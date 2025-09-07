MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
블룸버그의 최고 전략가에 따르면 비트코인이 얼마나 하락할 수 있는지 알아보기
블룸버그의 최고 전략가에 따르면 비트코인이 얼마나 하락할 수 있는지에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시장이 2025년 마지막 구간으로 향하면서, 블룸버그 인텔리전스 전략가 마이크 맥글론은 투자자들이 전통적인 안전 자산과 디지털 리스크 자산 사이의 뚜렷한 차이를 보고 있다고 믿습니다. 그의 메시지: 금은 사상 최고치를 향해 준비하는 반면, 비트코인은 붕괴 가능성에 직면해 있습니다. 비트코인을 "디지털 골드"로 프레이밍하는 대신, 맥글론은 이 암호화폐가 점점 더 하이베타 주식처럼 행동하고 있다고 경고했습니다. 그는 비트코인의 움직임이 이제 그 어느 때보다 S&P 500을 더 밀접하게 반영하고 있어 주식이 흔들리면 취약해질 수 있다고 말했습니다. 비트코인이 현재 고점 근처를 유지하려면 주식 시장이 계속 상승해야 하는데, 이는 그가 예상하지 않는 시나리오입니다. 버블의 붕괴 지점 맥글론에 따르면, 비트코인의 10만 달러를 향한 급등은 지속 가능한 이정표가 아니라 투기적 버블의 마지막 단계였습니다. 더 광범위한 하락세가 발생할 경우, 그는 암호화폐가 1만 달러까지 폭락할 수 있어 랠리 동안 이루어진 많은 이익이 사라질 수 있다고 믿습니다. 그는 또한 비트코인의 독특함이 희석되었다고 지적했습니다. 2009년에는 유일한 암호화폐였습니다. 현재 2100만 개 이상의 다른 토큰이 유통되면서 단일 디지털 자산으로서의 역할이 흐려져 장기적인 내러티브를 더욱 약화시켰습니다. 금의 밝은 전망 비트코인에 대한 그의 어조는 암울했지만, 맥글론의 금에 대한 전망은 정반대였습니다. 그는 투자자들이 주식과 다른 투기적 자산에서 이탈함에 따라 금속이 온스당 4,000달러를 향해 상승할 수 있다고 예측합니다. 그의 관점에서, 주식의 하락세는 금을 새로운 고점으로 이끄는 바로 그 촉매제가 될 것입니다. 4분기 경고 맥글론은 앞으로 몇 달에 대해 말을 아끼지 않습니다: 2025년 마지막 분기는 리스크 자산에 친절하지 않을 가능성이 높다고 말합니다. 주식, 암호화폐 및 투기적 시장은 모두 역풍에 직면할 것입니다. 안정성을 추구하는 사람들에게는 금이...
데이터 조작 또는 부정확성의 위험을 줄이기 위해 노력합니다
데이터 조작 또는 부정확성의 위험을 줄이기 위한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DIA(분산 정보 자산)는 탈중앙화 애플리케이션(DApp)에 신뢰할 수 있고 투명한 데이터를 제공하도록 설계된 암호화폐 프로젝트 및 오라클 플랫폼으로, 특히 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계 내에서 활용됩니다. 탈중앙화 데이터 오라클 DIA는 탈중앙화 데이터 오라클 서비스로 기능하여 다양한 블록체인 네트워크의 스마트 계약에 고품질, 정확하고 신뢰할 수 있는 오프체인 데이터에 대한 접근을 제공합니다. 이 데이터에는 가격 피드, 금융 시장 데이터 및 실제 소스의 정보가 포함될 수 있습니다. DIA의 데이터 오라클 플랫폼은 데이터 제공자, 검증자 및 소비자 커뮤니티에 의존합니다. 커뮤니티 구성원은 데이터 소싱, 검증 및 큐레이션에 중요한 역할을 합니다. 개인 및 단체는 DIA 플랫폼에 데이터를 제출함으로써 데이터 제공자가 될 수 있습니다. 그들은 정확한 데이터를 제공하도록 장려되며 기여에 대해 DIA 토큰으로 보상받습니다. 검증자는 데이터 제공자가 제공한 데이터의 정확성을 확인하고 검증하는 책임이 있습니다. 검증자 역시 작업에 대해 DIA 토큰으로 보상받습니다. DIA는 DIA 플랫폼의 네이티브 암호화폐 토큰입니다. DIA 토큰은 플랫폼에 대한 기여에 대해 데이터 제공자와 검증자에게 인센티브를 제공하는 데 사용됩니다. DIA 토큰 보유자는 DIA 생태계 내에서 거버넌스 권한을 가질 수 있으며, 이를 통해 플랫폼 업그레이드 및 변경과 관련된 결정에 참여할 수 있습니다. 사용자는 네트워크 보안, 거버넌스 및 합의 프로세스에 참여하기 위해 DIA 토큰을 스테이킹하여 잠재적으로 보상을 얻을 수 있습니다. DIA 토큰은 또한 플랫폼의 프리미엄 데이터 서비스 및 기능에 접근하는 데 사용될 수 있습니다. 면책 조항. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 CoinIdol의 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 암호화폐를 사거나 팔라는 권고가 아닙니다. 독자는 자금을 투자하기 전에 자체 조사를 수행해야 합니다. 출처: https://coinidol.com/dia-decentralized-information-asset/
