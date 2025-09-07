2025-10-09 목요일

로버트 기요사키, '유럽은 끝났다'며 경제적 광기로 인해 더 많은 비트코인을 구매하고 있다고 말해

로버트 기요사키, '유럽은 끝났다'며 경제적 광기로 인해 더 많은 비트코인을 구매하고 있다고 말해

로버트 기요사키가 '유럽은 끝났다'고 말하며 경제적 광기로 인해 더 많은 비트코인을 구매하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 세계 경제가 무너지고, 채권 시장이 폭락하며, 법정화폐에 대한 신뢰가 상실되는 가운데 비트코인이 궁극적인 헤지 수단으로 급등하고 있다고 유명 금융 교육자 로버트 기요사키가 경고합니다. 로버트 기요사키, 경제적 광기에 대해 경고하고 보호 수단으로 비트코인에 확고한 입장 베스트셀러 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키는 다시 한번 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-says-europe-is-toast-as-economic-insanity-has-him-buying-more-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:22
Tapzi가 탑 밈 코인 투자 대상으로 강세를 보이는 이유

Tapzi가 탑 밈 코인 투자 대상으로 강세를 보이는 이유

Tapzi가 탑 밈 코인에 대항하여 강세를 보이는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 암호화폐 시장은 롤러코스터와 다름없었습니다. 거시경제적 불확실성, 규제 논쟁, 투자자 심리의 지속적인 변화로 디지털 자산은 매집박스 단계를 거치고 있습니다. 한때 과대 선전으로 소매 투자자들의 관심을 독차지했던 밈 코인은 이제 피로 징후를 보이고 있습니다. 이들 중 많은 코인이 유틸리티가 부족하고, 소셜 미디어 모멘텀에만 의존하며, 유틸리티 중심의 암호화폐 시장에서 가치를 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다. 투자자들은 점점 더 신중해지고 있으며, 단기적인 상승만 제공하는 프로젝트에 더 이상 만족하지 않습니다. 대신, 그들은 실질적인 사용 사례, 장기적 지속 가능성, 실제 채택을 약속하는 토큰으로 이동하고 있습니다. 이러한 변화는 혁신적인 프로젝트들이 주목받을 수 있는 기회를 열어주었습니다; 블록체인의 잠재력과 실제 기능성을 결합한 프로젝트들 말입니다. 이러한 진화하는 환경에서 Tapzi($TAPZI)는 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다. 과대 선전과 투기에 의존하는 탑 밈 코인과 달리, Tapzi는 세계 최초의 탈중앙화된, 기술 기반 웹3.0 게임 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 이는 단순한 토큰이 아니라, 플레이어들이 체스, 체커, 가위바위보와 같은 실시간 게임에서 경쟁하고, 참가자들이 직접 자금을 조달하는 상금 풀이 있는 완전한 생태계입니다. 운, 봇, 인플레이션 토크노믹스를 제거함으로써, Tapzi는 게이머와 투자자 모두에게 매력적인 투명하고 공정하며 지속 가능한 시스템을 제공합니다. 제한된 공급량, 감사된 스마트 계약, 제품 출시, 토너먼트, 개발자 통합으로 가득 찬 로드맵을 갖춘 Tapzi는 전통적인 밈 코인보다 훨씬 더 신뢰할 수 있고 성장 지향적인 경로를 개척하고 있습니다. 프리세일에서 상장까지 186%의 상승은 주목해야 할 긴급성을 더욱 강조합니다. 과대 선전에서 유틸리티로: Tapzi가 투자할 탑 밈 코인을 능가하는 이유 투자할 탑 밈 코인과 Tapzi의 가장 큰 차이점은 간단합니다: 목적입니다. 밈 코인은 바이럴 트렌드, 인터넷 문화, 투기에 의해 주도됩니다. 이것이 흥미로운 단기 상승을 만들어내지만...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:18
미국 상원, 디지털 자산 법안 개정: 스테이킹, 에어드랍에 대한 면제

