2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
Salvo Games와 Last Odyssey, AI 기반 웹3 게이밍 주도
Salvo Games와 Last Odyssey, AI 기반 웹3.0 게임 주도할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 GameFi 플랫폼인 Salvo Games는 Ronin Network에서 개발된 최초의 AI 기반 MMORTS 5X 게임인 Last Odyssey와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 최첨단 기술과 차세대 웹3.0 게임을 통합하는 것을 목표로 합니다. Salvo Games가 공식 X 발표에서 밝힌 바와 같이, 이 협력은 더 넓은 탈중앙화 게임 세계에서 커뮤니티 주도 성장의 잠재력을 보여줍니다. 따라서 이번 움직임은 특히 10월에 예정된 Last Odyssey의 2차 공개 베타 테스트와 함께 가시성을 크게 높일 것으로 예상됩니다. Salvo Games와 Last Odyssey, AI 주도 웹3.0 게임 강화를 위한 파트너십 체결 Salvo Games와 Last Odyssey 간의 파트너십은 강력한 AI 기술을 포함하여 웹3.0 게임을 발전시키는 데 중점을 둡니다. 따라서 이번 협력을 통해 Last Odyssey는 텔레그램과 Discord를 통한 포괄적인 상호작용을 위한 직접적인 방법을 커뮤니티 참가자에게 제공하는 것 외에도 더 넓은 게임 내 노출을 얻게 될 것입니다. 이 접근 방식은 게임 플레이와 커뮤니티 참여를 결합하여 플레이어가 성장의 중심 무대에 서도록 보장합니다. 이를 고려할 때, 이 파트너십은 실시간 게임 플레이 중 AI 주도 의사 결정의 잠재력을 보여주면서 몰입형 체험을 제공할 것으로 예상됩니다. 개발자들에게 이 파트너십에서 기대할 수 있는 것은? Salvo Games에 따르면, 이 파트너십은 개발자들에게 주목할 만한 이점을 제공합니다. 그들은 성장하는 웹3.0 커뮤니티 내에서 더 넓은 노출, Ronin Network를 통해 빠르게 확장되는 프로젝트와 함께 개발할 기회, 그리고 몰입형 체험을 구축하기 위한 AI 주도 도구에 대한 접근을 고려합니다. 따라서 이 두 회사는 개발자들이 탈중앙화 게임에서 새로운 길을 탐색할 수 있도록 Salvo Games의 더 넓은 산업 도달 범위와 Last Odyssey의 AI 기반 접근 방식을 활용하려고 시도합니다. Umair Younas는 2019년부터 이 분야와 연결된 암호화폐 관련 콘텐츠 작가입니다. 여기 Blockchainreporter에서 그는 뉴스 및 기사 작가로 활동합니다. 그는 암호화폐, 블록체인, NFT, DeFi 및 FinTech 애호가입니다. 그는 글쓰기에 강한 능력을 가지고 있습니다...
REAL
$0.08207
-1.50%
GET
$0.004214
-1.77%
GAME
$36.9031
+1.66%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:35
킨토, 블록체인 종료 발표 후 81% 하락
블록체인 종료 발표 후 Kinto 81% 폭락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Kinto 네트워크의 거버넌스 토큰인 Kinto 토큰은 수개월간의 좌절 끝에 9월 말에 이더리움 레이어-2 블록체인을 종료한다는 팀의 발표 이후 80% 이상 폭락했습니다. Kinto는 7월 업계 전반의 해킹으로 프로토콜에서 약 577 이더(ETH), 약 160만 달러 상당이 유출된 후 "모듈식 거래소"에서의 거래를 복구하기 위해 100만 달러의 부채를 조달했습니다. 그러나 악화되는 시장 상황이 "추가 자금 조달을 불가능하게 만들어" 암호화폐 프로젝트를 종료하게 만들었다고 Kinto는 일요일 Medium에 게시했습니다. "우리가 계속할수록 자금은 더욱 줄어듭니다. 우리는 7월부터 급여 없이 운영해 왔으며, 마지막 자금 조달 경로가 무산된 후, 우리에게는 한 가지 책임 있는 선택만 남았습니다: 깨끗하게 종료하고 사용자/대출자를 최대한 보호하는 것입니다." 출처: Kinto 160만 달러 해킹은 ERC-1967 프록시 표준의 보안 취약점으로 인한 것이었습니다 - 이는 스마트 계약이 주소를 변경하지 않고도 업그레이드할 수 있게 해주는 일반적인 OpenZeppelin 코드베이스입니다. 다른 여러 프로젝트들도 영향을 받았습니다. Kinto가 실패의 원인을 해킹과 증가하는 재정적 압박으로 돌렸지만, 한 관찰자는 Kinto가 수익을 창출하기 위해 고군분투하던 해킹 이후에도 스테이블코인에 대해 지나치게 높은 연간 수익률을 제공했다고 지적했습니다. Kinto의 창립자 중 한 명인 Ramon Recuero는 4월에 K 스테이킹이 USDC(USDC)로 130%의 연간 수익률을 제공했다고 언급했습니다 - 이는 전체 DeFi 공간에서 가장 높은 수준 중 하나였습니다. 높은 수익률을 제공하는 다른 탈중앙화 금융 플랫폼들도 불안정한 과거를 가지고 있습니다. Arbitrum 위에 구축되고 결제를 위해 이더리움 메인넷을 활용하는 이 프로젝트는 Apple, Microsoft, Nvidia와 같은 토큰화된 주식 거래도 제공했습니다. 그 모듈식 거래소는 중앙화된 거래소의 효율성과 탈중앙화 거래소가 제공하는 보안 기능을 결합하려고 시도했습니다. Kinto, 복구 계획 공개 Kinto는 모든 남은 자산 - Uniswap의 80만 달러 포함...
