2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
테더, 비트코인 매도 루머 일축하고 BTC, 금, 토지에 대한 투자 강화

테더, 비트코인 매도 루머 일축하고 BTC, 금, 토지에 대한 투자 강화

테더, 비트코인 매도 루머 일축하고 BTC, 금, 토지에 더블 다운했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인터넷은 좋은 음모론을 좋아하며, 특히 크립토 트위터의 영원한 공포의 대상인 테더와 관련된 것일 때 더욱 그렇습니다. 이번 주, 세계 최대 스테이블코인 발행사가 반짝이는 금속을 쫓기 위해 비트코인을 덤핑하고 있다는 소문이 돌았습니다. 하지만 테더 CEO 파올로 아르도이노는 이를 용납하지 않았습니다. 일요일 X에 올린 게시물에서 아르도이노는 이 추측을 단호히 부인하며 회사가 "비트코인을 전혀 판매하지 않았다"고 밝혔습니다. 대신, 그는 초과 이익을 취하여 실물 자산인 비트코인, 금, 그리고 - 어떤 대비론자도 자랑스러워할 만한 움직임으로 - 토지에 투자하는 테더의 전략을 재확인했습니다. 아르도이노는 이 추측을 단호히 부인했습니다. 출처: X 루머의 출처 이 소동은 유튜버 클라이브 톰슨이 테더의 분기별 증명이 비트코인 매도를 보여준다고 주장하면서 시작되었습니다. 그의 계산에 따르면, 테더의 BTC 보유량이 2025년 1분기 92,650 BTC에서 2분기 83,274 BTC로 줄어들었습니다. 트위터 패닉이 시작되었습니다: 테더가 다른 모든 사람들이 사토시를 쌓고 있는 동안 비밀리에 코인을 처분하고 있었을까요? 그렇지 않습니다. Jan3의 CEO이자 오랜 비트코인 전도사인 샘슨 모우가 현실 확인을 위해 나섰습니다. 그는 테더가 단순히 19,800 BTC를 Twenty One Capital(XXI) - 스트라이크의 잭 말러스가 운영하는 새로운 비트코인 네이티브 금융 플랫폼 - 로 이동했다고 설명했습니다. 여기에는 6월에 14,000 BTC와 7월에 추가로 5,800 BTC가 포함되었습니다. 번역하자면: 코인은 이동했을 뿐, 덤핑된 것이 아닙니다. 모우는 심지어 이 이체를 고려하면 테더가 실제로 순 보유량을 증가시켰다고 지적했습니다. 아르도이노는 이를 뒷받침하며, 이 루머들을 FUD라고 부르고 테더가 여전히 지구상에서 가장 큰 기관 비트코인 고래 중 하나라고 재확인했습니다. 더 큰 그림: 테더의 전쟁 자금 현재 테더는 BitcoinTreasuries.net에 따르면 약 111억 7천만 달러 가치의 100,521 BTC 이상을 보유하고 있습니다. 이는 마이클 세일러의 마이크로스트래티지와 심지어 일부 주권국가와 같은 리그에 속합니다. 테더의 대차대조표는 덜...
스레숄드
T$0.01499-0.85%
Fud the Pug
FUD$0.0000000353+6.87%
비트코인
BTC$121,436.31-1.11%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:35
공유하기
세일러와 엘살바도르의 부켈레, 대담한 베팅으로 비트코인 데이 기념

