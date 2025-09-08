MEXC 거래소
비트코인, 역사적 기록 경신, 122일 연속 10만 달러 이상 상승장 유지, 새로운 시장 국면 신호
비트코인, 역사적 기록 경신, 122일 연속 10만 달러 이상 강세 유지, 새로운 시장 단계 신호라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시장 분석가 Crypto Patel이 오늘 발표한 새로운 정보에 따르면, 비트코인(BTC)은 122일 연속으로 10만 달러 수준 이상을 유지하며 새로운 기록을 세웠습니다. 이는 가상화폐 설립 이후 처음 있는 일입니다. 암호화폐가 이러한 성과를 마지막으로 달성한 것은 2025년 6월 11일로, 당시 30일 연속으로 10만 달러 이상을 유지했습니다. 이번 갱신 움직임은 2025년 6월 23일 암호화폐가 103,182달러에 거래되면서 시작되었습니다. 그 이후로 비트코인은 가격 움직임을 안정화시키는 횡보구간과 8월 23일에 기록된 123,000달러의 신고가 경신을 이끈 상승세를 경험하고 있습니다. 비트코인 이정표 알림 $BTC가 현재 122일 연속으로 10만 달러 수준 이상을 유지하고 있습니다. 이는 6자리 영역을 4개월 이상 보유하고 있다는 것을 의미하며, 10만 달러가 단순한 돌파가 아니라 새로운 시장 기준선이 되고 있음을 증명합니다. 질문은 비트코인이 유지할 수 있는지가 아니라 무엇이... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) 2025년 9월 7일 비트코인이 10만 달러 이상 유지: 그 의미 암호화폐는 지난 3개월 이상 동안 103,182달러에서 123,364달러 사이의 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 2025년 9월 7일 기준으로 수개월 동안 이 구간 위로 시장 가치를 유지하는 것은 새롭고 획기적인 기록입니다. 이 돌파는 토큰이 그러한 수준에 도달하지 못할 것이라고 주장한 비트코인 비관론자 Peter Schiff의 2019년 예측을 반박합니다. 지속적인 수준은 코인의 상당한 발전과 그 능력에 대한 고객 신뢰를 강조합니다. 이 주목할 만한 성과는 단순한 가격 움직임 이상을 보여줍니다 - 시장이 전 세계적으로 증가하는 투자자 열정과 강력한 수요와 함께 성숙도를 계속 높이고 있음을 나타냅니다. 이렇게 오랜 기간 동안 10만 달러 이상을 유지한다는 것은 자산이 새로운 장으로 전환되고 있음을 의미합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:38
블록체인 포럼에서 체인링크의 대담한 행보
이 게시물 Chainlink Takes Bold Steps in Blockchain Forum은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Chainlink은 오라클 서비스를 통해 실물 연계 자산(RWA)에 집중함으로써 블록체인 생태계에서의 입지를 강화하고 있습니다. 암호화폐 분야의 주요 플레이어로서 Chainlink은 크로스 체인 상호운용성 프로토콜(CCIP)을 비롯한 다른 혁신을 활용하여 대형 금융 기관의 토큰화 요구를 해결하고 있습니다. 계속 읽기: Chainlink Takes Bold Steps in Blockchain Forum 출처: https://en.bitcoinhaber.net/chainlink-takes-bold-steps-in-blockchain-forum
