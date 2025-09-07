2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
Pi 코인 가격이 재앙적인 폭락에 직면하고 비트코인도 이를 구할 수 없다

Pi 코인 가격이 재앙적인 폭락에 직면하고 비트코인도 이를 구할 수 없다

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Pi Coin 가격이 치명적인 폭락에 직면하고 비트코인도 구할 수 없다는 글이 올라왔습니다. Pi Coin은 지난 며칠 동안 회복세를 유지하지 못해 투자자들이 단기 전망에 대해 점점 더 회의적인 태도를 보이고 있습니다. 비트코인이 110,000달러 이상에서 안정적으로 유지되고 있음에도 불구하고, Pi Coin이 더 넓은 시장에서 분리되면서 하락세가 계속될 가능성이 높아졌습니다. Pi Coin은 앞으로 많은 과제가 있습니다 Pi Coin과 비트코인 간의 상관관계는 현재 0.12에 불과해, 이 알트코인이 더 이상 세계 최대 암호화폐의 움직임을 따라가지 않고 있음을 보여줍니다. 특히 비트코인이 안정성의 징후를 보이는 상황에서 이러한 격차가 커지는 것은 우려스러운 일입니다. 스폰서드 스폰서드 BTC가 중요한 지지선인 110,000달러 이상에서 견고하게 유지되고 있는 시점에 Pi Coin이 비트코인에서 분리되는 것은 역효과를 낳고 있습니다. 비트코인의 강세로부터 혜택을 받는 대신, Pi Coin의 약세는 투자자 신뢰가 약화되고 있음을 보여주며, 추가 하락 위험이 더욱 분명해지고 있습니다. 이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 여기에서 에디터 Harsh Notariya의 일일 암호화폐 뉴스레터를 구독하세요. Pi Coin과 비트코인의 상관관계. 출처: TradingView 기술적 지표들도 Pi Coin의 가격 변동성이 곧 증가할 수 있음을 시사합니다. 스퀴즈 모멘텀 지표는 검은 점을 깜빡이며, 스퀴즈가 형성되고 있다는 신호를 보내고 있습니다. 이것이 해제되면, 가격 움직임은 더 넓은 시장 방향에 따라 급격한 변동을 경험할 수 있습니다. 하락장 환경을 고려할 때, 변동성 급증은 회복보다는 Pi Coin의 하락을 가속화할 가능성이 높습니다. 더 강한 자금 유입이나 지지적인 투자자 심리 없이는, 다가오는 스퀴즈가 토큰을 새로운 저점에 가깝게 밀어붙이는 주요 요인이 될 수 있습니다. Pi Coin 스퀴즈 모멘텀 지표. 출처: TradingView PI 가격은 도움이 필요합니다 Pi Coin의 가격은 현재 0.345달러에 거래되며, 중요한 지지선인 0.344달러 바로 위에서 유지되고 있습니다. 현재로서는 이 알트코인의 단기 회복력은 이 수준을 유지하는 데 달려 있지만, 시장 신호는 이것이 더 이상 오래 지속되지 않을 수 있음을 시사합니다. 만약 지지선이 무너진다면, Pi Coin의 가격은 0.334달러를 통과하여 사상 최저치를 향해 하락할 수 있습니다...
니어
NEAR$2.841-3.23%
스레숄드
T$0.01498-0.92%
비트코인
BTC$121,508.37-0.99%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:36
공유하기
시장이 기다리는 동안 비트코인 견인력 확보

시장이 기다리는 동안 비트코인 견인력 확보

비트코인이 탄력을 받는 동안 시장은 기다린다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 비트코인이 111,300달러 선을 넘어서면서 미묘한 회복세를 보이고 있으며, 알트코인은 1-2% 사이의 소폭 상승을 이끌고 있습니다. 투자자들의 관심은 연방준비제도이사회의 잠재적 금리 조정에 대한 통찰력을 기대하며 다가오는 인플레이션 데이터에 집중되어 있습니다. 계속 읽기: 비트코인이 탄력을 받는 동안 시장은 기다린다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-traction-while-market-waits
BRC20.COM
COM$0.011194+2.41%
GAINS
GAINS$0.02357-3.32%
LayerNet
NET$0.00007867-0.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:29
공유하기
최근 조정 이후 비트코인 채굴 난이도 새로운 최고치 도달

