MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인의 양자 시한폭탄: 기관들은 기다릴 수 없다
비트코인의 양자 시한폭탄: 기관들은 기다릴 수 없다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공개: 여기에 표현된 견해와 의견은 전적으로 저자의 것이며 crypto.news 편집부의 견해와 의견을 대표하지 않습니다. 지정학적 강대국들은 양자 컴퓨팅을 국가 안보 우선순위로 취급하며 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 그러나 비트코인(BTC)의 기초 암호화는 그대로 노출되어 있습니다. 기관들은 지금 포스트 양자 방어를 주장해야 하며, 그렇지 않으면 3~5년 내에 양자 공격으로 수조 달러가 증발하는 위험을 감수해야 합니다. "Q-day" 논의는 "만약" 일어날 것인가에서 "언제" 일어날 것인가로 바뀌었으며, 이제는 기관 참여자들이 어떻게 대응할 것인가에 초점이 맞춰져 있습니다. 요약 양자는 이론이 아닌 시한폭탄입니다 — 비트코인의 타원 곡선 서명은 이미 오늘날 수집될 수 있으며 양자 하드웨어가 임계 규모에 도달하면 내일 해독될 수 있습니다. BlackRock과 IBM이 경고를 울리고 있습니다 — 정보 기관들은 노출된 키를 비축하고 있을 가능성이 높으며, 비트코인 보안을 뒤집어 놓을 "Q-Day"를 기다리고 있습니다. 비트코인의 방어는 너무 느립니다 — BIP 프로세스와 단계적 업그레이드는 기밀 양자 돌파구의 속도를 따라갈 수 없어 주소가 앉아서 당하는 오리가 됩니다. 기관들은 지금 행동해야 합니다 — 수탁자와 거래소는 재앙이 닥치기 전에 양자 저항 수탁, 수명 주기 감사 및 NIST 승인 알고리즘 채택이 필요합니다. 준비는 경쟁 우위입니다 — 선도자들은 자산을 보호할 뿐만 아니라 흔들린 시장에서 신뢰, 규제 신뢰 및 자금 유입을 얻습니다. BlackRock은 이 양자 위협을 공개적으로 지적했습니다. 기관의 관점에서 볼 때, "암호학적 관련성"이 현실이 되는 순간 위험은 상당히 높으며 심지어 재앙적입니다. 문제는 양자가 위험을 제기하는지 여부가 아닙니다. 업계가 지금 당장 준비하기 위해 무엇을 해야 하는가입니다. 양자 위험은 경고가 아니라 각성의 신호입니다 비트코인은 타원 곡선 디지털 서명을 사용하여 거래를 보호합니다. IBM 연구원 Jay Gambetta는 이미 도화선에 불이 붙었으며 온체인 서명이 이미 손상되었다고 경고합니다. 어떻게 작동할까요? 적대자들은 나중에 복호화하기 위해 이를 저장하고, 일단 양자...
Q
$0,024662
-17,27%
T
$0,01501
-0,66%
BTC
$121 424,23
-1,04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:33
공유하기
이 4개 토큰에 $1,000를 투자하면 일반 투자자들이 백만장자가 될 것입니다
이 게시물 "$1,000를 이 4개 토큰에 투자하면 일반 투자자들이 백만장자가 될 것"이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스폰서 포스트* 밈 코인은 수년에 걸쳐 엄청나게 상승했으며, Dogecoin과 Shiba Inu와 같은 토큰은 초기 투자자들에게 10,000% 이상의 수익을 안겨주었습니다. 2025년 암호화폐 시장이 달아오르면서, 이 4개의 토큰은 포트폴리오에 추가할 최고의 밈 코인으로 자리매김하고 있으며, 이들에 $1,000를 투자하면 일반 투자자들이 백만장자가 될 수 있습니다. Little Pepe (LILPEPE): 백만장자를 만들어 줄 최고의 밈 코인 Little Pepe (LILPEPE)는 2025년 포트폴리오에 추가할 최고의 밈 코인 중 선두를 달리고 있습니다. 그 프리세일은 엄청난 관심을 끌었으며, 1,000억 총 공급량의 26.5%가 할당되었습니다. 프리세일의 11단계는 빠르게 매진되었고, 토큰당 $0.0021의 가격으로 진행된 12단계는 일주일 만에 이미 $1.55 million 이상을 모금했습니다. 