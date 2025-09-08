MEXC 거래소
상승세의 비트코인 마이클 세일러, 억만장자 명단에 첫 등장 - 그의 순 자산과 세부 정보
비트코인 상승론자 마이클 세일러, 억만장자 리스트에 첫 등장 - 그의 순자산과 세부 정보 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. MicroStrategy의 공동 창업자이자 회장인 마이클 세일러가 블룸버그 억만장자 인덱스에 처음으로 이름을 올렸습니다. 세일러의 순자산은 2025년 초부터 10억 달러 증가하여 73억 7000만 달러에 달합니다. 이로써 그는 리스트에서 491위를 차지했습니다. 블룸버그 데이터에 따르면, 세일러의 재산은 약 6억 5000만 달러의 현금과 67억 2000만 달러의 MicroStrategy 주식으로 구성되어 있습니다. 회사의 가장 중요한 자산은 비트코인 보유량으로, 상장 기업 중 가장 큰 규모입니다. 2025년 5월 기준으로 MicroStrategy는 약 58만 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 약 600억 달러의 가치가 있습니다. 세일러 재산의 가장 큰 부분은 MicroStrategy의 8% 지분입니다. 회사의 2025년 제출 자료에 따르면, 이 지분은 1960만 주의 B클래스 주식과 38만 2000주의 A클래스 주식으로 구성되어 있습니다. 세일러의 개인 비트코인 보유량은 검증 요건으로 인해 재산 계산에 포함되지 않았습니다. 세일러는 2024년에 4억 1000만 달러 이상의 MicroStrategy 주식을 매각하여 상당한 현금 흐름을 창출했습니다. 이러한 현금 보유량은 세금 및 시장 성과에 따라 업데이트된다고 합니다. 60세인 세일러는 1989년 MIT 친구들과 함께 MicroStrategy를 설립했습니다. 회사는 초기에 데이터 분석 소프트웨어로 성장했으며, 1990년대에는 맥도날드와 같은 대기업 고객과 계약을 맺고 1998년에 상장했습니다. 2000년대 초반까지 주가는 5,000% 이상 상승했고, 세일러의 재산은 75억 달러로 급증했습니다. 그러나 그 해 말, 회사는 재무제표를 재작성해야 했고, 세일러는 SEC와 1100만 달러의 합의금을 지불했습니다. 오늘날 MicroStrategy는 전통적인 소프트웨어 회사보다는 "BTC 보물창고"로 더 많이 묘사됩니다. 세일러는 또한 이러한 변화의 설계자로 주목받고 있습니다. 그는 과거 발언에서 비트코인이 2045년까지 1300만 달러에 도달할 수 있다고 예측했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:32
메타플래닛, 152억 달러 상당의 136 BTC 추가, 총 보유량 20억 달러 돌파
메타플래닛, 152억 달러 상당의 136 BTC 추가 구매로 총 보유량 20억 달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛, 152억 달러 상당의 136 BTC 추가 구매로 총 보유량 20억 달러 돌파라는 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 일본의 "마이크로스트래티지"라고 불리는 메타플래닛은 코인당 평균 가격 111,783달러에 약 152억 달러 상당의 136 BTC를 추가 구매했습니다. 이번 구매로 회사의 총 비트코인 보유량은 20,136 BTC로 증가했으며, 이는 거의 20억 570만 달러에 달하는 총 투자를 나타냅니다. 현재 이 보유량은 20억 달러 이상의 가치를 지니고 있으며, 이는 메타플래닛이 비트코인을 주요 자산으로 지속적으로 투자하고 있음을 보여주며 비트코인의 가장 큰 기업 보유자 중 하나로서의 지위를 강화하고 있습니다. 출처: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-136-btc-worth-15-2m-pushing-total-holdings-past-2b/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:29
