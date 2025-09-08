MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
'SOL 채택은 진짜다': 솔라나, 과장된 TPS 비판 속에서 특이한 검증을 획득하다
'솔라나 도입은 현실이다': 솔라나, 과장된 TPS 비판 속에서 특별한 검증을 받다 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 솔라나 도입은 이번 주 트랜잭션 활동과 네트워크 수익에 관한 논쟁 이후 주목을 받았습니다. 한편, 카자흐스탄은 스테이킹이 가능한 최초의 솔라나 상장지수펀드를 도입하여 코인의 도입 추세를 확인했습니다. 이는 과장된 사용량 수치에 관한 진행 중인 논의를 넘어 블록체인에 새로운 인정을 부여합니다. 저스틴 본스, 솔라나 도입 옹호 사이버 캐피털의 창립자인 저스틴 본스는 솔라나 활동의 품질에 대한 의문이 제기된 후 솔라나 도입을 옹호했습니다. 최근 트윗에서 본스는 솔라나의 사용량과 수익이 가짜라는 주장이 잘못되었다고 말했습니다. 그는 실패한 트랜잭션과 합의 활동을 제외하더라도 솔라나가 여전히 초당 트랜잭션에서 선두를 유지한다고 설명했습니다. 한 사용자는 그의 트윗에 대해 문제는 수익이 가짜인지가 아니라 지속적인 가치가 있는지 여부라고 답했습니다. 이 사용자에 따르면, 솔라나 수익의 상당 부분이 밈 코인 활동과 연결된 우선 수수료에서 나온다고 합니다. 이는 안정적인 도입이 아닌 단기적인 도박 추세만을 보여준다고 주장했습니다. 그러나 본스는 블록체인이 초기 단계에서 항상 투기를 끌어들였다고 답했습니다. 그는 비트코인의 Satoshi Dice 시기와 이더리움의 NFT 및 ICO 활동이 활발했던 시기를 예로 들었습니다. 저스틴은 투기가 탈중앙화 금융의 일부이며 약점으로 간주되어서는 안 된다고 덧붙였습니다. 별도의 트윗에서 또 다른 비평가인 데이브는 솔라나의 성능 지표가 오해의 소지가 있다고 말했습니다. 그는 30일 동안 거의 1100만 건의 트랜잭션을 처리했으나 그 중 99.95%가 실패한 봇을 지적했습니다. 업데이트에 따르면, 데이브는 이러한 실패한 트랜잭션들이 여전히 원장에 남아있다고 주장했습니다. 그는 이로 인해 아카이브 노드와 분석 제공업체가 체인의 전체 기록을 관리하는 것이 더 어렵고 비용이 많이 든다고 말했습니다. 데이브는 낮은 수수료로 인해 봇이 네트워크를 왜곡하여 트랜잭션 수를 그가 허영 통계라고 표현한 것으로 만든다고 말했습니다. 그는 높은 수치가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:22
연준 금리 인하 기대감 상승: 비트코인 가격은 따라가지 않아
Fed 금리 인하 기대감 상승: 비트코인 가격은 따라가지 않아 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아시아 태평양 모닝 브리프에 오신 것을 환영합니다—지역 시장과 글로벌 심리를 형성하는 밤사이 암호화폐 발전에 대한 필수 요약입니다. 월요일 에디션은 지난 주 요약과 이번 주 전망으로, Paul Kim이 전해드립니다. 녹차 한 잔 마시며 이 공간을 지켜보세요. 미국 고용 보고서 약화에 따라 올해 세 차례 금리 인하에 대한 기대가 시장에 다시 돌아왔습니다. 미국 주식 지수는 상승했지만, 비트코인 가격은 상대적으로 약한 반응을 보였습니다. 고용 보고서 악화, 금리 인하 베팅 촉진 스폰서 지난 주, 비트코인(BTC)은 2.72% 상승했고 솔라나(SOL)는 2.64% 상승했습니다. 