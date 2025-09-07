MEXC 거래소
마라톤 디지털 트레저리, 공개 기업 중 2위 규모로 성장
마라톤 디지털 트레저리, 현재 상장 기업 중 2위 규모를 차지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 60억 달러의 비트코인: 마라톤 디지털 트레저리, 현재 상장 기업 중 2위 규모 차지
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 11:04
이더리움 재단, 휴면 지갑에서 4,000 ETH 이동
이더리움 재단이 휴면 지갑에서 4,000 ETH를 이동시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 이더리움 재단이 9년 만에 휴면 상태였던 4,000 ETH를 이체하여 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 생태계 이니셔티브 자금 조달이 ETH 유동성에 영향을 미칩니다. 시장 반응으로는 ETH 가격이 소폭 하락했습니다. Onchainlens에 따르면, 이더리움 재단과 관련된 주소가 약 9년 동안 비활성 상태로 있다가 약 1,719만 달러에 해당하는 4,000 ETH를 신속하게 이동시켰습니다. 이 거래는 생태계 운영에 자금을 지원하기 위한 재단의 더 넓은 ETH 판매 전략과 일치하며, 약간의 매도 압력이 관찰되면서 이더리움 시장 역학에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 이더리움 재단, 9년 만에 4,000 ETH 이동 이더리움 재단의 최근 활동으로 9년 동안 비활성 상태였던 지갑에서 약 1,719만 달러 가치의 4,000 ETH가 이체되었습니다. 이 행동은 자산 관리를 최적화하고 진행 중인 생태계 프로젝트에 자금을 지원하기 위한 조직의 전략과 일치합니다. 이더리움의 준비금 분배 변화는 시장의 즉각적인 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다. 지속적인 전략적 자원 할당은 시간이 지남에 따라 연구, 개발 및 커뮤니티 보조금에 자금을 지원하여 장기적인 생태계 성장을 안정화할 가능성이 있습니다. 시장 반응은 24시간 내에 ETH 가치가 약 1% 하락하는 등 측정 가능한 수준이었습니다. 이더리움 리더십의 직접적인 논평이 없음에도 불구하고, 운영의 투명성은 시장 이해를 향상시키고 재정적 조치에 대한 지속적인 신뢰를 촉진합니다. "질의 날짜 기준으로 휴면 지갑 이체에 관한 나 또는 다른 상위 EF 관계자의 직접적인 성명은 우리의 인증된 채널에 게시되지 않았습니다." - 비탈릭 부테린, 이더리움 공동 창립자 이더리움에 대한 역사적 맥락 및 시장 인사이트 알고 계셨나요? 이더리움의 시장 움직임은 역사적으로 단기 변동성을 초래했습니다. 2025년 7월 판매와 같은 과거 재단 거래는 알트코인 시장 행동에 대한 블록체인의 영향력 있는 지배력을 보여주는 주목할 만한 가격 반응을 낳았습니다. 이더리움은 5,185억 2천만 달러의 시가총액과 13.61%의 지배력으로 4,295.72달러에 거래되고 있습니다. 이 암호화폐의 유통 공급량은 1억 2,071만 ETH입니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면, 지난 90일 동안 72% 상승했습니다. 이더리움(ETH),...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:44
미국 규제 당국, 통합 금융 감독에 관한 공동 원탁회의 개최 발표
미국 규제 기관, 통합 금융 감독에 관한 공동 원탁회의 발표에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 획기적인 원탁회의는 SEC와 CFTC 감독을 통합하고, 규칙을 조정하며, 관료주의를 줄이고, 시장 혁신의 새로운 시대를 열기 위한 대담한 추진을 알립니다. 공동 원탁회의에서 금융 감독에 관한 SEC-CFTC 조정을 검토할 예정 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 9월 5일에 그들이 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/us-regulators-announce-joint-roundtable-to-discuss-unified-financial-oversight/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:31
Avantis, 6만 5,000개 지갑을 위한 AVNT 토큰 에어드랍 확인기 출시
