XRP가 석유처럼 관리될 수 있을까?
XRP가 석유처럼 관리될 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP가 석유처럼 관리될 수 있을까? 라는 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 수년간 XRP는 암호화폐 세계에서 헤드라인을 장식해 왔습니다: 일부는 소송 생존자, 일부는 결제 수단, 일부는 투기 자산으로서요. 하지만 이제 새로운 비교가 화제가 되고 있습니다: XRP의 미래가 석유와 매우 비슷해질 수 있을까요? 이것이 Paul Barron Podcast에서 분석가 Brad Kimes가 제기한 질문으로, 그는 이 토큰이 언젠가 OPEC이 원유 시장을 감독하는 방식과 유사한 방식으로 관리될 수 있다고 말합니다. 이 아이디어는 생각보다 그렇게 터무니없지 않습니다. OPEC의 전략에서 배우기 석유 생산자들은 오랫동안 공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 밸브를 열고 닫아왔습니다. 가격이 너무 높아지면 정부는 전략적 준비금에 의존하여 시장에 공급을 늘려 상황을 진정시킬 수도 있습니다. 결과: 글로벌하고, 필수적이며, 엄격하게 관리되는 상품입니다. Kimes는 XRP에서 그런 모습의 반향을 봅니다. 토큰을 만든 Ripple은 여전히 대규모 코인 에스크로를 보유하고 있습니다. 그는 이러한 준비금이 점진적이고 전략적으로 방출된다면 가격 변동을 안정시켜 암호화폐의 대부분을 정의하는 극심한 변동성에 덜 취약한 디지털 시장을 만들 수 있다고 주장합니다. 통화 지위를 향한 느린 행진 XRP는 이미 화폐의 세 가지 조건 중 두 가지를 충족합니다: 가치 저장 수단이자 교환 수단입니다. 세 번째 누락된 부분인 널리 인정받는 회계 단위는 시간과 규제 명확성과 함께 올 수 있습니다. 그는 이 과정을 제2차 세계대전 이후 미국 달러가 세계 기축통화가 되기까지 10년 이상 걸린 글로벌 지배력으로의 느린 상승과 비교합니다. 채권, 위기, 그리고 "새로운 화폐" 추측은 여기서 그치지 않습니다. Kimes는 미국 재무부가 XRP와 Bitcoin과 같은 자산에 연결된 디지털 채권을 발행하는 미래를 예상합니다. 이것을 "전시 채권"으로 생각해보세요...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:07
ICB 네트워크, 크로스 체인 웹3 기능을 통해 실물 DeFi 활용 사례를 발전시키기 위해 Okratech와 파트너십 체결
ICB 네트워크가 크로스 체인 웹3.0 기능을 통해 실물 연계 DeFi 활용 사례를 발전시키기 위해 Okratech와 제휴한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 레이어-1 지분 증명(PoS) 체인인 ICB 네트워크는 오늘 웹3.0 제품을 위한 탈중앙화 플랫폼인 Okratech와의 전략적 제휴를 발표했습니다. 이번 발전으로 ICB 네트워크에 Okratech에 대한 네이티브 지원이 도입되어 Okratech 고객이 자신의 지갑에서 ICB의 DApp 생태계와 제품에 효율적으로 접근할 수 있게 되었습니다. ICB는 지원되는 프로토콜 체인에 Okratech를 추가함으로써 멀티 체인 상호운용성을 확장하고 통합된 크로스 체인 사용자 경험을 향한 발전을 계속하고 있습니다. ICB 네트워크는 전 세계 경험 많은 사용자와 초보 사용자를 위해 확장 가능하고 사용자 친화적인 암호화폐 거래, 고급 애플리케이션 및 스테이킹 옵션을 제공하는 레이어-1 지분 증명(PoS) 블록체인입니다. 한편, Okratech는 프리랜서와 소비자를 연결하고 사용자에게 다양한 웹3.0 제품을 제공하는 것으로 알려진 탈중앙화 생태계입니다. 큰 소식! 웹3.0 제품을 위한 유틸리티 백본인 Okratech와의 파트너십 발표. @Ortcoin1과의 이번 협력은 그들의 거대한 커뮤니티와 AI 기반 인프라를 #ICB 네트워크로 가져올 것입니다. 