MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
트레이드 데드라인 정리에도 불구하고, 다이아몬드백스는 여전히 플레이오프 경쟁 중
포스트 트레이드 데드라인 해체에도 불구하고 다이아몬드백스는 여전히 플레이오프 경쟁 중이라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 베테랑 코빈 캐롤(7)과 새로운 정규 선수 블레이즈 알렉산더는 다이아몬드백스의 부활에 일조했습니다. (AP Photo/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved 애리조나 다이아몬드백스는 7월 31일 트레이드 데드라인에 NL 홈런 1위 타자를 포함한 양 코너 내야수와 가장 효율적인 투수를 트레이드했습니다. 그런데 어떻게든 그것이 팀을 더 강하게 만들었습니다. 이번 시즌을 위해 구축된 다이아몬드백스는 여전히 가파른 등반이 남아있지만 스스로를 경쟁자로 재건했습니다. D-백스는 3루수 유제니오 수아레스, 1루수 조시 네일러, 선발 메릴 켈리와 다른 두 명의 잠재적 자유계약 선수를 데드라인에 트레이드한 이후 21승 14패를 기록하며 메이저리그에서 세 번째로 많은 승리를 거두었습니다. 그들은 메이저리그에서 가장 좋은 상위 타순 라인업 중 하나와 잭 갤런의 폼 회복, 그리고 기회가 주어졌을 때 역할을 해낸 신입 선수들을 포함한 새롭고도 익숙한 멤버들과 함께 세 번째 NL 와일드카드 자리를 차지한 뉴욕 메츠와의 격차를 4.5 경기로 좁혔습니다. 1-3번 타자인 헤랄도 페르도모, 케텔 마르테, 코빈 캐롤은 수아레스와 네일러의 손실에도 불구하고 번창한 공격의 원동력이 되었으며, 메츠와 필라델피아 필리스만이 그들의 상위 3명의 생산성과 경쟁할 수 있습니다. D-백스는 711점으로 NL에서 3위를 차지하고 있으며, 작년에 메이저리그를 선도한 886점 이후 800점을 돌파할 페이스입니다. 일요일 보스턴과의 경기에서 3-1 리드를 지키지 못하고 실망스러운 7-4 패배로 이어진 수비 실수에도 불구하고 말입니다. 페르도모는 이번 시즌 자신의 경기력을 한 단계 끌어올렸고, 마르테는 왼쪽 햄스트링 부상으로 한 달을 놓친 후에도 일관된 모습을 보여주었으며, 캐롤은 루키 시절의 파워/스피드 수준을 되찾았습니다. 캐롤은 커리어 하이인 30홈런을 기록했으며, 도루까지...
D
$0.02983
-3.86%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
GAME
$36.9132
+1.68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:43
공유하기
'비트코인은 검열 저항성을 가지고 있으며 그래야만 한다'
'비트코인은 검열 저항성을 유지해야 한다'라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "비트코인 코어에게, 비트코인은 검열 저항성을 가지고 있으며 그래야만 합니다." 이것은 약속이자, 전투이며, 이번 주 The Ordinal Show의 진행자 Leonidas가 격렬한 스팸 전쟁에 대해 의견을 내며 그은 선입니다. 그는 비트코인 코어에 경고합니다: "비트코인 코어가 정책 규칙을 강화하거나 오디널스와 룬스 트랜잭션을 검열하려는 심각한 시도는 단호한 조치에 직면할 것입니다." 비트코인 코어: 트랜잭션 검열은 '위험한 선례'입니다. Leonidas는 비트코인 네트워크가 중립적이고, 허가가 필요 없으며, 경쟁력 있는 수수료를 지불할 의향이 있는 누구에게나 열려 있도록 설계되었다고 주장합니다. 'spam'이라는 명목 하에 JPEG, 밈 코인 또는 온체인 실험을 검열하는 것은 비트코인을 특별하게 만드는 것, 즉 기본 계층에서의 검열 저항성을 훼손하는 것입니다. 