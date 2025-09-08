MEXC 거래소
이시바의 충격적인 사임과 연준 금리 인하 전망 속 일본 엔화 폭락
이시바의 충격적인 사임과 연준 금리 인하 전망 속 일본 엔화 폭락
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:42
IMF 대출 계약 제한에도 불구하고 엘살바도르, 21 비트코인 구매
TLDR 엘살바도르는 비트코인 법정 화폐법 4주년을 맞아 21개의 비트코인을 추가 구매했습니다. 현재 이 국가는 국가 보유고에 7억 달러 이상의 가치를 지닌 6,313개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 엘살바도르는 14억 달러 규모의 IMF 대출 계약의 일환으로 비트코인 법정 화폐 요건을 폐지하고 비트코인 구매를 중단하기로 합의했습니다
MORE
Coincentral
2025/09/08 15:37
메타플래닛, 엘살바도르 비트코인 보유량 증가, 세일러 신규 구매 암시
메타플래닛, 엘살바도르 비트코인 보유량 증가, 세일러 신규 구매 암시

일본 투자 회사 메타플래닛과 암호화폐 친화적인 국가 엘살바도르는 비트코인 공포 & 탐욕 지수가 수일간 "공포" 상태를 보인 후 "중립"으로 돌아온 월요일에 더 많은 비트코인을 구매했습니다. 메타플래닛은 월요일 새로운 공시에서 추가로 136 비트코인(BTC)을 구매했다고 밝혔으며, 이로써 총 보유량은 현재 가격으로 22억 달러 이상의 가치가 있는 20,136개로 증가했습니다. 6월에 사이먼 게로비치 CEO는 회사의 장기 목표가 2027년까지 총 210,000 비트코인을 획득하는 것이라고 말했으며, Bitbo에 따르면 이는 Strategy에 이어 상장 기업 중 두 번째로 큰 비트코인 보유자가 될 것입니다. 메타플래닛은 현재 추적되고 있는 186개 중 여섯 번째로 큰 규모이자 일본 최대 비트코인 금고입니다. 코인당 약 16,554,535 일본 엔(111,830 달러)을 지불했습니다. 메타플래닛 주가 하락 메타플래닛은 2024년 7월 22일 처음으로 비트코인 구매를 발표했으며, 주가는 19% 상승하여 1.10달러가 되었습니다. 그러나 이후 구매는 같은 결과를 가져오지 못했습니다. 최근 거래 세션에서 메타플래닛의 주가는 거의 3% 하락한 4.65달러를 기록했습니다. 주가는 여전히 연초 대비 92.45% 상승했습니다. 메타플래닛은 또한 주가 하락으로 자본 조달 "플라이휠"에 압박이 가해진 후 8월 27일 해외 시장에서 공모를 통해 추가로 8억 8천만 달러를 조달할 계획을 발표했습니다. 엘살바도르, 기념일 선물로 더 많은 비트코인 구매 한편, 엘살바도르의 나이브 부켈레 대통령은 월요일에 비트코인 데이의 일환으로 21개의 비트코인을 추가로 구매했다고 밝혔으며, 비트코인 사무소가 공개한 바에 따르면 총 보유량은 6,313개로 증가했습니다. 이 나라의 비트코인 사무소는 2021년 9월에 발효된 비트코인을 법정 통화로 만드는 법률의 기념일인 "비트코인 데이"를 축하하고 있습니다. 국제 통화 기금은 7월에 엘살바도르가 2024년 12월 14억 달러 대출 계약을 체결한 이후 새로운 비트코인을 구매하지 않았다고 주장하는 보고서를 발표했습니다...
