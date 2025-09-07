MEXC 거래소
Paxos, Hyperliquid 생태계 고정 및 바이백 자금 조달을 위한 USDH 스테이블 코인 제안
Paxos는 Hyperliquid 생태계 전반에 걸쳐 채택 가속화와 기업 통합을 목표로 하는 Hyperliquid 우선 규제 스테이블 코인인 USDH 발행을 제안했습니다. Paxos의 10년간의 규제 스테이블 코인 발행 경험과 최근 Molecular Labs 인수로 지원되는 Paxos Labs 이니셔티브는 HyperEVM 및 HyperCore에서 USDH를 네이티브로 발행하고, 다중 관할권 규정 준수(MiCA/GENIUS 배상 청구 포함)를 제공하며, 온체인 및 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/paxos-proposes-usdh-stablecoin-to-anchor-hyperliquid-ecosystem-and-fund-buybacks/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:31
Paxos, Hyperliquid 생태계를 지원하기 위한 USDH 스테이블 코인 제안
Paxos가 Hyperliquid 생태계를 지원하기 위한 USDH 스테이블 코인을 제안했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 Paxos는 블록체인 생태계와 스테이블 코인의 상호작용 방식을 재구성할 수 있는 새로운 제안으로 Hyperliquid에 주목하고 있습니다. 이 회사는 전 세계에서 가장 엄격한 규제 프레임워크를 준수하면서 Hyperliquid의 주력 스테이블 코인으로 기능할 미국 달러에 페그된 토큰인 USDH를 출시하고자 합니다. 단순히 또 다른 달러 기반 토큰을 제공하는 대신, Paxos는 내장된 보상 엔진을 갖춘 USDH를 설계했습니다. 준비금에서 발생하는 이자의 거의 전부인 약 95%가 Hyperliquid의 네이티브 자산인 HYPE를 재구매하는 데 사용될 것입니다. 이러한 토큰들은 다시 네트워크로 순환되어 검증자, 개발자 및 활성 사용자에게 보상을 제공할 것입니다. Paxos는 이 메커니즘이 스테이블 코인을 Hyperliquid의 성장에 직접 연결하고 생태계 전반의 인센티브를 강화할 것이라고 주장합니다. Paxos의 새로운 부서 이 노력은 최근 설립된 회사의 지사인 Paxos Labs에 의해 주도되고 있습니다. 준비를 위해 Paxos Labs는 LHYPE 및 WHLP와 같은 Hyperliquid 프리미티브를 담당하는 팀인 Molecular Labs를 인수했습니다. 이 인수로 새 부서는 Hyperliquid의 금융 아키텍처에 대한 내부자 시각을 얻게 되었으며, USDH가 HyperEVM 및 HyperCore 체인과 원활하게 작동하도록 설계할 수 있게 되었습니다. 기관 플레이북 Paxos는 USDH를 암호화폐 네이티브 사용자를 위한 도구뿐만 아니라 전통적인 기관을 위한 브릿지로도 제시하고 있습니다. 미국의 제안된 GENIUS 법안과 유럽의 MiCA 모두를 준수함으로써, Paxos는 대규모 스테이블 코인 채택을 저해하는 가장 큰 장벽 중 하나인 규제 불확실성을 제거하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 USDH를 주류로 밀어넣기에 좋은 위치에 있습니다. Paxos는 이미 전 세계 70개 이상의 금융 기관을 지원하고 PayPal, Venmo, MercadoLibre와 같은 플랫폼을 위한 암호화폐 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 유통 네트워크가 구축되어 있어 USDH는 기관 데스크와 소비자 대면 핀테크 플랫폼 모두에 빠르게 자리 잡을 수 있습니다. 단순한 스테이블 코인 이상 스테이블 코인 자체를 넘어, Paxos는 계획을 가지고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:30
