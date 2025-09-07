MEXC 거래소
ETF 승인 전에 ADA가 $1.75에 도달할 수 있을까요?
이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 분석가들은 ETF 승인이 임박함에 따라 카르다노가 4분기에 $1.75까지 오를 수 있다고 말합니다. ADA가 주목받는 이유는 다음과 같습니다. 카르다노는 오랫동안 인내와 연구 중심 개발로 정의된 프로젝트였습니다. 2025년, 그 인내가 결실을 맺는 것으로 보입니다. 분석가들이 4분기에 $1.75까지 돌파할 것으로 예측하면서 ADA는 상승했습니다. 촉매제는 무엇일까요? 미국 ETF 승인 가능성에 대한 증가하는 추측입니다. 이더리움과 솔라나가 이미 규제 승인을 받은 반면, 카르다노는 다음 후보로 자리매김하고 있습니다. 이러한 모멘텀은 공식 발표 전에 상승세를 잡으려는 기관과 개인 트레이더 모두의 관심을 끌고 있습니다. 동시에, 투자자들은 폭발적인 잠재력으로 화제를 모으고 있는 MAGACOIN FINANCE와 같은 고베타 투자에도 주목하고 있습니다. 온체인 거버넌스가 견인력을 얻다 카르다노의 볼테어 업그레이드는 중요한 이정표입니다. 온체인 거버넌스와 커뮤니티 관리 재정을 도입함으로써, ADA 홀더들은 이제 네트워크 방향에 직접적인 영향력을 갖게 되었습니다. 분석가들은 이 거버넌스 우선 모델이 카르다노를 다른 레이어 1과 차별화하고 기관 투자자들에게 그 회복력에 대한 자신감을 제공한다고 믿습니다. 카르다노에서 더 많은 DApp이 출시되고 개발자 활동이 증가함에 따라, 생태계는 ETF 추측이 가열되는 시점에 견인력을 구축하고 있습니다. 기술적 모멘텀 기술적 관점에서, ADA는 $0.80 근처에서 통합되고 있으며, 분석가들은 $1을 즉각적인 저항선으로 강조하고 있습니다. ADA가 이를 돌파하면, $1.75로의 이동이 현실적이 됩니다. RSI는 중립 영역에 머물러 있어, 과매수 상태가 나타나기 전에 성장할 여지가 있음을 시사합니다. 카르다노의 거버넌스 진전은 $1.75를 향한 상승에 대한 낙관론을 불러일으켰지만, 투자자들은 여전히 비대칭적 상승에 대한 노출을 원합니다. 분석가들은 MAGACOIN FINANCE를 10,500% ROI 투자로 평가하며, 초기 SHIB를 놓친 사람들을 위한 "두 번째 기회" 토큰이라고 부릅니다. 빠른 프리세일 매진은 급증하는 수요를 강조하는 반면, CertiK와 HashEx의 이중 감사는 신뢰성을 보장합니다. 분석가들은 이 조합이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 07:07
BlockDAG 고래들이 8.7M 달러를 투자하는 동안 Uniswap은 정체되고 Chainlink은 상승
Uniswap 정체 및 Chainlink 상승 중 BlockDAG 고래들이 870만 달러를 투입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 Chainlink의 LINK 가격 전망이 강화되고 Uniswap의 UNI가 10달러 이상을 유지하기 위해 고군분투하는 가운데, BlockDAG의 870만 달러 고래 매수가 헤드라인을 장식하고 있습니다. 고래들이 움직일 때, 시장은 주목합니다. 이러한 대량 거래자들은 종종 확신과 장기적 신뢰가 구축되는 곳을 보여줍니다. 현재 Uniswap의 UNI 가격 움직임은 토큰이 10달러 임계값을 회복하기 위해 고군분투하면서 지속적인 매도 압력을 강조합니다. 한편, Chainlink LINK 가격 전망은 고래들이 축적함에 따라 더 낙관적으로 변했으며, 이는 새로운 신뢰를 암시합니다. 그러나 주목을 받고 있는 것은 BlockDAG입니다. 프리세일이 마지막 단계에 접어들면서, 고래들은 연속적인 수백만 달러 구매로 리더보드를 재편했습니다. 이미 4억 달러에 가까운 금액이 모금되었으며, BlockDAG의 모멘텀이 시장의 기조를 설정하고 있습니다. 분석가들은 이것이 단순한 투기가 아니라 인프라 성장과 제품 제공과의 전략적 연계라고 주장합니다. 