피터 쉬프, 영원한 강세론자 톰 리의 20만 달러 비트코인(BTC) 예측 비난
Peter Schiff가 Tom Lee의 20만 달러 비트코인(BTC) 가격 예측을 비난하는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 10만 달러 아래로 하락? 실망스러운 4년 주기? Echelon Wealth Partners의 공동 설립자 Peter Schiff는 월스트리트에서 가장 유명한 영구 강세론자 중 한 명인 Fundstrat의 Tom Lee가 지나치게 낙관적인 비트코인(BTC) 가격 예측을 내놓은 것에 대해 비판했습니다. 주요 암호화폐의 가격이 잠재적으로 20만 달러 수준에 도달할 수 있다고 예측한 Lee는 최근 주요 암호화폐의 저조한 성과를 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 주저함 탓으로 돌렸습니다. 그러나 Schiff는 금이 실제로 지난 2개월 동안 10% 상승하여 최근 3,620달러라는 또 다른 신고가를 기록했다고 지적했습니다. U.Today가 보도한 바와 같이, 이 유명한 금융 평론가는 이전에 Fed가 인플레이션을 완전히 억제하지 않고 금리를 인하할 가능성이 높아지면서 금 가격이 새로운 정점에 도달한 후, 비트코인을 선택한 사람들이 실제로 잘못된 말에 베팅하게 되었다고 주장했습니다. 10만 달러 아래로 하락? Schiff는 이제 비트코인이 20만 달러 이상으로 상승하기보다 10만 달러 아래로 하락할 가능성이 더 높다고 주장하며, 비트코인이 금에 비해 저조한 성과를 보이는 것이 실제로 이 대표적인 암호화폐에 나쁜 징조라고 경고합니다. 당신도 좋아할 만한 내용 "시장은 미래를 내다봅니다. 그래서 금이 다가오는 금리 인하를 앞두고 10% 상승한 것입니다. 같은 전망에 기반하여 비트코인이 금과 함께 상승하지 못한 것은 그에게 우려를 야기해야 합니다,"라고 Schiff는 말했습니다. Polymarket 베터들도 Lee의 베팅에 대해 하락세를 보이고 있습니다. 현재 비트코인이 올해 20만 달러에 도달할 확률은 단 8%에 불과합니다. 주목할 만한 점은, 비트코인이 2025년 말까지 7만 달러 수준 아래로 폭락할 확률도 동일하다는 것입니다. 실망스러운 4년 주기? Schiff는 최근 비트코인 버블에서 "더 많은 공기"가 빠져나가면 비트코인의 4년 수익률이 실망스러워 보일 것이라고 말했습니다. 그는 암호화폐가 미국 달러에 대해 상대적으로 인상적인 수익률을 기록했음에도 불구하고 지난 4년 동안 금에 비해 실제로 16% 하락했다고 지적했습니다. 거기...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:38
마이클 세일러의 전략, 최신 2억 1700만 달러 매수로 비트코인 축적 지속
마이클 세일러의 전략, 최신 2억 1700만 달러 매수로 비트코인 축적 계속하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 전략은 집행 의장 마이클 세일러의 게시물에 따르면 1,955 비트코인을 추가로 재정에 추가했습니다. 코인당 약 111,196달러의 평균 가격으로 완료된 이번 매수는 회사에 2억 1740만 달러의 비용이 들었습니다. 이번 구매로 마이크로스트래티지의 총 비트코인 보유량은 현재 638,460 BTC로, 코인당 평균 73,880달러, 총 약 471억 7000만 달러의 비용으로 취득했습니다. 회사는 또한 2025년 비트코인 전략에 대한 연초 대비 25.8%의 수익을 보고했습니다. 세일러는 비트코인을 주요 준비 자산으로 하는 회사의 지속적인 약속을 강조하며, 이 전략이 가치를 보존했을 뿐만 아니라 변동성이 큰 거시경제 환경에서 상당한 수익을 가져다 주었다고 언급했습니다. 새로운 구매 시기는 비트코인이 110,000달러 이상의 수준을 유지하는 가운데 이루어져, 마이크로스트래티지의 공개적으로 거래되는 가장 큰 기업 비트코인 보유자로서의 위치를 강화했습니다. 이러한 적극적인 축적은 기업의 비트코인 도입 선구자로서의 회사의 명성을 더욱 공고히 합니다. 이제 시장은 특히 비트코인이 글로벌 경제 불확실성에 대한 회복력을 계속 보여주는 가운데, 기관 투자자들과 경쟁 기업들이 마이크로스트래티지의 디지털 자산에 대한 지속적인 자신감에 어떻게 반응할지 주시할 것입니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이선스가 있는 금융 고문과 상담하십시오. 저자 알렉산더 즈드라브코프는 항상 사물 뒤에 있는 논리를 찾는 사람입니다. 그는 독일어에 능통하며 암호화폐 분야에서 3년 이상의 경험을 가지고 있으며, 디지털 통화 세계의 새로운 트렌드를 능숙하게 식별합니다. 심층 분석이나 모든 주제에 대한 일일 보고서를 제공하든, 그가 하는 일에 대한 깊은 이해와 열정은 그를 팀의 가치 있는 구성원으로 만듭니다. ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:34
