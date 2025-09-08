2025-10-09 목요일

20억 달러 판매가 BTC 가격을 폭락시킨다면, 830억 달러 구매는 왜 우주로 보내지 않을까요?

20억 달러 판매가 BTC 가격을 폭락시킨다면, 830억 달러 구매는 왜 우주로 보내지 않을까요?

20억 달러를 판매하면 BTC 가격이 폭락하는데, 왜 830억 달러를 구매해도 우주로 보내지 않을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 어리석은 질문은 없다는 정신으로, 비트코인 인플루언서 Crypto Tea는 많은 사람들이 궁금해하지만 소리 내어 말하지 않았던 게시물을 X에 올렸습니다. 만약 이전에 휴면 상태였던 고래들이 20억 달러의 BTC를 판매하여 BTC 가격을 폭락시킬 수 있다면, 왜 세일러와 ETF에서 800억 달러 이상의 끊임없는 매수 압력이 1년 동안 이어져도 달에 도달하지 못할까요? 비트코인 테라피스트가 이를 언급했습니다: "이것이 어떻게 가능한지 설명해보세요," 그는 고민했습니다. 갑작스러운 거래 vs 알고리즘 매수 비트코인 분위 모델의 창시자인 Plan C가 빠르게 이 현상을 설명하기 위해 나섰습니다. BTC의 20억 달러 규모의 큰 실수 판매는 10층 건물에서 떨어지는 피아노보다 더 빠르게 시장을 하락시킬 수 있습니다. 그러나 2025년 마이클 세일러와 ETF 여단이 소비한 830억 달러는 어떨까요? 음, 그것은 BTC 가격이 급등하기보다는 느리고 꾸준한 궤적을 그리는 것 같습니다. 무엇이 문제일까요? 그 논리는 거의 지루할 정도로 간단합니다. Plan C는 설명합니다: "쉽습니다. 거래의 영향을 비교하려면 총 달러를 발생한 시간으로 나누어 거래 속도를 고려해야 합니다." 다시 말해: 가격은 평균이 아닌 가장자리에서 움직입니다. 갑작스럽고 대규모 매도 주문, 특히 낮은 유동성에서는 주문서를 지우고 급격한 가격 하락을 초래할 수 있습니다. 반면에 알고봇 매수는 정확히 조화를 이루고, 분산되며, 파티를 망치지 않도록 설계되었습니다. 1년 동안 830억 달러를 구매하면 속도가 빨라지지 않는 한 로켓이 아닌 바닥을 구축하게 됩니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 알파 놓치기에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. '페이퍼' 비트코인: X 요소 하지만 잠깐만요. 페이퍼 비트코인은 어떨까요? 비트코인...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:03
연준 의장 후보 하셋, 임무 확대와 약화되는 독립성으로 중앙은행 비판