Avantis, 65,000개 지갑을 위한 AVNT 토큰 에어드랍 확인기 출시 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Avantis, 베이스 암호화폐 파생상품 플랫폼이 65,000개 지갑을 대상으로 AVNT 토큰 에어드랍 확인기를 출시했습니다. 토큰 클레임은 9월 9일부터 시작됩니다. 6월에 진행된 800만 달러 시리즈A 자금 조달이 토큰 출시를 지원했습니다. 베이스 생태계 내 파생상품 플랫폼인 Avantis는 9월 7일 AVNT 토큰 에어드랍 확인기를 출시하여 65,000개 이상의 지갑이 9월 9일 22시부터 클레임할 수 있게 했습니다. 총 공급량 10억 개의 AVNT 토큰은 Founders Fund와 Pantera Capital이 공동 주도한 800만 달러 시리즈 A 라운드 이후 Avantis 확장의 중요한 단계를 나타냅니다. Avantis, AVNT 토큰 에어드랍으로 65,000개 지갑 참여 유도 Avantis는 9월 7일 베이스 생태계 내 65,000개 이상의 지갑을 대상으로 AVNT 토큰 에어드랍 확인기 출시를 발표했습니다. 9월 9일 에어드랍 클레임 출시는 Avantis의 커뮤니티와의 전략적 참여를 보여줍니다. 8월 27일 발표에 따르면, 최대 공급량 10억 개의 AVNT 토큰은 51%를 커뮤니티 노력에 할당하여 탈중앙화 제어에 대한 약속을 강조합니다. 에어드랍은 공급량의 12.5%를 차지하며 커뮤니티 참여를 강화합니다. Founders Fund와 Pantera Capital이 공동 주도한 Avantis의 최근 800만 달러 자금 조달 라운드는 토큰 역학과 사용자 참여를 통해 DeFi 생태계의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이 자금은 Avantis가 온체인과 실제 세계 매크로 자산 거래를 결합하려는 노력을 지원합니다. 베이스 체인의 주요 플레이어로서의 위치로 인해 매크로 시장에서 토큰의 영향력에 대한 기대가 높아지고 있습니다. "Avantis는 실제 자산과 시장을 위한 DeFi의 범용 레버리지 레이어를 구축하여 암호화폐와 글로벌 시장 모두에 원활한 접근을 제공합니다." — Harsehaj Singh, CEO, Lumena Labs. 시장 관찰자들은 DeFi에서 이와 유사한 에어드랍이 종종 온체인 활동 증가로 이어져 프로토콜의 가시성과 사용자 기반을 높인다고 지적합니다. 그러나 Avantis 리더십의 직접적인 성명은 에어드랍의 전략적 목표에 대한 즉각적인 통찰을 제공하지 않습니다. 이에도 불구하고...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:14
100배 성장 가능성을 가진 5개 최고의 알트코인 — Cardano, PEPE 및 MAGACOIN FINANCE가 목록을 지배
100배 잠재력을 가진 구매할 5가지 최고의 알트코인 — Cardano, PEPE 및 MAGACOIN FINANCE가 목록을 지배하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 투자자들은 항상 다음 큰 기회를 찾고 있으며, MAGACOIN FINANCE가 이제 최상위 논의에 합류하고 있습니다. Cardano, PEPE, Trump Coin 및 XRP와 같은 잘 알려진 이름들과 함께, 이 새로운 코인은 100배 잠재력을 가진 최고의 알트코인으로 보는 수천 명의 초기 구매자들을 끌어들이고 있습니다. Cardano: 연말까지 $4 도달 경로 Cardano(ADA)는 최근 이번 달 초 $1.02에 도달한 후 $0.81로 하락하는 하락세를 보였습니다. 이러한 후퇴에도 불구하고, 분석가들과 ADA 커뮤니티는 장기적인 경로에 대해 여전히 자신감을 유지하고 있습니다. 일부는 Cardano가 이전 ATH인 $3.10을 넘어서 연말 전에 $4에 도달할 수 있다고 믿습니다. 이러한 전망은 일관된 개발과 현재 가격 움직임이 일시적일 뿐이라는 커뮤니티의 믿음에서 비롯됩니다. Cardano 생태계에서 알려진 인물인 Mintern과 같은 지지자들은 ADA가 차트에서 중요한 수준을 회복하면 더 높이 상승할 수 있다고 예측합니다. 다른 커뮤니티 의견은 $10이라는 목표가 언급되는 등
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:10
국채 수익률이 주택 대출부터 주식까지 모든 것에 압박을 가하고 있습니다
정부 채권 수익률이 주택 대출부터 주식까지 모든 것에 압력을 가하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 정부 채권 수익률이 현재 모든 것을 관통하고 있습니다. 주택 소유자, 주식 트레이더, 정부; 아무도 이 영향에서 벗어날 수 없습니다. 차입 비용의 느린 변화로 시작된 것이 이제 도이체방크 분석가들이 "느리게 움직이는 악순환"이라고 부르는 상황으로 변했습니다. 그들의 말이 틀리지 않습니다. 미국부터 영국, 프랑스, 일본까지 정부들은 모두 막대한 적자에 대한 이자 지불 증가로 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들이 이 국가들이 부채를 감당할 수 있을지 의심하기 시작하면, 그들은 대출에 더 많은 보상을 요구합니다. 이는 채권 수익률을 더 높이고, 부채 상황을 악화시킵니다. 이 과정이 반복됩니다. 수익률 급등과 주택 대출의 타격 주 중반까지 30년 미국 국채는 5%를 넘어 7월 이후 최고치를 기록했습니다. 일본에서는 30년 채권이 새로운 기록을 세웠습니다. 영국의 30년 채권은 27년 만에 최고 수준으로 급등했습니다. 목요일과 금요일에 수익률이 약간 완화되었지만, 여전히 2020년 이전 수준보다 훨씬 높습니다. 더 큰 문제는? 