XRP 가격이 $2.80에 머무르는 가운데 투자자들이 Layer Brett으로 이동하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP 가격은 $2.80 선을 중심으로 움직이며 장기 홀더들이 익숙한 종류의 변동성을 보여주고 있습니다. XRP는 시가총액 기준으로 여전히 가장 큰 암호화폐 중 하나이지만, 많은 투자자들은 더 높은 상승 가능성을 찾아 다른 곳으로 눈을 돌리고 있습니다. 그 주목을 받고 있는 것은 빠르게 모멘텀을 얻고 있는 새로운 이더리움 블록체인 레이어 2 밈 코인인 Layer Brett입니다. 이미 $2.9 백만을 넘어선 암호화폐 프리세일과 여전히 $0.0055에 머물러 있는 $LBRETT 가격으로, 얼리 어답터들은 베테랑 코인들의 느린 성장보다 훨씬 더 흥미로운 대규모 스테이킹 보상을 추구하고 있습니다. 투자자들이 Layer Brett에 열광하는 이유 XRP와 같은 레거시 토큰들은 강력한 사용 사례를 가지고 있지만 실제 제한에 직면해 있습니다. 시장 변동성, 지속적인 규제, 그리고 성장 한계는 모두 장타매매 전망에 영향을 미칩니다. 반면 Layer Brett는 밈 에너지와 실제 블록체인 성능의 조합을 제공합니다. 이더리움 레이어 2 위에 구축함으로써, 번개처럼 빠른 거래와 초저가 가스 수수료를 제공합니다. 분석가들은 레이어 2 네트워크가 2027년까지 연간 수조 달러를 처리할 것으로 예상하며, 이것이 Layer Brett와 같은 프로젝트가 돋보이는 이유입니다. 초기 스테이커들은 최대 895% APY를 얻을 수 있으며, 이는 XRP에서는 존재하지 않는 수익률입니다. Layer Brett이란 무엇인가? Layer Brett은 단순한 밈 토큰 이상입니다. 이는 커뮤니티 주도 문화와 실제 확장성을 결합한 목적 지향적 레이어 2 암호화폐 프로젝트입니다. Base에서의 Brett의 기원에서 영감을 받아, 이 진화는 이더리움이 지원하는 완전히 기능적인 생태계를 가져옵니다. 핵심적으로, Layer Brett은 거래를 저렴하고, 빠르고, 보상이 있게 만드는 데 중점을 두고 있습니다. $LBRETT 가격이 여전히 $0.0055에 불과한 상태에서, 프리세일은 초기 구매자들에게 많은 사람들이 2025년 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나라고 부르는 것에 드문 진입 기회를 제공하고 있습니다. Layer Brett의 작동 방식 Layer Brett은 거래를 오프체인으로 처리하여 수수료를 거의 0에 가깝게 줄이면서 결제는 거의 즉각적으로 유지합니다. 구매자는 메타마스크나 Trust 지갑과 같은 지갑을 연결하고, 선택할 수 있습니다...