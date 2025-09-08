MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
ATT Global과 Hashrate Asset Group, 탈중앙화 RWA 인프라 선구자로 나서다
ATT Global과 Hashrate Asset Group, 탈중앙화 RWA 인프라의 선구자가 되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인기 있는 블록체인 RWA 기업인 ATT Global은 비트코인($BTC) 채굴을 위한 최초의 SEC 등록 보안 토큰인 Hashrate Asset Group과 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 웹3.0과 RWA 개발에 대한 ATT Global의 전문성을 Hashrate Asset Group의 채굴 기반 규정 준수 금융 솔루션과 결합하는 것을 목표로 합니다. 플랫폼이 공식 소셜 미디어 발표에서 밝힌 바와 같이, 이 협력은 블록체인 주도의 가치 창출과 투명성에 대한 새로운 기준을 세울 준비가 되어 있습니다. 따라서 이 개발은 개인과 기업에게도 혜택을 주면서 탈중앙화 인프라 성장을 가속화하는 데 중점을 둡니다. 🤝함께 미래를 이끌어갑니다: ATT Global이 @HashrateAsset(HAG)와 파트너십을 맺었습니다! ATT Global은 매월 WBTC 배당금을 제공하는 최초의 SEC 등록 비트코인 해시레이트 자산 제공업체인 Hashrate Asset Group(HAG)과의 전략적 파트너십을 발표하게 되어 기쁩니다.🖊️ 이 협력... pic.twitter.com/0HwBVUdyDf — ATT (@aiwayworld) 2025년 9월 7일 ATT Global과 Hashrate Asset Group, RWA 부문 강화를 위한 파트너십 체결 ATT Global과 Hashrate Asset Group(HAG) 간의 파트너십은 실물 연계 자산 가치 보급과 탈중앙화 인프라 간의 격차를 해소하는 주목할 만한 단계를 의미합니다. HAG의 수익 창출 및 투명한 해시레이트 모델의 통합으로, ATT Global은 성장하는 디지털 광고 및 RWA 생태계를 강화하고자 합니다. 따라서 이 움직임은 매월 비트코인 연계 보상과 함께 규제 준수 환경에서 신뢰를 구축합니다. 개발자들은 이 파트너십에서 무엇을 기대할 수 있을까요? ATT Global에 따르면, 이 협력은 개발자들에게 수익 중심 및 규정 준수 블록체인 앱 개발과 관련하여 독특한 기회에 접근할 수 있게 해줍니다. 개발자들은 HAG의 해시레이트 지원 금융 모델로 강화된 ATT Global의 웹3.0 생태계를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 실물 연계 자산, 지속 가능한 수익 창출 및 탈중앙화 광고의 통합으로 차세대 솔루션을 설계할 수 있습니다. 전반적으로 이는 혁신을 촉진하고 일관된 보상, 규정 준수 및 투명성을 통해 장기적인 혜택을 보장합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:35
미국 달러가 약세를 보이는 가운데 비트코인, 금, 스위스 프랑이 안전자산 지위를 놓고 경쟁
