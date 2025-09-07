2025-10-09 목요일

BTC의 돌파를 촉발할 수 있는 비트코인-금 사이클 평가

비트코인-금 사이클이 BTC의 돌파를 촉발할 수 있다는 평가가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인은 알트코인과의 상관관계가 약화되면서 매집박스 단계에 진입했으며, 이는 잠재적 변동성의 초기 신호입니다. 한편, 금은 계속 상승하고 있으며, 새롭게 나타나는 패턴은 금이 정점에 도달한 후에야 비트코인 돌파가 이어질 수 있음을 시사합니다. Galaxy Digital이 최근 1,800 비트코인[BTC]을 매각한 것이 주목을 받고 있으며, 이는 BTC와 알트코인 간의 일반적인 상관관계가 약해지는 시점에 발생했습니다. 한편, 금은 계속 상승하는 반면 비트코인은 조정 모드를 유지하고 있습니다. 금의 모멘텀이 식으면 BTC가 돌파 랠리를 준비하고 있을까요? 하락하는 상관관계와 변동성 Galaxy Digital의 1,800 BTC 유출은 비트코인과 알트코인의 상관관계가 완화되면서 발생했습니다. 이는 다가오는 시장 변동을 암시하는 추세입니다. 출처: X BTC와 알트코인 상관관계가 하락하면 일반적으로 변동성이 따릅니다. 일반적으로 이는 비트코인이 횡보장에서 움직일 때 발생하며, 알트코인이 잠시 랠리를 보이다가 BTC가 "러그 풀"을 하고 다시 끌어내립니다. 출처: Alphractal 반대로, 강한 BTC 하락세 동안에는 알트코인이 비트코인의 궤적에 맞춰 하락하면서 상관관계가 다시 상승합니다. 현재의 하락은 시장이 시장 위축 가능성과 함께 변동성에 진입하고 있다는 신호입니다. 금이 정점에 도달하기 전에 BTC가 돌파 차트는 금과 비트코인 사이의 패턴을 보여줍니다: 금이 펌프되고, 비트코인이 덤프되고, 금이 정점에 도달한 다음 비트코인이 랠리합니다. 분석가 Ted Pillows는 시장이 2단계에 있으며, 금이 상승하고 BTC가 조정 압력을 받고 있다고 주장했습니다. 출처: X 과거 사이클은 금이 정점에 도달하면 비트코인이 상황을 바꾸고 새로운 고점을 향해 급등하는 경향이 있음을 증명했습니다. 그러나 그 순간까지 BTC의 모든 단타매매 펌프는 계속해서 지워질 수 있습니다. 금의 랠리가 여전히 진행 중이고 비트코인이 매집박스 상태에서, 적절한 시기가 오면 돌파는 폭발적일 수 있습니다. 모멘텀이 약해지면서 BTC 정체 보도 시점에...
BitcoinEthereumNews2025/09/07
부를 쌓기 위한 3가지 알트코인