K
$0.06028
-7.54%
USDC
$0.9994
-0.02%
DEBT
$0.0003835
-19.76%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:24
이번 주 APT와 솔라나(S)의 주요 변화 예상
이번 주 APT와 솔라나(S)의 주요 변화 예상이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요한 토큰 언락: 이번 주 APT와 솔라나(S)의 주요 변화 예상 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 중요한 토큰 언락: 이번 주 APT와 솔라나(S)의 주요 변화 예상 출처: https://bitcoinworld.co.in/crucial-token-unlocks-impact/
TOKEN
$0.0119
-5.70%
COM
$0.011194
+2.34%
MAJOR
$0.11736
-3.92%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:21
테더 CEO, 회사가 비트코인을 팔고 금을 구매했다는 배상 청구 반박
테더 CEO가 회사가 비트코인을 매도하고 금을 매수했다는 배상 청구를 반박한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최대 스테이블코인 USDT의 발행사인 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 일요일 X에서 회사가 비트코인(BTC)을 매도하여 금에 투자했다는 주장을 반박했습니다. 그의 게시물에서 아르도이노는 "테더는 어떤 비트코인도 매도하지 않았다"고 쓰며 다음과 같이 덧붙였습니다: "세상이 계속 어두워지는 동안, 테더는 계속해서 수익의 일부를 비트코인, 금, 토지와 같은 안전한 자산에 투자할 것입니다." 루머가 시작된 방법 9월 6일, 유튜버 클라이브 톰슨은 "최근 테더가 금을 매수하고 비트코인을 매도하고 있다"고 주장했습니다. 톰슨의 주장은 테더의 자산 명세서 조사를 기반으로 했습니다. 톰슨에 따르면, 테더는 지난 분기에 10억 달러 이상의 BTC를 매도하고 16억 달러 이상의 금을 구매했습니다. 톰슨에 따르면, 이는 테더가 금을 선호하여 비트코인을 덤핑하고 있음을 나타냅니다. 톰슨의 주장의 결함 Jan3의 CEO 샘슨 모우는 공개 데이터를 기반으로 톰슨의 이론의 결함을 지적했습니다. X 게시물에서 모우는 톰슨이 테더의 BTC 보유량 감소가 자동으로 그들이 금을 위해 매도했다는 것을 의미한다고 가정했기 때문에 잘못된 결론에 도달했다고 설명했습니다. 올해 1분기와 2분기에 테더는 각각 92,650 BTC와 83,274 BTC의 보유량을 보고했습니다. 모우에 따르면, 톰슨은 테더가 Twenty One Capital(XXI)이라는 별도의 프로젝트에 자금을 지원한 것을 고려하지 않았습니다. 테더는 6월 2일에 14,000 BTC와 7월에 5,800 BTC를 이체하여 총 19,800 BTC를 XXI에 보냈습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래, 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. 따라서, 모우는 테더가 전 분기보다 2025년 2분기에 4,624 BTC를 더 보유하고 있다고 설명했습니다. 7월의 이체를 고려하면, 테더는 "비트코인에서 (최소한) 순 증가를 보였습니다...
