기록적인 보유량 속에서 감소한 비트코인 재무부 구매 - 이것은 무엇을 의미하는가?
비트코인 트레저리 구매량 감소, 기록적인 보유량 속에서 - 이것은 무엇을 의미할까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 지난주 적당한 가격 반등을 경험하며 약 113,000달러까지 상승했다가 소폭 하락했습니다. 암호화폐 시장 리더는 현재 111,000달러 가격대에서 거래되고 있으며 ATH에서 10.46% 떨어져 있습니다. 한편, 블록체인 분석 회사 CryptoQuant의 최근 데이터는 비트코인 트레저리의 축적 활동에서 흥미로운 추세를 강조했습니다.
비트코인 트레저리 보유량 2025년 840K 도달
9월 5일에 게시된 주간 보고서에서 CryptoQuant는 공공 및 민간 기업의 비트코인 트레저리 보유량이 2025년에 840,000 BTC라는 새로운 기록에 도달했다고 보고했으며, 이는 현재 시장 사이클에서 볼 수 있는 압도적인 기관 관심을 나타냅니다. 그러나 이 헤드라인 이정표 아래에는 시장 역학의 뚜렷하고 신중한 변화가 있습니다. 특히, 월간 구매량이 극적으로 감소하여 비트코인에 대한 기업 수요의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
bitcointreasuries.net.data와의 공동 노력을 통해 CryptoQuant는 비트코인의 가장 공격적인 기관 축적자인 Strategy가 지난 12개월 동안 구매 속도를 97% 급격히 줄였다는 사실을 발견했습니다. 특히, 2024년 11월에 134,000 BTC라는 ATH를 획득한 후, Saylor가 이끄는 회사의 구매량은 2025년 8월에 단 3,700 BTC로 감소했습니다.
다른 비트코인 트레저리들이 더 신중하게 참여하여 8월에 Strategy의 상대적으로 작은 3,700 BTC 구매에 비해 14,800 BTC를 추가했지만, 그들의 거래량은 2025년 초에 보였던 정점보다 훨씬 낮게 유지되고 있습니다. 특히, 이러한 다른 회사들은 2025년 초에 일시적인 급증을 보였으며, 1월에 66,000 BTC라는 ATH 구매를 기록했으나, 8월 보고서 이후 명확히 감소했습니다.
특히, 이 모든 데이터는 총 보유량이 기록적인 수준에 있지만, 새로운 기관 자금의 흐름이 고갈되고 있는 것으로 보입니다.
비트코인 가격 개요
비트코인 가격 개요

글 작성 시점에서 비트코인은 110,942달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.48% 상승했습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:37