비트코인 지표 147일 만에 축적 존에 재진입
비트코인 지표가 147일 만에 축적 구간에 재진입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 지표가 147일 만에 축적 구간에 재진입 - 상세 정보 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Semilore Faleti는 Bitconist에서 암호화폐 저널리스트로 일하며, 블록체인 개발, 암호화폐 규제 및 DeFi 생태계에 대한 최신 업데이트를 제공합니다. 그는 금융 세계에서 블록체인 기술의 성장하는 영향력을 다루는 데 열정적인 강력한 암호화폐 애호가입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-re-enters-accumulation-after-147-days/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:16
투자자들이 Layer Brett로 이동하는 가운데 XRP 가격 $2.80에 유지
XRP 가격이 $2.80에 머무르는 가운데 투자자들이 Layer Brett으로 이동하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP 가격은 $2.80 선을 중심으로 움직이며 장기 홀더들이 익숙한 종류의 변동성을 보여주고 있습니다. XRP는 시가총액 기준으로 여전히 가장 큰 암호화폐 중 하나이지만, 많은 투자자들은 더 높은 상승 가능성을 찾아 다른 곳으로 눈을 돌리고 있습니다. 그 주목을 받고 있는 것은 빠르게 모멘텀을 얻고 있는 새로운 이더리움 블록체인 레이어 2 밈 코인인 Layer Brett입니다. 이미 $2.9 백만을 넘어선 암호화폐 프리세일과 여전히 $0.0055에 머물러 있는 $LBRETT 가격으로, 얼리 어답터들은 베테랑 코인들의 느린 성장보다 훨씬 더 흥미로운 대규모 스테이킹 보상을 추구하고 있습니다. 투자자들이 Layer Brett에 열광하는 이유 XRP와 같은 레거시 토큰들은 강력한 사용 사례를 가지고 있지만 실제 제한에 직면해 있습니다. 시장 변동성, 지속적인 규제, 그리고 성장 한계는 모두 장타매매 전망에 영향을 미칩니다. 반면 Layer Brett는 밈 에너지와 실제 블록체인 성능의 조합을 제공합니다. 이더리움 레이어 2 위에 구축함으로써, 번개처럼 빠른 거래와 초저가 가스 수수료를 제공합니다. 분석가들은 레이어 2 네트워크가 2027년까지 연간 수조 달러를 처리할 것으로 예상하며, 이것이 Layer Brett와 같은 프로젝트가 돋보이는 이유입니다. 초기 스테이커들은 최대 895% APY를 얻을 수 있으며, 이는 XRP에서는 존재하지 않는 수익률입니다. Layer Brett이란 무엇인가? Layer Brett은 단순한 밈 토큰 이상입니다. 이는 커뮤니티 주도 문화와 실제 확장성을 결합한 목적 지향적 레이어 2 암호화폐 프로젝트입니다. Base에서의 Brett의 기원에서 영감을 받아, 이 진화는 이더리움이 지원하는 완전히 기능적인 생태계를 가져옵니다. 핵심적으로, Layer Brett은 거래를 저렴하고, 빠르고, 보상이 있게 만드는 데 중점을 두고 있습니다. $LBRETT 가격이 여전히 $0.0055에 불과한 상태에서, 프리세일은 초기 구매자들에게 많은 사람들이 2025년 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나라고 부르는 것에 드문 진입 기회를 제공하고 있습니다. Layer Brett의 작동 방식 Layer Brett은 거래를 오프체인으로 처리하여 수수료를 거의 0에 가깝게 줄이면서 결제는 거의 즉각적으로 유지합니다. 구매자는 메타마스크나 Trust 지갑과 같은 지갑을 연결하고, 선택할 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:13
억만장자 투자자 레이 달리오, 비트코인에 대한 특별한 발언 - 비판과 찬사 모두 받아
