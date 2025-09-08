MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
카를로스 알카라스, 라이벌 야닉 시너를 꺾고 US 오픈 우승으로 세계 1위 자리 차지
카를로스 알카라스, 라이벌 야닉 시너를 꺾고 US 오픈 우승으로 세계 랭킹 1위 탈환이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스페인의 카를로스 알카라스가 2025년 9월 7일 뉴욕시 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 US 오픈 테니스 대회 15일차 남자 단식 결승전에서 이탈리아의 야닉 시너를 물리친 후 축하하고 있다. (사진: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (사진: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 이 세대 최고의 두 선수 간의 US 오픈 남자 결승전에서는 무언가 양보해야 했습니다. 세계 랭킹 2위 카를로스 알카라스는 가장 큰 라이벌과의 경기에 앞서 대회에서 한 세트도 내주지 않았습니다. 1위 야닉 시너는 2년 동안 하드코트 메이저 대회에서 한 번도 패배하지 않았습니다. 결국, 알카라스가 가장 큰 무대에서 더 빛나는 활약을 펼쳤고, 그의 스피드, 파워, 그리고 논리를 거스르는 테니스 기하학을 활용하여 도널드 트럼프와 브루스 스프링스틴, 케빈 하트, 존 햄, 마사 스튜어트, 코트니 콕스를 포함한 수많은 유명인사들이 지켜보는 가운데 디펜딩 챔피언 시너를 6-2, 3-6, 6-1, 6-4로 이겼습니다. 4세트 5-4에서 알카라스가 경기를 마무리하려 할 때, 시너는 화려한 백핸드 서비스 리턴 위너로 첫 번째 매치 포인트를 살렸습니다. 두 번째 매치 포인트에서 알카라스는 시속 113마일의 에이스로 경기를 마무리했고, 관중들의 박수 속에 두 선수는 네트에서 만났습니다. 트럼프는 롤렉스 박스에서 일어나 박수를 쳤습니다. 2025년 세 번째 연속 그랜드 슬램 결승전에서의 승리로, 알카라스는 시너로부터 세계 랭킹 1위를 탈환했습니다. 이는 그의 여섯 번째 메이저 타이틀이자, 올해 두 번째, 그리고 두 번째 US 오픈 우승(2022)이었습니다. "야닉에 대해 먼저 말하고 싶습니다," 알카라스는 코트에서 말했습니다. "당신이 시즌 내내 보여주는 것은 믿을 수 없습니다. 참가하는 모든 대회에서 훌륭한 수준을 보여줍니다. 저는 가족보다 당신을 더 자주 보고 있어요... 한 주 내내 훌륭한 경기력이었습니다." 알카라스는 시너의 서브를 다섯 번 브레이크했습니다...
M
$2.08493
-1.07%
T
$0.01499
-0.85%
CITY
$0.973
-1.65%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:49
발행 권한을 둘러싼 치열한 전투 공개
게시물 발행 권한을 위한 치열한 전쟁 공개가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Hyperliquid USDH 스테이블 코인: 발행 권한을 위한 치열한 전쟁 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Hyperliquid USDH 스테이블 코인: 발행 권한을 위한 치열한 전쟁 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/hyperliquid-usdh-stablecoin-battle/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:42
카르다노 전망: 분석가들이 ADA의 2배 성장 가능성을 예측하며 100배 상승 잠재력을 가진 돌파 경쟁자를 주목
