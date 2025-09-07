MEXC 거래소
XRP, 비트코인(BTC)에 대한 기회를 모두 소진하다
XRP, 비트코인(BTC)에 대한 남은 기회가 소진되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP가 비트코인에 대항하여 자신을 증명하려는 시도가 동력을 잃었으며, 차트는 매주 이를 더욱 명확하게 보여주고 있습니다. 처음에는 XRP/BTC 페어에서 주요 돌파구의 시작처럼 보였던 것이 이제는 이중 정점(double top)의 형태를 띠고 있습니다. 이는 일반적으로 강세보다는 약세를 나타내는 형성이며 기본적으로 추세가 소진되었음을 의미합니다. 당신이 또한 좋아할 수 있는 것은 올해 초에 시작된 랠리가 XRP를 200주 평균 이상으로 끌어올렸다는 점입니다. 잠시 동안, 이 토큰이 비트코인의 선두 자리를 조금씩 깎아낼 수 있을 것처럼 보였습니다. 가격은 0.00003200 BTC 지역으로 두 번 밀어붙였지만, 두 번 모두 거부되어 페어를 익숙한 지지선 수준으로 되돌려 보냈습니다. 출처: TradingView 이러한 시도 후 더 높이 확장하지 못한 것은 0.00002200 BTC를 주시해야 할 선으로 남겨두었습니다. 역사적으로 이 수준이 한 번 손실되면, 구조는 보통 0.00002000 BTC를 향해 무너지기 때문입니다. 전반적으로 평탄해지는 이동평균선은 상승 잠재력이 소진되었다는 주장에 무게를 더합니다. 더 깊이 파고들기 더 짧은 시간대에서도 상황은 더 나아지지 않습니다. 페어는 0.00002600 BTC 근처의 저항선과 200일 평균 사이에 갇혀 있습니다. 모든 반등은 빠르게 차단되고, 모든 방어는 이전보다 덜 설득력 있어 보입니다. 판매자들이 속도를 지시하는 동안, 구매자들은 균형을 바꾸지 않고 자신의 입지를 유지하기에 충분한 정도만 했습니다. 당신이 또한 좋아할 수 있는 것은 이 모든 것이 비트코인 자체가 $111,000 이상에서 거래되는 동안 일어난다는 점입니다. 한편, XRP는 달러 대비 $2.83을 유지하지만 BTC에 대해서는 어려움을 겪고 있습니다. XRP가 결정적으로 천장을 돌파하지 않는 한, 현재의 인상은 토큰이 이미 기회를 소진했으며, 비트코인이 우위를 유지하고 있다는 것입니다. 출처: https://u.today/xrp-runs-out-of-chances-vs-bitcoin-btc
로빈후드, 앱러빈, 엠코와 함께 S&P 500에 진입
로빈후드, 앱러빈, 엠코와 함께 S&P 500에 진입한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 하이라이트 로빈후드가 S&P 500에 합류하여 유동성과 인지도를 높입니다. 앱러빈과 엠코가 마켓액세스, 시저스, 엔페이즈를 대체합니다. 발표 후 로빈후드 주식이 시간 외 거래에서 7% 급등했습니다. 로빈후드, S&P 500 합류: 의미하는 바 거래 플랫폼 로빈후드 마켓 주식회사는 2025년 9월 22일에 공식적으로 S&P 500 주가 지수에 합류할 예정이며, 이는 팬데믹 기간 동안 개인 투자자 붐으로 유명해진 회사의 중요한 전환점이 될 것입니다. 이 업데이트는 S&P 다우존스 지수에 의해 확인되었으며 블룸버그에 의해 보도되었습니다. 로빈후드와 함께 앱러빈 주식회사와 엠코 그룹 주식회사도 추가되어 마켓액세스 홀딩스 주식회사, 시저스 엔터테인먼트 주식회사, 엔페이즈 에너지 주식회사를 대체하게 됩니다. 뉴스 발표 후 로빈후드 주식 급등 이 발표는 즉시 투자자 신뢰를 높였습니다. 로빈후드 주식은 시간 외 거래에서 7% 이상 급등했습니다. 앱러빈은 7.5% 상승했고, 엠코는 2.5% 상승했습니다. 로빈후드 마켓 주식회사 HOOD. 출처: CNBC/나스닥 2013년 블라드 테네프와 바이주 바트가 설립한 로빈후드는 수수료 없는 거래와 사용하기 쉬운 앱으로 투자 방식에 혁명을 일으켰습니다. 이 플랫폼은 게임스톱과 AMC "밈 코인" 열풍 동안 널리 알려진 이름이 되었습니다. 로빈후드의 포함이 중요한 이유 로빈후드는 인덱스 펀드와 연금이 이제 자동으로 그 주식을 포함하게 되면서 더 큰 유동성과 가시성을 얻게 됩니다. 