최근 조정 이후 비트코인 채굴 난이도 새로운 최고치 도달

비트코인 채굴 난이도, 최근 조정 후 신기록 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: 주요 포인트 1 주요 포인트 2 주요 포인트 3 2025년 9월 7일, CloverPool 데이터에 따르면 비트코인의 채굴 난이도가 블록 높이 913,248에서 조정되어 4.89% 증가한 기록적인 136.04 T에 도달했습니다. 이번 조정은 비트코인 네트워크 내 경쟁력과 해시레이트의 증가를 강조하며, 채굴자 참여와 수익성에 영향을 미치지만 다른 암호화폐나 금융 시장에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 채굴 난이도 4.89% 상승하여 136.04T 기록 달성 비트코인 채굴 네트워크는 블록 높이 913,248에서 난이도가 4.89% 상승하여 136.04T에 이르는 조정을 경험했습니다. CloverPool의 데이터는 네트워크의 향상된 컴퓨팅 능력을 강조하며, 이 기록적인 정점은 채굴자 참여 증가와 네트워크 보안 강화를 나타냅니다. F2Pool과 Foundry USA와 같은 주요 채굴 풀의 마스터 참여가 계속해서 이 환경을 형성하고 있습니다. 이번 증가로 평균 블록 시간이 이상적인 10분에 더 가까워져 채굴자 참여를 반영합니다. 이러한 변화는 해시레이트가 급증하는 경쟁적인 채굴 환경을 강조하며, 번성하는 생태계를 나타냅니다. 그러나 이 프로토콜 기반 이벤트는 자동 프로토콜 조정에 대한 표준 기대치에 부합하여 영향력 있는 업계 인사나 금융 기관으로부터 주목할 만한 반응을 불러일으키지 않았습니다. 현재까지 이 채굴 난이도 변화에 대해 공개적으로 언급한 주요 암호화폐 리더나 전문가는 없습니다. 채굴 상승 속에서 비트코인 $111K 이상에서 거래 알고 계셨나요? 비트코인의 채굴 난이도는 블록이 일정한 속도로 채굴되도록 약 2주마다 조정됩니다. CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 현재 $111,208.89에 거래되고 있으며, 시총은 $2.21 조, 시장 점유율은 57.86%입니다. 유통 공급량은 최대 21,000,000개 중 19,917,421개입니다. 지난 90일 동안의 가격 조정은 3.62% 상승을 보여주며, 최근 24시간 거래량은 37.34% 감소했습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 9월 7일 22시 39분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu에 따르면, 비트코인 난이도의 변동은 채굴자 수익에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다...
스레숄드
T$0.01498-0.92%
ChangeX
CHANGE$0.00158235-3.97%
비트코인
BTC$121,508.37-0.99%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:45
공유하기
빌리 아일리시가 마침내 왕좌에서 물러났다

