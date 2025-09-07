MEXC 거래소
트럼프의 시카고 향한 '전쟁부' 포스트는 '맥락에서 벗어났다'고 국경 책임자가 말해
트럼프의 시카고 향한 '전쟁부' 포스트가 '맥락에서 벗어났다'고 국경 차르가 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요내용 도널드 트럼프 대통령의 국경 차르인 톰 호만은 대통령이 토요일 Truth Social에 올린 논란이 된 "지금 종말" 포스트가 "맥락에서 벗어났다"고 말하며, CNN의 제이크 태퍼에게 행정부는 시카고의 "범죄 카르텔"과 "불법 외국인"과만 전쟁을 벌일 것이라고 말했으며, "전국의 대부분 보호도시"에서 이민 단속 조치를 볼 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프 행정부는 시카고의 '범죄 카르텔'을 표적으로 삼을 계획이라고 톰 호만이 일요일 CNN의 제이크 태퍼에게 말했습니다. Getty Images 주요 사실 이것은 속보이며 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/tom-homan-says-trumps-apocalypse-now-post-directed-at-chicago-was-taken-out-of-context/
신규 OPEC+ 생산량 인상으로 하루 166만 배럴의 석유 복귀 표시
OPEC+ 신규 증산, 하루 166만 배럴 원유 반환 표시 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 8월 3일 중국 산동성 칭다오 항구에서 원유를 운반하는 탱커. (사진: Costfoto) NurPhoto via Getty Images OPEC+의 신규 원유 증산은 국제 원유 시장에 시장 점유율 확대에 초점을 맞추고 있다는 또 다른 명확한 신호를 보냈습니다. 일요일 회의에서 사우디아라비아가 주도하는 석유수출국기구(OPEC)와 러시아가 이끄는 석유 생산국 그룹인 OPEC+의 8개 회원국은 10월 집단 생산량을 하루 13만 7천 배럴 추가 증가시키기로 결정했습니다. 이번 최신 증산은 OPEC+ 원유 166만 배럴의 반환을 의미합니다. 이는 그룹이 2023년 4월부터 11월 사이에 이전에 합의된 감산을 해제하려는 시도의 일환입니다. 일요일 합의 이전에 OPEC+는 두 가지 감산 계획을 발표했습니다 - 8개 회원국의 165만 배럴 감산과 2026년 4분기까지 전체 그룹의 추가 200만 배럴 감산입니다. 지난달 OPEC+는 9월 원유 생산량을 하루 54만 7천 배럴 증가시키기로 합의했습니다. 이는 8월 예상보다 큰 54만 8천 배럴 증가와 5월, 6월, 7월의 41만 1천 배럴 증가에 이어 시장에 더 많은 원유를 공급하는 노력을 계속하고 있습니다. OPEC이 발표한 성명에서 사우디아라비아, 러시아, 이라크, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 알제리, 오만 등 생산국들은 최근 증산의 이유로 "현재 건전한 시장 기초"를 언급했습니다. "안정적인 글로벌 경제 전망과 현재 건전한 시장 기초를 고려하여, 8개 참여국은 2023년 4월에 발표된 165만 배럴의 추가 자발적 조정에서 하루 13만 7천 배럴의 생산 조정을 시행하기로 결정했습니다"라고 성명은 밝혔습니다. Forbes EU의 연간 2,500억 달러 미국 에너지 구매 약속은 타당하지 않다 By Gaurav Sharma Forbes 일론 머스크의 테슬라가 흔들 수 있을까...