세일러와 엘살바도르의 부켈레, 대담한 베팅으로 비트코인 데이 기념

세일러와 엘살바도르의 부켈레, 대담한 베팅으로 비트코인 데이를 기념하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르의 대통령 나이브 부켈레는 상징적인 제스처로 비트코인 데이를 기념하며, 선구적인 암호화폐의 가격 궤적에 대한 투기를 불러일으켰습니다. 그의 발언은 역사적 패턴이 앞으로 변동성이 있을 수 있음을 시사하는 시점에 나왔습니다. 부켈레의 비트코인 데이 제스처, 시장 계절성 경고와 만나다 9월 7일, 부켈레는 X(트위터)에서 비트코인 데이를 위해 21 BTC를 구매하고 있다고 밝혔습니다. 이 글을 작성하는 시점에 BTC 거래가가 111,175달러인 현재 시세로, 이는 233만 4천 달러 상당의 구매를 의미합니다. 스폰서드 스폰서드 돌이켜보면, 엘살바도르는 2021년 9월 7일에 비트코인을 법정 통화로 채택했습니다. 이 움직임은 이 작은 중앙아메리카 국가의 글로벌 암호화폐 선구자로서의 명성을 공고히 했습니다. "엘살바도르가 비트코인 데이를 축하합니다! 비트코인 오피스는 엘살바도르가 비트코인을 법정 통화로 만든 이후 4년 중 3년 동안 비트코인 국가를 구축해 온 것을 자랑스럽게 생각합니다,"라고 비트코인 오피스는 공유했습니다. 따라서, 이 타이밍은 의도적이며, 금과 비트코인 간의 대화가 과열되고 있는 시점에 나왔습니다. 테더와 같은 플레이어들을 넘어, 엘살바도르도 최근 같은 맥락에서 헤드라인을 장식했는데, 비트코인 전략이 점진적으로 글로벌 테스트에 직면함에 따라 중앙아메리카 국가에서 금이 상승하고 있습니다. 그러나 올해의 기념행사는 IMF가 국가의 주장의 진위를 의심하는 가운데, 엘살바도르에서 비트코인에 대한 감시가 증가하는 상황에서 열렸습니다. 이러한 배경에서, 사용자들은 부켈레의 주장에 대해 회의적인 태도를 유지하고 있습니다. 전략의 마이클 세일러, 더 많은 비트코인 구매 암시 스폰서드 스폰서드 부켈레 대통령을 넘어, 세계에서 가장 눈에 띄는 기업 비트코인 강세론자인 MicroStrategy의 공동 창업자이자 집행 의장 마이클 세일러는 더 많은 BTC를 구매할 계획을 암시했습니다. 이 발언은 비즈니스 인텔리전스 회사의 추가적인 비트코인 축적에 대한 힌트로 널리 해석되었습니다. Bitcoin Treasuries의 데이터에 따르면 전략(이전 MicroStrategy)은 이미 636,000 BTC 이상을 보유하고 있습니다. 기업 BTC 홀더. 출처: Bitcoin Treasuries 투자자들은 세일러의 움직임을 면밀히 추적하고 있습니다. 왜냐하면...
비트코인
BTC$121,436.31-1.11%
Moonveil
MORE$0.03653+71.66%
Movement
MOVE$0.1071-3.07%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:33
공유하기
Koah, AI 앱 광고의 새로운 시대를 열기 위한 중요한 500만 달러 확보

Koah, AI 앱 광고의 새로운 시대를 열기 위한 중요한 500만 달러 확보

Koah, AI 앱 광고의 새로운 시대를 열기 위한 중요한 500만 달러 확보에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AI 수익화: Koah, AI 앱 광고의 새로운 시대를 열기 위한 중요한 500만 달러 확보 콘텐츠로 건너뛰기 홈 AI 뉴스 AI 수익화: Koah, AI 앱 광고의 새로운 시대를 열기 위한 중요한 500만 달러 확보 출처: https://bitcoinworld.co.in/koah-ai-monetization-ads/
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:12
공유하기
새로운 주간에 추적해야 할 알트코인

