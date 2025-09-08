솔라나 가격 전망: ETF 촉매제와 리테일 자금 흐름으로 $300 시야권에

면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권고하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 2025년 솔라나의 부활은 회의론자들조차 놀라게 했습니다. 한때 서비스 중단과 기술적 병목 현상으로 비판받았던 이 네트워크는 업그레이드와 기관의 인정을 통해 명성을 재건했습니다. 유럽과 아시아에서 솔라나 ETF의 승인은 상당한 자금 유입을 유치했으며, 현재 SOL 기반 제품에 30억 달러 이상이 할당되었습니다. 이러한 구조적 수요는 솔라나를 기관 투자자들 사이에서 이더리움과 비트코인과 같은 대화에 밀어 넣고 있습니다. 분석가들은 강력한 ETF 지원과 확대되는 소매 참여로 솔라나가 연말 전에 $300에 도달할 수 있을 것이라고 제안합니다. 소매 모멘텀이 자금 유입을 주도 소매 참여가 급증하여 솔라나는 기록적인 일일 활성화 주소와 NFT 활동이 급격히 반등했습니다. 솔라나의 DeFi 프로토콜은 1월 이후 총 잠긴 가치가 두 배로 증가했으며, 네트워크의 스테이블 코인 전송은 월 400억 달러에 접근하고 있습니다. 이러한 부활은 솔라나를 신뢰할 수 있고 확장 가능한 레이어 1로서의 신뢰를 회복하는 데 도움이 되었습니다. 분석가들은 소매 수요와 ETF 자금 흐름의 결합이 가격 상승을 위한 강력한 이중 동력을 창출한다고 강조합니다.