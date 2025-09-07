MEXC 거래소
중국, 스테이블 코인 리스크 거버넌스 연구 착수
중국, 스테이블 코인 리스크 거버넌스 연구 착수라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 중국이 스테이블 코인 리스크에 관한 연구 프로젝트를 시작합니다. 이 이니셔티브는 국경 간 규제 프레임워크를 대상으로 합니다. 스테이블 코인은 글로벌 암호화폐 생태계와 금융 통합에 중요합니다. 2025년 9월 7일, 중국 국가자연과학기금위원회는 스테이블 코인 리스크 관리 및 국경 간 규제 협력을 다루기 위한 긴급 관리 프로젝트를 발표했습니다. 이 이니셔티브는 스테이블 코인이 글로벌 금융에 미치는 영향에 대한 우려가 커지고 있음을 강조하며, 즉각적인 시장 영향 없이 잠재적 규제 과제를 강조합니다. 중국, 스테이블 코인 규제 협력에 집중 현재로서는 암호화폐 인플루언서나 주요 정부 인사들의 공식 반응은 없습니다. 그러나 스테이블 코인 규제는 전 세계적으로 관련성 있는 주제로 남아 있으며, 유동성 영향에 대한 체계적인 검토가 필요합니다. "법정 화폐나 특정 자산의 가치에 페그되도록 설계된 디지털 자산 형태인 스테이블 코인은 효율적인 국경 간 유동성 잠재력으로 인해 전통 금융과 암호화폐 생태계를 연결하는 핵심 다리가 되었습니다. 스테이블 코인의 규모와 영향력은 현재 국제 통화 시스템과 글로벌 금융 규제 프레임워크에 심오한 도전을 제기합니다." - NSFC 공식 발표 "법정 화폐나 특정 자산의 가치에 페그되도록 설계된 디지털 자산 형태인 스테이블 코인은 효율적인 국경 간 유동성 잠재력으로 인해 전통 금융과 암호화폐 생태계를 연결하는 핵심 다리가 되었습니다. 스테이블 코인의 규모와 영향력은 현재 국제 통화 시스템과 글로벌 금융 규제 프레임워크에 심오한 도전을 제기합니다." - NSFC 공식 발표 글로벌 금융 시스템에 대한 스테이블 코인 영향 분석 알고 계셨나요? 스테이블 코인은 통화 정책 및 국경 간 거래에 미치는 잠재적 영향으로 인해 글로벌 규제 논의의 초점이 되어왔습니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 Tether USDt(USDT)는 1.00달러의 가격을 유지하고 있으며, 시가총액은 168906045782로 시장에서 4.42%의 점유율을 차지하고 있습니다. 24시간 거래량은 감소했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 17:44
Paxos, Hyperliquid의 새로운 USDH 스테이블코인 지원 제안
Paxos가 Hyperliquid의 새로운 USDH 스테이블 코인을 지원하겠다는 제안이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 스테이블 코인 회사 Paxos는 토요일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 Hyperliquid의 USDH 스테이블 코인 출시를 지원하기 위한 제안서를 제출했습니다. USDH는 HyperEVM과 HyperCore 모두에 배포될 예정입니다. 이 회사는 미국 GENIUS Act, 유럽의 MiCA, 그리고 APAC, 중동, 라틴 아메리카, 아프리카 전역의 규제 프레임워크와의 글로벌 배포 규정 준수를 보장합니다. Paxos는 글로벌 규정 준수 범위와 소비자 뱅킹과의 연결성이 Hyperliquid가 암호화폐 네이티브를 위한 생태계에서 글로벌 사용자를 위한 금융 플랫폼으로 전환할 수 있게 할 것이라고 믿습니다. Paxos는 USDH 수익을 HYPE 바이백 및 재분배에 사용할 계획입니다. 제안 제출: Paxos가 지원하는 USDH Paxos가 발행하는 USDH의 의미: ❏ GENIUS 규정을 준수하는 글로벌 발행 ❏ HYPE, 프로토콜 및 검증자를 지원하는 수익 분배 ❏ @HyperliquidX의 폭발적인 성장에 맞는 규제 명확성 + 글로벌 규모 Hyperliquid. pic.twitter.com/iKIFUOT0bQ — Paxos (@Paxos) 2025년 9월 6일 Paxos는 자사의 사명이 항상 엔터프라이즈급 보안, 기술 및 규정 준수를 유지하면서 플랫폼과 협력하여 온체인 금융에 대한 접근성을 확장하는 것이었다고 말했습니다. 