이 회사는 코인베이스 글로벌 주식회사와 블록 주식회사와 같이 이미 지수에 포함된 다른 암호화폐 중심 기업들과 함께합니다. 이러한 포함은 투자자 기반을 넓히고 장기적인 신뢰성을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 로빈후드는 주식, 옵션, 암호화폐 전반에 걸쳐 수십억 달러의 고객 자산을 관리합니다. S&P 500에 진입함으로써 회사의 시장 존재감을 검증할 뿐만 아니라 소매 거래와 암호화폐 채택이 현대 금융을 어떻게 재편했는지를 반영합니다. 5월에 코인베이스는 S&P 500에 추가된 최초의 암호화폐 거래소가 되어 월스트리트가 디지털 자산으로 전환하고 있다는 신호를 더욱 강화했습니다. 출처: https://coinpaper.com/10915/robinhood-finally-makes-it-into-the-s-and-p-500-after-years-of-waiting
ChatGPT-5가 9월에 구매할 2개의 백만장자 제조 암호화폐를 선정
ChatGPT-5가 9월에 구매할 백만장자 제조 암호화폐 2개를 선정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 9월이 진행됨에 따라 매집박스 상태를 유지하고 있으며, 투자자들은 현재 환경에서 구매할 자산을 찾고 있습니다. 장타매매 기회를 식별하는 데 도움이 되도록, Finbold는 OpenAI의 최신 인공지능(AI) 모델인 ChatGPT-5에게 고려할 가치가 있는 두 가지 자산을 강조해달라고 요청했습니다. Sei (SEI) Sei는 탈중앙화 금융을 위한 "속도 레이어"로 기능하도록 설계된 고성능 레이어-1 블록체인으로 자리매김하고 있습니다. 그 아키텍처는 병렬 트랜잭션 실행과 특수 합의 메커니즘을 활용하여 낮은 지연 시간과 높은 처리량 작업을 가능하게 합니다. ChatGPT에 따르면, 이는 Sei가 탈중앙화 거래소, 주문서 프로토콜 및 빠른 실행이 필요한 기타 애플리케이션에 특히 적합하게 만듭니다. 이 모델은 Sei의 확장되는 DeFi 애플리케이션 생태계와 강력한 커뮤니티 참여가 속도, 확장성 및 거래 중심 애플리케이션에 맞춘 인프라를 제공하는 잠재적인 "다음 솔라나"로 자리매김했다고 언급했습니다. 보도 시점에, SEI는 $0.29에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 3.5% 상승했고 주간 타임라인에서 약 2% 상승했습니다. SEI 7일 가격 차트. 출처: CMC Ondo Finance (ONDO) ChatGPT는 또한 토큰화된 실물 자산의 부상을 대표하는 Ondo Finance를 선택했습니다. 이 프로젝트는 미국 국채 및 회사채와 같은 수익 창출 상품을 블록체인으로 가져와 전통 금융과 탈중앙화 플랫폼을 연결하는 데 중점을 둡니다. 실제로 Ondo는 $1 수준 이상으로 가격을 유지하려고 시도해 왔습니다. 보도 시점에, 이 토큰은 $0.90에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 거의 1% 상승했습니다. ONDO 7일 가격 차트. 출처: CMC 주목할 만하게, 규정 준수와 기관 사용자와의 신뢰성을 강조함으로써, ChatGPT는 Ondo가 수조 달러의 전통 자산을 디지털 금융으로 가져올 것으로 예상되는 움직임의 선두주자가 될 잠재력이 있다고 언급했습니다. 대표 이미지 출처: Shutterstock 출처: https://finbold.com/chatgpt-5-picks-2-millionaire-maker-cryptocurrencies-to-buy-in-september/
폴카닷 2.0 출시: 주요 네트워크 업데이트 발표