시장을 지켜보는 많은 사람들에게 BlockDAG(BDAG)는 빠르게 올해 가장 인기 있는 암호화폐 이야기 중 하나가 되고 있습니다. BlockDAG가 최종 프리세일 단계에 진입하면서 고래 전쟁이 가열됩니다 BlockDAG의 프리세일이 마지막 단계로 접어들고 있으며, 고래들은 그들의 지갑으로 대담한 발언을 하고 있습니다. 불과 며칠 만에, 440만 달러와 430만 달러의 두 거대한 매수가 380만 달러 상당의 BDAG를 보유했던 이전 리더를 몰아냈습니다. 이러한 갑작스러운 재편은 주요 플레이어들이 출시를 앞두고 얼마나 진지하게 포지셔닝하고 있는지 보여줍니다. 참여 규모는 BlockDAG가 돋보이는 이유를 강조합니다. 프리세일은 현재 4억 달러에 근접했으며, 257억 BDAG 코인을 0.0013달러의 고정 가격에 판매했습니다. 배치 1의 초기 후원자들은 이미 2,900%의 수익을 보고 있으며, 이는 메인넷 출시나 거래소 상장 전입니다. 고래들이 단기 이익만을 위해 지배하는 일반적인 프리세일과 달리, BlockDAG의 인프라 진전은 장기적인 관심을 유지해왔습니다. 대시보드 V4, 300만 사용자를 넘어선 X1 마이닝 앱, TRADEBDAG 출시와 같은 최근 업데이트는 내러티브를...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 07:04
오늘의 NYT 미니 크로스워드 힌트와 정답 9월 7일 일요일
오늘의 NYT 미니 크로스워드 힌트와 정답 (9월 7일 일요일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 NYT 미니 크로스워드 퍼즐에 도움이 필요하신가요? 여기 퍼즐에 대한 힌트와 정답이 있습니다. 출처: NYT 돌아왔습니다! 몇 주간 휴식을 취한 후, 사랑하는 퍼즐 해결사 여러분과 함께 크로스워드를 다시 시작합니다. 그때는 한여름 같았는데, 이제 여름은 슬그머니 물러가고 가을이 서늘하고 약간 아쉬운 느낌으로 다가오고 있습니다. 항상 그렇듯이, 최고의 스트리밍 옵션과 극장 개봉작이 담긴 주말 스트리밍 가이드를 확인해보세요. 여러분이 무엇을 시청하고 있는지도 알려주세요! 저는 항상 추천을 찾고 있습니다. 어제의 NYT 미니 크로스워드를 찾고 계신가요? 여기에서 힌트와 정답을 확인하세요. NYT 미니는 더 크고 도전적인 NYT 크로스워드의 작고, 빠르고, 더 소화하기 쉬운 축소판 버전이며, 큰 형제와 달리 뉴욕 타임즈 구독 없이 무료로 플레이할 수 있습니다. Web이나 앱에서 플레이할 수 있지만, 아카이브를 이용하려면 앱이 필요합니다. 스포일러 주의! 오늘의 미니 크로스워드 해결 방법 정답으로 넘어가기 전에, 오늘의 미니에 있는 각 단어의 첫 글자를 알려드립니다. 가로 1A. 가위를 이기고, 보에게 지는 것 — R 5A. "미스터 앤 미세스 스미스"의 안젤리나 — J 6A. "이런 시대에 살다니___!" — A 7A. 빨간 뿔이 있는 할로윈 의상 — D 8A. C-스위트의 구성원 — E 세로 1D. "모든 성취를 위한 왕관"이라는 슬로건을 가진 시계 브랜드 — R 2D. 마티니 장식 — O 3D. 회문인 이름을 가진 혼다 모델 — C 4D. 보트의 바닥 — K 5D. 녹색 보석 — J 좋아요, 이제 정답으로 넘어가겠습니다! 스포일러 주의하세요! 가로 1A. 가위를 이기고, 보에게 지는 것 — ROCK 5A. "미스터 앤 미세스 스미스"의 안젤리나 — JOLIE 6A. "이런 시대에 살다니...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:49
UFC 베테랑, 버저비터 KO 이후 옥타곤에서 은퇴 선언
UFC 베테랑이 버저비터 KO 후 옥타곤에서 은퇴를 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 라스베가스, 네바다 -(Chris Unger/Zuffa LLC 사진) Zuffa LLC 오랜 UFC 베테랑 폴 크레이그가 파리 아코르 아레나에서 모데스타스 부카우스카스와의 경기에서 잔혹한 KO 패배 후 선수 생활을 마감했습니다. 부카우스카스는 종료 직전 상단 포지션에서 강력한 엘보로 크레이그를 완전히 쓰러뜨렸습니다. 심판 마크 고다드는 크레이그에게 타격을 받은 후 일어설 기회를 주었지만, 그는 일어날 수 없었고 경기는 중단되었습니다. 여기 크레이그의 밤과 경력을 끝낸 타격을 볼 수 있습니다. 