MTV VMAs 레드 카펫 프리쇼는 몇 시에 시작하나요? 시청 방법
MTV VMAs 레드 카펫 프리쇼는 언제 시작하나요? 시청 방법 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ELMONT, 뉴욕 – 9월 11일: Sabrina Carpenter가 2024년 9월 11일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2024 MTV 비디오 뮤직 어워드에 참석했습니다. (사진: Jamie McCarthy/WireImage) WireImage 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드 축하 행사는 일요일 밤에 열리며, 롱아일랜드 뉴욕의 UBS 아레나에서 레드 카펫 프리쇼가 먼저 진행됩니다. 2025 MTV VMAs는 랩 아이콘이자 NCIS 프랜차이즈 스타인 LL Cool J가 진행하며, 올해 최고 MTV VMA 후보인 Lady Gaga를 비롯해 Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll, Busta Rhymes 등 여러 아티스트들의 라이브 공연이 펼쳐질 예정입니다. Forbes 'Wednesday' 공동 제작자가 Lady Gaga의 시즌 2 역할이 어떻게 실현되었는지에 대해 이야기합니다 작성자: Tim Lammers MTV VMAs가 CBS의 무료 TV와 Paramount+ Premium 스트리밍에서 동부 시간 20시/태평양 시간 17시에 시작되기 전에, 행사의 레드 카펫 프리쇼로 액션이 시작됩니다. 2025 MTV VMA 레드 카펫 프리쇼는 동부 시간 19시/태평양 시간 16시에 케이블 및 위성 방송에서 시작되며, MTV, BET, BET Her, Comedy Central, CMT, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1에서 방송됩니다. MTV VMA 레드 카펫 프리쇼는 Kevan Kenny와 가수 겸 작곡가 Nessa가 진행합니다. 프리쇼에서는 인기 걸그룹 KATSEYE가 새 EP 'Beautiful Chaos'에서 "Gnarly"와 "Gabriela" 노래를 선보일 예정입니다. MTV VMAs에서 최고 상을 놓고 경쟁하는 아티스트는 누구인가요? MTV 비디오 뮤직 어워드는 팬들의 투표로 결정됩니다. 올해 최고 상인 '올해의 비디오' 후보는 다음과 같습니다: "Brighter Days Ahead" – Ariana Grande "Birds of a Feather" – Billie Eilish "Not Like Us" – Kendrick Lamar "Die With a Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars "APT." – ROSÉ & Bruno Mars "Manchild" –...
2025년 카다노 가격 예측: 레이어 브렛, 이번 달 40배 예상 수익을 노리는 고래들을 유인
2025년 카르다노 가격 예측: 레이어 브렛, 이번 달 40배 예상 수익을 노리는 고래들을 유혹하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 카르다노 가격에 대한 최신 예측은 성장을 가리키지만, 폭발적인 성장은 아닙니다. ADA의 생태계는 여전히 확장 중이고 커뮤니티는 그 어느 때보다 충성도가 높지만, 느린 개발 속도가 투자자들을 지치게 했습니다. 기반은 탄탄하지만, 긴박감 부족으로 카르다노(ADA)는 더 빠르게 움직이는 기회를 쫓는 트레이더들을 흥분시키는 데 어려움을 겪고 있습니다. 동시에, 자본은 새로운 투자처로 이동하고 있습니다. 이더리움 레이어 2 밈 코인인 레이어 브렛($LBRETT)은 이번 달 40배 수익 가능성을 보는 고래들을 끌어들이고 있습니다. 왜 카르다노의 상승세가 제한적으로 보이는가 카르다노(ADA)는 체계적이고 연구 중심적인 정체성을 구축했습니다. 이는 초기에 신뢰성을 주었지만, 암호화폐 시장은 느린 움직임에 보상하지 않습니다. 솔라나, 이더리움 레이어 2, 심지어 밈 기반 토큰들이 업데이트를 출시하고 관심을 끌고 있는 동안, 카르다노는 여전히 뒤처진 느낌입니다. 이것이 2025년 카르다노 가격 예측의 대부분이 신중한 이유입니다. ADA는 더 넓은 시장과 함께 상승할 수 있지만, 분석가들은 트레이더들이 더 새롭고 빠른 토큰에서 기대하는 폭발적인 상승세를 보지 못합니다. 많은 이들에게 ADA는 고성장 베팅에서 더 느리고 안정적인 장기 보유로 전환되었습니다. 고래 자금의 새로운 자석 이것이 더 큰 투자자들이 레이어 브렛($LBRETT)에 주목하는 이유입니다. 아직 프리세일 중인 브렛은 거래 서클에서 가장 많이 논의되는 토큰 중 하나가 되었습니다. 고래들은 그들이 좋아하는 조합을 보고 있습니다: 밈 문화, 이더리움 레이어 2 확장성, 그리고 기하급수적 수익을 창출할 수 있는 대규모 스테이킹 보상. 카르다노가 장기 연구 프로젝트처럼 느껴지는 반면, 브렛은 빠르게 결과를 제공할 수 있는 고위험, 고수익 설정을 제공합니다. 왜 고래들이 자본을 이동시키는가 고래들은 맹목적으로 움직이지 않습니다. 그들은 레이어 브렛의 명확한 이점을 발견하고 있습니다: 이더리움 레이어 2 인프라: 최소한의 수수료로 즉각적인 거래 밈 우선 에너지: 바이럴 투기를 위해 설계된 브랜딩 초기 스테이킹 보상: 선도자들에게 895% 제공 완벽한 타이밍: 출시...