이는 우리의 레이어-1 블록체인과 성장하는... pic.twitter.com/va4CfESRfi — ICB Network (@icbx_network) 2025년 9월 6일 ICB 네트워크, 더 구성 가능한 웹3.0 생태계를 위해 Okratech 통합 두 플랫폼의 통합을 기반으로, 위 데이터에서 보여지듯이 Okratech는 거대한 커뮤니티와 AI 기반 인프라를 ICB 네트워크에 가져올 것입니다. Okratech의 AI 기술을 ICB 네트워크에 연결하는 이 움직임은 ICB의 데이터 신뢰성과 지능적 의사 결정의 효율성을 향상시키는 데 필수적입니다. 또한, 이번 통합으로 Okratech의 글로벌 사용자 커뮤니티는 이제 Okratech 생태계 내에서 ICB 플랫폼에 접근할 수 있으며, ICB 기반 DApp, 자산 및 제품을 나열할 수 있습니다. Okratech 고객은 이제 Okratech 생태계 내에서 직접 자산을 ICB 네트워크로 교환하고 이동하거나 ICB 토큰을 구매할 수 있습니다. 이러한 상호 연결된 접근 방식은 멀티 체인 거래의 장애물을 제거하여 ICB와 같은 혁신적인 프로토콜과 상호 작용하는 과정을 원활하게 만듭니다. Okratech와 ICB의 통합은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:04
유로 스테이블 코인은 시장의 0.15%입니다. 유럽이 따라잡는 방법
유로 코인(EUROC)은 시장의 0.15%에 불과합니다. 유럽이 따라잡는 방법은 다음과 같습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 다음은 Stabolut의 CEO이자 공동 창업자인 Eneko Knörr의 게스트 포스트 및 의견입니다. 몇 달 전, CryptoSlate에 기고한 칼럼에서 저는 EU의 주력 암호화폐 규제인 MiCA가 목표와 반대되는 결과를 가져올 것이라고 경고했습니다. 저는 이 규제가 유로화 혁신을 억압하는 동시에 새로운 세대에게 미국 달러의 지배력을 공고히 할 것이라고 주장했습니다. 당시 일부는 이를 과장된 우려라고 생각했습니다. 오늘날, 불길한 검증과 함께 유럽중앙은행 내부에서도 동일한 우려가 반복되고 있습니다. 최근 블로그 포스트에서, 파이낸셜 타임즈에서도 강조된 바와 같이, ECB 고문 Jürgen Schaaf는 유로화 기반 스테이블 코인 시장 상태를 "암울하다"고 묘사하며 유럽이 달러 기반 경쟁자들에게 "압도당할" 위험이 있다고 경고했습니다. 이 경고는 중요한 시기에 나왔습니다. 전통적인 글로벌 경제에서 비 USD 통화는 상업의 생명선입니다. 이들은 전 세계 GDP의 73%, SWIFT 거래의 53%, 중앙은행 준비금의 42%를 차지합니다. 그러나 급성장하는 디지털 경제에서 이러한 통화들은 거의 보이지 않습니다. 세계에서 두 번째로 중요한 통화인 유로화는 디지털 반올림 오차로 축소되었습니다. 수치로 보는 디지털 격차 데이터는 놀라운 단절을 보여줍니다. 사모 발행된 달러 기반 스테이블 코인이 3,000억 달러에 가까운 시가총액을 보유하는 반면, CoinGecko 데이터에 따르면 유로화 기반 스테이블 코인은 4억 5천만 달러에 도달하기 위해 고군분투하고 있습니다. 이는 시장 점유율이 단 0.15%에 불과합니다. 이것은 단순한 격차가 아닙니다; 이것은 심연입니다. 블록체인에서 거래되는 가치 1유로당 거의 700유로에 해당하는 미국 달러가 있다는 의미입니다. 디지털 세계의 이러한 달러화는 유럽의 통화 주권과 경제 경쟁력에 심각한 전략적 위험을 초래합니다. MiCA의 수십억 유로 제동장치 EU의 획기적인 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규제는 명확성을 창출하기 위한 것이었지만, 리스크를 통제하려는 야망 속에서 의도치 않게 감옥을 만들었습니다. 그 프레임워크는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:02
2025년 최고의 암호화폐 라이징 스타: MAGACOIN FINANCE, ADA 및 SOL과의 비교가 증가하며 1,350만 달러 달성
소개 2025년으로 더 깊이 들어가면서 다음 급성장할 암호화폐를 찾는 움직임이 더욱 강화되고 있습니다. 떠오르는 이름들 중에서, MAGACOIN FINANCE는 13.5백만 달러의 가치 평가에 도달한 후 상당한 관심을 끌고 있습니다. 분석가들은 이제 그 가격 궤적을 Cardano(ADA)와 Solana(SOL)의 초기 성장 단계와 비교하기 시작했으며, 이 두 암호화폐는 모두 […]에서 변화했습니다.