그는 경고합니다: "JPEG나 밈 코인 트랜잭션의 검열을 정상화하는 것과 국가에 의한 특정 금융 트랜잭션의 검열을 정상화하는 것 사이에는 의미 있는 차이가 없습니다. 둘 다 매우 위험한 선례를 만들 것입니다." 2025년 스팸 전쟁을 지켜보는 사람들에게, 코어 대 노츠 논쟁은 어디에나 있으며, 노드 운영자들은 발로 투표하기 시작하여 적극적인 안티스팸 기능을 위해 노츠로 몰려가고 있습니다. 노츠의 점유율은 2024년 초 69개 노드에서 2025년 9월 4,200개 이상으로 급증했으며, 현재 접근 가능한 네트워크의 18% 이상을 차지하며 코어의 다가오는 v30 릴리스에 대한 극적인 항의를 보여주고 있습니다. 여기서 문제가 되는 것은 OP_RETURN 데이터 제한 이상입니다. 이것은 비트코인의 영혼을 둘러싼 전투입니다: 프로토콜이 엄격히 화폐 결제 계층으로 남아야 하는가, 아니면 트랜잭션 수수료가 지불되는 한 혁신적인 온체인 사용을 지원하도록 발전할 수 있는가? 오디널스와 룬스의 관점 Leonidas에 따르면, 오디널스와 룬스 생태계는 50억 이상의 수수료를 발생시켜 채굴자와 보안을 지원하면서 기존 서사 외부에서 "매일 비트코인을 돈으로 사용"하고 있습니다. 그들은 ...에 지쳤습니다.
MORE
$0.03653
+71.66%
ANYONE
$0.4419
--%
MEMECOIN
$0.0010508
-9.49%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:03
공유하기
스콧 베센트, 트럼프의 관세가 대법원에서 살아남을 것이라고 말하지만 대규모 재무부 환급 리스크 경고
스콧 베센트, 트럼프 관세가 대법원 심사를 통과할 것이지만 대규모 트레저리 환급 리스크 경고한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스콧 베센트는 일요일에 도널드 트럼프의 광범위한 관세가 대법원 심사를 통과할 가능성이 높지만, 법원이 백악관에 불리한 판결을 내릴 경우 재무부가 수천억 달러의 관세 수입을 반환해야 할 수 있다고 경고했습니다. NBC의 Meet the Press에서 재무장관은 트럼프의 무역 조치가 유지될 것이라고 "확신한다"고 말했습니다. 그러나 법원이 이를 기각할 경우 "관세의 약 절반에 대해 환급을 해야 하며, 이는 재무부에 끔찍한 일이 될 것"이라고 인정했습니다. 그는 "법원이 그렇게 말한다면, 우리는 그렇게 해야 할 것"이라고 덧붙였습니다. 트럼프 행정부는 현재 법원에 신속한 결정을 촉구하고 있습니다. 지난달 연방 항소법원이 트럼프의 관세 대부분이 불법이라고 판결한 후, 법무부는 신속한 결정을 요청하는 신청서를 제출했습니다. 이 법적 싸움은 트럼프가 "상호 관세"라고 부르는 것에 관한 것으로, 그의 "해방의 날" 정책 하에 거의 모든 국가에 적용되었습니다. 연방 순회 법원은 트럼프가 이러한 조치를 부과할 때 대통령 권한의 한계를 넘어섰다고 판단했습니다. 그러나 이 판결은 10월 14일까지 발효되지 않아 행정부에게 항소할 수 있는 좁은 기회를 제공합니다. 백악관, 지연이 조 단위 환급을 촉발할 수 있다고 경고 베센트는 법원이 2026년까지 최종 판결을 지연시킬 경우, 재무부가 최대 1조 달러의 징수된 관세를 보유하게 될 수 있다고 경고했습니다. "2026년 6월까지 판결을 지연시키면 7,500억 달러에서 1조 달러의 관세가 이미 징수되었을 수 있으며, 이를 되돌리는 것은 상당한 혼란을 초래할 수 있습니다"라고 그는 말했습니다. 그 규모의 환급은 수입업자들에게 엄청난 현금 이득이 되고, 연방 정부에는 심각한 재정적 타격이 될 것입니다. 같은 인터뷰에서 NBC의 크리스틴 웰커는 베센트에게 미국 기업들이...