연준 의장 후보 하셋, 임무 확대와 약화되는 독립성으로 중앙은행 비판

연준 의장 후보 해셋, 중앙은행의 임무 확대와 약화되는 독립성 비판이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 연방준비제도(Fed)를 이끌 유력 후보인 케빈 해셋은 미국 중앙은행이 본연의 임무 이상을 수행함으로써 "독립성과 신뢰성을 위태롭게 했다"고 말합니다. CBS의 Face the Nation에서 케빈은 단도직입적으로 "현재 중앙은행이 우리가 원하는 만큼 독립적이고 투명했는지에 대한 의문이 있습니다. 그리고 이에 대해 일부 논쟁이 있다고 생각합니다"라고 말했습니다. 그는 국가경제위원회 위원장이자 트럼프의 가장 오래 일한 경제 고문 중 한 명입니다. 그리고 그는 Fed가 위험한 상황으로 표류하고 있다고 말하고 있습니다. 그는 Fed의 현재 규제, 통화 정책, 심지어 연구에 대한 역할에 대한 전면적이고 초당적인 검토를 요구하는 주장을 지지하고 있습니다. 그리고 그는 중앙은행의 심각한 "임무 확대"를 비난한 재무장관 베센트의 월스트리트 저널 기사에 전적으로 동의합니다. 케빈, 노동 데이터와 인플레이션 기대치에 의문 제기 Fed에 대해 언급하기도 전에, 케빈은 현재 일자리 데이터를 신뢰할 수 없는 쓰레기라고 비난했습니다. "그들은 여름 동안 50년 만에 가장 큰 수정을 했습니다"라고 그는 8월에 보고된 22,000개의 새로운 일자리를 지적하며 말했습니다. 하지만 그것은 단지 급여 조사일 뿐입니다. 같은 달 가계 조사에서는 288,000개를 보여줬습니다. "그들은 같은 답을 가져야 합니다"라고 케빈은 말했습니다. "데이터의 문제점은 사람들이 양식을 작성하고 설문조사를 보내지 않는다는 것입니다." 그는 일자리 데이터가 수집되는 방식이 구식이고 오해의 소지가 있다고 말했습니다. "우리는 노동 데이터를 처리하는 방식을 현대화해야 합니다"라고 그는 주장했습니다. 그는 8월에 150,000개의 일자리를 보고한 Homebase와 같은 민간 기업을 언급하며, 다시 한번 큰 불일치를 보여주었습니다. 그리고 이는 단지 일자리 숫자만의 문제가 아닙니다. 케빈은 현재 모든 노동 관련 데이터에 회의적이라고 말했습니다. 모델과 수정을 믿느냐는 질문에 그는 "아니요. 요점은..."이라고 답했습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:55
주의: 새로운 주간에 15개 알트코인에서 대량의 토큰 잠금 해제가 있습니다! 여기 일별, 시간별 목록입니다

주의: 새로운 주간에 15개 알트코인에서 대량의 토큰 잠금 해제가 있습니다! 여기 일별, 시간별 목록입니다

이 게시물 주의: 새 주간에 15개 알트코인에서 대량 토큰 잠금 해제가 있습니다! 일별, 시간별 목록은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)의 가격은 지난 주 상당히 변동이 심했으며, 주기적으로 108,000달러 아래로 떨어졌고 글 작성 시점에는 약 111,000달러에 거래되고 있습니다. 알트코인의 전반적인 모습은 여전히 녹색을 유지하고 있지만, 대부분의 알트코인에서 두 자릿수 수익에는 도달하지 못했습니다. 이더리움도 약 4%의 손실로 한 주를 마감할 예정입니다. 또한, 이번 주에 많은 알트코인이 상당한 토큰 잠금 해제를 경험할 것입니다. 다음은 Bitcoinsistemi.com에서 특별히 여러분을 위해 준비한 토큰 잠금 해제 일정입니다. (모든 시간은 UTC+3 터키 시간으로 표시됨) Space and Time (SXT) 시장 가치: 1억 1,019만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 190만 달러(시가총액의 1.73% 기준) 날짜: 2025년 9월 8일, 03:00 Movement (MOVE) 시장 가치: 3억 1,752만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 596만 달러(시가총액의 1.88% 기준) 날짜: 2025년 9월 9일, 03:00 Xai (XAI) 시장 가치: 8,045만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 178만 달러(시가총액의 2.21% 기준) 날짜: 2025년 9월 9일, 09:00 Cheelee (CHEEL) 시장 가치: 1억 5,406만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 2,252만 달러(시가총액의 14.63% 기준) 날짜: 2025년 9월 10일, 12:00 io.net (IO) 시장 가치: 1억 657만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 539만 달러(시가총액의 5.08% 기준) 날짜: 2025년 9월 11일, 03:00 Nereus Token (NRS) 시장 가치: 536만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 245만 달러(시가총액의 45.78% 기준) 날짜: 2025년 9월 11일, 03:00 Banana Gun (BANANA) 시장 가치: 7,704만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 351만 달러(시가총액의 4.57% 기준) 날짜: 2025년 9월 11일, 09:00 Moca Network (MOCA) 시장 가치: 2억 4,392만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 1,383만 달러(시가총액의 5.68% 기준) 날짜: 2025년 9월 11일, 17:00 Aptos (APT) 시장 가치: 29억 4천만 달러 잠금 해제될 토큰 양: 4,817만 달러(시가총액의 1.64% 기준) 날짜: 2025년 9월 12일...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:47
로제의 최신 콜라보레이션, 팝 라디오에서 계속 상승 중