미국 달러가 약세를 보이는 가운데 비트코인, 금, 스위스 프랑이 안전자산 지위를 놓고 경쟁한다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 지속되는 경제적, 지정학적 긴장으로 인해 안전자산에 대한 수요가 증가했으며, 비트코인, 금, 스위스 프랑이 주도적 위치를 차지하고 있습니다. 비트코인(BTC) 가격이 최근 하락했지만, 여전히 연초 최저치보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한 비트코인 ETF는 올해도 자산을 계속 추가하고 있으며, 작년 1월 이후 누적 유입액이 540억 달러 증가했습니다. 요약 비트코인, 금, 스위스 프랑은 올해 급등했습니다. 미국 달러 지수는 연초 최고치에서 10% 이상 하락했습니다. 이 세 자산은 높아진 리스크 속에서 안전자산이 되었습니다. 지정학적, 경제적 리스크가 높음 미국 경제는 소비자 및 생산자 인플레이션이 계속 상승하면서 스태그플레이션의 징후를 보이고 있습니다. 미국의 연간 소비자 물가 지수(CPI)는 6월 2.4%에서 7월 2.7%로 증가했습니다. 식품과 에너지를 제외한 핵심 CPI는 3.1%로 가속화되었습니다. 금요일에 발표된 데이터에 따르면 미국의 일자리 증가세도 둔화되고 있습니다. 8월에는 경제에 단 22,000개의 일자리만 추가되었으며, 실업률은 4.3%로 상승했습니다 — 팬데믹 이후 가장 높은 수준입니다. 경제학자들은 다가오는 인플레이션 보고서에서 8월 소비자 물가 지수가 3%로 상승했을 것으로 예상하며, 이는 몇 달 동안 지속되어 온 추세를 이어가는 것입니다. 따라서 경제학자들은 Fed가 다가오는 회의에서 금리를 0.25% 인하할 것으로 예상합니다. 스태그플레이션 상황에서 금리를 인하하면 향후 몇 달 동안 인플레이션이 더 높아질 위험이 있습니다. 미국과 다른 국가들 간의 무역 관계가 악화되면서 안전자산에 대한 수요도 급증했습니다. 예를 들어, 인도는 트럼프 행정부의 관세로 인해 중국과 연대하고 있다고 보도되었습니다. 또 다른 중요한 위험은 연방준비제도(FRB)의 독립성에 대한 위협이었습니다. 트럼프는 Fed 의장인 제롬 파월을 해임하는 것을 고려했으며, 최근에는 더 낮은 금리를 달성하기 위해 리사 쿡을 해임했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:33
'K팝 데몬 헌터스', 'Golden'이 BTS와 '아기 상어'와 함께 역사를 만들다
'KPop 데몬 헌터스'의 '골든'이 BTS와 '베이비 샤크'와 함께 역사를 만들었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. KPop 데몬 헌터스의 Huntr/x의 "골든"이 핫 100에서 3주 연속 1위를 차지하며, 차트에서 최소 10주 이상 머문 두 번째 K-pop 걸그룹 히트곡이 되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 8월 23일: (왼쪽부터) 매기 강, REI AMI, 아든 조, 케빈 우가 2025년 8월 23일 뉴욕시 파리 극장에서 KPop 데몬 헌터스-싱얼롱 익스피리언스에 참여했습니다. (사진: Roy Rochlin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix KPop 데몬 헌터스의 리드 히트곡 "골든"이 핫 100에서 다시 1위를 유지하며 3주 연속 선두를 달리고 있으며, 이는 미국 내 K-pop 곡들 중에서 진정한 희귀 사례로 남아 있습니다. 이 곡은 이제 핫 100 - 미국에서 가장 많이 소비된 노래 목록 - 에서 두 자릿수 체류를 기록했으며, 이 기념비적인 숫자에 도달하면서 역사를 만들고 있습니다. "골든", "큐피드"와 함께하다 "골든"은 핫 100에서 두 자릿수 프레임을 기록한 K-pop 걸그룹의 두 번째 노래일 뿐입니다. 그렇게 한 유일한 다른 곡은 피프티 피프티의 "큐피드"입니다. 그 곡은 목록에서 25주를 보냈지만, 최고 순위는 17위에 불과했습니다. "골든"은 KPop 데몬 헌터스를 위해 만들어진 가상의 여성 보컬 그룹인 Huntr/x와 세 명의 개별 가수 - 인간 - Ejae, Rei Ami, Audrey Nuna에게 크레딧이 돌아갑니다. BTS, 사자 보이즈, 핑크퐁 모든 K-pop 그룹을 살펴보면, "골든"은 핫 100 어딘가에서 최소 10주 이상 머문 8번째 노래입니다. 모든 히트곡의 절반은 BTS의 곡이며, 밴드의 목록에는 "다이너마이트"(32주), "버터"(20), 콜드플레이와 함께한 "마이 유니버스"(17), 디자이너와 함께한 "마이크 드롭"(10)이 포함됩니다. 이 특별한 그룹에는 핑크퐁의 바이럴 히트곡 "베이비 샤크"(20주)와 또 다른 KPop 데몬 헌터스...도 포함됩니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:46