D
$0.02983
-3.86%
T
$0.01499
-0.85%
WHITE
$0.0003046
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:01
공유하기
2025년 초 MTV VMAs 레드 카펫 입장에는 도자 캣, 리키 마틴 포함
도자 캣, 리키 마틴이 포함된 2025년 MTV VMAs 초기 레드 카펫 입장이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ELMONT, 뉴욕 - 9월 07일: 도자 캣이 2025년 9월 7일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에 참석했습니다. (사진: Mike Coppola/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV 도자 캣, 리키 마틴, 그리고 KPop 데몬 헌터스의 성우들을 포함한 스타들이 일요일 뉴욕에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드 축하 행사의 초기 레드 카펫 입장객들 중에 있습니다. 2025 MTV VMAs는 롱아일랜드의 UBS 아레나에서 동부 시간 오후 8시/태평양 시간 오후 5시(한국 시간 9월 8일 09:00)에 CBS와 Paramount+ Premium을 통해 생중계될 예정입니다. 그러나 행사는 한 시간 일찍 여러 케이블 및 위성 채널에서 레드 카펫 사전 쇼로 시작됩니다. Forbes MTV VMAs 레드 카펫 사전 쇼는 몇 시에 시작되나요? 시청 방법 작성자: Tim Lammers 2025 MTV VMAs는 랩 아이콘이자 NCIS 프랜차이즈 스타인 LL Cool J가 진행하며, 12개의 MTV VMA 후보에 오른 레이디 가가의 라이브 공연이 펼쳐질 예정입니다. 공연할 다른 아티스트로는 사브리나 카펜터, 알렉스 워렌, 도자 캣, 포스트 말론, 코난 그레이, 젤리 롤, 버스타 라임스 등이 있습니다. 2025 MTV VMAs는 랩 전설 LL Cool J가 진행합니다. 아래에서 축하 행사에 초기 레드 카펫 입장객들의 사진을 확인하세요. Forbes 사진: 2025 US 오픈 13일차의 주요 스타들 작성자: Tim Lammers 참고: 이 기사는 계속 업데이트됩니다. 2025 MTV VMAs에 스타들이 도착하면 더 많은 사진을 보기 위해 이 페이지를 새로고침하세요. ELMONT, 뉴욕 - 9월 07일: (왼쪽에서 오른쪽) KATSEYE의 라라 라지, 메건, 마농, 소피아, 다니엘라, 윤채가 2025년 9월 7일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에 참석했습니다. (사진: Catherine Powell/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV KATSEYE의 라라 라지, 메건, 마농, 소피아, 다니엘라, 윤채가...
M
$2.08493
-1.07%
U
$0.009362
-3.14%
ALEX
$0.00542
-1.81%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:43
공유하기
ZNS Connect, Somnia와 파트너십을 맺어 웹3 아이덴티티를 혁신하다
ZNS Connect가 Somnia와 파트너십을 맺어 웹3.0 아이덴티티를 혁신한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 목차 1. ZNS, 온체인 아이덴티티의 미래 창조 2. ZNS Connect, 웹3.0 도입 가속화 더 보기 ZNS는 Somnia와의 최첨단 파트너십을 통해 웹3.0 아이덴티티의 다음 물결을 주도할 것이라고 발표했습니다. 이 협력은 스마트 계약의 상호작용과 함께 수월한 탈중앙화 아이덴티티를 위한 새로운 문을 열고자 합니다. 이 제휴를 통해 사용자들은 자신만의 .somnia 도메인을 발행하고, 스마트 계약을 배포하며, 네트워크에서 직접 상호작용할 수 있습니다. 이 이니셔티브는 개인화된 블록체인 경험의 새로운 시대를 열 것으로 예상됩니다. 탈중앙화 아이덴티티 및 도메인을 위한 프로토콜인 ZNS Connect는 공식 X 계정을 통해 이 소식을 발표했습니다. 