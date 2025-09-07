MEXC 거래소
리플과 그레이스케일, 첫 번째 생일 축하: XRP ETF가 다음일까요?
이 펀드는 일부 규제 장벽을 극복한 후 1년 전에 출시되었습니다.
XRP
$2.7934
-2.81%
FUND
$0.0197
+47.56%
CryptoPotato
2025/09/07 14:35
분석: 어플라이드 디지털의 코어위브와의 110억 달러 HPC 호스팅 계약
게시물 분석: Applied Digital의 CoreWeave와의 110억 달러 HPC 호스팅 계약이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Applied Digital의 110억 달러 HPC 계약으로 Core Scientific 및 TeraWulf와 같은 리그에 합류했습니다. 그러나 시장은 이에 대해 간과하고 있을까요? Applied Digital의 110억 달러 CoreWeave 협약 다음 게스트 포스트는 비트코인 마이닝 주식, 교육 도구 및 산업 인사이트를 위한 원스톱 허브인 Bitcoinminingstock.io에서 제공됩니다. 2025년 9월 5일에 최초 게시되었습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/breakdown-applied-digitals-hosting-deal-coreweave/
STOP
$0.07457
+4.33%
COM
$0.011199
+2.33%
CORE
$0.3715
-2.41%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 14:32
돌파가 우리가 생각하는 것보다 더 가까울 수 있다
이 게시물 "돌파가 우리가 생각하는 것보다 더 가까울 수 있다"는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 Pi Network의 토큰은 세션 초반에 잠시 $0.3416에 도달한 후 현재 $0.3406에 거래되고 있습니다. 차트는 취약한 회복 시도를 보여주지만, 커뮤니티는 Pi가 향후 몇 주 동안 중요한 움직임을 보일 수 있을지에 대해 의견이 나뉘어 있습니다. 기술적 설정 최근 움직임은 Pi가 상승 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 코인은 $0.333 근처의 지지선에서 반등했지만, $0.38-$0.40에 더 가까운 저항선이 형성되고 있습니다. 의미 있는 랠리를 이야기하기 전에 이 수준 위로의 돌파가 필요할 것입니다. 이동평균선이 수렴하기 시작했는데, 이는 종종 임박한 큰 움직임—더 높은 돌파 또는 추가 매집박스—을 신호합니다. 트레이더들은 어떤 결과가 더 가능성이 높은지에 대해 논쟁합니다. $1 질문 $0.34에서 $1에 도달하려면 Pi는 거의 190%의 랠리가 필요한데, 이는 낮은 유동성과 투기적 특성을 고려할 때 매우 가파른 상승입니다. 분석가들은 이러한 움직임이 변동성이 큰 알트코인 시장에서 가능하지만 메인넷 출시, 유명 거래소 상장 또는 대규모 파트너십과 같은 주요 촉매제가 필요할 가능성이 높다고 지적합니다. 배경 및 커뮤니티 분위기 2019년 스탠포드 졸업생들이 출시한 Pi Network는 모바일 마이닝을 통해 5천만 명 이상의 사용자 기반을 구축했습니다. 그러나 토큰은 여전히 사전 메인넷 단계에 있으며 주요 중앙화 거래소에 상장되어 있지 않아 가격 움직임이 얇고 매우 투기적입니다. 소셜 미디어는 여전히 의견이 나뉘어 있습니다: 일부 트레이더들은 $1을 향한 돌파를 과대 선전하는 반면, 다른 이들은 Pi가 과거 과대 선전 주기에서 랠리를 유지하지 못했다고 강조합니다. 새로운 소식이 없다면, 많은 사람들은 2025년 후반에 $0.40-$0.60을 더 현실적인 목표 범위로 보고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 전문가와 상담하십시오...
NEAR
$2.834
-3.27%
HYPE
$43.42
-5.52%
MORE
$0.03633
+70.72%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 14:30
미국 상원, SEC-CFTC 공동 암호화폐 위원회 제안
미국 상원, SEC-CFTC 암호화폐 공동 위원회 제안이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 미국 상원 법안은 SEC-CFTC 암호화폐 통합 감독을 추구합니다. DeFi 개발사 보호와 에어드랍 명확화에 중점을 둡니다. 새 위원회는 암호화폐 자산 분류 표준화를 목표로 합니다. 미국 상원에 제출된 시장 구조 법안 초안은 SEC와 CFTC 공동 위원회를 구성하여 디지털 자산 감독을 조정함으로써 암호화폐 규제 분쟁을 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 시장 효율성을 향상시키고, 혁신을 유치하며, DeFi, 에어드랍 및 DePIN에 대한 규칙을 명확히 하여 미국 기반 디지털 자산 프로젝트에 더 유리한 환경을 조성할 수 있습니다. 미국 상원, 통합 암호화폐 감독을 위한 법안 초안 작성 미국 상원에 제출된 법안 초안은 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC) 간의 공동 위원회를 구성하여 암호화폐 규제의 지속적인 과제를 해결할 것을 제안합니다. 주목할 만한 조항으로는 탈중앙화 금융(DeFi) 개발사를 법적 책임으로부터 보호하고 규칙 제정을 간소화하기 위한 자문 패널을 마련하는 것이 포함됩니다. 이 법안 초안은 에어드랍에 대한 명확한 구분을 제시하고 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)가 증권법에서 제외된다고 규정합니다. 이러한 조치들의 시너지는 암호화폐 감독을 조화시키기 위한 협력적 노력을 반영하며, 디지털 자산 처리 전반에 걸쳐 포괄적인 프레임워크로의 전환을 의미합니다. "이제 영역 다툼을 제쳐두고 진정으로 협력할 때입니다,"라고 SEC 의장 폴 앳킨스가 말하며 감독 조화에 대한 의도를 강조했습니다. 시장 반응은 이해관계자들 사이에서 긍정적인 전망을 보여줍니다. SEC 의장 폴 앳킨스와 CFTC 대행 의장 캐롤라인 팜은 규제 장벽을 줄이고 시장 효율성을 높이는 것을 목표로 한다고 강조했습니다. 업계 관찰자들은 이러한 조율된 노력이 미국 소재 프로젝트들을 다시 본국으로 유치하여 혁신과 자본 유입을 촉진할 수 있다고 믿습니다. DeFi 및 에어드랍 시장에 미치는 잠재적 영향 알고 계셨나요? 2023년, Uniswap의 UNI는 일부 규제 기관에 의해 증권으로 분류되었으며, 이는 이제 제안된 미국 법안에 따라 재고될 수 있어 탈중앙화 거래소에서의 사용에 영향을 미칠 수 있습니다. CoinMarketCap에 따르면, Ethereum(ETH)...
