테더, 86억 1천만 달러 규모의 비트코인 보유 확인
Tether가 86억 1천만 달러 규모의 비트코인 보유량을 확인했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Tether는 상당한 비트코인 준비금을 유지하며 시장 전략을 강화하고 있습니다. Tether는 86억 1천만 달러 가치의 77,447 BTC를 보유하고 있습니다. Tether의 행동은 기업의 가치 저장소로서 비트코인의 가치를 지원합니다. Tether의 CEO Paolo Ardoino는 소셜 미디어를 통해 86억 1천만 달러 가치의 77,447 BTC에 달하는 대부분의 비트코인 보유량이 특정 주소에 직접 저장되어 있다고 확인했습니다. 이는 Tether의 지속적인 비트코인 우선 전략을 보여주며, 투자자 신뢰에 영향을 미치고 변동성이 큰 시기에 암호화폐 시장을 잠재적으로 안정시킵니다. Tether의 86억 1천만 달러 비트코인 준비금 전략 확인 Tether의 상당한 비트코인 보유량 확인은 CEO Paolo Ardoino가 회사의 비트코인 우선 전략을 재확인하면서 이루어졌습니다. Ardoino는 이전에 재무 전략의 일환으로 비트코인 준비금을 유지하는 데 중점을 둔다고 강조한 바 있습니다. Tether의 비트코인 주소인 bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4에는 86억 1천만 달러에 해당하는 77,447 BTC가 포함되어 있습니다. 이 움직임은 기관 투자를 위한 전략적 자산으로서 비트코인의 역할을 강조합니다. Ardoino는 Tether가 시장 변동 속에서도 다양화 입장을 유지하면서 비트코인과 금과 같은 다른 자산에 계속해서 이익을 할당할 것이라고 주장했습니다. "우리는 비트코인 우선 정신으로 비즈니스를 구축하고, 채굴에 투자하고, 라이트닝 네트워크를 활용하며, 대차대조표의 가치 저장소로 비트코인을 사용하고 있습니다." — Paolo Ardoino, CEO, Tether Tether의 공개에 대한 시장 반응은 계속해서 면밀히 모니터링되고 있습니다. 암호화폐 분석가 Samson Mow는 Tether의 투명한 할당 전략이 비트코인의 가치 인식을 향상시켜 투자자 심리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다. Tether의 보유량 공개 속 비트코인 가격 분석 알고 계셨나요? Tether의 직접적인 비트코인 보유로의 전략적 전환은 유동성과 자산 다각화를 강화하기 위해 블록체인 기술을 활용하는 역사적 전술을 반영합니다. 이 오랜 접근 방식은 비트코인에 대한 더 넓은 시장 참여에 지속적으로 영향을 미쳤습니다. CoinMarketCap의 최신 데이터에 따르면 비트코인 가격은 111,324.94 달러이며 시가총액은 2조 2천억 달러입니다. 비트코인의 24시간 거래량은 265억 5천만 달러에 달해 8.37% 감소를 보였습니다. 지난 90일 동안 비트코인은 3.25% 상승했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 23:45
골드만과 T. 로우, 월스트리트가 퇴직 자금을 겨냥한 10억 달러 파트너십 체결
골드만과 T. 로우가 월스트리트가 은퇴 자금을 겨냥하며 10억 달러 파트너십에 서명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Yahoo Finance에 따르면 골드만삭스는 자산 관리사 T. 로우 프라이스의 3.5% 지분을 위해 최대 10억 달러를 투자한다고 목요일 회사가 확인했습니다. 이 목표는 사모 자산(부동산, 인프라, 신용 및 사모펀드와 같은 것들)에 대한 접근성으로 은퇴 시장을 공략하는 것으로, 이전에는 기관 투자자에게만 제공되었던 것들입니다. 이제 계획은 이러한 자산을 일반 미국인, 특히 은퇴를 위해 저축하는 사람들이 이용할 수 있게 하는 것입니다. 이 파트너십은 이러한 대체 자산이 은퇴자, 계정 스폰서 및 금융 어드바이저의 손에 직접 흐를 수 있는 시스템을 구축하고자 합니다. 골드만 CEO 데이비드 솔로몬은 이 협력이 "투자자들에게 결과를 제공하는 공유된 성공의 유산에 대한 우리의 확신을 나타낸다"고 말했습니다. 