T
$0.01499
-0.85%
BTC
$121,500.19
-1.06%
GET
$0.004214
-1.77%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:03
메건 모로니, 새로운 '베스트 컨트리' 상 수상
메건 모로니, 새로운 '베스트 컨트리' 상 수상이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메건 모로니(R)가 2025년 9월 7일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에 참석했습니다. (사진: Roy Rochlin/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV 일요일 밤, 메건 모로니는 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 베스트 컨트리 트로피를 수상한 최초의 아티스트가 되었습니다. 모로니는 뉴욕 UBS 아레나에서 시작된 프라임타임 쇼에 앞서 레드 카펫을 걸으며 팬들이 투표한 "문 맨"을 수상했습니다. 모로니는 2024년 동명의 앨범에서 선보인 리드 싱글 "Am I Okay?"로 수상했습니다. "투표해 주셔서 정말 감사합니다. 올해 모든 지원에 감사드립니다,"라고 모로니는 사전 쇼 수상 소감에서 말했습니다. "여러분, 저는 작년 크리스마스에 화이트 엘리펀트에서 '문 맨' 동상을 두고 정말 싸웠는데 이제 진짜를 갖게 되었어요. 정말 흥분됩니다. 이건 홈굿즈 것보다 훨씬 좋아요." 여러 협력자와 지지자들에게 감사를 표한 후, 그녀는 나중에 "이건 정말 멋져요. 저는 '내가 여기서 뭘 하고 있는 거지?'라는 생각이 들어요"라고 덧붙였습니다. 모로니는 젤리 롤(노래 "Liar"로 후보에 오른), 크리스 스테이플턴("Think I'm In Love With You"로), 코디 존슨과 캐리 언더우드(듀엣 "I'm Gonna Love You"로), 레이니 윌슨("4x4xU"로), 그리고 모건 월렌("Smile"로)을 포함한 쟁쟁한 경쟁자들을 물리쳤습니다. 쇼 제작진은 지난달 베스트 컨트리 상을 발표했습니다. 이는 베스트 팝 아티스트와 함께 일요일 밤 라이브 쇼에서 수여된 두 개의 새로운 트로피 중 하나였습니다. 2025년 VMAs는 일요일 밤 CBS와 MTV에서 방영되었습니다. VMAs, 베스트 컨트리 카테고리 추가 베스트 컨트리 카테고리 추가는 MTV의 자매 네트워크인 CMT가 모회사 파라마운트와 스카이댄스 미디어의 합병으로 인해 2025 CMT 뮤직 어워드를 취소한 지 몇 달 후에 이루어졌습니다. 언더우드는 종종 팬 투표로 진행되는 CMT 뮤직 어워드를 석권했습니다...
M
$2.08493
-1.07%
WHITE
$0.0003039
-0.22%
REAL
$0.08207
-1.50%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:49
알카라스, US 오픈 결승에서 시너를 제압하며 테니스 최고 강자로 등극
알카라즈, 미국 오픈 결승에서 시너를 꺾고 테니스 최고 자리에 올랐다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 9월 07일: 스페인의 카를로스 알카라즈가 2025년 US 오픈 15일차 남자 단식 결승전에서 이탈리아의 야닉 시너를 물리친 후 자신의 팀 박스로 걸어가며 반응하고 있습니다. 2025년 9월 07일 뉴욕시 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 촬영. (사진: 알 벨로/게티 이미지) 게티 이미지 카를로스 알카라즈는 일요일 저녁 야닉 시너를 6-2, 3-6, 6-1, 6-4로 꺾고 두 번째 US 오픈 타이틀과 세계 랭킹 1위를 차지했습니다. 이탈리아 선수는 자신의 최고 랭킹 자리를 위대한 라이벌에게 내주었고 항상 열세였습니다. 경기는 오직 한 라켓의 리듬에 따라 전개되었습니다. 영화적 표현으로, 시너는 알카라즈의 모차르트에 대한 살리에리였습니다. 트럼프 대통령의 경호 조치로 인해 세계 최고의 두 선수의 블루 카펫 입장이 거의 50분 동안 지연되었고, 수백 명의 관중들이 밖에서 22세 선수의 화려한 오프닝을 놓쳤습니다. 메이저 대회 결승에서의 알카라즈와 시너의 3부작은 무려 5시간 29분이 소요된 프랑스 오픈 결승의 대서사시로 시작되었습니다. 알카라즈가 후디니 탈출 후 승리한 그 블록버스터는 두 개의 탄탄한 속편으로 이어졌습니다. 시너는 윔블던에서 컨디션이 좋지 않은 스페인 선수를 4세트로 제압했고, 알카라즈는 여기서 그 은혜를 갚았습니다. 시너가 SW19에서 16강전에서 그리고르 디미트로프가 2세트 리드 후 부상으로 기권한 후 간신히 살아남은 반면, 알카라즈는 플러싱 메도우즈 본선 15일 동안 무적의 망토를 두르고 있었습니다. 그는 플레이한 22세트 중 단 하나만 잃었고, 그것조차도 주로 첫 서브에서의 예상치 못한 흔들림 때문에 시너가 1세트 올에서 잠시 경기에 복귀할 수 있었습니다. 그 후, 알카라즈는 망치형 패턴을 내리쳤습니다...
