메타플래닛, 최신 1,500만 달러 구매로 20,000 BTC 마일스톤 돌파
메타플래닛, 최신 1500만 달러 구매로 2만 BTC 마일스톤 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 메타플래닛은 이번 주 또 다른 대규모 인수로 2만 BTC 마크를 넘어서며 세계 최대 비트코인 보유자 중 하나로 자리매김했습니다. 일본 기반 회사는 1500만 달러가 넘는 가치의 거래에서 136 BTC를 인수했다고 확인하며, 공격적인 축적 전략을 강조했습니다. 글로벌 순위 상승 BitcoinTreasuries의 데이터에 따르면, 이번 구매로 메타플래닛은 가장 큰 비트코인 준비금을 보유한 상장 기업 리더보드에서 6위로 올라섰습니다. 마이클 세일러의 전략(63만 6000 BTC 이상 보유)이 이끄는 소수의 기업만이 현재 도쿄 상장 투자자보다 앞서 있습니다. 그들이 얼마나 지출했는지 CEO 사이먼 게로비치는 X에서 최근 구매가 코인당 평균 111,666달러에 실행되었다고 밝혔습니다. 모든 인수를 통해 메타플래닛은 현재 약 20억 8000만 달러를 투입했으며, 비트코인당 약 103,000달러의 혼합 진입 가격을 제공했습니다. 암호화폐 이익에도 불구하고 주가 어려움 비트코인 대차대조표가 계속 성장하는 동안, 회사 자체 주식은 압력에 직면했습니다. 도쿄 증권 거래소에서 거래되는 메타플래닛의 주식은 월요일에 1.2% 하락했습니다. 이 하락은 지난 달 30% 하락을 연장했지만, 연초 대비 성과는 1월 수준보다 100% 이상 높은 강세를 유지하고 있습니다. 비트코인에 대한 기관 신뢰 이번 움직임의 타이밍은 비트코인 자체가 111,000달러 이상을 유지하며, 지난 24시간 동안 0.5% 상승한 것과 일치합니다. 분석가들은 메타플래닛의 일관된 구매를 단기적인 가격 움직임과 주식 성과가 불안정하더라도 암호화폐의 장기적인 궤적에 대한 신뢰 투표로 보고 있습니다. 메타플래닛에게 전략은 명확합니다: 단기 변동성에 상관없이 세계 최대 비트코인 보유고 중 하나를 구축하는 것입니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:07
금 대 비트코인: 테더가 조용히 준비금 전략을 변경하고 있는가?
골드 vs 비트코인: 테더가 조용히 준비금 전략을 바꾸고 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 테더는 시가총액이 약 710억 달러에 달하는 최대 스테이블 코인 발행사로서 항상 주목받아 왔습니다. 더 중요한 것은 특히 준비금과 관련하여 경영진이 내리는 결정이 전체 암호화폐 시장에 영향을 미친다는 점입니다. 그래서 올해 초 테더의 비트코인 보유량이 감소했다는 사실이 알려졌을 때 소문이 급속도로 퍼졌습니다. 회사가 비트코인을 팔아 금을 구매했다는 보도가 있었습니다. 이 이론은 비트코인의 가장 큰 지지자 중 하나인 엘살바도르가 7월에 새로운 금 구매를 발표한 후 더욱 힘을 얻었습니다. 그러나 비트코인 vs 금 논쟁 속에서, 테더는 정말로 준비금 전략을 바꾸고 있을까요? 테더의 비트코인 vs 금 소문의 기원 BDO의 분기별 데이터 보고서에 따르면 테더의 비트코인 보유량이 전 분기(1분기 92,650 BTC에서 2분기 83,274 BTC로)에 비해 2025년 2분기에 감소한 것으로 나타났습니다. 이 보고서를 바탕으로 유튜버 클라이브 톰슨은 9,000 BTC 이상의 감소가 비밀리에 매각이 이루어지고 있다는 증거라고 주장했습니다. 이 소문은 엘살바도르가 약 1만 4천 온스, 5천만 달러 상당의 금을 구매한 것과 시기적으로 일치했습니다. 테더도 같은 길을 따르고 있었을까요? 이야기의 다른 측면 일부 블록체인 관찰자들은 이 이론에 설득되지 않고 빠르게 테더를 변호했습니다. 