그러나 이더리움(ETH)은 같은 기간 동안 2.07% 하락하며 부진한 성과를 보였습니다. 지난 주 위험 자산 시장에서 가장 주목받은 이벤트는 금요일 발표된 미국 8월 비농업 고용지수(NFP) 보고서였습니다. 이 핵심 지표는 미국 금리와 전반적인 시장 유동성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이전에, 7월 단 73,000개의 새로운 일자리라는 놀라울 정도로 낮은 NFP 수치는 경제 위기에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 이러한 우려로 미국 재무장관 Scott Bessent은 올해 100 베이시스 포인트 금리 인하를 제안했고, 이는 비트코인이 123,000 달러의 신고가 경신을 달성하는 데 도움이 되었습니다. 8월 데이터는 7월보다 더 약했으며, 비농업 일자리는 단 22,000개만 추가되었습니다. 또한, 6월 데이터 수정 결과 13,000개의 일자리 손실이 드러났으며, 이는 2021년 이후 최악의 성과를 기록했습니다. 실업률도 전월 대비 0.1% 상승한 4.3%를 기록했습니다. 역사적 기준으로 볼 때 4.3%는 위기 수준은 아니지만, 일자리 증가의 급격한 둔화는 우려스럽습니다. 이는 노동 시장이 전환점에 있을 수 있으며 급속히 악화될 수 있음을 시사합니다. 스폰서 FedWatch Tool에 따르면, 올해 세 차례 Fed 금리 인하 가능성은 부진한 수치에 대응하여 다시 한번 증가했습니다. 비트코인 가격은 빠르게 113,000 달러 수준으로 반등했습니다. 그러나 비트코인은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:15
50배 수익을 위한 최고의 알트코인
이 게시물 50배 수익을 위한 최고의 알트코인이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가들은 SHIBA, LINK 및 $0.006 프리세일 토큰을 2025년 폭발적 성장을 위한 최고의 선택으로 강조합니다. 이러한 알트코인이 50배 수익을 가져올 수 있을까요? 2025년 성장 사이클이 전개됨에 따라 폭발적인 알트코인 투자에 대한 관심이 높아졌습니다. 비트코인과 이더리움이 헤드라인을 장식하는 동안, 소형 자산들은 초기 상승장과 유사점을 보는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 현재 가장 많이 논의되는 코인으로는 시바 이누(SHIB), 체인링크(LINK), 그리고 단 $0.0004에 판매되는 새로운 프리세일 토큰이 있습니다. 각각은 확립된 밈 기반 랠리부터 인프라 기반 성장 및 고위험-고수익 프리세일까지 다양한 기회를 제공합니다. 분석가들은 이러한 기회들이 초기 투자자들에 의해 면밀히 추적되고 있다고 말합니다. 실제로 시장의 많은 사람들이 특정 프리세일의 모멘텀을 SHIB와 DOGE가 주요 거래소에 상장되기 전에 어떻게 인기를 얻었는지와 비교하기 시작했습니다. 여기서 MAGACOIN FINANCE가 화제에 오릅니다. 초기 견인력을 구축하면서, 상장 전에 큰 수익을 얻고자 하는 이들에게 가장 주목받는 신흥 토큰 중 하나로 빠르게 자리매김했습니다. 시바 이누(SHIB)가 또 다른 파도를 노린다 시바 이누는 여전히 대중의 인기를 얻고 있습니다. 밈 코인에서 생태계 프로젝트로의 여정은 커뮤니티의 참여를 유지해왔습니다. SHIB가 초기 사이클 진입 시점부터의 7,500% 급등의 일부만 반복해도, 분석가들은 이 토큰이 사상 최고치를 다시 방문할 수 있다고 제안합니다. SHIB의 생태계가 시바리움과 탈중앙화 앱을 통해 확장됨에 따라 지속적인 상승에 대한 낙관론이 강합니다. DeFi의 인프라 중추로서의 체인링크(LINK) 탈중앙화 금융에서 체인링크의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 오라클 데이터 피드의 중추 역할을 하는 LINK는 여러 블록체인에서 스마트 계약 실행에 중요해졌습니다. 