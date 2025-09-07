2025-10-09 목요일

기록적인 보유량 속에서 감소한 비트코인 재무부 구매 - 이것은 무엇을 의미하는가?

기록적인 보유량 속에서 감소한 비트코인 재무부 구매 - 이것은 무엇을 의미하는가?

비트코인 트레저리 구매량 감소, 기록적인 보유량 속에서 - 이것은 무엇을 의미할까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 지난주 적당한 가격 반등을 경험하며 약 113,000달러까지 상승했다가 소폭 하락했습니다. 암호화폐 시장 리더는 현재 111,000달러 가격대에서 거래되고 있으며 ATH에서 10.46% 떨어져 있습니다. 한편, 블록체인 분석 회사 CryptoQuant의 최근 데이터는 비트코인 트레저리의 축적 활동에서 흥미로운 추세를 강조했습니다. 비트코인 트레저리 보유량 2025년 840K 도달 9월 5일에 게시된 주간 보고서에서 CryptoQuant는 공공 및 민간 기업의 비트코인 트레저리 보유량이 2025년에 840,000 BTC라는 새로운 기록에 도달했다고 보고했으며, 이는 현재 시장 사이클에서 볼 수 있는 압도적인 기관 관심을 나타냅니다. 그러나 이 헤드라인 이정표 아래에는 시장 역학의 뚜렷하고 신중한 변화가 있습니다. 특히, 월간 구매량이 극적으로 감소하여 비트코인에 대한 기업 수요의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. bitcointreasuries.net.data와의 공동 노력을 통해 CryptoQuant는 비트코인의 가장 공격적인 기관 축적자인 Strategy가 지난 12개월 동안 구매 속도를 97% 급격히 줄였다는 사실을 발견했습니다. 특히, 2024년 11월에 134,000 BTC라는 ATH를 획득한 후, Saylor가 이끄는 회사의 구매량은 2025년 8월에 단 3,700 BTC로 감소했습니다. 다른 비트코인 트레저리들이 더 신중하게 참여하여 8월에 Strategy의 상대적으로 작은 3,700 BTC 구매에 비해 14,800 BTC를 추가했지만, 그들의 거래량은 2025년 초에 보였던 정점보다 훨씬 낮게 유지되고 있습니다. 특히, 이러한 다른 회사들은 2025년 초에 일시적인 급증을 보였으며, 1월에 66,000 BTC라는 ATH 구매를 기록했으나, 8월 보고서 이후 명확히 감소했습니다. 특히, 이 모든 데이터는 총 보유량이 기록적인 수준에 있지만, 새로운 기관 자금의 흐름이 고갈되고 있는 것으로 보입니다. 비트코인 가격 개요 글 작성 시점에서 비트코인은 110,942달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.48% 상승했습니다. 일일 거래량도...
매트 라플뢰르와 그린베이 패커스가 NFC 노스를 되찾을 수 있을까?

매트 라플뢰르와 그린베이 패커스가 NFC 노스를 되찾을 수 있을까?