로제의 최신 콜라보레이션, 팝 라디오에서 계속 상승 중

로제의 최신 콜라보레이션, 팝 라디오에서 계속 상승세 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 로제와 알렉스 워렌의 콜라보레이션 "On My Mind"가 이번 주 빌보드 팝 에어플레이 차트(18위)와 어덜트 팝 에어플레이 차트(14위)에서 새로운 최고 순위를 기록했습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 7월 25일: 블랙핑크의 로제가 2025년 7월 25일 뉴욕시 어퍼 이스트 사이드에서 목격되었습니다. (사진: TheStewartofNY/GC Images) GC Images 로제는 2024년 말 솔로 데뷔 앨범 'Rosie'를 발매했으며, 같은 해에 발매된 여러 싱글로 앨범을 홍보했습니다. 그중 가장 큰 히트작은 "Apt."로, 미국에서 여전히 차트에 올라 있습니다. 2025년에 로제는 'Rosie'에 포함되지 않은 두 개의 추가 싱글을 발표했고 블랙핑크와 재결합했습니다. 그녀를 스타로 만든 걸그룹의 최신작을 계속 홍보하는 가운데, 그녀의 가장 최근 콜라보레이션 — 그리고 솔로 아티스트로서의 가장 최근 싱글 — 이 미국의 여러 빌보드 차트에서 새로운 최고 순위에 도달했습니다. 로제의 알렉스 워렌 콜라보레이션 알렉스 워렌이 주도하고 로제가 피처링 아티스트로 참여한 "On My Mind"가 이번 주 두 개의 차트에 등장하며 두 목록 모두에서 새로운 최고 순위에 올랐습니다. 이 곡은 어덜트 팝 에어플레이 리스트에서 한 계단 상승해 14위를 기록했고, 팝 에어플레이 차트에서는 세 계단 상승해 18위를 기록했습니다. 이 듀엣곡은 이제 두 랭킹 모두에서 9주 연속 차트인했습니다. 알렉스 워렌의 성장하는 성공 워렌은 "On My Mind"를 데뷔 앨범 'You'll Be Alright, Kid'의 세 번째 싱글로 발매했습니다. 이 트랙은 6월 27일에 공개되었으며, 7월 18일에 발매된 정규 앨범보다 몇 주 앞서 나왔습니다. "On My Mind"는 수개월 동안 핫 100을 석권한 그의 브레이크아웃 히트곡 "Ordinary"와 다양한 장르의 스타 젤리 롤과 함께한 "Bloodline" 이후에 나왔습니다. 그는 이어서 앨범의 네 번째 싱글인 "Eternity"를 발표했으며, 이는 프로젝트와 같은 날 공개되었습니다. 로제...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:34
도지코인의 $1 가격 예측이 화제를 모으고 있지만, Ozak AI의 100배 경로가 더 크게 보입니다

