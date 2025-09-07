AVAX 및 TRX가 로테이션 거래를 주도하는 가운데 비트코인, 이더리움 ETF 유입액 21억 6천만 달러에 근접

비트코인, 이더리움 ETF 유입액이 AVAX와 TRX가 로테이션 거래를 주도하는 가운데 21억 6천만 달러에 근접했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 디지털 자산은 지난주 수십억 달러의 새로운 유입을 유치했으며, 비트코인과 이더리움 ETF가 선두를 이끌었습니다. 애벌랜치(AVAX)와 트론(TRX)이 로테이션 거래에서 두각을 나타냈고, MAGACOIN FINANCE는 분석가들이 초기 비트코인과 이더리움 모멘텀을 놓친 이들을 위한 새로운 알트코인 선택으로 지목하면서 인기를 얻었습니다. 비트코인과 이더리움 ETF, 21억 6천만 달러 유입 주도 CoinShares에 따르면, 디지털 자산 펀드는 지난주 24억 8천만 달러의 유입을 기록하여 8월 총액을 43억 7천만 달러로 끌어올리고 연초부터 현재까지의 유입액을 355억 달러로 증가시켰습니다. 그러나 금요일 미국 인플레이션 데이터가 단타매매를 촉발하면서 전체 운용 자산은 10% 하락한 2,190억 달러를 기록했습니다. 미국은 스위스, 독일, 캐나다의 활동에 힘입어 22억 9천만 달러의 유입을 주도했습니다. 금요일의 유출이 신중한 심리를 보여주었지만, 한 주 전체로는 ETF 주도의 강한 수요를 반영했습니다. 이더리움은 비트코인보다 뛰어난 성과를 보여 14억 달러의 유입을 기록한 반면, 비트코인은 7억 4,800만 달러를 기록했습니다. 8월에는 이더리움이 거의 39억 5천만 달러를 모은 반면, 비트코인은 3억 100만 달러의 유출을 기록했습니다. 분석가들은 미국 ETF 승인에 대한 낙관론으로 인해 트레이더들이 이더리움으로 자금을 이동하고 있다고 제안합니다. 한편, 솔라나와 XRP도 각각 1억 7,700만 달러와 1억 3,400만 달러를 유치하며 혜택을 받았으며, 이는 알트코인 전반에 걸친 기관 수요의 확산을 강조합니다. 애벌랜치 AVAX, 시장 관심 유지 애벌랜치(AVAX)는 최근 가격 하락에도 불구하고 활발한 참여를 보였습니다. 이 토큰은 8월 초에 거의 25% 상승했다가 23-27달러 범위에서 안정되었습니다. 기사 작성 시점에서 AVAX는 약 23달러에 거래되며 소폭의 월간 상승세를 유지하고 있습니다. 온체인 데이터는 애벌랜치가 거의 1,200만 건의 거래를 처리했으며, 이는 66% 증가한 수치로 생태계 활동이 증가하고 있음을 반영합니다. 활성화 주소가 주간 13% 감소했지만, 가장 활발한 참여자들 사이에서 더 강한 참여는 건전한 채택을 보여줍니다. 파생상품 시장도 8억 7,700만 달러의 미결제약정과 트레이더들이 포지션을 유지하려는 의지를 보이며 신뢰를 나타냅니다. 시장 관찰자들은 계속해서 상승 돌파를 주시하고 있습니다...