국채 수익률이 주택 대출부터 주식까지 모든 것에 압박을 가하고 있습니다

정부 채권 수익률이 주택 대출부터 주식까지 모든 것에 압력을 가하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 정부 채권 수익률이 현재 모든 것을 관통하고 있습니다. 주택 소유자, 주식 트레이더, 정부; 아무도 이 영향에서 벗어날 수 없습니다. 차입 비용의 느린 변화로 시작된 것이 이제 도이체방크 분석가들이 "느리게 움직이는 악순환"이라고 부르는 상황으로 변했습니다. 그들의 말이 틀리지 않습니다. 미국부터 영국, 프랑스, 일본까지 정부들은 모두 막대한 적자에 대한 이자 지불 증가로 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들이 이 국가들이 부채를 감당할 수 있을지 의심하기 시작하면, 그들은 대출에 더 많은 보상을 요구합니다. 이는 채권 수익률을 더 높이고, 부채 상황을 악화시킵니다. 이 과정이 반복됩니다. 수익률 급등과 주택 대출의 타격 주 중반까지 30년 미국 국채는 5%를 넘어 7월 이후 최고치를 기록했습니다. 일본에서는 30년 채권이 새로운 기록을 세웠습니다. 영국의 30년 채권은 27년 만에 최고 수준으로 급등했습니다. 목요일과 금요일에 수익률이 약간 완화되었지만, 여전히 2020년 이전 수준보다 훨씬 높습니다. 더 큰 문제는? 이러한 높은 차입 비용이 계속 유지된다는 것입니다. "냉정한 판단이 우세해지고, 시장은 정상적으로 기능할 것입니다,"라고 애버딘의 글로벌 채권 책임자인 조나단 몬딜로가 말했습니다. 하지만 이런 변동성이 정상이라고 가장하지 맙시다. 수익률은 채권 가격과 반대 방향으로 움직이며, 이런 가격 움직임은 시장이 불안하다는 것을 의미합니다. 정말 불안합니다. 모기지 금리가 열기를 느끼고 있습니다. 30년 국채 수익률은 미국에서 여전히 가장 인기 있는 주택 대출인 30년 모기지에 직접적인 영향을 미칩니다. 그 수익률이 급등하면 월 납입금이 빠르게 상승합니다. "그것은 우려스럽습니다,"라고 W1M 펀드 매니저 제임스 카터가 말했습니다. 그는 장기 수익률 상승을 지적하며 단도직입적으로 "이는 모기지 보유자들에게 도움이 되지 않을 것입니다"라고 말했습니다. 그렇습니다, 트럼프의 압력이 단기 금리 인하로 이어질 수 있고, 약한 고용 데이터로 인해 연준 관계자들이 이미 그것을 준비하고 있습니다. 카터는 그것을 "직관에 반하는 것"이라고 부르며 경고했습니다...