다른 파트너인 Somnia는 몰입형 체험 메타버스와 웹3.0 소셜을 위한 플랫폼입니다. ZNS, 온체인 아이덴티티의 미래 창조 사용자들은 이 협력을 활용하여 자신의 디지털 아이덴티티를 강화하기 위해 .somnia 도메인을 확보할 수 있습니다. 이 이니셔티브는 또한 Somnia의 진화하는 생태계 전반에 걸쳐 직접적인 참여를 보장하는 것을 목표로 합니다. Somnia에서 "GM"이라고 말하는 것은 블록체인 상의 문구가 아닌 상호작용 가능하고 검증 가능한 행동입니다. 이러한 실시간 초기 상호작용을 통해 ZNS는 도메인 기반 디지털 아이덴티티와 이름 지정을 넘어서는 노력을 설명할 예정입니다. 이러한 아이덴티티는 실제 온체인 유틸리티를 위한 경로가 됩니다. ZNS Connect, 웹3.0 도입 가속화 이 파트너십을 통해 ZNS Connect는 웹3.0 접근성을 간소화하는 명성을 굳힐 준비가 되어 있습니다. 이를 통해 플랫폼은 강력한 아이덴티티 도구를 구축하기 위해 도메인을 재정의합니다. 이 플랫폼은 Somnia에 통합되어 스마트 계약을 직접 배포함으로써 아이덴티티와 유틸리티의 융합을 강조합니다. 이러한 방식으로 사용자는 더 접근하기 쉽고 상호작용이 가능한 블록체인 경험을 얻을 수 있습니다. ZNS와 Somnia는 힘을 합쳐 탈중앙화 생태계 확장을 위한 길을 닦을 준비가 되어 있습니다. 이 제휴의 발전과 함께 두 플랫폼은 빌더와 사용자들에게 권한을 부여하기 위해 노력합니다...
REAL
$0.08204
-1.53%
GET
$0.004214
-1.77%
MORE
$0.03653
+71.66%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:32
공유하기
갤럭시 디지털, 93만 5,000 SOL을 코인베이스로 이동
갤럭시 디지털, 코인베이스로 935,000 SOL 이동 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 갤럭시 디지털이 코인베이스에 935,000 SOL을 입금했으며, 최근 175,000 SOL을 추가로 입금했습니다. 대형 기관의 SOL 입금이 시장에 미칠 잠재적 영향. 38억 4천만 달러 거래량 속에서 솔라나 일일 가격 3.65% 상승. CEO 마이클 노보그라츠가 이끄는 갤럭시 디지털은 약 1억 9100만 달러 가치의 935,000 SOL 토큰을 코인베이스로 이동했으며, 여기에는 최근 175,000 SOL 입금이 포함됩니다. 이러한 대규모 이체는 잠재적인 매도 활동을 의미할 수 있으며, 솔라나 시장 가격에 하락 압력을 가하고 전체 암호화폐 시장 역학에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 갤럭시 디지털, 코인베이스에 1억 9100만 달러 SOL 입금 갤럭시 디지털의 주목할 만한 935,000 SOL 코인베이스 입금에는 최근 175,000 SOL 추가가 포함됩니다. 이러한 움직임은 Lookonchain의 온체인 모니터링에 의해 처음 보고되었습니다. 이 이체는 갤럭시 디지털이 역동적인 시장에서 상당한 블록체인 투자를 감독하는 전략적 자산 관리를 강조합니다. 즉각적인 영향은 일반적으로 코인베이스와 같은 거래소의 유동성 증가와 연관됩니다. 그러나 거래량이 변동할 수 있기 때문에 영향의 정도는 불확실합니다. 시장의 관심은 갤럭시 디지털의 대규모 매도 가능성이나 전략적 재배치에 집중되어 있습니다. 대규모 이동에도 불구하고, 주요 온체인 포럼에서 갤럭시 디지털 리더십이나 중요한 외부 이해관계자의 공식 논평은 관찰되지 않았습니다. "최근 SOL 입금에 관한 공식 성명은 없습니다." — 마이클 노보그라츠, CEO, 갤럭시 디지털 38억 4천만 달러 일일 거래 속 솔라나 가격 움직임 알고 계셨나요? 기관 투자자의 대규모 입금은 종종 자산 가격의 임박한 변동성을 알리는 신호로, 잠재적인 시장 긴장감을 더합니다. 솔라나(SOL)는 207.55달러에 거래되며, CoinMarketCap에 기록된 바와 같이 약 1,124억 7천만 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, 시장의 2.93%를 차지하고 있습니다. 24시간 거래량은 25.66% 변동하여 총 38억 4천만 달러를 기록했습니다. SOL의 가격 움직임은 지난 하루 동안 3.65% 증가했으며, 30일 동안 16.70%의 상당한 이익을 보였습니다. CoinMarketCap는 9월... 23:09 UTC에 업데이트를 기록했습니다.