Matt LaFleur와 Green Bay Packers가 NFC 북부 지역을 되찾을 수 있을까?라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Green Bay의 헤드 코치 Matt LaFleur와 그의 Packers는 지난 시즌 NFC 북부에서 1승 5패에 그쳤습니다. Getty Images Detroit Lions 헤드 코치 Dan Campbell은 키가 6피트 5인치에 체중이 265파운드입니다. Green Bay Packers의 감독 Matt LaFleur는 Campbell보다 약 6인치 작고 100파운드 가볍습니다. 두 사람이 중학교 라이벌이었다면, Campbell이 원할 때마다 LaFleur의 점심 돈을 빼앗았을 것이라고 말해도 무방할 것입니다. 하지만 두 사람은 성인이며, 그들의 대결은 Lambeau Field의 신성한 땅과 Ford Field의 FieldTurf에서 이루어집니다. 문제는 Campbell이 지난 3년 반 동안 LaFleur의 점심 돈을 빼앗아 왔다는 것입니다. 그리고 Packers가 큰 기대를 안고 있는 시즌에서 성과를 내고 싶다면, 이 상황은 바뀌어야 합니다. Green Bay는 16년 동안 Detroit를 지배했으며, 2005-2021년 사이에 Lions를 상대로 24승 8패를 기록했습니다. 하지만 최근 7번의 대결에서 Campbell의 Lions는 LaFleur의 Packers를 상대로 6승 1패를 기록했습니다. Detroit는 또한 Lambeau Field에서 3연승을 거두며 NFC 북부의 새로운 강자로 자리 잡았습니다. Green Bay는 일요일 15시 25분에 Detroit를 홈으로 맞이할 때 이 불안한 추세를 뒤집기를 희망합니다. "그들은 지난 두 시즌 동안 기준이 되어왔습니다," LaFleur는 연속 두 번의 NFC 북부 타이틀을 획득한 Lions에 대해 말했습니다. "그리고 저는 그들이 이룬 성과에 대해 많은 존경심을 가지고 있습니다. Dan이 구축한 것에 대해 많은 존경심을 가지고 있으므로, 이것은 큰 도전이 될 것입니다." 2019년에 Green Bay의 코치로 부임한 LaFleur는 임기 초기에 디비전을 장악했습니다. Packers가 NFC 북부를 지배한 것은 그들이 2019년과 2020년에 연속으로 컨퍼런스 챔피언십 게임에 진출하고 2020년과 2021년에 NFC 1번 시드를 차지한 큰 이유입니다. LaFleur는 Packer 경력을 시작하면서...
AVAX 및 TRX가 로테이션 거래를 주도하는 가운데 비트코인, 이더리움 ETF 유입액 21억 6천만 달러에 근접

AVAX 및 TRX가 로테이션 거래를 주도하는 가운데 비트코인, 이더리움 ETF 유입액 21억 6천만 달러에 근접

비트코인, 이더리움 ETF 유입액이 AVAX와 TRX가 로테이션 거래를 주도하는 가운데 21억 6천만 달러에 근접했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 디지털 자산은 지난주 수십억 달러의 새로운 유입을 유치했으며, 비트코인과 이더리움 ETF가 선두를 이끌었습니다. 애벌랜치(AVAX)와 트론(TRX)이 로테이션 거래에서 두각을 나타냈고, MAGACOIN FINANCE는 분석가들이 초기 비트코인과 이더리움 모멘텀을 놓친 이들을 위한 새로운 알트코인 선택으로 지목하면서 인기를 얻었습니다. 비트코인과 이더리움 ETF, 21억 6천만 달러 유입 주도 CoinShares에 따르면, 디지털 자산 펀드는 지난주 24억 8천만 달러의 유입을 기록하여 8월 총액을 43억 7천만 달러로 끌어올리고 연초부터 현재까지의 유입액을 355억 달러로 증가시켰습니다. 그러나 금요일 미국 인플레이션 데이터가 단타매매를 촉발하면서 전체 운용 자산은 10% 하락한 2,190억 달러를 기록했습니다. 미국은 스위스, 독일, 캐나다의 활동에 힘입어 22억 9천만 달러의 유입을 주도했습니다. 금요일의 유출이 신중한 심리를 보여주었지만, 한 주 전체로는 ETF 주도의 강한 수요를 반영했습니다. 이더리움은 비트코인보다 뛰어난 성과를 보여 14억 달러의 유입을 기록한 반면, 비트코인은 7억 4,800만 달러를 기록했습니다. 8월에는 이더리움이 거의 39억 5천만 달러를 모은 반면, 비트코인은 3억 100만 달러의 유출을 기록했습니다. 분석가들은 미국 ETF 승인에 대한 낙관론으로 인해 트레이더들이 이더리움으로 자금을 이동하고 있다고 제안합니다. 한편, 솔라나와 XRP도 각각 1억 7,700만 달러와 1억 3,400만 달러를 유치하며 혜택을 받았으며, 이는 알트코인 전반에 걸친 기관 수요의 확산을 강조합니다. 애벌랜치 AVAX, 시장 관심 유지 애벌랜치(AVAX)는 최근 가격 하락에도 불구하고 활발한 참여를 보였습니다. 이 토큰은 8월 초에 거의 25% 상승했다가 23-27달러 범위에서 안정되었습니다. 기사 작성 시점에서 AVAX는 약 23달러에 거래되며 소폭의 월간 상승세를 유지하고 있습니다. 온체인 데이터는 애벌랜치가 거의 1,200만 건의 거래를 처리했으며, 이는 66% 증가한 수치로 생태계 활동이 증가하고 있음을 반영합니다. 활성화 주소가 주간 13% 감소했지만, 가장 활발한 참여자들 사이에서 더 강한 참여는 건전한 채택을 보여줍니다. 파생상품 시장도 8억 7,700만 달러의 미결제약정과 트레이더들이 포지션을 유지하려는 의지를 보이며 신뢰를 나타냅니다. 시장 관찰자들은 계속해서 상승 돌파를 주시하고 있습니다...
이더리움 - ETH가 비트코인의 2021년 강세장을 따라갈 준비가 되었을까?