현재 거래 수준은 LINK가 통합 중임을 시사하지만, 더 넓은 채택이 계속된다면 잠재적으로 $50-$70 범위를 향한 예측이 있습니다. 분석가들은 DeFi가 성숙해짐에 따라 LINK가 큰 수요를 확보할 것이라고 주장합니다. 초기 단계 투자자들이 주목하는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:10
Audiera, 웹3 엔터테인먼트를 재정의하기 위해 Ariwallet와 파트너십 체결
Audiera가 웹3.0 엔터테인먼트를 재정의하기 위해 Ariwallet과 파트너십을 맺었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 목차 1. Audiera가 BNB 체인에 음악, 댄스, AI를 도입 2. Arichain이 자사 생태계의 핵심으로 Ariwallet을 대표 더 보기 Audiera는 Arichain의 멀티-VM 생태계의 공식 지갑인 Ariwallet과의 전략적 파트너십을 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 협력은 웹3.0 엔터테인먼트와 블록체인의 교차점을 재정의하는 데 있어 주목할 만한 진전을 의미합니다. 이 흥미로운 제휴는 음악, 댄스, AI 기반 경험을 탈중앙화 생태계에 도입할 예정입니다. 이를 통해 시너지 효과는 웹3.0 엔터테인먼트의 새로운 시대를 위한 길을 열고자 합니다. AI 기반 음악과 댄스를 위한 웹3.0 플랫폼인 Audiera는 공식 X 계정을 통해 이 소식을 발표했습니다. Audiera가 BNB 체인에 음악, 댄스, AI를 도입 Audiera는 전설적인 음악과 댄스 지적 재산권을 웹3.0 공간에 도입함으로써 웹3.0 환경을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 AI 기반 혁신은 BNB 체인 위에 구축되었습니다. 이 플랫폼은 창의성, 퍼포먼스, 고급 블록체인 인프라를 주입하여 전통적인 엔터테인먼트의 경계를 깨는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 사용자들이 탈중앙화된 소유권과 참여를 활용하여 콘텐츠와 연결하는 독특한 방법을 탐색할 수 있도록 노력합니다. 이러한 단계를 통해 Audiera는 블록체인과 문화의 교차점에서 선두주자로서의 명성을 공고히 하고자 합니다. 이 플랫폼은 상호작용적이고 보상이 있는 디지털 경험을 소개합니다. Arichain이 자사 생태계의 핵심으로 Ariwallet을 대표 Ariwallet은 Arichain의 공식 지갑으로, Arichain의 활기찬 커뮤니티의 중심 허브 역할을 합니다. Ariwallet은 사용자들을 위한 중요한 게이트웨이로, SVM 및 EVM 환경을 지원하여 그 기능을 향상시킵니다. 이를 통해 Arichain은 멀티 체인 상호작용을 위한 더욱 다재다능한 지갑이 됩니다. Audiera와 Ariwallet은 힘을 합쳐 엔터테인먼트와 웹3.0 접근성을 쉽게 연결할 준비가 되어 있습니다. 이러한 방식으로 지갑은 음악, 댄스, 블록체인 기반 참여가 공존하는 생태계를 구축합니다. 이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:00
중국의 1.3조 달러 시장 랠리, PBOC 금리 인하에 그림자 드리워