폭발적인 PepeNode 프리세일, 80만 달러 도달: 밈코인 마이닝이 여기에
폭발적인 PepeNode 프리세일, 80만 달러 도달: 밈 코인 마이닝이 여기에 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 폭발적인 PepeNode 프리세일, 80만 달러 도달: 밈 코인 마이닝이 여기에 있습니다 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서 Bogdan의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉘어 있습니다. 말하자면 Bill Burr를 꿈꾸는 사람이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 그에게 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳤지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 Bogdan에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도 Bogdan의 가장 큰 직업적 성취는 Blackwood Productions에서 글쓰기 매니저로 5년간 일하면서 4명의 작가 팀을 조정한 것이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 만드는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/pepenode-presale-reaches-800k-allows-users-to-mine-meme-coins/
비트코인 마이닝 난이도 135조로 급증
비트코인 마이닝 난이도가 135조로 급증했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 사람들은 기자들이 결코 완전히 일을 멈추지 않는다고 말합니다. 하지만 크리스찬에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 그는 암호화폐 시장의 끊임없이 변화하는 조류를 항해하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면, 그의 추구는 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. 크리스찬의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서, 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 이야기 전달에 대한 이 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사의 편집자로서 성공적인 경력의 길을 닦았으며, 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털복숭이 친구들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). 크리스찬은 그 후 캐나다와 심지어 한국의 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에서 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 그러나 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 이야기 전달과 혼합된 보물 찾기 같았습니다 - 그의 취향에 딱 맞았죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 암호화폐 관련 모든 것에 대한 전문가 중 한 명이 되었습니다. 그는 이 혼란스러운 내용을 이해하기 쉬운 조각으로 분해하여 누구나 이해할 수 있게 만듭니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). 크리스찬이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 전혀 그렇지 않습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때, 여러분은 그가 오토바이에 대한 열정을 즐기는 모습을 볼 수 있을 것입니다. 진정한 기계광인 크리스찬은 자신의 바이크를 만지작거리고 320cc 야마하 R3를 타고 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽하는 것을 좋아합니다. 한때 속도광이었던 그는...