새로운 주간에 추적해야 할 알트코인

이 게시물 '이번 주에 추적해야 할 알트코인들'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가 The DeFi Investor가 이번 주에 주목해야 할 알트코인을 공유했습니다. 분석가는 9월 9일과 10일 사이의 중요한 발전이 시장 활동을 증가시킬 수 있다고 언급했습니다. 다음은 분석가의 주간 관심 목록입니다: Solana (SOL): SOL Strategies는 9월 9일 나스닥에 상장되는 첫 번째 솔라나 재무 회사가 될 것입니다. Resolv (RESOLV): Resolv S2 포인트 프로그램이 9월 9일에 종료됩니다. Ethena (ENA): StablecoinX가 매일 500만-1,000만 달러 상당의 ENA를 구매하기 시작할 것입니다. Linea (LINEA): Linea의 토큰 생성 이벤트(TGE)가 9월 10일에 진행될 예정입니다. Home (HOME): DeFi 앱이 다음 주에 "모두를 위한 1000 HOME 보너스" 캠페인을 발표할 예정입니다. Polkadot (DOT): 9월 8일에 주요 제품 출시가 예정되어 있습니다(세부 사항은 아직 공개되지 않음). Falcon Finance (Falcon): WorldLibertyFi와의 주요 공동 발표가 계획되어 있습니다. Dogecoin (DOGE): 미국 최초의 Dogecoin ETF 펀드가 다음 주에 출시될 수 있다고 합니다. Sonic (S): Sonic의 S 토큰 공급량의 5.02%가 9월 9일에 잠금 해제될 예정입니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/
솔라나
SOL$220.4-0.97%
Sonic SVM
SONIC$0.16565-3.75%
DeFi
DEFI$0.0017-7.40%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:05
공유하기
켄터키 다운스에서 스텔리파이가 성명을 발표하다

켄터키 다운스에서 스텔리파이가 성명을 발표하다

켄터키 다운스에서 스텔리파이가 성명을 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스텔리파이는 켄터키 다운스에서의 두 번의 우승에서 환상적인 모습을 보여주었습니다 Coady 사진 모든 스포츠 시즌과 마찬가지로, 선수들에게는 상승과 하락이 있습니다. 적절한 시기에 좋은 성적을 내는 것이 항상 목표이며, 한 발 빠른 암말에게 켄터키 다운스에서의 성적은 그녀가 현재 암말 잔디 부문에서 주요 선수임을 말해줍니다. 켄터키 다운스 경주 미팅은 빠르게 잔디 주자들의 목적지가 되었습니다. 상금은 상승세에 있는 주자들에게 명백한 장소가 되지만, 경주일의 간격도 조랑말들이 그들의 올바름을 지속할 기회를 제공합니다. 스텔리파이는 처칠 다운스에서 연속 우승을 거둔 후 켄터키 다운스에 온 저스티파이의 4세 딸입니다. 그녀의 경력에서 단 4번만 경주한 이 브래드 콕스의 훈련생은 8월 28일 프랭클린, 켄터키 트랙의 개막일에 허용 경주에서 자신의 실력을 뽐냈습니다. 1마일 반 경주에서 매 단계를 이끌며, 스텔리파이는 2마신 차이로 우승을 완성했습니다. 8월 28일의 강력한 점수는 그녀의 교묘한 조련사에게 9월 6일 라이트 앤 원더 레이디스 마라톤에서 200만 달러의 상금 중 일부를 차지할 수 있는 충분한 자신감을 주었습니다. 처칠에서의 마지막 우승이 6월 12일에 있었던 콕스는 그녀의 경주 간격에 대해 걱정하지 않았습니다. 요즘은 8일 만에 트랙에 복귀하는 것이 일반적인 관행은 아니지만, 루이 뷔통에서 쇼핑할 기회가 있다면 큰 상금이 접근 방식을 바꿀 수 있습니다. 1마일 5/16 마라톤에 대한 녹색 신호를 받은 스텔리파이는 게이트가 열렸을 때 출발 준비를 하고 있었습니다. 목적을 가지고 출발한 이 저스티파이의 딸은 즉시 지휘권을 맡아 11마리의 말들을 유일한 유럽식...
STUFF.io
STUFF$0.00388-5.36%
ChangeX
CHANGE$0.00158235-3.91%
Sunrise Layer
RISE$0.010422+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:01
공유하기
스트레이 키즈, 2025년 미국에서 두 번째로 큰 판매 주간 기록

