Pi 코인 가격이 재앙적인 폭락에 직면하고 비트코인도 이를 구할 수 없다

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Pi Coin 가격이 치명적인 폭락에 직면하고 비트코인도 구할 수 없다는 글이 올라왔습니다. Pi Coin은 지난 며칠 동안 회복세를 유지하지 못해 투자자들이 단기 전망에 대해 점점 더 회의적인 태도를 보이고 있습니다. 비트코인이 110,000달러 이상에서 안정적으로 유지되고 있음에도 불구하고, Pi Coin이 더 넓은 시장에서 분리되면서 하락세가 계속될 가능성이 높아졌습니다. Pi Coin은 앞으로 많은 과제가 있습니다 Pi Coin과 비트코인 간의 상관관계는 현재 0.12에 불과해, 이 알트코인이 더 이상 세계 최대 암호화폐의 움직임을 따라가지 않고 있음을 보여줍니다. 특히 비트코인이 안정성의 징후를 보이는 상황에서 이러한 격차가 커지는 것은 우려스러운 일입니다. 스폰서드 스폰서드 BTC가 중요한 지지선인 110,000달러 이상에서 견고하게 유지되고 있는 시점에 Pi Coin이 비트코인에서 분리되는 것은 역효과를 낳고 있습니다. 비트코인의 강세로부터 혜택을 받는 대신, Pi Coin의 약세는 투자자 신뢰가 약화되고 있음을 보여주며, 추가 하락 위험이 더욱 분명해지고 있습니다. 이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 여기에서 에디터 Harsh Notariya의 일일 암호화폐 뉴스레터를 구독하세요. Pi Coin과 비트코인의 상관관계. 출처: TradingView 기술적 지표들도 Pi Coin의 가격 변동성이 곧 증가할 수 있음을 시사합니다. 스퀴즈 모멘텀 지표는 검은 점을 깜빡이며, 스퀴즈가 형성되고 있다는 신호를 보내고 있습니다. 이것이 해제되면, 가격 움직임은 더 넓은 시장 방향에 따라 급격한 변동을 경험할 수 있습니다. 하락장 환경을 고려할 때, 변동성 급증은 회복보다는 Pi Coin의 하락을 가속화할 가능성이 높습니다. 더 강한 자금 유입이나 지지적인 투자자 심리 없이는, 다가오는 스퀴즈가 토큰을 새로운 저점에 가깝게 밀어붙이는 주요 요인이 될 수 있습니다. Pi Coin 스퀴즈 모멘텀 지표. 출처: TradingView PI 가격은 도움이 필요합니다 Pi Coin의 가격은 현재 0.345달러에 거래되며, 중요한 지지선인 0.344달러 바로 위에서 유지되고 있습니다. 현재로서는 이 알트코인의 단기 회복력은 이 수준을 유지하는 데 달려 있지만, 시장 신호는 이것이 더 이상 오래 지속되지 않을 수 있음을 시사합니다. 만약 지지선이 무너진다면, Pi Coin의 가격은 0.334달러를 통과하여 사상 최저치를 향해 하락할 수 있습니다...