하이퍼리퀴드의 USDH 스테이블 코인 계획, 팍소스로부터 입찰 받아
하이퍼리퀴드의 USDH 스테이블 코인 계획, 팍소스로부터 입찰 유치라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 하이퍼리퀴드의 네이티브 스테이블 코인 USDH 도입 계획은 이 분야의 두 유명 업체로부터 강한 관심을 불러일으켰습니다. 팍소스와 프랙스 파이낸스는 모두 경쟁 제안서를 제출했으며, 각각 USDH가 어떻게 기능하고 더 넓은 생태계에 혜택을 줄 수 있는지에 대한 독특한 모델을 제시했습니다. 스폰서 스폰서 팍소스, USDH에 대한 규정 준수 및 기관 도달 강조 9월 6일, 팍소스는 USDH를 시장에 출시하려는 의도를 설명하며, 규제된 스테이블 코인 및 글로벌 파트너십에 대한 자사의 실적을 강조했습니다. 회사는 최고점에서 유통량이 250억 달러를 초과한 BUSD 발행 경험이 GENIUS 및 MiCA 표준을 충족하도록 설계된 스테이블 코인을 제공할 수 있게 한다고 주장했습니다. 이를 고려하여, 팍소스는 USDH가 미국 국채, 환매 계약 및 USDG와 같은 고품질 토큰 준비금으로 뒷받침될 것이라고 강조했습니다. 스폰서 스폰서 "우리는 7년 이상 규제된 스테이블 코인을 발행해 왔으며, 세계 최대 거래소를 위한 250억 달러 이상의 스테이블 코인(BUSD)을 운영한 경험이 있습니다. 우리는 하이퍼리퀴드에 신뢰성을 제공하여 기관에 도달하고 전체 하이퍼리퀴드 생태계를 10배로 확장하는 데 도움을 줍니다. 아마도 100배가 될 것입니다,"라고 팍소스 임원인 맥스 판틀이 말했습니다. 팍소스는 USDH 준비금 수익의 95%를 HYPE 토큰 재구매에 사용하는 수익 모델을 설명했습니다. 이 회사는 이러한 토큰을 검증자, 프로토콜 및 사용자에게 배포하여 하이퍼리퀴드의 기여자 보상 빌더 코드 시스템을 강화할 계획입니다. 또한 회사는 PayPal, Venmo, Nubank, MercadoLibre 및 Interactive Brokers와 같은 플랫폼의 거래를 지원하는 브로커리지 네트워크 전반에 HYPE를 상장하기로 약속했습니다. 프랙스 파이낸스, 수익 공유 및 멀티체인 액세스 제공 프랙스 파이낸스의 제안은 다른 톤을 채택하여 자사의 제안을 완전히 커뮤니티 주도적인 것으로 포지셔닝했습니다. 스폰서 스폰서 이 회사는 USDH가 BlackRock과 같은 자산 관리자가 관리하는 미국 국채 증권과 함께 자체 frxUSD로 1대1 비율로 뒷받침될 것이라고 말했습니다. 채택을 장려하기 위해, 프랙스는 frxUSD, USDC, USDT 및 법정화폐 간의 원활한 상환을 제안했습니다. 고성능 체인은...
BTC, 분석가들은 20배 성장 잠재력을 가진 Remittix가 우수한 성과를 낼 것으로 지지하는 가운데 범위 내에서 유지
BTC가 범위 내에서 유지되는 가운데 분석가들은 Remittix가 20배 성장 잠재력으로 우수한 성과를 낼 것으로 전망한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 여전히 변동성이 크며, 비트코인이 좁은 범위에 갇혀 투자자들을 공포에 빠뜨리고 있습니다. 일부 분석가들은 비트코인이 다음 큰 움직임을 보일 때까지 기다리고 있지만, 다른 이들은 점점 더 높은 잠재력을 가진 프로젝트를 식별하고 있습니다. 투자 논의에서 계속 등장하는 이름 중 하나는 Remittix(RTX)로, 다가오는 사이클에서 20배의 수익을 가져올 수 있는 PayFi 알트코인입니다. 비트코인 가격 안정세 유지 비트코인은 중장기적으로 상승 추세 채널에 있습니다. 이는 투자자들이 시간이 지남에 따라 더 높은 가격에 통화를 구매했음을 보여주며, 이는 통화의 긍정적인 발전을 나타냅니다. BTC는 직사각형 형태를 깨고 $115,727에서 목표를 달성했습니다. 현재 가격은 하락했지만, 형성은 추가 상승을 나타냅니다. 통화는 $106,000의 지지선에 접근하고 있으며, 이는 긍정적인 반응을 보일 수 있습니다. 그러나 $106,000 아래로 하락하면 부정적인 신호가 될 것입니다. RSI 곡선은 하락 추세를 보여주며, 이는 가격 추세가 하락으로 반전될 가능성의 초기 신호입니다. 