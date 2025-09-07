연방 금리 인하 예측 속 비트코인 고래들의 자산 축적

비트코인 고래들이 예상되는 연방 금리 인하 속에서 축적하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 대형 비트코인 보유자들이 예상되는 연방 금리 인하 속에서 포지션을 늘리고 있습니다. 9월에 25bp 금리 인하 가능성 89%. BTC 축적이 소규모 투자자 매도를 상쇄합니다. CME의 FedWatch 도구는 2025년 9월 연방준비제도이사회의 25 베이시스 포인트 금리 인하 가능성이 89%임을 나타냅니다. 공식 확인은 없지만, 최근 BTC 고래 활동과 이더리움 리더십 전망은 잠재적 거시경제 변화에 대한 시장 포지셔닝을 시사합니다. 비트코인 고래들, 89% 가능성의 금리 인하 대비 상당한 비트코인 물량을 축적하는 고래 주소들은 연준의 통화정책 변화에 대한 시장의 기대를 보여줍니다. FedWatch 도구는 이번 달 25 베이시스 포인트 금리 인하 가능성이 89%, 50 베이시스 포인트 인하 가능성이 11%임을 나타냅니다. 이러한 잠재적 통화정책 변화는 이미 시장 행동에 영향을 미치고 있습니다. 특히 비트코인의 고래 축적은 더 완화적인 정책 기조가 될 것으로 예상되는 상황에 대응한 포지셔닝을 시사합니다. 이러한 축적은 소규모 홀더들의 매도 압력을 상쇄합니다. 암호화폐 부문에서는 이더리움의 비탈릭 부테린과 같은 유명 인사들이 강한 자신감을 유지하고 있습니다. 비탈릭은 미국 경제 정책에 대해 직접적인 언급을 자제하지만, 최근 그의 발언은 이더리움의 견고함을 강조합니다. "이더리움 팀이 올해 강력한 성과를 보이고 있으며", 단기 확장성 로드맵을 통해 주요 이정표를 달성할 것입니다. 한편, 소셜 플랫폼에서는 금리 인하가 디지털 자산에 미치는 영향에 대한 논의가 계속되고 있습니다. 정책 기대 속에 비트코인 가격 11만 1천 달러로 상승 알고 계셨나요? 역사적으로, 비트코인의 고래 활동은 종종 주목할 만한 금리 정책 발표에 앞서 나타나며, 이는 기관 투자자들이 예상되는 시장 움직임에 대한 자신감을 반영합니다. 2025년 9월 7일 기준, 비트코인 가격은 111,189.81달러입니다. CoinMarketCap의 최근 수치는 2.21조 달러의 시가총액과 암호화폐 시장에서 57.79%의 점유율을 보여줍니다. 지난 24시간 동안의 거래량은 23.73억 달러에 달했으며, 53.21%의 급격한 감소를 보였습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, CoinMarketCap 스크린샷...