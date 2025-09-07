미국 상원, SEC-CFTC 공동 암호화폐 위원회 제안

미국 상원, SEC-CFTC 암호화폐 공동 위원회 제안이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 미국 상원 법안은 SEC-CFTC 암호화폐 통합 감독을 추구합니다. DeFi 개발사 보호와 에어드랍 명확화에 중점을 둡니다. 새 위원회는 암호화폐 자산 분류 표준화를 목표로 합니다. 미국 상원에 제출된 시장 구조 법안 초안은 SEC와 CFTC 공동 위원회를 구성하여 디지털 자산 감독을 조정함으로써 암호화폐 규제 분쟁을 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 시장 효율성을 향상시키고, 혁신을 유치하며, DeFi, 에어드랍 및 DePIN에 대한 규칙을 명확히 하여 미국 기반 디지털 자산 프로젝트에 더 유리한 환경을 조성할 수 있습니다. 미국 상원, 통합 암호화폐 감독을 위한 법안 초안 작성 미국 상원에 제출된 법안 초안은 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC) 간의 공동 위원회를 구성하여 암호화폐 규제의 지속적인 과제를 해결할 것을 제안합니다. 주목할 만한 조항으로는 탈중앙화 금융(DeFi) 개발사를 법적 책임으로부터 보호하고 규칙 제정을 간소화하기 위한 자문 패널을 마련하는 것이 포함됩니다. 이 법안 초안은 에어드랍에 대한 명확한 구분을 제시하고 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)가 증권법에서 제외된다고 규정합니다. 이러한 조치들의 시너지는 암호화폐 감독을 조화시키기 위한 협력적 노력을 반영하며, 디지털 자산 처리 전반에 걸쳐 포괄적인 프레임워크로의 전환을 의미합니다. "이제 영역 다툼을 제쳐두고 진정으로 협력할 때입니다,"라고 SEC 의장 폴 앳킨스가 말하며 감독 조화에 대한 의도를 강조했습니다. 시장 반응은 이해관계자들 사이에서 긍정적인 전망을 보여줍니다. SEC 의장 폴 앳킨스와 CFTC 대행 의장 캐롤라인 팜은 규제 장벽을 줄이고 시장 효율성을 높이는 것을 목표로 한다고 강조했습니다. 업계 관찰자들은 이러한 조율된 노력이 미국 소재 프로젝트들을 다시 본국으로 유치하여 혁신과 자본 유입을 촉진할 수 있다고 믿습니다. DeFi 및 에어드랍 시장에 미치는 잠재적 영향 알고 계셨나요? 2023년, Uniswap의 UNI는 일부 규제 기관에 의해 증권으로 분류되었으며, 이는 이제 제안된 미국 법안에 따라 재고될 수 있어 탈중앙화 거래소에서의 사용에 영향을 미칠 수 있습니다. CoinMarketCap에 따르면, Ethereum(ETH)...