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:41
기관들이 10억 달러를 투자하면서 100만 개 이상의 비트코인이 국고에 묶여 있다
기관들이 10억 달러를 투자하면서 100만 개 이상의 비트코인이 재무부에 잠겨 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기관들이 10억 달러를 투자하면서 100만 개 이상의 비트코인이 재무부에 잠겨 있습니다 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/over-1-million-in-bitcoin-locked-in-treasuries-as-institutions-pour-in-1-billion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:26
비트코인 채굴자들, 낮은 거래량 속에서 기록적인 난이도 도달
비트코인 채굴자들, 낮은 거래 수준 속에서 기록적인 난이도에 직면 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 비트코인 네트워크 난이도가 136조를 넘는 사상 최고치로 급증하여, 이미 수익 감소에 직면한 채굴자들에게 더 어려운 조건을 만들었습니다. Mempool의 데이터에 따르면, 블록 높이 913,248에서 기록된 이번 조정은 129.6조에서 4% 상승한 것으로, 6월 이후 다섯 번 연속 증가세를 이어갔습니다. 비트코인 채굴자들, 기록적인 난이도와 약화되는 수입으로 좁은 마진에 직면 이 메커니즘은 비트코인 설계의 핵심입니다. 난이도 수준은 매 2,016블록마다—대략 2주에 한 번—재조정되어 블록 생성을 10분 목표에 가깝게 유지합니다. 스폰서 스폰서 상승은 더 많은 컴퓨팅 파워가 네트워크에 합류했음을 의미하고, 하락은 채굴자 이탈을 반영합니다. 두 경우 모두, 이 조정은 새로운 블록 생성 속도의 안정성을 보장합니다. 비트코인 마이닝 난이도. 출처: Mempool 한편, 상승하는 임계값은 비트코인 채굴자들에게 어려운 시기에 찾아왔습니다. Hashrate Index의 데이터에 따르면, 컴퓨팅 파워 단위당 채굴자 수익의 기준인 해시가격이 약 51달러로 하락했습니다. 이는 6월 이후 가장 낮은 수준으로, 경쟁이 심화되는 가운데 수익 압박이 커지고 있음을 강조합니다. 비트코인 해시가격 인덱스. 출처: Hashrate Index. Hashrate Index에 따르면, 8월 수치는 이러한 압박을 강조했습니다. 해당 월 동안, 비트코인의 해시가격 평균은 56.44달러로 정착했는데, 이는 7월보다 약 5% 낮은 수준입니다. 동시에, 회사는 BTC 거래 수수료가 이 기간 동안 거의 지원을 제공하지 않았다고 언급했습니다. Hashrate Index는 BTC 채굴자들이 블록당 평균 0.025 BTC만 수집했다고 지적했는데, 이는 7월보다 19.6% 하락한 것이며 2011년 말 이후 가장 저조한 성과입니다. 달러로 환산하면, 이는 평균 일일 수수료 수입이 2,904달러로, 전월 대비 거의 20% 하락했으며 2013년 초 이후 가장 낮은 수준입니다. 위의 사항을 고려할 때, 비트코인 채굴자들은 기록적인 난이도 수준과 약화된 수익 흐름의 조합으로 인해 운영이 좁은 마진에 놓이게 되어 곤경에 처해 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:24
온체인 데이터, 솔라나 고래들이 2025년 최대 수익을 위해 이 바이럴 밈코인으로 전환하는 모습 보여
