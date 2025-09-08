차트 패턴이 주요 랠리를 암시

차트 패턴이 주요 랠리를 암시한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 $111,000 선에서 움직이고 있으며, 트레이더들을 긴장시켰던 몇 주간의 변동성 있는 움직임 이후 안정화되고 있습니다. 최근의 움직임은 시장 평론가들이 오랫동안 예상했던 "베어 트랩" 단계가 거의 끝나가고 있으며, 잠재적으로 더 강한 상승 돌파를 위한 무대를 마련하고 있다고 제안하면서 나타났습니다. 널리 팔로우되는 시장 분석가인 크립토 로버는 고전적인 시장 사이클 차트를 강조하며, 베어 트랩 단계가 거의 완료되었다고 지적했습니다. "준비하세요. 펌프가 오고 있습니다,"라고 그는 썼으며, 곧 새로운 낙관론이 모멘텀을 이끌 수 있다고 제안했습니다. 또 다른 게시물은 비트코인의 가격 구조를 금의 역사적 돌파와 비교하며, 비트코인이 과거 몇 년 동안 금의 포물선 랠리로 이어진 유사한 상승 웨지 패턴을 따르고 있을 수 있다고 주장했습니다. 이 비교는 비트코인이 다음 단계에서 전통적인 안전자산을 모방할 수 있다는 성장하는 내러티브를 강조합니다. 차트에서 비트코인은 단기 지지선 역할을 해온 $110,000에서 $112,000 사이에서 계속 안정화되고 있습니다. 7월의 $118,000 이상의 고점에서 최근 후퇴했음에도 불구하고, 가격 행동은 구매자들이 주요 수준을 방어하기 위해 개입하고 있음을 시사합니다. 현재의 축적 구간이 유지된다면, 분석가들은 향후 몇 주 내에 새로운 고점을 향한 움직임이 전개될 수 있다고 주장합니다. 그러나 위험은 여전히 남아 있습니다. 시장 사이클은 종종 주요 조정 전에 거짓 랠리로 투자자들을 유혹하며, 중앙은행 정책 변화 및 글로벌 유동성 조건과 같은 거시경제적 불확실성이 비트코인의 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 현재로서는 트레이더들이 비트코인이 베어 트랩 내러티브를 벗어나 이전 사이클의 폭발적인 상승을 반영하는 다음 성장 단계로 전환할 수 있는지 주시하고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 결정을 내리기 전에 라이선스가 있는 금융 고문과 상담하십시오...