이 게시물 억만장자 투자자 레이 달리오의 특수 비트코인 발언 - 비판과 찬사를 동시에 받다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 억만장자 투자자 레이 달리오는 연준의 금리 인하 가능성에 대해 엄중한 경고를 발표했습니다. 달리오에 따르면, 금리 인하는 달러 가치 하락과 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 레딧 Q&A 세션에서 달리오는 "연준이 금리를 인하하면 단기 금리와 달러는 약화되고, 장기 금리는 상승하여 수익률 곡선이 가팔라질 것"이라고 말했습니다. 그는 이러한 상황에서 투자자 신뢰 약화와 스태그플레이션 우려로 인해 예상대로 주식 성과가 저조할 수 있다고 덧붙였습니다. 9월에 0.25 포인트 금리 인하 가능성이 시장에서 두드러지는 가운데, 뱅크 오브 아메리카와 같은 주요 기관들은 올해 최소 두 번의 추가 금리 인하와 2026년까지 지속될 확장적 정책을 예측하고 있습니다. 달리오는 또한 장기적인 경제 위험을 강조했습니다. 그는 37조 달러에 달하고 GDP의 124%에 해당하는 미국 국가 부채가 제2차 세계대전 이후 최고 수준이라고 지적했습니다. 이전에 미국 부채 문제를 "혈관에 쌓이는 플라크"에, 경제를 "암초를 향해 가는 배"에 비유했던 달리오는 향후 3년 내에 국가가 부채 관련 위기에 직면할 수 있다고 예측했습니다. 증가하는 예산 적자, 상승하는 차입 비용 및 재정 무질서로 인해 달러와 미국 채권에 대한 신뢰가 약화될 수 있다고 언급하며, 달리오는 포트폴리오의 15%를 금과 비트코인과 같은 대체 자산에 배분할 것을 원했습니다. 달리오는 비트코인에 대한 평가에서 다음과 같이 말했습니다: 비트코인은 이제 공급이 제한된 대체 통화입니다. 달러 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 암호화폐가 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 그러나 비트코인에도 단점이 있습니다: 정부에 의해 모니터링되고 잠재적으로 통제될 수 있으며, 그 프로그래밍은 새로운 기술에 의해 깨질 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 17:55
코인베이스가 XRP를 조작하고 있는가? 코인베이스 매도: 우연인가 아니면 조율된 것인가?
Coinbase가 유동성이 낮은 시간대에 대량의 XRP를 덤핑하여 트레이더들을 크게 놀라게 했다는 혐의를 받고 있습니다. 이러한 주장은 거래소 유출과 저항선에 막힌 XRP를 연결시키는 반면, 월스트리트 게임에 대한 소문이 커지고 있습니다. Coinbase가 의도적으로 XRP 가격을 조작했다는 주장 이후 암호화폐 공간에서 새로운 논쟁이 일어났습니다. 이 혐의는 가격을 하락시킨 대규모 매도에 초점을 맞추고 있습니다 [...]]]>
Crypto News Flash
2025/09/07 17:26
도권, 1420만 달러 싱가포르 펜트하우스 입찰금 회수 시도 실패
테라폼 랩스 공동 창업자 도권, 1420만 달러 싱가포르 펜트하우스 입금 회수 시도 실패라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 테라폼 랩스 공동 창업자 도권은 싱가포르의 고급 펜트하우스를 위해 지불한 1420만 달러 입금액 회수 배상 청구가 거부되었습니다. 도권은 국가 고등법원에 항소했으나 이후 담당 판사에 의해 배상 청구가 기각되었습니다. 보도에 따르면, 이 금액은 오차드 로드 펜트하우스 구매에 필요한 2840만 달러의 절반에 해당합니다. 전 테라폼 랩스 대표는 2022년 그의 디지털 자산 테라USD와 루나의 불행한 붕괴 5개월 전, S$3880만으로 평가된 스컬프처럴 애드모어 유닛에 관심을 두었습니다. 법원 문서에 따르면, 도권은 개발 단지 내 세 개의 펜트하우스 중 하나인 19층에 위치한 4개의 침실이 있는 7600 평방피트 복층을 선택했습니다. 싱가포르 법원, 도권의 펜트하우스 입금 회수 시도 기각 한국 출신인 도권은 약 S$1940만을 지불했는데, 이는 부동산의 완전한 소유권을 확보하는 데 필요한 금액의 절반이었습니다. 