솔라나 가격 예측, SOL이 30배 잠재력을 가진 롤블록에 자금이 지원됨에 따라 350달러를 목표로 할 수 있음을 보여줌

솔라나 가격 예측에 따르면 자금이 30배 성장 가능성을 가진 롤블록을 지원하면서 SOL이 350달러를 목표로 할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 솔라나는 203달러 바로 위에서 거래되며 강세 신호를 보이고 있습니다. 이 알트코인은 211달러 근처의 저항선에 압력을 가하고 있으며, 분석가들은 돌파가 발생하면 몇 주 안에 솔라나 가격이 218달러로 향할 수 있다고 말합니다. 일부는 모멘텀이 유지된다면 연말 전에 350달러까지 상승할 것으로 예상합니다. 하지만 솔라나가 계속해서 관심을 끌고 있는 동안, 새로운 암호화폐 프로젝트가 주목을 받고 있습니다. 롤블록은 프리세일에서 500% 상승했으며, 분석가들은 GameFi 생태계를 확장함에 따라 30배 상승할 여지가 있다고 봅니다. 솔라나 가격 예측: 350달러가 가능할까요? 트레이더들은 솔라나 가격 차트를 주시하고 있습니다. 211달러 수준이 핵심 전장이 되었습니다. 상승세가 이를 돌파하면 220-230달러로 가는 길이 빠르게 열립니다. 거기서부터 장기 모델은 특히 웹3.0 게임 채택이 증가함에 따라 솔라나 가격이 350달러를 시험할 수 있다고 제안합니다. 더욱이 Play Solana는 첫 번째 휴대용 웹3.0 게임 콘솔인 PSG1이 10월 6일부터 배송을 시작할 것이라고 확인했습니다. 이 발표는 블록체인 유틸리티를 실제 소비자 하드웨어와 연결하며 솔라나 가격에 새로운 모멘텀을 주었습니다. 분석가들은 이 주류 게임으로의 교차가 다음 큰 랠리의 촉매제 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 그럼에도 불구하고 저항은 여전히 강합니다. 거래량이 없으면 솔라나 가격은 195-198달러 지지선 범위로 떨어질 위험이 있습니다. 트레이더들은 의견이 나뉘지만, 상승세를 보이는 이들은 게임 내러티브가 상승세를 촉진할 것이라고 베팅하고 있습니다. 롤블록, 암호화폐로 4500억 달러 게임 시장을 변화시키다 롤블록은 온라인 게임의 규칙을 다시 쓰고 있습니다. 포커 테이블부터 스포츠 베팅까지 모든 게임은 이더리움으로 보호되며 완전히 온체인에서 운영됩니다. 이는 공정한 결과와 악의적인 조작 없이 모든 결과가 영원히 기록된다는 것을 의미합니다. 롤블록이 정말 빛나는 부분은 속도입니다. 전통적인 게임 플랫폼은 입금 및 출금 처리에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 롤블록은 20개 이상의 주류 암호화폐를 지원하며 거의 즉시 자금을 이동시킵니다. 지난 해 동안 롤블록은 1500만 달러의 거래를 처리했습니다...