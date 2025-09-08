2025년 스팸 전쟁은 비트코인에 '심각한 위협'이 되고 있다

2025년 스팸 전쟁이 비트코인에 '심각한 위협'이 되고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인을 잠시라도 경험해 보셨다면, 오늘날의 "스팸 전쟁"을 거의 10년 전 악명 높은 블록 사이즈 전쟁과 비교하는 이야기를 들어보셨을 겁니다. 그 에너지, 독설, 부족주의가 모두 다시 강하게 돌아왔습니다. 다만 이번에는 블록 크기를 두고 논쟁하는 대신, 전장은 OP_RETURN과 비트코인 코어와 노츠 사이의 커지는 분열입니다. 스팸 전쟁은 어떻게 시작되었나 스팸 전쟁의 뿌리는 2023년으로 거슬러 올라갑니다. 그때 오디널스가 등장했습니다. 이를 통해 누구나 디지털 아트, NFT 및 기타 유형의 데이터를 비트코인 블록체인에 직접 삽입할 수 있게 되었습니다. 많은 사람들이 오디널스가 비트코인에서 모든 종류의 혁신을 불러일으킨다고 환영했습니다. 일부는 체인에서의 스팸과 비대화 문제가 일상 사용자들의 거래 수수료를 증가시킬 것이라고 예견했습니다. 2025년 초, 스팸 전쟁은 한 단계 더 격화되었습니다. 비트코인 코어 개발자들은 다가오는 v30 릴리스에서 80바이트 OP_RETURN 제한을 폐지할 계획을 발표했습니다. 그들은 비트코인을 새로운 종류의 온체인 활동에 더 다양하게 활용할 수 있기를 바랐습니다. 코어 측 많은 사람들에게는 거래 수수료만 지불된다면 비트코인의 어떤 사용도 공정한 게임입니다. 하지만 모든 사람이 그 비전을 공유하지는 않습니다. 오랜 비트코인 개발자이자 비트코인 노츠의 주요 관리자인 Luke Dashjr는 이 변화를 열린 실험이라기보다는 심각한 위험 신호로 봅니다. 그에게 있어 제한을 해제하는 것은 스팸에 대한 공개적인 초대장이며, 이는 비트코인을 비금융적 쓰레기를 위한 데이터 쓰레기통으로 만들고 화폐로서의 역할을 위협할 것입니다. 노츠는 코어가 비트코인의 중립성을 포기하고 있다고 믿는 비판자들의 집결지가 되고 있으며, 긴장이 고조됨에 따라 더 많은 노드 운영자들이 이동하기 시작하고 있습니다: 노츠의 네트워크 점유율은 18.5%에 도달했습니다. 진정으로 위험에 처한 것은 무엇인가 핵심적으로, 스팸 전쟁은 단순히 한 줄의 코드에 관한 것이 아닙니다...