비트코인 고래들, 2022년 이후 최대 규모인 127억 달러 매도
비트코인 고래들이 2022년 이후 최대 규모인 127억 달러를 매도했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 고래들은 지난 달 127억 달러 규모의 비트코인을 매도했으며, 분석가들에 따르면 지속적인 매도는 향후 몇 주 동안 가격에 추가 압력을 가할 수 있습니다. "주요 비트코인 네트워크 참여자들의 노출 감소 추세가 계속 강화되어 올해 최대 규모의 코인 분배에 도달했습니다,"라고 CryptoQuant 분석가 "caueconomy"가 금요일에 관찰했습니다. 그들은 지난 30일 동안 고래 보유량이 10만 BTC 이상 감소했으며, "이는 대형 투자자들 사이에서 강한 리스크 회피 신호"라고 덧붙였습니다. 이러한 매도 압력은 "단타매매에서 가격 구조에 불이익을 주고 있으며," 결국 가격을 10만 8천 달러 아래로 밀어내고 있습니다. CryptoQuant 데이터에 따르면, 토요일 현재 시장 가격으로 약 127억 달러 가치의 114,920 BTC의 30일 변화로 2022년 7월 이후 최대 규모의 고래 매도가 이루어졌습니다. "현재 우리는 여전히 주요 참여자들의 포트폴리오에서 이러한 감소를 보고 있으며, 이는 향후 몇 주 동안 비트코인에 계속 압력을 가할 수 있습니다." 비트코인 고래들이 매도하고 있습니다. 출처: CryptoQuant 고래 잔액 변화 속도 둔화 7일 일일 변화 잔액은 9월 3일에 2021년 3월 이후 최고 수준에 도달했으며, 그 주에 고래들이 95,000 BTC 이상을 이동시켰습니다. 지난주, 비트코인 기업가 David Bailey는 두 주요 고래가 매도를 중단하면 가격이 15만 달러까지 급등할 수 있다고 말했습니다. 관련: 이 두 고래를 물리치면 비트코인은 15만 달러까지 치솟을 것이다: David Bailey 좋은 소식은 공격적인 매도가 둔화된 것으로 보이며, 9월 6일 기준 주간 잔액 변화가 약 38,000 BTC로 감소했다는 것입니다. 한편, 매도 압력이 약간 완화되면서 자산은 지난 3일 동안 11만 달러에서 11만 1천 달러 사이의 좁은 범위 채널에서 거래되고 있습니다. CryptoQuant는 고래를 1,000에서 10,000 BTC 사이의 잔액을 보유한 집단으로 정의합니다. 구조적 균형 "최근 고래...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:58
테더 CEO, 비트코인 매도 후 금 매입 소문 비난
Tether CEO, 비트코인 매도 후 금 매입 소문 일축이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 Tether의 비트코인 매도 소문이 이번 주 암호화폐 커뮤니티 일부를 동요시켰지만, 회사 경영진과 업계 동맹들은 다른 이야기로 반박했습니다: 코인은 전혀 매도되지 않았고 — 재배치되었을 뿐입니다. 이 소문은 논평가들이 2025년 1분기와 2분기 사이 Tether의 보고된 비트코인 보유량이 명백히 감소한 것을 발견하면서 시작되었습니다. BDO 증명 데이터에 따르면, 보유량이 9,000 BTC 이상 감소한 것으로 보였고, 이로 인해 스테이블코인 발행사가 금을 추구하기 위해 준비금의 일부를 청산했다는 주장이 제기되었습니다. 유튜버 Clive Thompson은 Tether의 전략이 비트코인에서 멀어지고 있다고 제안하며 이 이론을 확대했습니다. 