그는 또한 골드만의 "공개 및 사모 시장에서의 수십 년간의 혁신적인 리더십"과 T. 로우의 "액티브 투자에 대한 전문성"을 통해 고객들이 은퇴를 위한 저축과 자산 구축의 새로운 방법에 더 나은 접근성을 기대할 수 있다고 말했습니다. T. 로우 프라이스는 발표 후 금요일에 주가가 최대 9%까지 상승했습니다. 골드만 주식도 상승했지만 더 작은 폭이었습니다. T. 로우 CEO 롭 샤프스는 다음과 같이 말했습니다: "은퇴 분야의 리더로서, 우리는 고객이 은퇴를 위해 자신 있게 준비하고, 저축하고, 은퇴 생활을 할 수 있도록 돕는 솔루션을 추진하기 위해 우리의 전문성을 활용한 입증된 실적을 보유하고 있습니다." 골드만과 T. 로우, 공동 브랜드 포트폴리오 준비 공동 계획의 일부에는 공개 주식, 채권 및 사모 자산을 혼합한 타겟 데이트 펀드 출시가 포함됩니다. 이러한 하이브리드 펀드는 내년 중반까지 출시될 예정입니다. 이는 이전에는 존재하지 않았던 방식으로 사모 투자를 은퇴 포트폴리오에 직접 가져올 것입니다. 두 회사는 또한 공동 브랜드 포트폴리오를 출시하고 금융 자문을 제공하여 대중 부유층과 고액 자산가 투자자 모두를 대상으로 하고자 합니다. 한편, 바로 이 목요일, 시티그룹은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 23:25
비트코인, 2026년까지 25배 ROI 달성 가능성, VET와 WLD가 분석가 지지 얻어
비트코인이 VET와 WLD가 분석가 지지를 얻는 가운데 2026년까지 25배 ROI를 제공할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 분석가들이 디지털 자산의 새로운 슈퍼사이클을 예측하면서 암호화폐 시장이 주목받고 있습니다. 비트코인이 선두를 이끌고, VeChain과 Worldcoin이 새로운 지지를 얻고 있으며, MAGACOIN FINANCE는 현재 가장 강력한 새로운 알트코인 기회 중 하나로 여겨지고 있습니다. 비트코인 $200,000을 향한 경로 Bernstein의 분석가들은 비트코인이 내년 안에 $150,000에서 $200,000 사이에서 거래될 수 있다고 믿습니다. 그들은 이 상승세가 2027년까지 이어질 것으로 예상하며, 이는 이전의 4년 주기보다 더 길 것입니다. 이 예측은 비트코인이 8월에 $124,457의 신고가 경신 후 약 $107,000으로 하락한 이후에 나왔습니다. 이러한 조정이 일부에게 우려를 주었지만, 분석가들은 가격 변동이 장기 시장 상승세에서 흔한 일이라고 주장합니다. 기관 채택은 이 예측의 큰 원동력입니다. 트럼프 행정부 하에서의 미국 정책 변화가 전망에 추가되었으며, 여기에는 401(k) 퇴직 계획에 암호화폐를 허용하는 것이 포함됩니다. 이는 수백만 명의 새로운 참가자들에게 문을 열어줍니다. 동시에 규제 명확성이 도입되고 있습니다. 미국 증권거래위원회 의장 Paul Atkins는 디지털 자산에 대한 규칙을 단순화하기 위해 "Project Crypto"를 시작했으며, 새로운 GENIUS Act는 달러 기반 스테이블 코인에 대한 연방 프레임워크를 설정합니다. 이러한 변화들은 시장에서의 성장을 지속하는 데 도움이 될 수 있으며, 비트코인을 2026년으로 향하는 가장 좋은 암호화폐 중 하나로 만들고 있습니다. VeChain VET 업그레이드가 분석가 낙관론을 불러일으키다 VeChain(VET)은 커뮤니티로부터 98%의 승인 투표를 받은 Hayabusa 업그레이드 이후 주목을 받고 있습니다. 이 업데이트는 프로젝트의 스테이킹 모델을 재구성하여 보상을 더 지속 가능하게 만들고 장타매매 홀더를 네트워크 성장과 일치시킵니다. 분석가 Michaël van de Poppe는 VeChain이 "그의 레이더에 있다"고 말하며, 다음 움직임으로 돌파를 암시했습니다. VET는 현재 큰 조정 후 $0.024 근처에서 거래되고 있지만, 분석가들은 다음 사이클에서 $0.12를 향한 상승 여지가 있다고 봅니다. VeChain의 공급망 혁신과 최근 업그레이드에 중점을 둔 분석가들은 그것이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:59