그들은 스테이블 코인 회사가 비트코인을 판매한 것이 아니라 약 2만 BTC를 Twenty One Capital(XXI)로 이체했다고 주장했습니다. 6월에 1만 4천 BTC, 7월에 5,800 BTC가 이체되어 총 약 20억 달러에 달했습니다. Jan3의 CEO인 샘슨 모우는 "사라진" 코인들이 단순히 재배치된 것이라고 설명하며 가장 먼저 반박한 사람 중 하나였습니다. 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 나중에 이를 확인하며 비트코인이 여전히 회사의 주요 준비 자산이라고 강조했습니다. 비트코인 vs 금: 안전자산인가 전략 변화인가? 공정하게 말하자면, 금은 완전히...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:44
비트코인, 2021년 이후 최대 고래 매도 이후 10만 달러 하락에 직면
비트코인이 2021년 이후 최대 고래 매도 이후 10만 달러 하락에 직면하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 고래 보유량이 지난 30일 동안 114,920 BTC 감소했으며, 이는 3년 만에 최대 규모의 매도입니다. 분석가들은 역사적인 하락장 패턴이 10만 달러 이하로의 하락을 촉발할 수 있다고 경고합니다. 비트코인의 장기적 전망은 기업 보유량이 신고가를 기록하며 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 비트코인 BTC 11만 1494달러 24시간 변동성: 0.5% 시총: 2.22 T 24시간 거래량: 25.22 B는 고래들이 지난 달 127억 5000만 달러 상당의 BTC를 매도함에 따라 높아진 매도 압력에 직면해 있습니다. 1,000에서 10,000 BTC를 보유한 이 대형 투자자들은 114,920 BTC만큼 보유량을 줄였습니다. 이는 2022년 7월 이후 가장 큰 월간 고래 매도로, 대형 홀더들 사이에서 커지는 주의를 시사합니다. 분석가들은 지속적인 매도와 역사적인 하락 신호가 결합되어 향후 몇 주 안에 비트코인을 심리적으로 중요한 10만 달러 수준 아래로 밀어낼 수 있다고 경고합니다. 암호화폐 분석가 테드는 일요일의 "블러드 문"을 비관론의 이유로 지목했습니다. 주목할 만한 점은 블러드 문이 2021년 5월 이후 네 번의 발생 모두에서 시장 하락을 초래한 달의 이벤트라는 것입니다. 2021년 5월 이후 모든 "블러드 문"은 하락장이었습니다. 오늘 또 다른 하나가 발생하고 있으며, $BTC와 알트코인에 하락장이 될 것이라고 생각합니다. 10만 달러 이하로의 하락이 매우 가능성이 높아 보입니다. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 2025년 9월 7일 분석가는 비트코인과 다른 주요 암호화폐 코인 모두 추가 손실을 입을 수 있다고 더 경고했습니다. 이 글을 쓰는 시점에 비트코인은 약 11만 1000달러에 거래되고 있으며, 8월 최고점에서 거의 11% 하락했습니다. 지난 주, 이 암호화폐는 대부분 10만 9000달러-11만 2000달러의 평행 가격 채널 내에서 통합되었습니다. 비트코인 장기 가격 낙관론 단기적인 하락세에도 불구하고, 비트코인의 더 넓은 궤적은 탄력적으로 보입니다. 이 암호화폐는 8월 중순 ATH에서 약 13%만 조정되었으며, 이는 과거 조정에 비해 훨씬 얕은 하락입니다. 오늘로부터 1년 전, #btc 1년 이동...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:36
메타플래닛 주식, 20억 달러 비트코인 보유에도 하락 — 지금 매수할까?