기록에 따르면, 그는 옵션 수수료와 이후 지불금을 아내를 통해 펜트하우스에 지불했습니다. 그는 유닛 구매를 완료하지 못했고, 펜트하우스는 나중에 다른 당사자에게 S$3450만에 재판매되었습니다. 개발업체는 도권으로부터 받은 돈을 몰수했다고 주장했지만, 테라폼 랩스 창업자는 몰수가 무효라고 주장하며 아내를 통해 싱가포르 고등법원에 배상 청구를 제기했습니다. 그의 신청은 이후 기각되었습니다. 또한, 도권과 그의 아내는 2022년 2월부터 2023년 6월까지 16개월 동안 아파트 임대 계약을 체결하고 월 약 S$4만을 지불했습니다. 부부는 S$64만을 선불로 지불하고 부동산 리모델링을 진행했습니다. 2023년 5월, 도권은 아내에게 개발업체에 S$1000을 지불하도록 요청하며 옵션을 행사했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 17:18
비트코인 최고점이 통화 정책과 연관되어 있다고 Placeholder VC 파트너 밝혀
비트코인의 정점이 통화 정책과 연관되어 있다고 Placeholder VC 파트너가 밝혔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Chris Burniske가 비트코인의 통화 정책 의존성에 대해 논의합니다. 유동성이 긴축될 때 비트코인이 정점에 달한다고 Burniske가 말합니다. 지속적인 유동성이 암호화폐 가치를 상승시킬 것으로 예상됩니다. Placeholder VC의 파트너인 Chris Burniske는 9월 7일 비트코인의 정점이 통화 정책에 달려 있다고 언급하며, 단기 변동성과 장기 성장 추세를 강조했습니다. Burniske의 분석은 비트코인 정점을 통화 공급과 연결시켜, 투자자들이 지속적인 통화 정책 조정 속에서 시장 주기를 해석하는 방식에 영향을 미칩니다. Burniske, 비트코인 정점을 통화 주기와 연결 Placeholder VC의 Chris Burniske는 비트코인의 성과가 통화 정책과 연결되어 있다고 관찰했습니다. 그는 시장 정점이 통화 확장이 중단되는 시기와 일치한다고 제안합니다. Burniske는 거시경제적 통찰력으로 유명하며, 정기적으로 자신의 X 계정에서 분석을 공유하고 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)과 같은 디지털 자산을 오랫동안 지지해 왔습니다. 비트코인의 정점 잠재력은 이러한 통화 주기에 달려 있습니다. Burniske는 현재 유동성 조건이 암호화폐를 부풀리고 이것이 약해질 때 정점이 나타날 수 있다고 주장합니다. 그의 이론은 전략의 일부로 거시경제 지표를 따르는 투자자들로부터 상당한 관심을 끌고 있습니다. 더 넓은 암호화폐 커뮤니티는 자산 가격 책정에서 유동성의 중요성에 대한 Burniske의 견해에 크게 공감했습니다. Arthur Hayes나 CZ와 같은 다른 주목할 만한 인물들의 직접적인 반응은 나타나지 않았지만, 많은 업계 목소리들은 중앙 은행의 행동이 암호화폐 가치 평가 추세의 주요 동인 역할을 한다는 것을 인정합니다. 비트코인 역사는 연준 정책 변화와 함께 정점을 보여줍니다 알고 계셨나요? 2020년과 2021년에 비트코인 가격의 정점은 종종 연방준비제도의 정책 변화와 일치했으며, 이는 디지털 자산 시장에 대한 글로벌 유동성의 영향을 강조합니다. 2025년 9월 7일 현재, 비트코인(BTC)은 2.21조 달러의 시가총액으로 111,133.28달러에 거래되고 있습니다. 이 암호화폐는 57.87%의 지배적인 시장 점유율을 보유하고 있으며, 완전 희석 시가총액은 2.33조 달러입니다. 최근 거래량은 240억 9천만 달러로, ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 17:14
Blazpay와 Pilot AI, 사용자를 위한 암호화폐 상호작용 단순화
Blazpay는 Pilot AI와 협력하여 암호화폐 상호작용을 단순화하고 사용자 커뮤니티가 자연어 명령으로 DeFi 작업을 쉽게 관리할 수 있도록 지원합니다.