리플(XRP)이 100배 수익을 가져다주었는데, 무투움 파이낸스(MUTM)가 1달러 미만의 다음 돌파 토큰이 될 수 있을까요?
리플(XRP)이 100배 수익을 달성했는데, Mutuum Finance(MUTM)가 1달러 미만의 다음 돌파 토큰이 될 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리플(XRP)은 암호화폐에서 가장 인기 있는 돌파 스토리 중 하나로 간주될 수 있습니다. 극적인 상승 이전에, 초기 투자자들의 XRP 보유량은 100배 이상 증가하여 소액 투자를 엄청난 재산으로 바꾸었습니다. XRP가 오늘날 디지털 자산 시장에서 가장 큰 시장 참여자 중 하나로 남아 있지만, 그 거대한 시가총액으로 인해 이러한 놀라운 성장은 거의 불가능합니다. 이러한 사실 때문에, 투자자들은 XRP의 원래 수익을 복제할 수 있는 다음 유틸리티 기반의 비교적 저렴한 이니셔티브를 찾고 있습니다. 이미 주목을 받고 있는 경쟁자 중 하나는 Mutuum Finance(MUTM)로, 2025년 초에 프리세일을 시작하고 이미 인상적인 견인력을 보여주는 탈중앙화 대출 프로토콜입니다. 많은 사람들이 묻는 질문은 다음과 같습니다. MUTM이 1달러 미만으로 떨어질 다음 토큰일까요? XRP의 성장 스토리 투자자들이 왜 MUTM과 같은 새로운 토큰을 고려하고 있는지 이해하려면, XRP의 역사를 논의하는 것이 유용합니다. XRP의 도입으로 리플 랩스는 블록체인 기술과 전통 금융 사이에 자리를 잡을 수 있게 되어, 국경 간 거래를 매우 낮은 비용으로 몇 초 안에 완료할 수 있게 되었습니다. 2017년 상승장의 정점에서 XRP는 3달러 이상으로 치솟아 창립자들에게 믿을 수 없는 보상을 제공했습니다. 2020-2021년에 다시 한번, XRP는 규제 장애물에 직면했음에도 특히 강세를 보였는데, 이는 명확하게 유용한 프로젝트들이 위기 속에서도 죽지 않고 새로운 주기에서 등장한다는 것을 상기시켜 줍니다. 초기 참여자들은 XRP를 100배 수익을 제공하는 유일한 토큰 중 하나로 확립한 엄청난 수익을 누렸습니다. 그러나 2025년으로 넘어가면, 그 규모 때문에 XRP는 상승 여지가 없습니다. 시장 가치가 수백억 달러에 달하기 때문에 세 자릿수의 배수는 상당히 과장된 것일 수 있습니다. XRP가 계속해서 강력한...