이 놀라운 모멘텀은 투자자들이 출시 전에 자신의 지분을 확보하기 위해 얼마나 빠르게 움직이고 있는지 보여줍니다. LILPEPE는 단순한 과대 선전이 아닙니다. 이 프로젝트는 출시 시 두 개의 주요 거래소에 상장할 준비를 하고 있으며, 시장에서 가장 큰 거래소에 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다. Little Pepe를 독특하게 만드는 것은 그 생태계입니다. $LILPEPE는 밈 문화와 번개처럼 빠른 기술을 결합한 차세대 레이어 2 블록체인을 구동하는 네이티브 유틸리티 토큰입니다. 초저 수수료, 초고속 보안, 바이럴 트윗보다 빠른 최종성을 특징으로 하는 LILPEPE의 인프라는 진정한 유틸리티가 부족한 다른 밈 프로젝트와 차별화됩니다. 신뢰성을 더하기 위해, LILPEPE는 CertiK의 완전한 감사를 받았으며 95.49%라는 인상적인 보안 점수를 받아 투자자 신뢰와 안전이 프로젝트의 핵심임을 증명했습니다. 역사상 가장 성공적인 밈 코인 중 일부를 도운 익명의 전문가들의 강력한 지원을 받아, LILPEPE는 초기 Dogecoin과 Shiba Inu 보유자들이 경험했던 것과 같은 수익을 제공할 수 있는 위치에 있습니다. 이것이 많은 일반 투자자들이 이를...
T
$0,01501
-0,66%
HYPE
$43,66
-5,31%
TRUST
$0,0003733
-1,78%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:21
공유하기
카르다노 뉴스 하이라이트 개발 성과에도 불구하고 분석가들은 롤블록이 11월 전에 20배 상승할 수 있다고 말해
카르다노 뉴스 하이라이트 개발 성과, 그러나 분석가들은 롤블록이 11월 전에 20배 성장할 수 있다고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 암호화폐 뉴스 투자자 소식은 최신 카르다노 뉴스, GambleFi 신참 롤블록의 부상, 그리고 관심을 끌기 위해 경쟁하는 새로운 프로젝트들로 떠들썩합니다. 일부 트레이더들은 익숙한 알트코인에 베팅하는 반면, 다른 이들은 기하급수적 성장을 가져올 수 있는 프리세일 토큰을 주목하고 있습니다. 롤블록은 시장을 놀라게 할 수 있는 하나로, 일부 분석가들은 올해 최대 50배까지 상승할 수 있다고 제안합니다. 롤블록(RBLK): 공급 부족 현상이 만들어지고 있다 롤블록(RBLK)은 사용자가 포커, 블랙잭, 슬롯, 그리고 수천 개의 실시간 경기가 있는 스포츠 예측 리그를 즐길 수 있는 작동 중인 웹3.0 게임 허브입니다. 모든 입찰과 지불은 블록체인에서 보호되어 완전한 투명성과 조작 불가능을 의미합니다. 보안은 SolidProof 감사를 통해 확보되었으며, Visa, Mastercard, Apple Pay 및 Google Pay를 통한 법정화폐 결제는 암호화폐의 세계에 발을 담그는 모든 사람에게 친숙하게 만듭니다. 마법은 롤블록이 실제 게임 활동을 토큰 홀더에게 연결하는 방식에 있습니다. 실제로, 그 수익 공유 모델은 RBLK를 2025년에 주목해야 할 최고의 암호화폐 프로젝트 중 하나로 만듭니다. 종이에만 존재하는 대부분의 새로운 암호화폐 코인과 달리, 롤블록은 이미 수천 명의 활성화 사용자와 함께 수백만 달러의 베팅을 처리했습니다. 분석가들은 수요가 급증하는 반면 공급은 고정된 상태로 유지되어 공급 부족이 임박했다고 경고합니다. 롤블록의 GambleFi 플랫폼에서 1500만 달러 이상의 베팅 이루어짐 12,000개 이상의 AI 기반 게임 라이브, 테이블 클래식부터 블록체인 독점 게임까지 주간 수익의 최대 30%가 바이백과 소각을 통해 홀더에게 분배됨 RBLK 스테이킹은 많은 탑 알트코인보다 훨씬 높은 수익률 제공 투명성을 위해 라이선스 취득 및 완전 감사됨 RBLK 토크노믹스는 초기 구매자들이 현재 최고의 암호화폐 프리세일이라고 부르는 또 다른 이유입니다. 공급량은 10억 개로 제한되어 있으며, 플랫폼 수익의 30%는 RBLK를 구매하는 데 사용됩니다...