청소년 불안의 중독성 있는 혼합
이 게시물 '10대의 고뇌가 중독적으로 섞인 작품'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Ashby Gentry, Nikki Rodriguez, Noah LaLonde가 2025년 8월 27일 뉴욕 넷플릭스 뉴욕 사무실에서 열린 넷플릭스의 "My Life with the Walter Boys" 포토콜에 참석했습니다. (사진: Stephanie Augello/Variety via Getty Images) Variety via Getty Images Virgin River의 성공을 고려하면, 넷플
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:43
전문 분석가에 따르면, 내일은 비트코인에게 특별한 날: 그는 매우 조심하라고 경고했다
전문 분석가에 따르면, 내일은 비트코인에게 특별한 날: 그는 매우 주의할 것을 경고했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가 Timothy Peterson은 9월 8일 비트코인 성과에 대한 설득력 있는 평가를 제공했습니다. Peterson에 따르면, 역사적 데이터는 9월 8일이 비트코인에게 최악의 날 중 하나였음을 시사합니다. 분석가는 "비트코인은 어느 날이든 상승할 확률이 평균 53%이며, 일반적인 수익은 약 0.10%입니다. 그러나 9월 8일은 상황이 다릅니다. 이 날은 72%의 시간 동안 하락 마감했으며, 평균 손실은 1.30%입니다. 이는 9월 8일을 일년 중 일곱 번째로 최악의 날로 만듭니다."라고 말했습니다. Peterson은 또한 9월 8일이 일일 성과뿐만 아니라 9월 전체 달에 대한 핵심 지표라고 주장했습니다. 그는 역사적 데이터에 따르면 9월 8일 양의 마감은 비트코인이 월말에 더 높게 마감할 확률이 75%임을 의미하는 반면, 음의 마감은 월말이 더 낮게 끝날 확률이 90%임을 의미한다고 언급했습니다. 전문가들은 투자자들에게 이러한 통계가 단타매매 시장 방향을 이해하는 데 단서를 제공할 수 있지만, 이것만으로 투자 조언으로 간주해서는 안 된다고 상기시킵니다. *이것은 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:41
시장 심리 신호가 다음 랠리를 촉발할 수 있습니다
감성 신호가 다음 랠리를 촉발할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Santiment의 최신 분석에 따르면 온체인 데이터와 소셜 감성이 XRP의 정점부터 Cardano의 바닥까지 암호화폐 전환점을 성공적으로 표시하고 있습니다. 요약 Santiment는 암호화폐 감성이 시장 전반에 걸쳐 공포로 전환되었다고 보고합니다. 고래 활동이 XRP의 정점을 알렸고, 공포는 Cardano의 가격 바닥을 표시했습니다. 미국의 약한 데이터가 연준 금리 인하 베팅을 촉진하여 리스크 회피 거래 행동을 유도했습니다. 비트코인이 전통 시장과 다른 방향으로 움직입니다 온체인 데이터는 시장 전환점을 식별하는 데 효과적임이 입증되고 있습니다. 고래 활동은 XRP의 최근 정점을 정확히 지적했으며, 극단적인 군중 공포는 Cardano의 가격 바닥을 올바르게 신호했습니다. 연준 금리 인하 추측이 투자자 행동을 주도함에 따라, 비트코인(BTC)과 전통 시장은 이례적인 패턴으로 갈라졌습니다: 주식은 상승하는 반면 BTC는 뒤처집니다. 