니다. 산티먼트는 테더가 금 공급망 전체에 더 많이 투자하는 전략으로 관심을 끌었다고 보고했습니다. 이 회사는 테더 임원들이 금속을 "자연 비트코인"이라고 표현했으며, 이는 스테이블코인 발행사가 디지털 자산을 넘어 포트폴리오를 확장하고 있음을 강조한다고 말했습니다. 마지막으로, 산티먼트는 MultiversX에 관한 논의가 EGLD 공급 증가로 인한 희석 우려에 집중되었다고 말했습니다. 사용자들은 프로젝트들이 Sui와 같은 다른 체인으로 이동하는 것에 대해 우려를 표명했지만, 일부는 xPortal 및 xMoney와 같은 서비스에 대한 지속적인 작업을 언급했습니다. 2016년에 설립된 산티먼트는 수천 개의 암호화폐 자산에 걸쳐 시장, 심리 및 온체인 데이터를 추적합니다. 주간 요약은 트레이더와 투자자들 사이에서 가장 많은 논의를 생성하는 프로젝트를 강조합니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:20
사상 최대 수의 상장 기업들이 비트코인을 수용하다

사상 최대 수의 상장 기업들이 비트코인을 수용하다

이 게시물 '상장 기업들이 기록적인 수의 비트코인을 수용하다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 상장 기업들이 집단적으로 100만 개 이상의 비트코인을 축적하며, 디지털 통화의 기관 채택에 있어 주목할 만한 이정표를 세웠습니다. 이러한 축적은 비트코인 총 한도 2100만 개의 거의 5%를 차지하며, 암호화폐가 실행 가능한 자산이라는 증가하는 신뢰를 보여줍니다. 계속 읽기: 상장 기업들이 기록적인 수의 비트코인을 수용하다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/public-companies-embrace-bitcoin-in-record-numbers
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:14
블룸버그 수석 분석가의 논란이 되는 주장: "비트코인 가격이 한 자릿수를 잃을 수 있다"

블룸버그 수석 분석가의 논란이 되는 주장: "비트코인 가격이 0 하나를 잃을 수 있다"라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블룸버그 인텔리전스의 수석 상품 전략가인 마이크 맥글론(Mike McGlone)이 인터뷰에서 비트코인(BTC)과 전반적인 시장의 미래에 대한 견해를 공유했습니다. 맥글론은 비트코인이 10만 달러까지 오르는 것을 "버블의 정점"이라고 표현하며, 가격이 1만 달러까지 떨어질 수 있다고 제안했습니다. 그는 이러한 잠재적 하락이 비트코인이 위험 자산이 되고 S&P 500과의 높은 상관관계 때문이라고 설명했습니다. 맥글론은 이 상관관계가 ATH에 있으며, 비트코인이 계속 상승하기 위해서는 미국 주식 시장이 높은 수준을 유지해야 한다고 주장했습니다. 그는 또 다른 리스크 요인으로 2009년에는 비트코인 하나뿐이었던 것에 비해 현재 암호화폐 시장에는 2100만 개 이상의 다양한 암호화폐가 있다는 점을 언급했습니다. 맥글론은 금 가격이 대부분의 위험 자산보다 계속 더 좋은 성과를 낼 것이라고 예측합니다. 미국 주식 시장의 하락을 금 가격 랠리의 주요 촉매제로 보는 맥글론은 금이 4000달러를 향해 가고 있다고 봅니다. 그는 2025년 마지막 분기가 "주식, 위험 자산 및 비트코인에 좋지 않을 것"이라고 주장합니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/controversial-claim-from-bloomberg-senior-analyst-bitcoin-price-could-lose-one-zero/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:11
BTC, USDT, USDC 글로벌 자금 흐름 주도: Chainalysis

BTC, USDT, USDC 글로벌 자금 흐름 주도: Chainalysis

BTC, USDT, USDC가 글로벌 자금 흐름을 주도: 체이널리시스 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 체이널리시스의 2025 암호화폐 지리학 보고서에 따르면, 인도와 미국이 올해 암호화폐 채택에서 세계 1위를 차지했으며, 이는 풀뿌리 및 기관 세력이 시장 궤적을 형성하는 방식을 강조합니다. 연례 글로벌 암호화폐 채택 지수의 여섯 번째 판은 소매에서 기관 자금 흐름에 이르기까지 측정된 모든 하위 카테고리에서 인도를 1위로 선정했습니다. 미국은 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF) 승인 이후 급증한 기관 참여에 힘입어 전체 2위로 올라섰습니다. 파키스탄, 베트남, 브라질이 상위 5개국을 구성합니다. 아시아-태평양 지역은 인도, 파키스탄, 베트남의 광범위한 활동에 힘입어 온체인 거래량이 전년 대비 69% 급증하여 2.36조 달러에 달하는 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 라틴 아메리카는 63% 성장했으며, 사하라 이남 아프리카는 송금과 일일 결제를 바탕으로 52% 확장되었습니다. 북미와 유럽은 지난 1년 동안 각각 2.2조 달러와 2.6조 달러를 받으며 절대적인 측면에서 계속 지배력을 유지했습니다. 스테이블 코인은 USDT와 USDC가 매월 수조 달러의 자금 흐름을 차지하며 글로벌 채택의 중심축으로 남아 있습니다. 유럽의 MiCA 체제 하에 출시된 Circle의 유로 기반 EURC는 월 대비 거의 90% 성장하여 2025년 6월까지 75억 달러에 도달했습니다. PayPal의 PYUSD도 7억 8300만 달러에서 39억 5000만 달러로 가속화되었습니다. Visa와 Mastercard를 포함한 결제 거물들도 스테이블 코인 연계 제품을 출시했습니다. 비트코인은 법정화폐 온램프의 주요 진입점으로 남아 있으며, 2024년 7월부터 2025년 6월 사이에 4.6조 달러의 유입을 유치했으며, 이는 BTC와 ETH를 제외한 레이어 1 토큰인 다음 카테고리의 두 배 이상입니다. 미국은 4.2조 달러로 세계 최대 법정화폐 온램프로 남아 있으며, 이는 한국의 4배입니다. 체이널리시스는 후자가 충격에 더 취약하게 남아 있지만, 고소득, 중간 소득 및 저소득 국가가 함께 상승하면서 채택이 소득 수준 전반에 걸쳐 광범위하게 이루어지고 있다고 지적합니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:47
Coinstats2025/09/07 02:54