공식 결정이 발표된 후, 크레이그는 옥타곤 중앙에 장갑을 남기고 관중들에게 인사했습니다. UFC 파리 결과, 보너스 및 하이라이트 UFC 파리 결과는 무엇인가요? 나수르딘 이마보프 대 카이오 보랄호 브누아 생드니 승. 마우리시오 루피 서브미션(리어네이키드 초크) - 라운드 2, 2:56 모데스타스 부카우스카스 승. 폴 크레이그 녹아웃(엘보) - 라운드 1, 5:00 메이슨 존스 승. 볼라지 오키 TKO(엘보) - 라운드 2, 3:18 악셀 솔라 승. 리스 맥키 TKO(바디샷) - 라운드 3, 2:02 윌리엄 고미스 승. 로버트 루찰라 만장일치 판정(30-27, 29-28, 29-28) 우마르 시 승. 브렌드슨 리베이로 TKO(펀치) - 라운드 1, 4:42 안테 델리자 승. 마르친 티부라 KO(펀치) - 라운드 1, 2:03 카우에 페르난데스 승. 해리 하드윅 TKO(레그킥) - 라운드 1, 3:21 샘 패터슨 승. 트레이 워터스 TKO(펀치) - 라운드 1, 3:01 로버트 브리첵 승. 브래드 타바레스 TKO(펀치) - 라운드 3, 1:43 리나트 파크레트디노프 승. 안드레아스 구스타프손 TKO(펀치) - 라운드 1, 0:54 샘 휴즈 승. 쇼나 배넌 서브미션(리어네이키드 초크) - 라운드 2, 1:58 UFC 파리에서 보너스를 받은 사람은? 브누아 생드니, 메이슨 존스, 모데스타스 부카우스카스 UFC 파리에서 옥타곤에서 은퇴한 사람은?
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:43
세계 1위 아리나 사발렌카, US 오픈에서 세레나 윌리엄스의 업적과 동일한 성과 달성
세계 1위 아리나 사발렌카, US 오픈에서 세레나 윌리엄스의 업적과 어깨를 나란히 하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 벨라루스의 아리나 사발렌카가 2025년 9월 6일 뉴욕시 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 US 오픈 테니스 대회 14일차 여자 단식 결승전에서 미국의 아만다 애니시모바를 상대로 포핸드 리턴을 치고 있습니다. (사진: TIMOTHY A.CLARY / AFP) (사진: TIMOTHY A.CLARY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 2025년 첫 두 번의 그랜드 슬램 단식 결승에서 아리나 사발렌카는 미국 여성들에게 참담한 패배를 당했습니다. 하지만 올해 세 번째 슬램 결승에서 미국 선수를 상대로 세계 1위는 타이틀을 획득했습니다. 그것도 미국 땅에서 말이죠. 여자 경기에서 가장 강력한 타격을 구사하는 두 선수의 대결에서, 사발렌카는 관중으로 가득 찬 아서 애시 스타디움에서 8번 시드 아만다 애니시모바를 6-3, 7-6으로 제압하며 US 오픈 타이틀을 방어하고 자신의 커리어 네 번째 메이저 왕관을 차지했습니다. 결승전 전 뉴욕의 폭우로 인해 경기는 애시 스타디움의 지붕이 닫힌 상태에서 진행되었습니다. 사발렌카는 세레나 윌리엄스가 2013-14년에 연속 우승한 이후 처음으로 US 오픈 타이틀을 방어한 여성이 되었습니다. 1년 전, 그녀는 결승에서 또 다른 미국 여성인 제시카 페굴라를 물리쳤습니다. 타이브레이크에서 사발렌카는 베이스라인에서 공격적으로 플레이하며 애니시모바의 실수를 활용해 6-1 리드를 빠르게 잡았습니다. 사발렌카는 메이저 결승에서 4승 3패로 성적을 향상시켰으며, 모든 우승은 하드코트에서 이루어졌고, 메이저 대회에서 통산 100번째 승리를 거두었습니다. 그녀는 우승으로 5달러를 받게 되며, 애니시모바는 250만 달러를 획득했습니다. 사발렌카는 호주 오픈 결승에서 매디슨 키스에게, 롤랑 가로스 결승에서 코코 고프에게 패했으며, 두 경기 모두 3세트 접전이었습니다. 미국의 아만다 애니시모바가 여자 단식 결승 테니스 경기에서 벨라루스의 아리나 사발렌카를 상대로 샷을 치고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:40
새로운 분석에 따르면 디즈니가 영화와 쇼의 거의 절반에 과도한 지출을 했다고 밝혀져
