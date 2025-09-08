MEXC 거래소
홍콩 HKMA, 은행들이 조기 슬롯 확보 경쟁하는 가운데 출시 시 소수의 스테이블 코인 라이선스만 발급 예정
홍콩 HKMA, 은행들이 조기 슬롯을 위해 경쟁하는 가운데 출시 시 소수의 스테이블 코인 라이선스만 발급할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 홍콩 통화 관리국(HKMA)은 월요일 초 이미 77개 기관이 관심을 보였음에도 불구하고 스테이블 코인 출시에 있어 소수의 라이선스만 승인할 것이라고 밝혔습니다. 이 숫자는 8월 말에 집계되었습니다. 현지 언론 보도에 따르면 은행, 전자상거래 플랫폼, 기술 기업, 웹3.0 스타트업, 결제 회사 및 자산 관리자들이 모두 목록에 올라 있는 완전한 쟁탈전입니다. 이 라이선스를 추구하는 가장 큰 이름 중 하나는 자산 기준 세계 최대 은행인 중국공상은행(ICBC)입니다. ICBC는 홍콩 지사인 ICBC(아시아)를 통해 신청하고 있습니다. 이는 중국은행(홍콩) 이후 두 번째로 참여하는 중국 최상위 은행이 됩니다. 홍콩 최대 은행인 HSBC는 아직 신청하지 않았지만 관심을 보이고 있습니다. 입법자들은 규칙이 엄격할 것이며 2025년 초에 단 하나의 라이선스만 나올 수 있다고 말합니다. 입법자들은 HKMA의 엄격한 접근 방식을 지지하고 있습니다. 홍콩 입법회 의원인 응 킷총에 따르면, 새로운 규칙은 의도적으로 엄격하게 설계되었습니다. "발급될 라이선스 수는 매우 적을 것"이라고 그는 말하며, "내년 초에 아마도 하나의 라이선스"가 나올 수 있다고 덧붙였습니다. 그게 전부가 아닙니다. 입법자들은 또한 오프라인 장외 거래(OTC) 암호화폐 거래를 위한 새로운 법안을 준비 중이며, 이 역시 2025년에 시행될 수 있습니다. HKMA는 진지하게 고려하는 신청자들에게 9월 말까지 완전한 신청서를 제출하라고 알렸습니다. 그러나 모든 사람에게 경고했습니다: 관심을 제출하거나 완전한 신청서를 제출하는 것이 승인을 의미하지는 않습니다. 그들은 참여에 대한 트로피를 주지 않습니다. 또한, 대중들은 라이선스가 없는 스테이블 코인과 연결된 광고나 프로모션을 신뢰하지 말라는 안내를 받았습니다. 이는 법적으로 인정되지 않기 때문입니다. 아미나 그룹의 법률 책임자인 코라 앙은 "이 제도는 엄격한 규제에 맞출 수 없고, 실행 가능한 사용 사례를 제시하지 못하며, 재정적 안정성을 입증하지 못하는 이들을 걸러낼 것"이라고 말했습니다. 그녀의...
