현대 직장에서의 영향

이 게시물 현대 직장에서의 영향은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 정리해고가 남아있는 사람들에게 미치는 영향: 현대 직장에서의 영향 getty 2011년에 나는 Investopedia에 정리해고 이후 해고되지 않은 사람들이 직면한 도전에 관한 글을 썼습니다. 당시에는 더 무거운 업무량, 동결된 임금 인상, 그리고 동료들이 떠나는 것을 보며 생기는 불안감에 초점을 맞췄습니다. 그 글은 시대를 초월하는 내용이었습니다. 메시지는 직업을 유지했더라도 정리해고는 당신의 삶을 재구성하는 방식이 있다는 것이었습니다. 하지만 그 이후로 업무 문화는 크게 변했으며, 주로 기술에 의해 주도되었습니다. 오늘날 정리해고의 영향은 더 이상 긴 근무 시간이나 경기 침체 시 자리를 잃을 것에 대한 두려움만이 아닙니다. 현실은 인공지능과 자동화가 정리해고에서 살아남는 느낌을 재정의하고 있으며, 남아있는 사람들의 경험은 10년 전과 매우 다르게 보입니다. AI 시대에 정리해고가 다르게 느껴지는 이유 getty AI 시대에 정리해고가 다르게 느껴지는 이유 과거에 정리해고는 비용 절감을 의미했습니다. 이제 정리해고는 종종 AI가 가져온 효율성의 약속을 따릅니다. 남아있는 직원들은 새로운 시스템을 배우도록 요구받으며, 많은 경우 나중에 자신들을 대체할 수 있는 도구를 훈련시키는 바로 그 사람들입니다. 이는 2011년에는 존재하지 않았던 일종의 긴장감을 만듭니다. 당신은 여전히 고용되어 있지만, 모든 새로운 프로젝트는 당신이 미래를 구축하고 있는지 아니면 미래에서 자신을 배제시키고 있는지에 대한 질문과 함께 옵니다. 이는 사람들에게 큰 부담을 줍니다. 정리해고에서 살아남는 것은 예전에는 생산성과 충성도를 증명하는 것을 의미했습니다. 오늘날 살아남는 것은 덜 안전하게 느껴질 수 있는데, 이는 당신이 동료뿐만 아니라 알고리즘과도 경쟁하고 있기 때문입니다. 성공의 척도는 더 이상 얼마나 많은 일을 하는지에 관한 것만이 아니라 당신의...