새 분석에 따르면 디즈니가 영화와 쇼의 거의 절반에서 과도한 지출을 했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 디즈니는 분석된 제작물의 거의 절반에서 과도한 지출을 했습니다 (사진: Jeremy Moeller/Getty Images) Getty Images 영화 산업에서 가장 많이 묻는 두 가지 질문에 마침내 답이 나왔습니다 - 디즈니 영화 중 예산을 초과하는 비율과 가장 성과가 좋지 않은 유명 프랜차이즈는 무엇인가 하는 것입니다. 디즈니가 영화와 스트리밍 쇼에 지출하는 금액은 팬데믹 시작 이후 계속 화제가 되어왔습니다. 이는 비용이 많이 들고 성과가 좋지 않은 제작물들을 연이어 출시했기 때문입니다. 디즈니의 최고 경영자 밥 아이거는 팬데믹 동안 현장 감독이 줄어들면서 영화 제작의 품질이 저하되었고, 마블 스튜디오 부문의 책임자인 케빈 파이기에 따르면 "특정 수준의 볼거리를 제공해야 하는 필요성" 때문에 비용이 급증했다고 설명했습니다. 파이기는 Variety에 마블의 최신 영화들이 "2년 전보다 3분의 1 정도 더 저렴해졌다"고 말했지만, 예산을 초과했는지 아니면 미달했는지에 대해서는 언급을 거부했습니다. 이 정보는 디즈니가 미국에 제출한 서류에 공개되지 않았습니다. 이는 모든 제작물의 비용을 합산하고 각각의 결과를 세부적으로 분석하지 않기 때문입니다. 간단히 말해, 영화가 예산을 초과하면 비용이 증가하므로 박스오피스에서 손익분기점을 맞추기 위해 더 많은 극장 티켓을 판매해야 합니다. 정보 공개의 부족으로 관찰자들은 디즈니가 예산을 지킬 수 있는 능력에 대해 추측만 해왔습니다. 지금까지는요. 디즈니의 미국 제출 서류에는 각 제작물의 재정 상태가 항목별로 나열되어 있지 않지만, 어디를 봐야 할지 알면 다른 곳에서 이용 가능합니다. 가장 미국적인 브랜드임에도 불구하고, 디즈니 영화의 상당수는 미국에서 촬영되지 않으며 이에는 그럴만한 이유가 있습니다. 할리우드에서 말하는 파이기는 2012년 이후 마블 영화 중 극히 일부만...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:37
홍콩, 2025년 세 번째 디지털 채권 발행 준비
홍콩, 2025년 세 번째 디지털 채권 발행 준비 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 주요 이벤트, 리더십 변화, 시장 영향, 금융 변화 또는 전문가 인사이트. 홍콩이 세 번째 디지털 채권 발행을 준비합니다. 홍콩 공공 재정에서 블록체인 통합이 계속됩니다. 홍콩 특별행정구 정부는 2023년부터 토큰화된 그린 본드에서 기록적인 발전을 보이며 공공 재정을 위한 블록체인을 활용하여 세 번째 디지털 채권 발행을 계획하고 있습니다. 이번 움직임은 홍콩의 블록체인 금융 혁신 리더십을 이어가며, 싱가포르와 런던과 같은 도시들과 함께 글로벌 금융 시장에서의 경쟁력을 강화합니다. 디지털 채권으로 홍콩의 금융 리더십 강화 정부의 이전 채권 발행은 Orion 및 GS DAP와 같은 플랫폼을 사용하여 2023년에 8억 홍콩 달러, 2024년에 60억 홍콩 달러를 조달했습니다. 중앙 증권 예탁 기능을 블록체인 솔루션에 통합하는 것은 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브는 홍콩을 토큰화된 금융의 선도적인 혁신자로 자리매김합니다. "5년 만기 홍콩 달러 홍콩특별행정구 기관 정부 채권 재개장 입찰이 2025년 8월 13일 수요일에 개최될 예정입니다." - 홍콩 통화 당국 "5년 만기 홍콩 달러 홍콩특별행정구 기관 정부 채권 재개장 입찰이 2025년 8월 13일 수요일에 개최될 예정입니다." - 홍콩 통화 당국 시장 데이터 및 인사이트 알고 계셨나요? 홍콩의 2023년 발행은 전 세계 정부 토큰화 그린 본드 중 최초로, 블록체인 기반 금융의 표준을 설정했습니다. 이더리움의 현재 가격은 $4,283.57이며, 시가총액은 $517.05 billion, 시장 점유율은 13.63%입니다. 최근 움직임은 24시간 동안 0.46% 하락했지만, CoinMarketCap 데이터에 따르면 지난 90일 동안 주목할 만한 69.52% 상승을 보였습니다. Ethereum(ETH), 일일 차트, 2025년 9월 6일 22시 09분 UTC 기준 CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀의 인사이트에 따르면 블록체인과 공공 부문 금융의 지속적인 통합이 홍콩의 금융 생태계를 강화할 수 있다고 합니다. 역사적 추세는 이러한 혁신적인 움직임이 디지털 자산의 더 넓은 수용을 위한 길을 닦을 수 있다는 것을 강조합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 06:12