U
$0.009362
-3.14%
CITY
$0.9733
-1.62%
TRUMP
$7.474
-1.29%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:46
비트코인 난이도 증가, 채굴자 수익성 압박 받아
비트코인 채굴 난이도 증가, 채굴자 수익성 압박 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인 채굴 난이도 4% 증가, 채굴자 수익성 및 수수료에 영향. 난이도 상승은 6월 이후 다섯 번째 연속 증가. 낮은 수수료와 낮은 해시가격이 채굴자 이익 마진 압박. 2025년 9월 7일(UTC), 비트코인 네트워크 난이도가 블록 913,248에서 약 136.0T로 4% 상승했으며, 이는 6월 이후 다섯 번째 연속 증가입니다. 이러한 변화와 함께 해시가격 하락은 채굴자 마진을 압박하여, 비트코인의 미래 수익성은 가격 회복이나 온체인 수수료 증가에 의존하게 됩니다. 비트코인 136.0 조 난이도, 다섯 번째 연속 상승 기록 비트코인 네트워크 난이도 조정으로 블록 913,248에서 4% 증가하여 현재 136.0조에 이릅니다. 이는 6월 이후 다섯 번째 연속 조정입니다. 채굴 커뮤니티는 최근 최저치인 $51로 해시가격이 하락하면서 재정적 압박에 직면해 있습니다. 연속적인 난이도 증가로 인해 한계 수익성 장비에 의존하는 채굴자들의 운영 비용이 상승하고 있습니다. 블록당 평균 0.025 BTC의 약한 거래 수수료 기여로 채굴자들의 수익성이 감소했습니다. 최근 해시가격 최저치는 8월 평균보다 5% 하락한 수치입니다. Foundry와 F2Pool 같은 주요 업체들은 계속해서 운영 전략을 논의하고 있습니다. 그러나 Satoshi Nakamoto나 Paolo Ardoino와 같은 주요 인물들은 공개적인 언급을 자제하고 있습니다. "우리 비트코인의 대부분은 직접 보유하고 있습니다: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino, CEO, Tether 가격 상승과 미래 예측 속 역사적 회복력 알고 계셨나요? 비트코인의 마지막 유사한 난이도 시퀀스는 2021년 중국에서의 해시레이트 이전 이후 조정을 보였으며, 이는 증가하는 글로벌 경쟁 속에서도 네트워크 회복력을 재확인시켰습니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인(BTC)은 현재 $110,922.94에 거래되고 있으며, 시가총액은 $2.21조, 24시간 거래량은 $26.52억입니다. 최근 BTC는 24시간 동안 0.36% 상승했으며, 지난 주에는 2.51% 상승했습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 9월 8일 10시 40분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap 전문가들은 제안합니다...
CHANGE
$0.00158391
-3.82%
BTC
$121,500.19
-1.06%
RISE
$0.010422
+2.54%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:45
Mutuum Finance(MUTM) vs. Compound: 이 새로운 대출 프로토콜이 DeFi의 다음 시대를 정의할 수 있을까요?