리플, 기관 디지털 자산 채택 급증 배후의 3가지 주요 동인 하이라이트
리플, 기관 디지털 자산 채택 급증 배후의 3가지 주요 동인 하이라이트 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 은행들은 커스터디, 스테이블 코인 및 블록체인 기반 운영이 주도하는 디지털 자산으로 가속화하고 있으며, 리플에 따르면 이 세 가지 핵심 변화가 기관 금융을 재정의하고 있습니다. 리플, 은행의 디지털 자산 진출을 이끄는 3가지 전략적 변화 지적 리플은 지난주 통찰력을 공유하며, 은행과 금융 기업들이 확장함에 따라 디지털 자산의 기관 채택이 가속화되고 있음을 강조했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/ripple-highlights-3-key-drivers-behind-institutional-digital-asset-adoption-surge/
사브리나 카펜터, MTV VMA에서 'Tears' 공연하며 트랜스 권리 지지
사브리나 카펜터, MTV VMAs에서 'Tears' 공연하며 트랜스 권리 지지 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 공연 중인 사브리나 카펜터. Billboard via Getty Images 사브리나 카펜터가 MTV 비디오 뮤직 어워드에 비를 가져왔습니다. 스튜디오 앨범 'Man's Best Friend' 발매 직후, 카펜터는 일요일 밤 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나 무대에 올라 "Tears"의 첫 공연을 선보였습니다. 이 장난스러운 팝 트랙은 8월 말에 발매된 'Man's Best Friend'의 두 번째 싱글입니다. 카펜터는 프린지 실버 의상, 반짝이는 검은색 타이츠, 검은색 하이힐을 착용하고 "맨홀"에서 등장하며 공연을 시작했습니다. 그녀는 댄서들과 데날리, 렉시 러브와 같은 유명 드래그 퀸들과 함께했으며, 일부는 트랜스 권리를 지지하는 피켓 사인을 들고 있었습니다. 일부 사인에는 "미워하면 절대 섹스 못해", "트랜스 권리 보호", "지역 드래그 지지"라고 적혀 있었습니다. 구식 전화 부스에서 빠른 의상 변경 후, 카펜터는 비가 내리는 가운데 계속해서 춤을 추었습니다. 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드 중 공연하는 사브리나 카펜터. Getty Images for MTV 카펜터는 2024년 MTV VMAs에 처음 데뷔하여 "Please Please Please," "Taste", "Espresso"의 메들리를 공연했습니다. 올해 그녀는 베스트 팝 아티스트와 베스트 앨범을 포함해 8개 부문에 노미네이트되었습니다. "Tears" 공연과 또 다른 의상 변경 후, 카펜터는 무대로 돌아와 2024년 발매한 'Short n' Sweet'으로 베스트 앨범 상을 수상했습니다. 그녀는 배드 버니, 켄드릭 라마, 레이디 가가, 모건 월렌, 위켄드를 이겼습니다. "Manchild" 가수는 이 순간을 통해 트랜스 커뮤니티와 "오늘 밤 저와 함께 무대에 선 퀸들"에 대한 지지를 더욱 강조했습니다. "우리 모두가 알다시피 이 세상은 비판과 차별, 부정적인 것들로 가득 차 있습니다"라고 그녀는 말하며, 자신이 무언가의 일부가 된 것에 "감사하다"고 덧붙였습니다...
미 연준 금리 인하 관측 속 일본 엔화 급락으로 아시아 외환 불확실성에 직면
일본 엔화가 연준 금리 인하 관측 속에서 급락하면서 아시아 외환이 불확실성에 직면하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 긴급: 일본 엔화가 연준 금리 인하 관측 속에서 급락하면서 아시아 외환이 불확실성에 직면 콘텐츠로 건너뛰기 홈 외환 뉴스 긴급: 일본 엔화가 연준 금리 인하 관측 속에서 급락하면서 아시아 외환이 불확실성에 직면 출처: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plunge/
2025년 YTD에서 실버가 비트코인과 골드를 능가하다