메타플래닛 주식, 20억 달러 비트코인 보유에도 하락 — 지금 매수할까? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 메타플래닛 주식은 파워-로 분위 모델에 따르면 하한가 705 JPY를 제시하며 매수 기회를 제공합니다. 주식의 중간 공정가치는 1,332 JPY로, 장타매매 투자자들에게 상승 가능성을 시사합니다. 메타플래닛은 현재 20,136 BTC(20억 8천만 달러 상당)를 보유하며, 연말 목표인 30,000 BTC의 66%를 달성했습니다. 메타플래닛 주가는 일본 기업이 1,520만 달러 상당의 추가 136 BTC BTC $111 301 24시간 변동성: 0.4% 시총: $2.22 T 24시간 거래량: $25.83 B 구매를 발표했음에도 9월 8일 4% 추가 하락했습니다. 일본 기업이 BTC 보유량을 계속 늘리고 있음에도 주가는 700 JPY 아래로 떨어졌습니다. 투자자들은 메타플래닛 주식 하락을 매수해야 할까? 지난 주 동안 도쿄 증권거래소에서 메타플래닛 주가는 17% 이상 조정되어 700 JPY 아래로 떨어졌습니다. 6월 1,900 JPY 최고점 이후 주가는 63% 하락했으며, 일부 투자자들은 이를 매수 기회로 보고 있습니다. 분석가 Zynx는 메타플래닛 파워-로 분위 모델을 강조하며, 이를 비트코인 축적과 메타플래닛 주식(3350.T) 가격 간의 관계를 가장 명확하게 시각화한 것 중 하나로 설명했습니다. 이 모델에 따르면, 705 JPY는 메타플래닛 주식의 잠재적 하한가를 나타내며, 중간 공정가치는 1,332 JPY로 추정됩니다. 메타플래닛 주식이 현재 하한가 아래로 떨어지면서, 장기 투자자들에게 매수 기회가 생겼습니다. 이것은 메타플래닛 파워-로 분위 모델의 가장 아름다운 그래픽 중 하나입니다. 3350.T 🇯🇵의 BTC 축적과 주가 간의 관계를 시각화하는 데 도움이 됩니다. 이는 ¥705가 절대적인 바닥에 가깝고 중간 공정가치는... pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 2025년 9월 8일 지난 주, 시장 분석가들은 메타플래닛의 플라이휠 모델이 최근에 둔화되었다고 언급했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:09
미국 증권거래위원회, Canary HBAR 및 Grayscale Polkadot ETF 승인 지연, 그 이유는
미국 SEC가 Canary HBAR 및 Grayscale Polkadot ETF를 지연시킨 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 미국 증권거래위원회는 공식 서류에 따르면 두 개의 알트코인 상장지수펀드(ETF) 승인을 지연시켰습니다. 이번에는 규제 기관이 Canary HBAR 및 Grayscale Polkadot(DOT)에 대한 결정을 연장하여 더 넓은 암호화폐 커뮤니티에서 추측을 불러일으켰습니다. 미국 SEC, Canary HBAR ETF 승인 일정 연장 최신 서류에 따르면 SEC는 Canary 현물 HBAR ETF 및 Grayscale Polkadot ETF에 대한 대기 기간을 연장했습니다. Bloomberg 분석가들은 정부 기관의 ETF 승인 가능성을 90%로 유지했습니다. Nasdaq은 2월 21일에 현물 HBAR 가격을 추적하는 Hedera ETF의 상장 및 거래를 신청했으며, 3월 4일에 제출된 원본 신청서를 대체하는 수정안을 제출했습니다. 몇 주 후인 3월 13일에 현물 HBAR ETF가 발표되어 SEC가 ETF를 거부하거나 승인하는 180일 기간이 시작되었습니다. SEC는 이미 4월과 6월에 Canary 현물 HBAR ETF의 승인을 지연시켰으며, Nasdaq의 상품 기반 신탁 주식 규칙에 따라 주식을 상장하고 거래할지에 대한 추가 의견을 구했습니다. 위원회는 제안된 규칙 변경을 승인하거나 거부하는 기간을 추가로 60일 연장하고 있습니다. 