폴카닷 2.0 출시: 주요 네트워크 업그레이드 발표가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 폴카닷 2.0 출시 예정, 네트워크 아키텍처에 영향. 네트워크 업데이트로 블록체인에 대한 기관 관심 증가 가능성. DOT 가격은 새로운 업그레이드 발표 중 변동성을 경험할 수 있음. 2025년 9월 7일, 폴카닷은 웹3.0 재단과 패리티 테크놀로지스가 주도하는 네트워크 아키텍처를 재정의할 것으로 예상되는 기념비적인 업데이트인 폴카닷 2.0을 알렸습니다. 이 업데이트는 기술적 향상을 도입하여 기관 투자자의 관심과 잠재적 자금 유입을 유치하고, DOT 토큰과 더 넓은 시장 활동에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 주요 발전, 영향 및 반응 폴카닷 2.0은 네트워크 진화에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 웹3.0 재단과 패리티 테크놀로지스가 주도하는 이 업그레이드는 복잡한 아키텍처 개선을 포함합니다. 개빈 우드 박사의 직접적인 성명이 없음에도 불구하고, 이 업데이트는 스마트 계약 성능을 향상시키고 기관 자금 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 공식적인 정부 반응은 아직 없지만, 기존 금융 채널들은 이미 폴카닷 ETF 승인이 임박했다는 소문과 함께 자본 유입 가능성을 예측하고 있으며, 이는 전체 시장에 잠재적 영향을 미칠 수 있습니다. 폴카닷(DOT)은 현재 3.87달러의 가치를 지니며, 시가총액은 62억 5천만 달러로 0.16%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. CoinMarketCap의 최근 데이터에 따르면 거래량은 48.71% 크게 감소했습니다. 이 암호화폐는 지난 24시간 동안 1.45%의 가격 상승을 경험했습니다. "최종 테마가 '허브 출시 축하'이든 '폴카닷 2.0 출시 축하'이든 상관없이, 이는 지난 4년간 폴카닷의 가장 큰 출시 기간이 될 것이며, 우리는 함께 축하할 모든 이유가 있습니다." - 폴카닷 팀 폴카닷의 역사적 맥락과 시장 영향 알고 계셨나요? 폴카닷의 2021년 패러체인 출시는 처음에는 변동성을 초래했지만, 궁극적으로 네트워크 기능을 향상시켰으며, 오늘날 더 큰 기관 투자 가능성을 높이고 있습니다. Coincu의 연구에 따르면 폴카닷 2.0은 네트워크 상호운용성에 새로운 기준을 설정하고 미래를 형성할 수 있습니다...
인기 경제학자 피터 쉬프, 비트코인이 하락장 영역에 근접했다고 경고
인기 경제학자 Peter Schiff, 비트코인이 하락장 영역에 근접했다고 경고하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금이 3,586달러 이상의 미지의 영역으로 진입함에 따라, 소위 "디지털 안전 자산"으로서의 비트코인 역할에 다시 한번 관심이 집중되고 있습니다. 금의 가장 강력한 옹호자 중 한 명인 Peter Schiff에게 이 비교는 전혀 근접하지도 않습니다. 이 베테랑 투자자는 최근 비트코인이 미국 달러가 아닌 금 온스로 가격이 책정될 때, 암호화폐는 헤드라인 수치가 제시하는 것보다 훨씬 약해 보인다고 지적했습니다. 8월 중순 이후, 금에 대한 비트코인의 가치는 거의 5분의 1이 하락하여 Schiff가 하락장의 시작으로 간주하는 수준에 가까워졌습니다. 2021년 정점의 관점에서 볼 때, 그 비율은 여전히 두 자릿수 하락 상태입니다. 두 자산의 이야기 금은 2025년에 상승세를 보이며, 올해 36% 이상 상승했고 지난 12개월 동안 40% 이상 상승했습니다. 그 성과는 여러 시간대에 걸쳐 꾸준했으며 - 6개월 동안 23% 이상 상승했고 지난 5년 동안 거의 두 배가 되었습니다. 이러한 일관성은 Schiff의 주장의 기초입니다: 금은 시장 주기 전반에 걸쳐 그 가치를 유지하는 반면, 비트코인은 계속해서 크게 변동합니다. 한편, 비트코인은 달러 기준으로 인상적인 실적을 보였으며, 지난 해 96% 상승했고 5년 동안 거의 1,000% 상승했습니다. 그러나 9월 초 110,200달러 아래로 하락하는 등 단기적인 어려움은 비트코인을 가치 저장 수단보다는 투기적 기술 자산으로 보는 비평가들에게 쉬운 표적이 됩니다. Schiff의 더 넓은 비판 Schiff는 오랫동안 비트코인이 불확실성에 대한 헤지로서 금과 경쟁할 수 있다는 생각을 거부해 왔습니다. 과거에 강제로 선택해야 한다면 이더리움보다 비트코인을 선택하겠다고 양보하면서도, 그의 중심 입장은 흔들리지 않았습니다: 오직 금만이 투자자들이 의존할 수 있는 안정성을 제공합니다. 현재로서는, 금의 기록적인 상승세가 그에게 논쟁에서 우위를 제공합니다. 하지만...