폴리곤 개발자, 월드 리버티 파이낸셜을 '사기 중의 사기'라고 부르다
폴리곤 개발자가 World Liberty Financial을 '사기 중의 사기'라고 부르는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 폴리곤 개발자 Bruno Skvorc는 토요일에 World Liberty Financial(WLF)을 맹비난하며 회사가 자신의 자금을 훔쳤다고 비난했습니다. X 게시물에서 Skvorc는 이렇게 적었습니다: "...그들이 내 돈을 훔쳤고, @POTUS 가족이기 때문에 나는 아무것도 할 수 없습니다." Skvorc는 트론 창립자이자 WLF 투자자인 Justin Sun을 포함한 수백 명의 사용자 중 한 명으로, WLF에 의해 토큰이 동결되었습니다. 이 탈중앙화 금융(DeFi) 회사는 미국 대통령 Donald Trump와 그의 가족과 밀접하게 연결되어 있습니다. Trump 법인은 WLF의 60%를 소유하고 토큰 판매 수익의 75%를 얻습니다. Trump의 아들들인 Eric과 Donald Trump Jr.는 회사 경영진의 일원입니다. 8월 The New Yorker에 발표된 추정치에 따르면, Trump 가족은 WLF에서 약 4억 1250만 달러를 벌었습니다. Skvorc는 WLF로부터 받은 이메일 응답을 자신의 X 게시물에 첨부했는데, 이 회사가 그의 토큰을 "잠금 해제할 수 없을 것"이라고 언급했습니다. 회사는 Skvorc의 지갑과 "관련된 고위험 블록체인 노출" 때문에 토큰 동결을 정당화했습니다. 폴리곤 개발자는 WLF를 '신세대 마피아'에 비유 WLF가 9월 1일 거래를 시작한 이후, 이 프로토콜은 최소 272개의 지갑을 차단했습니다. 이 프로토콜을 "사기 중의 사기"라고 비난하며 Skvorc는 다음과 같이 언급했습니다: "이것은 신세대 마피아입니다. 불만을 제기할 사람도, 논쟁할 사람도, 고소할 사람도 없습니다. 그냥... 그런 겁니다." Skvorc만이 WLF의 자산 동결을 비판하는 유일한 사람은 아닙니다. 금요일 긴 X 게시물에서, 작년에 WLF에 4500만 달러를 투자한 Sun은 자신의 자산이 "불합리하게 동결되었다"고 밝혔습니다. 또한 Sun은 훌륭한 금융 브랜드는 "공정성, 정직성, 성실함"에 뿌리를 두어야 한다고 언급했습니다. 그리고 "투자자 자산을 동결하는 일방적인 행동"에 기반해서는 안 된다고 적으며 다음과 같이 덧붙였습니다: "이러한...
WLFI 드라마 계속됨: '이것이 모든 사기 중의 사기인가'?
WLFI 드라마는 계속된다: '이것이 모든 사기 중의 사기인가?' 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 정말 대단한 한 주였습니다. 이전에 암호화폐가 광란적이었다고 생각했다면, World Liberty Financial(WLFI)를 둘러싼 최근의 드라마는 그것을 한 단계 더 끌어올립니다. 트럼프 브랜드, 에릭 트럼프의 개인적인 터치, 그리고 수억 달러가 불확실한 상태에 놓인 이 토큰 프로젝트는 이번 주에 많은 드라마를 겪었습니다. WLFI '내 돈을 훔쳤다': 폴리곤에서 POTUS까지 잘 알려진 폴리곤 개발자인 브루노 스크보르크는 X에서 자신의 경험을 공유할 때 말을 아끼지 않았습니다. 그는 심지어 미국 대통령 도널드 트럼프를 태그하며 다음과 같이 말했습니다: "요약하자면, 그들은 내 돈을 훔쳤고, @POTUS 가족이기 때문에 나는 아무것도 할 수 없습니다... 이것은 새로운 시대의 마피아입니다. 불평할 사람도, 논쟁할 사람도, 고소할 사람도 없습니다. 그냥... 그런 겁니다. 이것이 모든 사기 중의 사기입니다." 그의 마지막 고발과 함께, 브루노는 패러다임 어드바이저이자 온체인 탐정인 ZachXBT를 태그하여 그의 곤경을 도와달라고 요청했습니다. 그는 중앙화와 신뢰 문제로 여전히 씨름하고 있는 암호화폐 공간에서 많은 사람들이 데자뷰처럼 느끼는 것을 더 요약했습니다. 문제는 무엇일까요? 브루노의 지갑은 토네이도 캐시를 통한 40 ETH, 제재를 받은 러시아 거래소 Garantex와 Netex24와의 간접적인 연결, 그리고 "CA에 의해 사기로 표시된 wusd-대시보드" 때문에 소위 고위험 노출로 플래그가 지정되었습니다. 이런 동결을 예상할 만한 결정적인 증거는 아닙니다. 그러나 규정 준수 자동화 시대에는 플래그가 붙고 자산이 동결됩니다. 때로는 의심스러운 활동으로부터 "8홉 떨어진" 것과 같은 미약한 이유로도 그렇습니다. 항상 실용적인 ZachXBT는 이렇게 의견을 냈습니다: "문제는 대부분의 경우 '고위험' 노출이 부정확하기 때문에 팀으로서 규정 준수 도구에 의존할 수 없다는 것입니다." 그는 플래그가 지정된 주소의 수동 검토가 종종 실제 악의적 행위자보다 더 많은 거짓 양성을 잡아내는 규정 준수 도구를 보여준다고 상세히 설명했습니다. 이는 일괄 금지가 적용될 때 실제 위험입니다...
