2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
BTC 무기한 선물 롱/숏 비율 트렌드 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요한 인사이트 공개: BTC 무기한 선물 롱/숏 비율 트렌드
BTC
$121,423.32
-1.04%
COM
$0.011198
+2.34%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:36
공정 가격 갭은 비트코인 가격이 더 오를 것을 시사하지만, 이 폭락에 주의하세요
공정 가격 갭은 비트코인 가격이 상승할 것을 시사하지만, 이 폭락에 주의하세요라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격 차트는 현재 다음에 일어날 일에 대한 꽤 명확한 계획과 함께 헤드 앤 숄더 패턴을 보여주고 있습니다. 현재 채워지지 않은 공정 가치 갭(FVG)이 있고 채워질 가능성이 높다는 사실을 고려하면, 새로운 주에 비트코인 가격이 어떻게 전개될지에 대한 좋은 아이디어가 됩니다. 그러나 암호화폐에 문제를 일으킬 수 있는 저항이 증가하면서 폭락 가능성도 있습니다. $114,000에서 공정 가치 갭 채우기 암호화폐 분석가 Xanrox는 마지막 폭락 이후 첫 번째 비트코인 공정 가치 갭(FVG)이 $114,000 바로 위에서 열렸다고 밝혔습니다. 이 갭은 더 많은 매수를 유도하여 또 다른 상승을 촉발할 수 있는 유동성 구멍을 남겼습니다. 이 공정 가치 갭은 또한 차트에 형성된 헤드 앤 숄더 패턴 위에 위치하고 있습니다. 갭이 여전히 열려 있고 채워질 가능성이 더 높기 때문에, 비트코인 가격이 여기서부터 첫 번째 초기 상승을 볼 수 있음을 시사합니다. 이는 $114,000까지 상승할 것이며, 여기서 실제 문제가 발생합니다. 이는 유동성이 고갈되면 트리거될 수 있는 공정 가치 갭 위에 많은 저항이 쌓이고 있기 때문입니다. Xanrox는 많은 트레이더들이 $114,000 위에 스탑로스 주문을 설정했으며, 이는 이 수준에서 압력을 더 가중시킨다고 설명합니다. 따라서 고래들은 비트코인 가격을 다시 내리기 시작하기 전에 모든 유동성을 제거하기 위해 이 기회를 활용할 것입니다. 폭락 직전의 비트코인 가격 $114,000에서 공정 가치 갭이 채워지면, 더 하락세인 트렌드의 다음 단계가 있습니다.
STOP
$0.07491
+4.91%
REAL
$0.082
-1.48%
PLAY
$0.0486
+6.55%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:35
엘살바도르, 더 많은 비트코인 구매로 논쟁 촉발
엘살바도르가 더 많은 비트코인을 구매하여 논쟁을 불러일으켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르는 비트코인 법 4주년을 기념하여 21 비트코인을 구매했으며, 이는 약 230만 달러에 해당하는 금액입니다. 국가 비트코인 사무소에 따르면, 이번 매수로 국가의 총 비트코인 보유량은 6,313 BTC로 증가했으며, 이는 7억 180만 달러의 시장 가치에 해당합니다.
BTC
$121,423.32
-1.04%
MORE
$0.03577
+68.01%
MOVE
$0.1069
-3.08%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:32
오디널스 리더들, 검열 회피를 위한 비트코인 코어 포크 위협
오디널스 리더들이 검열을 피하기 위해 비트코인 코어 포크를 위협한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 오디널스 개발자는 개발자들이 네트워크에서 오디널스, 룬스 및 기타 비금융 거래를 검열하려고 시도할 경우 비트코인 코어의 오픈 소스 포크 개발에 자금을 지원하겠다고 위협했습니다. 토요일 '오디널 쇼'의 진행자인 레오니다스가 X에 공개 서한을 올린 것은 비트코인 커뮤니티 구성원들 사이에서 비트코인 노드 검증자가 P2P 금융 거래를 우선시하고 사진, 비디오 또는 문서와 같은 대용량 데이터 거래를 검열하거나 최소한 무시해야 하는지에 대한 논쟁이 벌어지는 가운데 나온 것입니다. 비평가들은 이러한 거래를 스팸이라고 주장합니다. 레오니다스는 "위험한 선례"에 대해 경고하며 오디널스와 룬스 거래에 대한 정책 규칙 강화나 검열은 "결정적인 조치"를 촉발할 것이라고 말했습니다. "필요하다면, DOG 아미는 거의 모든 정책 규칙을 제거한 비트코인 코어의 오픈 소스 포크 개발 및 유지 관리에 자금을 지원할 것이며, 수천 명의 사람들이 이를 실행하여 비트코인이 검열 저항성을 가지고 있으며 항상 그래야 한다는 것을 분명히 할 것입니다." 출처: 레오니다스 그의 발언은 이러한 거래가 스팸이며 "타임체인에 있을 자리가 없다"고 믿는 많은 비트코이너 중 한 명인 블록스트림 CEO 아담 백의 발언에 이어 나왔습니다. 비트코인 코어 vs 비트코인 노츠 비트코인 코어의 대안인 비트코인 노츠는 지난 1년 동안 인기가 높아졌습니다. 2024년 3월 67개 노드에서 오늘날 4,380개 이상으로 증가하여 네트워크의 18% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 증가는 10월 30일로 예정된 비트코인 코어 v30 출시를 앞두고 이루어졌으며, 이 업데이트는 OP_RETURN 함수의 80바이트 제한을 제거하여 온체인에 훨씬 더 많은 미디어 파일을 저장할 수 있게 합니다. 레오니다스의 서한은 그들이 이 업데이트를 뒤집을 수 있다는 두려움에서 비롯되었습니다. 관련: 비트코인 네트워크 마이닝 난이도가 신고가 경신 백의 편에 선 사람들 중에는 오션 마이닝 창시자 루크 대쉬주니어와...