스트레이 키즈, 2025년 미국에서 두 번째로 큰 판매 주간 기록

스트레이 키즈, 2025년 미국에서 두 번째로 큰 판매 주간 기록 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스트레이 키즈의 'Karma'가 313,000 유닛(순수 판매량 296,000 포함)으로 빌보드 200 차트 1위로 데뷔했으며, 이는 2025년 첫 주 판매량 중 두 번째로 큰 규모입니다. 2024년 12월 12일 공개된 이 이미지에서 스트레이 키즈의 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔이 2024 빌보드 뮤직 어워드에서 공연하고 있습니다. (사진: JYP 엔터테인먼트/Penske Media via Getty Images) Penske Media via Getty Images 스트레이 키즈의 새 앨범 'Karma'는 현재 미국에서 가장 큰 앨범임이 분명합니다. 이 한국 보이 그룹은 최근 발매된 프로젝트로 여러 차트를 석권했으며, 단순히 진입한 것이 아니라 'Karma'는 다른 모든 타이틀을 큰 차이로 이겼습니다. 'Karma'는 세계 최대 음악 시장에서 2025년 최대 규모의 론칭 중 하나를 기록했으며, 스트레이 키즈는 단 한 명의 다른 유명 음악가에게만 뒤처졌습니다. 'Karma', 첫 주 판매량 대폭 기록 'Karma'는 첫 주에 296,000건의 순수 구매량을 기록했습니다. 이는 2025년 미국에서 두 번째로 큰 첫 주 판매량입니다. 위켄드, 여전히 올해 최고 판매 론칭 1위 유지 첫 주 판매량 1위는 여전히 위켄드의 최신 앨범 'Hurry Up Tomorrow'에 있습니다. 이 앨범은 359,000 판매량과 훨씬 더 인상적인 총합으로 출시되었습니다. 스트레이 키즈, 빌보드 200 1위 달성 'Karma'는 313,000 등가 유닛으로 빌보드 200(미국에서 가장 많이 소비된 앨범과 EP를 나열하는 차트)에서 1위로 데뷔했습니다. 모건 월렌의 'I'm the Problem'은 493,000 등가 유닛으로 시작하며 2025년 발매작 중 선두를 달리고 있으며, 'Hurry Up Tomorrow'는 같은 차트에서 495,000 등가 카피로 1위로 시작했습니다. 테일러 스위프트, 곧 모두를 넘어설 수도 이러한 기록들은 테일러 스위프트가 다가오는 앨범 'The Life of a Showgirl'을 발매하는 몇 주 후에 깨질 가능성이 높습니다...
MemeCore
M$2.08493-1.07%
스레숄드
T$0.01499-0.85%
Union
U$0.009362-3.14%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:58
공유하기
베네수엘라 사건 이전, 미국산 전투기들이 중동에서 대치