BID
$0,06203
-9,74%
REAL
$0,08203
-1,45%
RISE
$0,010422
+2,54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:58
공유하기
18년 만에 '더 시니어' 풋볼 영화가 마침내 극장에 개봉합니다
18년 만에 '더 시니어' 축구 영화가 마침내 극장에 개봉한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 설 로스 스테이트 라인배커 마이크 플린트가 2007년 10월 13일 토요일, 텍사스 알파인에서 텍사스 루터란과의 대학 축구 경기 전 관중석에 앉아 있습니다. 59세의 플린트는 로보스 팀에서 마지막으로 뛴 지 37년 만에 라인배커로 활약하고 있습니다. (AP 포토/매트 슬로컴) 저작권 2007 AP. 모든 권리 보유. 2007년 여름, 할리우드 제작자 마크 시아디는 사무실에 앉아 있다가 로스앤젤레스 타임스에서 텍사스 서부의 설 로스 스테이트 대학교 축구팀에 최근 합류한 59세의 마이크 플린트에 관한 기사를 발견했습니다. 플린트는 한때 설 로스에서 주장이자 선발 라인배커였지만, 1971년 싸움에 연루되어 시니어 시즌을 앞두고 학교에서 퇴학당했습니다. 그는 자신의 경력이 끝난 방식을 항상 후회했고, 수십 년 후 동창회에 참석하여 전 팀원들이 축구를 다시 시도해보라고 말한 후 학교로 돌아가기로 결정했습니다. 전 프로 야구 투수였던 시아디는 몇 편의 주요 스포츠 영화를 제작했으며 플린트의 이야기가 이상적인 영화가 될 것이라고 생각했습니다. 그래서 그는 플린트에게 연락하여 샌안토니오에서 서쪽으로 약 375마일, 멕시코 국경에서 90마일 떨어진 텍사스 알파인에 있는 설 로스로 여행했습니다. 그 주말, 플린트와 그의 코치들, 팀원들, 그리고 아내를 만난 후, 시아디는 플린트의 삶에 관한 영화를 추진하기로 합의했습니다. 이제, 거의 18년이 지난 후, 플린트의 이야기가 마침내 대형 스크린에 올라갑니다. 9월 19일, 영화 "더 시니어"가 전국 극장에서 개봉될 예정입니다. "마이크는 영화 비즈니스를 엿볼 수 있었죠," 시아디가 웃으며 말했습니다. "어떤 것들은 함께 이루어지는 데 시간이 걸립니다." 그는 덧붙였습니다: "시간이 항상 중요한 것은 아닙니다. 이런 이야기들은 2007년에 일어났든 현재에 일어났든 상관없이 영원히 공감을 불러일으킵니다." 후...
T
$0,01501
-0,66%
OCT
$0,07513
-2,32%
PHOTO
$0,7818
+34,42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:55
공유하기
비트코인 재무부가 하락장에서 매수하고, 세일러가 블룸버그 500에 합류하는 등 오늘의 비트코인 예측...