OCT
$0.07513
-2.32%
RISE
$0.010422
+2.54%
MORE
$0.03577
+68.01%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:26
비트코인 데이에 엘살바도르의 총 BTC 보유량 7억 달러 돌파
비트코인 데이에 엘살바도르의 총 BTC 보유량이 7억 달러를 넘어섰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르의 총 비트코인 보유량은 암호화폐를 법적 통화로 채택한 획기적인 결정 4주년을 기념하면서 7억 달러를 넘어섰습니다. 요약 엘살바도르는 비트코인 데이에 21 BTC를 구매했습니다. 국가의 총 보유량은 6,313.18 BTC로, 7억 달러 이상의 가치가 있습니다. 비평가들은 엘살바도르의 비트코인 전략이 심각한 위험을 내포하고 있다고 주장했습니다. 국가의 비트코인 보유량을 관리하는 행정 단위인 비트코인 사무소의 데이터에 따르면, 이 국가는 비트코인 데이라고 부르는 날에 21 BTC를 구매한 후 6,313.18 BTC를 보유하고 있습니다. 현재 가격을 기준으로 엘살바도르의 비트코인 보유량은 글을 쓰는 시점에 7억 달러를 약간 넘는 가치가 있습니다. 21 BTC 구매는 획기적인 비트코인 법이 공식적으로 시행된 이후 국가가 채택한 하루 1 비트코인 정책에서 벗어난 것입니다. 엘살바도르가 때때로 더 큰 규모의 구매를 실행했지만, 이번 구매는 비트코인의 2,100만 공급 한도에 대한 상징적인 인정이자 국제 통화 기금 의무와 대중의 회의론 사이에서 균형을 맞추면서도 정부의 약속을 재확인하는 것이었습니다. 나이브 부켈레 대통령은 2021년 엘살바도르의 비트코인 법을 제안했으며, 이 제안이 서명된 후 라틴 아메리카 국가는 세계 최초로 비트코인을 법적 통화로 채택했습니다. 이는 국가와 암호화폐 산업 모두에게 역사적인 순간이었지만, 이 결정은 가격 변동성과 거시경제적 위험에 대해 경고한 경제학자들로부터 많은 비판을 받았습니다. 엘살바도르의 비트코인 전략에 대한 가장 큰 비판자 중 하나는 국제 통화 기금(IMF)입니다. 채택 초기부터 이 글로벌 감시기구 및 대출기관은 그러한 변동성이 큰 자산을 법적 통화로 채택하면 금융 안정성을 약화시키고, 통화 정책을 복잡하게 만들며, 국가를 다양한 재정적 위험에 노출시킬 수 있다고 반복적으로 경고해 왔습니다.
BTC
$121,423.32
-1.04%
PLAY
$0.0486
+6.55%
CAP
$0.10953
-16.23%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:21
HKMA, 제한적 스테이블 코인 라이선스 발행 예정
HKMA가 제한된 스테이블 코인 라이선스를 발행할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. HKMA가 제한된 스테이블 코인 라이선스를 발행할 예정이라는 게시물이 처음 Coinpedia Fintech News에 게재되었습니다. 홍콩 경제 저널에 따르면 홍콩 금융관리국(HKMA)은 첫 라운드에서 제한된 수의 스테이블 코인 라이선스만 부여할 예정입니다. 지금까지 77개 기관이 관심을 표명했습니다. ICBC(아시아)는 BOC 홍콩과 함께 신청을 계획하고 있으며, HSBC도 관심을 보였습니다. 업계 내부자들은 스탠다드 차타드와 BOC 홍콩이 규제 기관으로부터 최초 승인을 받을 것으로 예상되는 선두 주자들 중에 있다고 믿고 있습니다.