회사에 따르면, USDH는 HYPE와 검증자를 지원하는 수익 공유 메커니즘을 가지고 있습니다. 이는 Hyperliquid의 빠른 성장에 맞는 규정 준수와 규모를 보장합니다. Hyperiquid는 프로토콜에 거래량을 유도하는 사람들과 거래소 수익을 공유하는 개념을 처음 도입했습니다. Paxos는 자사의 USDH가 스테이블 코인의 성장에 기여하는 사람들이 기본 수익의 일부를 유지할 수 있도록 하는 이니셔티브를 강화할 것이라고 말했습니다. 회사는 USDH를 지원하는 준비금에서 발생하는 이자의 95%를 사용하여 HYPE를 재구매하고 생태계 이니셔티브에 재분배할 계획입니다. Paxos는 USDH가 미국 마켓 메이커와 거래소의 지원을 받아야 한다는 점을 인정하며, T-Bills, Repos 및 USDG의 고품질 토큰 준비금을 보유할 계획입니다. 보고서에 따르면, 수익 공유는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:48
연방 금리 인하 예측 속 비트코인 고래들의 자산 축적
비트코인 고래들이 예상되는 연방 금리 인하 속에서 축적하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 대형 비트코인 보유자들이 예상되는 연방 금리 인하 속에서 포지션을 늘리고 있습니다. 9월에 25bp 금리 인하 가능성 89%. BTC 축적이 소규모 투자자 매도를 상쇄합니다. CME의 FedWatch 도구는 2025년 9월 연방준비제도이사회의 25 베이시스 포인트 금리 인하 가능성이 89%임을 나타냅니다. 공식 확인은 없지만, 최근 BTC 고래 활동과 이더리움 리더십 전망은 잠재적 거시경제 변화에 대한 시장 포지셔닝을 시사합니다. 비트코인 고래들, 89% 가능성의 금리 인하 대비 상당한 비트코인 물량을 축적하는 고래 주소들은 연준의 통화정책 변화에 대한 시장의 기대를 보여줍니다. FedWatch 도구는 이번 달 25 베이시스 포인트 금리 인하 가능성이 89%, 50 베이시스 포인트 인하 가능성이 11%임을 나타냅니다. 이러한 잠재적 통화정책 변화는 이미 시장 행동에 영향을 미치고 있습니다. 특히 비트코인의 고래 축적은 더 완화적인 정책 기조가 될 것으로 예상되는 상황에 대응한 포지셔닝을 시사합니다. 이러한 축적은 소규모 홀더들의 매도 압력을 상쇄합니다. 암호화폐 부문에서는 이더리움의 비탈릭 부테린과 같은 유명 인사들이 강한 자신감을 유지하고 있습니다. 비탈릭은 미국 경제 정책에 대해 직접적인 언급을 자제하지만, 최근 그의 발언은 이더리움의 견고함을 강조합니다. "이더리움 팀이 올해 강력한 성과를 보이고 있으며", 단기 확장성 로드맵을 통해 주요 이정표를 달성할 것입니다. 한편, 소셜 플랫폼에서는 금리 인하가 디지털 자산에 미치는 영향에 대한 논의가 계속되고 있습니다. 정책 기대 속에 비트코인 가격 11만 1천 달러로 상승 알고 계셨나요? 역사적으로, 비트코인의 고래 활동은 종종 주목할 만한 금리 정책 발표에 앞서 나타나며, 이는 기관 투자자들이 예상되는 시장 움직임에 대한 자신감을 반영합니다. 2025년 9월 7일 기준, 비트코인 가격은 111,189.81달러입니다. CoinMarketCap의 최근 수치는 2.21조 달러의 시가총액과 암호화폐 시장에서 57.79%의 점유율을 보여줍니다. 지난 24시간 동안의 거래량은 23.73억 달러에 달했으며, 53.21%의 급격한 감소를 보였습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, CoinMarketCap 스크린샷...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:47
밴스는 2028년에 대통령 선거에 출마할 것인지에 대한 질문에 이렇게 답했다: "저는 그것에 대해 생각하지 않습니다. 저는 현재에 더 집중하고 있습니다."