이로써 11월 8일이 SEC가 ETF를 승인하거나 거부하는 최종 날짜가 됩니다. HBAR 가격은 지난 24시간 동안 1% 상승했으며, 현재 거래 가격은 $0.2206입니다. 24시간 최저가와 최고가는 각각 $0.2174와 $0.2222입니다. Grayscale Polkadot ETF에 대한 SEC의 결정 SEC는 또한 Grayscale Polkadot ETF 승인 일정을 11월 8일로 연장했습니다. 위원회는 HBAR ETF와 유사하게 4월과 6월에 두 번 ETF를 지연시켰습니다. 기관은 Nasdaq 제안 규칙 변경에 따라 승인하거나 거부하기 위해 더 긴 기간을 지정하는 것이 적절하다고 판단했습니다. 승인을 고려하기 위해 충분한 시간이 필요합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:08
비트코인 스테이킹 및 기관 커스터디 이벤트 보고서
비트코인 스테이킹 및 기관 커스터디 이벤트 보고서가 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 이 콘텐츠는 스폰서가 제공합니다. 보도자료. DeFimans Co., Ltd.(본사: 도쿄 미나토구; 공동 창업자: Mitsushi Ono와 Taishi Sato; 이하 "DeFimans")는 2025년 8월 26일 화요일에 Next Finance Tech(본사: 도쿄 미나토구; 공동 CEO: Soichiro Tokuriki와 Shinya Tsuchida)와 함께 "비트코인 스테이킹 및 기관 커스터디" 이벤트를 공동 개최했습니다. 이벤트 개요 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-staking-and-institutional-custody-event-report/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:05
카르다노 가격이 전환점에 있는가? 분석가들이 장기 목표를 예측
카르다노 가격이 전환점에 있는가? 분석가들이 장타매매 목표를 예측하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 카르다노는 수년간 넓은 범위에서 매집박스를 형성해왔습니다. 이 기간 동안 토큰은 지속적으로 더 높은 저점을 형성했으며, 트레이더들은 이것이 기본적인 강세를 반영한다고 말했습니다. 이제 최근의 상승을 감안할 때, 분석가들에 따르면 이 코인은 야심찬 사이클 목표를 바라보고 있습니다. 카르다노(ADA)는 보도 시점에 0.84달러 근처에서 거래되었습니다. 토큰은 하루 동안 2.31%, 일주일 동안 2.56% 상승했습니다. 월간 상승률은 4.84%를 기록했으며 분석가들은 장타매매 전망이 여전히 향후 몇 년 동안 9달러에서 12달러 사이의 야심찬 사이클 목표를 가리키고 있다고 말했습니다. 카르다노 가격은 구조적 회복력을 보여줌 @GunsRoses1987라는 트레이더는 ADA 차트가 투기적 펌프와 닮지 않았다고 말했습니다. 대신 그는 이 구조를 더 장기적인 상승 움직임을 위한 준비라고 설명했습니다. 그는 랠리 동안 일반적으로 수익 실현이 발생하지만, 더 큰 기술적 설정이 건설적으로 보인다고 덧붙였습니다. 시장 기술자들은 종종 이러한 설정을 스프링 코일에 비유합니다. 결정적인 한 번의 움직임이 그것을 해제하기 전에 압력이 천천히 쌓입니다. 그 해석은 구매자가 더 높은 시간 프레임에 걸쳐 압력을 유지한다면 카르다노가 잠재적 전환점에 있다고 봅니다. 출처: X 분석가들이 ADA 가격에 대한 사이클 목표 설정 만약 브레이크아웃이 전개된다면, 분석가들은 ADA 가격에 대한 다년간의 목표를 확인했습니다. 그들은 더 넓은 시장 상황에 따라 9달러에서 12달러 사이의 수준을 개략적으로 설명했습니다. 이러한 예측은 블록체인 애플리케이션의 꾸준한 채택과 디지털 자산 전반에 걸친 시가총액 확대를 가정했습니다. 일부 분석가들은 또한 기대치를 카르다노의 잠재적 시장 점유율과 연결했습니다. 그들은 토큰이 전체 암호화폐 시장의 5% 이상을 차지할 수 있다고 제안했습니다. 만약 다음 10년 동안 총 시가총액이 수조 달러에 도달한다면, 그러한 점유율은 현재 범위보다 훨씬 높은 가치 평가를 뒷받침할 수 있습니다. 이러한 목표들은 몇 달 안에 실현될 것으로 예상되지 않았습니다. 분석가들은 이를 사이클 목표로 설명했으며, 이는 수년이 걸릴 수 있다는 의미입니다. 역사적으로, 디지털 자산은 확장과 수축의 긴 다년간의 단계로 움직였습니다. 트레이더들...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:58