2025년 YTD에서 은이 비트코인과 금을 능가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금융 시장은 지금까지 2025년 내내 주목할 만한 성과를 보여주었습니다. 이와 관련하여 은은 2025년 동안 상위 자산 중에서도 비트코인($BTC)과 금을 능가하는 강세를 보였습니다. 인기 있는 CryptoQuant 분석가인 Maartunn이 제공한 데이터에 따르면, 은은 연초부터 현재까지(YTD) 놀라운 40.2%의 상승을 기록하며 위험 자산과 전통적인 안전자산 모두를 능가했습니다. 이는 2025년에도 금융 분야에서 귀금속의 지속적인 우위를 강조합니다. 2025년 동안 은이 40.2% YTD 성장으로 금과 비트코인을 앞서다 독점 시장 분석에 따르면, 은은 2025년 초부터 지금까지 가격이 40.2%라는 큰 폭으로 상승했습니다. 이와 관련하여 전통 금융과 암호화폐 시장의 주목할 만한 자산들을 효과적으로 능가했습니다. 특히 비교해보면, 금은 같은 기간 동안 34.8%의 성장을 보였습니다. 이는 변동성에 대응하기 위한 신뢰할 수 있는 헤지 수단으로서 은에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미합니다. 한편, 최고의 암호화폐인 비트코인($BTC)도 18.3% 상승에 그치며 은의 성장 수준을 넘어서지 못했습니다. 투자자 심리가 은의 성장을 촉진 Maartunn에 따르면, 이더리움($ETH)이 주목할 만한 이익을 보였음에도 불구하고, 이 선두 알트코인은 2025년 동안 32.6%의 상승을 기록했습니다. 이 비율은 은의 40.2%에 비해 상당히 낮습니다. 이는 시장에서 은의 영향력이 커지고 있음을 보여주며, 투자자들이 더 넓은 시장 변화 속에서 계속 투자함에 따라 새로운 기준을 설정할 수 있습니다. Umair Younas는 2019년부터 이 분야와 연결된 암호화폐 관련 콘텐츠 작가입니다. Blockchainreporter에서 그는 뉴스 및 기사 작가로 활동하고 있습니다. 그는 암호화폐, 블록체인, NFT, DeFi 및 핀테크 애호가입니다. 그는 브로커와 거래소에 대한 진정한 리뷰를 작성하는 데 강한 능력을 가지고 있으며, 교육 팀과 협력하여 교육 콘텐츠도 작성했습니다. 그는 ...을 키우는 꿈을 가지고 있습니다.
이번 주 구매 추천 암호화폐 — Bitcoin, XRP 및 25배 상승 가능성이 있는 MAGACOIN FINANCE
이번 주 구매할 최고의 암호화폐 — 비트코인, XRP 및 25배 상승 가능성이 있는 MAGACOIN FINANCE에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 주 구매할 최고의 암호화폐를 찾고 계신가요? 검증된 토큰 리더와 유망한 신규 이름을 비교해보세요. 비트코인이 길을 열고, XRP가 결제 분야에서 관련성을 높이며, MAGACOIN FINANCE가 25배 상승 가능성이 있는 숨겨진 선택으로 주목받고 있습니다. 비트코인이 시장 기조를 설정합니다 많은 트레이더에게 비트코인은 거래를 시작하는 첫 번째 암호화폐로, 이번 주 구매하기 가장 좋은 암호화폐입니다. 유한한 발행량과 강력한 유동성을 갖춘 비트코인은 변동성이 큰 시장에서 안정적인 지점으로 두각을 나타냅니다. 투자자들은 이를 디지털 금으로 여기며, 상장지수펀드와 장타매매 포트폴리오에 포함되는 것은 기관의 수요가 계속 증가하고 있음을 시사합니다. 최근 시장 움직임은 비트코인의 안전 자산 지위를 더욱 공고히 했을 뿐입니다. 이러한 수준 이상의 비트코인 강세는 소매 및 기관 투자자들을 다시 한번 시장으로 불러들이고 있습니다. 이러한 안정성과 국제적 법규가 결합되어 암호화폐 시장에서 안전하게 플레이하려는 사람들에게 최고의 선택으로 자리 잡고 있습니다. 앞으로 나아가면서, 비트코인의 시장 벤치마크로서의 지위가 공고해질 것이라고 생각하는 사람들이 많습니다. 다른 암호화폐들이 오르내리는 동안 비트코인은 지배적인 위치를 유지하며, 많은 위험을 감수하지 않고 이 분야에 투자하고자 하는 투자자들에게 매력적인 유일한 디지털 통화가 되고 있습니다. XRP는 결제를 통해 유틸리티를 구축합니다 XRP 또한 국경 간 금융 사용 증가 덕분에 이번 주 구매할 최고의 암호화폐 목록에 포함됩니다. 리플은 수년간 금융 기관과의 관계를 형성해 왔으며, XRP는 그 계획의 중요한 부분입니다. 더 저렴하고 빠른 송금은 특히 다국적 은행에게 강력한 가치 제안입니다. 다른 많은 토큰과 달리 XRP는 명확한 사용 사례를 기반으로 합니다. 이러한 실용적인 응용은 다른 알트코인이 어려움을 겪을 때도 관련성을 유지하는 데 도움이 되었습니다...