베네수엘라 사건 이전, 미국산 전투기들이 중동에서 대치

베네수엘라 사건 이전, 미국산 전투기들이 중동에서 맞붙었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 베네수엘라 공군 F16 항공기가 수도 카라카스에서 군사 의식에 참여하고 있습니다. 2014년 3월 5일. (JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 미국과 베네수엘라 간의 긴장이 고조되면서 미국이 미국산 F-16 전투기로 무장한 군대와 싸울 가능성이 제기되었습니다. 만약 그런 일이 실제로 발생한다면, 중동에서의 여러 과거 사례가 적절히 보여주듯이 미국산 전투기들이 서로 맞붙는 첫 사례는 아닐 것입니다. 베네수엘라 공군(공식 명칭: 베네수엘라 볼리바리안 군사 항공)에 속한 미국산 F-16 전투기 두 대가 목요일에 알레이 버크급 이지스 유도 미사일 구축함 USS 제이슨 던햄 상공을 비행했습니다. CBS 뉴스가 인용한 국방부 관계자들은 던햄과 베네수엘라 F-16 모두 서로의 무기 사정거리 내에 있었다고 언급했습니다. 이 비행은 미 해군이 남부 카리브해에서 베네수엘라에서 마약을 운반하던 것으로 추정되는 소형 쾌속정을 침몰시켜 승무원 11명 전원이 사망한 지 이틀 후에 발생했습니다. 트럼프 행정부는 이 지역의 군사력 증강을 지원하기 위해 10대의 5세대 F-35 라이트닝 II 스텔스 공격기를 푸에르토리코에 배치하도록 명령했습니다. 트럼프 대통령은 금요일에 베네수엘라 전투기가 다시 미국 군함 상공을 비행하여 "우리를 위험한 상황에 처하게 한다면, 격추될 것"이라고 경고했습니다. 트럼프는 또한 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 정부에 대한 정권 교체를 "논의하고 있지 않다"고 명확히 했습니다. 가능성은 낮지만, F-35와 같은 최신 미국 제트기가 1980년대 초에 획득한 초기 Block 15 빈티지인 훨씬 오래된 베네수엘라 F-16을 격추하는 시나리오를 완전히 배제할 수는 없습니다. 카라카스가 의심할 여지 없이 소수의 작전 가능한 F-16만 보유하고 있음에도 불구하고, 펜타곤이 설명한 바와 같이 이미 일부를 출격시켰다는 사실은...
SynFutures
F$0.010732-6.18%
스레숄드
T$0.01499-0.85%
Union
U$0.009362-3.14%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:55
공유하기
로페스 대 실바 전체 파이트 카드

로페스 대 실바 전체 파이트 카드

로페스 대 실바 전체 파이트 카드 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이애미, 플로리다 - 2025년 4월 12일: 브라질의 디에고 로페스가 마이애미 플로리다의 케세야 센터에서 열린 UFC 314 페더급 타이틀 경기에서 호주의 알렉산더 볼카노프스키와 싸우기 전 반응하고 있다. (사진: 메건 브릭스/Getty Images) Getty Images UFC는 2025년 9월 13일 토요일, 텍사스 샌안토니오의 프로스트 뱅크 센터에서 Noche UFC 2025 파이트 카드를 선보입니다. 메인 이벤트에서는 최근 UFC 페더급 타이틀 도전자 디에고 로페스가 2024년 UFC에 합류한 이후 무패 행진을 이어가고 있는 진 실바와 맞붙습니다. Noche UFC 이벤트는 ESPN+에서 스트리밍됩니다. Forbes UFC 파리 메인 이벤트 배당, 픽, 예측: 이마보프 대 보랄료 작성자: 트렌트 라인스미스 Noche UFC 2025 메인 카드 디에고 로페스 대 진 실바 롭 폰트 대 데이비드 마르티네즈 켈빈 개스텔럼 대 더스틴 스톨츠퍼스 산티아고 루나 대 쿠앙 레 Noche UFC 2025 예비 카드 알렉산더 에르난데즈 대 디에고 페레이라 호세 다니엘 메디나 대 두스코 토도로비치 클라우디오 푸에예스 대 호아킴 실바 타티아나 수아레즈 대 아만다 레모스 헤수스 산토스 아길라르 대 루이스 구룰레 재커리 리스 대 세드리케스 듀마스 알레산드로 코스타 대 알덴 코리아 몬세라트 렌돈 대 앨리스 페레이라 로드리고 세지난도 대 다닐 돈첸코 Forbes UFC 321 메인 이벤트: 톰 애스피널 대 시릴 가네 오프닝 배팅 배당 작성자: 트렌트 라인스미스 Noche UFC 메인 카드는 동일한 스트리밍 서비스에서 진행되는 예비 경기 이후인 동부 시간 오후 6시(한국 시간 오전 7시)에 ESPN+에서 스트리밍됩니다. 이 카드는 같은 날 밤 라스베이거스에서 넷플릭스를 통해 예정된 카넬로 알바레즈 대 테렌스 크로포드 복싱 매치와 겹치지 않을 것입니다. Noche UFC 2025 메인 이벤트: 디에고 로페스 대 진 실바 마이애미, 플로리다 - 2025년 4월 12일: 브라질의 디에고 로페스가 마이애미 플로리다의 케세야 센터에서 열린 UFC 314 페더급 타이틀 경기에서 호주의 알렉산더 볼카노프스키와 싸운 후 반응하고 있다. (사진: 메건 브릭스/Getty Images) Getty Images 디에고 로페스(26-7)는...
MemeCore
M$2.08493-1.07%
Seed.Photo
PHOTO$0.7818+34.42%
테라
LUNA$0.1322-2.86%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:43
공유하기
지금 급부상 중인 바이럴 암호화폐 톱 5, 2025년 최고의 다가오는 암호화폐로 MoonBull 소개