온체인 데이터에 따르면 솔라나 고래들이 2025년 최대 수익을 위해 이 바이럴 밈 코인으로 전환하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 항상 놀라움을 선사하지만, 최근 온체인 데이터는 정말 흥미로운 사실을 보여줍니다: 솔라나에 상당한 보유량을 가진 이들을 포함한 일부 고액 자산가들이 혁신적인 새로운 밈 코인으로 눈에 띄게 이동하고 있습니다. 이는 단순한 한 달짜리 유행 토큰이 아닙니다; Layer Brett의 프리세일은 이미 280만 달러를 넘어섰으며, 바이럴 밈 문화와 실제 레이어 2 유틸리티를 융합하려는 준비를 하면서 엄청난 초기 모멘텀을 보여주고 있습니다. 분석가들은 $LBRETT가 100배 수익을 가져올 수 있으며, 다가오는 상승장에서 솔라나와 같은 기존 강자들에게 강력한 도전자가 될 것이라고 속삭이고 있습니다. Layer Brett – 미래 왜 솔라나(SOL)와 같은 거대 기업의 파도를 타는 현명한 투자자들이 갑자기 이 새로운 얼굴에 주목하고 있을까요? 이는 잠재력과 목적으로 귀결됩니다. 솔라나는 인상적인 속도를 자랑하지만, 현재 1,090억 달러가 넘는 거대한 시가총액은 기하급수적인 수익을 얻기 어렵다는 것을 의미합니다. 그러나 Layer Brett는 파괴적인 조합을 제공합니다: 밈 코인의 부인할 수 없는 에너지와 이더리움 레이어 2 솔루션의 고속, 저비용 이점을 결합했습니다. 혁신적인 스테이킹 메커니즘만으로도 초기 참가자들에게 놀라운 895% APY를 약속하며, 이는 진지한 장기 홀더들을 유인하기 위해 설계된 보상 구조입니다. 지금 솔라나의 점진적인 움직임과 비교했을 때의 수익을 상상해 보세요. Layer Brett란 무엇인가? Layer Brett는 단순한 캐릭터가 아닙니다; 그것은 혁명입니다. 인터넷에서 가장 인기 있는 개구리 밈에서 탄생한 이 프로젝트는 이더리움에 자체 전용 레이어 2 블록체인을 구축함으로써 Base에서의 기원을 초월합니다. 이는 많은 밈 코인과 심지어 일부 레이어 1 체인을 괴롭히는 느리고 비싼 트랜잭션에서 진정한 탈출구를 제공한다는 것을 의미합니다. 이는 커뮤니티 우선, 기술 지원 밈 토큰으로, 확장성, 번개처럼 빠른 트랜잭션, 그리고 진정으로 낮은 가스 수수료의 미래를 약속합니다. 솔라나란 무엇인가? 솔라나는 고성능 레이어 1 블록체인으로 등장했으며, 종종 "이더리움...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:16
캐시 우드, 높은 실업률 속에서 금리 인하 촉구
높은 실업률 속 캐시 우드, 금리 인하 촉구라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 캐시 우드, 높은 실업률로 인한 금리 인하 촉구. 미국 실업률, 과거 사이클 정점 및 2008년 이전 수준 초과. 주식 및 암호화폐 시장에 미치는 잠재적 영향 관찰. ARK 인베스트의 CEO 캐시 우드는 2025년 9월 7일, X를 통해 미국 실업률이 2008-09년 위기 사이클 정점을 초과했다고 언급하며 금리 인하를 촉구했습니다. 우드의 성명은 주식 및 암호화폐 시장에 미치는 잠재적 영향을 강조하며, 거시경제적 도전과 통화 정책 조정의 필요성을 강조했습니다. 캐시 우드의 실업률과 금리에 관한 견해 캐시 우드의 성명은 미국 실업률이 2008-09년 위기 이전의 역사적 사이클 정점을 초과한다고 언급했습니다. 그녀는 트위터 계정에서 금리 인하의 필요성을 언급하며, 거시경제적 도전과 잠재적 시장 영향을 연결했습니다. 우드의 성명이 금융 시장에 미치는 영향은 상당합니다. 그녀의 통찰력은 높은 실업률이 정책 입안자들에게 금리 인하를 고려하도록 압력을 가할 수 있음을 시사합니다. 