카르다노 예측: 분석가들이 ADA의 2배 급등 가능성을 제시하며 100배 상승 가능성이 있는 돌파 경쟁자를 강조하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 카르다노는 오랫동안 투자자들이 가장 많은 사랑을 쏟는 프로젝트 중 하나였습니다. 이 프로젝트는 항상 암호화폐 세계에서 확장성과 지속 가능성 문제를 해결하기 위한 균형 잡힌 계획을 제공하겠다고 약속해 왔기 때문입니다. 이제 분석가들은 많은 고래 움직임, 성장하는 생태계, 그리고 투자자들의 증가된 관심 덕분에 ADA가 향후 4년 내에 급등할 것이라고 주장하고 있습니다. 하지만 카르다노만이 유일한 선택지는 아닙니다. 기존의 틀을 깨는 경쟁자가 언론에서 100배의 잠재적 가치 전망을 가능하게 만들고 있으며, 확장되는 시장 전반에 걸쳐 새로운 잠재력을 반영하고 있습니다. 카르다노의 2배 가격 급등을 향한 경로 카르다노는 항상 거버넌스와 R&D(연구 개발)에 중점을 둔 독특한 존재로 자리매김해 왔습니다. 최근의 거버넌스 투표와 성장하는 개발자 생태계는 장기적인 채택을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 이러한 구조적 요소들은 일부 분석가들에 따르면 다음 사이클에서 ADA의 시가총액이 2배 상승하는 데 도움이 될 수 있습니다. 위에 보이는 것처럼, 위의 내용을 증명하는 또 다른 이유는 고래들의 추가입니다. 주요 지갑으로 꾸준히 흘러 들어오는 자금은 가격 궤적을 안정적으로 유지하고 있습니다. "과거의 랠리" ThickTrapp27은 이전 상승장에서의 상승세가 2025년으로 다시 더 강한 움직임을 준비하고 있을 수 있다고 지적했습니다. ADA 강세를 가리키는 기술적 지표들 기술적으로, ADA는 몇몇 강한 저항선에 직면해 있습니다. 만약 거래량과 함께 0.90달러에서 0.92달러 범위를 돌파한다면, 분석가들은 이 토큰이 1.50달러 지역을 노릴 준비가 될 것이라고 생각합니다. 이는 카르다노의 성장을 지켜보는 투자자들에게 심리적 이정표가 될 것입니다. 0.75달러에서 강한 지지선이 있는 것으로 보이며, 이곳에서 매수 관심이 계속 증가하고 있고 RSI와 다른 모멘텀 지표들도 유지되고 있습니다...
STREAM
$0.08391
+27.95%
TOWN
$0.001708
+12.96%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:40
퍼블릭 및 프라이빗 블록체인 솔루션
이 게시물 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인 솔루션은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XEM은 NEM(New Economy Movement) 블록체인 플랫폼의 기본 유틸리티 토큰입니다. NEM은 퍼블릭 체인과 프라이빗 블록체인 솔루션을 모두 제공하는 블록체인 플랫폼입니다. 다양한 산업과 사용 사례에 맞출 수 있는 다재다능한 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 합니다. NEM은 중요도 증명(PoI)이라는 독특한 합의 메커니즘을 사용하여 거래를 검증하고 네트워크를 보호합니다. PoI는 사용자의 잔액 및 거래 내역과 같은 요소를 고려하여 활성 참여자에게 보상을 제공합니다. 맞춤형 자산 및 스마트 계약 NEM은 사용자가 플랫폼에서 맞춤형 디지털 토큰을 생성하고 관리할 수 있게 하여 ICO, 로열티 프로그램 및 자산 추적을 포함한 다양한 애플리케이션을 가능하게 합니다. 또한 NEM은 특정 규칙과 동작을 수행할 수 있는 자산인 스마트 자산을 도입하여 더 복잡하고 동적인 자산 관리를 가능하게 합니다. XEM은 NEM 생태계 내에서 가치 이전 수단으로 작용하며 사용자가 네트워크 기능에 참여할 수 있게 합니다. 거래 수수료 지불, 플랫폼 서비스 접근, 그리고 잠재적으로 교환 수단으로서 플랫폼 내에서 다양한 사용 사례가 있을 수
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:17
비트코인 가격이 어려움을 겪는 동안, 다음에 예상되는 것
