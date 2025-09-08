피델리티의 토큰화 펀드 FDIT, 2억 달러 AUM 돌파

피델리티의 토큰화 펀드 FDIT, 2억 달러 AUM 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 피델리티의 FDIT가 2억 3백만 달러에 도달하여 토큰화 펀드에서 블랙록의 BUIDL과 경쟁합니다. 이더리움 블록체인에 배포되었으며, 미국 국채로 뒷받침됩니다. 규제 문제는 보고되지 않았으며, 피델리티는 규정 준수 통제를 유지합니다. 피델리티의 온체인 토큰화 펀드인 피델리티 디지털 인터레스트 토큰은 자산이 2억 3백 7십만 달러를 초과하여 이더리움 블록체인에서 디지털 자산에 대한 기관 투자가 증가하고 있음을 강조합니다. 이러한 발전은 블록체인 기반 금융으로의 중요한 전환을 강조하며, 블랙록과 같은 경쟁사들과 함께 디지털 자산 환경에서 피델리티의 전략적 입지를 보여줍니다. FDIT의 성장, 블록체인 토큰화 경쟁 촉발 피델리티의 디지털 인터레스트 토큰(FDIT)은 2억 달러 이상의 AUM을 성공적으로 축적하여 디지털 금융 분야에서 강력한 존재감을 나타내고 있습니다. 이더리움 블록체인에 배포된 FDIT는 미국 국채로 뒷받침되는 기관급 상환을 제공합니다. 피델리티의 온체인 펀드로의 확장은 디지털 자산으로의 전략적 전환을 나타냅니다. FDIT의 출시는 유사한 블록체인 인프라에서 블랙록의 BUIDL 토큰화 노력에 도전하는 경쟁적인 환경을 조성합니다. 이는 전통적인 자산 관리자들이 블록체인 기술을 탐색하고 더 전통적인 금융 시스템과 연결하려는 관심과 이동이 증가하고 있음을 보여줍니다. 금융 분석가들과 업계 내부자들은 이를 더 넓은 기관 채택의 지표로 지적합니다. 주목할 만한 점은 피델리티의 CEO인 애비게일 P. 존슨이 진화하는 고객 요구와 디지털 자산 통합에 기반한 혁신에 대한 그들의 약속을 강조한다는 것입니다. "우리가 구축하는 모든 제품과 서비스는... 고객의 의견을 듣고 그들의 진화하는 요구를 예측하는 데 뿌리를 두고 있습니다." 이더리움, 피델리티의 2억 3백만 달러 토큰화 펀드 호스팅 알고 계셨나요? 피델리티의 FDIT와 블랙록의 BUIDL 출시는 온체인 자산 관리를 활용하려는 전통 금융의 증가하는 추세를 보여주며, 미래 금융 혁신의 선례를 세우고 있습니다. FDIT를 호스팅하는 이더리움(ETH)은 CoinMarketCap에 따르면 현재 시장 가격이 4,300.30달러입니다. 이 암호화폐는 5,190억 7천만 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, 13.52%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지난 24시간 동안 ETH의 거래량은 190억 6천만 달러에 달했으며...