Blockchainreporter
2025/09/07 17:00
DeFi를 약화시킬 수 있는 조용한 양자 위기
이 게시물 DeFi를 약화시킬 수 있는 조용한 양자 위기가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공개: 여기에 표현된 견해와 의견은 전적으로 저자의 것이며 crypto.news 편집부의 견해와 의견을 대표하지 않습니다. 스테이블 코인은 디지털 경제의 중추입니다. 이들은 블록체인에서 안정성과 효율성을 제공하며 결제와 거래를 가능하게 합니다. 기관 채택이 증가하고 GENIUS Act 통과 이후 규제가 개선됨에 따라 스테이블 코인 시장은 그 어느 때보다 강해 보입니다. 요약 스테이블 코인은 다가오는 양자 위협에 직면해 있습니다 — 현재의 암호화 기술(RSA, 타원 곡선)은 양자 컴퓨터가 "Q-Day"에 도달하면 무력화될 수 있어 수십억 달러의 자산이 즉각적인 도난에 노출될 수 있습니다. 이 위험은 긴급하고 과소평가되고 있습니다 — 전문가들은 양자 기계가 10년 내에 도착할 수 있다고 경고하는 반면, 금융은 이미 양자 리스크 도구로 준비하고 있습니다; 그러나 암호화폐는 위험하게 뒤처져 있습니다. 블록체인 불변성은 양날의 검입니다 — 스테이블 코인은 쉽게 오래된 암호화 기술을 교체할 수 없어 휴면 지갑과 정적 주소가 매우 취약해집니다. 해결책: 양자 안전 암호화 + 암호화폐 민첩성 — 격자 또는 해시 기반 서명과 업그레이드 가능한 인프라를 결합하면 스테이블 코인을 공격으로부터 미래에 대비할 수 있습니다. 규제가 따라잡고 있습니다 — GENIUS Act와 같은 미국 법률과 NIST의 글로벌 표준은 곧 양자 복원력을 요구할 것이며, 이는 준비성을 경쟁력과 규정 준수의 필수 요소로 만들 것입니다. 그러나 금융 세계는 양자 재앙에 직면해 있습니다. 수십억 달러가 스테이블 코인을 통해 흐르는 동안, 암호화폐 부문에서는 안정성을 하룻밤 사이에 무너뜨릴 수 있는 양자 위기에 대해 거의 논의하지 않습니다. 지금 양자 증명 스테이블 코인을 만들기 위해 행동하지 않으면, 디지털 자산 경제 전체가 하나의 돌파구로 붕괴될 수 있습니다. 디지털 자산의 성공 아래에는 위협이 있습니다: 양자 컴퓨팅. 스테이블 코인 발행자들이 규정 준수와 혁신을 축하하는 동안, 많은 이들이 증가하는 양자 공격의 위험에 취약한 상태로 남아 있습니다. 스테이블 코인이 의존하는 암호화 기술(타원 곡선 및 RSA 서명과 같은)은 양자 기계의 공격에 취약할 수 있습니다. 국가 보안 기관과 사이버 보안 전문가들은 이에 대해 경고해 왔습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:50