Mutuum Finance(MUTM) vs. Compound: 이 새로운 대출 프로토콜이 DeFi의 다음 시대를 정의할 수 있을까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 탈중앙화 금융(DeFi)은 여러 혁신의 물결을 거쳐왔으며, 각 물결은 체인 상의 자금 이동을 관리하는 새로운 규칙을 만들기 위한 노력을 정의했습니다. Compound(COMP)는 초기 DeFi 대출 프로토콜 중 하나로, 사용자가 은행이나 중개자에 의존하지 않고 예금, 차입 및 이자 수익을 얻을 수 있는 개방형 시장을 구축했습니다. 그러나 2025년까지, Compound는 여전히 큰 플레이어이지만 성장 기회가 제한적으로 보입니다. 이로 인해 Mutuum Finance(MUTM)와 같은 새로운 프로젝트가 가능해졌는데, 이는 저비용이면서 혁신적인 토큰으로 이미 DeFi 원조 거인들의 후계자가 될 잠재력이 있다고 평가받고 있습니다. Compound(COMP) Compound가 2018년에 만들어졌을 때, 탈중앙화 대출이 가능하다는 것을 보여준 최초의 프로토콜 중 하나였습니다. 당시 이는 암호화폐 보유량을 담보로 차입하고, 이자를 얻고, 암호화폐 자산을 유동성 풀에 배치할 수 있게 하는 창의적인 개념이었습니다. 2020년 거버넌스 토큰으로 도입된 후, COMP는 더 넓은 DeFi 붐의 촉매제가 되었고 수익률 파밍과 연결되었습니다. 2021년 5월 850달러 이상으로 급등했을 때, COMP는 초기 채택자들에게 인생을 바꿀 만한 수익을 제공했습니다. 이 토큰은 수십억 달러의 시장 가치를 가지고 있으며, 현재 43달러에 가깝게 거래되고 있습니다. 가장 인기 있는 DeFi 토큰 중 하나로 남아 있지만, 돌파 시기 이후 여러 배로 성장할 수 있는 능력은 약해졌습니다. 사실, Compound는 인기 있는 프로토콜로 성장했습니다. 시장 가치가 20배 또는 30배로 상승할 여지가 거의 없으며, 잘 확립된 사용자 기반과 복제된 메커니즘을 가지고 있습니다. COMP의 폭발적인 성장 시대는 이미 지나갔을 가능성이 높으며, 따라서 초기 단계에...
WAVES
$0.9463
-2.55%
BOOM
$0.032836
-0.43%
MORE
$0.03653
+71.66%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:13
골드만의 테크 서밋, 2025년 기록적 거래에 대한 논의로 소용돌이
골드만의 기술 서밋에서 2025년 기록적인 거래에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 주 샌프란시스코에서 열리는 업계 최대 모임 중 하나에 참석한 기술 CEO, 투자자, 분석가 및 은행가들은 2025년이 거래 기록을 세울 가능성에 대해 열띤 논의를 나누고 있습니다. 이러한 낙관론은 도널드 트럼프 대통령의 로즈 가든 관세 발표가 시장을 흔들고 경기 침체 우려를 불러일으켰던 불과 6개월 전과는 극명한 대조를 이룹니다. 이번 행사는 월요일 팰리스 호텔에서 개막하는 골드만삭스 그룹의 커뮤나코피아 & 기술 컨퍼런스 2025입니다. 이 기술 행사는 오랫동안 기업들이 우선순위를 제시하는 무대이자 주요 합병에 대한 지지를 얻거나 방어하려는 경영진들의 시험장 역할을 해왔습니다. 낙관론이 돌아오면서 딜메이커들이 샌프란시스코에 몰려들다 약 260개 기업이 발표할 예정이며, 여기에는 Scale AI에 143억 달러를 베팅한 Meta Platforms Inc., 2020년 이후 최대 규모의 Informatica Inc. 인수를 5월에 성사시킨 Salesforce Inc., 그리고 지난주 수백만 달러 규모의 계약으로 스타트업 Solver Inc.를 인수한 Nvidia Corp. 등이 포함됩니다. 블룸버그 데이터에 따르면, 이러한 거래들로 인해 기술 분야 딜메이킹은 올해 현재까지 6,450억 달러에 달하며, 이는 거의 1조 달러의 거래를 창출했던 2021년 팬데믹 이후 붐 이후 가장 강력한 속도입니다. 통신과 미디어를 포함하면, 더 넓은 섹터는 이미 8,220억 달러의 활동을 기록했습니다. 올해 대형 거래로는 Palo Alto Networks Inc.의 CyberArk Software Ltd. 250억 달러 인수, Thoma Bravo의 Dayforce Inc. 123억 달러 바이아웃, CommScope Holding Co.의 Amphenol Corp.에 대한 105억 달러 자산 매각 등이 있습니다. 현재 원동력은 인공지능 군비 경쟁입니다. Meta와 일론 머스크의 xAI Corp.는 데이터 센터에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 동시에 딜메이커들에 따르면, 주요 소프트웨어 기업들은 AI 기반 혁신에 대항하기 위한 방어 전략으로 M&A를 활용해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. "더 넓은 범위 내에서 우리의 상상을 초월하는 거래가 있을 것입니다..."
M
$2.08493
-1.07%
SIX
$0.0195
-1.26%
TRUMP
$7.474
-1.29%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:04
정부 보조금을 위한 획기적인 도약
정부 보조금을 위한 획기적인 도약이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한국 디지털 통화 시범 사업: 정부 보조금을 위한 획기적인 도약 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 한국 디지털 통화 시범 사업: 정부 보조금을 위한 획기적인 도약 출처: https://bitcoinworld.co.in/south-korean-digital-currency-pilot/
COM
$0.011194
+2.34%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:57