PANews는 9월 7일 Jinshi에 따르면 Fox News가 9월 6일 미국 부통령 Cyril Vance와의 인터뷰를 공개했다고 보도했습니다. 2028년 대통령 선거 출마 여부에 대한 질문에 Vance는 "그것에 대해 생각하지 않습니다. 저는 현재에 더 집중하고 있습니다."라고 답했습니다.
PANews
2025/09/07 16:41
Paxos, Hyperliquid을 위한 HYPE 바이백이 포함된 스테이블 코인 제안
Paxos, HYPE 바이백과 함께 Hyperliquid를 위한 스테이블 코인 제안이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스테이블 코인 인프라 기업 Paxos는 미국 스테이블 코인 법(GENIUS Act) 및 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규제 표준을 완전히 준수하는 Hyperliquid 우선 스테이블 코인인 USDH 출시 제안서를 제출했습니다. 토요일에 발표된 공지에 따르면, USDH 준비금에서 발생하는 이자의 95%가 Hyperliquid의 네이티브 토큰 HYPE를 바이백하는 데 사용되어 사용자, 검증자 및 파트너 프로토콜에 재분배될 예정입니다. "우리는 채택을 촉진하고, 인센티브를 조정하며, 생태계의 다음 성장 시대를 뒷받침하기 위해 특별히 설계된 Hyperliquid 우선, 완전 규정 준수 스테이블 코인인 USDH의 출시를 제안합니다,"라고 Paxos는 밝혔습니다. Paxos 내에 새롭게 형성된 조직인 Paxos Labs가 이 이니셔티브를 주도할 예정입니다. 이 조직은 Hyperliquid 프리미티브 LHYPE 및 WHLP의 개발사인 인프라 기업 Molecular Labs를 인수하여 Hyperliquid의 온체인 금융 아키텍처에 대한 이해를 강화했습니다. Paxos가 USDH 스테이블 코인을 제안합니다. 출처: Paxos 관련: Hyperliquid 토큰, 새로운 21Shares ETP로 기관 접근성 확보 USDH, Hyperliquid를 기관에 연결 USDH는 HyperEVM과 HyperCore 체인 모두에 배포될 예정입니다. Paxos에 따르면, 이 프로젝트는 Hyperliquid를 글로벌 뱅킹 레일과 규제 명확성에 연결함으로써 기관 및 주류 핀테크 플랫폼에 더 매력적으로 만드는 것을 목표로 합니다. 이미 70개 이상의 금융 파트너와 통합되어 미국, EU, 싱가포르, 아부다비 및 라틴 아메리카를 포함한 주요 시장에서 운영 중인 Paxos는 이 인프라를 활용하여 USDH를 배포할 예정입니다. 이 제안에는 내장된 보상 메커니즘이 포함되어 있습니다. Paxos는 USDH 준비금에서 발생하는 수익의 대부분을 HYPE 바이백에 할당하고 그 가치를 Hyperliquid 생태계로 환원할 계획입니다. 여기에는 개발자, 검증자 및 사용자에 대한 직접 분배가 포함됩니다. 스테이블 코인을 넘어, Paxos는 이미 PayPal, Venmo 및 MercadoLibre의 암호화폐 서비스를 지원하는 자사의 브로커리지 인프라에 HYPE를 통합할 것이라고 밝혔습니다. 관련: 카자흐스탄, 규제 수수료를 위한 USD 페그 스테이블 코인 결제 시범 운영 Hyperliquid는 70%의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:29
2025 세계 맥주 어워드에 따른 세계 최고의 IPA