전반적으로 통화는 중장기적으로 기술적으로 긍정적인 것으로 평가됩니다. Ali Martinez의 비트코인 가격 예측에 따르면, BTC 하락세는 가격이 단기 실현 가격 아래로 떨어질 때 시작되며 일반적으로 장기 실현 가격 아래에서 반전됩니다. 출처: X를 통한 Ali_chart. 현재, - STH = $109,400 - LTH = $36,700 다른 사람들이 BTC의 다음 방향을 기다리는 동안, 현명한 투자자들은 Remittix(RTX)와 같은 유틸리티와 초기 단계 성장 잠재력을 가진 작은 알트코인에 초점을 맞추고 있습니다. Remittix, 투자 옵션으로 부상 다른 결제 유틸리티 프로젝트와 달리, Remittix(RTX)는 범위를 좁혔습니다: 빠른 거래, 저렴하고, 암호화폐-법정화폐 결제에 신뢰할 수 있습니다. Remittix(RTX)는 국경 간 결제 처리 방식을 재정의하고 있습니다. Remittix는 30개 이상의 통화에서 암호화폐-법정화폐 거래를 용이하게 하는 이더리움 기반 결제 플랫폼입니다. 이는 전통적(Web2)과 암호화폐(Web3) 사이의 19조 달러 규모의 실제 결제 격차를 해결합니다. 이는...
시바이누의 시바리움, 커뮤니티 분노가 커지는 가운데 당혹스러운 마케팅 계획 공개
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '시바 이누의 시바리움, 커뮤니티 분노가 커지는 가운데 창피한 마케팅 계획 공개' 게시물이 등장했습니다. 커뮤니티 분노 증가 SHIB, 상위 30위권에서 이탈 시바 이누의 시바리움 네트워크 공식 X 계정이 SHIB 보유자들에게 한때 인기 있던 이 암호화폐를 언급하며 암호화폐 댓글 섹션에 스팸을 올리도록 공개적으로 장려해 눈살을 찌푸리게 했습니다. 게다가, 그들은 사용자들에게 댓글 생성을 자동화하기 위해 인공지능(AI) 도구를 사용하도록 특별히 요청했는데, 이는 완전히 새로운 수준의 절망처럼 보입니다. 이 계정은 스팸의 도움으로 가장 성공적인 도지코인 모방 코인의 존재감을 인위적으로 부풀리려는 것으로 보입니다. 함께 보면 좋은 글 극도로 창피한 "시장 전략"은 명백히 이 프로젝트가 더 이상 유기적인 관심을 생성할 능력이 없어 팔로워들에게 스팸 답글을 달아달라고 사실상 구걸하는 지경에 이르렀음을 보여줍니다. 커뮤니티 분노 증가 "SHIB는 이미 죽었고, 당신들도 죽었다"라고 한 댓글 작성자가 민망한 X 게시물에 대응했습니다. 일부는 생태계 개발 부족에 대한 불만도 표현했습니다. SHIB, 상위 30위권에서 이탈 코인게코 데이터에 따르면, 시바 이누(SHIB) 토큰은 코인마켓캡 상위 30위 안에서 찾아볼 수 없습니다. 2021년에는 이 토큰이 잠시 상위 10위권에 진입하고 시가총액으로 DOGE를 뒤집기도 했습니다. 2021년 신고가 경신 시점에 SHIB에 투자한 사람들은 시장이 그 이후 상당한 성장을 경험했음에도 불구하고 거의 4년 후 무려 86%의 손실을 보고 있습니다. 두 번째로 큰 밈 코인은 현재 라이트코인(LTC)과 TON(TON)보다 작아졌습니다. 출처: https://u.today/shiba-inus-shibarium-debuts-embarrassing-marketing-plan-as-community-anger-grows
StablecoinX, 나스닥 상장 앞두고 5억 3000만 달러 조달
StablecoinX, 나스닥 상장 앞두고 5억 3000만 달러 조달이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: StablecoinX는 추가 PIPE 자금 조달로 5억 3000만 달러를 받았습니다. 새로운 법인은 StablecoinX Inc.로 명명됩니다. 투자자들은 Ethena의 스테이블 코인에 대해 대체로 긍정적인 반응을 보였습니다. StablecoinX와 TLGY Acquisition은 합병 및 계획된 나스닥 상장을 앞두고 5억 3000만 달러의 추가 자금을 확보하여 총 8억 9000만 달러를 모았으며, StablecoinX Inc.를 설립했습니다. 이번 합병으로 StablecoinX Inc.