비트코인 재무부가 하락장을 매수하고, 세일러가 블룸버그 500에 합류하는 등의 오늘의 비트코인 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 실시간 비트코인 하이퍼 업데이트: 비트코인 재무부가 하락장을 매수하고, 세일러가 블룸버그 500에 합류하는 등의 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 저널리스트로 약 10년 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately와 같은 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이는 그녀를 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할로 끌어올렸습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 인사이트와 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag)을 포함한 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 단골 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/
HYPER
$0,25368
-6,38%
MORE
$0,03577
+68,01%
DEEP
$0,12874
-3,88%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:47
공유하기
엘살바도르, 비트코인 데이를 기념하여 21 BTC 구매
엘살바도르, 비트코인 데이를 기념하여 21 BTC 구매 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 엘살바도르가 다시 한번 비트코인에 대한 커밋을 재확인했습니다. 이번에는 비트코인 법 4주년을 기념하기 위해 21 BTC(약 230만 달러 상당)를 상징적으로 구매했습니다. 나이브 부켈레 대통령은 소셜 미디어를 통해 이번 구매를 발표하며, 2021년 국가가 처음으로 BTC를 법정 화폐로 인정한 순간인 "비트코인 데이"를 기념하는 방법이라고 설명했습니다. 비판에도 불구하고 계속 증가하는 보유량 최근 인수로 국가의 비트코인 보유량은 7억 달러가 조금 넘는 가치의 6,300 BTC 이상으로 증가했습니다. 몇 달 동안 정부의 국가 비트코인 사무소는 하루에 1 BTC씩 축적하는 계획으로 조용히 보유량을 늘려왔으며, 이는 그들의 전략이 단순히 상징적인 것이 아니라 체계적임을 보여줍니다. 보안 및 규제 업데이트 이번 기념행사는 엘살바도르가 소위 양자 위협을 포함한 잠재적 미래 리스크에 대비하여 보유량을 14개 지갑에 분산시킨 직후에 열렸습니다. 동시에 입법자들은 주요 은행과 금융 기관이 전문 투자자들에게 비트코인 및 디지털 자산 서비스를 제공할 수 있도록 허가하는 새로운 법안을 승인했습니다. IMF와의 의견 불일치 지속 지속적인 구매는 7월 재무부와 중앙은행이 IMF에 대출 계약 조건에 따라 올해 초 공공 구매가 종료되었다고 말한 성명과 상반됩니다. 그러나 부켈레는 외부 압력을 반복적으로 무시하며, 3월에 축적이 "지금 멈추지 않을 것이며, 미래에도 멈추지 않을 것"이라고 주장했습니다. 부켈레에게 21 BTC 구매는 대차대조표보다는 메시지 전달에 관한 것이었습니다: 엘살바도르의 비트코인 실험은 살아있고, 도전적이며, 4년이 지난 지금도 계속 성장하고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 귀하의...
STOP
$0,07493
+4,94%
T
$0,01501
-0,66%
BTC
$121 424,23
-1,04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:37
공유하기
비트코인 중립적 추세, 그러나 9월 변동성 리스크 급증
비트코인 중립적 추세, 그러나 9월 변동성 리스크 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: AI 모델은 평평한 비트코인 추세를 예측하지만 9월 말까지 50% 이상의 불확실성을 보여줍니다. 고래가 1억 5천만 달러의 레버리지 숏을 오픈하여 BTC가 상승할 경우 하방 리스크에 노출됩니다. 기관 재무부 매수가 급격히 감소하여 비트코인에 대한 기업 수요 약화를 시사합니다. 비트코인은 시간적 융합 트랜스포머(TFT) 모델을 사용한 새로운 AI 예측이 대체로 평평한 추세를 보여주면서 범위 내에 머물러 있습니다. 이 모델은 30일 동안 1.72% 하락을 예측하여 10월 6일까지 BTC를 108,771달러로 밀어내고 있습니다. 그러나 이 예측에는 9월 마지막 주 동안 신뢰 구간이 크게 확대되면서 불확실성이 급격히 증가하는 것이 포함됩니다. 이는 외부 이벤트나 감성 변화로 인한 리스크 증가와 높은 변동성 가능성을 시사합니다. 7일 예측은 1.1%의 소폭 하락을 예상하여 BTC를 109,451달러 수준에 가깝게 유지합니다. 현재 가격 추세는 안정적으로 보이지만, 모델은 단타매매 전략에 영향을 미칠 수 있는 예측 불가능성 증가를 반영합니다. 출처: CryptoQuant TFT와 WaveNet 모델의 결과를 결합하면 비트코인이 이번 달에 108,000달러에서 120,000달러 범위에 머물 가능성이 높습니다. 주요 시나리오는 이 범위 내에서의 매집박스를 지지하는 반면, 보조 시나리오는 양방향으로의 폭발적인 움직임을 허용합니다. TFT 모델의 보수적인 접근 방식은 여전히 월말 근처에서 50%의 불확실성 수치로 인한 놀라운 결과의 가능성을 인정하고 있습니다. 이는 이 예측 주기에서 기록된 가장 높은 수준으로, 마지막 주에 주의가 필요함을 시사합니다. 고래 숏 포지션과 기관 철수로 하방 압력 증가 AI 모델이 중립적인 추세를 강조하는 반면, 시장 행동은 대형 플레이어들이 공격적인 숏 포지션을 취하면서 약세 편향을 암시합니다. 최근 비트코인 고래는 25배 레버리지를 사용하여 1억 5,049만 달러의 숏 거래를 오픈했으며, 총 1,350.93 BTC에 달합니다. 진입 가격은 111,292.60달러였고, BTC는 현재 111,301.00달러 근처에서 거래되어 0.23%의 작은 미실현 손실을 보여줍니다. 이로 인해 거래는...
