Tether의 평판, 신규 시장 진출로 시험대에 오르다

테더의 평판이 신규 시장 진출로 시험받고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 USDT를 운영하는 암호화폐 회사가 스테이블코인을 넘어 시야를 확장하고 있습니다. 주력 토큰으로 수십억 달러의 수익을 올린 테더는 이제 글로벌 금 산업에 공격적으로 진출하려 하고 있습니다 - 이 산업은 지금까지 디지털 자산 기업들의 영향을 거의 받지 않았습니다. 테더는 이미 토큰화된 금괴 상품인 테더 골드(XAUT)를 통해 금과 깊은 관계를 맺고 있습니다. 현재 25만 개 이상의 토큰이 유통되고 있으며, 각 토큰은 스위스 금고에 보관된 준비금으로 뒷받침되어 실물 금괴로 교환할 수 있습니다. 그러나 회사의 계획에 정통한 소식통들이 파이낸셜 타임스에 밝힌 바에 따르면, 테더는 단순히 금을 보유하는 것뿐만 아니라 마이닝, 정제, 거래 등 전체 공급망에 걸친 투자를 검토하고 있다고 합니다. 이 전략은 올해 초 테더가 캐나다 로열티 기업 엘리멘탈 알투스 로열티스 코프의 지분 33%를 인수한 거래를 기반으로 하며, 이를 통해 여러 대륙에 걸친 귀금속 생산에 노출되었습니다. 업계 반응 금 부문에서는 테더의 관심 증가에 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 마이닝 베테랑들은 이 회사를 예측할 수 없고 이해하기 어렵다고 묘사하며, 실제로 로드맵이 있는지 아니면 단순히 막대한 수익을 이용해 영향력을 사고 있는지 의문을 제기합니다. "그들은 금을 좋아합니다. 전략이 있다고 생각하지 않습니다,"라고 한 임원이 FT에 말했습니다. 다른 임원은 더 나아가 테더를 "내가 지금까지 거래해 본 가장 이상한 회사"라고 표현했습니다. 시기적절한 전환 이 잠재적 확장의 시기는 주목할 만합니다. 금은 거의 그 어느 때보다 가치가 높아져 금요일 오후 현물 가격이 사상 최고치인 3,650달러까지 급등했습니다. 테더의 CEO 파올로 아르디노는 이 소문이 정확하다는 것을 암시하는 듯, 보고서 뉴스에 대한 응답으로 "안정성 극대주의"라는 암호 같은 문구를 게시했습니다. 만약 회사가 이를 실행한다면, 암호화폐와 상품 간의 가장 특이한 교차점 중 하나가 될 것입니다...