BTC
$121,423.32
-1.04%
MORE
$0.03577
+68.01%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:29
비트코인 재무 구매 규모 86% 급감, 데이터 보여
비트코인 재무 구매 규모 86% 급감, 데이터 보여

총 BTC 재무 보유량은 840,000 BTC의 기록적인 수준에 도달했습니다. 그러나 평균 구매 규모는 놀라운 86%나 감소했습니다. 이러한 수요 감소는 2분기 비트코인 랠리의 주요 원동력이었습니다. 그들은 지난 대규모 랠리의 영웅이었고, 최근 BTC 아시아 컨퍼런스에서 화제의 중심이었으며, 비트코인에 대한 그들의 왕성한 식욕이 시장을 새로운 고점으로 단독으로 이끌었습니다. 하지만 기업 비트코인 재무 세계에 그림자가 드리워졌습니다. 새로운 보고서는 표면 아래에 우려스러운 추세를 보여줍니다: 총 보유량은 그 어느 때보다 크지만, 구매 규모로 측정된 그들의 확신은 무너졌습니다. 큰 모순: 더 많은 참가자, 더 작은 베팅 CryptoQuant의 새 보고서에서 드러난 온체인 데이터는 두 가지 상충되는 진실을 말해줍니다. 한편으로는 총 비트코인 재무 보유량이 기록적인 840,000 BTC로 급증했으며, 이는 637,000 BTC를 보유한 거대 기업 Strategy가 주도하는 전쟁 자금입니다. 거래 활동도 8월에만 46건의 거래로 기록적인 수준에 가깝게 유지되고 있습니다. 하지만 다른 한편으로는 이러한 구매의 평균 규모가 급격히 감소했습니다. Strategy는 8월에 거래당 단 1,200 BTC만 구매했으며, 다른 기업들은 평균 343 BTC에 불과했습니다. 이 두 수치 모두 2025년 초 최고치에서 놀라운 86%나 감소했습니다. 총계로 Strategy는 8월에 단 3,700 BTC만 획득했는데, 이는 작년 최고점에서 구매한 134,000 BTC에 비하면 미미한 수준입니다. 이는 자신감이 넘치는 시장의 행동이 아닙니다. 이는 더 작고 더 망설이는 구매의 신호이며, 유동성 제약이나 확신 감소의 명확한 신호입니다. 과거 랠리의 유령 이러한 극적인 둔화는 투자자들에게 큰 우려사항입니다. 왜냐하면 재무 축적의 끊임없는 엔진이...
BTC
$121,423.32
-1.04%
TOWN
$0.001693
+11.89%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:21
EU, 러시아 금융을 겨냥한 19번째 제재 패키지 준비
EU, 러시아 금융을 겨냥한 19번째 제재 패키지 준비

주요 내용: EU는 러시아 은행, 에너지 기업 및 암호화폐 부문을 겨냥한 제재를 개발 중입니다. 새로운 조치에는 미국 대표들과의 조율을 통한 제한 확대 및 금융 제한 도입이 포함됩니다. 이 제재는 금융 고립에 초점을 맞춰 러시아의 국제 시장 접근을 제한하는 것을 목표로 합니다. 유럽연합은 이번 주 워싱턴 논의에서 미국과 함께 조율하여 은행 및 암호화폐 거래소를 포함한 러시아 금융 부문을 겨냥한 19번째 제재 패키지를 시행할 계획입니다. 이 제재 패키지는 러시아의 금융 활동을 더욱 제한하여 지속적인 지정학적 긴장 속에서 글로벌 시장, 특히 암호화폐 거래소에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 역사적 트렌드 및 현재 이더리움 시장 데이터 CoinMarketCap에 따르면, 이더리움(ETH)의 현재 가격은 $4,296.99이며 시가총액은 $518.67 billion입니다. 시장 점유율은 13.52%이며, 24시간 거래량은 $20.90 billion으로 12.58%의 변동률을 보이고 있습니다. 현재 유통 공급량은 약 120.71 million입니다. Coincu 연구팀의 통찰에 따르면 러시아에 대한 추가적인 금융 고립을 포함한 금융 시스템에 대한 잠재적 영향이 강조되었지만, 암호화폐의 탈중앙화 특성으로 인해 기술적 영향은 제한적입니다. 그러나 규정 준수 요구 사항은 여전히 강화될 수 있습니다. "매우 분명히 말씀드리겠습니다. 유럽은 러시아에 대한 압박을 유지할 것입니다... 우리는 이미 18개의 제재 패키지를 채택했으며 19번째를 준비 중입니다." — Arianna Podestà, 유럽 위원회 부대변인 시장 데이터 및 전문가 통찰 알고 계셨나요? EU의 17번째와 18번째 제재 라운드는 이전에 금융 메시징 서비스 금지와 석유 화물 제재로 이어졌으며, 이는 다가오는 19번째 패키지에 대한 선례를 세웠습니다. CoinMarketCap에 따르면, 이더리움(ETH)의 현재 가격은 $4,296.99이며 시가총액은 $518.67 billion입니다.