는 스테이블 코인 시장의 주요 플레이어로 자리매김하며, Ethena 생태계 및 그 이상의 유동성과 성장에 잠재적인 영향을 미칠 것입니다. StablecoinX, 나스닥 데뷔를 위해 5억 3000만 달러 확보 StablecoinX는 TLGY Acquisition과 협력하여 추가 PIPE 자금 조달로 5억 3000만 달러를 받았습니다. 이로써 나스닥에 합병 및 상장하기 전 총 자금은 8억 9000만 달러에 이릅니다. 새로운 법인은 StablecoinX Inc.로 명명되며, Ethena 생태계를 지원하기 위해 30억 개 이상의 ENA를 보유하는 임무를 맡게 됩니다. Ethena 재단의 Marc Piano에 따르면, 추가 자본은 유동성을 강화하고 ENA의 회복력을 높이며 USDe 및 USDtb 스테이블 코인의 개발을 지원할 것이라고 하며, 이 자금이 생태계의 핵심을 강화한다고 설명합니다. "추가 자금은 생태계 회복력을 강화하고, ENA 유동성을 깊게 하며, USDe, USDtb 및 향후 Ethena 제품의 지속 가능한 성장을 지원합니다." — Marc Piano, Ethena 재단 이사. Ethena (ENA) 시장 트렌드 및 전문가 인사이트 알고 계셨나요? 금융 변화에서 StablecoinX는 단일 DeFi 토큰 재무를 관리하는 최초의 상장 기업이 되어 스테이블 코인 프레임워크에 선례를 남겼습니다. 2025년 9월 7일 기준, Ethena (ENA)의 가격은 0.74달러이며, 시총은 50억 7000만 달러, 최대 공급량은 150억 개입니다. 지난 24시간 동안 1.60% 하락했지만, CoinMarketCap 데이터에 따르면 3개월 동안 123.60% 상승했습니다. Ethena(ENA), 일일 차트, 2025년 9월 7일 19시 38분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu의 분석가들은 전략적 자금 조달로...
Coinbase, XRP 가격 조작 혐의로 고발당해, 커뮤니티 논쟁 격화
코인베이스, XRP 가격 조작 혐의로 고발돼 커뮤니티 논쟁 격화 BitcoinEthereumNews.com에 게재됨. 알트코인 가격 조작에 관한 소문이 XRP 커뮤니티에서 다시 불거졌으며, 이번에는 코인베이스를 겨냥했습니다. 이 논쟁은 블록체인 분석 플랫폼 XRPScan을 사용하여 거래소의 보유량 변화를 추적한 활동가 Stern Drew에 의해 촉발되었습니다. Drew에 따르면, 코인베이스의 XRP 잔액은 여름 동안 급격히 감소했습니다 — 6월에 거의 10억 토큰에서 8월 말까지 그 양의 3분의 1 미만으로 줄었습니다. 플랫폼에서 XRP를 보유한 월렛 수도 52개에서 16개로 줄어들었습니다. 그는 이러한 변화가 XRP가 $1.20 저항선을 반복적으로 돌파하지 못한 순간과 일치한다고 제안했습니다. 주장은 더 나아갑니다: Drew는 거래소가 XRP를 여러 월렛으로 옮기고 낮은 유동성 시간대에 판매하면서, 일부 흐름을 대형 금융 기관과 연결된 장외 거래(OTC) 데스크로 향하게 했다고 믿습니다. 그의 관점에서, 이러한 전략은 기관들이 더 저렴한 가격에 XRP를 축적하기 쉽게 만들었을 것입니다. 모두가 납득하는 것은 아닙니다. 분석가들은 온체인 움직임만으로는 시장 조작을 증명할 수 없다고 경고합니다. 거래소는 유동성 목적으로 월렛 구조를 자주 조정하며, 다른 플랫폼에서도 유사한 보유량 감소가 관찰되었습니다. 리플 지지자 Bill Morgan은 가격 변동이 더 넓은 시장 트렌드를 반영했다고 주장하며, 코인베이스가 이전 몇 년 동안 자산을 상장 폐지했을 때 XRP의 행동이 비슷했다고 회상했습니다. 리플의 CTO인 David Schwartz도 의도적인 억압이라는 아이디어를 일축했습니다. 그는 XRP의 가치가 단일 거래소의 배후 조작이 아닌 규제 불확실성과 더 넓은 거시경제적 힘과 같은 외부 요인에 의해 계속 형성된다고 강조했습니다. 코인베이스는 이 혐의에 대해 응답하지 않았으며, 규제 기관도 어떤 조사도 발표하지 않았습니다. 현재로서는 이 이야기는 확인된 불법 행위 사례라기보다는 커뮤니티 주도의 논쟁으로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 논의는 일부 XRP 옹호자들이 주요 미국 거래소에 대해 가지고 있는 지속적인 불신과...