비트코인의 10만 달러 문제 - '투자자 불안'이 증가하면서 기업 매수 감소
비트코인의 10만 달러 문제 - '투자자 불안'이 증가하면서 기업 매수가 감소했다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 MicroStrategy의 BTC 매수가 둔화되면서 DAT 프리미엄이 계속 압축되었습니다. 한편, NYDIG는 공급 언락 우려로 인한 프리미엄 축소가 시장 사이클 지표로서의 유용성을 흐리게 한다고 경고했습니다. 비트코인[BTC], 이더리움[ETH], 솔라나[SOL]와 같은 암호화폐를 상당량 보유하고 있는 상장 기업, 즉 디지털 자산 트레저리(DAT) 부문은 8월 비트코인이 신고가를 경신했음에도 불구하고 점점 더 큰 압박에 직면하고 있습니다. 보도 시점 기준 IntoTheBlock의 데이터에 따르면, 비트코인 중심 트레저리는 ETH 및 SOL 대비 시가총액 하락폭이 더 크게 나타나고 있습니다. 출처: IntoTheBlock DAT 기업의 프리미엄 하락 뉴욕 디지털 투자 그룹(NYDIG)에 따르면, DAT의 프리미엄이 계속 축소됨에 따라 상황이 점점 더 심각해지고 있습니다. 참고로, 이러한 프리미엄은 본질적으로 주가와 순 자산 가치(NAV) 사이의 격차입니다. NYDIG의 글로벌 리서치 책임자인 Greg Cipolaro는 MicroStrategy(MSTR)와 일본의 Metaplanet을 포함한 공격적인 비트코인 축적 전략으로 알려진 기업들이 심각한 프리미엄 압축을 경험하고 있다고 언급했습니다. 출처: NYDIG 이러한 추세는 8월 중순 비트코인이 신고가를 경신했음에도 여전히 뚜렷했습니다. 확실히, 이는 역설을 강조했습니다: DAT가 확장될수록, 그들의 가치 평가는 그들이 보유한 기초 자산을 따라가는 데 더 어려움을 겪습니다. Cipolaro는 다음과 같이 덧붙였습니다, "이러한 압축 뒤에 있는 힘은 다양한 것으로 보입니다: 향후 공급 언락에 대한 투자자 불안, DAT 관리팀의 기업 목표 변화, 주식 발행의 실질적 증가, 투자자 수익 실현, 그리고 트레저리 전략 간의 제한된 차별화." 또한, 그는 제한된 샘플을 고려할 때 사이클 지표로서의 DAT 프리미엄은 결론을 내리기 어렵다고 강조했습니다. MicroStrategy는 여전히 파도를 타고 있습니다 2021년, MicroStrategy(MSTR)의 NAV 대비 프리미엄은 비트코인이 64,000달러에 도달하기 2개월 전에 정점을 찍었으며, 현재 사이클에서는 2024년 11월에 정점을 찍었습니다. 이는 반복에 대한 추측을 불러일으켰지만, 단 하나의 과거 사이클만으로는 신호가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:20
iExec, Arbitrum에 프라이버시 프레임워크 출시
iExec가 Arbitrum에 프라이버시 프레임워크를 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)와 인공지능(AI)을 위한 신뢰 레이어인 iExec는 9월 8일 월요일 Finbold와 공유된 최근 보고서에 설명된 대로 Arbitrum(ARB)에 프라이버시 프레임워크를 출시했습니다. 이번 출시로 iExec는 31억 5천만 달러 규모의 Arbitrum 네트워크에 신뢰 실행 환경(TEE) 기술을 제공하는 최초이자 유일한 프라이버시 플랫폼이 되었습니다. 이 통합은 개발자들에게 민감한 데이터를 보호하고 복잡한 인프라를 관리할 필요 없이 AI, 탈중앙화 금융(DeFi) 및 게임 전반에 걸쳐 혁신적인 솔루션을 제공하는 애플리케이션을 구축할 수 있는 새로운 툴킷을 제공합니다. "Arbitrum에서 출시함으로써 가장 큰 DeFi 생태계 중 하나에서 개발자들에게 강력한 개발자 도구 세트를 직접 제공하여 TEE의 마찰을 제거하고 새로운 클래스의 애플리케이션을 가능하게 합니다. 