블록체인 기반 신원 인증이 HR이 AI 생성 지원서를 탐색하는 데 도움을 줄 수 있습니다
블록체인 기반 신원 인증이 HR이 AI 생성 지원서를 탐색하는 데 도움을 줄 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 의견 제공: Ignacio Palomera, Bondex 공동 창업자 겸 CEO 글로벌 채용 환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 오늘날 구직자들은 자기소개서 작성, 이력서 맞춤화, 심지어 모의 면접 준비까지 생성형 AI에 점점 더 의존하고 있습니다. AI Agent는 자동 지원하고, 생성형 AI는 대규모로 맞춤형 지원서를 작성하며, AI 자동 지원 도구는 지원자가 몇 분 안에 수천 개의 역할에 지원할 수 있게 합니다. 고용주들은 세련되고, 설득력 있고, 맞춤화된 것처럼 보이는 지원서들로 넘쳐나지만, 이들은 종종 실제 노력, 능력 또는 진정성의 신호가 부족합니다. 누구나 몇 가지 AI 프롬프트만으로 세련되고 고품질의 지원서를 만들어낼 수 있을 때, 한때 돋보이고 진정한 의도를 보여줄 기회로 여겨졌던 전통적인 자기소개서는 하나의 상품이 됩니다. 노력이나 열정을 나타내는 것을 멈추고 표준화된 결과물처럼 보이기 시작합니다. 채용 담당자들은 이제 모두 이상하게 비슷하게 느껴지는 세련되고 개인화된 지원서로 가득 찬 받은편지함을 응시하고 있습니다. 그리고 여기서 진짜 문제가 시작됩니다: 모든 사람이 서류상으로는 자격을 갖춘 것처럼 보인다면, 누가 실제 기술을 가지고 있고 프롬프트를 잘 활용할 줄 아는지 어떻게 알 수 있을까요? 이는 누가 가장 잘 쓰느냐가 아니라 누가 실제 세계에서 성과를 낼 수 있는지 증명할 수 있느냐의 문제입니다. AI로 인해 취약한 신뢰 시스템이 악화됨 전통적인 채용은 오랫동안 이력서, 추천서, 학위와 같은 신뢰 기반 신호에 의존해 왔지만, 이들은 항상 약한 대리 지표였습니다. 직함은 부풀려질 수 있고, 교육은 과장될 수 있으며, 과거 업무 경험은 과대평가될 수 있습니다. AI는 인공적인 웅변으로 검증할 수 없는 주장을 감추면서 상황을 더욱 모호하게 만듭니다. 암호화폐나 탈중앙화 생태계와 같은 빠른 속도의 원격 중심 산업에서는 심층적인 실사를 할 시간이 거의 없기 때문에 위험이 더 높습니다. 신뢰는 빠르고 종종 비공식적으로 확장되는데, 이는 익명성이 있는 글로벌 환경에서 위험합니다. 더 많은 HR 도구나 AI 탐지로는 이 문제를 해결할 수 없습니다. 필요한 것은 더 강력한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:56
비트코인, 양자 위협에 직면: 나카모토 복귀 가능성 논의됨
비트코인이 양자 위협에 직면: 나카모토의 잠재적 복귀에 대한 논의가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: 양자 컴퓨팅이 비트코인의 보안에 도전을 제기합니다. Joseph Chalom은 Satoshi Nakamoto가 돌아올 수 있다고 추측합니다. 취약한 주소로 인해 비트코인의 25%가 위험에 처해 있습니다. SharpLink Gaming의 Joseph Chalom은 샌프란시스코에서 열린 Quantum Bitcoin Summit에서 논의된 바와 같이, 비트코인의 보안이 양자 컴퓨팅에 의해 위협받을 경우 Satoshi Nakamoto가 다시 나타날 수 있다고 제안합니다. 양자 컴퓨팅의 위협은 비트코인 핵심 암호화의 잠재적 취약점을 부각시키며, 미래 보안 조치와 휴면 자금의 역할에 대한 긴급한 논의를 촉발하고 있습니다. 양자 기술의 발전으로 비트코인 보유량의 25%가 위협받아 비트코인의 암호화 인프라는 양자 컴퓨팅의 발전으로 인해 위험에 처해 있습니다. SharpLink Gaming의 공동 CEO인 Joseph Chalom은 위협이 현실화될 경우 Satoshi Nakamoto가 프로토콜 결정을 안내하기 위해 등장할 수 있다고 주장합니다. Jameson Lopp과 Daniel Bruno Corvelo Costa는 다가오는 위협을 고려하여 양자 저항 프레임워크를 구축하는 핵심 인물입니다. 