시바 이누 초기 투자자들이 100배 이상의 수익을 올리고, 이제 레이어 브렛이 그것을 능가할 것으로 예측됨
이 게시물 시바 이누 초기 투자자들이 100배 이상의 수익을 올렸으며, 이제 레이어 브렛이 그것을 능가할 것으로 예측된다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 시바 이누의 100배 수익 전설은 암호화폐 역사에서 축하받는 한 장이지만, 시장은 다음 더 큰 이야기를 쓸 프로젝트를 찾고 있습니다. 초기 시바 이누 투자자들이 인생을 바꾸는 수익을 확보한 반면, 오늘날의 환경은 트레이더들에게 역사가 반복될 수 있는지 질문하게 만듭니다. 레이어 브렛($LBRETT)은 어제의 거인들을 능가하기 위해 만들어진 차세대 이더리움 레이어 2 밈 코인으로서 새로운 공식으로 부상하고 있습니다. 시바 이누 현상 해체하기 시바 이누의 부상은 커뮤니티 주도 모멘텀의 교과서적 사례로, 시장의 상상력을 사로잡고 단순한 밈 토큰을 글로벌 브랜드로 변화시켰습니다. 그 유산은 계속되며, 대규모 SHIB 거래량과 함께 매수세가 주요 지지선을 방어하고 있습니다. 폭발적인 토큰 소각 비율과 같은 발전은 공급을 줄이고 장타매매 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이것들은 성숙한 자산의 행동입니다. 볼린저 밴드(BOLL) 축소와 최근 가격 하락과 같은 상충하는 시장 신호는 SHIB가 이제 기하급수적 수익을 위한 발판이 아닌 기존 홀더들의 전쟁터가 되었음을 보여줍니다. SHIB에게 100배 반복이 불가능한 이유 토큰이 100배가 되려면 낮은 시가총액과 수십억 달러의 새로운 유동성을 확보할 수 있는 내러티브가 필요합니다. 시바 이누는 이미 그 여정을 완료했습니다. 수십억 달러 규모의 평가액은 또 다른 100배가 되려면 상위 5개 암호화폐의 시가총액에 도전해야 한다는 것을 의미하며, 이는 비현실적인 기대입니다. SHIB 군단이 강하지만, 그 주요 기능은 폭발적인 성장을 촉진하는 것에서 기존 영역을 방어하는 것으로 바뀌었습니다. 천문학적인 수익의 기회는 지나갔으며, 이제 토큰은 성숙한 자산의 복잡성을 헤쳐나가고 있습니다. 과거의 성공을 능가하기 위한 레이어 브렛의 청사진 레이어 브렛은 시바 이누의 전략을 복사하려는 것이 아니라, 더 발전된 전략을 작성하고 있습니다. 이더리움 레이어 2 솔루션으로 구축되어, 오래된 밈 토큰이 무시하는 기술적 한계를 해결합니다. 오프체인에서 거래를 처리함으로써, 레이어...