이러한 인하는 잠재적으로 경제를 자극하고 암호화폐와 같은 위험 자산에 간접적으로 이익을 줄 수 있습니다. ARK 인베스트의 CEO 캐시 우드는 "우리가 예상하는 생산성 주도 번영이 실업 기간을 단축시킬 것으로 예상하지만, 현재 실업률은 2008-2009년(위기) 이전 각 사이클의 정점보다 높습니다. 이는 금리 인하의 필요성을 다시 한번 강조합니다"라고 언급했습니다. 암호화폐 시장과 잠재적 금리 인하 효과 알고 계셨나요? 캐시 우드의 금리 인하 촉구는 2008년 이전 금융 도전 시기에 볼 수 있었던 경향과 일치하며, 당시 유사한 조치들은 경제 회복을 자극하는 것을 목표로 했습니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인(BTC)은 현재 111,188.27달러에 거래되고 있으며 시가총액은 2.21조 달러입니다. 이 암호화폐의 시장 점유율은 57.80%이며, 24시간 거래량은 242억 3천만 달러로 18.31% 감소했습니다. 가격은 지속적인 시장 변동성 속에서 지난 24시간 동안 0.85%의 소폭 상승을 보였습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 9월 17시 09분(KST)에 CoinMarketCap에서 스크린샷...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:15
트럼프-중국 무역 회담이 스웨덴에서 시작되면서 Moolenaar 의원의 가짜 이메일이 유포됨
스웨덴에서 트럼프-중국 무역 회담이 시작될 때 무렌나르 의원의 가짜 이메일이 유포되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 지난 7월 스웨덴에서 미국과 중국 간의 무역 회담이 시작되기 직전, 한 가짜 이메일이 워싱턴 D.C.를 뒤흔들었습니다. 미국과 중국의 경쟁을 다루는 하원 위원회에서 일하는 직원들이 이상한 질문들을 받기 시작했습니다. 혼란은 법률 회사, 로비 단체 및 미국 기관들이 존 무렌나르 의원이 보낸 것처럼 보이는 이메일을 받은 후 시작되었습니다. 이 이메일은 의원들이 베이징에 대해 사용할 수 있는 제재 아이디어를 요청했습니다. 문제는 무렌나르가 그것을 보낸 적이 없다는 것입니다. 이메일은 완전히 가짜였습니다. 하지만 이는 트럼프 팀이 중국과의 또 다른 막다른 협상을 준비하던 긴장된 순간에 도착했습니다. 저널에 따르면, 직원들은 가짜 메시지 뒤에 누가 있는지 알아내지 못했지만, 그 타이밍은 모두를 불안하게 만들었습니다. 미국과 중국이 다시 한번 그들의 혼란을 해결하려고 노력하는 바로 그 순간에 누군가가 분명히 방해하려고 했습니다. 리청강이 방문했지만 미국 고위 관리들을 피했습니다 가짜 무렌나르 이메일이 워싱턴을 떠돌아다니는 동안, 중국은 자체적으로 조용한 일을 하고 있었습니다. 허리펑 부총리 아래의 고위 관리인 리청강이 8월 말 워싱턴 D.C.에 날아왔습니다. 하지만 그의 여행은 백악관에 의해 설정되지 않았습니다. 심지어 고위급 인사들과 조율되지도 않았습니다. 그는 스콧 베센트 재무장관이나 제이미슨 그리어 무역대표를 만나지 않았습니다. 대신, 그는 재무부, 상무부, USTR의 하급 인사들을 만났습니다. "회의는 생산적이지 않았다"고 회담에 가까운 한 사람이 말했습니다. 리는 중국의 일반적인 대본을 고수했으며, 관세를 삭감하고 미국 기술에 대한 수출 금지를 해제하라고 요구했습니다. 하지만 그는 새로운 것을 제안하지 않았습니다. 이 방문은 협상을 진전시키지 못했습니다. 이는 시진핑이 한 가지 전략을 고수하고 있음을 보여주었습니다: 대화 테이블에 남아 있고, 좋은 이미지를 유지하되, 아무것도 양보하지 않는 것입니다. 시의 메시지는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:58
슈퍼 페페, 솔라지, 또는 리틀 페페?