중국의 1.3조 달러 시장 랠리가 PBOC 금리 인하에 그림자를 드리우다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국 주식 시장은 최근 약 1.3조 달러 상승했습니다. 8월의 이 급격한 상승은 분석가들을 당황하게 했습니다. 강한 경제의 증거가 아닌, 이 랠리는 이제 무료 자금과 마진 대출의 보상으로 여겨집니다. 베이징의 관리들은 우려하고 있습니다. 정책 입안자들은 6.8조 달러 가치가 사라진 2015년 시장 붕괴의 잔해에 시달리고 있습니다. 그 붕괴의 기억은 이제 규제 기관이 현재의 호황을 어떻게 다루는지에 영향을 미칩니다. 중앙은행인 중국인민은행(PBOC)은 연말 전에 또 다른 금리를 인하하고 은행의 지급준비율(RRR)을 낮출 것으로 예상되었습니다. 그러나 랠리가 그 전망을 복잡하게 만들었습니다. "유동성이 진행 중인 중국 주식 랠리의 주요 요인일 수 있습니다,"라고 시티의 그레이터 차이나 경제학 책임자인 유 샹롱이 말했습니다. "이 단계에서 랠리를 더 부추길 필요가 없습니다." 규제 기관들은 리스크를 억제하기 위해 움직입니다 PBOC와 시장 규제 기관들도 가만히 있지 않습니다. 보고서에 따르면 그들은 이번 달 기록적인 2.3조 위안, 즉 3,220억 달러에 달한 마진 파이낸싱에 대한 규칙을 더 엄격하게 만들려고 하고 있습니다. 변동성을 초래하는 주요 요인 중 하나는 레버리지의 과도한 사용이었습니다. 다른 가능한 조치로는 공매도 제한을 변경하고 투기적 거래에 대한 통제를 강화하는 것이 포함됩니다. 목표는 패닉을 유발하지 않고 시장을 안정적으로 유지하는 것입니다. 그러나 랠리는 고르게 분배되지 않았습니다. 대부분의 매수는 개인 투자자가 아닌 국가 지원 펀드와 대형 기관에서 이루어집니다. 이는 개인 투자자들이 주식에 몰려들어 붕괴를 악화시켰던 2015년과 대조됩니다. 중앙은행은 정책적 딜레마에 처해 있습니다. 한편으로는 경제가 둔화되고 있습니다. 중국은 미국과의 새로운 무역 전쟁, 부동산 부문에 대한 약화된 신뢰, 그리고 약한 소비자...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:55
세계 금 협회, 런던의 수십억 달러 시장을 위한 금 기반 토큰 추진
월드 골드 카운슬, 런던의 수십억 달러 시장을 위한 금 기반 토큰 추진이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 런던의 9300억 달러 규모 금 시장이 큰 변화에 직면하고 있으며, 이는 최상위층에서 직접 오고 있습니다. 수요일, 월드 골드 카운슬(WGC)은 풀드 골드 인터레스트(PGI)라는 디지털 토큰을 도입하는 계획을 발표했습니다. 이 새로운 토큰은 런던의 금고 안에 보관된 실제 금괴로 뒷받침되며, 트레이더들은 처음으로 거대한 400온스 금괴 전체를 소유할 필요 없이 일부분을 소유할 수 있게 됩니다. 이는 법적으로 집행 가능하고, 거래 가능하며, 심지어 담보로도 사용될 수 있습니다. "이것은 시장에 진입하여 완전한 법적 권리와 금이 실제로 있다는 완전한 확신을 가지고 금의 디지털 표현을 보유할 수 있는 방법입니다,"라고 WGC의 글로벌 시장 구조 및 혁신 책임자인 마이크 오스윈이 말했습니다. 그는 CNBC에 이것이 단순한 투자나 담보로 사용될 수 있다고 전했습니다. 협의회는 이러한 종류의 토큰이 새로운 참가자들을 유치하고 금을 사용하는 더 많은 방법을 제공할 것이라고 믿으며, 특히 올해 가격이 기록을 경신하고 있는 시장에서 그렇습니다. WGC는 디지털 금이 실제 담보로 기능하기를 원합니다. 현재 금 시장은 할당(allocated)과 비할당(unallocated)이라는 두 가지 주요 방식으로 운영됩니다. 할당 금은 투자자가 특정 금괴나 코인을 직접 소유한다는 의미입니다. 비할당 금은 특정 금괴가 아닌 일정량의 금속에 대한 청구권을 제공합니다. 