이더리움 - ETH가 비트코인의 2021년 강세장을 따라갈 준비가 되었을까?

이더리움 - ETH가 비트코인의 2021년 강세장을 따라갈까요? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자 게시: 2025년 9월 7일 주요 요점 이더리움은 시장 성숙도의 징후를 보이고 있습니다. ETH가 장기 패턴에서 벗어나면서 수요가 다음 큰 촉매제가 될 수 있습니다. 이더리움[ETH]은 날이 갈수록 시장의 중량급 선수처럼 보이고 있습니다! ETF 자금 유입의 일부는 CME 미결제약정과 일치하고 있으며, 온체인 활동도 증가하고 있습니다. 이 구성은 비트코인[BTC]의 2021년 돌파를 연상시키지만, 이더리움의 경로는 고유한 역학과 위험을 가지고 있습니다. 여기 모멘텀을 이끄는 요인들을 분석해 보겠습니다. 성숙해지는 시장 구조 Glassnode 데이터에 따르면, 최근 이더리움 ETF 자금 유입의 절반 이상이 CME 선물의 미결제약정 증가와 일치했습니다. 이것은 무엇을 의미할까요? 기관들이 단순히 방향성 노출을 위해 ETH를 구매하는 것이 아니라, 재정 거래와 헤징 전략에도 참여하고 있다는 것입니다. 출처: Glassnode 이 패턴은 TradFi가 현물과 파생상품 시장 모두에서 포지션을 구축하는 비트코인의 ETF 주도 흐름과 유사합니다. 이러한 활동에도 불구하고 ETH가 여전히 지역 고점 아래에서 거래되고 있다는 것은 성숙도의 명확한 신호입니다. 회복력의 사례 ETF와 선물 흐름을 넘어, 이더리움의 기본 사용량은 더욱 강해지고 있습니다. 거래 건수는 변동성이 큰 시장 단계에서도 꾸준한 상승세를 유지했습니다. 이는 네트워크 활동이 단순히 투기에만 연결되어 있지 않다는 것을 의미합니다. 출처: Glassnode 이러한 일관성은 가격 변동에 관계없이 이더리움의 관련성을 유지하는 견고한 수요 기반의 신호입니다. ETH와 앞으로의 경로 출처: TradingView 이더리움은 보도 시점에 4,300달러 구간에서 횡보구간을 형성하고 있었으며, 일일 RSI는 중립 근처에서 움직이고 MACD는 모멘텀이 약해지는 것을 보여주고 있었습니다. 출처: X 이 일시 중단은 강한 상승 후에 발생했으며, 단타매매 트레이더들은 주저함을 볼 수 있지만, 더 큰 그림은 다르게 보입니다. 주목해야 할 점은 ETH가 비트코인이 그랬던 것처럼 다년간의 쐐기 패턴에서 벗어나고 있다는 것입니다...
지금 구매하고 2030년까지 보유할 실용성 있는 알트코인 톱 5