NEAR
$2,842
-3,06%
BTC
$121 424,23
-1,04%
RISE
$0,010422
+2,54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:36
공유하기
비트코인 마이닝 난이도, BTC 가격 안정화 속에 ATH 기록
비트코인 마이닝 난이도, BTC 가격 안정화 속에 ATH 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인 마이닝 난이도가 134.7조에서 137조로 증가했습니다. 이는 6월 이후 이 지표가 기록한 다섯 번째 연속 증가입니다. 비트코인 마이닝 수익성이 압박을 받아 소규모 채굴자들이 보유량을 청산하고 있습니다. 비트코인 BTC $112 025 24시간 변동성: 0.8% 시총: $2.23 T 24시간 거래량: $27.42 B 마이닝 난이도가 136조라는 기록적인 수준으로 급증했습니다. 이전 최고치(ATH)인 134.7조에서 상승한 이 지표는 마이닝 하드웨어의 효율성 향상을 반영하면서 채굴자들 간의 치열한 경쟁 분위기를 조성합니다. 이 새로운 최고치는 2025년 9월 6일경에 기록되었습니다. 비트코인 마이닝 난이도와 수익성의 병행 블록체인에 새 블록을 추가하고 블록 보상을 확보하기 위한 경쟁이 날이 갈수록 치열해지고 있습니다. 채굴자들은 거래를 검증하고 보상을 얻기 위해 필요한 퍼즐을 해결하기 위해 더 많은 컴퓨팅 파워가 필요합니다. 이는 6월 이후 이 지표가 기록한 다섯 번째 연속 증가입니다. 8월 4일경에는 127.6조라는 기록적인 수준으로 상승했습니다. 이러한 지속적인 증가는 더 많은 채굴자들이 네트워크에 참여하고 있음을 시사하며, 이는 보안과 탈중앙화를 강화하는 움직임입니다. 또한, 이러한 추세는 난이도가 116.9조로 하락했던 6월의 짧은 하락세를 뒤집었습니다. 현재 비트코인의 해시레이트는 여름 최고치에서 냉각 조짐을 보이고 있습니다. 참고로, 해시레이트는 비트코인 네트워크를 보호하는 데 필요한 총 컴퓨팅 파워입니다. 이는 기록적인 수준 근처를 유지하고 있으며, 해시레이트와 난이도 사이의 최근 차이는 강한 관심을 끌고 있습니다. 분석가들은 지속적인 난이도 증가가 마진을 경직시킬 수 있다고 우려하고 있습니다. 이는 특히 저비용 에너지나 최첨단 장비에 접근할 수 없는 소규모 운영자들에게 해당됩니다. 더욱이, 이는 산업 규모의 마이닝 기업들이 통제력을 강화하는 더 넓은 추세를 반영합니다...
NEAR
$2,842
-3,06%
B
$0,25415
+2,68%
T
$0,01501
-0,66%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:33
공유하기
엘살바도르, 비트코인 결정 4주년 기념! 상당한 BTC 구매 이루어져!