빌리 아일리시가 마침내 왕좌에서 물러났다

빌리 아일리시가 마침내 왕좌에서 내려왔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 55주 연속 1위를 차지한 후, 빌리 아일리시의 "Birds of a Feather"가 마침내 핫 록 & 얼터너티브 송 차트에서 2위로 내려앉았습니다. 스톡홀름, 스웨덴 - 4월 23일: 빌리 아일리시가 2025년 4월 23일 스웨덴 스톡홀름의 아비치 아레나에서 공연합니다. (사진: Samir Hussein/WireImage for Live Nation) WireImage for Live Nation 빌리 아일리시는 "Birds of a Feather"로 자신의 커리어에서 가장 큰 히트곡을 기록했으며, 이 곡은 조용히 여러 빌보드 차트 정상에 올라 오랜 시간 동안 그 자리를 지켰습니다. 이 가수 겸 작곡가는 슈퍼스타로서의 세월 동안 많은 성공적인 곡들을 모았지만, "Birds of a Feather"가 이미 달성한 업적을 이룬 곡은 없었습니다. 팬들이 처음 이 곡을 들은 지 오랜 시간이 지났지만, 여전히 미국에서 가장 인기 있는 록과 얼터너티브 트랙 중 하나로 남아 있습니다. 1년 이상 만에 처음으로 "Birds of a Feather"는 빌보드의 가장 경쟁이 치열한 장르 목록 중 하나를 더 이상 이끌지 않게 되었습니다. Sombr가 빌리 아일리시를 1위에서 대체 "Birds of a Feather"는 핫 록 & 얼터너티브 송 차트에서 1위에서 2위로 떨어졌습니다. 신인 Sombr의 "Undressed"가 그 자리를 대신하게 되었으며, 미국에서 가장 많이 소비된 록과 얼터너티브 트랙 랭킹에 23주 동안 진입한 끝에 처음으로 2위에서 정상으로 올라섰습니다. 55주 연속 1위의 종료 이번 주는 1년 이상 만에 처음으로 "Birds of a Feather"가 핫 록 & 얼터너티브 송 차트를 지배하지 않게 된 주입니다. 아일리시는 55주 연속으로 차트를 장악하며 여러 경쟁자들이 새로운 챔피언이 되는 것을 막았습니다. 역대 가장 긴 1위 기간 중 하나 "Birds of a Feather"는 핫 록 & 얼터너티브 송 차트 역사상 두 번째로 오래 1위를 유지한 곡입니다. Panic! At...
Union
U$0.009362-3.37%
Seed.Photo
PHOTO$0.7818+34.42%
Moonveil
MORE$0.03612+70.13%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:43
공유하기
비트코인 가격 관찰: 11만 1천 달러 강세 유지하며 범위 좁아져

비트코인 가격 관찰: 11만 1천 달러 강세 유지하며 범위 좁아져

비트코인 가격 워치: 11만 1천 달러 강세 유지하며 범위 좁아져 비트코인이 토요일에 코인당 11만 1,092달러에서 움직이며, 모멘텀이 약해짐에도 불구하고 11만 32달러에서 11만 1,369달러의 좁은 범위 내에서 강세를 유지했습니다. 시가총액 2조 2,100억 달러와 일일 거래량 226억 6천만 달러를 기록한 세계 최대 암호화폐는 강세장이 저항선을 돌파할 잠재적 움직임을 준비하며 통합 중입니다. 일일 차트에서 비트코인은 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-range-narrows-as-111k-holds-strong/
Capverse
CAP$0.1093-16.41%
BRC20.COM
COM$0.011194+2.41%
이피엔에스
PUSH$0.03079-0.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:35
공유하기
독일 지갑에서 발견된 해적 웹사이트와 연관된 50억 달러 비트코인 보물

독일 지갑에서 발견된 해적 웹사이트와 연관된 50억 달러 비트코인 보물

해당 게시물 "$50억 비트코인 보물이 독일 지갑에서 발견된 해적 웹사이트와 연결됨"이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. $50억 비트코인 보물이 독일 지갑에서 발견된 해적 웹사이트와 연결됨 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/5-billion-bitcoin-treasure-tied-to-piracy-website-found-in-german-wallets/
BRC20.COM
COM$0.011194+2.41%
Sign
SIGN$0.0612-5.17%
mETHProtocol
COOK$0.013793-3.49%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:17
공유하기
오늘 Ozak AI 프리세일에 투자한 1,000달러는 2026년까지 50,000달러의 BTC를 능가할 수 있습니다