현재 13개 기관이 SOL 유통 공급량의 1.55%를 보유하고 있습니다
13개 기관이 현재 SOL 유통 공급량의 1.55%를 보유하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나의 기업 채택이 가속화되고 있으며, 현재 13개의 상장 기업이 솔라나 재무에 약 18억 달러를 보유하고 있습니다. 요약 13개 기업이 현재 890만 SOL을 보유하고 있으며, Upexi Inc.(200만 SOL), DeFi Development Corp.(199만 SOL), 그리고 나스닥 상장을 준비 중인 Sol Strategies(37만 SOL)가 선두를 이끌고 있습니다. DeFi Development Corp.가 10억 달러 규모의 SOL 보유를 목표로 하고, Galaxy Digital, Jump Crypto, Multicoin Capital이 공동 솔라나 재무를 위해 10억 달러를 모으려는 가운데 다른 기업들도 참여할 가능성이 있어 이 수치는 더 증가할 것으로 예상됩니다. 재무 전략의 일환으로 솔라나(SOL)를 채택하는 상장 기업의 수가 13개로 증가했습니다. 가장 큰 보유자는 2,000,518 SOL을 보유한 Upexi Inc.가 선두를 이끌고 있으며, 최근 196,141 SOL을 추가하여 총 1,988,170 SOL을 보유하게 된 DeFi Development Corp.이 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다. Sol Strategies는 370,420 SOL로 3위를 차지하고 있으며, 솔라나 재무 채택 기업 중 최초로 나스닥에 상장될 예정입니다. 13개 기업은 현재 총 890만 SOL을 보유하고 있으며, 이는 총 유통 공급량의 1.55%를 차지하고 현재 시장 가치로 약 18억 달러에 달합니다. 이 중 약 585,059 SOL(약 1억 410만 달러 상당)이 Combined Staking Reserve를 통해 스테이킹되어 평균 6.86%의 수익을 창출하고 있습니다. 이 스테이킹 준비금은 솔라나 총 공급량의 0.102%에 불과하지만, 재무 할당의 일부가 유휴 상태로 있지 않고 수익을 창출하는 데 적극적으로 사용되고 있음을 보여줍니다. 솔라나 재무 전략의 부상 솔라나 재무 전략 뒤의 모멘텀이 가속화되고 있으며, 기업 보유량은 향후 몇 개월 내에 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 현재 두 번째로 큰 보유자인 DeFi Development Corp.는 10억 달러 마일스톤을 향해 준비금을 확대하기로 약속했습니다. 또한 Galaxy Digital, Jump Crypto, Multicoin Capital은 Cantor Fitzgerald와 협력하여 공동 솔라나 재무를 위해 최대...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:57
엘살바도르, 금 전환 이후 21개 더 비트코인 구매
엘살바도르가 금 전환 후 21개의 비트코인을 추가 구매했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 엘살바도르는 지난주 5천만 달러 상당의 금을 구매한 후 논쟁을 불러일으켰습니다 이 움직임은 비트코인 커뮤니티의 분노를 일으키고 국가의 "디지털 골드" 논제에 대한 믿음을 약화시켰습니다 이제 나이브 부켈레 대통령은 비트코인 데이를 맞아 국가가 21개의 BTC를 추가 구매했다고 발표했습니다. 엘살바도르는 계속해서 헤드라인을 장식하고 있습니다. 지난주, 암호화폐 트위터는 이 국가의 5천만 달러 규모의 금 구매에 대해 (좋지 않은 방향으로) 떠들썩했습니다. 이제, 비트코인 맥시멀리스트들의 분노를 받은 지 며칠 만에 엘살바도르는 더 많은 비트코인을 구매했습니다. 