미국 상원, 디지털 자산 법안 개정: 스테이킹, 에어드랍에 대한 면제

미국 상원, 디지털 자산 법안 개정: 스테이킹, 에어드랍에 대한 면제 조항이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 증권법에서 스테이킹 및 에어드랍 면제. SEC와 CFTC 간 공동 자문 위원회. 암호화폐 시장을 활성화할 것으로 예상되는 법적 확실성 강화. 미국 상원 은행위원회는 '디지털 자산 시장 구조법'의 개정안을 발표하여 스테이킹, 에어드랍, DePIN을 증권법에서 면제하고 SEC-CFTC 자문 위원회를 구성했습니다. 이러한 법률 개정은 규제 명확성을 향상시켜 디지털 자산 투자와 미국 기반 암호화폐 프로젝트에 대한 신뢰를 높이고, 잠재적으로 전 세계 시장 역학과 규제 접근 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 법안 개정으로 암호화폐 시장 성장 촉진 예상 Sherrod Brown 상원의원이 의장을 맡은 상원 은행위원회가 도입한 개정안에는 기존 증권법에서 스테이킹, 에어드랍, DePIN을 면제하는 조치가 포함되어 있습니다. 이는 이전 제안에서 구체적으로 다루지 않았던 면제 사항을 다루는 단계입니다. 이 법안은 또한 Gary Gensler가 이끄는 SEC와 Rostin Behnam이 의장인 CFTC 간의 협력적 접근 방식을 촉진하고자 합니다. 시장 반응은 건설적인 전망을 강조하지만, 아직 암호화폐 리더들로부터 세부 사항에 대한 직접적인 공개 성명은 나오지 않았습니다. 더 넓은 커뮤니티는 Helium 및 IoTeX와 같은 프로젝트에 대한 잠재적 영향을 포럼과 개발자 채널에서 활발히 논의하며 높은 관심을 보이고 있습니다. 상원 은행위원회 의장인 Sherrod Brown 상원의원은 "이 개정안은 디지털 자산을 효과적으로 규제하기 위한 포괄적인 명확성과 협력적 프레임워크를 제공하고자 한다"고 밝혔습니다. 시장 데이터 및 인사이트 알고 계셨나요? 디지털 자산에 관한 미국의 마지막 주요 법안은 일시적인 토큰 랠리로 이어졌으며, 이는 수십억 달러 규모 시장에 대한 현재의 면제로 인해 긍정적인 이익이 발생할 가능성을 시사합니다. CoinMarketCap에 따르면, 이더리움(ETH)은 현재 4,286.11달러의 가치를 지니며 시가총액은 5,173억 6,000만 달러로 13.61%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 유통 공급량은 1억 2,071만 토큰을 포함합니다. 지난 90일 동안 ETH는 71.52% 상승하여 상당한 시장 강세를 반영하고 있습니다. 이더리움(ETH), 일일 차트, CoinMarketCap 10시 08분(KST) 스크린샷...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:14
도지코인 & SEI 지연, BlockDAG 4억 달러 프리세일 근접

도지코인 & SEI 지연, BlockDAG 4억 달러 프리세일 근접

도지코인 & SEI 지연, BlockDAG $400M 프리세일에 근접이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스는 도지코인의 취약한 지지선, SEI의 신중한 신호, 그리고 BlockDAG의 프리세일 모멘텀을 비교하여 2025년으로 향하는 암호화폐 선두주자를 밝혀냅니다. 암호화폐 시장은 다시 한번 인내심을 시험하며, 세 가지 매우 다른 이야기를 제공합니다. 도지코인은 단기 랠리 이후 하락하여 트레이더들이 익숙한 뉴스 매도 패턴을 통과하면서 $0.225 주변의 취약한 전장을 노출시켰습니다. SEI는 자체적인 망설임을 보이고 있습니다. 기술적 분석에 따르면 토큰이 매집박스에 갇혀 $0.2917 바로 위에서 유지되는 동안 축소되는 거래량과 중립적인 RSI가 확신을 제한하고 있습니다. 이는 구매자들이 추가 투자를 하기 전에 더 명확한 신호를 기다리고 있음을 시사합니다. 프리세일에서 거의 $400M을 모금하고, 259억 BDAG가 판매되었으며, 200,000명의 홀더, 19,500개 이상의 채굴기가 판매되고, 300만 X1 앱 사용자를 보유한 BDAG는 자신을 진지한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. 분석가들은 이제 BlockDAG(BDAG)가 상위 50개 암호화폐에 진입하여 한때 Avalanche와 Aptos가 설정한 초기 이정표를 넘어설 수 있다고 제안합니다. 도지코인, $0.225 지지선에서 압박에 직면 도지코인은 지난 24시간 동안 2.04% 하락하여 $0.2314를 기록했으며, 주요 마이닝 회사 인수와 관련된 단기 랠리에서 얻은 이익을 되돌렸습니다. 인도네시아 루피아와 연결된 거래 활동은 3,679에서 3,977 사이였으며, 거래량은 69% 급증하여 높아진 그러나 신중한 참여를 보여주었습니다. 이 움직임은 트레이더들이 발표 후 이익을 확정하면서 익숙한 "뉴스 매도" 반응을 반영했습니다. 시장 신호는 여전히 분열되어 있습니다. 롱 포지션은 여전히 숏을 능가하지만, $0.25 근처에 집중된 매도 주문이 단기적으로 상승을 제한할 수 있습니다. 도지코인이 $0.225 주변의 지지선을 유지하지 못하면 더 넓은 하락 위험이 증가하여, 도지코인 가격 예측을 추적하는 사람들에게 이것은 중요한 수준이 됩니다. SEI, 혼합 신호 속에서 주요 지지선 유지 SEI는 $0.2917의 중요한 지지선 바로 위에서 거래되며, 다음 움직임을 위한 중요한 시점을 표시하고 있습니다. 분석가들은 $0.3172 근처의 20일 이동 평균선을 돌파하면 다음 단계를 위한 발판이 마련될 수 있다고 제안합니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:06
도지코인 가격 예측 2025: DOGE가 1달러에 도달할 수 있을까?