비트코인을 보호하기 위해 하드포크가 필요할 수 있으며, 취약하고 비활성 상태인 지갑을 동결하는 것도 고려 중입니다. 여기에는 현재 비트코인 공급량의 약 25%를 차지하는 Satoshi Nakamoto와 연결된 지갑도 포함되어 상당한 가치가 노출되어 있습니다. Casa의 CTO인 Jameson Lopp은 "비트코인의 현재 서명(ECDSA/Schnorr)은 매력적인 타겟이 될 것입니다: 온체인에서 공개 키를 노출한 적이 있는 모든 UTXO(대략 모든 비트코인의 25%)는 암호학적으로 관련된 양자 컴퓨터에 의해 도난당할 수 있습니다."라고 말합니다. 암호화폐 커뮤니티는 엄격한 토론에 참여하고 있습니다. 주요 인물들은 다양한 해결책을 제안하고 있지만, 아직 공식적인 합의는 없습니다. Jameson Lopp은 비트코인의 현재 암호화에 대한 위협을 강조하며, 이러한 휴면 자산을 보호하기 위한 마이그레이션의 필요성을 촉구합니다. 최고 전문가들이 촉구하는 규제 변화와 해결책 알고 계셨나요? 2018년, 비트코인의 인플레이션 버그(CVE-2018-17144)의 취약점은 유사한 전례 없는 암호화 위험을 제기했으며, 빠른 커뮤니티 대응으로 표시되었습니다 - 비록 양자 위협의 규모에는 결코 미치지 못했지만. 비트코인(BTC)은 거래량과 함께 $formatNumber(2214195308872, 2)의 시가총액을 보유하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:45
비트코인 비유동 공급량, 장기 홀더들이 계속 축적함에 따라 1430만 기록 달성
비트코인 비유동 공급량, 장타매매 홀더들의 지속적인 축적으로 1430만 BTC 기록 경신이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Glassnode에 따르면, 비트코인의 비유동 공급량—지출 이력이 거의 없는 주체들이 보유한 코인의 비율—이 8월 말 1430만 BTC를 초과하며 새로운 기록 고점에 도달했습니다. 현재 1990만 BTC가 유통 공급량에 있으며, 총 공급량의 약 72%가 장타매매 홀더와 콜드 스토리지 투자자와 같은 주체들이 보유한 비유동 상태입니다. 이러한 성장은 최근 시장 변동성에도 불구하고 지속적인 축적 추세를 보여줍니다. 8월 중순, 비트코인은 $124,000의 신고가 경신 후 약 15% 하락했습니다. 시장 위축에도 불구하고 비유동 공급량은 계속 증가했으며, 이는 홀더들이 단타매매 조정에 영향을 받지 않는다는 것을 보여줍니다. 지난 30일 동안만 비유동 공급량의 순 변화가 2만 BTC 증가했으며, 이는 투자자들의 지속적인 확신을 강조합니다. 이 카테고리의 지속적인 증가는 감성이 회복되면 새로운 모멘텀을 위한 무대를 마련할 수 있는 공급 역학의 긴축을 시사합니다. 현재로서는 이 추세는 장기적인 가치 저장소로서 비트코인에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/07/bitcoin-illiquid-supply-hits-record-14-3m-as-long-term-holders-continue-to-accumulate
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:44
경제 성장의 원천으로서의 연준은 엄청난 망상이다
연준이 경제 성장의 원천이라는 것은 엄청난 망상이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 워싱턴 DC - 11월 08일: 연준 의장 제롬 파월이 2023년 11월 08일 워싱턴 DC에서 열린 연방준비제도이사회 연구통계국 창립 100주년 컨퍼런스에서 발언을 준비하고 있습니다. 시장 관찰자들과 정책 입안자들은 연준이 인플레이션을 낮추기 위해 추가 금리 인상이 필요한지에 대한 파월의 신호를 주의 깊게 듣고 있습니다. (사진: Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images "수백만 명의 미국인들이 연준이 계속해서 경제 회복을 지원하는 것에 의존하고 있다는 사실을 결코 잊지 않으실 것이라고 믿습니다." 