오늘 Ozak AI 프리세일에 투자한 1,000달러는 2026년까지 50,000달러의 BTC를 능가할 수 있습니다

오늘 Ozak AI 프리세일에 $1,000 투자가 2026년까지 $50,000의 BTC를 능가할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Ozak AI의 프리세일에 $1,000를 투자하면 2026년까지 비트코인에 투자한 $50,000와 경쟁하거나 심지어 초과할 수 있습니다. 현재 약 $113,000에 거래되는 비트코인은 많은 분석가들에 의해 향후 2년 내에 $180,000-$220,000에 도달할 것으로 예상되며, 이는 1.5배-2배의 상승을 의미합니다. 오늘 가격으로 비트코인에 $50,000를 투자하면 이러한 예측이 맞을 경우 $79,650에서 $97,350 사이의 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 Ozak AI의 잠재력을 살펴보면, 그 수치는 더욱 흥미롭습니다. 현재 5단계 프리세일에서 토큰 가격은 단 $0.01입니다. 즉, $1,000로 투자자는 100,000개의 토큰을 얻을 수 있습니다. 출시 시 가격이 $1에 도달하면, 이 토큰들은 $100,000의 가치를 갖게 됩니다 - 100배 수익. 비트코인의 가능한 수익과 비교하면, 이는 엄청난 도약입니다. 물론 더 많은 위험이 따르지만, 그 기회를 잡고자 하는 투자자들에게 Ozak AI의 프리세일은 빠르게 성장하는 AI 기반 암호화폐 세계에서 드문 기회를 제공할 수 있습니다. Ozak AI 프리세일의 상승 가능성 Ozak AI(OZ) 프리세일은 이미 856,022,894.93 $OZ 토큰을 판매하여 약 $2.76 백만을 모금했습니다. 현재 $OZ 토큰 가격은 $0.01이며, 다음 단계는 $0.012로 설정되어 있습니다. 예측에 따르면 2026년까지 채택 정도에 따라 공정 가치는 $0.75에서 $2 사이가 될 것으로 예상됩니다. 심지어 낮은 가격대에서도 놀라운 계산이 가능합니다: 오늘 $1,000로 100,000개의 토큰을 구매할 수 있습니다. $0.75에서는 그 투자가 $75,000가 됩니다. $2까지 상승하면 $200,000가 됩니다 - 비트코인의 더 느린 상승 곡선에서 기대하는 것보다 훨씬 높습니다. 이러한 단계적 프리세일 구조는 나중에 구매하는 사람들이 점진적으로 더 많은 비용을 지불하게 되어, 일찍 참여하는 사람들에게 보상을 줍니다. Ozak AI가 차별화되는 이유 Ozak AI는 인공지능과 이더리움 기반 블록체인을 결합하여 시장 예측 기능, 자동화된 거래 인사이트, 그리고 DePIN(탈중앙화 물리적 인프라) 기능을 제공합니다. 그 기술적 로드맵은 밈 가치 이상에 관심이 있는 트레이더, DeFi 프로젝트 및 기관들에게 매력적입니다. 하이라이트: - AI 기반 예측 에이전트 및 분석 대시보드 - 스마트...
니어
NEAR$2.841-3.23%
비트코인
BTC$121,508.37-0.99%
GET
GET$0.004214-1.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:16
공유하기
XRP는 꾸준히 상승하고 있습니다. BJMINING 클라우드 마이닝은 하루에 4,000 XRP를 벌 수 있도록 도와줍니다.

XRP는 꾸준히 상승하고 있습니다. BJMINING 클라우드 마이닝은 하루에 4,000 XRP를 벌 수 있도록 도와줍니다.