어떤 것이 구축될지 기대됩니다,"라고 Offchain Labs의 파트너십 매니저인 Chase Allred가 작성했습니다. Privacy Everywhere. What does it look like? Tools that let builders ship with privacy by default, giving users confidence their data stays theirs. We're getting ready for something bigger 🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) September 7, 2025 iExec의 멀티 체인 전략 이번 배포는 가까운 미래에 여러 이더리움(ETH) 가상 머신(EVM) 네트워크에 걸쳐 출시될 예정인 iExec의 더 넓은 멀티 체인 전략의 첫 단계를 나타냅니다. 그러나 Ototamto, DexPal 및 1xBuild와 같은 프로젝트들은 이미 보안 및 데이터 보호를 강화하기 위해 iExec의 프라이버시 스택을 활용하고 있습니다. 이 이니셔티브는 또한 Aethir와 보안 회사 Halborn을 포함한 파트너들의 지원을 받았습니다. 가장 주목할 만한 것은 iExec와 AR.IO의 협업으로, 이미 프라이버시를 위해 구축된 메시징 플랫폼인 Web3Telegram을 제작했습니다. 모든 프라이버시 지원 프로세스는 Arbitrum에서 기밀 트랜잭션, 보호된 데이터셋 및 안전한 계산을 뒷받침하는 iExec의 네이티브 토큰인 RLC에 의해 구동됩니다. 실제로 Web3에서 프라이버시 문제가 점점 더 일반화되면서 TEE 기반 프라이버시가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:19
세레나 윌리엄스의 라이벌 없는 투자로 리그 가치 3억 4천만 달러 달성
세레나 윌리엄스의 언라이벌드 투자로 리그 가치가 3억 4천만 달러에 도달했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 세레나 윌리엄스가 2025년 8월 23일 로드아일랜드 뉴포트의 국제 테니스 명예의 전당에서 열린 2025년 입성 축하 주말 행사에서 마리아 샤라포바를 소개하고 있습니다. Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images 여성 3대3 농구 리그 언라이벌드(Unrivaled)는 테니스 레전드 세레나 윌리엄스가 참여한 새로운 자금 조달 라운드 이후 현재 3억 4천만 달러의 가치를 인정받게 되었다고 월요일 발표했습니다. 윌리엄스의 세레나 벤처스(Serena Ventures)는 베세머 벤처 파트너스(Bessemer Venture Partners)가 주도하고 워너브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)와 알렉스 모건의 트라이브 벤처스(Trybe Ventures)도 참여한 시리즈B 자금 조달에 참여했습니다. 언라이벌드는 개별 기여 규모를 공개하지 않았습니다. 익명을 요구한 리그 내부 사정에 정통한 한 관계자에 따르면, 언라이벌드의 최근 자금 유입은 1년 전 9,500만 달러로 평가되었던 리그의 가치가 극적으로 상승했음을 의미합니다. 이번 투자는 최근 몇 년간 여성 스포츠의 인기와 가치가 급상승한 시점에 이루어졌습니다. "아마도 스포츠 역사상 가장 상징적인 여성 선수를 영입한 것은 언라이벌드가 코트 위 선수들뿐만 아니라 각자의 분야에서 아이콘이 된 우리 투자자 명단의 수를 통해 어떤 존재인지를 보여준다고 생각합니다"라고 언라이벌드의 공동 창업자이자 사장인 알렉스 바젤(Alex Bazzell)이 말했습니다. 로즈 팀의 앤젤 리스(#5)가 2025년 2월 21일 플로리다 메들리의 웨이페어 아레나에서 열린 경기 후반에 루나 올스 팀의 나피사 콜리어(#24)를 상대로 슛을 시도하고 있습니다. Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images 언라이벌드의 다른 투자자로는 테니스 레전드 빌리 진 킹, 미국 프로 농구협회(NBA) 슈퍼스타 스테픈 커리, 테니스 챔피언 코코 고프, 올림픽 수영 선수 마이클 펠프스와 같은 유명 인사들이 있습니다. 베세머는 이전에 티켓 재판매 사이트 스텁허브(StubHub)와 스트리밍 서비스 발러TV(BallerTV) 및 트위치(Twitch)에 투자한 바 있습니다. 이 벤처 기업은 언라이벌드를...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:07
비트코인 장기 홀더들이 약세장이 $95K를 노리는 가운데 241,000 BTC를 매도