3개의 부를 쌓을 알트코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 WLFI, HYPE 및 MAGACOIN FINANCE는 다음 불 사이클에서 부를 쌓을 수 있는 최고의 알트코인으로 부상하고 있습니다. 암호화폐 시장이 다음 폭발적인 사이클을 준비함에 따라 투자자들은 이미 혁신적인 수익을 낼 수 있는 잠재력을 가진 토큰을 찾고 있습니다. 이더리움이나 솔라나가 논의를 지배했던 과거 사이클과 달리, 2025년에는 새로운 경쟁자들이 등장하고 있습니다. 모멘텀, 브랜딩, 커뮤니티 주도 수요의 독특한 조합으로 인해 WLFI, HYPE 및 MAGACOIN FINANCE라는 세 가지 이름이 많은 관심을 끌고 있습니다. 이러한 알트코인은 일찍 진입하고자 하는 트레이더들에게 다가오는 불 런에 진입할 수 있는 최고의 장소로 자리매김하고 있습니다. WLFI: 워밍업 모멘텀을 가진 1달러 미만 토큰 WLFI는 2025년에 가장 많이 언급되는 토큰 중 하나로 빠르게 자리 잡았습니다. 1달러 미만에 거래되며, X와 텔레그램 커뮤니티 전반에 걸쳐 소매 FOMO 감정을 불러일으켰으며, 트레이더들은 이를 기하급수적 성장을 잡을 수 있는 두 번째 기회라고 부릅니다. 그 상승세는 워밍업만으로 재산을 창출한 초기 도지코인과 시바 이누의 문화적 브랜딩을 반영합니다. WLFI의 매력은 접근성, 낮은 진입 가격, 대규모 커뮤니티 견인력, 그리고 모멘텀이 계속된다면 큰 배수를 얻을 수 있는 잠재력에 있습니다. 폭발적인 초기 단계 플레이를 찾는 사람들에게 WLFI는 시장에서 가장 강력한 워밍업 주도 베팅 중 하나입니다. MAGACOIN FINANCE: 플레이북을 다시 쓰는 프리세일 다음 불 런을 준비하는 투자자들은 강력한 브랜딩을 갖춘 초기 단계 토큰으로 이동하고 있습니다. MAGACOIN FINANCE는 그 조건에 완벽하게 부합합니다. 프리세일 라운드는 빠르게 진행되고 있으며, 각 새로운 단계마다 열정적인 구매자들로부터 더 큰 할당을 끌어들이고 있습니다. 커뮤니티 성장이 급증하고 있으며, 이는 끈끈한 문화적 견인력의 신호입니다. 예측은 55배에서 85배 사이의 승수를 강조하며, 이는 작은 포지션을 사이클을 정의하는 이익으로 변화시키기에 충분합니다. 전통적인 알트코인이 안정적인 수익을 제공하는 반면, MAGACOIN FINANCE는 포트폴리오를 부의 영역으로 이끌 수 있는 투기적 엔진으로 자리매김하고 있으며, 이는...
BitcoinEthereumNews2025/09/07
비트코인 뉴스: 금융 스트레스가 가장 심한 곳에서 채택이 번창하다

비트코인 뉴스: 금융 스트레스가 가장 심한 곳에서 채택이 번창하다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 비트코인 뉴스에 따르면, 코넬 대학교 비트코인 클럽이 실시한 설문조사에서 높은 금융 스트레스 하에 살고 있는 사람들이 비트코인으로 전환할 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다. "자신의 재정이 삶을 통제한다"고 느끼는 응답자들은 암호화폐에 대한 더 강한 소유권과 신뢰를 보여주었습니다. 금융 스트레스와 함께 비트코인 채택 증가 코넬 대학교의 새로운 설문조사는 비트코인에 대한 사람들의 견해가 지역에 따라 크게 다르다는 것을 보여주었습니다. 이 결과는 금융 스트레스와 정부에 대한 신뢰가 사람들이 암호화폐를 바라보는 방식을 형성하는 데 큰 역할을 한다고 제안했습니다. 일부 국가에서는 스트레스와 낮은 신뢰가 더 높은 채택률을 이끌 수 있는 반면, 다른 국가에서는 안정성이 관심을 낮게 유지합니다. 예를 들어, 이 설문조사는 터키, 인도, 케냐, 남아프리카와 같은 국가들이 가장 높은 스트레스 수준과 함께 가장 강한 비트코인 채택률을 보고했다는 것을 발견했습니다. 한편, 낮은 금융 스트레스를 나타낸 국가들도 비트코인에 대한 관심이 적었습니다. 엘살바도르, 스위스, 중국, 이탈리아는 가장 낮은 스트레스 수준을 보고했으며, 그들의 시민들은 암호화폐를 소유하거나 신뢰할 가능성이 낮았습니다. 흥미롭게도, 멕시코, 이탈리아, 일본은 금융 스트레스와 비트코인 채택 모두에서 가장 낮은 수준을 보였습니다. 💡재정 & 비트코인 더 많은 금융 스트레스를 받는 사람들이 비트코인으로 전환하는 경향이 있을까요? 우리는 응답자들에게 "내 재정이 내 삶을 통제한다"는 느낌을 얼마나 자주 느끼는지 물었습니다. 이 차트는 금융 스트레스가 전 세계적으로 어떻게 다양하게 나타나며 개방성에 영향을 미칠 수 있는지 보여주는 감정적 맥락을 제공합니다... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 2025년 9월 3일 비트코인 신뢰 수준 이 설문조사는 또한 사람들에게 0부터 10까지의 척도로 비트코인을 평가하도록 요청하여 비트코인 신뢰 수준을 테스트했습니다. 0은 신뢰가 없음을 의미하고 10은 매우 높은 신뢰를 의미합니다. 25개국에서 비트코인은 평균 4.67점을 기록했습니다. 그 결과, 이 발견은 사람들이 무엇을 신뢰하고, 무엇을 불신하며, 비트코인이 어떻게 비교되는지에 대한 질문을 제기했습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/07
이더리움에서 피델리티의 토큰화 펀드가 2억 달러를 초과