엘살바도르, 비트코인 결정 4주년 기념! 대규모 BTC 구매 완료! BitcoinEthereumNews.com에 게시됨. 2021년 비트코인을 법정 통화로 받아들인 최초의 국가가 되어 새로운 길을 개척한 엘살바도르가 공식적으로 비트코인을 채택한 4주년을 기념하고 있습니다. 이 시점에서 엘살바도르는 비트코인으로의 전환 4주년을 기념하기 위해 21 비트코인을 구매했다고 발표했습니다. 엘살바도르 대통령 나이브 부켈레는 자신의 게시물에서 2100만 비트코인 공급량을 언급하며 21 BTC를 구매했다고 밝혔습니다. "비트코인 데이를 위해 21 비트코인을 구매하고 있습니다." 최근 구매로 엘살바도르는 현재 시장 가격으로 약 7억 180만 달러 가치의 총 6,313 BTC를 보유하게 되었습니다. 무슨 일이 있었나요? 기억하시겠지만, 엘살바도르는 2021년 6월 비트코인을 법정 통화로 인정하는 관련 법안을 통과시켰고 이후 2021년 9월에 첫 공식 BTC 구매를 했습니다. 그 이후로 이 라틴 아메리카 국가는 계속해서 비트코인을 구매해 왔으며 2022년에는 매일 1 BTC를 구매하는 정책을 시작했습니다. 국가가 IMF와 맺은 대출 계약의 범위 내에서 국가의 비트코인 자유가 제한되는 동안, 매일 1 BTC를 구매하는 국가 정책이 끝날 것이라는 주장도 있었습니다. 그러나 나이브 부켈레는 이러한 주장을 부인하고 구매가 계속될 것이라고 밝혔습니다. 부켈레는 3월 자신의 X 계정에서 다음과 같이 말했습니다: "아니요, BTC 구매는 중단되지 않습니다. 세계가 우리를 배제하고 대부분의 '비트코인' 사용자들이 우리를 버렸을 때도 멈추지 않았다면, 지금도 멈추지 않을 것이고 미래에도 멈추지 않을 것입니다." *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/
STOP
$0,07493
+4,94%
T
$0,01501
-0,66%
BTC
$121 424,23
-1,04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:23
공유하기
대규모 고래 매도가 비트코인의 단기 랠리를 위협
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 '대규모 고래 매도가 비트코인의 단타매매 랠리를 위협하다'. 대형 비트코인 보유자들이 단 한 달 만에 120억 달러 이상의 BTC를 매도하여 단타매매 가격 안정성에 대한 우려가 다시 불거졌습니다. 크립토퀀트의 데이터에 따르면 고래 지갑 — 1,000에서 10,000 BTC를 보유한 지갑 — 이 지난 30일 동안 10만 개 이상의 코인을 감소시켰습니다. 2022년 이후 최대 매도 분석가들은 이 유출을 2022년 7월 이후 가장 큰 고래 분배로 설명합니다. 약 114,920 BTC가 매도되었으며, 현재 수준에서 약 127억 달러에 달하는 이 매도 열풍은 비트코인의 가격 구조에 영향을 미쳐 이번 주 초 시장을 잠시 108,000달러 아래로 밀어냈습니다. 크립토퀀트의 "caueconomy"는 이 추세가 대형 투자자들 사이에서 위험 회피 성향이 높아지고 있음을 반영한다고 언급했습니다: "주요 플레이어들은 여전히 포트폴리오를 줄이고 있으며, 이는 향후 몇 주 동안 가격에 계속 압력을 가할 수 있습니다." 둔화의 징후 9월은 고래들이 단 일주일 만에 거의 95,000 BTC를 이동시키는 것으로 시작했지만 — 2021년 3월 이후 가장 큰 7일 변화 — 최근 수치는 강도가 완화되고 있음을 시사합니다. 9월 6일 기준으로 주간 유출은 38,000 BTC에 가까워졌습니다. 이러한 감소에도 불구하고, 비트코인은 지난 3일 동안 110,000달러에서 111,000달러 사이의 좁은 거래 범위에서 안정세를 유지했습니다. 비트코인 기업가 데이비드 베일리를 포함한 시장의 일부는 매도가 중단되면 가격이 150,000달러까지 상승할 수 있다고 주장합니다. 그러나 현재로서는 여전히 단기 모멘텀을 좌우하는 고래 행동에 주목이 집중되고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 고문과 상담하십시오. 저자 알렉산더 즈드라브코프는 항상 사물 뒤에 있는 논리를 찾는 사람입니다. 그는 독일어에 능통하며 더...
NEAR
$2,842
-3,06%
LOOKS
$0,01348
-0,74%
CHANGE
$0,00159436
-3,05%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:22
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다