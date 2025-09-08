BlockDAG, 4억 달러 모금 및 0.0013달러 가격 고정으로 선두
BlockDAG, $400M 모금 및 $0.0013 가격 락업으로 선두를 달리다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월에 주목해야 할 최고의 암호화폐 프로젝트: BlockDAG, DOGE, BONK 및 TRX 암호화폐에서 모금된 자본은 실제로 무언가를 구축할 때만 의미가 있습니다. 화려한 숫자만 있고 실질적인 내용이 없는 프로젝트는 오래 지속되지 않습니다. 하지만 프로젝트가 자금을 인프라, 사용자 및 일상적인 참여로 전환할 때, 그때 주목받을 가치가 있습니다. 이 목록은 단순히 과대 선전만 있는 코인에 관한 것이 아니라, 규모, 견인력 및 이미 진행 중인 로드맵을 보여주는 프로젝트에 관한 것입니다. 2025년 9월 현재, 잠재력을 증명으로 전환하고 있는 최고의 암호화폐 프로젝트 네 가지가 있으며, 그 중 하나는 구매자에게 많은 사람들이 예상하지 못한 가격에 시간 제한 진입점을 제공하고 있습니다.
BlockDAG(BDAG): 자본에서 코드, 채굴자, 그리고 수백만 사용자로
BlockDAG는 주목을 받으려고 노력하지 않습니다. 이미 대부분의 다른 프리세일이 부러워할 만한 수치로 주목받고 있습니다. 지난 달에만 $40M를 포함해 $400M 이상을 모금했으며, 이는 단순한 대규모 모금이 아닙니다. 이는 헌신적인 모금입니다. 25.5B BDAG 코인이 판매되었으며, 312,000명 이상의 고유 홀더가 참여했습니다. 하지만 진정한 차이점은 그 자본이 어떻게 사용되고 있는지에 있습니다. 마케팅 과대 선전 대신, BlockDAG는 자금을 직접 인프라에 투자했습니다. 이미 19,000대의 X 시리즈 채굴기(X10, X30, X100)가 배송되었으며, 주당 2,000대로 확장되고 있습니다. 300만 명 이상의 사용자가 X1 모바일 앱을 통해 적극적으로 채굴하고 있으며, 일일 탭을 일일 참여로 전환하고 있습니다. 또한 실시간 글로벌 대시보드, 개발자 도구 및 계층화된 마이닝 생태계도 있습니다. 로드맵은 약속이 아니라, 이미 130개 이상의 국가에서 성장하는 글로벌 기반이 사용하고 있는 제품 세트입니다. 프리세일은 현재 배치 30에 있으며, 가격은 $0.03이고, 배치 1 이후 ROI는 2,900%입니다. 하지만 진정한 기회는 10월 1일까지 열려 있는 $0.0013의 임시 가격 락업에 있습니다. 이는 드문...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:36