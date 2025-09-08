엘살바도르, 금 전환 이후 21개 더 비트코인 구매

엘살바도르가 금 전환 후 21개의 비트코인을 추가 구매했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 엘살바도르는 지난주 5천만 달러 상당의 금을 구매한 후 논쟁을 불러일으켰습니다 이 움직임은 비트코인 커뮤니티의 분노를 일으키고 국가의 "디지털 골드" 논제에 대한 믿음을 약화시켰습니다 이제 나이브 부켈레 대통령은 비트코인 데이를 맞아 국가가 21개의 BTC를 추가 구매했다고 발표했습니다. 엘살바도르는 계속해서 헤드라인을 장식하고 있습니다. 지난주, 암호화폐 트위터는 이 국가의 5천만 달러 규모의 금 구매에 대해 (좋지 않은 방향으로) 떠들썩했습니다. 이제, 비트코인 맥시멀리스트들의 분노를 받은 지 며칠 만에 엘살바도르는 더 많은 비트코인을 구매했습니다. 비트코인 커뮤니티가 확신하지 못했을 경우를 대비해, 나이브 부켈레 대통령은 디지털 골드에 대한 국가의 헌신을 재확인했습니다. 그는 엘살바도르가 "비트코인 데이"를 맞아 21개의 BTC를 추가로 구매했다고 발표했습니다. 이 업데이트는 X에서 비트코인 커뮤니티로부터 엄청난 관심과 감사를 받았습니다. 엘살바도르, 금 구매로 암호화폐 트위터를 충격에 빠뜨리다 수년 동안, 부켈레는 비트코인의 비공식 주권 마스코트 역할을 즐겨왔습니다. 비트코인 구매에 대한 게시물부터 농담으로 자신을 "엘살바도르의 독재자"라고 선언하는 것까지, 그는 비트코인이 엘살바도르의 경제적 운명을 뒷받침하는 미래의 모습을 일관되게 그려왔습니다. 그래서 지난주의 발표가 커뮤니티를 충격에 빠뜨렸습니다. "엘살바도르가 더 많은 비트코인을 구매했다"는 소식 대신, 엘살바도르는 더 많은 금을 구매했습니다. 그것도 몇 개의 금괴가 아니었습니다. 우표 크기의 중앙아메리카 국가는 무려 5천만 달러를 금에 투자했습니다. 이 구매는 35년 만에 처음으로 이루어진 금 구매로, 보유량을 거의 3분의 1 가량 증가시켰습니다. 준비금을 다양화하고 IMF와 같은 전통적인 금융 기관과의 신뢰를 구축하려는 국가에게 금은 전략적으로 의미가 있었습니다. 구매 당시, 금은 이미 급격한 상승세를 누리고 있었습니다. 불안정한 글로벌 시장과 약화되는 법정화폐로 인해 현물 가격은 온스당 3,600달러 이상의 사상 최고치로 급등했습니다...