도지코인 가격 예측 2025: DOGE가 1달러에 도달할 수 있을까?

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "도지코인 가격 예측 2025: DOGE가 1달러에 도달할 수 있을까?" 암호화폐 뉴스 분석가들은 소매 수요와 밈 코인 모멘텀이 증가함에 따라 도지코인이 2025년까지 1달러에 도달할 수 있을지에 대해 논의하고 있습니다. 소매 수요 증가 도지코인은 접근성으로 번창합니다. 비트코인이나 이더리움과 달리, 단위당 가격이 저렴하여 많은 신규 투자자들의 진입 코인이 되었습니다. 로빈후드 데이터에 따르면 DOGE 거래량은 2025년 중반 이후 두 배로 증가했으며, 온체인 지갑 성장도 가속화되었습니다. 분석가들은 이러한 활동 급증이 향수와 밈 기반 자산에 대한 새로운 욕구를 반영한다고 주장합니다. 유틸리티와 채택 비록 종종 밈으로 무시되지만, 도지코인은 계속해서 통합을 확보하고 있습니다. 판매자들은 점점 더 결제 수단으로 이를 수용하고 있으며, 개발자들은 확장성을 향상시키는 방법을 모색하고 있습니다. 이러한 단계는 문화적 힘을 보완하는 유틸리티 레이어를 추가합니다. 분석가들은 유틸리티가 도움이 되지만, DOGE의 가장 큰 원동력은 여전히 감성과 소매 참여라고 지적합니다. 도지코인이 1달러를 향해 나아가고 55배 성장 예측이 나오는 가운데, MAGACOIN FINANCE는 가장 유망한 프리세일 중 하나로 상위 분석가 목록을 지배하고 있습니다. 이는 CertiK와 HashEx 검토를 모두 통과한 감사 지원 정당성과 밈 문화를 융합합니다. 이러한 희귀한 기반은 단순히 과대 선전에만 의존하는 밈 코인과 차별화됩니다. 프리세일은 빠르게 매진되었으며, 초기 구매자에게 할당량을 50% 증가시켜주는 PATRIOT50X 보너스 코드로 증폭되었습니다. 텔레그램과 X 커뮤니티는 초기 SHIB와 PEPE와의 비교로 활기를 띠고 있지만, 분석가들은 MAGACOIN FINANCE의 정당성과 희소성 모델이 더 큰 장수 가능성을 제공한다고 주장합니다. 다음 1달러 DOGE 순간을 쫓는 트레이더들에게 MAGACOIN FINANCE는 투기적 선두주자로 부상하고 있습니다. 상호 보완적 전략 분석가들은 도지코인과 MAGACOIN FINANCE가 서로 다른 역할을 한다고 강조합니다. DOGE는 확립된 문화적 지배력을 제공하는 반면, MAGACOIN FINANCE는 초기 투자자들이 갈망하는 고위험, 고수익 비대칭성을 제공합니다. 두 가지 사이의 균형 잡힌 할당은 밈 코인 신뢰성과 기하급수적인 프리세일 성장 모두에 노출을 제공할 수 있습니다. 결론 도지코인의 1달러를 향한 여정...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:03
2025년 도지코인 가격 예측 - 1달러 DOGE가 현실이 될 수 있을까?

