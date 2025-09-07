BTC, 분석가들은 20배 성장 잠재력을 가진 Remittix가 우수한 성과를 낼 것으로 지지하는 가운데 범위 내에서 유지

BTC가 범위 내에서 유지되는 가운데 분석가들은 Remittix가 20배 성장 잠재력으로 우수한 성과를 낼 것으로 전망한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 여전히 변동성이 크며, 비트코인이 좁은 범위에 갇혀 투자자들을 공포에 빠뜨리고 있습니다. 일부 분석가들은 비트코인이 다음 큰 움직임을 보일 때까지 기다리고 있지만, 다른 이들은 점점 더 높은 잠재력을 가진 프로젝트를 식별하고 있습니다. 투자 논의에서 계속 등장하는 이름 중 하나는 Remittix(RTX)로, 다가오는 사이클에서 20배의 수익을 가져올 수 있는 PayFi 알트코인입니다. 비트코인 가격 안정세 유지 비트코인은 중장기적으로 상승 추세 채널에 있습니다. 이는 투자자들이 시간이 지남에 따라 더 높은 가격에 통화를 구매했음을 보여주며, 이는 통화의 긍정적인 발전을 나타냅니다. BTC는 직사각형 형태를 깨고 $115,727에서 목표를 달성했습니다. 현재 가격은 하락했지만, 형성은 추가 상승을 나타냅니다. 통화는 $106,000의 지지선에 접근하고 있으며, 이는 긍정적인 반응을 보일 수 있습니다. 그러나 $106,000 아래로 하락하면 부정적인 신호가 될 것입니다. RSI 곡선은 하락 추세를 보여주며, 이는 가격 추세가 하락으로 반전될 가능성의 초기 신호입니다. 전반적으로 통화는 중장기적으로 기술적으로 긍정적인 것으로 평가됩니다. Ali Martinez의 비트코인 가격 예측에 따르면, BTC 하락세는 가격이 단기 실현 가격 아래로 떨어질 때 시작되며 일반적으로 장기 실현 가격 아래에서 반전됩니다. 출처: X를 통한 Ali_chart. 현재, - STH = $109,400 - LTH = $36,700 다른 사람들이 BTC의 다음 방향을 기다리는 동안, 현명한 투자자들은 Remittix(RTX)와 같은 유틸리티와 초기 단계 성장 잠재력을 가진 작은 알트코인에 초점을 맞추고 있습니다. Remittix, 투자 옵션으로 부상 다른 결제 유틸리티 프로젝트와 달리, Remittix(RTX)는 범위를 좁혔습니다: 빠른 거래, 저렴하고, 암호화폐-법정화폐 결제에 신뢰할 수 있습니다. Remittix(RTX)는 국경 간 결제 처리 방식을 재정의하고 있습니다. Remittix는 30개 이상의 통화에서 암호화폐-법정화폐 거래를 용이하게 하는 이더리움 기반 결제 플랫폼입니다. 이는 전통적(Web2)과 암호화폐(Web3) 사이의 19조 달러 규모의 실제 결제 격차를 해결합니다. 이는...