XRP가 꾸준히 상승하고 있습니다. BJMINING 클라우드 마이닝은 하루에 4,000 XRP를 벌 수 있도록 도와줍니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. XRP의 시장 성과는 오늘도 견고하게 유지되고 있으며, 현재 약 $2.81에 거래되고 있으며, 약간의 장중 변동이 있지만 전반적으로 강세를 보이고 있습니다. 기술적 지표는 XRP가 주요 지지선과 저항선 사이에서 움직이고 있음을 시사하며, 분석가들은 돌파가 새로운 상승세를 촉발할 수 있다고 믿고 있습니다. 이러한 배경에서, 점점 더 많은 XRP 홀더들이 자산 가치 상승을 기대하면서 일관된 일일 수익을 추구하고 있습니다. BJMINING 클라우드 마이닝 플랫폼은 이를 위한 실행 가능한 경로를 제공하여 사용자가 "가치 추가 보유와 일일 수입"이라는 윈-윈 상황을 달성할 수 있게 합니다. XRP 홀더들이 BJMINING으로 몰리는 이유는 무엇일까요? 2015년에 설립되어 영국에 본사를 둔 BJMINING은 전 세계에 60개 이상의 친환경 채굴 농장을 배치하여 120만 대의 채굴기를 관리하고 있습니다. 10년 이상의 개발 끝에, 그 플랫폼은 전 세계 180개국 이상을 아우르는 500만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있습니다. 투명한 계약, 일일 정산, 친환경 에너지 기반 운영, 보험 보장과 같은 핵심 경쟁 우위는 투자자들을 끌어들입니다. BJMINING의 핵심 장점 일일 정산 및 투명한 수익 BJMINING은 모든 사용자에게 효율적인 수익 시스템을 제공합니다. 시스템은 매일 자동으로 계정을 정산하며, 숨겨진 수수료가 없고, 투자 수익률이 명확하게 표시됩니다. 장비 투자가 필요 없는 걱정 없는 채굴 사용자는 비싼 채굴기를 구매하거나 장비 유지 관리 및 기술적 어려움에 대해 걱정할 필요가 없습니다. BJMINING의 글로벌 전문 채굴 농장이 사용자를 위해 전체 채굴 과정을 관리하여 투자자가 단순히 앉아서 수익을 즐길 수 있게 합니다. 쉬운 운영 및 사용자 친화적인 경험 플랫폼은 직관적이고 사용자 친화적인 백엔드를 갖추고 있어 초보자와 경험 많은 투자자 모두 빠르게 시작할 수 있습니다. 모바일 앱도 제공되어 사용자가 언제 어디서나 채굴 진행 상황과 수익을 모니터링할 수 있습니다. 초저 진입장벽, 단순 등록으로 채굴 시작 가능 신규 사용자는 등록 시 신규 사용자 보너스를 받을 수 있으며, 이는 직접 경험하는 데 사용할 수 있습니다...
스레숄드
T$0.01498-0.92%
GET
GET$0.004214-1.77%
Moonveil
MORE$0.03612+70.13%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:04
공유하기
비트코인은 10만 달러에서 '논리적인' 반등 구간을 가지고 있다

비트코인은 10만 달러에서 '논리적인' 반등 구간을 가지고 있다

비트코인에 10만 달러에서 '논리적인' 반등 구간이 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인은 주간 캔들 마감으로 완만한 반등을 보였지만, 트레이더들은 상단에 주요 저항선이 있다고 봅니다. 불 세력이 해당 저항 구간을 되찾지 못하면 BTC 가격 움직임은 더 깊은 하락 위험이 있습니다. 피보나치 분석은 이러한 하락이 10% 이상 넘어가지 않을 것임을 시사합니다. 비트코인(BTC)은 일요일 주간 마감을 앞두고 11만 1000달러 이상으로 회복하면서 분석가들은 "유망한" 회복 신호를 보았습니다. BTC/USD 1시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView BTC 가격 "논리적인" 반등 구간은 10만 달러 근처 Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 BTC/USD는 하루 동안 약 1% 상승하여 11만 1369달러의 지역 고점에 도달했습니다. 미국 거시경제 데이터 발표 이후 최근 하락에서 불 세력은 11만 달러 지지선을 유지했습니다. "이것은 실제로 $BTC에 유망한 신호입니다," 암호화폐 트레이더, 분석가이자 기업가인 Michaël van de Poppe가 X에서 응답했습니다. "새로운 고점 저점을 만들고 11만 달러에서 지지선을 유지하고 있습니다. 11만 2000달러를 돌파하고 강세장을 시작한다면 좋을 것입니다." BTC/USDT 일일 차트와 RSI 데이터. 출처: Michaël van de Poppe/X 시장 참여자들은 단기 BTC 가격 움직임에 대해 계속해서 다양한 견해를 유지했습니다. 인기 트레이더 Cipher X는 불 세력이 다음에 11만 2000달러를 되찾지 못할 경우 새로운 저점을 촉발할 수 있다고 제안했습니다. $BTC는 11만 1000달러 주변에서 유지되고 있지만, 구조는 가능한 하락을 암시합니다. 모멘텀이 11만 2000달러 아래에서 정체된다면, 10만 8000달러 지지선으로 되돌림을 예상합니다. 현재 시장 전반에 걸쳐 큰 움직임은 없습니다 - 주말이니 인내심을 갖고 편안하게 있는 것이 좋습니다. pic.twitter.com/JP8lUHoKNz — Cipher X (@Cipher2X) 2025년 9월 7일 "우리는 11만 3000달러를 뒤집고 새로운 고점으로 펌핑하거나, 여기서 거부되면 10만 달러로 떨어질 것입니다," 동료 트레이더 Crypto Tony가 주간 차트를 기반으로 더 명확한 관점을 채택하며 당일 추가했습니다. 트레이더 TurboBullCapital은 각각 11만 5035달러와 10만 1760달러에 있는 50일 및 200일 단순 이동 평균(SMA)을 중요한 수준으로 언급했습니다...
니어
NEAR$2.841-3.23%
비트코인
BTC$121,508.37-0.99%
Moonveil
MORE$0.03612+70.13%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:50
공유하기
링킨 파크의 가장 인상적인 차트 기록 중 하나가 동일하게 달성되었습니다