2025년 도지코인 가격 예측 - 1달러 DOGE가 현실이 될 수 있을까?

소매 수요 증가 도지코인은 접근성으로 번창합니다. 비트코인이나 이더리움과 달리, 단위당 가격이 저렴하며 [...] 게시물 2025년 도지코인 가격 예측 - $1 DOGE가 현실이 될 수 있을까? Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo2025/09/07 09:00
처음으로 금을 구매하는 것을 고려하고 계신가요? 필요한 것은 다음과 같습니다

처음으로 금을 구매하는 것을 고려하고 계신가요? 필요한 것은 다음과 같습니다

이 게시물 '처음으로 금을 구매하려고 생각하고 계신가요? 여기 당신이 해야 할 일이 있습니다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금이 다시 폭발적으로 상승하고 있습니다. 새로운 구매자들이 몰려들고, 기존 이름들은 기록을 깨고 있으며, 전 세계적인 공포는 항상 그래왔듯이 사람들이 이 금속을 침몰하는 시장의 마지막 구명보트처럼 쫓게 만들고 있습니다. 그리고 만약 당신이 처음으로 이 행동에 동참하려고 생각하고 있다면, 당신은 늦었지만, 다행히도 너무 늦지는 않았습니다. 당신은 단지 무슨 일이 일어나고 있는지 알아야 하며, 그것을 위해 우리가 도와드리겠습니다. 투자자들은 전쟁, 인플레이션, 중앙은행 정치, 그리고 명확해 보이지 않는 금리 결정에 대해 걱정하고 있습니다. 그 결과 금으로의 대규모 유입이 발생했으며, NYSE Arca Gold Miners Index는 2011년 유로 부채 위기와 미국 신용등급 하락 이후 처음으로 ATH를 돌파했습니다. 이번에는 중동 전쟁, 러시아-우크라이나 전쟁, 그리고 도널드 트럼프가 리사 쿡을 연준에서 쫓아내려는 시도가 상황을 복잡하게 만들었습니다. 더 이상 아무도 금리가 어떻게 될지 모릅니다. 금광 주식이 기록을 깨다 광산업체들이 불타오르고 있습니다. 뉴몬트 코프, 아그니코 이글 마인즈 리미티드, 휘튼 프레셔스 메탈즈 코프, 배릭 마이닝 코프와 같은 대형 업체들은 모두 올해 80% 이상 상승했습니다. 뉴몬트의 수익은 2024년에 두 배 이상 증가했습니다. 분석가들은 올해 추가로 50% 더 상승할 것이라고 말합니다. 이는 약세를 보인 2년 후의 결과입니다. 현재 3년 이상 중 가장 높은 가격에 거래되고 있습니다. "뉴몬트가 제 최고 선택입니다,"라고 베리타스 인베스트먼트 리서치의 마틴 프라디어가 말했습니다. "투자수익률(ROI)이 작년보다 거의 두 배나 높습니다." 그만 주목하고 있는 것은 아닙니다. 아그니코 이글도 그의 목록에 올랐는데, 주로 캐나다의 자산과 "강력한 실행력" 때문입니다. 아그니코의 미국 상장 주식은 올해 90% 이상 급등하여 신고가 경신을 기록했습니다. 그 수익도 예상...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:24
다음 시장 랠리 전 2025년 9월에 이 3가지 탑 암호화폐를 확보하세요