CHANGE
$0.00158391
-3.69%
CAP
$0.10953
-16.23%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:15
비트코인(BTC) 가격 예측: 스마트 머니, 2022년 이후 최대 규모로 115,000 BTC 매도
TLDR 비트코인 고래들이 지난 달 약 127억 달러 상당의 112,000-115,000 BTC를 매도했으며, 이는 2022년 중반 이후 최대 규모의 매도세를 기록했습니다 이러한 매도 압력으로 비트코인 가격이 108,000달러 아래로 떨어졌고 8월에 6.5% 하락에 기여했습니다 고래 보유량은 2022년 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 가장 공격적인 매도는 9월 초에 발생했습니다 최근 [...] 비트코인(BTC) 가격 예측: 스마트 머니가 2022년 이후 최대 규모로 115,000 BTC를 매도 글은 CoinCentral에 처음 게시되었습니다.
SMART
$0.004205
-1.59%
Coincentral
2025/09/08 15:13
차트 패턴이 주요 랠리를 암시
차트 패턴이 주요 랠리를 암시한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 $111,000 선에서 움직이고 있으며, 트레이더들을 긴장시켰던 몇 주간의 변동성 있는 움직임 이후 안정화되고 있습니다. 최근의 움직임은 시장 평론가들이 오랫동안 예상했던 "베어 트랩" 단계가 거의 끝나가고 있으며, 잠재적으로 더 강한 상승 돌파를 위한 무대를 마련하고 있다고 제안하면서 나타났습니다. 널리 팔로우되는 시장 분석가인 크립토 로버는 고전적인 시장 사이클 차트를 강조하며, 베어 트랩 단계가 거의 완료되었다고 지적했습니다. "준비하세요. 펌프가 오고 있습니다,"라고 그는 썼으며, 곧 새로운 낙관론이 모멘텀을 이끌 수 있다고 제안했습니다. 또 다른 게시물은 비트코인의 가격 구조를 금의 역사적 돌파와 비교하며, 비트코인이 과거 몇 년 동안 금의 포물선 랠리로 이어진 유사한 상승 웨지 패턴을 따르고 있을 수 있다고 주장했습니다. 이 비교는 비트코인이 다음 단계에서 전통적인 안전자산을 모방할 수 있다는 성장하는 내러티브를 강조합니다. 차트에서 비트코인은 단기 지지선 역할을 해온 $110,000에서 $112,000 사이에서 계속 안정화되고 있습니다. 7월의 $118,000 이상의 고점에서 최근 후퇴했음에도 불구하고, 가격 행동은 구매자들이 주요 수준을 방어하기 위해 개입하고 있음을 시사합니다. 현재의 축적 구간이 유지된다면, 분석가들은 향후 몇 주 내에 새로운 고점을 향한 움직임이 전개될 수 있다고 주장합니다. 그러나 위험은 여전히 남아 있습니다. 시장 사이클은 종종 주요 조정 전에 거짓 랠리로 투자자들을 유혹하며, 중앙은행 정책 변화 및 글로벌 유동성 조건과 같은 거시경제적 불확실성이 비트코인의 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 현재로서는 트레이더들이 비트코인이 베어 트랩 내러티브를 벗어나 이전 사이클의 폭발적인 상승을 반영하는 다음 성장 단계로 전환할 수 있는지 주시하고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 결정을 내리기 전에 라이선스가 있는 금융 고문과 상담하십시오...