도지코인의 $1 가격 예측이 화제를 모으고 있지만, Ozak AI의 100배 경로가 더 크게 보입니다

도지코인의 1달러 가격 예측이 화제를 모으고 있지만, Ozak AI의 100배 성장 가능성이 더 크게 보인다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인은 암호화폐 시장에서 다시 한번 주목을 받고 있으며, 구매자들은 결국 기대하던 1달러 마크에 도달할 수 있을지에 대해 이야기하고 있습니다. 현재 약 0.2138달러에 거래되고 있는 DOGE는 밈 코인 애호가들 사이에서 여전히 인기가 있으며 강력한 커뮤니티 지원의 혜택을 계속 받고 있습니다. 그러나 도지코인이 1달러에 가까워지면서 흥분을 일으키고 있는 가운데, Ozak AI라고 불리는 새로운 AI 기반 프로젝트가 빠르게 모멘텀을 얻고 있으며, 분석가들은 2025년 DOGE의 성장 궤적을 쉽게 능가할 수 있는 100배 급등 가능성을 예측하고 있습니다. 도지코인의 1달러 가는 길 독특한 밈 코인 중 하나로서, 도지코인은 항상 기본적인 유틸리티보다 네트워크 워밍업과 유명인 지지에 의해 더 많이 움직여왔습니다. 2021년 소셜 미디어 발전과 영향력 있는 후원자들이 가격을 0.70달러 근처까지 밀어올리면서 인지도가 급증했습니다. 오늘날 도지코인은 여전히 상위 랭킹 암호화폐이지만, 1달러 도달은 투자자 심리에 크게 의존하는 심리적 이정표로 남아 있습니다. 현재 가격 0.2138달러에서 도지코인은 이 목표를 달성하기 위해 거의 5배 상승해야 합니다. 이러한 성장은 강한 상승장에서 가능하지만, DOGE의 무제한 공급과 제한된 실제 유틸리티는 지속적인 가격 상승을 어렵게 만듭니다. 많은 투자자들에게 상승 가능성은 독특한 유틸리티와 더 매력적인 토크노믹스를 가진 새로운 프로젝트들에 비해 제한적입니다. Ozak AI: 부상하는 100배 프로젝트 도지코인의 밈 중심 서사와 대조적으로, Ozak AI는 유틸리티와 혁신에 뿌리를 둔 기반을 구축하고 있습니다. 이 프로젝트는 인공지능과 블록체인 기술을 결합하여 시장 전반에 걸쳐 예측 인사이트를 제공하며, 트레이더와 기업에게 의사 결정을 위한 강력한 도구를 제공합니다. 이 AI 기반 모델은 Ozak AI에게 단순한 투기를 넘어 장기적인 채택을 유치하는 데 중요한 이점을 제공합니다. 현재 다섯 번째 프리세일 단계에 있는 Ozak AI는 토큰당 단 0.01달러에 가격이 책정되어 있습니다. 이 프로젝트는 이미 270만 달러 이상을 모금했습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:29
테더, 안정성에 초점을 맞추며 비트코인 준비금을 XXI에 투자

테더, 안정성에 초점을 맞추며 비트코인 준비금을 XXI에 투자

테더, 안정성에 중점을 두며 비트코인 준비금을 XXI에 투자했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: CEO 파올로 아르디노가 테더의 비트코인 준비금 투자 전환을 발표했습니다. 테더는 글로벌 불확실성 속에서 안정적인 자산에 집중합니다. 커뮤니티는 자산 재배분 전략에 대해 의견이 나뉘어 있습니다. 테더 CEO 파올로 아르디노는 2025년 9월 7일, 회사가 비트코인 준비금의 일부를 XXI라는 기업에 투자했다고 발표했습니다. 이 움직임은 글로벌 불확실성 속에서 비트코인, 금, 토지와 같은 자산을 포함한 투자를 다각화하려는 테더의 전략을 강조하지만, 구체적인 시장 영향은 여전히 불확실합니다. 테더의 XXI 투자, 비트코인 안정성 확보 목표 파올로 아르디노는 테더가 비트코인 준비금의 일부를 XXI에 투자했다고 밝혔습니다. 이 움직임은 비트코인, 금, 토지와 같은 안정적인 자산으로 수익을 재투자하려는 회사의 지속적인 노력을 반영합니다. 아르디노가 강조했듯이, 그 의도는 경제적 불확실성으로부터 보호하기 위한 것입니다. "테더는 비트코인을 판매하지 않고, 대신 비트코인 준비금의 일부를 XXI에 투자했습니다. 세계가 점점 더 어두워짐에 따라, 테더는 계속해서 수익의 일부를 비트코인, 금, 토지와 같은 안전한 자산에 투자할 것입니다. 테더는 안정적인 회사입니다." — 파올로 아르디노, 출처 아르디노의 발표에 대한 커뮤니티와 업계의 반응은 다양합니다. 일부는 이를 신중한 금융 전략으로 보는 반면, 다른 이들은 테더의 금융 움직임에 대한 투명성에 우려를 표명합니다. 그럼에도 불구하고, 중대한 시장 혼란이 없다는 것은 비트코인과 테더의 거래 자산이 안정적인 상태임을 시사합니다. 비트코인 시장 데이터 및 전략적 인사이트 알고 계셨나요? 테더의 최근 움직임은 글로벌 경제 불확실성 속에서 금을 전통적인 "안전 자산"으로 인식하는 것과 일치하는 이전의 금 투자를 반영합니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인의 시가총액은 2.21조 달러이며, 현재 가격은 111,145.56 달러에 달합니다. 24시간 거래량은 12.28% 감소했으며, 이는 시장 활동이 완화되었음을 반영합니다. 비트코인의 시장 지배력은 현재 57.84%이며, 지난 90일 동안 소폭의 긍정적인 가격 변화가 있었습니다. 비트코인(BTC), 일일...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:15
솔라나 가격 예측, SOL이 30배 잠재력을 가진 롤블록에 자금이 지원됨에 따라 350달러를 목표로 할 수 있음을 보여줌