이는 역사적으로 함께 움직이던 자산들 사이에 이례적인 격차를 만들었습니다. 이러한 다이버전스는 역사적 패턴이 유지된다면 기회를 제공할 수 있습니다. 이러한 격차가 나타날 때, 비트코인은 종종 주식 시장 성과를 따라잡습니다. 이는 전통적인 상관관계가 재확립된다면 잠재적인 상승 가능성을 시사합니다. 비트코인의 네트워크 실현 손익 지표는 최근 가격 하락 중에 급증했습니다. 이는 건전한 항복과 이익 실현 행동을 보여줍니다. 한편, 소셜 미디어 감성은 DANO와 같은 토큰이 랠리를 시작하는 바로 그 시점에 극단적인 부정성에 도달했습니다—교과서적인 역발상 신호입니다. 트레이더들이 작은 알트코인을 버리고 확립된 암호화폐로 이동함에 따라, 현재 환경은 군중이 가장 두려워하는 자산들 중에서 전략적 매수 기회를 마련하고 있을 수 있습니다. 비트코인의 S&P 500과의 다이버전스: Santiment 알트코인 시장에서 역발상 신호 등장 Cardano는 역발상 감성 신호의 교과서적인 예를 제공했습니다. 토큰의 가격은 소셜 미디어 감성이 극단적인 부정적 수준에 도달했을 때 정확히 랠리를 시작했습니다. 소셜 내러티브에 대한 Santiment 분석은 암호화폐 커뮤니티가 대형 암호화폐에 집중하고 있음을 보여줍니다. 그들은 또한 트레이더들이 모호한 알트코인에 덜 관심을 갖고 있다고 결론지었습니다. 소셜 내러티브에 대한 Santimeny 분석 이 패턴은 극단적인 공포가 다음을 위한 매수 기회를 만드는 시장 상황을 보여줍니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:30
비트코인 수집가에서 억만장자로: 마이클 세일러, 블룸버그 500 리스트에 진입
비트코인 사재기꾼에서 억만장자로: 마이클 세일러, 블룸버그 500 리스트에 진입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 마이클 세일러의 비트코인으로 가득한 Strategy Inc.가 그의 순자산을 73억 7천만 달러로 끌어올려 S&P 500 편입 가능성에 대한 논의를 불러일으켰습니다. Strategy(이전 MicroStrategy)의 공동 창업자이자 집행 의장인 마이클 세일러가 이번에는 세계 최고 부자들의 반열에 합류하며 다시 한번 헤드라인을 장식했습니다. 그의 재산은 올해 초부터 10억 달러 증가하여 블룸버그 억만장자 500 인덱스에 처음으로 이름을 올렸습니다. 491위를 기록한 세일러의 순자산은 현재 약 73억 7천만 달러로 추정되며, 연초 대비 15.8% 증가했습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 그의 자산 중 약 6억 5천만 달러는 현금으로 보유하고 있으며, 대부분인 약 67억 2천만 달러는 MicroStrategy 지분과 연결되어 있습니다. 세일러의 자산 내역 세일러의 자산 대부분은 그가 공동 창업하고 암호화폐 축적의 대명사인 기업 거인으로 변모시킨 비트코인[BTC] 트레저리 회사인 Strategy Inc.에 묶여 있습니다. 블룸버그에 따르면 Strategy는 공개적으로 거래되는 가장 큰 비트코인 보유량을 가지고 있으며, 2025년 5월 약 600억 달러 가치의 58만 토큰에서 8월까지 놀라운 629,376 BTC로 증가했습니다. Strategy의 2025년 위임장 제출에 따르면 세일러는 개인적으로 회사의 약 8% 지분을 소유하고 있으며, 여기에는 1,960만 주의 B클래스 주식과 38만 2천 주의 A클래스 주식이 포함됩니다. 세일러는 2020년 10월 X 게시물에서 17,732 BTC를 소유하고 있다고 공개했지만, 블룸버그는 현재 보유량에 대한 독립적인 검증이 불가능하기 때문에 이러한 자산을 그의 억만장자 자산 계산에서 제외했습니다. 그는 주로 2024년에 4억 1천만 달러 이상의 MicroStrategy 주식을 판매한 것으로부터 약 6억 5천만 달러의 현금 보유고를 보고합니다. 블룸버그는 이러한 수익과 배당금을 세금 및 시장 변동에 맞게 조정하여 그의 최신 순자산을 추정합니다. MSTR 주식 성과 한편, MSTR 주식은 지난 24시간 동안 2.53% 상승하여 335.87달러를 기록했지만, 지난...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:08