SOL
$220.39
-0.98%
CHANGE
$0.00158391
-3.82%
CAP
$0.1093
-16.41%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:15
공유하기
킨토 가격, 7월 해킹 미완료 사태 속에서 85% 폭락
7월 해킹의 미완성 이야기 속에서 Kinto 가격이 85% 폭락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Kinto(K)는 100만 달러의 부채 부담과 7월 공격의 지속적인 영향을 포함한 일련의 타격에서 회복하지 못한 후 운영을 중단한다고 발표했습니다. 이 소식은 극적인 매도를 촉발했으며, K 토큰은 지난 24시간 동안 거의 85% 폭락했습니다. Kinto 운영 중단: 사용자가 알아야 할 모든 것 스폰서 이 DeFi 프로젝트는 X(트위터)에 게시된 성명에서 계속하기 위한 모든 가능한 방법을 소진했다고 인정하며 결정을 발표했습니다. 모든 노력이 실패로 판명되어 현재 질서 있는 운영 중단을 진행하고 있습니다. 1/ 🛑 Kinto가 운영을 중단합니다. 계속 나아갈 모든 경로를 소진한 후, 사용자와 커뮤니티를 보호하기 위해 질서 있는 운영 중단을 진행하고 있습니다. - 사용자는 정상적으로 자산을 출금할 수 있습니다 - Phoenix 대출자는 약 76%를 회수합니다 - Morpho 피해자는 각각 최대 1,100달러를 청구할 수 있습니다 전체 세부 사항 읽기 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) 2025년 9월 7일 이 프로젝트는 사용자가 9월 30일까지 자산을 출금할 수 있다고 강조했습니다. 한편, Phoenix 대출자는 원금의 약 76%를 회수할 것입니다. 7월 공격으로 가장 큰 타격을 입은 Morpho 피해자들은 창립자가 설립한 선의의 기금에서 각각 최대 1,100달러를 청구할 수 있습니다. "현실을 받아들일 때가 되었습니다. 저는 최선을 다해 이 벤처를 추구했지만 성공적인 결과를 얻지 못했습니다. CPIMP 공격은 블랙스완이었지만, 저는 영향을 받은 사용자들에게 구제를 제공하기 위해 13만 달러 이상을 기부하고 있습니다,"라고 Kinto 창립자 Ramon Recuero가 말했습니다. 이 프로젝트는 지갑, 레이어-2 인프라 및 핵심 시스템이 해킹되지 않았지만, 7월 CPIMP 프록시 공격으로 577 ETH가 유출되었다고 강조했습니다. 보도에 따르면, 이로 인해 Kinto는 회복을 위한 필사적인 시도로 부채를 늘려야 했습니다. 스폰서 이 사건으로 인해 7월 10일 K 가격이 90% 이상 하락했습니다. 운영 중단 발표 이후, Kinto 생태계의 파워링 토큰은...