이는 2021년 청문회에서 민주당 의원 제임스 클라이번이 연준 의장 제롬 파월에게 한 말입니다. 이 인용문은 월스트리트저널의 앨리시아 핀리가 제공한 것입니다. 핀리는 민주당이 연준의 소위 "독립성"에 대해 얼마나 상황에 따라 달라지는지를 지적하고 있습니다. 그들이 중앙은행에 경제적 지원을 요구하지 않을 때만 갑자기 독립성이 의미를 갖게 됩니다. 이는 2021년 클라이번이 파월에게 압력을 가했을 때 민주당에서 논리적으로 아무런 항의가 없었지만, 2025년 트럼프 대통령과 그의 지지자들이 상황을 개선하기 위해 연준에 압력을 가하면서 연준 독립성의 중요성에 대한 소음이 때로는 귀청이 터질 정도라는 것을 의미합니다. 양쪽 다 희망이 없다고 말하겠습니다. 정말, 우리는 얼마나 빨리 잊어버리는지, 특히 공화당은 정부에 자원이 없다는 것을 잊습니다. 그리고 실제 생산자들이 더 적게 가질수록만 정부가 자원을 갖게 된다는 것을. 이는 2021년 클라이번이 파월에게 한 은폐된 요구를 공화당이 지금 말하는 것과 관련하여 재고할 필요가 있습니다. 금요일의 부진한 고용 보고서가 나오기 전에도, 행정부 내외의 공화당원들, 그리고 미국 재무부와 백악관에 이르기까지 연준에 금리 인하를 요구하고 있었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:40
텍사스와 미주리의 당첨자들이 17억 8천만 달러의 파워볼 잭팟을 분할
텍사스와 미주리에서 당첨자들이 17억 8천만 달러의 파워볼 잭팟을 분할한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 토요일에 미주리와 텍사스에서 두 개의 파워볼 당첨 티켓이 판매되었으며, 이는 두 명의 행운의 플레이어가 17억 8천만 달러의 상금을 나눠 갖게 된다는 의미입니다—이는 복권 역사상 두 번째로 큰 잭팟입니다. 당첨자들은 8억 9천 5백만 달러의 연간 지급금 또는 4억 1천만 달러의 일시불 중에서 선택하게 되지만, 세금 공제 후에는 더 적은 금액을 받게 될 것입니다. Getty Images 주요 사실 이것은 속보이며 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/two-winners-will-split-second-largest-powerball-jackpot-in-history/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:37
ADA가 0.80달러 이상에서 자리를 지킬 수 있을까?
ADA가 0.80달러 이상을 유지할 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장 매집박스 암호화폐 시장 전체가 매집박스 기간에 진입했습니다. 총 시가총액 차트는 8월 중순 정점을 찍은 후 4조 달러 바로 아래에서 정체되어 있습니다. 트레이더들은 글로벌 상황이 위험 자산에 부담을 주면서 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 이러한 횡보장은 모멘텀 트레이더들에게는 답답하지만, 종종 더 큰 돌파를 예고하며 알트코인이 더 좋은 성과를 낼 수 있는 환경을 제공합니다. 미국 달러 기준 총 시가총액 - TradingView 11만 달러 이상에서의 비트코인 안정성 비트코인($BTC)은 12만 달러 근처 고점에서 후퇴한 후에도 11만 달러 수준 위에서 견고하게 유지되고 있습니다. BTC가 더 이상 적극적으로 상승하지는 않지만, 이러한 매집박스는 지지선이 형성되고 있음을 나타냅니다. 역사적으로, 비트코인 가격 움직임의 이러한 안정적인 기간은 종종 유동성이 알트코인으로 이동하여 새로운 랠리를 촉발시킵니다. BTC가 11만 달러 이상을 유지하는 한, 카르다노($ADA)와 같은 알트코인은 더 높은 수준을 시험할 여지가 있을 수 있습니다. 지난 6개월간의 BTC/USD 차트 - TradingView 카르다노 가격 분석 $카르다노(ADA)는 현재 0.82달러에 거래되고 있으며, 8월의 강한 반등 이후 회복력을 보여주고 있습니다. 