솔라나 가격 예측, SOL이 30배 잠재력을 가진 롤블록에 자금이 지원됨에 따라 350달러를 목표로 할 수 있음을 보여줌

솔라나 가격 예측에 따르면 자금이 30배 성장 가능성을 가진 롤블록을 지원하면서 SOL이 350달러를 목표로 할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 솔라나는 203달러 바로 위에서 거래되며 강세 신호를 보이고 있습니다. 이 알트코인은 211달러 근처의 저항선에 압력을 가하고 있으며, 분석가들은 돌파가 발생하면 몇 주 안에 솔라나 가격이 218달러로 향할 수 있다고 말합니다. 일부는 모멘텀이 유지된다면 연말 전에 350달러까지 상승할 것으로 예상합니다. 하지만 솔라나가 계속해서 관심을 끌고 있는 동안, 새로운 암호화폐 프로젝트가 주목을 받고 있습니다. 롤블록은 프리세일에서 500% 상승했으며, 분석가들은 GameFi 생태계를 확장함에 따라 30배 상승할 여지가 있다고 봅니다. 솔라나 가격 예측: 350달러가 가능할까요? 트레이더들은 솔라나 가격 차트를 주시하고 있습니다. 211달러 수준이 핵심 전장이 되었습니다. 상승세가 이를 돌파하면 220-230달러로 가는 길이 빠르게 열립니다. 거기서부터 장기 모델은 특히 웹3.0 게임 채택이 증가함에 따라 솔라나 가격이 350달러를 시험할 수 있다고 제안합니다. 더욱이 Play Solana는 첫 번째 휴대용 웹3.0 게임 콘솔인 PSG1이 10월 6일부터 배송을 시작할 것이라고 확인했습니다. 이 발표는 블록체인 유틸리티를 실제 소비자 하드웨어와 연결하며 솔라나 가격에 새로운 모멘텀을 주었습니다. 분석가들은 이 주류 게임으로의 교차가 다음 큰 랠리의 촉매제 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 그럼에도 불구하고 저항은 여전히 강합니다. 거래량이 없으면 솔라나 가격은 195-198달러 지지선 범위로 떨어질 위험이 있습니다. 트레이더들은 의견이 나뉘지만, 상승세를 보이는 이들은 게임 내러티브가 상승세를 촉진할 것이라고 베팅하고 있습니다. 롤블록, 암호화폐로 4500억 달러 게임 시장을 변화시키다 롤블록은 온라인 게임의 규칙을 다시 쓰고 있습니다. 포커 테이블부터 스포츠 베팅까지 모든 게임은 이더리움으로 보호되며 완전히 온체인에서 운영됩니다. 이는 공정한 결과와 악의적인 조작 없이 모든 결과가 영원히 기록된다는 것을 의미합니다. 롤블록이 정말 빛나는 부분은 속도입니다. 전통적인 게임 플랫폼은 입금 및 출금 처리에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 롤블록은 20개 이상의 주류 암호화폐를 지원하며 거의 즉시 자금을 이동시킵니다. 지난 해 동안 롤블록은 1500만 달러의 거래를 처리했습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:01
구글에 대한 사례가 부족한 상황에서, 법원은 독점 금지법을 스스로로부터 구했다

