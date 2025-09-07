비트코인, 2026년까지 25배 ROI 달성 가능성, VET와 WLD가 분석가 지지 얻어

비트코인이 VET와 WLD가 분석가 지지를 얻는 가운데 2026년까지 25배 ROI를 제공할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 분석가들이 디지털 자산의 새로운 슈퍼사이클을 예측하면서 암호화폐 시장이 주목받고 있습니다. 비트코인이 선두를 이끌고, VeChain과 Worldcoin이 새로운 지지를 얻고 있으며, MAGACOIN FINANCE는 현재 가장 강력한 새로운 알트코인 기회 중 하나로 여겨지고 있습니다. 비트코인 $200,000을 향한 경로 Bernstein의 분석가들은 비트코인이 내년 안에 $150,000에서 $200,000 사이에서 거래될 수 있다고 믿습니다. 그들은 이 상승세가 2027년까지 이어질 것으로 예상하며, 이는 이전의 4년 주기보다 더 길 것입니다. 이 예측은 비트코인이 8월에 $124,457의 신고가 경신 후 약 $107,000으로 하락한 이후에 나왔습니다. 이러한 조정이 일부에게 우려를 주었지만, 분석가들은 가격 변동이 장기 시장 상승세에서 흔한 일이라고 주장합니다. 기관 채택은 이 예측의 큰 원동력입니다. 트럼프 행정부 하에서의 미국 정책 변화가 전망에 추가되었으며, 여기에는 401(k) 퇴직 계획에 암호화폐를 허용하는 것이 포함됩니다. 이는 수백만 명의 새로운 참가자들에게 문을 열어줍니다. 동시에 규제 명확성이 도입되고 있습니다. 미국 증권거래위원회 의장 Paul Atkins는 디지털 자산에 대한 규칙을 단순화하기 위해 "Project Crypto"를 시작했으며, 새로운 GENIUS Act는 달러 기반 스테이블 코인에 대한 연방 프레임워크를 설정합니다. 이러한 변화들은 시장에서의 성장을 지속하는 데 도움이 될 수 있으며, 비트코인을 2026년으로 향하는 가장 좋은 암호화폐 중 하나로 만들고 있습니다. VeChain VET 업그레이드가 분석가 낙관론을 불러일으키다 VeChain(VET)은 커뮤니티로부터 98%의 승인 투표를 받은 Hayabusa 업그레이드 이후 주목을 받고 있습니다. 이 업데이트는 프로젝트의 스테이킹 모델을 재구성하여 보상을 더 지속 가능하게 만들고 장타매매 홀더를 네트워크 성장과 일치시킵니다. 분석가 Michaël van de Poppe는 VeChain이 "그의 레이더에 있다"고 말하며, 다음 움직임으로 돌파를 암시했습니다. VET는 현재 큰 조정 후 $0.024 근처에서 거래되고 있지만, 분석가들은 다음 사이클에서 $0.12를 향한 상승 여지가 있다고 봅니다. VeChain의 공급망 혁신과 최근 업그레이드에 중점을 둔 분석가들은 그것이...