반대 서사 경영진과 업계 인사들은 빠르게 이러한 해석에 이의를 제기했습니다. Jan3의 CEO인 Samson Mow는 사라진 비트코인이 Strike CEO Jack Mallers와 연결된 별도의 금융 이니셔티브인 Twenty One Capital(XXI)로 보내졌다고 설명했습니다. 6월과 7월의 이체 총액은 거의 20,000 BTC에 달했으며, 이는 불일치를 설명하기에 충분했습니다. Tether CEO Paolo Ardoino는 이 점을 강조하며 코인이 매도되지 않았다고 주장했습니다. 대신, 그는 회사가 장기적으로 안전한 자산이라고 여기는 것에 계속해서 수익을 투자하고 있다고 말했습니다 — "비트코인, 금, 그리고 토지." 수십억 달러 이체 블록체인 기록은 6월 초 Tether가 XXI를 지원하기 위해 37,000 BTC 이상 — 당시 거의 39억 달러 가치 — 을 이동했다는 것을 확인합니다. 이러한 이체가 Tether의 직접 보유량으로 계산되었다면, 대차대조표는 감소가 아닌 순 증가를 보여줬을 것입니다. 독립 데이터 추적기는 여전히 Tether가 110억 달러 이상의 가치를 지닌 100,000 BTC 이상을 보유하고 있다고 기록하며, 최대 기관 보유자 중 하나로서의 위치를 확보하고 있습니다. 엘살바도르의 금 매입 타이밍 이 논란은 30년 이상 만에 처음으로 금 매입을 발표한 엘살바도르의 관련 없는 헤드라인과 함께 전개되었습니다. 중앙은행은 약 5천만 달러 가치의 13,999 트로이 온스를 추가했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:31
체인링크 창립자가 밝힌 SEC의 놀라운 관심
체인링크 창립자가 밝힌 SEC의 놀라운 관심사가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 자산 토큰화: 체인링크 창립자가 밝힌 SEC의 놀라운 관심사 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 자산 토큰화: 체인링크 창립자가 밝힌 SEC의 놀라운 관심사 출처: https://bitcoinworld.co.in/asset-tokenization-sec-interest/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:27
분석가들, 9월 연준 금리 인하 예상
9월 연방준비제도 금리 인하를 예상하는 분석가들이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 분석가들은 Fed의 잠재적 50bps 금리 인하를 제안합니다. 노동 시장 약세가 금리 인하 투기를 촉진합니다. 시장 가격은 공격적 완화로의 전환을 반영합니다. 스탠다드 차타드 은행은 주요 이해관계자들의 공식 확인이 부족함에도 불구하고 연방준비제도가 2025년 9월에 50 베이시스 포인트의 금리 인하를 할 수 있다고 예측하며, 분석가들의 논의를 심화시키고 있습니다. 이 가능한 금리 인하는 투자자들이 통화 정책의 변화를 예상함에 따라 전통적인 부문과 암호화폐 부문 모두에 영향을 미치며 특히 BTC와 ETH와 같은 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 노동 시장 약세 속 Fed의 50bps 금리 인하 예측 스탠다드 차타드 은행은 연방준비제도가 9월에 이전에 예상된 25 베이시스 포인트를 초과하는 50 베이시스 포인트 인하를 예측했습니다. 이러한 기대는 지난 달 보고된 약한 노동 시장 데이터에 따른 것입니다. 분석가들은 이 상황이 대규모 완화에 대한 시장 논의와 기대를 증가시켰다고 제안합니다. 시장 반응은 금리 인하에 대한 100% 확률을 보여주지만, 규모에 대한 논쟁은 계속됩니다. 중앙 은행의 주요 채널에서 공식 확인은 나오지 않았지만, 2차 소스는 이 움직임에 대한 강렬한 투기를 보고합니다. RSM의 Joseph Brusuelas를 포함한 리드 분석가들은 중앙 은행의 어려운 위치를 강조하며 다음과 같이 말합니다: "이것은 줄타기입니다. 