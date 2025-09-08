테더 CEO, 회사가 비트코인을 팔고 금을 구매했다는 배상 청구 반박

테더 CEO가 회사가 비트코인을 매도하고 금을 매수했다는 배상 청구를 반박한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최대 스테이블코인 USDT의 발행사인 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 일요일 X에서 회사가 비트코인(BTC)을 매도하여 금에 투자했다는 주장을 반박했습니다. 그의 게시물에서 아르도이노는 "테더는 어떤 비트코인도 매도하지 않았다"고 쓰며 다음과 같이 덧붙였습니다: "세상이 계속 어두워지는 동안, 테더는 계속해서 수익의 일부를 비트코인, 금, 토지와 같은 안전한 자산에 투자할 것입니다." 루머가 시작된 방법 9월 6일, 유튜버 클라이브 톰슨은 "최근 테더가 금을 매수하고 비트코인을 매도하고 있다"고 주장했습니다. 톰슨의 주장은 테더의 자산 명세서 조사를 기반으로 했습니다. 톰슨에 따르면, 테더는 지난 분기에 10억 달러 이상의 BTC를 매도하고 16억 달러 이상의 금을 구매했습니다. 톰슨에 따르면, 이는 테더가 금을 선호하여 비트코인을 덤핑하고 있음을 나타냅니다. 톰슨의 주장의 결함 Jan3의 CEO 샘슨 모우는 공개 데이터를 기반으로 톰슨의 이론의 결함을 지적했습니다. X 게시물에서 모우는 톰슨이 테더의 BTC 보유량 감소가 자동으로 그들이 금을 위해 매도했다는 것을 의미한다고 가정했기 때문에 잘못된 결론에 도달했다고 설명했습니다. 올해 1분기와 2분기에 테더는 각각 92,650 BTC와 83,274 BTC의 보유량을 보고했습니다. 모우에 따르면, 톰슨은 테더가 Twenty One Capital(XXI)이라는 별도의 프로젝트에 자금을 지원한 것을 고려하지 않았습니다. 테더는 6월 2일에 14,000 BTC와 7월에 5,800 BTC를 이체하여 총 19,800 BTC를 XXI에 보냈습니다. 따라서, 모우는 테더가 전 분기보다 2025년 2분기에 4,624 BTC를 더 보유하고 있다고 설명했습니다. 7월의 이체를 고려하면, 테더는 "비트코인에서 (최소한) 순 증가를 보였습니다...