비트코인 가격이 어려움을 겪는 동안, 다음에 무엇을 기대할 수 있는지에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전문 트레이더 루카에 따르면, 비트코인 가격이 신고가 경신에서 하락한 것은 보이는 것만큼 단순하지 않을 수 있으며, 그는 향후 몇 주 동안 하락세가 손실을 입을 수 있다고 예측합니다. 그는 현재 비트코인(BTC) 가격이 하락세를 속여 다음 대규모 숏 스퀴즈에 가두게 될 수 있다고 말합니다. 루카에 따르면, 이것이 일어나는 것은 단지 몇 주의 문제일 뿐입니다. 그는 또한 현재 설정이 2024년 BTC 가격 돌파 이전에 작년에 발생한 프랙탈을 반영한다고 언급했습니다. 비트코인 메이커들이 베어 트랩을 설치하고 있다 루카는 계속해서 향후 몇 주 동안 BTC 가격 방향을 이해하는 핵심은 비트코인 거래소 주문장에 있다고 설명했습니다. 가장 큰 암호화폐가 아직 새로운 ATH에 도달하지 않았다는 신호 중 하나는 새로운 고점이 없다는 것입니다. 흥미롭게도, 그는 이것이 하락세 신호가 아니라고 지적했습니다. 그는 BTC가 8월 중순에 정점을 찍은 이후 어떤 고점도 돌파되지 않았으며, 이는 숏 포지션이 단기적으로 보호되고 있기 때문이라고 관찰했습니다. 이 아이디어는 마켓 메이커가 시장을 일정 범위 내에서 유지하여 숏 셀러들이 자신의 거래가 성공할 것이라고 믿게 만든다는 것입니다. 이 게시물은 2024년에 비슷한 설정이 발생했으며, 11월 돌파까지 고점이 건드려지지 않은 긴 횡보구간 동안 일어났다고 설명했습니다. 루카는 이 설정이 오래 지속될수록 하락세가 더 안일해져 숏 스퀴즈를 위한 완벽한 조건을 만든다고 말했습니다. 그는 이것이 향후 몇 주 안에 다음 주요 스퀴즈를 촉발할 수 있으며, 직관에 반하는 것처럼 보일 수 있지만, 숏의 보호와 더 높은 고점의 부재는 시장에 긍정적인 신호라고 덧붙였습니다. 4월 초 유동성 트랩과 형성되고 있는 미개발 저점에 관한 내 이론을 기억하십니까? 저는...
BTC
$121,477.41
-1.08%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:16
솔라나 가격 전망: ETF 촉매제와 리테일 자금 흐름으로 $300 시야권에
솔라나 가격 전망: ETF 촉매제와 소매 자금 흐름으로 $300 시야에 들어오다 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 기사입니다. Bitcoinsistemi.com은 위 정보나 기사에서 언급된 제품 또는 서비스로 인해 발생할 수 있는 손해나 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. Bitcoinsistemi.com은 독자들에게 기사에서 언급된 회사에 대해 개별적인 조사를 수행할 것을 권고하며, 모든 책임은 개인에게 있음을 상기시킵니다. 2025년 솔라나의 부활은 회의론자들조차 놀라게 했습니다. 한때 서비스 중단과 기술적 병목 현상으로 비판받았던 이 네트워크는 업그레이드와 기관의 인정을 통해 명성을 재건했습니다. 유럽과 아시아에서 솔라나 ETF의 승인은 상당한 자금 유입을 유치했으며, 현재 SOL 기반 제품에 30억 달러 이상이 할당되었습니다. 이러한 구조적 수요는 솔라나를 기관 투자자들 사이에서 이더리움과 비트코인과 같은 대화에 밀어 넣고 있습니다. 분석가들은 강력한 ETF 지원과 확대되는 소매 참여로 솔라나가 연말 전에 $300에 도달할 수 있을 것이라고 제안합니다. 이러한 기관 움직임과 함께, 트레이더들은 문화적 내러티브와 희소성 모델을 통해 모멘텀을 얻고 있는 MAGACOIN FINANCE와 같은 프리세일 시장도 주시하고 있습니다. 소매 모멘텀이 자금 유입을 주도 소매 참여가 급증하여 솔라나는 기록적인 일일 활성화 주소와 NFT 활동이 급격히 반등했습니다. 솔라나의 DeFi 프로토콜은 1월 이후 총 잠긴 가치가 두 배로 증가했으며, 네트워크의 스테이블 코인 전송은 월 400억 달러에 접근하고 있습니다. 이러한 부활은 솔라나를 신뢰할 수 있고 확장 가능한 레이어 1로서의 신뢰를 회복하는 데 도움이 되었습니다. 분석가들은 소매 수요와 ETF 자금 흐름의 결합이 가격 상승을 위한 강력한 이중 동력을 창출한다고 강조합니다. $300을 향한 솔라나의 모멘텀은 인프라 채택의 증거이지만, 더 높은 배수를 추구하는 트레이더들은 시야를 넓히고 있습니다. 58배 상승에 대한 전망으로 암호화폐 사냥꾼들이 MAGACOIN FINANCE의 할당을 확보하기 위해 경쟁하고 있으며, 많은 이들이 이를 사이클에 한 번뿐인 기회라고 부릅니다. 단순히 워밍업에 의해 주도되는 밈 코인과 달리, MAGACOIN FINANCE는 이중 감사를 통과하여...