Super Pepe, Solargy, 또는 Little Pepe? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 한때 장난스러운 실험처럼 보였던 밈 코인, 친환경 중심 토큰, 문화 주도 프로젝트들이 이제 주류 채택의 방향을 형성하고 있습니다. 초보자와 경험 많은 투자자 모두 같은 질문을 하고 있습니다: 지금 구매하기 가장 좋은 암호화폐는 무엇인가요? 2025년, 암호화폐 세계는 몇 년 전과 비교해 첫 3개월 동안 낙관적으로 변화했으며, 그 후 약간의 하락세를 보였지만 여전히 슈퍼스타(BTC)는 100,000+ 가치를 유지할 수 있었습니다. 파도를 일으키고 있는 선택지 중에는 Super Pepe, Solargy, Little Pepe가 있습니다. 각각은 뚜렷한 비전, 다른 메커니즘, 독특한 매력을 가지고 있습니다. 이 중 두 가지—Super Pepe와 Solargy—는 현재 프리세일 중이며, 초기 진입자들에게 더 넓은 시장이 알아차리기 전에 자리를 잡을 기회를 제공합니다. 하지만 어떤 코인이 당신의 관심을 받을 자격이 있는지, 그리고 성장과 장타매매 관련성을 모두 원한다면 지금 어떤 암호화폐를 구매해야 할지 어떻게 결정할까요? 각 프로젝트를 살펴보겠습니다. Super Pepe: 진지한 야망을 가진 밈 코인 Super Pepe는 단순한 인터넷 밈의 변형이 아니라, Pepe의 인기가 지속되는 한 그 파도를 타고, 다른 밈 코인들이 빠졌던 워밍업 주기를 극복하기 위해 신중하게 계획된 생태계입니다. 주요 강점 1. 이더리움 네이티브: 가장 큰 개발자 풀, 통합 및 DeFi 인프라 사용 가능. 2. 희소성과 유틸리티: 초기 지지자들의 신뢰를 정당화하기 위해 프리세일과 토큰 가격 인상의 조합을 사용할 것입니다. 토큰 소각과 스테이킹은 희소성을 만들고, NFT 연계는 장기적인 유틸리티를 제공합니다. 3. 문화적 정체성: Pepe는 더 이상 자신만의 것이 아닙니다. 등장하자마자 거의 사라지는 밈 코인들과 달리, Super Pepe는 강력한 바이럴 수명을 가진 밈을 활용합니다. 왜 중요한가 이니셔티브 주변에 강력한 지지자 커뮤니티가 이미 모이고 있으며, 이는 Super...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:55
2025년 MTV VMA에서 누가 공연할까요? 여기 아티스트 전체 라인업이 있습니다
2025년 MTV VMA에서 누가 공연할까요? 여기 아티스트 전체 라인업이 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 라스베이거스, 네바다 - 7월 16일: (독점 보도) 레이디 가가가 2025년 7월 16일 라스베이거스 T-모바일 아레나에서 The MAYHEM Ball 투어의 시작을 알리며 공연하고 있습니다. (사진: Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드가 오늘 밤 뉴욕 UBS 아레나에서 개최되어 업계 최고의 스타들이 한 해 최고의 음악과 비디오를 축하하기 위해 한자리에 모입니다. 무대에 오를 아티스트의 전체 라인업을 확인해보세요. 그래미상을 수상한 래퍼 LL Cool J가 2022년 첫 공동 진행 이후 MTV VMA 진행자로 돌아옵니다. 올해 시상식은 처음으로 CBS에서 생중계되며, MTV에서도 동시 방송되고 Paramount+에서 스트리밍됩니다. Forbes 케이블, 스트리밍 및 무료로 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드를 시청하는 방법 Monica Mercuri 작성 레이디 가가는 올해의 아티스트, Mayhem의 베스트 앨범, 그리고 Abracadabra 뮤직비디오의 베스트 감독, 베스트 아트 디렉션, 베스트 촬영 등 12개 부문에서 후보에 올라 선두를 달리고 있습니다. 