K
$0.06027
-7.56%
T
$0.01499
-0.85%
MORPHO
$1.6831
-5.22%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:06
공유하기
오늘의 NYT 미니 크로스워드 힌트와 정답 9월 8일 월요일
오늘의 NYT 미니 크로스워드 힌트와 정답 (9월 8일 월요일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 NYT 미니 크로스워드 퍼즐에 도움이 필요하신가요? 여기 퍼즐에 대한 힌트와 정답이 있습니다. 출처: NYT 월요일이 돌아왔습니다. 다시 일상으로 돌아갈 시간입니다. 모두 좋은 주말 보내셨길 바랍니다 — 이제 다시 일터로 돌아갑시다! 책상으로 돌아가세요. 사무실 칸막이로 돌아가세요. 교실과 배달 트럭으로 돌아가세요. 마당으로, 부엌으로 돌아가세요. 은행과 법원으로 돌아가세요. 컴퓨터와 아이패드로 돌아가세요. 주유소와 소방서로 돌아가세요. 우버와 버스, 기차, 비행기, 자동차에 올라타세요. 하지만 먼저 이 미니 크로스워드를 풀어봅시다. 어제의 NYT 미니 크로스워드를 찾고 계신가요? 여기에서 힌트와 정답을 확인하세요. NYT 미니는 더 크고 도전적인 NYT 크로스워드의 작고, 빠르고, 더 소화하기 쉬운 간편한 버전이며, 큰 형제와 달리 뉴욕 타임즈 구독 없이 무료로 즐길 수 있습니다. 웹이나 앱에서 플레이할 수 있지만, 아카이브를 이용하려면 앱이 필요합니다. 스포일러 주의! 오늘의 미니 크로스워드 푸는 방법 정답으로 넘어가기 전에, 오늘의 미니에 있는 각 단어의 첫 글자를 알려드립니다. 가로 1A. 90년대와 2000년대 초반의 음악 구매품 — C 4A. 친환경적인 기저귀 옵션 — C 6A. 노래의 스타일? — H 7A. 자신의 로프트로 초대한다고 말하자면 — A 8A. "yellow"와 "mellow"가 하는 것 — R 세로 1D. 노란색과 보라색이 한다고 하는 것 — C 2D. 많은 사랑스러운 바보 같은 사람들처럼 — D 3D. 기타를 연주하다 — S 4D. 살짝 태우다 — C 5D. 과장된 홍보 — H 자, 이제 정답으로 넘어가겠습니다! 스포일러 주의하세요! 가로 1A. 90년대와 2000년대 초반의 음악 구매품 — CDS 4A. 친환경적인 기저귀 옵션 — CLOTH 6A. 노래의 스타일? — HARRY 7A. 초대...
C
$0.16009
-5.06%
D
$0.02983
-3.86%
H
$0.07022
+3.98%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:55
공유하기
'라스트 라이츠'의 스타 패트릭 윌슨은 초자연적인 현상을 믿나요?
'Last Rites' 스타 패트릭 윌슨이 초자연적인 현상을 믿나요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 패트릭 윌슨, 벤 하디, 베라 파미가가 "컨저링: 라스트 라이츠"에 출연합니다. 워너 브라더스 픽처스/뉴 라인 시네마 컨저링 시네마틱 유니버스 영화 5편에서 12년 동안 에드 워렌을 연기한 후, 패트릭 윌슨의 초자연적인 현상에 대한 견해가 어떤 식으로든 변했을까요? 윌슨은 물론 에드의 아내이자 동료 악마학자인 로레인 워렌 역을 맡은 베라 파미가와 함께 '컨저링: 라스트 라이츠'에서 재결합했으며, 이 영화는 주말 동안 국내 티켓 판매에서 약 8300만 달러의 추정치로 극장에서 블록버스터 시작을 했습니다. 포브스 '컨저링: 라스트 라이츠' 엔딩 크레딧과 포스트 크레딧 설명 by 팀 래머스 윌슨과 파미가는 2013년 공포 히트작 '컨저링'에서 처음으로 에드와 로레인 워렌을 연기했으며, 이어서 2016년 '컨저링 2'와 2021년 '컨저링: 악마가 시켰다'에서도 역할을 맡았습니다. 두 번째와 세 번째 컨저링 영화 사이에, 윌슨과 파미가는 2019년 컨저링 시네마틱 유니버스 스핀오프인 '애나벨 컴즈 홈'에서 에드와 로레인 워렌을 연기했습니다. 2월 '밀러스 인 매리지' 영화를 위한 줌 대화에서, 윌슨은 컨저링 영화에서의 작업과 2012년 처음 에드 워렌을 연기하기 전에 초자연적인 현상에 대한 그의 관점이 변했는지에 대해 성찰했습니다. "저는 많은 것을 보고, 많은 것을 들었으며, 물론 '이런 일이 나에게도 일어났어요'라고 말하는 팬들을 만나게 되는데, 저는 제 에드 워렌 - 진짜 에드 워렌이 아닌 - 제 에드 워렌의 눈을 통해 그것을 보지 않을 수 없습니다,"라고 윌슨이 말했습니다. "제가 무엇이든 배웠다면, 그것은 아무것도 저를 놀라게 하지 않는다는 것입니다. 제가 읽은 것이 누군가의 사실이든 의견이든, 누군가가 '나는 이것을 봤다' 또는 '나는 저것을 봤다'라고 말한다면 초자연적인 세계에서 아무것도 저를 놀라게 하지 않을 것입니다." 포브스 '컨저링:...