마이클 세일러의 대규모 비트코인 투자 후 그의 자산 가치는 얼마인가
마이클 세일러의 대규모 비트코인 베팅 이후 그의 자산 가치가 얼마인지 알아보자는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 업계에서 마이클 세일러만큼 자신의 유산을 비트코인과 긴밀하게 연결시킨 경영진은 거의 없습니다. Strategy(이전 MicroStrategy)의 공동 창업자이자 집행 의장인 그는 세계 최고의 암호화폐를 끊임없이 축적한 수년간의 노력으로 세계적인 억만장자 엘리트 대열에 합류했습니다. Forbes는 현재 세일러의 순자산을 88억 달러로 추정하며, 세계에서 가장 부유한 개인들 중 300위권 중반에 랭크시켰습니다. Bloomberg의 억만장자 지수는 그 수치를 약간 낮은 73억 7천만 달러로 평가하지만, 여전히 상위 500위 안에 들어갈 만큼 충분합니다. 이 재산의 대부분은 Strategy에 대한 그의 지배적 지분에서 비롯됩니다. 이 회사는 다른 어떤 상장 기업보다 더 많은 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 700억 달러 이상인 636,000 BTC 이상입니다. 세일러는 이 비축량이 결국 150만 코인으로 늘어날 수 있다고 암시했으며, 이는 사실상 그러한 상품이 대규모로 존재하기도 전에 Strategy를 준-비트코인 ETF로 전환시키는 효과가 있습니다. 좌절에도 불구하고 억만장자 지위 유지 아이러니하게도, 세일러의 억만장자 이정표는 Strategy가 기술적 요건을 충족했음에도 S&P 500 진입이 거부된 시점과 같은 시기에 왔습니다. 이 거부로 회사 주식은 약 3% 하락했으며, 비트코인 중심 모델이 수백만 인덱스 펀드 투자자들에게 노출될 것이라는 희망이 무산되었습니다. 세일러는 빠르게 반박하며, Strategy의 주식이 올해 92% 상승했으며, S&P 500 자체(14%)와 심지어 비트코인(55%)보다도 성과가 좋았다고 언급했습니다. 그의 말에 따르면, 회사는 전통적인 주식 벤치마크와 그것이 기반으로 하는 자산 모두를 이길 수 있다는 것을 증명했습니다. 개인적인 베팅 Bloomberg가 자산 계산에 포함시키지는 않았지만, 세일러는 이전에 17,732 BTC의 개인 보유량을 공개했습니다. 이러한 코인이 없더라도, 수년간의 주식 매각과 배당금이 그의 재산을 공고히 했습니다. 2024년에만 그는 4억 달러 이상의 주식을 현금화했습니다. 한때 비트코인을 "인류의 최고 재산"이라고 표현한 세일러에게, 그...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:04
2025년에 참여할 최대 상승 가능성을 가진 3가지 최고의 암호화폐
게시물 2025년에 참여할 최고의 암호화폐 3개가 최대 상승을 위해 준비되었습니다 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 오늘 당신이 내리는 선택이 평균적인 수익에 만족할지, 아니면 내일 인생을 바꿀 재정적 성장을 unlock할지를 결정한다면 어떨까요? 이것이 모든 암호화폐 투자자가 직면하는 현실입니다. 한때 지나가는 인터넷 농담으로 치부되었던 밈 코인은 부의 이야기를 다시 쓸 수 있다는 것을 증명했습니다. 작게 시작한 프로젝트들이 결국 헤드라인을 장악하는 일이 반복되면서, 망설였던 사람들은 더 빨리 움직였어야 했다고 후회하게 되었습니다. 빠른 기회가 넘치는 오늘날의 환경에서, 관심은 유머, 커뮤니티 강점, 그리고 실제 블록체인 유틸리티를 융합한 토큰으로 옮겨가고 있습니다. MoonBull, Snek, 그리고 Gigachad가 이 물결을 주도하고 있으며, 각각 2025년에 참여할 최고의 암호화폐를 찾는 투자자들에게 고유한 매력을 제공합니다. 