비트코인 커뮤니티가 확신하지 못했을 경우를 대비해, 나이브 부켈레 대통령은 디지털 골드에 대한 국가의 헌신을 재확인했습니다. 그는 엘살바도르가 "비트코인 데이"를 맞아 21개의 BTC를 추가로 구매했다고 발표했습니다. 이 업데이트는 X에서 비트코인 커뮤니티로부터 엄청난 관심과 감사를 받았습니다. 엘살바도르, 금 구매로 암호화폐 트위터를 충격에 빠뜨리다 수년 동안, 부켈레는 비트코인의 비공식 주권 마스코트 역할을 즐겨왔습니다. 비트코인 구매에 대한 게시물부터 농담으로 자신을 "엘살바도르의 독재자"라고 선언하는 것까지, 그는 비트코인이 엘살바도르의 경제적 운명을 뒷받침하는 미래의 모습을 일관되게 그려왔습니다. 그래서 지난주의 발표가 커뮤니티를 충격에 빠뜨렸습니다. "엘살바도르가 더 많은 비트코인을 구매했다"는 소식 대신, 엘살바도르는 더 많은 금을 구매했습니다. 그것도 몇 개의 금괴가 아니었습니다. 우표 크기의 중앙아메리카 국가는 무려 5천만 달러를 금에 투자했습니다. 이 구매는 35년 만에 처음으로 이루어진 금 구매로, 보유량을 거의 3분의 1 가량 증가시켰습니다. 준비금을 다양화하고 IMF와 같은 전통적인 금융 기관과의 신뢰를 구축하려는 국가에게 금은 전략적으로 의미가 있었습니다. 구매 당시, 금은 이미 급격한 상승세를 누리고 있었습니다. 불안정한 글로벌 시장과 약화되는 법정화폐로 인해 현물 가격은 온스당 3,600달러 이상의 사상 최고치로 급등했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:46
Pepenode 2025년 100배 토큰으로 유력
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "Pepenode, 2025년 100배 토큰으로 예상" 기사입니다. 암호화폐 시장이 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투하는 가운데, 지금 구매할 최고의 암호화폐를 찾는 사람들은 암호화폐 ICO 중에서 대안을 모색하고 있습니다. 독특한 가상 마이닝 패러다임을 가진 Pepenode는 많은 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이미 거의 100만 달러를 모금한 상태에서, 분석가들은 Pepenode가 독특한 테마와 사용 사례 덕분에 다음 100배 자산이 될 수 있다고 말합니다. Cryptonews는 심지어 사용자에게 블루칩 밈 코인을 채굴할 기회를 제공하는 능력을 언급하며 이를 다음 1000배 암호화폐라고 부르기까지 했습니다. 그러나 이 토큰이 실제로 폭발할 수 있는 요소를 가지고 있을까요? 이 기사는 올해 최고의 암호화폐 선택 중 하나가 될 수 있는지 여부를 강조합니다. 마이닝의 게임화 측면에 집중 암호화폐 채굴은 항상 그것을 운영할 수 있는 기술을 감당할 수 있는 소수의 패권 아래 있었습니다. 또한 생태계의 기술적 측면은 사람들이 이 전망에서 물러서게 하기에 충분했습니다. 바로 여기서 Pepenode가 상황을 바꿉니다. 여기서의 마이닝은 동일한 온체인 처리가 아니라 오프체인 게임화 접근 방식을 취합니다. 전체 전제는 $PEPENODE 토큰을 사용하여 "밈 노드"를 구매하는 것을 중심으로 구축되어 있습니다. 이러한 노드들은 함께 구매하여 가상 환경 내에서 채굴기를 만들 수 있습니다. 초기 구축 단계를 넘어, 이러한 장비는 업그레이드될 수도 있습니다. 공식 웹사이트는 이 게임이 어떻게 보일 수 있는지에 대한 단순 모드를 제공합니다. 롤러코스터 타이쿤과 같은 게임과 동일한 전략적 스타일을 가지고 있지만, 암호화폐 마이닝 영역 내에서입니다. $PEPENODE 토큰은 이러한 채굴기에 전력을 공급하여 더 많은 토큰을 채굴하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 특별한 경우와 독특한 업그레이드를 통해 Pepe 및 Fartcoin과 같은 토큰도 채굴할 수 있습니다. 블루칩 마이닝 생태계 Pepenode를 상위권으로 밀어올리는 가장 큰 강점 중 하나는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:57