Cryptopolitan
2025/09/07 13:00
미국 증권거래위원회, 국경 간 사기 퇴치를 위한 태스크포스 구성
SEC가 국경 간 사기 퇴치를 위한 태스크포스를 구성했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: SEC가 국제 사기를 해결하기 위한 국경 간 태스크포스를 출범. 해외 사기 계획을 표적으로 투자자 보호를 목표로 함. 암호화폐 조작과 시장 게이트키퍼에 초점을 맞춤. 미국 증권거래위원회(SEC)는 2025년 9월 5일, 미국 투자자에게 영향을 미치는 국제 거래 사기를 표적으로 하는 국경 간 태스크포스를 출범했습니다. 이 이니셔티브는 특히 "펌프 앤 덤프"와 같은 해외 암호화폐 시장 계획 속에서 시장 무결성을 보호하는 것을 강조하며, 글로벌 금융 환경 전반에 걸쳐 규정 준수 및 규제 조치에 영향을 미칩니다. SEC, 새로운 태스크포스로 사기 단속 강화 SEC가 설립한 국경 간 태스크포스는 미국 증권법 위반 가능성을 조사할 예정입니다. 이러한 노력에는 해외 기업과 중개자, 특히 "펌프 앤 덤프" 계획과 같은 암호화폐 시장 조작에 관여한 기업들을 면밀히 조사하는 것이 포함됩니다. SEC 의장 Paul Atkins가 주도하는 이 태스크포스는 조사 자원을 통합하기 위한 협력적인 노력을 나타냅니다. 태스크포스가 시작한 변화에는 해외 기업의 미국 시장 접근을 용이하게 하는 감사인 및 인수자와 같은 "게이트키퍼"에 대한 강화된 감시가 포함됩니다. 태스크포스의 암호화폐 자산에 대한 초점은 시장 무결성과 투자자 보호를 유지해야 할 필요성을 강조하며, 해외 관할권 규정 준수에 즉각적인 영향을 미칩니다. SEC의 발표에 대한 시장 반응은 신중했으며, 주요 암호화폐 업계 인사들로부터 즉각적인 성명은 없었습니다. 그러나 Paul Atkins 의장은 악의적인 행위자들이 국제 국경을 악용하는 것을 방지하겠다는 SEC의 약속을 재확인하며, 미국 투자자에게 영향을 미치는 사기 행위를 기소하겠다는 기관의 결의를 강조했습니다. 국경 간 사기에 대한 SEC의 역사적 조치 알고 계셨나요? SEC는 2010년대 초반에 중국 기반 역합병 및 ICO 사기를 해결하기 위해 국경 간 사기에 대한 단속을 강화했습니다. 이로 인해 이후 몇 년 동안 규제 감독이 강화되고 상장폐지가 이루어졌습니다. 최신 CoinMarketCap 데이터에 따르면, Ethereum(ETH)의 가격은 $4,295.56이며, 시가총액은 formatNumber(518496281782, 2), 시장 점유율은 13.60%입니다. 24시간 거래량은 formatNumber(18692576774,...로 하락했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 12:44
마이클 세일러, 73억 7천만 달러로 블룸버그 억만장자 인덱스에 합류
상세 정보: https://coincu.com/bitcoin/michael-saylor-bloomberg-billionaires-index/
Coinstats
2025/09/07 12:12
Tether의 평판, 신규 시장 진출로 시험대에 오르다
