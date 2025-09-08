스트레이 키즈, 2025년 미국에서 두 번째로 큰 판매 주간 기록
스트레이 키즈, 2025년 미국에서 두 번째로 큰 판매 주간 기록 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스트레이 키즈의 'Karma'가 313,000 유닛(순수 판매량 296,000 포함)으로 빌보드 200 차트 1위로 데뷔했으며, 이는 2025년 첫 주 판매량 중 두 번째로 큰 규모입니다. 2024년 12월 12일 공개된 이 이미지에서 스트레이 키즈의 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔이 2024 빌보드 뮤직 어워드에서 공연하고 있습니다. (사진: JYP 엔터테인먼트/Penske Media via Getty Images) Penske Media via Getty Images 스트레이 키즈의 새 앨범 'Karma'는 현재 미국에서 가장 큰 앨범임이 분명합니다. 이 한국 보이 그룹은 최근 발매된 프로젝트로 여러 차트를 석권했으며, 단순히 진입한 것이 아니라 'Karma'는 다른 모든 타이틀을 큰 차이로 이겼습니다. 'Karma'는 세계 최대 음악 시장에서 2025년 최대 규모의 론칭 중 하나를 기록했으며, 스트레이 키즈는 단 한 명의 다른 유명 음악가에게만 뒤처졌습니다.
'Karma', 첫 주 판매량 대폭 기록
'Karma'는 첫 주에 296,000건의 순수 구매량을 기록했습니다. 이는 2025년 미국에서 두 번째로 큰 첫 주 판매량입니다.
위켄드, 여전히 올해 최고 판매 론칭 1위 유지
첫 주 판매량 1위는 여전히 위켄드의 최신 앨범 'Hurry Up Tomorrow'에 있습니다. 이 앨범은 359,000 판매량과 훨씬 더 인상적인 총합으로 출시되었습니다.
스트레이 키즈, 빌보드 200 1위 달성
'Karma'는 313,000 등가 유닛으로 빌보드 200(미국에서 가장 많이 소비된 앨범과 EP를 나열하는 차트)에서 1위로 데뷔했습니다. 모건 월렌의 'I'm the Problem'은 493,000 등가 유닛으로 시작하며 2025년 발매작 중 선두를 달리고 있으며, 'Hurry Up Tomorrow'는 같은 차트에서 495,000 등가 카피로 1위로 시작했습니다.
테일러 스위프트, 곧 모두를 넘어설 수도
이러한 기록들은 테일러 스위프트가 다가오는 앨범 'The Life of a Showgirl'을 발매하는 몇 주 후에 깨질 가능성이 높습니다...
