주의: 새로운 주간에 15개 알트코인에서 대량의 토큰 잠금 해제가 있습니다! 여기 일별, 시간별 목록입니다
비트코인(BTC)의 가격은 지난 주 상당히 변동이 심했으며, 주기적으로 108,000달러 아래로 떨어졌고 글 작성 시점에는 약 111,000달러에 거래되고 있습니다. 알트코인의 전반적인 모습은 여전히 녹색을 유지하고 있지만, 대부분의 알트코인에서 두 자릿수 수익에는 도달하지 못했습니다. 이더리움도 약 4%의 손실로 한 주를 마감할 예정입니다. 또한, 이번 주에 많은 알트코인이 상당한 토큰 잠금 해제를 경험할 것입니다. 다음은 Bitcoinsistemi.com에서 특별히 여러분을 위해 준비한 토큰 잠금 해제 일정입니다. (모든 시간은 UTC+3 터키 시간으로 표시됨)
Space and Time (SXT)
시장 가치: 1억 1,019만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 190만 달러(시가총액의 1.73% 기준)
날짜: 2025년 9월 8일, 03:00
Movement (MOVE)
시장 가치: 3억 1,752만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 596만 달러(시가총액의 1.88% 기준)
날짜: 2025년 9월 9일, 03:00
Xai (XAI)
시장 가치: 8,045만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 178만 달러(시가총액의 2.21% 기준)
날짜: 2025년 9월 9일, 09:00
Cheelee (CHEEL)
시장 가치: 1억 5,406만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 2,252만 달러(시가총액의 14.63% 기준)
날짜: 2025년 9월 10일, 12:00
io.net (IO)
시장 가치: 1억 657만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 539만 달러(시가총액의 5.08% 기준)
날짜: 2025년 9월 11일, 03:00
Nereus Token (NRS)
시장 가치: 536만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 245만 달러(시가총액의 45.78% 기준)
날짜: 2025년 9월 11일, 03:00
Banana Gun (BANANA)
시장 가치: 7,704만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 351만 달러(시가총액의 4.57% 기준)
날짜: 2025년 9월 11일, 09:00
Moca Network (MOCA)
시장 가치: 2억 4,392만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 1,383만 달러(시가총액의 5.68% 기준)
날짜: 2025년 9월 11일, 17:00
Aptos (APT)
시장 가치: 29억 4천만 달러
잠금 해제될 토큰 양: 4,817만 달러(시가총액의 1.64% 기준)
날짜: 2025년 9월 12일...
