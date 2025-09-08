'비트코인은 검열 저항성을 가지고 있으며 그래야만 한다'

'비트코인은 검열 저항성을 유지해야 한다'라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "비트코인 코어에게, 비트코인은 검열 저항성을 가지고 있으며 그래야만 합니다." 이것은 약속이자, 전투이며, 이번 주 The Ordinal Show의 진행자 Leonidas가 격렬한 스팸 전쟁에 대해 의견을 내며 그은 선입니다. 그는 비트코인 코어에 경고합니다: "비트코인 코어가 정책 규칙을 강화하거나 오디널스와 룬스 트랜잭션을 검열하려는 심각한 시도는 단호한 조치에 직면할 것입니다." 비트코인 코어: 트랜잭션 검열은 '위험한 선례'입니다. Leonidas는 비트코인 네트워크가 중립적이고, 허가가 필요 없으며, 경쟁력 있는 수수료를 지불할 의향이 있는 누구에게나 열려 있도록 설계되었다고 주장합니다. 'spam'이라는 명목 하에 JPEG, 밈 코인 또는 온체인 실험을 검열하는 것은 비트코인을 특별하게 만드는 것, 즉 기본 계층에서의 검열 저항성을 훼손하는 것입니다. 그는 경고합니다: "JPEG나 밈 코인 트랜잭션의 검열을 정상화하는 것과 국가에 의한 특정 금융 트랜잭션의 검열을 정상화하는 것 사이에는 의미 있는 차이가 없습니다. 둘 다 매우 위험한 선례를 만들 것입니다." 2025년 스팸 전쟁을 지켜보는 사람들에게, 코어 대 노츠 논쟁은 어디에나 있으며, 노드 운영자들은 발로 투표하기 시작하여 적극적인 안티스팸 기능을 위해 노츠로 몰려가고 있습니다. 노츠의 점유율은 2024년 초 69개 노드에서 2025년 9월 4,200개 이상으로 급증했으며, 현재 접근 가능한 네트워크의 18% 이상을 차지하며 코어의 다가오는 v30 릴리스에 대한 극적인 항의를 보여주고 있습니다. 여기서 문제가 되는 것은 OP_RETURN 데이터 제한 이상입니다. 이것은 비트코인의 영혼을 둘러싼 전투입니다: 프로토콜이 엄격히 화폐 결제 계층으로 남아야 하는가, 아니면 트랜잭션 수수료가 지불되는 한 혁신적인 온체인 사용을 지원하도록 발전할 수 있는가? 오디널스와 룬스의 관점 Leonidas에 따르면, 오디널스와 룬스 생태계는 50억 이상의 수수료를 발생시켜 채굴자와 보안을 지원하면서 기존 서사 외부에서 "매일 비트코인을 돈으로 사용"하고 있습니다. 그들은 ...에 지쳤습니다.