피델리티의 토큰화 펀드, 이더리움에서 2억 달러 돌파 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 피델리티의 디지털 펀드가 2억 달러를 돌파하며 블랙록에 도전합니다. 이더리움 블록체인이 시장을 선도하는 토큰화를 지원합니다. 토큰화 자산에 대한 기관 관심이 크게 증가했습니다. 피델리티 인베스트먼트는 이더리움 블록체인에서 피델리티 디지털 인터레스트 토큰(FDIT)을 출시하여 자산 2억 달러를 돌파하고 블랙록의 BUIDL 펀드에 도전하고 있습니다. FDIT의 성장은 토큰화된 금융 상품에 대한 기관 관심 증가를 보여주며, 전통적인 금융과 탈중앙화 금융 부문을 재편할 가능성이 있습니다. 기관의 전환: 전통에서 디지털 자산으로 피델리티의 온체인 펀드 FDIT는 203,685,560달러에 도달하며 토큰화된 증권 분야에서 주목할 만한 이정표를 세웠습니다. 이 상품의 성공은 블랙록의 BUIDL 펀드와 직접 경쟁하면서 토큰화된 실물 자산에 대한 관심 증가를 강조합니다. 기관들이 FDIT에 자원을 할당함에 따라 전통적인 방식에서 디지털 자산으로의 전환이 분명해지고 있습니다. 이러한 움직임은 유동성을 향상시키고 주류 금융 상품에 대한 블록체인의 실행 가능성을 보여줍니다. 피델리티의 CEO인 애비게일 P. 존슨은 디지털 자산에 대한 전략적 움직임을 강조합니다: "통합된 은퇴 및 의료 서비스부터 디지털 도구 및 새로운 투자 솔루션에 이르기까지 우리가 구축하는 모든 제품과 서비스는 고객의 의견을 듣고 그들의 진화하는 요구를 예측하는 데 기반을 두고 있습니다." 시장 인사이트 알고 계셨나요? FDIT는 블랙록의 BUIDL과 경쟁하며, 전통적인 금융 거물들이 자산 토큰화를 위해 블록체인을 점점 더 활용하는 방식을 보여주는데, 이는 블랙록의 진출 이후 가속화된 추세입니다. CoinMarketCap에 따르면, 이더리움(ETH)은 4,298.98달러의 가격과 5,189억 1천만 달러의 시가총액으로 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 암호화폐는 시장의 13.60%를 차지하며, 최근 가격 변동은 그 변동성을 강조합니다. 이더리움(ETH), 일일 차트, 2025년 9월 7일 03시 38분(UTC) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구에 따르면 토큰화된 자산에 대한 추세는 더욱 강화될 것으로 보입니다. 기관 채택이 가속화되고 있으며, 이는 규제 명확성과 기술 발전에 의해 주도되어 전통적인 금융 환경을 재편할 가능성이 있습니다. 진화하는 디지털 환경에 대한 피델리티의 분기별 견해를 살펴보세요. 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는...
BitcoinEthereumNews2025/09/07
WLFI, 지갑 블랙리스트는 처벌이 아닌 보호 조치라고 변호