HYPE
$43.57
-5.48%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:08
비트코인, 이더리움 및 WLFI, 2027년까지 FAANG 주식보다 더 좋은 성과를 낼 수 있어
비트코인, 이더리움 및 WLFI가 2027년까지 FAANG 주식을 능가할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인, 이더리움 및 워밍업 중인 WLFI는 2027년까지 FAANG 주식을 앞지를 최고 경쟁자로 부상하고 있습니다. FAANG 주식(Facebook, Apple, Amazon, Netflix 및 Google)은 수년간 장기적인 부의 창출에 관한 논의를 지배해 왔습니다. 그러나 암호화폐 시장이 발전함에 따라 새로운 질문이 제기되고 있습니다: 디지털 자산이 가장 잘 알려진 기술 회사들도 이길 수 있을까요? 분석가들에 따르면, 비트코인과 이더리움이 사상 최고치를 기록하고 WLFI와 같은 신규 진입자들이 1달러 미만에서 입지를 다지고 있다는 점을 고려할 때 답은 '예'일 수 있습니다. 이러한 토큰들은 워밍업, 유틸리티 및 모멘텀의 조합으로 인해 향후 10년 동안 가장 대담한 투자로 자리매김하고 있습니다. 이러한 토큰들은 MAGACOIN FINANCE와 같은 신흥 플레이와 함께 향후 몇 년 동안 가장 대담한 투자로 자리매김하고 있습니다. 비트코인: 지속적인 매력을 가진 디지털 골드 비트코인의 제한된 공급과 기관 채택은 계속해서 장타매매 투자자들에게 초석이 되고 있습니다. 가치 저장소로서의 성능은 이미 금과 경쟁하고 있으며, ETF가 수십억 달러의 유입을 유치함에 따라 BTC의 주류 금융에서의 위치는 안전합니다. FAANG 주식이 규제 및 경쟁 압력에 직면하는 동안, 비트코인은 전통 자산과 비교할 수 없는 희소성 주도 성장을 제공합니다. MAGACOIN FINANCE: 또 다른 모멘텀 레이어 비트코인과 이더리움은 여전히 블루칩 암호화폐 베팅이지만, MAGACOIN FINANCE는 FAANG 성과와 경쟁할 수 있는 언더독 내러티브를 제공합니다. 완벽한 진입 시점을 갖춘 이 프로젝트는 소규모 및 대규모 투자자 모두에게 매력적입니다. 분석가들은 독특한 디플레이션 설계와 빠른 사전 판매 모멘텀이 상장 전 70배 이상의 수익을 제공할 수 있는 몇 안 되는 자산 중 하나라고 주장합니다. 고래들은 이미 주류 헤드라인이 수요를 증폭시키기 전에 포지셔닝하며 주변을 맴돌고 있습니다. 기술 주식이 전통 시장을 재편한 것처럼, MAGACOIN FINANCE의 워밍업, 정당성 및 희소성의 조합은 향후 3년 동안 FAANG 스타일의 성장과 경쟁할 수 있는 연료를 제공할 수 있습니다. 이더리움: 탈중앙화...