다음 시장 랠리 전 2025년 9월에 이 3가지 탑 암호화폐를 확보하세요

다음 시장 랠리 전 2025년 9월에 이 3가지 탑 암호화폐를 확보하세요라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 암호화폐는 결코 잠들지 않으며, 번개처럼 빠르게 움직이는 시장에서 방관하는 것은 다음 밈 코인 폭발을 놓칠 수 있음을 의미합니다. 수많은 토큰이 시장에 쏟아지는 가운데, 도전은 옵션을 찾는 것이 아니라 실제로 놀라운 수익을 가져올 수 있는 몇 가지를 식별하는 것입니다. 2025년에는 다음 돌파 밈 코인을 찾는 열기가 최고조에 달하고 있으며, 일찍 참여하는 것이 모든 차이를 만들 수 있습니다. 바로 여기서 MoonBull($MOBU)이 중심 무대를 차지합니다. 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닌, MoonBull은 엄청난 수익을 창출하도록 설계된 정밀한 토크노믹스로 이더리움 블록체인 위에 구축되었습니다. 이미 2025년 9월의 탑 암호화폐 중 하나로 인정받고 있으며, 그 화이트 리스트는 빠르게 자리가 없어지고 있어 - 나머지 시장이 몰려들기 전에 얼리 어답터들에게 최전선 접근의 드문 기회를 제공합니다. 하지만 MoonBull은 혼자 달리고 있지 않습니다. Bone ShibaSwap(BONE)은 시바 이누 생태계의 핵심 부분으로 계속 성장하고 있으며, AI Companions(AIC)는 AI와 밈 문화의 대담한 융합으로 주목을 받고 있습니다. 함께, 이들은 과대 선전, 커뮤니티, 혁신을 결합한 밈 코인의 새로운 물결을 대표합니다. 다음 상승장을 타고 싶은 이들에게, 이들은 2025년의 필수 관찰 밈 코인이며, MoonBull이 선두를 달리고 있습니다. MoonBull($MOBU)은 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닙니다; 이는 암호화폐 세계에서 엄청난 수익을 추구하는 이들을 위해 만들어졌습니다. 경쟁 우위를 얻고자 하는 밈 코인 열광자와 디젠 트레이더들을 위해, MoonBull은 다음 큰 암호화폐 트렌드에서 자신의 위치를 확보하려는 모든 이에게 완벽한 독특한 화이트 리스트 기회를 제공합니다. MoonBull은 얼리 서포터들에게 엘리트 스테이킹 보상과 비밀 토큰 드롭을 제공하도록 설계되어 이더리움의 탑 밈 코인 프로젝트 중 하나가 되었습니다. 화이트 리스트 멤버들은 이러한 보상에 독점적으로 접근할 수 있으며...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:18
비트코인이 약세장에서 '5만 달러 이하'로 하락할 수 있을까? 저스틴 선의 WLFI 사태는 계속된다: 홀더스 다이제스트, 8월 31일 - 9월 6일

비트코인이 약세장에서 '5만 달러 이하'로 하락할 수 있을까? 저스틴 선의 WLFI 사태는 계속된다: 홀더스 다이제스트, 8월 31일 - 9월 6일

분석가, 비트코인이 2026년 하락장에서 50,000달러에 도달할 수 있다고 예측하고, 저스틴 선은 WLFI에 토큰 동결 해제를 촉구: 백 홀더의 다이제스트 여러 금융 기관과 시장 분석가들은 현재 미국 연방준비제도(Fed), 즉 미국 중앙은행이 현재 목표 금리 4.25%-4.5%에서 2025년에 최소 두 번 금리를 인하할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 은행 예측은 8월 약한 고용 보고서에 이어 나온 것으로, 예상치 약 75,000개와 달리 해당 월에는 단 22,000개의 일자리만 추가되었습니다. 블룸버그에 따르면, 은행 및 금융 서비스 회사인 뱅크 오브 아메리카의 분석가들은 2025년 금리 인하가 없을 것이라는 오랜 입장을 뒤집고 이제 두 번의 25 베이시스 포인트(BPS) 인하 - 9월에 한 번, 12월에 또 한 번 - 를 예상하고 있습니다. 더 보기
Coinstats2025/09/07 07:31
비트코인 네트워크 채굴 난이도 신고가 경신

비트코인 네트워크 채굴 난이도 신고가 경신

비트코인 네트워크 채굴 난이도는 장타매매 상승 추세를 이어가며, 금요일에 134.7조의 ATH를 기록했습니다. 비트코인(BTC) 마이닝 난이도, 즉 네트워크에서 블록을 채굴하기 위한 평균 난이도 수준은 금요일에 134.7조의 신고가 경신을 기록했습니다. 네트워크 난이도는 8월에 이전 ATH를 기록했으며, 네트워크 난이도가 감소할 것이라는 예측에도 불구하고 한 달 내내 꾸준히 상승했습니다. CryptoQuant에 따르면, 비트코인의 해시레이트, 즉 네트워크의 모든 채굴자로부터의 초당 총 해시 수의 평균은 8월 4일에 기록된 1조 해시 이상의 ATH에서 하락하여 967억 해시로 떨어졌습니다. 더 보기
Coinstats2025/09/07 06:31