그린베이 패커스가 NFC 노스에서 이길 팀으로 보이는 이유
그린베이 패커스가 NFC 노스에서 이길 팀으로 보이는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 그린베이 패커스의 수비 엔드 마이카 파슨스(1)가 일요일 디트로이트 라이온스를 상대로 한 색을 기념하고 있습니다. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. 라샨 게리는 이것이 평범한 경기가 아니라는 것을 알고 있었습니다. 그린베이 패커스의 수비 엔드가 일요일 램보 필드로 운전하고 있을 때 - 킥오프 4시간 30분 전이었습니다 - 그는 이미 흥분을 느꼈습니다. "운전하는 동안 미쳤어요," 게리가 말했습니다. "모두가 준비된 것 같았고, 모두가 흥분했어요. 그리고 제가 도착했을 때 모두가 차를 향해 소리치고 그런 것들이 있었어요. 저는 '풋볼이 돌아왔구나'라고 생각했죠." 그리고 그린베이 패커스도 돌아왔을지 모릅니다. 그린베이는 이번 10년 동안 가장 인상적인 승리 중 하나를 거두며 방문한 디트로이트를 27-13으로 이겼습니다. 라이온스는 최근 몇 년 동안 NFC 노스를 지배하며 연속 2회 디비전 타이틀을 획득하고 램보 필드에서의 최근 3번의 방문에서 3-0을 기록했습니다. 하지만 패커스는 최근 몇 년 동안 가장 큰 라이벌 중 하나가 된 팀을 압도했습니다. "저보다 앞선 패커 팬들의 세대가 누구를 가장 싫어하는지 모르겠습니다," 타이트 엔드 터커 크래프트가 말했습니다. "이 두 팀이 필드에 나올 때, 우리 (엉덩이) 밑에 불이 붙고 우리는 경기할 준비가 되어 있다는 것을 알 수 있습니다." 2024년에 15-2를 기록한 라이온스는 그린베이를 상대로 최근 7경기 중 6경기를 이겼습니다. 그리고 디트로이트가 지난 시즌 14주차에 그린베이를 34-31로 이긴 후, 많은 패커스 선수들이 포스트시즌에서 라이온스를 다시 만나고 싶다고 이야기했습니다. 그린베이가 플레이오프 와일드 카드 라운드에서 탈락한 후 그런 일은 일어나지 않았습니다. 패커스는 오프시즌 내내 NFC 노스 챔피언 라이온스와 맞대결을 기다렸고, 그 기회를 최대한 활용했습니다. "(욕설), 기분이 나쁘지 않아요," 가드 션 라이언이 말했습니다. "그것을 말할 수 있어요. 확실히 기분이 나쁘지 않아요. 그들은..."
2025년 스팸 전쟁은 비트코인에 '심각한 위협'이 되고 있다
2025년 스팸 전쟁이 비트코인에 '심각한 위협'이 되고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인을 잠시라도 경험해 보셨다면, 오늘날의 "스팸 전쟁"을 거의 10년 전 악명 높은 블록 사이즈 전쟁과 비교하는 이야기를 들어보셨을 겁니다. 그 에너지, 독설, 부족주의가 모두 다시 강하게 돌아왔습니다. 다만 이번에는 블록 크기를 두고 논쟁하는 대신, 전장은 OP_RETURN과 비트코인 코어와 노츠 사이의 커지는 분열입니다. 스팸 전쟁은 어떻게 시작되었나 스팸 전쟁의 뿌리는 2023년으로 거슬러 올라갑니다. 그때 오디널스가 등장했습니다. 이를 통해 누구나 디지털 아트, NFT 및 기타 유형의 데이터를 비트코인 블록체인에 직접 삽입할 수 있게 되었습니다. 많은 사람들이 오디널스가 비트코인에서 모든 종류의 혁신을 불러일으킨다고 환영했습니다. 일부는 체인에서의 스팸과 비대화 문제가 일상 사용자들의 거래 수수료를 증가시킬 것이라고 예견했습니다. 2025년 초, 스팸 전쟁은 한 단계 더 격화되었습니다. 비트코인 코어 개발자들은 다가오는 v30 릴리스에서 80바이트 OP_RETURN 제한을 폐지할 계획을 발표했습니다. 그들은 비트코인을 새로운 종류의 온체인 활동에 더 다양하게 활용할 수 있기를 바랐습니다. 코어 측 많은 사람들에게는 거래 수수료만 지불된다면 비트코인의 어떤 사용도 공정한 게임입니다. 하지만 모든 사람이 그 비전을 공유하지는 않습니다. 