WLFI, 지갑 블랙리스트는 처벌이 아닌 보호 조치라고 변호한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. World Liberty Financial Inc. (WLFI)는 증가하는 피싱 공격과 지갑 침해에 대한 보호 조치로 272개의 암호화폐 지갑을 블랙리스트에 올렸다고 발표했습니다. 보호 조치이지 처벌이 아님 트럼프 가족이 후원하는 조직인 World Liberty Financial Inc. (WLFI)는 최근 272개의 암호화폐 지갑을 블랙리스트에 올리기로 한 결정에 대해 상세한 성명을 발표했습니다. 이 조치는 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/wlfi-defends-wallet-blacklist-as-protective-not-punitive/
BitcoinEthereumNews2025/09/07
WLFI 성장 관리자: CEX 사용자들이 WLFI를 판매하기 위해 이체하고 있을 가능성이 높습니다. 증거는 없지만, 조사 중입니다.

PANews는 9월 7일 WLFI의 성장 책임자인 Ryan Fang이 목요일 저녁 인터뷰에서 다음과 같이 말했다고 보도했습니다. "우리는 일부 대형 토큰 홀더들이 본질적으로 이익을 확정하기 위해 가격을 조작했을 수 있다고 생각합니다. 우리는 중앙화된 거래소가 대량의 사용자 자금을 보유하는 세계에서 일부 거래소가 사용자 토큰을 유치하여 다른 거래소로 판매하기 위해 보낼 수 있다고 믿습니다. 다시 한번 강조하지만, 우리는 여전히 이것을 탐색하고 발견하는 중입니다. 하지만 위의 상황이 발생할 가능성은 확실합니다. 이제, 대형 거래소가 대량의 사용자 자산을 보유하고 더 나은 유동성과 단일 토큰을 가질 수 있는 다른 거래소로 대량의 사용자 자산을 보내는 동시에 매우 큰 숏 포지션을 오픈한다고 상상해 보세요. 이것은 가능합니다. 실제로 일부 커뮤니티 구성원들이 목요일에 우리에게 알려왔습니다. 그들은 제가 방금 언급한 시나리오가 발생했을 수 있다고 믿습니다. 그것은 거대한 시스템적 조작일 것입니다. 우리는 이것을 조사할 것이며, 이로 인해 지난 며칠 동안 큰 손실이 발생했을 수 있습니다. 하지만 다시 말하지만, 현재로서는 이 정보에 대한 확실한 증거는 없지만, 우리는 지난 며칠 동안 실제로 무언가가 발생했다고 믿습니다."
PANews2025/09/07
2025년 U.S. 오픈 13일차 주요 스타들