COM
$0.011198
+2.34%
LIVE
$0.01143
-8.41%
FAR
$0.000323
-5.55%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:38
USDH를 위한 3방향 푸시: Paxos, Agora, Frax가 Hyperliquid에 스테이블 코인 인프라 제안
USDH를
BID
$0.062
-9.79%
COM
$0.011198
+2.34%
PUSH
$0.03096
-0.16%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:35
에릭 트럼프, 메타플래닛 외 아시아 관계 명확히 해명, MTPLF 주가 하락
게시물 Eric Trump, 메타플래닛 외 아시아 관계 명확히 해명, MTPLF 주식 하락이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프의 아들인 Eric Trump은 월요일에 아시아 지역에서 메타플래닛에만 충성을 다하고 있다고 명확히 했습니다. 이는 그가 해당 지역을 방문하는 동안 아시아의 다른 회사와 관련된 소문에 대응하는 조치입니다. Eric Trump, 메타플래닛에만 전념한다고 명확히 해명 Eric Trump은 9월 8일 X 플랫폼을 통해 아시아의 전략이라고도 알려진 메타플래닛과만 관련이 있다고 명확히 했습니다. 그는 비트코인 재무 회사인 "메타플래닛이 이 지역에서 내가 연계된 유일한 회사"라고 말했습니다. ABC(이전 GFA)의 사장과 함께 찍은 그의 사진이 일본 투자 커뮤니티에서 유포되었습니다. Eric과 ABC의 관계에 대한 추측은 회사 주가 상승을 촉발했습니다. 외국인 투자자들이 이 사진을 보고 ABC 주식이 확실히 급등할 것이라고 믿고 구매한 것으로 여겨집니다. ABC 사장과 함께한 Eric Trump. 출처: X 월요일, Eric이 회사와의 관련성을 부인한 후 GFA 주식은 462 JPY로 17.79% 이상 폭락했습니다. 24시간 최저가와 최고가는 각각 462 JPY와 630 JPY입니다. 그는 다음과 같이 말했습니다: "저는 이 사람이 누구인지 모르며, 이 회사와 어떤 관련도 없습니다. 이것은 제가 아시아에 있을 때 컨퍼런스에서 찍은 사진입니다. 만약 누군가가 제가 이 회사와 관련이 있다고 주장한다면, 분명히 말하겠습니다 - 저는 관련이 없습니다." Eric Trump은 이전에 일본 최대 비트코인 보유 기업인 메타플래닛의 전략 고문으로 임명되었습니다. 그는 또한 지난주 메타플래닛의 주주 총회에 참석했습니다. 오늘, 메타플래닛은 총 비트코인 보유량을 20,136 BTC로 증가시켰습니다. 회사는 BTC당 평균 111,783 달러의 가격으로 1,520만 달러에 136 BTC를 구매했습니다. 메타플래닛과 MTPLF 주식 하락 글을 작성하는 시점에, 메타플래닛 주식은 688 JPY로 2.96% 이상 하락하며 마감했습니다. 이 주식은 대규모 숏 포지션으로 인해 계속 하락하고 있습니다...