60억 달러 리플의 XRP 전송과 ETF 워밍업, 비트코인(BTC) 10만 달러 폭락 논쟁에 직면, 시바 이누(SHIB) 9월 랠리 준비 — 주간 암호화폐 뉴스 톱
60억 달러 리플의 XRP 이체와 ETF 워밍업, 비트코인(BTC)의 10만 달러 폭락 논쟁, 시바 이누(SHIB)의 9월 랠리 준비 — 주간 암호화폐 뉴스 톱이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리플 & XRP: 60억 달러 이체, ETF 워밍업 및 기록적인 시장 활동 리플과 XRP는 대규모 온체인 움직임, XRP ETF 추측 및 원장의 새로운 활동으로 바쁜 한 주를 보냈습니다. 이로 인해 시장에서 가장 활발한 자산 중 하나로 세 번째로 큰 암호화폐가 헤드라인을 장식했습니다. 주요 포인트: 총 60.8억 달러의 에스크로 잠금 해제와 함께 8억 3천만 달러가 방출됨. XRP ETF 승인 확률이 94%에 도달했으며, 10월 마감일을 앞두고 7개의 신청서가 대기 중. XRP 선물이 기록적인 10억 달러의 미결제약정에 도달. 암호화폐 일일 거래량이 44% 급증하여 65.7억 달러에 달하며 가격은 2.84달러. 리플의 9월 에스크로 잠금 해제는 60.8억 달러 이상의 XRP가 지갑 간에 이동하는 대규모였습니다. 일련의 잠금 해제에서 5억 XRP(13.8억 달러), 3억 XRP(8억 3천만 달러) 및 2억 XRP(5억 5300만 달러)가 온체인에서 이동되었습니다. 결국 7억 토큰이 에스크로로 다시 보내져 주 초에 약 8억 3천만 달러 가치의 3억 XRP가 순 방출되었습니다. 한편, XRP ETF 추측이 다시 중심 무대로 돌아왔습니다. Polymarket의 데이터에 따르면 승인 확률이 거의 94%에 달하며, 7개의 다른 XRP 연계 펀드 신청서가 현재 SEC의 파이프라인에 있습니다. 비트코인과 이더리움 ETF의 출시를 예측한 ETF 베테랑 네이트 게라치에 따르면, 기관 견인력이 이미 CME에서 가시적이기 때문에 수요에 대한 기대치가 너무 낮습니다. 8월에만 XRP에 연계된 선물이 전례 없는 이정표를 달성하여 10억 달러의 미결제약정을 넘어선 가장 빠른 계약이 되었습니다. 그러나 회의론자들은 BlackRock과 Fidelity와 같은 주요 플레이어들이 XRP 시장을 피하고 대신 비트코인, 이더리움, 그리고 최근에는 솔라나에 집중하고 있다고 지적합니다. 시장 활동은 알트코인에 대한 전반적인 관심을 뒷받침했습니다. 9월 초, XRP의 일일 거래량이 급증했습니다...
비트코인 STH-SOPR 지표가 중요 수준을 회복 — 단기 홀더들에게 더 많은 고통이 있을까?