노동 시장은 악화되고 있지만, 인플레이션은 아직 목표로 돌아오지 않았습니다." 잠재적 경제 변화 속에서 암호화폐 시장은 경계를 유지합니다 알고 계셨나요? 2020년 3월, 연방준비제도의 상당한 금리 인하는 비트코인과 이더리움을 포함한 위험 자산의 급격한 회복을 가져왔으며, 대규모 완화 조치에 대한 즉각적인 긍정적 가격 반응을 보여주었습니다. 비트코인(BTC)은 111,008.41달러의 가격과 2,211,034,286,145.18달러의 시가총액을 자랑하며 암호화폐 시장에서 주요 플레이어로 남아 있습니다. 지난 30일 동안 BTC는 -4.66% 하락을 보였으며, 90일 동안의 일반적인 상승 추세와 균형을 이루고 있습니다. CoinMarketCap에서 제공된 데이터는 경제적 변화에 대처하는 능력을 반영합니다. CoinMarketCap에서 캡처한 비트코인(BTC) 일일 차트...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:18
프로젝트 종료 발표로 Kinto 가격 85% 하락
프로젝트 종료 발표로 Kinto 가격 85% 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 레이어-2 프로젝트 Kinto는 7월에 발생한 대규모 해킹으로 인해 준비금이 고갈되고 팀이 새로운 자금을 확보할 수 없게 되어 이번 달에 종료될 예정입니다. 요약 Kinto 가격은 577 ETH를 유출시킨 7월 해킹 사건 이후 종료 발표로 80% 이상 하락했습니다. Phoenix 대출자들은 자금의 약 76%를 회수할 예정이며, 해킹 피해자들은 1,100달러의 선의 보조금을 받을 자격이 있습니다. 출금은 9월 30일까지 열려 있으며, 10월에는 이더리움 청구 계약 및 ERA 에어드랍이 계획되어 있습니다. 9월 7일, Kinto는 X에서 약 577 ETH(190만 달러 상당)를 유출시키고 팀이 재정적으로 회복할 수 없게 만든 7월 해킹 사건 이후 9월 30일에 운영을 종료할 것이라고 발표했습니다. 이 발표로 변동성이 촉발되어 프로젝트의 K 토큰은 지난 24시간 동안 85% 하락했으며, 지난 달 대비 94% 하락했습니다. 해킹에서 종료까지 이 사건은 업그레이드 가능한 스마트 계약을 위해 널리 사용되는 OpenZeppelin 코드베이스인 ERC-1967 프록시 표준의 취약점에서 비롯되었습니다. 공격자들은 Arbitrum(ARB)에서 110,000개의 가짜 Kinto 토큰을 발행하여 Uniswap(UNI) 유동성 풀과 Morpho(MORPHO) 대출 금고에서 자금을 빼냈습니다. "Phoenix 프로그램"을 통해 Kinto는 100만 달러의 부채를 조달하고 거래를 재개하여 운영을 안정화했습니다. 그러나 증가하는 부채, 하락장 조건, 투자자 신뢰 상실이 극복할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 자금 모금 노력은 중단되었으며, 팀원들은 7월 이후 급여를 받지 못했습니다. Kinto의 상환 및 다음 단계 Kinto는 약 80만 달러의 남은 자산을 재단이 통제하는 금고에 통합했다고 밝혔습니다. 이 자금은 먼저 원금의 약 76%를 회수할 것으로 예상되는 Phoenix 대출자들에게 지급될 예정입니다. Morpho의 해킹 피해자들은 Kinto 창립자 Ramon Recuero가 개인적으로 자금을 지원한 55,000달러의 선의 보조금에서 각각 최대 1,100달러를 받게 됩니다. 도난당한 이더리움(ETH)에서 추가 회수...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:06
높은 인플레이션 시기에 구매하기 좋은 암호화폐: 비트코인, 이더리움, 카르다노