WLFI
$0.1744
-3.16%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:04
비트코인 가격 $108,000 사이에서 안정적
비트코인 가격이 $108,000 사이에서 안정적 유지라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인 가격은 $108,000에서 $113,000 사이의 범위에서 유지되며, 트레이더들은 다음 큰 변동에 대해 추측하고 있습니다. BTC가 통합되는 동안, 또 다른 이름이 빠르게 주목을 받고 있습니다: Layer Brett. $LBRETT로 더 잘 알려진 이 이더리움 블록체인 레이어 2 밈 코인은 이미 수백만 달러를 모금한 프리세일로 주목을 받고 있습니다. 이는 단순한 워밍업이 아닙니다; 밈 에너지와 실제 블록체인 유틸리티를 결합한 잠재적 100배 알트코인으로 칭송받고 있습니다. 비트코인이 표류하는 동안 Layer Brett은 성장 중 BTC는 종종 거시적 트렌드와 기관 자금 흐름에 따라 움직이지만, Layer Brett은 자체적인 길을 개척하고 있습니다. 이 프로젝트는 최대 10,000 TPS의 번개처럼 빠른 속도와 $0.0001로 거의 보이지 않을 정도로 낮은 가스 수수료를 결합합니다. BTC의 느린 정산이나 이더리움 레이어 1의 비싼 수수료와 비교하면, $LBRETT는 실용적인 진전으로 보입니다. 게다가, 초기 사용자들은 최대 892% APY의 수익을 위해 스테이킹할 수 있으며, 이는 비트코인이 원래 형태로는 제공하지 않는 기능입니다. 2027년까지 연간 수조 달러를 처리할 것으로 예상되는 레이어 2 스케일링으로, $LBRETT는 일찍 자리를 잡고 있습니다. Layer Brett은 단순한 또 하나의 밈 토큰 이상을 제공합니다 Base의 원래 Brett은 커뮤니티 실험에 불과했습니다. Layer Brett은 ERC-20 토큰 표준을 갖춘 진지한 레이어 2 코인으로 설계된 그것의 진화입니다. $LBRETT는 밈 문화와 실제 성능을 병합합니다: 낮은 수수료, 높은 처리량, 그리고 스테이킹, NFT 연계, 게임화 보상을 포함하는 로드맵. 이는 단기적인 워밍업으로 무시되기를 거부하는 밈 코인입니다. 일상 사용자를 위한 $LBRETT 시스템 작동 방식 Layer Brett의 거래는 오프체인에서 처리되어 이더리움의 혼잡을 완화하고 거의 즉각적인 정산을 생성합니다. 구매는 간단합니다: 메타마스크나 Trust Wallet을 연결하고, ETH, USDT 또는 BNB를 사용하여 dApp을 통해 즉시 스테이킹하세요. 이 프로젝트는 또한 $1백만 경품 행사와...
T
$0.01499
-0.85%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:01
엘살바도르, 비트코인 4주년을 기념하지만 결과는 엇갈려
엘살바도르, 4년간의 비트코인 기념일을 축하하지만 결과는 엇갈려 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르의 비트코인 사무소는 2021년 9월에 시행된 비트코인(BTC) 법정 통화법의 기념일인 "비트코인 데이"를 축하하고 있습니다. 비트코인 사무소는 일요일 X 게시물에서 현재 7억 2백만 달러 이상의 가치가 있는 6,313 BTC를 보유하고 있는 국가의 전략적 비트코인 준비금과 정교한 투자자들을 위한 BTC 투자 은행을 허용하는 새로운 은행법을 강조했습니다. 정부 BTC 기관은 또한 2025년까지 8만 명의 공무원이 비트코인 인증을 받았으며, 엘살바도르가 현재 여러 공공 비트코인 및 인공지능 교육 프로그램을 주최하고 있다고 덧붙였습니다. 엘살바도르 정부가 국가 비트코인 준비금에 보유하고 있는 비트코인. 출처: 엘살바도르 비트코인 사무소 엘살바도르가 세계 최초로 비트코인을 법정 통화로 채택하고 전략적 준비금을 설립했음에도 불구하고, 정부는 초국가적 금융 기관인 국제 통화 기금(IMF)과의 대출 계약을 준수하기 위해 비트코인 정책을 철회했습니다. 