2025년 월드 비어 어워즈에 따른 세계 최고의 IPA에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 독일 zum WØL BrauArt 양조장의 Wolf Gang Black IPA가 최고상을 수상했습니다. 사진 일러스트레이션: Brad Japhe 2025 월드 비어 어워즈 결과가 발표되었으며, 지속적으로 인기 있는 IPA 카테고리에서는 몇몇 사람들의 눈썹을 치켜 올리게 할 우승자가 나왔습니다. 하지만 그 내용으로 들어가기 전에, 왜 WBA에 관심을 가져야 하는지 설명해 드리겠습니다. 이 연례 대회는 월드 위스키 어워즈를 주최하는 동일한 사람들이 조직합니다. 2007년 출범 이후, 이 회사는 업계 각 분야의 저명한 미각 전문가들을 영입하여 차별화되었습니다: 작가, 바텐더, 소믈리에, 증류업자, 양조업자, 와인 제조업자 등이 포함됩니다. 이 전문가들이 사용하는 방법론은 타협 없는 무결성을 갖추고 있습니다. 항상 블라인드 테스트로 진행되며, 유료 참가부터 미각 피로까지 부당한 영향을 피하기 위한 프로토콜이 적용됩니다. 주류 부문에서 이 대회에서 최고 영예를 차지하는 것이 소비자 행동에 있어 여러 큰 변화를 가져왔다는 것을 우리는 알고 있습니다. 예를 들어, 2015년 카발란이 우승하고 2022년 레이크스 디스틸러리가 우승했을 때 대만과 영국의 싱글 몰트가 세계 무대에 진출하는 데 도움이 되었습니다. 하지만 위스키에 대한 이야기는 이쯤에서 마치겠습니다. 우리는 맥주에 대해 이야기하려고 합니다. 올해 WBA에서는 10개의 별도 카테고리에서 각각 하나씩, 총 10개의 "테이스트 위너"가 있었습니다. 물론 애호가들이 가장 관심을 갖는 것은 인디아 페일 에일입니다. 그리고 21세기 전체에 걸쳐 그래왔습니다. 크래프트 라거 부문에서 상당한 움직임이 있음에도 불구하고 이것이 곧 바뀔 것이라고 기대하지 마세요. 특히 IPA 스타일 자체가 매우 역동적일 때는 더욱 그렇습니다. 올해의 우승자 - 독일 자르브뤼켄의 zum WØL BrauArt 양조장의 Wolf Gang - 은 이 카테고리가 얼마나 다양화되었는지를 보여주는 증거입니다. 따르면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:27
코인베이스가 XRP 가격을 조작하고 있는가? 리플 관계자들과 전문가들의 반응
코인베이스가 XRP 가격을 조작하고 있는가? 리플 관계자와 전문가들의 응답이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 암호화폐 세계에서는 코인베이스가 XRP 가격을 조작했다는 의혹을 중심으로 논란이 일고 있습니다. 이 의혹은 XRP 커뮤니티 활동가 스턴 드류가 온체인 데이터 분석 도구인 XRPScan을 사용하여 제기했습니다. 드류의 분석에 따르면, 코인베이스의 XRP 보유량은 6월 약 9억 7천만에서 8월 말 2억 6천만에서 3억 사이로 감소했습니다. 같은 기간 동안 거래소의 XRP 지갑 수도 52개에서 16개로 줄었습니다. 드류는 코인베이스가 낮은 유동성 기간 동안 XRP를 판매하고 여러 지갑에 분산시켰으며, 이는 당시 XRP가 1.20달러 저항선을 돌파하지 못한 것과 일치한다고 주장했습니다. 또한 그는 이러한 거래가 전통 금융 기관과 제휴한 장외 거래(OTC) 데스크로 향했다고 주장하며, 가격 억제 전략이 기관 매수 기회를 창출하기 위해 설계되었을 수 있다고 시사했습니다. 현재 이러한 주장을 뒷받침할 공식적인 증거는 없습니다. 코인베이스는 이 문제에 대해 언급하지 않았으며, 진행 중인 조사나 제재도 없습니다. 전문가들은 코인베이스의 XRP 보유량 감소가 주로 유동성 관리와 포트폴리오 다각화 조정 때문이라고 믿고 있습니다. 유사한 거래 패턴이 주요 거래소와 OTC 데스크에서도 관찰되고 있습니다. "우리 모두 코인베이스가 XRP를 좋아하지 않는다는 것을 알고 있지만, 과거 코인베이스에서 상장 폐지되었을 때도 가격 움직임은 비슷했습니다. 실제 가격 움직임은 전체 시장 트렌드와 연관되어 있습니다"라고 XRP 지지자 빌 모건이 말했습니다. 리플 CTO 데이비드 슈워츠도 시장 조작 의혹을 거부하며, XRP 가격은 시장 불확실성, 규제 이슈, 거시경제적 트렌드에 의해 결정된다고 주장했습니다. 코인베이스가 XRP 가격을 조작하고 있다는 주장은 현재 내부 커뮤니티 분석에 기반한 투기에 불과합니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:27
