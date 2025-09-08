세일러와 엘살바도르의 부켈레, 대담한 베팅으로 비트코인 데이 기념

엘살바도르의 대통령 나이브 부켈레는 상징적인 제스처로 비트코인 데이를 기념하며, 선구적인 암호화폐의 가격 궤적에 대한 투기를 불러일으켰습니다. 그의 발언은 역사적 패턴이 앞으로 변동성이 있을 수 있음을 시사하는 시점에 나왔습니다. 부켈레의 비트코인 데이 제스처, 시장 계절성 경고와 만나다 9월 7일, 부켈레는 X(트위터)에서 비트코인 데이를 위해 21 BTC를 구매하고 있다고 밝혔습니다. 이 글을 작성하는 시점에 BTC 거래가가 111,175달러인 현재 시세로, 이는 233만 4천 달러 상당의 구매를 의미합니다. 돌이켜보면, 엘살바도르는 2021년 9월 7일에 비트코인을 법정 통화로 채택했습니다. 이 움직임은 이 작은 중앙아메리카 국가의 글로벌 암호화폐 선구자로서의 명성을 공고히 했습니다. "엘살바도르가 비트코인 데이를 축하합니다! 비트코인 오피스는 엘살바도르가 비트코인을 법정 통화로 만든 이후 4년 중 3년 동안 비트코인 국가를 구축해 온 것을 자랑스럽게 생각합니다,"라고 비트코인 오피스는 공유했습니다. 따라서, 이 타이밍은 의도적이며, 금과 비트코인 간의 대화가 과열되고 있는 시점에 나왔습니다. 테더와 같은 플레이어들을 넘어, 엘살바도르도 최근 같은 맥락에서 헤드라인을 장식했는데, 비트코인 전략이 점진적으로 글로벌 테스트에 직면함에 따라 중앙아메리카 국가에서 금이 상승하고 있습니다. 그러나 올해의 기념행사는 IMF가 국가의 주장의 진위를 의심하는 가운데, 엘살바도르에서 비트코인에 대한 감시가 증가하는 상황에서 열렸습니다. 이러한 배경에서, 사용자들은 부켈레의 주장에 대해 회의적인 태도를 유지하고 있습니다. 전략의 마이클 세일러, 더 많은 비트코인 구매 암시 부켈레 대통령을 넘어, 세계에서 가장 눈에 띄는 기업 비트코인 강세론자인 MicroStrategy의 공동 창업자이자 집행 의장 마이클 세일러는 더 많은 BTC를 구매할 계획을 암시했습니다. 이 발언은 비즈니스 인텔리전스 회사의 추가적인 비트코인 축적에 대한 힌트로 널리 해석되었습니다. Bitcoin Treasuries의 데이터에 따르면 전략(이전 MicroStrategy)은 이미 636,000 BTC 이상을 보유하고 있습니다. 기업 BTC 홀더. 출처: Bitcoin Treasuries 투자자들은 세일러의 움직임을 면밀히 추적하고 있습니다. 왜냐하면...