분석가들이 이 이더리움 기반 알트코인을 "다음 솔라나"라고 부르고 있다
모든 강세장 사이클은 시장 서사를 바꾸고 헤드라인의 중심에 서는 돌파구 토큰을 만들어냅니다. 투자자들은 [...] 이 게시물 분석가들이 "다음 솔라나"라고 부르는 이더리움 기반 알트코인은 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/07 06:00
피터 쉬프, 금 랠리 이후 비트코인 성과 비판
피터 쉬프, 금 랠리 이후 비트코인 성과 비판이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 유명한 금 옹호자 피터 쉬프가 비트코인의 금 대비 약세를 비판하며 이를 하락장 영역에 가깝다고 표현했습니다. 금은 3,586달러 이상의 새로운 기록을 세우며 그의 주장을 뒷받침했습니다. 금의 신고가 경신은 비트코인의 변동성 높은 성과와 대조됩니다. 쉬프는 금으로 환산한 비트코인 가격이 8월 12일 37.2온스로 정점을 찍은 이후 18% 하락했다고 지적했습니다. 이러한 하락으로 공식 하락장 영역보다 단 2% 높은 수준에 머물러 있습니다. 2021년 11월 비율과 비교하면 비트코인은 여전히 거의 16% 낮은 수준입니다. "금으로 환산했을 때, 8월 12일 약 37.2온스의 고점을 찍은 이후 비트코인은 18% 하락했으며, 공식 하락장 영역보다 단 2% 높은 수준입니다. 사실, 금으로 환산했을 때 비트코인은 현재 2021년 11월 고점보다 거의 16% 낮습니다. 이런 암울한 성과를 모든 과대 선전과 어떻게 조화시키겠습니까?" — 피터 쉬프(@PeterSchiff) 2025년 9월 6일 이는 암호화폐가 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단으로서 귀금속과 경쟁할 수 없다는 그의 주장을 더욱 강화합니다. 이전에 피터 쉬프는 선택이 필요하다면 이더리움보다 비트코인을 선택하겠다고 밝혔습니다. 금의 최근 성과는 쉬프의 입장에 무게를 더합니다. TradingView 데이터에 따르면 귀금속은 3,586달러를 넘어 신고가 경신을 기록했습니다. 금은 연초 대비 36% 이상, 지난 12개월 동안 42% 상승했습니다. 지난 6개월 동안에만 23% 이상 상승했습니다. 5년 동안 가격은 85% 이상 상승했으며, 이는 주기적으로 일관된 성장을 유지할 수 있음을 나타냅니다. 이러한 안정성은 금을 궁극적인 안전 자산으로 더욱 확인시켜 주었습니다. 한편 비트코인은 혼합된 결과를 보여주었습니다. 이 암호화폐는 현재 약 110,160달러에 거래되며, 지난 하루 동안 0.46% 하락했고 지난 달보다 4% 이상 낮습니다. 비트코인은 단기적으로 손실을 기록했음에도 불구하고 연초 대비 18%, 6개월 동안 36% 상승했습니다.…
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:56
활성화된 토큰화 사모 신용 대출 160억 달러 근접, APR 10% 이하로 하락
활성화된 토큰화 사모 대출이 160억 달러에 근접하고, APR이 10% 아래로 떨어졌다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 토큰화된 사모 신용 대출의 활성 대출은 현재 159억 5000만 달러를 넘어서며, 급속한 성장을 보이지만 프로토콜 성능에서 더 뚜렷한 결함선을 나타냅니다. 토큰화된 신용 시장이 통합됨에 따라 대출 건수 감소 토큰화된 사모 신용은 6월 중순 이후 크게 성장하여 활성화 대출에 20억 달러 이상, 누적 대출에 43억 달러를 추가했습니다. 9월 6일 기준, [...] 출처: https://news.bitcoin.com/active-tokenized-private-credit-loans-near-16-billion-apr-slips-below-10/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 05:53