지금 구매하고 2030년까지 보유할 실용성 있는 알트코인 톱 5

이 게시물 지금 구매하고 2030년까지 보유할 실용성 있는 상위 5개 알트코인이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 이더리움, 체인링크, 폴카닷 및 기타 알트코인은 실제 유용성으로 두각을 나타내며, 한 가지 놀라운 신규 진입자가 부상하고 있습니다. 암호화폐 사이클에서 과대 광고가 지배적인 경우가 많지만, 가장 오래 생존하는 프로젝트는 실제 사용 사례를 제공하는 것입니다. 단순한 투기가 아닌 유틸리티는 일시적인 트렌드와 지속되는 자산을 구분하는 요소가 되고 있습니다. 2030년을 바라보며 투자자들은 입증된 채택, 강력한 개발자 활동, 디지털 경제에서의 명확한 관련성을 가진 알트코인에 초점을 맞추고 있습니다. 이더리움, 체인링크, 폴카닷은 솔라나와 XRP와 함께 이 대화에서 높은 순위를 차지합니다. 그러나 2025년에는 한 가지 놀라운 신규 진입자인 MAGACOIN FINANCE가 등장하여 이 조합에 다른 유형의 가치를 더했습니다. 이더리움: 탈중앙화 백본 이더리움은 시장에서 가장 중요한 유틸리티 코인으로 남아 있으며, 수천 개의 탈중앙화 애플리케이션에 동력을 공급하고 DeFi, NFT 및 토큰 자산의 기반 역할을 합니다. 매일 수십억 달러가 그 생태계를 통해 흐르며, ETH는 웹3.0의 심장 역할을 합니다. 레이어-2 솔루션은 보안을 손상시키지 않으면서 확장성을 가져와 이더리움의 도달 범위를 계속 확장하고 있습니다. 장타매매로 실제 유용성에 노출을 원하는 투자자들은 ETH를 간과할 수 없습니다. 체인링크: 암호화폐를 실제 데이터에 연결 체인링크는 블록체인 스마트 계약과 외부 데이터 피드를 연결하는 지배적인 오라클 네트워크로 자리 잡았습니다. DeFi 대출 금리부터 보험 계약 및 기업 애플리케이션에 이르기까지 LINK는 탈중앙화 시스템이 신뢰할 수 있고 변조 방지 데이터로 작동하도록 보장합니다. 토큰 생태계 실물 연계 자산이 확장됨에 따라 그 중요성이 커지고 있어 체인링크의 인프라는 필수 불가결합니다. 2030년까지 금융 및 비금융 시스템 모두에서의 역할은 LINK를 가장 가치 있는 알트코인 중 하나로 굳힐 수 있습니다. MAGACOIN FINANCE: 대규모 상승 가능성을 가진 희소성 기반 모멘텀 이더리움, 체인링크, 폴카닷이 명확한 기술적 유틸리티를 제공하는 반면, MAGACOIN FINANCE는 문화적 브랜딩과 희소성 기반 모멘텀이라는 다른 종류의 유틸리티를 창출하고 있습니다. 분석가들은 최대 10,000% ROI를 예측하며, 이를 이번 사이클에서 가장 비대칭적인 기회 중 하나로 평가합니다. 프리세일...
일요일, 9월 7일 오늘의 NYT Pips 힌트 및 솔루션

일요일, 9월 7일 오늘의 NYT Pips 힌트 및 솔루션

오늘의 NYT Pips 힌트와 솔루션(9월 7일 일요일)이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 또 다른 일요일, 또 다른 Pips 퍼즐을 풀어야 합니다. 이번 퍼즐은 까다로웠어요! 오늘 중급 티어에서 제가 지금까지 경험했던 것보다 더 많은 어려움을 겪었고, 고급 티어도 한동안 저를 당황하게 했습니다. 적어도 초급 티어는 매우 쉬웠습니다... 바로 시작해 보겠습니다! 토요일 Pips를 찾고 계신가요? 여기에서 가이드를 읽어보세요. Pips 플레이 방법 Pips에서는 여러 색상의 상자로 이루어진 그리드가 있습니다. 각 색상 영역은 달성해야 하는 서로 다른 "조건"을 나타냅니다. 그리드를 채우는 데 사용해야 하는 특정 수의 도미노가 있습니다. 승리하려면 모든 도미노를 사용하고 모든 조건을 올바르게 달성해야 합니다. 초급, 중급, 고급 티어가 있습니다. 다음은 고급 티어 Pips의 예시입니다: Pips 예시 스크린샷: Erik Kain 보시다시피, 그리드에는 각 색상마다 다양한 기호와 숫자가 있습니다. 맨 왼쪽에 있는 세 개의 보라색 사각형은 서로 같지 않아야 합니다(따라서 등호에 취소선이 그어져 있음). 그 옆에 있는 두 개의 분홍색 사각형은 합계가 0이어야 합니다. 지그재그 모양의 파란색 사각형은 모두 서로 같아야 합니다. 도미노를 클릭하여 회전시킬 수 있으며, 제자리에 맞게 회전시켜야 합니다. 이 그리드에 표시되지 않은 다른 조건으로는 "미만" 또는 "초과" 등이 있습니다. > 또는 < 기호가 있는 타일이 여러 개 있는 경우, 해당 타일의 합계는 나열된 숫자보다 크거나 작아야 합니다. 그리드마다 다릅니다. 빈 공간에는 어떤 것이든 들어갈 수 있습니다. 가능한 다양한 조건은 다음과 같습니다: = 이 그룹의 모든 점은 서로 같아야 합니다. ≠ 이 그룹의 모든 점은 서로 달라야 합니다. > 이 타일(또는 타일들)의 점은 ...보다 커야 합니다.
보편적인 로열티 포인트 생태계

