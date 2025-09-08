비트코인의 양자 시한폭탄: 기관들은 기다릴 수 없다

공개: 여기에 표현된 견해와 의견은 전적으로 저자의 것이며 crypto.news 편집부의 견해와 의견을 대표하지 않습니다. 지정학적 강대국들은 양자 컴퓨팅을 국가 안보 우선순위로 취급하며 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 그러나 비트코인(BTC)의 기초 암호화는 그대로 노출되어 있습니다. 기관들은 지금 포스트 양자 방어를 주장해야 하며, 그렇지 않으면 3~5년 내에 양자 공격으로 수조 달러가 증발하는 위험을 감수해야 합니다. "Q-day" 논의는 "만약" 일어날 것인가에서 "언제" 일어날 것인가로 바뀌었으며, 이제는 기관 참여자들이 어떻게 대응할 것인가에 초점이 맞춰져 있습니다. 요약 양자는 이론이 아닌 시한폭탄입니다 — 비트코인의 타원 곡선 서명은 이미 오늘날 수집될 수 있으며 양자 하드웨어가 임계 규모에 도달하면 내일 해독될 수 있습니다. BlackRock과 IBM이 경고를 울리고 있습니다 — 정보 기관들은 노출된 키를 비축하고 있을 가능성이 높으며, 비트코인 보안을 뒤집어 놓을 "Q-Day"를 기다리고 있습니다. 비트코인의 방어는 너무 느립니다 — BIP 프로세스와 단계적 업그레이드는 기밀 양자 돌파구의 속도를 따라갈 수 없어 주소가 앉아서 당하는 오리가 됩니다. 기관들은 지금 행동해야 합니다 — 수탁자와 거래소는 재앙이 닥치기 전에 양자 저항 수탁, 수명 주기 감사 및 NIST 승인 알고리즘 채택이 필요합니다. 준비는 경쟁 우위입니다 — 선도자들은 자산을 보호할 뿐만 아니라 흔들린 시장에서 신뢰, 규제 신뢰 및 자금 유입을 얻습니다. BlackRock은 이 양자 위협을 공개적으로 지적했습니다. 기관의 관점에서 볼 때, "암호학적 관련성"이 현실이 되는 순간 위험은 상당히 높으며 심지어 재앙적입니다. 문제는 양자가 위험을 제기하는지 여부가 아닙니다. 업계가 지금 당장 준비하기 위해 무엇을 해야 하는가입니다. 양자 위험은 경고가 아니라 각성의 신호입니다 비트코인은 타원 곡선 디지털 서명을 사용하여 거래를 보호합니다. IBM 연구원 Jay Gambetta는 이미 도화선에 불이 붙었으며 온체인 서명이 이미 손상되었다고 경고합니다. 어떻게 작동할까요? 적대자들은 나중에 복호화하기 위해 이를 저장하고, 일단 양자...