U
$0.009346
-3.53%
MORE
$0.03633
+70.72%
MOVE
$0.1068
-3.08%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 14:14
비탈릭 부테린, 이더리움 로드맵 강화를 위한 leanVM 제안 하이라이트
비탈릭 부테린이 이더리움 로드맵에서 leanVM을 강조하며, 더 간단한 ISA, XMSS 집계, 재귀 및 효율성 향상에 초점을 맞춘 확장성을 강조합니다.]]>
BOOST
$0.08697
-1.98%
GAINS
$0.02357
-3.24%
Crypto News Flash
2025/09/07 13:52
벨라루스, 더 강력한 암호화폐 법으로 '디지털 안식처' 강화 목표
벨라루스가 더 강력한 암호화폐 법으로 '디지털 안식처'를 강화하려는 목표를 세웠다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 벨라루스 대통령 알렉산드르 루카셴코는 빠르게 진화하는 디지털 자산 부문에 발맞추기 위해 명확하고 투명한 규칙과 감독 메커니즘을 요구하며 포괄적인 암호화폐 규제에 대한 그의 추진력을 새롭게 했습니다. 루카셴코의 불만 벨라루스 대통령 알렉산드르 루카셴코는 포괄적인 암호화폐 규제를 신속히 추진하라는 새로운 지시를 내렸으며, 투명한 감독과 법적 명확성의 필요성을 강조했다고 보도되었습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/belarus-aims-to-reinforce-its-digital-haven-with-stronger-crypto-laws/
COM
$0.011199
+2.33%
PUSH
$0.0308
-0.67%
CLEAR
$0.01748
-13.46%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:34
엘살바도르는 지난 7일 동안 8 BTC를 추가로 보유하여 총 보유량이 6292.18이 되었습니다.
PANews는 9월 7일 엘살바도르가 지난 7일 동안 8 비트코인을 추가로 보유하게 되었다고 보도했습니다. 현재 비트코인 보유량은 6,292.18에 달하며, 총 가치는 6억 9600만 달러입니다.
BTC
$121,428.95
-0.94%
EL
$0.003953
+0.76%
PANews
2025/09/07 13:28
Linea: 유동성 인센티브 프로그램 보상이 다음 주 1억 6천만 LINEA로 증가
PANews는 9월 7일 Linea가 트윗을 통해 Linea Ignition 유동성 인센티브 프로그램이 다음 주에 1억 6천만 LINEA 토큰(원래 1억 5천만)을 배포할 것이라고 발표했다고 보도했습니다. 이 중 80%는 대출 풀 LP에 할당되며, Aave 및 Euler 대출 풀의 USDC, USDT 및 ETH에 대한 총 보상은 1억 2천 8백만 LINEA 토큰입니다. 20%는 이더리움 거래에 할당되며, USDC/ETH, WBTC/ETH, USDT/ETH 및 ETH/REX를 포함한 거래 페어에 대해 총 3천 2백만 LINEA 토큰의 보상이 제공됩니다.
USDC
$0.9994
-0.01%
AAVE
$271.58
-3.95%
REX
$0.005048
-6.79%
PANews
2025/09/07 13:09
비트코인 vs 이더리움 주간 대결: 가격 변동, 주요 성과 및 핵심 뉴스
coingape.com에서 전체 기사를 읽어보세요.
COM
$0.011199
+2.33%
MAJOR
$0.11708
-4.26%
Coinstats
2025/09/07 12:32
솔라나 밈 코인 런치패드 설명: 도구, 트레이드오프 및 오늘의 수치
솔라나의 밈 토큰 런치패드는 지난 24시간 동안 활발한 활동을 기록했으며, Pump.fun이 발행 및 거래를 주도하는 가운데 경쟁자들의 증가하는 명단이 꾸준한 사용을 유치하고 있습니다. 밈 코인 런치패드란 무엇이며 솔라나가 왜 그렇게 많은 런치패드를 호스팅하는지 밈 코인 런치패드는 누구나 생성하고 리스팅할 수 있게 해주는 웹 앱입니다 [...]
FUN
$0.008511
-0.08%
ANYONE
$0.4434
-0.89%
TOKEN
$0.01184
-5.95%
Coinstats
2025/09/07 12:30