테더의 평판이 신규 시장 진출로 시험받고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 USDT를 운영하는 암호화폐 회사가 스테이블코인을 넘어 시야를 확장하고 있습니다. 주력 토큰으로 수십억 달러의 수익을 올린 테더는 이제 글로벌 금 산업에 공격적으로 진출하려 하고 있습니다 - 이 산업은 지금까지 디지털 자산 기업들의 영향을 거의 받지 않았습니다. 테더는 이미 토큰화된 금괴 상품인 테더 골드(XAUT)를 통해 금과 깊은 관계를 맺고 있습니다. 현재 25만 개 이상의 토큰이 유통되고 있으며, 각 토큰은 스위스 금고에 보관된 준비금으로 뒷받침되어 실물 금괴로 교환할 수 있습니다. 그러나 회사의 계획에 정통한 소식통들이 파이낸셜 타임스에 밝힌 바에 따르면, 테더는 단순히 금을 보유하는 것뿐만 아니라 마이닝, 정제, 거래 등 전체 공급망에 걸친 투자를 검토하고 있다고 합니다. 이 전략은 올해 초 테더가 캐나다 로열티 기업 엘리멘탈 알투스 로열티스 코프의 지분 33%를 인수한 거래를 기반으로 하며, 이를 통해 여러 대륙에 걸친 귀금속 생산에 노출되었습니다. 업계 반응 금 부문에서는 테더의 관심 증가에 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 마이닝 베테랑들은 이 회사를 예측할 수 없고 이해하기 어렵다고 묘사하며, 실제로 로드맵이 있는지 아니면 단순히 막대한 수익을 이용해 영향력을 사고 있는지 의문을 제기합니다. "그들은 금을 좋아합니다. 전략이 있다고 생각하지 않습니다,"라고 한 임원이 FT에 말했습니다. 다른 임원은 더 나아가 테더를 "내가 지금까지 거래해 본 가장 이상한 회사"라고 표현했습니다. 시기적절한 전환 이 잠재적 확장의 시기는 주목할 만합니다. 금은 거의 그 어느 때보다 가치가 높아져 금요일 오후 현물 가격이 사상 최고치인 3,650달러까지 급등했습니다. 테더의 CEO 파올로 아르디노는 이 소문이 정확하다는 것을 암시하는 듯, 보고서 뉴스에 대한 응답으로 "안정성 극대주의"라는 암호 같은 문구를 게시했습니다. 만약 회사가 이를 실행한다면, 암호화폐와 상품 간의 가장 특이한 교차점 중 하나가 될 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 12:06
고래 움직임: 이더리움 지갑이 125억 달러를 회전시키는 동안 UNI와 NEAR는 스마트 머니 축적을 보여줌
암호화폐 시장이 다시 한번 고래 활동을 보이고 있습니다. 이더리움 지갑은 수십억 달러 규모로 성장했으며, UNI와 NEAR는 스마트 머니를 끌어들이고 있고, 트레이더들이 다음 기회를 찾는 가운데 MAGACOIN FINANCE가 주목을 받고 있습니다. 비트코인, 이더리움 고래들이 수십억 달러를 ETH로 이동 이더리움은 고래들이 계속해서 매수함에 따라 다시 주목받고 있습니다. 한 [...] 이 글 "고래 움직임: 이더리움 지갑이 125억 달러를 회전시키는 동안 UNI와 NEAR는 스마트 머니 축적을 보여줍니다"는 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/09/07 12:00
비트코인이 11만 달러 아래로 떨어질까? - 펀딩 레이트가 보여주는 것
소매 활동이 급증하고 NVM 비율이 약화되면서 비트코인의 펀딩 레이트가 시간당 30만 달러 근처에서 냉각됩니다.
Coinstats
2025/09/07 11:00
XRP ETF 열풍이 1000% ROI 시즌을 알리다 - 이어서 급등할 알트코인은 무엇인가
XRP가 다시 한번 헤드라인을 장식하고 있습니다. 이번에는 XRP 중심의 상장지수펀드(ETF) 승인에 대한 투기가 확산되면서입니다. 만약 승인된다면, 이러한 움직임은 리플의 토큰에 있어 전환점이 될 것이며, 비트코인과 이더리움과 같은 기관 스포트라이트로 진입하게 될 것입니다. 분석가들은 ETF가 폭발적인 랠리를 촉발할 수 있으며, XRP가 잠재적으로 [...] 계속 읽기: XRP ETF 열풍이 1000% ROI 시즌을 알린다 - 뒤따를 준비가 된 알트코인은 무엇인가
Coinstats
2025/09/07 11:00
