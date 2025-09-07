피터 쉬프, 비트코인의 금에 대한 '암울한 성과' 비판: '단지 2% 위에...'

주요 요점 비트코인의 최근 시장 위축은 Peter Schiff의 새로운 비판을 불러일으켰지만, 지지자들은 장기적 이익과 BTC 대 금 비율의 급격한 상승을 지적합니다. 비트코인[BTC]의 신고가 경신 이후 최근 시장 위축은 오랜 회의론자 Peter Schiff의 익숙한 비판을 다시 불러일으켰습니다. 124,500달러에 정점을 찍은 후, 세계 최대 암호화폐는 120,000달러 임계값 아래로 떨어졌고, 이에 Schiff는 금과 비교했을 때 저조한 성과를 강조했습니다. 그의 발언은 귀금속이 3,586달러 이상의 새 기록을 세운 시점에 나왔습니다. 실제로 CoinMarketCap의 데이터에 따르면, 금은 올해 초부터 36% 이상, 지난 12개월 동안 42% 상승한 반면, 비트코인은 지난 달 5% 이상 하락했습니다. Peter Schiff의 의견 이 기회를 활용하여 Schiff는 X에서 다음과 같이 언급했습니다, "금으로 가격을 측정했을 때, 8월 12일 약 37.2온스의 고점을 친 이후, 비트코인은 18% 하락했으며, 공식 약세장 영역보다 단 2% 위에 있습니다." 그는 더 흥미로운 점을 덧붙였습니다, "사실, 금으로 가격을 측정했을 때, 비트코인은 현재 2021년 11월 고점보다 거의 16% 아래에 있습니다. 이런 저조한 성과를 모든 과대 선전과 어떻게 조화시킬 수 있을까요?" Schiff는 비트코인의 하락이 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단으로서 금과 경쟁할 수 없다는 것을 더욱 증명한다고 주장했습니다. 그러나 모든 사람이 그의 입장에 동의하지는 않았습니다. 커뮤니티가 Schiff의 발언을 일축 X에서 응답한 Adam Well이라는 사용자는 Schiff의 견해에 도전하며, 금의 상승이 자동으로 비트코인의 장기적 잠재력을 약화시킨다는 개념에 반박했습니다. "금은 어제의 헤지 수단입니다. 비트코인은 내일의 시스템입니다. 단기 변동성은 세대적 변화를 지울 수 없습니다." 비슷한 감정을 공유하며, 또 다른 X 사용자인 Brandon은 다음과 같이 덧붙였습니다, "맞습니다 - 이번 사이클의 강세장은 거의 시작도 하지 않았습니다." 일부 사용자들은 한 걸음 더 나아가 Schiff의 관점을 바꾸려 시도하며 지적했습니다, 출처: Yohann/X 비트코인의 성과 이제, Schiff의 비판이 논쟁을 불러일으켰지만, 비트코인의 더 넓은 성과 지표...