2025년을 앞두고 트레이더들이 더 명확한 50배 경로를 위해 롤블록을 선호하면서 파이 네트워크 시장 심리 식어
게시물 Pi Network 시장 심리가 식어가는 가운데 트레이더들은 2025년 앞두고 더 깨끗한 50배 성장 경로를 위해 Rollblock을 선호 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 암호화폐 시장은 현재 여정의 매우 다른 단계에 있는 두 프로젝트인 Pi Network와 Rollblock에 대해 활발히 논의하고 있습니다. Pi Network는 오랫동안 획기적인 발전을 약속해 왔지만, Rollblock은 이미 GambleFi에서 가시적인 결과를 내고 있으며 올해 50배 상승이 예상되고 있습니다. 시장 심리는 Rollblock이 새로운 강세장의 선두주자가 될 것이라는 방향으로 변화하고 있습니다. Rollblock(RBLK): 완전히 감사되고 성장을 위해 규제된 Rollblock(RBLK)은 2025년 최고의 암호화폐 프로젝트 중 하나로 부상했으며, 수천 개의 동적 AI 기반 게임, 라이브 딜러 포커, 블랙잭, 스포츠 베팅을 포함하는 작동하는 Web3 게임 플랫폼을 갖추고 있습니다. 모든 활동은 이더리움 블록체인에서 투명하게 보호되어 모든 지불과 베팅이 블록체인에서 검증됩니다. 약속만으로 거래되는 많은 새로운 암호화폐 코인과 달리, Rollblock은 감사를 받았고, Anjouan Gaming 라이선스를 보유하며, 보안과 신뢰를 제공하기 위해 완전히 규제되고 있습니다. 그 디플레이션 토크노믹스는 혼잡한 시장에서 돋보입니다: 매주 수익의 최대 30%가 RBLK를 바이백하는 데 사용되며, 그 중 60%는 공급량을 줄이기 위해 영원히 소각되고, 40%는 최대 30% APY의 스테이킹 보상을 지원합니다. 이는 RBLK를 성장과 반복적인 보상의 조합을 원하는 사람들에게 투자할 수 있는 최고의 암호화폐 중 하나로 만듭니다. 홀더들은 레이크백, VIP 보너스, 공유 수익을 통해 혜택을 받으며, 장기 투자자 인센티브를 유기적 플랫폼 성장과 일치시킵니다. 이미 1,500만 달러 이상의 베팅이 이루어짐 프리세일에서 83%의 토큰이 0.068달러에 판매됨 조기 채택자들은 상장을 앞두고 500% 상승 프리세일은 1,150만 달러를 모금했으며, 24일만 남음 오늘 구매자에게 20% 보너스가 여전히 유효함 최근 트윗은 프리세일 토큰을 "온라인 게임의 미래를 위한 VIP 패스"라고 불렀으며, 이 프로젝트가 투기적 출시와 얼마나 다르게 느껴지는지 강조했습니다. Crypto Octo는 Rollblock의 감사가 왜...