국가 수준의 비트코인 채택의 첫 사례 결과에 대해 비트코인 커뮤니티가 의견이 나뉘면서 4년간의 비트코인 실험은 혼합된 결과를 낳았습니다. 관련: 엘살바도르, 양자 위험을 줄이기 위해 6억 7800만 달러의 비트코인을 14개 지갑으로 분할 4년이 지난 엘살바도르의 비트코인 실험, 혼합된 결과 도출 엘살바도르 의회는 1월 IMF와의 14억 달러 대출 계약의 일환으로 비트코인 법정 통화법을 폐지하고 공공 자금을 사용하여 추가 비트코인을 구매하지 않기로 합의했습니다. 정부는 또한 국가 주민들 사이에서 제한적으로 사용되었던 Chivo 비트코인 지갑에 대한 지원을 줄이기로 합의했습니다. IMF는 7월에 발표한 보고서에서 엘살바도르가 2024년 12월 14억 달러 대출 계약 체결 이후 새로운 비트코인을 구매하지 않았다고 밝혀 암호화폐 커뮤니티에 충격을 주었습니다. IMF 보고서에는 의향서가 포함되어 있었습니다...
EFFECT
$0.006867
+1.73%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:50
주피터의 유동성 풀 예치자산 총액(TVL) 20억 달러 초과
주피터의 유동성 풀 TVL이 20억 달러를 초과했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 주피터의 예치자산 총액(TVL)이 20억 달러를 초과했습니다. JLP 유동성 풀의 APY는 17.58%입니다. 기관 및 개인 투자자 모두에게서 상당한 관심을 받고 있습니다. 주피터의 JLP 유동성 풀은 2025년 9월 7일에 예치자산 총액(TVL)이 20억 달러를 초과하며 17.58%의 APY로 중요한 이정표를 달성했습니다. 이는 강력한 유동성 유입을 나타내며, 솔라나 생태계 내 거래 효율성을 향상시키고 탈중앙화 금융에서 주피터의 역할을 부각시킵니다. 주피터의 20억 달러 TVL 이정표가 솔라나 DeFi를 강화 이 발표는 DeFi 커뮤니티의 관심을 불러일으켰으며, 프로토콜 성장의 중요한 이정표가 되었습니다. 주요 업계 리더나 기관들이 공식적으로 언급하지는 않았지만, X에서의 커뮤니티는 긍정적인 피드백과 함께 상당한 열정을 보여주었습니다. 이 성과에 대한 반대 의견이나 비판적 발언은 커뮤니티 포럼에서 나타나지 않았습니다. 알고 계셨나요? 2021년에 Raydium과 같은 솔라나의 유사한 TVL 이정표는 DeFi 프로토콜 활동과 거래량을 현저히 증가시켰으며, 이 분야의 성장 가능성을 입증했습니다. 2025년 9월 7일 기준, CoinMarketCap에 따르면 Jupiter Perps LP(JLP)의 시가총액은 20억 1천만 달러이며 24시간 거래량은 1915만 달러입니다. JLP의 가격은 90일 동안 20.37% 상승하여 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. Jupiter Perps LP, 90일 동안 20.37% 가격 상승 알고 계셨나요? 2021년에 Raydium과 같은 솔라나의 유사한 TVL 이정표는 DeFi 프로토콜 활동과 거래량을 현저히 증가시켰으며, 이 분야의 성장 가능성을 입증했습니다. 2025년 9월 7일 기준, CoinMarketCap에 따르면 Jupiter Perps LP(JLP)의 시가총액은 20억 1천만 달러이며 24시간 거래량은 1915만 달러입니다. JLP의 가격은 90일 동안 20.37% 상승하여 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. Jupiter Perps LP(JLP), 일일 차트, 2025년 9월 7일 20시 39분(UTC) CoinMarketCap 스크린샷...
DEFI
$0.001701
-7.35%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:45