T
$0.01499
-0.85%
COM
$0.011194
+2.34%
LOT
$0.02066
-2.86%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:52
공유하기
활동 증가 속에서 주간 NFT 시장 거래량 22.65% 하락
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '활동 증가에도 불구하고 주간 NFT 시장 거래량 22.65% 하락' 게시물이 게재되었습니다. 주요 내용: NFT 시장은 주간 거래량이 22.65% 감소했습니다. 거래량 감소에도 불구하고 구매자와 판매자 모두 크게 증가했습니다. 이더리움과 같은 주요 네트워크는 거래량이 상당히 감소했습니다. CryptoSlam의 보고에 따르면 NFT 시장은 지난 주 거래량이 22.65% 감소하여 1억 450만 달러를 기록했으며, NFT 구매자와 판매자는 크게 증가했습니다. 이러한 하락세는 구매자 관심이 증가했음에도 불구하고 시장 변동성을 강조하며, 이더리움 및 BNB 체인과 같은 주요 블록체인 네트워크 전반에 걸쳐 거래 모멘텀을 유지하는 데 잠재적인 어려움을 반영합니다. 구매자 및 판매자 수 증가에도 불구하고 NFT 거래량 22.65% 하락 지난 주 NFT 시장은 거래량이 급격히 감소하여 최근 수준에서 1억 450만 달러로 하락했습니다. Crypto.news가 CryptoSlam 데이터를 통해 보고한 바와 같이 이는 주목할 만한 변화입니다. 거래량 감소는 이더리움 네트워크에서 29.88% 감소로 가장 두드러졌으며, BNB 체인과 비트코인을 포함한 다른 여러 블록체인도 비슷한 하락을 경험했습니다. 거래량 감소에도 불구하고 NFT 시장은 구매자와 판매자 모두 증가했습니다. 구매자 수는 14.89% 증가하여 622,535명에 달했고, 판매자는 16.25% 증가하여 447,821명이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 거래 횟수는 3.07% 감소했습니다. "상당한 거래량 감소를 관찰하고 있지만, 지속적인 구매자 참여는 시장 이탈보다는 변화를 시사합니다." - Randy Wasinger, CryptoSlam 창립자 이더리움, NFT 거래량 감소 주도, 거래 건수 하락 알고 계셨나요? 과거에 NFT 시장은 2022년 중반의 급격한 하락세에서 볼 수 있듯이 종종 더 넓은 시장 심리와 규제 영향과 연관된 비슷한 급격한 하락을 경험했습니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 이더리움의 현재 가격은 4,301.16달러로 시가총액은 5,190억 달러를 초과하며, 13.54%의 시장 점유율을 차지합니다. 최근 24시간 거래량은 174억 달러에 달했으며, 0.81%의 미미한 감소를 보였습니다. 이더리움의 가격 조정에는 7일 동안 3.50% 하락과 60일 동안 증가...
BNB
$1,235.01
-5.49%
CAP
$0.1093
-16.41%
COM
$0.011194
+2.34%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:45
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다