2025년 US 오픈 13일차의 주요 스타들이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 9월 5일: 레이첼 브로스나한이 2025년 9월 5일 뉴욕시 퀸즈 플러싱 메도우에 위치한 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2025 US 오픈 테니스 챔피언십 13일차에 참석했습니다. (사진: XNY/Star Max/GC Images) GC Images 2025 US 오픈이 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 마지막 주말 경기를 진행 중이며, 올해 테니스 그랜드 슬램의 네 번째이자 마지막 이벤트는 날이 갈수록 더 많은 주요 스타들을 끌어모으고 있습니다. 이번 주 초, '더 베어'의 스타 제레미 앨런 화이트와 에본 모스-바크라크가 벤 스틸러, 오웬 윌슨, 크리스 "루다크리스" 브릿지스, 보웬 양, 엠마 로버츠, 이사 레이, 다나이 구리라, 라미 말렉, 퀘스트러브, 알렉 볼드윈, 레슬리 오덤 주니어와 함께 대회에 참석했습니다. Forbes 공포 스릴러 '28년 후'가 넷플릭스 출시일을 확정했습니다 팀 래머스 작성 금요일에는 '슈퍼맨'과 '마블러스 미세스 메이슬'의 스타 레이첼 브로스나한이 결승 주말을 앞두고 US 오픈에서 경기를 관람했으며, 휴 잭맨, 줄리안 무어, 안나 켄드릭, 키건-마이클 키, 케일리 쿠오코, 레인 윌슨, 아담 드라이버, 존 본 조비도 함께했습니다. 아래에서 위에 언급된 스타들과 US 오픈 13일차에 참석한 다른 인사들의 사진을 확인하세요. 뉴욕, 뉴욕 - 9월 05일: 안나 윈투어와 휴 잭맨이 2025년 9월 5일 뉴욕시 퀸즈 자치구 플러싱 지역의 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2025 US 오픈 13일차 캐나다의 펠릭스 오제-알리아심과 이탈리아의 야닉 시너 간의 남자 단식 준결승전에 참석했습니다. (사진: Elsa/Getty Images) Getty Images '데드풀 & 울버린' 스타 휴 잭맨이 금요일 US 오픈 13일차 경기에서 보그 편집장과 함께했습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 9월 5일: 안나 켄드릭이...
BitcoinEthereumNews2025/09/07
법원, 가상 달러 투자 손실 사건 기각

가상 달러 투자 손실에 관한 소송 기각 사례가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: "가상 달러" 투자로 인한 법적 소송이 기각되었습니다. 법원: 해외 투자는 중국법의 보호를 받지 않습니다. 주요 암호화폐에 대한 시장 영향은 관찰되지 않았습니다. 중국 장쑤성 우시 중급인민법원은 해외 플랫폼의 갑작스러운 붕괴 후 "가상 미국 달러" 투자 실패에 관한 소송을 기각했으며, 이는 투자자 저우밍에게 영향을 미쳤습니다. 해외 투자에 대한 법적 보호 부재를 강조하며, 이는 중국의 비등록 암호화폐 활동에 대한 입장을 강화하고, 규제된 플랫폼 외부의 위험 노출에 대해 투자자들에게 경고합니다. 우시 법원의 판결은 해외 위험에 대한 중국의 입장을 강조합니다 "해외 플랫폼에서 이루어진 투자는 중국법의 보호를 받지 않습니다. 이러한 활동은 본질적인 위험을 수반하며 그 책임은 투자자에게 있습니다." — 우시 중급인민법원, 사법 결정권자, 출처 이번 기각은 해외에서 발생한 투자 위험에 대한 중국 법원의 오랜 입장을 강조합니다. 이러한 활동에 대한 법적 보호 장치의 부재는 국가 정책과 일치하는 지속적인 사법 해석을 반영하며, 해외 금융 참여에 대해 제공되는 보호의 한계에 관한 중앙 정부의 입장을 재확인합니다. 암호화폐 연관성과 투기적 노력의 특성을 고려할 때, 커뮤니티 반응은 중국 내 규제 환경에 대한 더 넓은 국제적 우려에 가려져 온건한 상태를 유지합니다. 중국의 암호화폐 규제 및 시장 관찰 알고 계셨나요? 2025년 푸젠 사례에서 유사한 법적 입장이 시행되었으며, 이는 중국 사법 시스템 내에서 보호받지 못하는 해외 암호화폐 투자에 대한 제한을 강조합니다. Ethereum(ETH)은 시가총액 5187억 달러를 보유하고 4,297.26달러에 거래됩니다. 24시간 거래량이 감소를 반영하며 시장의 13.60%를 차지합니다. 주목할 만하게, ETH는 90일 동안 72.74% 증가했습니다. CoinMarketCap. Ethereum(ETH), 일일 차트, 2025년 9월 7일 12시 08분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap 전문가 분석에 따르면 이러한 법원 결정 이후 규제가 강화될 가능성이 있습니다. 중국 사법부의 입장은 기존 통화...
BitcoinEthereumNews2025/09/07
오늘 어떤 암호화폐를 구매해야 할까요? 전문가들은 SHIB와 PEPE보다 Mutuum Finance(MUTM)를 선호합니다