지금 급부상 중인 바이럴 암호화폐 톱 5, 2025년 최고의 다가오는 암호화폐로 MoonBull 소개

MoonBull($MOBU)은 화이트리스트 혜택, 스테이킹 보상 및 비밀 드롭으로 2025년 바이럴 암호화폐 목록 1위를 차지했으며, Test, Coq Inu, Cheems 및 Sudeng이 그 뒤를 이었습니다.
Sunrise Layer
RISE$0.010422+2.54%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COQ INU
COQ$0.0000004548-2.61%
공유하기
Blockchainreporter2025/09/08 04:15
공유하기
DeFi 플랫폼이 향후 보안 사고를 처리하는 방법

DeFi 플랫폼이 향후 보안 사고를 처리하는 방법

DeFi 플랫폼이 향후 보안 사고를 처리하는 방법이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 탈중앙화 금융(DeFi)의 주목할 만한 첫 사례로, Venus Protocol은 북한의 라자루스 해커들이 훔친 1350만 달러를 성공적으로 회수했습니다. 이 회수는 긴급 온체인 거버넌스 투표를 통해 실행되어 탈중앙화 의사 결정의 새롭고 강력한 측면을 보여주었습니다. 공격자의 지갑은 해킹 후 단 12시간 만에 동결되고 청산되었으며, 이는 보안 침해에 대응하는 데 있어 전통적인 중앙화 금융(CeFi) 시스템보다 종종 더 빠른 속도입니다. Venus Protocol, 온체인 해킹 복구에 성공 이 사건은 해커들이 취약점을 악용했을 때 시작되었지만, 플랫폼 자체는 침해되지 않았습니다. 도난당한 자금은 빠르게 식별되었고, Venus 커뮤니티와 개발팀은 긴급 조치를 제안하기 위해 동원되었습니다. 토큰 홀더들은 신속한 온체인 투표를 통해 해커의 포지션을 강제 청산하고 도난당한 자산을 동결하는 것을 승인하여 자금을 안전한 복구 지갑으로 이전할 수 있게 했습니다. 이 사건은 탈중앙화와 보안 사이의 균형에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 일부는 진정한 탈중앙화 시스템은 거래를 되돌릴 수 있는 능력이 없어야 한다고 주장하지만, Venus Protocol의 조치를 지지하는 사람들은 손실의 신속하고 효과적인 완화가 커뮤니티 주도 접근 방식이 사용자를 보호하는 강력한 도구가 될 수 있다는 증거라고 지적합니다. "이 피싱 공포는 요즘 공격자들이 얼마나 발전했는지 보여줍니다. 우리는 모든 사람들이 자신을 더 잘 보호하는 방법을 배우기 위해 @KuanSun1990의 이야기를 읽을 것을 권장합니다. 핵심은 항상 확인하는 것입니다. 거래, 사람 또는 DApp이든 상관없이." https://t.co/gzvRqGcSkr pic.twitter.com/YlSltYoloL — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2025년 9월 7일 이 성공적인 복구는 DeFi 플랫폼이 향후 보안 사고를 처리하는 방법에 대한 선례를 세울 수 있으며, 위기 상황에서 탈중앙화 커뮤니티가 결단력 있게 행동할 수 있는 잠재력을 강조합니다. 출처: https://coinidol.com/venus-protocol-recovers/
스레숄드
T$0.01499-0.85%
Brainedge
LEARN$0.01564-0.57%
DeFi
DEFI$0.0017-7.40%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:02
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다