인플레이션 시기에 구매하기 좋은 암호화폐: 비트코인, 이더리움, 카르다노 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 카르다노, 이더리움, 비트코인은 높은 인플레이션 기간 동안 두각을 나타냅니다. 이러한 암호화폐가 여전히 탁월한 선택인 이유는 다음과 같습니다. 2025년까지 중앙은행의 목표치를 상회함에도 불구하고, 인플레이션은 많은 경제학자들이 예상했던 것보다 더 지속적인 것으로 판명되었습니다. 채권 시장의 불확실성, 임금 상승 둔화, 필수품 비용 증가로 투자자들은 자신의 구매력을 보호하는 방법을 재평가하게 되었습니다. 디지털 자산이 새로운 영역으로 더 널리 인정받고 있지만, 금과 부동산과 같은 전통적인 인플레이션 헤지 수단도 여전히 자리를 차지하고 있습니다. 높은 인플레이션 상황에서 회복력이 있다고 여겨지는 상위 세 가지 암호화폐는 비트코인, 이더리움, 카르다노입니다. 각각 고유한 장점이 있습니다: 카르다노는 진보적인 거버넌스 네트워크, 이더리움은 탈중앙화 금융의 기반, 비트코인은 디지털 골드입니다. 그러나 구조적 정당성과 문화적 에너지로 주목받는 프로젝트인 MAGACOIN FINANCE와 같은 새로운 기회도 투자자들 사이에서 더 널리 논의되고 있습니다. 비트코인: 디지털 헤지 비트코인은 인정받는 거시 자산으로 성숙했습니다. 2100만 코인의 고정 공급량은 인플레이션 통화 정책에 직접 대응하는 하드캡을 만듭니다. 2025년, 미국 상장 비트코인 ETF로의 자금 유입은 200억 달러를 초과하여 디지털 골드로서의 역할에 대한 기관의 믿음을 확인시켰습니다. 분석가들은 비트코인이 초기 시절의 폭발적인 수익률을 제공하지 않을 수 있지만, 자산 보존에 대한 신뢰성이 인플레이션에 지친 투자자들의 첫 번째 선택이 되게 한다고 강조합니다. 소매 채택도 여전히 강세를 보이며, 라이트닝 네트워크 활동은 투기를 넘어 거래 사용이 증가하고 있음을 보여줍니다. 장타매매 포트폴리오에서 비트코인은 기반입니다. 이더리움: 미래를 위한 탈중앙화 인프라 이더리움은 인플레이션 환경에서 다른 역할을 합니다. 단순히 헤지하는 것이 아니라, 탈중앙화 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 번창합니다. DeFi 프로토콜 전반에 걸쳐 수십억 달러의 총 가치가 잠겨 있으며, 2025년 이더리움 ETF 승인은 연금 기금과...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:01
WSPN, Aplauz NL B.V. 인수 완료
WSPN, Aplauz NL B.V. 인수 완료에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. TORTOLA, 영국령 버진아일랜드, 2025년 9월 8일 /PRNewswire/ — 글로벌 디지털 결제 선도 기업인 Worldwide Stablecoin Payment Network(WSPN)는 오늘 네덜란드 전자화폐기관(EMI) 라이선스를 보유한 Aplauz Financial Services Ltd.의 자회사인 Aplauz NL B.V.의 성공적인 인수를 발표했습니다. 이번 거래는 2025년 6월 네덜란드 중앙은행(DNB)의 승인을 받아 2025년 7월에 완료되었습니다. 이번 매수 계획은 주요 시장에서 규정을 준수하는 스테이블 코인 결제 생태계를 발전시키면서 글로벌 입지를 구축하려는 WSPN의 의지를 강조합니다. 이는 스테이블 코인 서비스의 표준화를 추진하고 다양한 실제 응용 분야로 확장하여 미래 금융 인프라 개발을 가속화하려는 WSPN의 결단을 반영합니다. 경영진 성명 "Aplauz NL B.V.의 인수는 유럽 내 입지를 강화하고 투명하고 포괄적인 디지털 지불 시스템을 선도하는 우리의 사명을 가속화합니다,"라고 WSPN의 창립자이자 CEO인 Raymond Yuan이 말했습니다. "Aplauz의 확립된 플랫폼과 팀과 함께, 우리는 스테이블 코인 사용 사례를 제품화하는 더 넓은 시장 기회를 탐색하여 더 많은 파트너와 사용자에게 혁신적인 차세대 송금 네트워크 솔루션을 제공할 것입니다." "우리는 여정의 다음 단계를 완료하게 되어 기쁩니다,"라고 Aplauz Financial Services Ltd.