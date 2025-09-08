피터 쉬프, 영원한 강세론자 톰 리의 20만 달러 비트코인(BTC) 예측 비난

Peter Schiff가 Tom Lee의 20만 달러 비트코인(BTC) 가격 예측을 비난하는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 10만 달러 아래로 하락? 실망스러운 4년 주기? Echelon Wealth Partners의 공동 설립자 Peter Schiff는 월스트리트에서 가장 유명한 영구 강세론자 중 한 명인 Fundstrat의 Tom Lee가 지나치게 낙관적인 비트코인(BTC) 가격 예측을 내놓은 것에 대해 비판했습니다. 주요 암호화폐의 가격이 잠재적으로 20만 달러 수준에 도달할 수 있다고 예측한 Lee는 최근 주요 암호화폐의 저조한 성과를 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 주저함 탓으로 돌렸습니다. 그러나 Schiff는 금이 실제로 지난 2개월 동안 10% 상승하여 최근 3,620달러라는 또 다른 신고가를 기록했다고 지적했습니다. U.Today가 보도한 바와 같이, 이 유명한 금융 평론가는 이전에 Fed가 인플레이션을 완전히 억제하지 않고 금리를 인하할 가능성이 높아지면서 금 가격이 새로운 정점에 도달한 후, 비트코인을 선택한 사람들이 실제로 잘못된 말에 베팅하게 되었다고 주장했습니다. 10만 달러 아래로 하락? Schiff는 이제 비트코인이 20만 달러 이상으로 상승하기보다 10만 달러 아래로 하락할 가능성이 더 높다고 주장하며, 비트코인이 금에 비해 저조한 성과를 보이는 것이 실제로 이 대표적인 암호화폐에 나쁜 징조라고 경고합니다. 당신도 좋아할 만한 내용 "시장은 미래를 내다봅니다. 그래서 금이 다가오는 금리 인하를 앞두고 10% 상승한 것입니다. 같은 전망에 기반하여 비트코인이 금과 함께 상승하지 못한 것은 그에게 우려를 야기해야 합니다,"라고 Schiff는 말했습니다. Polymarket 베터들도 Lee의 베팅에 대해 하락세를 보이고 있습니다. 현재 비트코인이 올해 20만 달러에 도달할 확률은 단 8%에 불과합니다. 주목할 만한 점은, 비트코인이 2025년 말까지 7만 달러 수준 아래로 폭락할 확률도 동일하다는 것입니다. 실망스러운 4년 주기? Schiff는 최근 비트코인 버블에서 "더 많은 공기"가 빠져나가면 비트코인의 4년 수익률이 실망스러워 보일 것이라고 말했습니다. 그는 암호화폐가 미국 달러에 대해 상대적으로 인상적인 수익률을 기록했음에도 불구하고 지난 4년 동안 금에 비해 실제로 16% 하락했다고 지적했습니다. 거기...