이 두 번째 유형이 전 세계적으로 가장 일반적입니다. 문제는 무엇일까요? 금을 보관하는 기관이 실패하면 투자자들은 그들의 청구권을 잃을 수 있습니다. 이것이 WGC가 PGI 토큰으로 해결하려는 핵심 문제 중 하나입니다. 오스윈은 첫 단계의 주요 목표는 금을 담보로 더 쉽게 사용할 수 있게 하는 것이라고 말했습니다. 할당 금은 기술적으로 많은 금융 시장에서 담보 자산으로 인정되지만, 물리적 금속을 이동시키는 것은 너무 번거로워서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:25
트럼프, 재무부가 EU에 푸틴 패배 지원 요청하는 가운데 러시아 제재 2단계 준비 완료 발표
트럼프, 재무부가 EU에 푸틴 격퇴 지원 요청하는 가운데 러시아 제재 2단계 준비 완료 발표라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프는 일요일 백악관 집무실에서 러시아에 대한 제재 2단계를 진행할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이는 모스크바나 러시아 석유를 계속 구매하는 국가들을 직접 겨냥하는 조치가 될 것이지만, 이는 그가 크렘린을 이런 식으로 위협한 약 20번째 경우입니다. 그러나 자유 세계의 지도자는 이를 실행에 옮기지 못하는 것으로 보입니다. 한 기자가 "2단계"로 넘어갈 준비가 되었는지 직접 질문했을 때, 트럼프는 "네, 그렇습니다"라고 대답했지만 추가 설명은 제공하지 않았습니다. 로이터 통신에 따르면, 이 새로운 입장은 블라디미르 푸틴과의 협상을 열어두려 했던 트럼프가 수개월 동안 행동 없이 경고만 해온 후에 나온 것입니다. 1월 취임 이후, 트럼프는 공개적으로 전쟁을 빠르게 종식시킬 수 있다고 주장해왔습니다. 그러나 휴전에 진전이 없고, 러시아가 지금까지 가장 큰 규모의 공습을 감행해 4명이 사망하고 키이우 정부 건물에 불이 붙은 상황에서 트럼프의 어조는 강경해졌습니다. 이 모든 일은 트럼프가 지난주 이미 자신의 이전 제재를 옹호한 후에 일어났습니다. 특히 뉴델리의 러시아와의 석유 거래를 이유로 인도의 미국행 수출품에 50% 관세를 부과하기로 한 결정에 관한 것이었습니다. "그것은 러시아에 수천억 달러의 비용을 발생시켰습니다," 트럼프는 지난 수요일에 말했습니다. "그것을 행동이 없다고 부르나요? 그리고 나는 아직 2단계나 3단계를 시행하지 않았습니다." 베센트, 석유 제재에 대한 EU 협력 촉구 재무장관 스콧 베센트도 일요일에 공개적으로 나서서 유럽연합이 2차 제재로 미국의 노력을 지원할 것을 촉구했습니다. NBC의 '밋 더 프레스'에 출연한 베센트는 행정부가 러시아 석유를 계속 구매하는 국가들을 겨냥할 준비가 되어 있다고 말하며, 유럽 동맹국들과 협력하여 이를 시행한다면 푸틴을 협상 테이블로 이끌 수 있다고 경고했습니다. "우리는 러시아에 대한 압박을 강화할 준비가 되어 있지만, 우리는 유럽 파트너들이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:13
개발자 활동으로 뒷받침되는 장기 성장을 위한 주류 암호화폐
개발자 활동에 의해 뒷받침되는 장기 성장을 위한 최고의 암호화폐가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 WLFI, HYPE 및 MAGACOIN FINANCE는 2025년 이후의 성장, 수요 및 모멘텀에 의해 뒷받침되는 세 가지 알트코인입니다. 투자자들은 암호화폐 산업이 발전함에 따라 일시적인 워밍업을 넘어 장타매매 성장 잠재력이 있는 프로젝트를 찾고 있습니다. 향후 10년 동안 어떤 토큰이 번창할지를 결정하는 핵심 요소는 개발자 활동, 문화적 채택 및 커뮤니티 강도입니다. 