구글에 대한 사례가 부족한 상황에서, 법원은 독점 금지법을 스스로로부터 구했다

구글에 대한 사례가 부족한 상황에서 법원이 독점금지법을 스스로로부터 구했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 2024년 1월 9일: 허드슨 스퀘어의 워싱턴 스트리트 550번지에 위치한 구글의 새 본사 외관이 2024년 1월 9일 뉴욕시에서 볼 수 있습니다. COOKFOX Architects가 설계한 이 130만 평방피트 프로젝트는 허드슨 강변을 따라 세인트 존스 터미널 빌딩의 복원 및 확장을 포함했습니다. (사진: Michael M. Santiago/Getty Images) Getty Images 구글이 독점금지법으로 인해 법원에 의해 Chrome을 판매하도록 강요받았다면 얼마나 큰 재앙이었을까요. 위 주장을 뒷받침하는 증거는 우리 주변 어디에서나, 그리고 인터넷에서 무한한 양의 정보에 접근할 수 있는 수많은 방법에서 찾을 수 있습니다. 하지만 최신 상황을 유지하려면, Bing, DuckDuckGo, Grok, Co-Pilot, Perplexity, ChatGPT 또는 - 그렇습니다 - Google에서 "Anthropic"이라는 단어를 검색하기만 하면 됩니다. 사전에서 anthropic의 정의는 "인간 생명의 존재와 관련되거나 이에 관한 것, 특히 우주 이론에 대한 제약으로서"이지만, 대문자 A로 시작하는 Anthropic을 검색하면 여러분이 이것을 읽고 있는 지금 거의 확실히 초기 단계에 있는 인공지능(AI) 미래를 열심히 발견하려고 노력하는 또 다른 기업으로 이어집니다. Anthropic의 "Claude"는 "도움이 되고, 정직하며, 해롭지 않도록 설계된 대화형 AI"로 설명됩니다. 이것을 현재와 미래에 우리 시간을 위한 더 많은 경쟁으로 생각하세요. 미래는 Anthropic의 1,850억 달러 사적 가치 평가를 고려할 때 중요한 설명어입니다. Anthropic은 불과 4년 전에 문을 열었습니다. 이것이 요점이며, 또한 뉴욕 타임즈에서 전 법무부 차관 Jonathan Kanter의 "워싱턴은 광범위한 독점금지법 위반에 대해 구글에 책임을 물을 수 있는 넓은 기회가 있었습니다. 그 기회를 잡는 대신, 법원은 행운의 반등을 바라며 보드에서 퍽을 튕겼습니다"라는 한탄에 대한 답변이기도 합니다. 더 조용한 순간에, Kanter...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:49
세 가지 방식으로 수익을 얻을 수 있는 암호화폐 프리세일: PEPENODE의 다중 수익 시스템

세 가지 방식으로 수익을 얻을 수 있는 암호화폐 프리세일: PEPENODE의 다중 수익 시스템

Pepenode는 프리세일 모델을 변경하기로 결정했습니다. 참가자들을 그냥 기다리게 하는 대신, 즉시 수익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 프리세일 첫날부터 보상을 생성하기 시작할 수 있습니다. 마이닝, 스테이킹 및 상승하는 프리세일 가격이 모두 함께 작동하여 프로젝트가 실제로 시작되기 전에도 활동을 만들어냅니다. 이것이 이를.. 세 가지 방식으로 수익을 얻을 수 있는 암호화폐 프리세일: PEPENODE의 다중 수익 시스템이라는 글이 99Bitcoins에 처음 게시되었습니다.
99Bitcoins2025/09/08 02:23
모두가 ETF 자금 유입에 집중하는 동안, SpacePay의 프리세일은 조용히 100만 달러 마크를 넘어섰습니다

모두가 ETF 자금 유입에 집중하는 동안, SpacePay의 프리세일은 조용히 100만 달러 마크를 넘어섰습니다

현재 암호화폐 업계의 주목을 받고 있는 것은 상장지수펀드입니다. 많은 자금이 이더리움과 비트코인 ETF로 유입되고 있습니다. BlackRock, Fidelity, Grayscale과 같은 주요 금융 기관들이 이러한 코인들에 상당한 가중치를 두고 있습니다. 이제는 단순한 거래를 넘어 월스트리트가 암호화폐를 규제된 투자 자산 클래스로 인정하는 단계에 이르렀습니다. XRP는.. 이 글 "모두가 ETF 자금 유입에 집중하는 동안, SpacePay의 프리세일이 조용히 100만 달러를 돌파했다"는 99Bitcoins에 처음 게시되었습니다.
99Bitcoins2025/09/08 02:17