차트에서 몇 가지 주요 수준이 두드러집니다: 즉각적인 저항선: 0.83-0.85달러(50일 SMA 0.83달러 및 수평 장벽). 주요 지지선: 0.72달러(200일 SMA) 및 더 깊은 안전망으로 0.62달러. 중요한 하방 리스크: 0.55달러, 올해 초부터 마지막 강력한 지지선으로 남아 있습니다. ADA/USD 1일 차트 - TradingView RSI는 약 49에 위치하여 과매수도 과매도도 아닌 중립적인 모멘텀을 보여줍니다. 이는 ADA가 더 넓은 시장 신호에 따라 어느 방향으로든 움직일 수 있음을 시사합니다. 단타매매 전망 단기적으로 ADA는 0.85달러에서 저항에 직면합니다. 이 수준을 돌파하면 1.00달러를 향한 움직임이 촉발될 수 있으며, 모멘텀이 지속된다면 1.20달러까지 더 강한 상승 가능성이 있습니다. 그러나 0.85달러를 돌파하지 못하면 0.72-0.73달러 구간으로 후퇴할 위험이 있습니다. 장타매매 전망 더 멀리 내다보면, 비트코인이 11만 달러 이상에서 안정성을 유지하고 알트코인 시장이 강화된다면, ADA는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:30
미 연준 금리 인하 기대감이 미국 주식 시장 전망을 좌우
FRB 금리 인하 기대감이 미국 주식 시장 전망을 형성한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: 연방준비제도이사회는 경제 신호 속에서 잠재적 금리 인하를 준비합니다. 시장 안정성은 다가오는 소비자 물가 지수(CPI) 데이터 발표에 달려 있습니다. 옵션 트레이더들은 중요한 미국 시장 세션에 대비하고 있습니다. 연방준비제도의 9월 금리 인하 예상이 미국의 약한 고용 지표의 영향을 받아 진행되고 있으며, 트레이더들은 목요일 CPI 발표를 준비하고 있습니다. 인플레이션 데이터로 인한 잠재적 변동성에도 불구하고 시장 안정성이 예상되지만, 수치가 예측을 초과할 경우 암호화폐와 같은 리스크 자산에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자를 위한 FRB 결정과 경제적 영향 연방준비제도의 결정으로 트레이더들은 경제 성장 둔화를 시사하는 실업 데이터에 따라 금리 인하를 예상하고 있습니다. 전문가들은 CPI 데이터가 임박함에 따라 불안정한 상황을 강조했습니다: "매우 긍정적이거나 매우 부정적인 데이터는 시장 전망을 바꿀 수 있습니다,"라고 Comerica Wealth Management의 최고기술경영자(CTO) Eric Teal이 말했습니다. 억제된 변동성 기대는 시장 주의를 강조하며, CPI 발표 후 S&P 500의 0.7%의 완만한 변동 예측에 반영됩니다. 그러나 트레이더들은 인플레이션 데이터가 예측을 초과할 경우 발생할 수 있는 잠재적 리스크에 대해 경고하며, 이는 더 급격한 시장 움직임으로 이어질 수 있습니다. 높은 인플레이션 데이터는 미국 경제 전략에 광범위한 영향을 미치며 시장 변동성을 촉발할 수 있습니다. Eric Teal은 이러한 데이터 변화가 주요 전략 조정을 촉발할 수 있다고 언급했습니다. 트레이더들은 잠재적인 FRB 조치를 완전히 소화했으며, 주요 참가자들은 중요한 인플레이션 놀라움이 발생하지 않는 한 완만한 시장 변화를 예상합니다. 금융 업계와 업계 내부자들이 주시하고 있습니다. 여러 저명한 인물들이 신중한 발언을 했습니다. Morningstar의 Dominic Pappalardo는 금리 인하에 대한 광범위한 기대를 강조합니다. 연방준비제도 의장인 Jerome Powell이 통화 정책에 관한 연설에서 암시했듯이, "노동 시장과 관련된 리스크 균형의 변화를 고려할 때 중앙은행의 정책 입장 '조정이 필요할 수 있다'." 상황이 전개됨에 따라 트레이더와 분석가들은 계속해서 발전하는 사건을 모니터링하고 있습니다. 경제 변화 속 암호화폐 시장 역학 알고 계셨나요? 과거 경제 변화 동안, 연방준비제도 금리 인하 기대감은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:15