럭셔리 마켓 포스가 조르지오 아르마니 그룹의 독립성에 맞서다
이 게시물 "럭셔리 시장 세력이 조르지오 아르마니 그룹의 독립성에 맞서다"는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 5월 25일: 사람들이 2025년 5월 25일 메모리얼 데이 주말 동안 매디슨 애비뉴의 조르지오 아르마니 매장을 지나가고 있습니다. (사진: Craig T Fruchtman/Getty Images) Getty Images 1975년 설립 이후, 조르지오 아르마니는 자신의 회사 독립성을 강력하게 지켜왔습니다. 그의 패션 제국이 성장하고 인수에 관심 있는 럭셔리 대기업들이 접근해도, 그는 기업가 정신과 예술적 비전을 타협하지 않고 회사의 완전한 통제권을 유지하기로 결심했습니다. 회사의 독립성을 유지하기 위해 그는 자신의 사후에도 독립 기관으로서 회사 운영을 계속하기 위한 조르지오 아르마니 재단을 설립했습니다. 이제 그가 91세의 노령으로 세상을 떠난 지금, 그가 설립한 안전장치가 그의 유산을 보존하기에 충분히 강할까요? 그의 상속인들과 재단의 이익을 통제하는 사람들이 그들 앞에 놓일 불가피한 유혹을 저항할 수 있을까요? "이런 브랜드들은 시장에 나오는 경우가 드물기 때문에, 업계의 상당한 관심이 있을 것으로 예상합니다,"라고 번스타인 애널리스트 루카 솔카가 말했습니다. 동시에, 그는 핵심 조르지오 아르마니 브랜드, 엠포리오 아르마니, A|X 아르마니 익스체인지, 뷰티, 가구 및 홈 데코, 레스토랑 및 호텔 사업을 포함하는 브랜드가 일부 명성을 잃었다고 지적했습니다. 솔카는 또한 회사가 "활성화와 새로운 관점"으로부터 혜택을 받을 수 있다고 관찰했으며, 이는 규모와 주주 가치 극대화를 약속하는 새로운 소유권이 더욱 매력적으로 보이게 합니다. 아르마니 그룹의 수익은 2024년에 27억 달러(23억 유로)에 도달했으며, 이는 전년 대비 고정 환율로 5% 감소한 수치입니다. 수익성 측면에서는, 회사에 기록적인 수준인 3억 8900만 달러(3억 3200만 유로)가 재투자된 후 EBITDA가 24% 감소하여 4억 6600만 달러(3억 9800만 유로)를 기록했습니다. "저는 일관성과 연속성을 추구하고 즉각적인 이익 추구를 피하는 것이 최선의 전략이라고 확신합니다..."
실시간 고객 지원에 연결하기
실전 고객 지원에 도달하려는 시도라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 자동화된 메뉴는 고객이 소리 지르고 싶게 만들어서는 안 됩니다. getty 고객 지원 번호에 전화해서 자동화된 메뉴 시스템에 "갇혀", 결국 좌절감에 그냥 전화를 끊기 전에 전화기에 대고 "상담원" 또는 "담당자"라고 반복적으로 외친 적이 있으신가요? 저희는 1,000명 이상의 미국 소비자를 대상으로 설문 조사를 실시하고 이 질문을 했습니다. 그들 중 76%가 "예"라고 대답했습니다. 기업으로서, 우리는 고객들이 관심을 갖고 우리가 판매하는 제품을 구매하도록 유도하기 위해 마케팅에 상당한 금액을 투자합니다. 그러나 고객을 유지하려고 할 때, 우리가 수용 가능하다고 생각하는 노력 중 일부는 고객이 도움을 받고, 질문에 답변을 받고, 불만 사항을 해결하기 어렵게 만들 수 있습니다. 이렇게 어려울 이유가 없습니다. 사실, 연결하고 문제를 해결하는 것이 쉬울수록 회사에 대한 고객의 신뢰가 커지며, 종종 문제가 발생하지 않았을 때보다 더 높은 수준에 도달합니다. 이것은 고객 서비스 회복 패러독스로 알려져 있습니다. 제가 고객들과 공유하는 성공 지표 중 하나는 '행복까지의 시간'입니다. 이를 설명하는 가장 좋은 방법은 불행한 고객이 다시 행복해지는 데 걸리는 시간입니다. 많은 기업들은 고객이 문제가 발생하는 순간 전화하지 않는다는 사실을 깨닫지 못합니다. 그들의 문제는 전화를 걸어 도움을 요청하기 훨씬 전에 시작될 수 있습니다. 그리고 고객이 마침내 도움을 요청하기로 결정했을 때, 실전 고객 지원 상담원과 연결하려는 경험은 어떤가요? 쉬운가요? 아니면 복잡한 IVR(Interactive Voice Response)과 자동화 시스템이 도움을 줄 수 있는 사람에게 연결하기 어렵게 만드나요? 또는 더 나쁘게는, 시스템이 실패하여 도움을 받는 것이 불가능해 보이게 만드나요? 고객이 이미 좌절하거나...
