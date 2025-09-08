시장 심리 신호가 다음 랠리를 촉발할 수 있습니다

감성 신호가 다음 랠리를 촉발할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Santiment의 최신 분석에 따르면 온체인 데이터와 소셜 감성이 XRP의 정점부터 Cardano의 바닥까지 암호화폐 전환점을 성공적으로 표시하고 있습니다. 요약 Santiment는 암호화폐 감성이 시장 전반에 걸쳐 공포로 전환되었다고 보고합니다. 고래 활동이 XRP의 정점을 알렸고, 공포는 Cardano의 가격 바닥을 표시했습니다. 미국의 약한 데이터가 연준 금리 인하 베팅을 촉진하여 리스크 회피 거래 행동을 유도했습니다. 비트코인이 전통 시장과 다른 방향으로 움직입니다 온체인 데이터는 시장 전환점을 식별하는 데 효과적임이 입증되고 있습니다. 고래 활동은 XRP의 최근 정점을 정확히 지적했으며, 극단적인 군중 공포는 Cardano의 가격 바닥을 올바르게 신호했습니다. 연준 금리 인하 추측이 투자자 행동을 주도함에 따라, 비트코인(BTC)과 전통 시장은 이례적인 패턴으로 갈라졌습니다: 주식은 상승하는 반면 BTC는 뒤처집니다. 이는 역사적으로 함께 움직이던 자산들 사이에 이례적인 격차를 만들었습니다. 이러한 다이버전스는 역사적 패턴이 유지된다면 기회를 제공할 수 있습니다. 이러한 격차가 나타날 때, 비트코인은 종종 주식 시장 성과를 따라잡습니다. 이는 전통적인 상관관계가 재확립된다면 잠재적인 상승 가능성을 시사합니다. 비트코인의 네트워크 실현 손익 지표는 최근 가격 하락 중에 급증했습니다. 이는 건전한 항복과 이익 실현 행동을 보여줍니다. 한편, 소셜 미디어 감성은 DANO와 같은 토큰이 랠리를 시작하는 바로 그 시점에 극단적인 부정성에 도달했습니다—교과서적인 역발상 신호입니다. 트레이더들이 작은 알트코인을 버리고 확립된 암호화폐로 이동함에 따라, 현재 환경은 군중이 가장 두려워하는 자산들 중에서 전략적 매수 기회를 마련하고 있을 수 있습니다. 비트코인의 S&P 500과의 다이버전스: Santiment 알트코인 시장에서 역발상 신호 등장 Cardano는 역발상 감성 신호의 교과서적인 예를 제공했습니다. 토큰의 가격은 소셜 미디어 감성이 극단적인 부정적 수준에 도달했을 때 정확히 랠리를 시작했습니다. 소셜 내러티브에 대한 Santiment 분석은 암호화폐 커뮤니티가 대형 암호화폐에 집중하고 있음을 보여줍니다. 그들은 또한 트레이더들이 모호한 알트코인에 덜 관심을 갖고 있다고 결론지었습니다. 소셜 내러티브에 대한 Santimeny 분석 이 패턴은 극단적인 공포가 다음을 위한 매수 기회를 만드는 시장 상황을 보여줍니다...