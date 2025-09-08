에릭 트럼프, 메타플래닛 외 아시아 관계 명확히 해명, MTPLF 주가 하락

게시물 Eric Trump, 메타플래닛 외 아시아 관계 명확히 해명, MTPLF 주식 하락이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프의 아들인 Eric Trump은 월요일에 아시아 지역에서 메타플래닛에만 충성을 다하고 있다고 명확히 했습니다. 이는 그가 해당 지역을 방문하는 동안 아시아의 다른 회사와 관련된 소문에 대응하는 조치입니다. Eric Trump, 메타플래닛에만 전념한다고 명확히 해명 Eric Trump은 9월 8일 X 플랫폼을 통해 아시아의 전략이라고도 알려진 메타플래닛과만 관련이 있다고 명확히 했습니다. 그는 비트코인 재무 회사인 "메타플래닛이 이 지역에서 내가 연계된 유일한 회사"라고 말했습니다. ABC(이전 GFA)의 사장과 함께 찍은 그의 사진이 일본 투자 커뮤니티에서 유포되었습니다. Eric과 ABC의 관계에 대한 추측은 회사 주가 상승을 촉발했습니다. 외국인 투자자들이 이 사진을 보고 ABC 주식이 확실히 급등할 것이라고 믿고 구매한 것으로 여겨집니다. ABC 사장과 함께한 Eric Trump. 출처: X 월요일, Eric이 회사와의 관련성을 부인한 후 GFA 주식은 462 JPY로 17.79% 이상 폭락했습니다. 24시간 최저가와 최고가는 각각 462 JPY와 630 JPY입니다. 그는 다음과 같이 말했습니다: "저는 이 사람이 누구인지 모르며, 이 회사와 어떤 관련도 없습니다. 이것은 제가 아시아에 있을 때 컨퍼런스에서 찍은 사진입니다. 만약 누군가가 제가 이 회사와 관련이 있다고 주장한다면, 분명히 말하겠습니다 - 저는 관련이 없습니다." Eric Trump은 이전에 일본 최대 비트코인 보유 기업인 메타플래닛의 전략 고문으로 임명되었습니다. 그는 또한 지난주 메타플래닛의 주주 총회에 참석했습니다. 오늘, 메타플래닛은 총 비트코인 보유량을 20,136 BTC로 증가시켰습니다. 회사는 BTC당 평균 111,783 달러의 가격으로 1,520만 달러에 136 BTC를 구매했습니다. 메타플래닛과 MTPLF 주식 하락 글을 작성하는 시점에, 메타플래닛 주식은 688 JPY로 2.96% 이상 하락하며 마감했습니다. 이 주식은 대규모 숏 포지션으로 인해 계속 하락하고 있습니다...