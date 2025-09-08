분석가들, 9월 연준 금리 인하 예상

9월 연방준비제도 금리 인하를 예상하는 분석가들이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 분석가들은 Fed의 잠재적 50bps 금리 인하를 제안합니다. 노동 시장 약세가 금리 인하 투기를 촉진합니다. 시장 가격은 공격적 완화로의 전환을 반영합니다. 스탠다드 차타드 은행은 주요 이해관계자들의 공식 확인이 부족함에도 불구하고 연방준비제도가 2025년 9월에 50 베이시스 포인트의 금리 인하를 할 수 있다고 예측하며, 분석가들의 논의를 심화시키고 있습니다. 이 가능한 금리 인하는 투자자들이 통화 정책의 변화를 예상함에 따라 전통적인 부문과 암호화폐 부문 모두에 영향을 미치며 특히 BTC와 ETH와 같은 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 노동 시장 약세 속 Fed의 50bps 금리 인하 예측 스탠다드 차타드 은행은 연방준비제도가 9월에 이전에 예상된 25 베이시스 포인트를 초과하는 50 베이시스 포인트 인하를 예측했습니다. 이러한 기대는 지난 달 보고된 약한 노동 시장 데이터에 따른 것입니다. 분석가들은 이 상황이 대규모 완화에 대한 시장 논의와 기대를 증가시켰다고 제안합니다. 시장 반응은 금리 인하에 대한 100% 확률을 보여주지만, 규모에 대한 논쟁은 계속됩니다. 중앙 은행의 주요 채널에서 공식 확인은 나오지 않았지만, 2차 소스는 이 움직임에 대한 강렬한 투기를 보고합니다. RSM의 Joseph Brusuelas를 포함한 리드 분석가들은 중앙 은행의 어려운 위치를 강조하며 다음과 같이 말합니다: "이것은 줄타기입니다. 노동 시장은 악화되고 있지만, 인플레이션은 아직 목표로 돌아오지 않았습니다." 잠재적 경제 변화 속에서 암호화폐 시장은 경계를 유지합니다 알고 계셨나요? 2020년 3월, 연방준비제도의 상당한 금리 인하는 비트코인과 이더리움을 포함한 위험 자산의 급격한 회복을 가져왔으며, 대규모 완화 조치에 대한 즉각적인 긍정적 가격 반응을 보여주었습니다. 비트코인(BTC)은 111,008.41달러의 가격과 2,211,034,286,145.18달러의 시가총액을 자랑하며 암호화폐 시장에서 주요 플레이어로 남아 있습니다. 지난 30일 동안 BTC는 -4.66% 하락을 보였으며, 90일 동안의 일반적인 상승 추세와 균형을 이루고 있습니다. CoinMarketCap에서 제공된 데이터는 경제적 변화에 대처하는 능력을 반영합니다. CoinMarketCap에서 캡처한 비트코인(BTC) 일일 차트...