이더리움과 비트코인은 계속해서 시장을 지배하고 있지만, 새로운 경쟁자들이 흥미로운 새로운 기회를 열고 있습니다. 분석가들은 WLFI, HYPE 및 MAGACOIN FINANCE를 지속적인 모멘텀을 가진 뛰어난 알트코인으로 강조하며, 각각 고유한 경쟁 우위를 제공합니다. WLFI: 개발자와 소매 투자자들의 관심을 끄는 1달러 미만 토큰 개발자와 소매 트레이더 모두 WLFI에 매우 관심이 있으며, 이는 2025년 가장 잘 알려진 1달러 미만 토큰 중 하나로 빠르게 부상했습니다. 개방적이고 커뮤니티 주도의 생태계가 빠르게 확장되고 있으며, 낮은 진입 장벽은 초기 시바 이누 열풍을 연상시키는 활동 급증을 촉발했습니다. WLFI는 텔레그램과 X에서 다음 상승 사이클로 이어지는 가장 많이 논의되는 프로젝트 중 하나로, 그 워밍업이 계속 커지고 있습니다. MAGACOIN FINANCE: 희소성, 정당성 및 두 번째 기회 에너지 개발자 활동은 이더리움과 카르다노 같은 프로젝트를 선호하지만, 문화적 수요는 MAGACOIN FINANCE에 크게 기울고 있습니다. 인프라 코인과 달리, 이는 바이러스성 모멘텀에 번창하며, 토큰을 투자와 정체성 모두로 취급하는 빠르게 확장되는 글로벌 커뮤니티를 구축하고 있습니다. HashEx와 CertiK가 승인한 감사는 일반적인 밈 코인 회전보다 높은 위치에 있으며, 신중한 구매자들에게 신뢰성을 제공합니다. 분석가들은 35배에서 65배의 잠재적 배수를 예측하며, 이는 투자자들의 시선을 프리세일에 고정시키는 수치입니다. 개발자 주도 프로젝트가 수년에 걸쳐 천천히 구축되는 반면, MAGACOIN FINANCE는 수요 주도의 로켓선을 대표하며, 새로운 시장 리더를 정의하는 종류의 지수적 궤적에 대비하고 있습니다. HYPE: 확장되는 수요를 가진 문화적 움직임 그 이름에 걸맞게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:04
MTV VMAs 2025 당첨자 명단 (실시간 업데이트)
MTV VMAs 2025 당첨 명단(실시간 업데이트) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ELMONT, 뉴욕 - 2025년 9월 07일: Sabrina Carpenter가 2025년 9월 07일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에 참석했습니다. (사진: Dimitrios Kambouris/Getty Images) Getty Images 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드가 뉴욕 UBS 아레나에서 곧 시작됩니다. 음악계의 가장 큰 밤 중 하나가 펼쳐지는 가운데, 발표되는 모든 문맨 수상자와 함께 아래 목록을 업데이트할 예정이니 새로고침을 잊지 마세요. LL Cool J가 두 번째로 스타 스터디드 시상식의 진행자로 돌아오며, CBS, MTV 및 Paramount+에서 20시 ET / 17시 PT에 시작됩니다. Lady Gaga가 인상적인 12개의 후보 지명으로 이번 저녁 후보를 이끌고 있으며, Bruno Mars가 11개, Kendrick Lamar가 10개, ROSÉ와 Sabrina Carpenter가 각각 8개로 뒤를 잇고 있습니다. Forbes 2025 MTV VMAs는 몇 시에 시작하나요? 알아야 할 모든 것 Monica Mercuri 작성 Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren 등이 오늘 밤 공연할 예정입니다. 비디오 뱅가드 어워드 수상자인 Mariah Carey는 자신의 히트곡 메들리를 부를 예정입니다. 