M
$2.08175
-1.24%
T
$0.01499
-0.79%
TRUMP
$7.46
-1.28%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:26
메타플래닛, 새로운 BTC 구매 이후 연초 대비 500% 근접, 비트코인 가격 반등
메타플래닛이 새로운 BTC 매수 이후 연초 대비 500% 수익에 근접하고, 비트코인 가격이 반등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타플래닛은 2025년 비트코인 전략에서 연초 대비 500% 수익(거래/투자 관련)에 근접하고 있습니다. 이 회사는 새로운 매수를 통해 BTC 보유량을 확대했다고 발표했습니다. 이에 대한 반응으로, 비트코인 가격은 회복세를 이어가며 꾸준한 상승세를 보였습니다. 메타플래닛, 새로운 BTC 매수로 연초 대비 500% 수익에 근접 메타플래닛은 1520만 달러에 추가로 136 BTC를 매수했다고 발표했습니다. 이번 최신 매수 계획으로 회사는 현재 총 20,136 BTC를 보유하고 있습니다. 이는 약 20억 5700만 달러의 누적 투자를 의미합니다. 공시에 따르면 최근 매수분의 평균 매수 가격은 BTC당 11만 1000달러였습니다. 회사는 또한 500% 수준에 근접한 BTC 수익(거래/투자 관련) 성과를 강조했습니다. 이 지표는 비트코인 재무 전략과 연계된 주주 가치를 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 기준은 희석 위험을 최소화하면서 축적 계획의 효율성을 추적하도록 설계되었습니다. 이번 매수는 지난주 매수에 이은 것입니다. 메타플래닛은 약 1억 1200만 달러에 1,009 BTC를 확보했습니다. 해당 거래로 회사는 20,000 BTC 선을 넘었습니다. 또한, 메타플래닛 주주들은 해외에서 최대 5억 5000만 주의 신규 주식을 발행하는 계획을 승인했습니다. 이는 8억 8400만 달러의 가치가 있습니다. 이 자본 조달은 BTC 보유량을 계속 확대하는 데 사용될 예정입니다. 사이먼 게로비치 CEO는 이 승인이 지배구조를 강화하고 회사의 적극적인 비트코인 축적 로드맵과 일치하는 중요한 단계라고 확인했습니다. 비트코인 가격 회복 이 발표는 또한 비트코인 가격의 새로운 모멘텀과 일치합니다. 토큰은 11만 1000달러로 회복되어 지난 하루 동안 1%, 한 주 동안 거의 7% 상승했습니다. 또한, 거래량이 23% 증가했습니다. 이는 비트코인이 중요한 심리적 수준 위에서 강세를 유지함에 따라 투자자 관심이 다시 살아나고 있음을 나타냅니다. 출처: TradingView; 비트코인 가격 일일 차트 다른 재무 발전 사항으로, MARA 홀딩스는...
BTC
$121,423.32
-1.04%
CROSS
$0.21401
-1.55%
TOKEN
$0.0119
-6.00%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:17
비트코인 강세론자 톰 리, AI, 암호화폐, 로보틱스 타겟팅 위한 IPO 신청
비트코인 상승론자 톰 리, AI, 암호화폐, 로보틱스 타겟팅 IPO 신청이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 월스트리트 전략가 톰 리가 백지수표 영역에 진출합니다. 그의 새로운 벤처인 FutureCrest Acquisition은 인공지능, 디지털 금융 및 기타 고성장 산업 분야의 인수를 추진하기 위해 최대 2억 5000만 달러를 공모를 통해 조달하는 신청서를 제출했습니다. SEC 신청서에 따르면, FutureCrest는 각 10달러에 2500만 유닛을 판매할 계획입니다. 각 유닛에는 보통주 1주와 주당 11.50달러에 행사할 수 있는 1/4 워런트가 포함됩니다. 회사는 Cantor Fitzgerald를 단독 주관사로 하여 FCRSU 티커로 나스닥에 상장 신청을 했습니다. 배후 인물 비트코인과 주식에 대한 대담한 예측으로 잘 알려진 리는 리서치 회사 Fundstrat Global Advisors를 공동 설립했으며 Fundstrat Capital의 CIO로 재직 중입니다. 그의 이력에는 작년 Fundstrat Granny Shots ETF(GRNY) 출시도 포함됩니다. 그는 CFO로 일하게 될 치 창과 함께합니다. 창은 벤처 회사 m1720의 설립자이며 이전에 아시아-태평양 지역에서 HSBC의 기술, 미디어, 통신 투자 은행 부문을 이끌었습니다. FutureCrest의 투자설명서는 팀이 전문성과 연결망을 모두 갖춘 분야를 지목합니다: AI, 디지털 자산, 핀테크, 인프라, 로보틱스, 통신. 신청서는 또한 비즈니스 인텔리전스, 생산성 도구, 디지털 헬스 분야의 성장 기회를 강조하며, 이는 계속해서 투자자 자본을 끌어들이는 영역을 반영합니다. 중요성 이번 신청은 2022-23년 냉각기를 거친 SPAC이 혁신 주도 성장을 포착하기 위한 수단으로 다시 자리매김하고 있음을 보여줍니다. 시장 예측가이자 암호화폐 옹호자로서의 리의 명성은 FutureCrest에 대부분의 새로운 백지수표 출시보다 더 높은 프로필을 부여합니다. FutureCrest는 2025년 8월 규제 기관에 비공개로 최초 신청했습니다. 이제 IPO가 공개되면서 회사는 전쟁 자금을 모으고 적합한 대상을 찾기 시작할 것입니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적입니다...
TOM
$0.000234
-4.87%
COM
$0.011198
+2.34%
LEE
$1.497
+0.20%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:01
