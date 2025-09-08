'SOL 채택은 진짜다': 솔라나, 과장된 TPS 비판 속에서 특이한 검증을 획득하다

'솔라나 도입은 현실이다': 솔라나, 과장된 TPS 비판 속에서 특별한 검증을 받다

솔라나 도입은 이번 주 트랜잭션 활동과 네트워크 수익에 관한 논쟁 이후 주목을 받았습니다. 한편, 카자흐스탄은 스테이킹이 가능한 최초의 솔라나 상장지수펀드를 도입하여 코인의 도입 추세를 확인했습니다. 이는 과장된 사용량 수치에 관한 진행 중인 논의를 넘어 블록체인에 새로운 인정을 부여합니다. 저스틴 본스, 솔라나 도입 옹호 사이버 캐피털의 창립자인 저스틴 본스는 솔라나 활동의 품질에 대한 의문이 제기된 후 솔라나 도입을 옹호했습니다. 최근 트윗에서 본스는 솔라나의 사용량과 수익이 가짜라는 주장이 잘못되었다고 말했습니다. 그는 실패한 트랜잭션과 합의 활동을 제외하더라도 솔라나가 여전히 초당 트랜잭션에서 선두를 유지한다고 설명했습니다. 한 사용자는 그의 트윗에 대해 문제는 수익이 가짜인지가 아니라 지속적인 가치가 있는지 여부라고 답했습니다. 이 사용자에 따르면, 솔라나 수익의 상당 부분이 밈 코인 활동과 연결된 우선 수수료에서 나온다고 합니다. 이는 안정적인 도입이 아닌 단기적인 도박 추세만을 보여준다고 주장했습니다. 그러나 본스는 블록체인이 초기 단계에서 항상 투기를 끌어들였다고 답했습니다. 그는 비트코인의 Satoshi Dice 시기와 이더리움의 NFT 및 ICO 활동이 활발했던 시기를 예로 들었습니다. 저스틴은 투기가 탈중앙화 금융의 일부이며 약점으로 간주되어서는 안 된다고 덧붙였습니다. 별도의 트윗에서 또 다른 비평가인 데이브는 솔라나의 성능 지표가 오해의 소지가 있다고 말했습니다. 그는 30일 동안 거의 1100만 건의 트랜잭션을 처리했으나 그 중 99.95%가 실패한 봇을 지적했습니다. 업데이트에 따르면, 데이브는 이러한 실패한 트랜잭션들이 여전히 원장에 남아있다고 주장했습니다. 그는 이로 인해 아카이브 노드와 분석 제공업체가 체인의 전체 기록을 관리하는 것이 더 어렵고 비용이 많이 든다고 말했습니다. 데이브는 낮은 수수료로 인해 봇이 네트워크를 왜곡하여 트랜잭션 수를 그가 허영 통계라고 표현한 것으로 만든다고 말했습니다. 그는 높은 수치가...