이러한 높은 차입 비용이 계속 유지된다는 것입니다. "냉정한 판단이 우세해지고, 시장은 정상적으로 기능할 것입니다,"라고 애버딘의 글로벌 채권 책임자인 조나단 몬딜로가 말했습니다. 하지만 이런 변동성이 정상이라고 가장하지 맙시다. 수익률은 채권 가격과 반대 방향으로 움직이며, 이런 가격 움직임은 시장이 불안하다는 것을 의미합니다. 정말 불안합니다. 모기지 금리가 열기를 느끼고 있습니다. 30년 국채 수익률은 미국에서 여전히 가장 인기 있는 주택 대출인 30년 모기지에 직접적인 영향을 미칩니다. 그 수익률이 급등하면 월 납입금이 빠르게 상승합니다. "그것은 우려스럽습니다,"라고 W1M 펀드 매니저 제임스 카터가 말했습니다. 그는 장기 수익률 상승을 지적하며 단도직입적으로 "이는 모기지 보유자들에게 도움이 되지 않을 것입니다"라고 말했습니다. 그렇습니다, 트럼프의 압력이 단기 금리 인하로 이어질 수 있고, 약한 고용 데이터로 인해 연준 관계자들이 이미 그것을 준비하고 있습니다. 카터는 그것을 "직관에 반하는 것"이라고 부르며 경고했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:06
Terminus, APAC 내 Web3 채택 촉진을 위해 Rabiti AI와 협력
이 게시물 Terminus Taps Rabiti AI To Advance Web3 Adoption Within APAC는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인기 있는 PayFi 플랫폼인 Terminus는 AI 기반 블록체인 기업인 Rabbiti AI와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 토큰화된 자산과 DeFi 이체를 통해 APAC 지역 내 더 넓은 웹3.0 진입에 기여하는 것을 목표로 합니다. Terminus의 공식 발표에 따르면, 이 협력은 노코드 AI 도구와 $RIAI 토큰 메커니즘 생태계를 통합하여 웹3.0 참여를 간소화할 예정입니다. 따라서 이번 움직임은 성장하는 디지털 경제에서 접근성, 사용자 친화적 경험 및 혁신을 대규모로 촉진할 것으로 예상됩니다. Terminus x Rabiti AI (@RabitiAI): 우주의 새로운 파트너 🤝. Rabiti AI는 AI와 블록체인을 결합하여 쉬운 웹3.0 경험을 제공하는 선구자입니다. 이번 파트너십을 통해 우리는 토큰화된 자산에 대한 원활한 거래를 가능하게 함으로써 웹3.0 진입을 강조하고 있습니다... pic.twitter.com/9n6qUXHGvE — Terminus (@terminus_pos) 2025년 9월 6일 Terminus와 Rabiti AI, APAC 지역 전체에서 웹3.0 확장을 촉진하기 위해 힘을 합치다 Rabiti와의 파트너십을 통해 Terminus는 원활한 참여로 웹3.0 성장을 촉진할 다양한 기회를 제공하고자 합니다. 이러한 측면에서, 이번 개발은 기업과 개인 사용자가 일반적으로 진입을 방해하는 기술적 복잡성 없이 탈중앙화 네트워크를 편리하게 탐색할 수 있도록 합니다. 또한, $RIAI 생태계는 토큰 자산과 강력한 DeFi 앱을 대상으로 하는 비교할 수 없는 지불 구조를 제공하여 이러한 진입을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 그 외에도 Terminus는 디지털 지불 방법을 최신 및 신흥 기술과 효율적으로 병합하는 솔루션 개발을 위한 전문 지식을 제공합니다. 동시에, 이 두 회사는 접근성과 혁신을 결합한 포괄적인 생태계를 구축하는 데 중점을 두어 APAC 지역 전체의 소비자가 AI 기반 금융 도구를 활용할 수 있도록 보장합니다. 또한, 이 파트너십은 다양한 시장에서 웹3.0 생태계의 주류 채택을 향한 변혁적인 움직임을 강조합니다. 마찬가지로, 이 공동 노력은 독점 기술에 대한 접근을 민주화하기 위해 노코드 플랫폼을 활용하는 증가하는 추세를 강조합니다. 따라서, 노코드 AI 도구의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 10:01
XRP, LINK 및 ADA, 기관 투자자들이 선정한 장기 암호화폐 투자 상위 순위
암호화폐 사이클은 보통 과대 선전이 지배하지만, 실제 세계 응용 프로그램을 제공하는 프로젝트는 가장 오래 지속되는 경향이 있습니다. 투기가 아닌 유틸리티가 [...] XRP, LINK 및 ADA가 기관 투자자들에 의해 최고의 장기 암호화폐 투자로 선정되었다는 게시물이 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
Coindoo
2025/09/07 10:00
비트코인 마이닝 난이도 신규 ATH 기록
상세 정보: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-mining-difficulty-record-september/
Coinstats
2025/09/07 08:42
암호화폐의 다음 큰 움직임: HBAR $0.25를 노리고, ARB 280% 목표, BlockDAG 앞서 나가
상세 정보: https://coincu.com/pr/hbar-0-25-arb-280-rally-blockdags-nearly-400m-presale-boom/
Coinstats
2025/09/07 08:00