보편적인 로열티 포인트 생태계

보편적인 로열티 포인트 생태계라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. MiL.k(MLK)는 MiL.k 얼라이언스의 암호화폐 토큰으로, 다양한 기업 및 서비스 제공업체의 리워드 포인트 교환과 관리를 용이하게 하기 위해 설계된 블록체인 기반 리워드 플랫폼입니다. 로열티 포인트 집계 MiL.k는 사용자가 소매, 항공사, 호텔 등 다양한 참여 기업의 로열티 포인트를 집계, 교환 및 관리할 수 있게 합니다. 이는 리워드 포인트 관리 및 상환 과정을 간소화합니다. MiL.k의 플랫폼은 다양한 로열티 프로그램 및 리워드 시스템과 상호운용성을 갖도록 설계되었습니다. 이는 다양한 브랜드에서 포인트를 축적하는 사용자에게 원활한 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. MiL.k는 사용자가 로열티 포인트를 확인하고 관리하며, 다른 토큰으로 교환하고, 원활하게 보상을 상환할 수 있는 모바일 앱을 제공합니다. MLK는 MiL.k 생태계의 네이티브 암호화폐 토큰입니다. MLK 토큰 보유자는 토큰을 스테이킹하여 플랫폼의 거버넌스 및 합의 메커니즘에 참여하고 잠재적으로 보상을 얻을 수 있습니다. MLK 토큰은 MiL.k 생태계 내에서 거래 수수료를 지불하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 기업과 사용자는 MLK 토큰을 로열티 프로그램이나 프로모션 참여를 장려하는 인센티브로 사용할 수 있습니다. MiL.k는 사용자가 리워드 포인트와 개인 데이터를 제어하는 것을 강조합니다. 사용자는 리워드 포인트를 어떻게, 어디서 활용할지 선택할 수 있어 개인정보 보호와 자율성이 향상됩니다. 면책 조항. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 CoinIdol의 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 암호화폐 구매 또는 판매에 대한 권장 사항이 아닙니다. 독자는 자금을 투자하기 전에 자체 조사를 수행해야 합니다. 출처: https://coinidol.com/mil-k-mlk-token/
펀드 매니저들이 비트코인, ADA 및 LINK를 "디지털 블루칩"이라고 부르는 이유

펀드 매니저들이 비트코인, ADA 및 LINK를 "디지털 블루칩"이라고 부르는 이유

펀드 매니저들이 비트코인, ADA 및 LINK를 "디지털 블루칩"이라고 부르는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보 또는 기사에서 언급된 제품이나 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권장하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 전통 금융에서는 오랫동안 "블루칩" 주식 — 안정적이고 확립된 성과 기록을 가진 기업 — 이라는 개념이 있었습니다. 2025년에는 펀드 매니저들이 점점 더 이 같은 라벨을 암호화폐에 적용하고 있습니다. 비트코인, 카르다노(ADA), 체인링크(LINK)는 이제 "디지털 블루칩"으로 자주 묘사되며, 이는 여러 주기에 걸친 그들의 성숙도, 유용성, 회복력을 반영합니다. 분석가들은 이러한 인식이 암호화폐가 투기적 주변부에서 주류 배분으로 얼마나 발전했는지를 보여주는 신호라고 주장합니다. 이러한 확립된 자산들과 함께, 논의는 또한 MAGACOIN FINANCE와 같은 특이한 신뢰성을 가진 문화 주도적 플레이에도 미치며, 이는 블루칩 핵심에 대한 고베타 보완재로서 초기 관심을 끌고 있습니다. 비트코인: 디지털 금융의 기초 비트코인은 가장 안전하고, 인정받으며, 널리 채택된 암호화폐로 남아 있습니다. 2025년에 ETF 유입액이 200억 달러를 초과하고 국부 펀드 사이에서 채택이 증가함에 따라, "디지털 골드"로서의 역할이 확고해졌습니다. 그 희소성과 탈중앙화는 모든 기관 암호화폐 포트폴리오의 닻이 됩니다. 초기 주기보다 배수가 작을 수 있지만, 그 신뢰성과 인정은 비트코인을 전형적인 블루칩으로 만듭니다. ADA: 거버넌스와 지속 가능성 카르다노는 연구와 거버넌스에 중점을 둔 장기 프로젝트로 부상했습니다. 볼테어 업그레이드는 온체인 투표와 재무 관리를 도입하여 ADA 보유자들에게 네트워크의 미래에 직접적인 영향력을 부여합니다. 이 거버넌스 우선 접근 방식은 규제 검토를 견딜 수 있는 프로젝트를 찾는 기관들에게 매력적입니다. 카르다노의 꾸준한 성장과 지속 가능성에 대한 약속은 디지털 블루...
Worldcoin, UTEC 페루와 함께 양자 보안 AMPC 발전시켜