MOVE
$0.1069
-3.08%
READY
$0.052536
+3.84%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:01
놀라운 커뮤니티 성장을 위한 대규모 53.5% 에어드랍 공개
놀라운 커뮤니티 성장을 위한 대규모 53.5% 에어드랍 공개가 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. ASTER 토크노믹스: 놀라운 커뮤니티 성장을 위한 대규모 53.5% 에어드랍 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 ASTER 토크노믹스: 놀라운 커뮤니티 성장을 위한 대규모 53.5% 에어드랍 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/aster-tokenomics-airdrop-unveiled/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:42
중국, 또다시 금을 매입하며 10개월 연속 구매 행진 이어가
중국이 또다시 금을 매입하며 10개월 연속 구매 행진을 이어가고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공식 데이터에 따르면 중국인민은행은 국가 외환보유고를 늘리기 위해 금 매입을 계속하고 있습니다. 이번 매입은 소규모이지만, 기록적인 가격에도 불구하고 중국의 10개월 연속 매입 행진에 힘을 실어주고 있습니다. 중국, 기록적인 가격에도 금 매입 지속 여러 국가들이 현재 상황을 고려해 다시 금으로 눈을 돌리기 시작했습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/china-buys-gold-yet-again-consolidates-10-month-purchase-streak/
PEOPLE
$0.01637
-4.99%
BANK
$0.12747
+17.13%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:38
일본, 강한 소비지출 속에서 2분기 GDP 추정치 상향 조정
일본, 강한 소비자 지출 속에서 2분기 GDP 추정치 상향 조정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본은 가계 지출이 증가하고 기업들이 투자를 계속함에 따라 2분기 GDP 추정치를 상향 조정했으며, 이는 국내 수요가 예상보다 강하다는 것을 보여줍니다. 내각부는 이전에 경제가 단지 0.1% 성장했다고 보고했지만 새로운 수치는 실제로 2.2%임을 보여줍니다. 이러한 강한 성장은 세계 4위 경제 대국이 높은 인플레이션, 인력 부족, 미국 관세 압력에도 불구하고 잘 버티고 있음을 보여줍니다. 정부, 강한 가계 지출 이후 GDP 수치 상향 조정 민간 소비는 첫 추정치 0.2%에 비해 0.4% 증가했습니다. 이는 가족들이 이전 보고서가 제시한 것보다 상품, 서비스 및 여가 활동에 더 많은 돈을 지출함에 따라 국가 경제가 가계 지출에 크게 의존하고 있음을 나타냅니다. 보고서는 또한 자본 지출이 0.6% 증가했다고 보여주었는데, 이는 처음 추정된 1.3%보다 낮습니다. 이는 기업들이 지출에 더 신중한 반면, 가계는 지갑을 느슨하게 했음을 증명합니다. 그러나 기업 지출 감소에도 불구하고, 더 강한 소비자 수요는 분기 대비 기준으로 전체 국내총생산을 0.5% 증가시켰습니다. 이는 정책 입안자들과 분석가들이 처음에 믿었던 추정치 0.3%보다 높습니다. 새로운 수치는 경제의 강점이 수출보다는 일본 내부에서 왔음을 나타냅니다. 순수출은 GDP 성장의 0.3%를 차지했고, 국내 지출은 0.2%를 추가했습니다. 재고도 첫 보고서와 비교해 축소되지 않았습니다. 경제학자들은 성장을 임금 상승과 국내 수요와 연관짓습니다. 7월에는 명목 임금(인플레이션에 대해 변하지 않는)이 7개월 만에 더 빠르게 상승했고, 실질 임금(높은 가격을 고려한)도 약간 개선되었습니다. 이는 가족들에게 더 많은 구매력을 제공했습니다. 경제학자들, 성장을 임금 상승과 국내 수요에 연결 일본은행은 수십 년간의 약한 인플레이션에서 국가 경제를 이끌어내려고 노력해 왔으며, 희미한 빛이 보이는 것 같습니다...
U
$0.009411
-2.67%
REAL
$0.082
-1.48%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:34