오늘 어떤 암호화폐를 구매해야 할까? 전문가들은 SHIB와 PEPE보다 Mutuum Finance(MUTM)를 선호한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자자들이 오늘 암호화폐를 구매할 때, Shiba Inu(SHIB)와 Pepe(PEPE)와 같은 밈 코인들이 문화적 감각과 역사적 인기로 대화를 지배하곤 합니다. 하지만 분석가들은 현재 0.05달러 미만의 가격으로 거래되는 Mutuum Finance(MUTM)를 더 전략적인 선택으로 꼽고 있습니다. 기본적인 요소들이 이러한 판단을 뒷받침하는 이유는 다음과 같습니다. SHIB와 PEPE: 문화적으로 풍부하지만 성장이 제한적 Shiba Inu(SHIB)는 약 0.0000123 USD에 거래되고 있으며, 589조 토큰에 가까운 엄청난 유통 공급량을 보유하고 있습니다. 그 생태계는 ShibaSwap과 새롭게 등장한 Shibarium Layer-2를 포함하며, 더 넓은 커뮤니티 주도의 서사를 반영합니다. 그러나 이러한 대규모 공급량은 작은 가격 상승도 적은 수익으로 이어진다는 것을 의미합니다. Pepe(PEPE)는 약 0.0000099 USD에 거래되며, 강력한 문화적 모멘텀을 가진 또 다른 접근하기 쉬운 밈 코인입니다. 바이럴한 수요에도 불구하고, PEPE는 프로토콜 수준의 혁신이 부족하고 대신 장기적 성장을 지속하지 못할 수 있는 사회적 트렌드에 의존합니다. 둘 다 부인할 수 없는 밈 코인 지위를 가지고 있습니다. 그러나 단순한 토큰 조합이 아닌 구조적 설계에 기반한 성장을 목표로 하는 투자자들에게는 또 다른 주목할 만한 플레이어가 있습니다. Mutuum Finance(MUTM) Mutuum Finance(MUTM)는 대출자, 차입자, 청산자를 단일 생태계 내에서 통합하는 DeFi 프로토콜입니다. 장기적 가치의 핵심 동력은 바이백 및 재분배 메커니즘으로, 플랫폼 수수료의 일부가 공개 시장에서 MUTM을 재구매하고 안전 모듈에서 mtToken을 스테이킹하는 사용자들에게 토큰을 재분배하는 데 사용됩니다. 이러한 접근 방식은 활성 참여자에게 보상을 제공하면서 지속적인 구매 압력을 유지하여 유기적인 상승 모멘텀을 강화합니다. 이 프로젝트는 또한 토큰 상장과 함께 베타 버전을 출시함으로써 돋보이며, 첫날부터 플랫폼이 활성화되고 기능적임을 보장합니다. 이러한 즉각적인 사용성은 최상위 거래소에 상장될 가능성을 높이고, 밈 코인이 거의 달성하지 못하는 방식으로 유동성과 노출을 증가시킵니다. Mutuum Finance는 또한 완료된 CertiK 감사로 신뢰성을 구축하여 95/100 점수를 획득했으며, 이는 스마트 계약을 검증하고 투자자...
BitcoinEthereumNews2025/09/07
75배 ROI가 예상되는 이더리움 기반 프리세일 - 스마트 머니 조기 이동

기관 투자자들은 종종 소매 투자자들이 알아차리기 전에 먼저 기회에 진입합니다. 2025년, 분석가들은 [...] 이더리움 기반 프리세일이 75배 ROI를 기록할 것으로 예상 - 스마트 머니가 일찍 진입한다는 글이 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
Coindoo2025/09/07