Worldcoin, UTEC 페루와 함께 양자 보안 AMPC 발전시켜

월드코인이 UTEC 페루와 함께 AMPC 기반 양자 보안 기술을 발전시켜 탈중앙화 디지털 신원을 위한 개인정보 보호 및 학술적 검증을 강화합니다.
바이럴 시바 이누(SHIB) 경쟁자에게 19763%의 대규모 성장 예측

바이럴 시바 이누(SHIB) 경쟁자에게 19763%의 대규모 성장 예측

바이럴 시바 이누(SHIB) 경쟁자에 대한 대규모 19763% 성장 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 세계에서 흥미로운 새로운 토큰들이 등장하고 있으며, 시바 이누(SHIB) 분야에서 한 눈에 띄는 경쟁자가 빠르게 주목을 받고 있습니다. 레이어-2 이더리움 호환 블록체인에 구축된 밈 코인인 리틀 페페(LILPEPE)가 빠르게 성장하고 있습니다. 전문가들은 향후 몇 년 내에 19,763%의 놀라운 성장을 볼 수 있을 것으로 예측합니다! 거의 매진된 프리세일, 새로운 기능 및 빠르게 확장되는 커뮤니티를 보유한 리틀 페페는 시바 이누를 추월하여 초기 투자자들을 백만장자로 만들 가능성이 있습니다. 시바 이누의 성공 방식과 리틀 페페로 가는 길 시바 이누(SHIB)의 가격 움직임은 암호화폐의 미래 경로에 중요합니다. SHIB는 현재 $0.000012의 지지선을 테스트하고 있으며 최근 며칠 동안 안정적으로 유지되고 있습니다. 이 지지선을 잃으면 $0.000011의 다음 중앙 지지 구역을 테스트할 수 있는 추가 하락으로 이어질 수 있습니다. 긍정적인 측면에서, SHIB는 $0.00001226의 중요한 저항선을 가지고 있습니다. 이 수준 이상이면 토큰이 회복될 가능성과 함께 $0.0000125-$0.0000126의 재테스트를 위한 전제 조건이 될 것입니다. 이것들은 SHIB가 현재 매집박스 기간을 통과하면서 트레이더들이 주의 깊게 모니터링할 주요 수준입니다. 시바 이누(SHIB)는 암호화폐 세계에서 상승했으며 2021년에 23,000% 이상의 성장 정점을 찍었습니다. 이 역사적인 상승은 다른 밈 코인의 잠재력을 보여주는 신호이며 리틀 페페(LILPEPE)는 그 경쟁자 중 하나로 자리매김하고 있습니다. LILPEPE는 단순한 밈 코인이 아닙니다. 이는 SHIB와 다른 밈 코인이 달성하지 못한 낮은 수수료, 높은 속도 및 확장성을 특징으로 하는 레이어-2 이더리움 호환 블록체인에서 개발되었습니다. 리틀 페페의 성공은 또한 프리세일 측면에서도 관찰되며, 12단계 동안 151억 3천만 토큰(96.08%)이 판매되어 2547만 5천 달러 중 2418만 달러를 모금했습니다...