링킨 파크의 가장 인상적인 차트 기록 중 하나가 동일하게 달성되었습니다

링킨 파크의 가장 인상적인 차트 기록 중 하나가 동일하게 달성되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 데프톤스(Deftones)는 프라이빗 세일 앨범의 모든 트랙이 차트에 올라 빌보드 역사를 만들었으며, 밴드는 핫 하드 록 송 랭킹에서 상위 6개 자리를 모두 차지했습니다. 데프톤스의 치노 모레노(Chino Moreno)가 2010년 6월 6일 캘리포니아 마운틴 뷰의 쇼라인 원형극장에서 열린 Live 105's BFD에서 공연하고 있습니다. (사진: 팀 모젠펠더/게티 이미지) 게티 이미지 록 밴드 데프톤스는 아마도 빌보드 차트에서 그룹 역사상 가장 큰 주간을 즐기고 있습니다. 이 그룹의 새 앨범 '프라이빗 뮤직'은 상업적으로 엄청난 성공을 거두었습니다. 전체 앨범이 높은 순위로 데뷔했을 뿐만 아니라, 트랙리스트의 모든 곡이 미국 하드 록 랭킹에서 성공을 거두었습니다. 데프톤스가 핫 하드 록 송 차트(판매, 스트리밍, 라디오 방송을 결합한 해당 스타일의 가장 많이 소비된 트랙 목록)를 점령하면서, 이 밴드는 역사를 만들고 지난 몇 년간 록의 더 하드한 쪽에서 가장 성공적인 두 아티스트와 동률을 이루었습니다. 데프톤스, 톱 10 석권 이번 주, 데프톤스는 핫 하드 록 송 차트에서 상위 6개 자리를 차지했습니다. "Infinite Source"가 1위로 출발했고, "My Mind Is a Mountain"과 "Milk of the Madonna"는 각각 2위와 3위로 올라섰습니다. 새 트랙 "I Think About You All the Time," "Ecdysis," 그리고 "Locked Club"은 각각 4위, 5위, 6위로 시작했습니다. 데프톤스, 매우 짧은 리스트에 합류 빌보드는 데프톤스가 이제 역사상 한 번에 전체 상위 6개를 차지한 세 번째 아티스트가 되었다고 보도했습니다. 링킨 파크는 그룹의 컴백 앨범 'From Zero'가 지난 11월에 발매되었을 때 처음으로 이를 달성했으며, 그래미 수상 그룹은 한 번에 전체 톱 10을 채웠습니다. 슬립 토큰도 같은 업적 달성 2024년 11월 이전에는 한 번도 달성된 적이 없었던 이 업적은...
SIX
SIX$0.01951-1.16%
Seed.Photo
PHOTO$0.7818+34.42%
체인스왑
TOKEN$0.0119-5.70%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:49
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다