오랜 비트코인 개발자이자 비트코인 노츠의 주요 관리자인 Luke Dashjr는 이 변화를 열린 실험이라기보다는 심각한 위험 신호로 봅니다. 그에게 있어 제한을 해제하는 것은 스팸에 대한 공개적인 초대장이며, 이는 비트코인을 비금융적 쓰레기를 위한 데이터 쓰레기통으로 만들고 화폐로서의 역할을 위협할 것입니다. 노츠는 코어가 비트코인의 중립성을 포기하고 있다고 믿는 비판자들의 집결지가 되고 있으며, 긴장이 고조됨에 따라 더 많은 노드 운영자들이 이동하기 시작하고 있습니다: 노츠의 네트워크 점유율은 18.5%에 도달했습니다. 진정으로 위험에 처한 것은 무엇인가 핵심적으로, 스팸 전쟁은 단순히 한 줄의 코드에 관한 것이 아닙니다...
레이디 가가, MTV VMAs 올해의 아티스트 수상을 약혼자와 팬들에게 헌정
레이디 가가, MTV VMAs 올해의 아티스트 수상을 약혼자와 팬들에게 헌정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 레이디 가가가 2025년 9월 7일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 올해의 아티스트 상을 수상하는 모습. Getty Images for MTV 레이디 가가는 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 올해의 아티스트 수상 소감을 통해 특별한 사람들에게 감사를 표했습니다. 가가는 LL Cool J가 진행한 일요일 MTV VMAs에 잠시 참석했습니다. 시상식 시작 부분에서 도자 캣과 케니 G의 "Jealous Type" 공연 이후, 동료 뮤지션 레니 크라비츠가 가가에게 그날 밤 첫 번째 트로피를 수여했습니다. "이 쇼를 준비하면서, 오늘 밤 이 상을 받는 것이 나에게 얼마나 의미가 있을지 생각했고, 이것이 나에게 어떤 의미인지 말로 표현할 수 없습니다,"라고 가가는 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나 무대에서 준비된 연설문을 읽으며 말했습니다. "아티스트로서 보상받는다는 것, 이미 충분히 보람찬 일에 대해 보상받는다는 것이 무엇을 의미하는지 생각해 보았습니다." "아티스트가 된다는 것은 전 세계 사람들의 영혼을 연결하려는 시도입니다,"라고 "Abracadabra" 가수는 계속했습니다. "아티스트가 된다는 것은 누군가의 마음속에 뿌리를 내리고 그들에게 꿈을 상기시키기 위한 규율이자 기술입니다. 아티스트가 된다는 것은 관객이 웃고, 춤추고, 울고, 어떤 순간에도 해방감을 느끼게 할 책임입니다. 이것은 이해를 구축하고 커뮤니티를 축하하는 방법입니다." 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드 백스테이지에서 포즈를 취한 레이디 가가. Kevin Mazur/Getty Images for MTV 가가는 배드 버니, 비욘세, 켄드릭 라마, 모건 월렌, 테일러 스위프트, 위켄드를 제치고 팬 투표로 이 상을 수상했습니다. 그녀는 또한 올해 VMAs에서 총 12개 부문에 노미네이트된 가장 많은 후보에 오른 아티스트였습니다. 그녀는 수상 소감에서 격려의 말을 전했습니다...
타이코, 서울의 럭셔리 문화 이벤트에서 눈부신 활약
게시물 Taiko, 서울의 럭셔리 문화 이벤트에서 눈부신 활약 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 혁신적인 실물 연계 자산 토큰화: Taiko, 서울의 럭셔리 문화 이벤트에서 눈부신 활약 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 혁신적인 실물 연계 자산 토큰화: Taiko, 서울의 럭셔리 문화 이벤트에서 눈부신 활약 출처: https://bitcoinworld.co.in/rwa-tokenization-taiko-luxury/