비트코인 STH-SOPR 지표가 중요 수준을 회복 — 단타매매 홀더들에게 더 많은 고통이 있을까? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격은 주말로 들어가면서 상당한 하락 압력에 직면한 후 이번 주말 동안 회복력과 강세의 신호를 보여주었습니다. 8월 5일 금요일, 이 대표적인 암호화폐는 미국의 예상보다 약한 고용 데이터 발표 이후 약간의 조정을 겪었습니다. 비트코인 가격이 현재의 불안정한 상태에서 벗어나기 위해 고군분투하고 있지만, 심리적 $110,000 수준 위에서 지속적으로 유지되는 것은 투자자들의 현재 결의를 보여줍니다. 최신 온체인 데이터는 시장이 과도한 매도 압력을 흡수하고 모멘텀을 회복할 수 있다는 것을 시사합니다. BTC는 지속적인 상승 움직임을 위한 준비가 되었을까? 9월 6일 X 플랫폼에 올린 게시물에서, 가명의 암호화폐 분석가 프랭크는 지난 몇 주 동안 비트코인 투자자의 주요 그룹 활동에 변화가 있었다고 밝혔습니다. 시장 퀀트에 따르면, BTC의 단타매매(155일 미만의 코인 보유)는 그들의 이익 일부를 확정하기 시작하고 있습니다. 이 온체인 관찰은 단기 보유자 지출 산출 이익 비율(STH-SOPR) 지표를 기반으로 하며, 이는 지출된 산출물(1시간 이상 155일 미만 보유)의 수익성 비율을 평가합니다. 이 지표는 STH가 이익을 내며 판매하는지 또는 손실을 보며 판매하는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 비트코인 STH-SOPR 지표 값이 1보다 크면 단기 투자자들이 이익을 내며 판매하고 있다는 것을 의미합니다. 반면에 STH-SOPR 값이 1보다 작으면 단타매매가 항복하고 손실을 보며 판매하고 있다는 것을 시사합니다. 프랭크는 비트코인 STH-SOPR 지표가 20일 만에 처음으로 중요한 1 임계값 수준 위로 돌아왔다고 공유했습니다. 이는 지난 3주 동안 손실을 보며 판매하느라 바빴던 단기 투자자들이 이제 다시 이익을 실현하고 있다는 것을 의미합니다. 일반적으로 STH-SOPR 지표가...
피터 쉬프, 비트코인의 금에 대한 '암울한 성과' 비판: '단지 2% 위에...'
Peter Schiff가 비트코인의 '금에 대한 저조한 성과'를 비판: '단 2% 위에...'라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인의 최근 시장 위축은 Peter Schiff의 새로운 비판을 불러일으켰지만, 지지자들은 장기적 이익과 BTC 대 금 비율의 급격한 상승을 지적합니다. 비트코인[BTC]의 신고가 경신 이후 최근 시장 위축은 오랜 회의론자 Peter Schiff의 익숙한 비판을 다시 불러일으켰습니다. 124,500달러에 정점을 찍은 후, 세계 최대 암호화폐는 120,000달러 임계값 아래로 떨어졌고, 이에 Schiff는 금과 비교했을 때 저조한 성과를 강조했습니다. 그의 발언은 귀금속이 3,586달러 이상의 새 기록을 세운 시점에 나왔습니다. 실제로 CoinMarketCap의 데이터에 따르면, 금은 올해 초부터 36% 이상, 지난 12개월 동안 42% 상승한 반면, 비트코인은 지난 달 5% 이상 하락했습니다. Peter Schiff의 의견 이 기회를 활용하여 Schiff는 X에서 다음과 같이 언급했습니다, "금으로 가격을 측정했을 때, 8월 12일 약 37.2온스의 고점을 친 이후, 비트코인은 18% 하락했으며, 공식 약세장 영역보다 단 2% 위에 있습니다." 그는 더 흥미로운 점을 덧붙였습니다, "사실, 금으로 가격을 측정했을 때, 비트코인은 현재 2021년 11월 고점보다 거의 16% 아래에 있습니다. 이런 저조한 성과를 모든 과대 선전과 어떻게 조화시킬 수 있을까요?" Schiff는 비트코인의 하락이 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단으로서 금과 경쟁할 수 없다는 것을 더욱 증명한다고 주장했습니다. 그러나 모든 사람이 그의 입장에 동의하지는 않았습니다. 커뮤니티가 Schiff의 발언을 일축 X에서 응답한 Adam Well이라는 사용자는 Schiff의 견해에 도전하며, 금의 상승이 자동으로 비트코인의 장기적 잠재력을 약화시킨다는 개념에 반박했습니다. "금은 어제의 헤지 수단입니다. 비트코인은 내일의 시스템입니다. 단기 변동성은 세대적 변화를 지울 수 없습니다." 비슷한 감정을 공유하며, 또 다른 X 사용자인 Brandon은 다음과 같이 덧붙였습니다, "맞습니다 - 이번 사이클의 강세장은 거의 시작도 하지 않았습니다." 일부 사용자들은 한 걸음 더 나아가 Schiff의 관점을 바꾸려 시도하며 지적했습니다, 출처: Yohann/X 비트코인의 성과 이제, Schiff의 비판이 논쟁을 불러일으켰지만, 비트코인의 더 넓은 성과 지표...