또한, 첫 Rock the Bells 비전어리 어워드와 라틴 아이콘 어워드를 각각 수상한 Busta Rhymes와 Ricky Martin이 무대에 오를 예정입니다. 여기에서 전체 공연자 목록을 확인하세요. 이 쇼는 또한 Aerosmith의 Steven Tyler와 Joe Perry, Yungblud 및 Nuno Bettencourt가 공연하는 록 전설 Ozzy Osbourne에 대한 헌정 공연을 선보일 예정입니다. "록의 형제인 Ozzy Osbourne의 죽음 소식을 듣고 가슴이 아픕니다. 음악을 영원히 바꾼 목소리입니다,"라고 Aerosmith는 7월 어둠의 왕자의 죽음 이후 성명에서 밝혔습니다. Forbes 케이블, 스트리밍 및 무료로 2025 MTV VMAs를 시청하는 방법 Monica Mercuri 작성 MTV VMAs 2025: 당첨 명단(실시간 업데이트) ELMONT, 뉴욕...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:52
엘살바도르, 전략적 BTC 구매로 비트코인 데이 기념
이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 "엘살바도르, 전략적 BTC 구매로 비트코인 데이를 기념하다"라는 제목으로 게재되었습니다. 주요 내용: 주요 이벤트: 나이브 부켈레가 주도한 엘살바도르의 비트코인 구매. 국가 보유고에 21 BTC 추가. 현재 총액: 6,313.18 BTC, 가치 7억 1백만 달러. 엘살바도르의 나이브 부켈레 대통령은 9월 8일 21 비트코인 구매를 발표하며, 국가의 암호화폐 보유고를 또 한 번 크게 증가시켰습니다. 이번 인수는 변동하는 시장 상황 속에서도 엘살바도르의 지속적인 투자 전략을 강조하며, 글로벌 암호화폐 환경에서 자국의 위치를 강화하는 것을 목표로 합니다. 비트코인 데이에 구매한 21 비트코인: 전략적 의미 비트코인 데이에, 나이브 부켈레 대통령은 21 BTC를 인수하여 엘살바도르의 비트코인 포지션을 높이고, 국가 보유 총액을 6,313.18 BTC로 증가시켰습니다. 이는 비트코인을 준비 자산으로 활용하는 엘살바도르의 전략에서 또 다른 이정표가 됩니다. 이번 신규 구매는 부켈레 행정부가 암호화폐를 국가 금융 시스템에 통합하려는 일관된 노력을 보여주며, 비트코인이 국가에 갖는 전략적 중요성을 강조합니다. 현재 보유분의 시장 가치는 7억 1백만 달러입니다. 이러한 행동은 국제적 기대에 영향을 미칠 수 있으며, Kalshi, Polymarket과 같은 일부 가격 예측 시장에서는 2025년 말까지 국고가 10억 달러로 증가할 수 있다고 예측하고 있습니다. 엘살바도르의 비트코인에 대한 헌신은 표준 통화 준비금과 대조되는 독특한 국가 전략을 강조합니다. 커뮤니티 반응은 상당히 활발했으며, 주목할 만한 업계 인사들이 X와 같은 플랫폼에서 그 영향에 대해 논의했습니다. 부켈레 대통령의 행동은 담론을 불러일으켰지만, 주요 서방 규제 기관으로부터의 공식적인 비판은 포착되지 않았습니다. 이러한 감정들은 대체로 국가 재정 정책에서 비트코인의 잠재적 역할에 대한 낙관적인 시각을 보여줍니다. 부켈레가 표현한 바와 같이: "오늘 비트코인 데이를 위해 21 BTC를 구매합니다." 비트코인 시장 데이터, 엘살바도르 움직임 속에서 영향력 강화 알고 계셨나요? 이전의 상징적인 날짜에, 엘살바도르는 BTC 구매를 통해 암호화폐의 통합을 강화하며, 변화하는 국제적 인식 속에서도 확장 전략을 유지했습니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인의 현재 가격은 111,416.70달러로, 그...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:46
