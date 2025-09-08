다음 단계에서 알트코인이 비트코인보다 더 좋은 성과를 낼 수 있는 이유

왜 알트코인이 다음 단계에서 비트코인보다 더 좋은 성과를 낼 수 있는지에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인비트코인 비트코인은 여전히 암호화폐 시장을 지배하고 있지만, 일부 분석가들은 비트코인의 시장 점유율이 더 이상 상승할 여지가 거의 없다고 주장하기 시작했습니다. 인기 트레이더 Crypto Daan은 이번 사이클의 정점에 이미 도달했을 가능성이 높으며, 이로 인해 알트코인이 서서히 주목받을 기회가 열렸다고 제안합니다. 직선적인 하락을 예상하는 대신, Daan은 먼저 지배력이 단기간 상승할 것으로 예상합니다. 그는 이러한 움직임이 두 가지 매우 다른 시장 상황에서 발생할 수 있다고 말합니다 — 비트코인이 하락하여 나머지 시장을 함께 끌어내리거나, 새로운 고점을 돌파하여 대체 토큰을 앞지르는 경우입니다. 두 결과 모두 방향은 반대지만 일시적으로 BTC에 유리할 것입니다. 그러나 그의 관점에서 장기적인 이야기는 다릅니다. 2025년까지 Daan은 알트코인이 비트코인에 대해 우위를 점할 것으로 예상하지만, 모든 토큰이 동등하게 혜택을 받을 것이라고 가정하지 말라고 투자자들에게 경고합니다. 이더리움과 선별된 그룹의 확립된 이름들이 더 좋은 성과를 낼 가능성이 높은 반면, 많은 소규모 프로젝트들은 따라가기 어려울 수 있습니다. 분석가는 또한 시장 역학에 대해 반영하며, 지속 가능한 랠리는 일반적으로 비트코인이 결정적으로 선도할 때 시작된다고 지적했습니다. 알트코인이 비트코인과 함께 너무 빠르게 상승할 때, 더 넓은 상승 추세는 종종 동력을 잃습니다. 자신의 포지셔닝에 관해서는, Daan은 균형 잡힌 접근 방식을 선택했습니다: 포트폴리오의 절반은 비트코인, 절반은 알트코인입니다. 이전 사이클에서는 이 단계에서 거의 전적으로 알트코인에 기울었지만, 이제는 그것을 고위험 전략으로 설명합니다. 다른 투자자들을 위한 그의 조언 — 적절한 조합은 시장 타이밍보다는 자신의 위험 감수 능력을 아는 것에 더 의존합니다. 그의 전망이 실현된다면, 비트코인은 단기적으로 계속해서 속도를 설정할 수 있지만, 사이클의 다음 단계는 알트코인이 자신을 재주장할 기회를 가져올 수 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는...