의 이사인 Goran Abramović가 말했습니다. "네덜란드 사업부를 WSPN에 성공적으로 매각한 것은 Aplauz 플랫폼의 강점과 오늘날 진화하는 디지털 결제 환경에서의 관련성을 강조합니다. WSPN이 이 기반을 바탕으로 Aplauz NL B.V.를 위한 흥미로운 기회를 창출할 것이라고 확신합니다." WSPN 소개 WSPN은 차세대 스테이블 코인 인프라의 선도적인 제공업체로, 글로벌 경제를 위한 더 안전하고 효율적이며 투명한 지불 솔루션을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 제품 포트폴리오에는 스테이블 코인과 실제 스테이블 코인 결제 시나리오를 위한 다양한 제품화된 솔루션이 포함되어 있으며, 모두 WSPN 네트워크 생태계를 구축하고 확장하도록 설계되었습니다. "스테이블 코인 2.0" 비전에 따라 WSPN은 사용성, 신뢰성 및 접근성을 접근 방식의 핵심에 두고...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:51
리사의 '본 어게인' 도자 캣과 레이 참여곡, MTV VMA 베스트 K-팝 수상
도자 캣, RAYE와 함께한 리사의 'Born Again'이 MTV VMA 최우수 K-Pop 상을 수상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도자 캣, RAYE, & 리사 (사진: Frank Micelotta/Disney via Getty Images) Disney via Getty Images 블랙핑크의 리사는 2025년 시상식에 참석하지 못했음에도 불구하고 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 다시 한번 자신의 영향력을 입증했습니다. 이 태국 슈퍼스타는 올해 VMAs에서 도자 캣과 RAYE가 참여한 싱글 "Born Again"으로 최우수 K-Pop 부문에서 한 개의 후보에 올랐습니다. 일부에서는 이 영어 팝 싱글이 실제로 K-pop 노래인지에 대해 논쟁했지만, 리사의 컴백 싱글과 올해 블랙핑크와의 투어는 적어도 2025년에는 그녀를 한국 팝 산업으로 다시 돌아오게 했습니다. Alter Ego 스타는 직접 문맨(Moonman)을 받지 못했지만, VMAs 사전 쇼에서 방영된 수상 소감을 녹화했습니다. "이 상을 받게 되어 매우 영광입니다,"라고 리사는 최우수 K-Pop 수상에 대해 말했습니다. "MTV와 VMAs에 모든 사랑과 지원에 감사드립니다. 'Born Again'을 이렇게 특별한 노래로 만들어준 도자 캣과 RAYE에게 감사드리고, [제] RCA 패밀리와 팀 LLOUD에게도 제가 오늘의 위치에 오를 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. 그리고 마지막으로, 릴리즈와 블링크에게, 여러분 없이는 할 수 없었을 거예요, 정말 감사하고 사랑합니다.'" "Born Again"은 최우수 K-Pop 부문에서 지수의 "Earthquake," 제니의 "Like Jennie," 그리고 로제의 "Toxic Till the End"를 포함한 리사의 블랙핑크 멤버 세 명 모두와 경쟁했습니다. BTS의 지민의 "Who"도 보이 밴드 스트레이 키즈의 "Chk Chk Boom"과 걸그룹 에스파의 "Whiplash"와 함께 후보에 올랐습니다. 리사의 최우수 K-Pop 수상은 4년 만에 이 부문에서 세 번째 수상입니다. 2021년 힙합 싱글 "Lalisa"로 K-pop 솔로 데뷔를 한 후, 리사는 블랙핑크 멤버들과 함께 직접 수상한 2022년 최우수 K-Pop 상을 받았습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:46
