XRP, 비트코인(BTC)에 대한 남은 기회가 소진되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP가 비트코인에 대항하여 자신을 증명하려는 시도가 동력을 잃었으며, 차트는 매주 이를 더욱 명확하게 보여주고 있습니다. 처음에는 XRP/BTC 페어에서 주요 돌파구의 시작처럼 보였던 것이 이제는 이중 정점(double top)의 형태를 띠고 있습니다. 이는 일반적으로 강세보다는 약세를 나타내는 형성이며 기본적으로 추세가 소진되었음을 의미합니다. 당신이 또한 좋아할 수 있는 것은 올해 초에 시작된 랠리가 XRP를 200주 평균 이상으로 끌어올렸다는 점입니다. 잠시 동안, 이 토큰이 비트코인의 선두 자리를 조금씩 깎아낼 수 있을 것처럼 보였습니다. 가격은 0.00003200 BTC 지역으로 두 번 밀어붙였지만, 두 번 모두 거부되어 페어를 익숙한 지지선 수준으로 되돌려 보냈습니다. 출처: TradingView 이러한 시도 후 더 높이 확장하지 못한 것은 0.00002200 BTC를 주시해야 할 선으로 남겨두었습니다. 역사적으로 이 수준이 한 번 손실되면, 구조는 보통 0.00002000 BTC를 향해 무너지기 때문입니다. 전반적으로 평탄해지는 이동평균선은 상승 잠재력이 소진되었다는 주장에 무게를 더합니다. 더 깊이 파고들기 더 짧은 시간대에서도 상황은 더 나아지지 않습니다. 페어는 0.00002600 BTC 근처의 저항선과 200일 평균 사이에 갇혀 있습니다. 모든 반등은 빠르게 차단되고, 모든 방어는 이전보다 덜 설득력 있어 보입니다. 판매자들이 속도를 지시하는 동안, 구매자들은 균형을 바꾸지 않고 자신의 입지를 유지하기에 충분한 정도만 했습니다. 당신이 또한 좋아할 수 있는 것은 이 모든 것이 비트코인 자체가 $111,000 이상에서 거래되는 동안 일어난다는 점입니다. 한편, XRP는 달러 대비 $2.83을 유지하지만 BTC에 대해서는 어려움을 겪고 있습니다. XRP가 결정적으로 천장을 돌파하지 않는 한, 현재의 인상은 토큰이 이미 기회를 소진했으며, 비트코인이 우위를 유지하고 있다는 것입니다. 출처: https://u.today/xrp-runs-out-of-chances-vs-bitcoin-btc