'Die With a Smile' 듀엣 파트너인 브루노 마스가 11개 후보로 그 뒤를 잇습니다. 다른 주요 아티스트로는 켄드릭 라마가 10개, ROSÉ와 사브리나 카펜터가 각각 8개, 아리아나 그란데와 위켄드가 각각 7개 후보에 올랐습니다. 세 명의 음악 아이콘도 그들의 업적을 기념하고 차트 1위 히트곡을 공연할 예정입니다. 머라이어 캐리는 뱅가드 상을 수상하며, 버스타 라임스와 리키 마틴은 각각 Rock the Bells 비전어리 상과 라틴 아이콘 상을 받게 됩니다. 2025 MTV VMA에서 누가 공연할까요? 로스앤젤레스, 캘리포니아 - 2월 02일: 사브리나 카펜터가 2025년 2월 02일 로스앤젤레스 Crypto.com 아레나에서 열린 제67회 그래미 어워드에서 무대에서 공연하고 있습니다. (사진: John Shearer/Getty Images for The Recording...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:46
피델리티의 토큰화 펀드 FDIT, 2억 달러 AUM 돌파
피델리티의 토큰화 펀드 FDIT, 2억 달러 AUM 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 피델리티의 FDIT가 2억 3백만 달러에 도달하여 토큰화 펀드에서 블랙록의 BUIDL과 경쟁합니다. 이더리움 블록체인에 배포되었으며, 미국 국채로 뒷받침됩니다. 규제 문제는 보고되지 않았으며, 피델리티는 규정 준수 통제를 유지합니다. 피델리티의 온체인 토큰화 펀드인 피델리티 디지털 인터레스트 토큰은 자산이 2억 3백 7십만 달러를 초과하여 이더리움 블록체인에서 디지털 자산에 대한 기관 투자가 증가하고 있음을 강조합니다. 이러한 발전은 블록체인 기반 금융으로의 중요한 전환을 강조하며, 블랙록과 같은 경쟁사들과 함께 디지털 자산 환경에서 피델리티의 전략적 입지를 보여줍니다. FDIT의 성장, 블록체인 토큰화 경쟁 촉발 피델리티의 디지털 인터레스트 토큰(FDIT)은 2억 달러 이상의 AUM을 성공적으로 축적하여 디지털 금융 분야에서 강력한 존재감을 나타내고 있습니다. 이더리움 블록체인에 배포된 FDIT는 미국 국채로 뒷받침되는 기관급 상환을 제공합니다. 피델리티의 온체인 펀드로의 확장은 디지털 자산으로의 전략적 전환을 나타냅니다. FDIT의 출시는 유사한 블록체인 인프라에서 블랙록의 BUIDL 토큰화 노력에 도전하는 경쟁적인 환경을 조성합니다. 이는 전통적인 자산 관리자들이 블록체인 기술을 탐색하고 더 전통적인 금융 시스템과 연결하려는 관심과 이동이 증가하고 있음을 보여줍니다. 금융 분석가들과 업계 내부자들은 이를 더 넓은 기관 채택의 지표로 지적합니다. 주목할 만한 점은 피델리티의 CEO인 애비게일 P. 존슨이 진화하는 고객 요구와 디지털 자산 통합에 기반한 혁신에 대한 그들의 약속을 강조한다는 것입니다. "우리가 구축하는 모든 제품과 서비스는... 고객의 의견을 듣고 그들의 진화하는 요구를 예측하는 데 뿌리를 두고 있습니다." 이더리움, 피델리티의 2억 3백만 달러 토큰화 펀드 호스팅 알고 계셨나요? 피델리티의 FDIT와 블랙록의 BUIDL 출시는 온체인 자산 관리를 활용하려는 전통 금융의 증가하는 추세를 보여주며, 미래 금융 혁신의 선례를 세우고 있습니다. FDIT를 호스팅하는 이더리움(ETH)은 CoinMarketCap에 따르면 현재 시장 가격이 4,300.30달러입니다. 이 암호화폐는 5,190억 7천만 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, 13.52%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지난 24시간 동안 ETH의 거래량은 190억 6천만 달러에 달했으며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:15