BullZilla 프리세일, Fartcoin 및 Hyperliquid 모멘텀으로 181K 달러 돌파
BullZilla 프리세일이 Fartcoin 및 Hyperliquid 모멘텀과 함께 181,000달러를 돌파했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 Fartcoin과 Hyperliquid가 주요 시장 업데이트로 주목을 받는 가운데, BullZilla 프리세일이 2025년 투자할 최고의 밈 코인 경쟁에서 선두를 달리고 있는 이유를 알아보세요. 밈 코인 시장은 2025년에 판도를 다시 쓰고 있으며, 투자자들은 한 가지 큰 질문을 던지고 있습니다: 2025년에 투자할 최고의 밈 코인은 무엇인가요? 밈 코인은 더 이상 단순한 인터넷 농담이 아닙니다. 커뮤니티가 유틸리티 기반 프로젝트보다 더 빠르게 서사와 가격 움직임을 주도하면서, 암호화폐 세계에서 가장 공격적인 부의 생성기가 되었습니다. 이것이 BullZilla, Fartcoin, Hyperliquid와 같은 프로젝트들이 현재 2025년 투자할 최고의 밈 코인으로 자리매김하고 있는 이유이며, 각각 테이블에 독특한 이야기를 가져오고 있습니다. BullZilla 프리세일: 2025년 투자할 최고의 밈 코인의 스타 올해의 모멘텀 중심에는 BullZilla($BZIL)가 있습니다. 이 프로젝트는 프리세일 동안 이미 20만 달러 이상을 모금했으며, 단 며칠 만에 700명 이상의 홀더를 확보했습니다. 현재 스테이지 1(프로젝트 트리니티 붐), 페이즈 4에서 0.00002575달러의 가격으로, 희소성과 긴급성이 구매 결정을 주도하는 환경을 조성했습니다. 프리세일 모델은 48시간마다 또는 10만 달러가 모금될 때마다 토큰 가격을 인상하여 결단력 있는 투자자만이 보상받도록 보장합니다. 이러한 설계로 BullZilla는 2025년 투자할 최고의 밈 코인 중 가장 주목받는 경쟁자가 되었으며, 분석가들이 이를 BullZilla 다음 1000배 기회로 표현하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 예상 상장 가격 0.00527달러로, 초기 투자자들에게는 엄청난 상승 가능성이 있습니다. 페이즈 1D 구매자의 ROI는 347.82%이며, 가장 초기 라운드에 참여한 사람들은 20,000% 이상의 수익을 볼 수 있습니다. 확신이 지배하는 공간에서, BullZilla 프리세일은 단순한 과대광고가 아닌 오늘 구매할 최고의 암호화폐로 빠르게 자리매김했습니다. 투자자들에게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:18
머스크: 그록 이매진은 초기 테스트 단계에 있으며, 몇 주 내에 주요 출시 예정
PANews는 9월 7일 머스크가 Grok Imagine이 아직 초기 테스트 단계에 있음을 고려할 때 현재 테스트 성능이 상당히 좋다고 트윗했다고 보도했습니다. 몇 주 안에 주요 릴리스가 출시될 예정이며, 테스트는 내년 봄에 마무리될 것으로 예상됩니다.
PANews
2025/09/07 16:17
암호화폐 시장, 불확실한 시기에 직면하다
비트코인 가격이 110,500달러에서 정체되어 암호화폐 시장의 변동성이 감소하는 시기를 맞이했습니다. 이러한 정체는 비트코인에만 국한된 것이 아니라, 알트코인도 비슷하게 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 계속 읽기: 암호화폐 시장, 불확실한 시기에 직면
Coinstats
2025/09/07 15:28