비트코인, 강세장이 $112,000을 노리며 모멘텀 얻어
비트코인이 강세를 보이며 112,000달러를 노린다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 최근 활동은 시장 참여자들 사이에 열정을 다시 불러일으켰으며, 그 가치는 111,000달러에 도달했지만 아직 112,500달러 한계점을 돌파하지 못했습니다. 주말 거래 둔화로 인해 시장 변동성이 낮아졌는데, 이는 암호화폐 거래에서 흔히 볼 수 있는 시나리오입니다. 계속 읽기: 비트코인이 강세를 보이며 112,000달러를 노린다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-momentum-as-bulls-eye-112000
이더리움, ATH 이후 비트코인 움직임을 반영하며 시장 약세가 20% 조정을 목표로
이더리움, ATH 이후 비트코인 움직임을 반영하며 시장 약세는 20% 조정을 목표로 한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Semilore Faleti는 저널리즘 및 콘텐츠 제작 분야를 전문으로 하는 암호화폐 작가입니다. 그는 다양한 주제에 관한 글을 쓰기 시작했지만, Semilore는 곧 블록체인과 암호화폐의 흥미로운 세계의 복잡성과 세부사항을 해독하는 재능을 발견했습니다. Semilore는 가치 저장 및 전송 측면에서 디지털 자산의 효율성에 매료되었습니다. 그는 암호화폐가 기존 금융 시스템의 디지털화와 투명성을 향상시킬 수 있다고 믿기 때문에 암호화폐 채택의 강력한 지지자입니다. 2년간의 활발한 암호화폐 글쓰기 경력 동안, Semilore는 블록체인, 탈중앙화 금융(DeFi), 스테이킹, 대체 불가능 토큰(NFT), 규제 및 네트워크 업그레이드 등 디지털 자산 공간의 여러 측면을 다루었습니다. 초기 경력에서 Semilore는 콘텐츠 작가로서 광범위한 독자층을 위한 교육 기사를 큐레이션하며 자신의 기술을 연마했습니다. 그의 글은 특히 암호화폐 분야에 새로 진입한 사람들에게 가치가 있었으며, 디지털 통화의 세계를 명확히 설명하는 통찰력 있는 설명을 제공했습니다. Semilore는 또한 베테랑 암호화폐 사용자들을 위한 글을 큐레이션하여 최신 블록체인, 분산 애플리케이션(DApp) 및 네트워크 업데이트에 대한 정보를 제공했습니다. 이러한 교육적 글쓰기의 기반은 그의 작업에 계속 영향을 미치며, 현재 작업이 접근하기 쉽고 정확하며 유익하도록 보장합니다. 현재 NewsBTC에서 Semilore는 암호화폐 가격 움직임, 온체인 처리 개발 및 고래 활동에 관한 최신 뉴스를 보도하는 데 전념하고 있습니다. 그는 또한 최고 시장 전문가들의 최신 토큰 분석 및 가격 예측을 다루어 독자들에게 잠재적으로 통찰력 있고 실행 가능한 정보를 제공합니다. 세심한 연구와 매력적인 글쓰기 스타일을 통해 Semilore는 빠르게 진화하는 디지털 자산 세계의 최신 트렌드와 발전에 대해 청중에게 정보를 제공하고 교육하기 위해 암호화폐 저널리즘 분야에서 신뢰할 수 있는 출처로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다. 업무 외에도 Semilore는 모든 개인과 마찬가지로 다른 열정을 가지고 있습니다. 그는...