그러나 MoonBull이 주목을 받고 있습니다 - 그것의 독점적인 화이트리스트는 이미 가장 수요가 많은 조기 접근 기회 중 하나가 되어, 더 넓은 시장이 몰려들기 전에 참가자들에게 선점 기회를 제공합니다. MoonBull은 단순한 밈 코인 이상입니다; 그것은 엔터테인먼트, 독점성, 그리고 블록체인 파워의 계산된 융합입니다. 그 디자인은 엘리트 스테이킹 보상과 화이트리스트 참가자들만을 위해 예약된 비밀 토큰 드롭의 조합으로 초기 신자들에게 보상합니다. 이더리움 블록체인과 연계함으로써, 밈 코인이 번성하는 장난스러운 에너지를 유지하면서도 강력한 인프라 신뢰성을 물려받습니다. 화이트리스트는 현재 활성화되어 있지만, 기간 한정입니다. 문이 열리면 누구나 참여할 수 있는 공개 프리세일과 달리, 화이트리스트 회원들은 특별한 특권을 확보합니다: 최저 진입 가격에 접근 비밀 스테이킹 보상 보너스 토큰 할당 로드맵 업데이트에 대한 비공개 힌트 출시 시기에 대한 독점적인 조기 알림 자리는 선착순으로 운영되기 때문에, 놓치면 프리세일이 대중에게 공개되었을 때 프리미엄을 지불해야 합니다. 그래서 현명한 투자자들은 MoonBull 화이트리스트에 자리를 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다 - 이것은 다음과 같은 대규모 이익을 촉발한 것과 동일한 초기 진입자 이점입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:55
비트메인, 호스팅 계약 위반 혐의로 소송 당해
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "비트메인, 호스팅 계약 위반 혐의로 소송 당해"라는 게시물이 올라왔습니다. 세계 최대 비트코인 채굴 장비 제조업체인 비트메인이 호스팅 제공업체 올드 콘스트로부터 소송을 당하고 있습니다. 올드 콘스트는 비트메인의 미국 계열사인 비트메인 테크놀로지스 조지아 리미티드가 적절한 이유 없이 호스팅 계약을 종료했다고 주장합니다. 비트메인이 파트너십을 종료하기 위해 계약 위반을 조작했다고 주장합니다. 소송 서류에서 올드 콘스트는 비트메인이 "계약을 즉시 종료하기 위해 위반 사항을 조작했다"고 적었습니다. 8월 22일에 발행된 계약 종료 통지는 올드 콘스트에 의해 당사자 계약의 중대하고 예상되는 위반으로 설명되었습니다. 올드 콘스트, 비트메인에 대한 금지 명령 요청 올드 콘스트는 2024년 11월 비트메인과 호스팅 서비스 계약(HSA)을 체결하여 비트메인의 HASH 슈퍼 컴퓨팅 서버를 위한 데이터 센터 호스팅을 제공했습니다. 이 소송은 또한 협력 계약, 판매 계약, 온랙 판매 및 구매 계약을 포함한 추가 계약들을 언급합니다. 이 모든 계약에는 분쟁이 텍사스 법원이나 휴스턴에서의 중재를 통해 해결되어야 한다는 조항이 포함되어 있습니다. 올드 콘스트는 비트메인이 단순히 파트너십을 종료하는 것을 넘어서 "압류 영장"으로 알려진 법원 명령을 구하여 채굴 장비를 압수하겠다고 위협했다고 주장합니다. 소장에 따르면, 비트메인은 텍사스 외부의 법원에서 명령을 얻으려고 합니다. HSA 계약은 모든 법적 분쟁이 텍사스에서 처리되어야 한다고 명확히 요구하고 있기 때문에, 올드 콘스트는 이러한 움직임이 계약 조건을 위반할 것이라고 주장합니다. 소송 서류에는 "필수 포럼 선택 조항에도 불구하고, 비트메인은 HSA와 다른 계약들의 독점적 포럼 선택 조항을 위반하여 텍사스 외부의 법원에서 압류 영장이나 소유권을 구하겠다고 위협했다"고 나와 있습니다. 비트메인이 합의된 분쟁 해결 과정을 우회하는 것을 막기 위해, 올드 콘스트는 법원에 임시 유지보수 명령과...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:52