비트코인 장타매매 홀더들이 241,000 BTC를 매도하며 하락세가 $95K를 노린다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 장타매매 비트코인 홀더들이 지난 30일 동안 241,000 BTC를 매도했습니다. BTC 가격 하락세 플래그는 $95,500을 목표로 합니다. 비트코인(BTC) 장타매매 홀더들은 지난 달 동안 241,000 BTC 이상을 매도했습니다. 분석가들에 따르면 지속적인 매도는 가격을 $95,000 또는 그 이하로 보낼 수 있습니다. 비트코인 장타매매 홀더들이 $26억 상당의 BTC를 매도 비트코인 장타매매 홀더(LTHs) — 최소 6개월 동안 코인을 보유한 주체들 — 는 8월에 BTC 가격이 $124,500 이상의 신고가 경신을 기록하면서 코인을 매도하기 시작했습니다. 관련: 비트코인이 $111.3K에 도달하며 예측에 따르면 10% 하락이 '최악의 시나리오' LTH 공급 변화를 분석하며, CryptoQuant 분석가 Maartunn은 30일 롤링 기준으로 공급량이 순 241,000 BTC 감소했으며, 이는 월요일 현재 시장 가격으로 약 $26.8억에 해당한다고 말했습니다. 그는 덧붙였습니다: "이는 2025년 초 이후 가장 큰 감소 중 하나입니다." 비트코인 30일 롤링 STH/LTH 공급 변화. 출처: CryptoQuant 이는 같은 기간 동안 115,000 BTC 이상을 매도한 고래들과 함께 향후 몇 주 동안 비트코인 가격에 계속 압력을 가할 수 있습니다. 한편, 비트코인 트레저리 기업들의 총 보유량이 100만 BTC라는 기록적인 수준에 도달했음에도 불구하고, 지난 달 성장세가 급격히 둔화되었습니다. CryptoQuant의 데이터에 따르면, 전략의 월간 구매는 2024년 11월 134,000 BTC 이상에서 2025년 8월에는 단 3,700 BTC로 급감했습니다. 다른 트레저리 기업들은 8월에 14,800 BTC를 구매했으며, 이는 2025년 6월 66,000 비트코인이라는 기록적인 구매에 비해 감소했습니다. "8월 구매는 또한 2025년 월평균인 전략 26K BTC와 다른 기업들의 24K BTC 아래로 떨어졌습니다,"라고 온체인 분석 회사는 최신 주간 암호화폐 보고서에서 말하며 덧붙였습니다: "더 작고 신중한 거래는 기관 수요가 약화되고 있음을 보여줍니다." 비트코인 트레저리 기업, 월간 BTC 구매. 출처: CryptoQuant Capriole Investments 창립자 Charles Edwards는 또한 지적합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:53
그레이스케일의 역사적인 신청서 제출로 새로운 투자 지평이 열리다
게시물 Grayscale의 역사적 신청이 새로운 투자 지평을 열다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 Chainlink ETF: Grayscale의 역사적 신청이 새로운 투자 지평을 열다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 현물 Chainlink ETF: Grayscale의 역사적 신청이 새로운 투자 지평을 열다 출처: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-chainlink-etf/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:45
정치적 혼란 속에서 금과 구리와 함께 글로벌 주식이 급등하고 있다
정치적 혼란 속에서 글로벌 주식이 금과 구리와 함께 상승세를 보이고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전 세계 주식은 트레이더들이 글로벌 정치적 혼란과 인플레이션 우려에 반응하면서 월요일에 상승하고 있습니다. 다우존스 산업평균지수와 연계된 선물은 69포인트, 즉 0.2% 상승했습니다. S&P 500은 0.2% 상승했고, 나스닥-100은 0.4% 상승했으며, 모든 이목은 수요일과 목요일에 발표될 예정인 인플레이션 데이터에 집중되어 있습니다. 오늘 초, 중국의 무역 데이터가 발표되었으며, 8월 수출이 달러 기준으로 전년 대비 4.4% 증가했는데, 이는 로이터가 조사한 경제학자들이 예측한 5.0%보다 훨씬 낮은 수치입니다. 수입 또한 지속적인 주택 위기와 실업률 증가 우려로 인해 예상치에 미치지 못했으며, 이 두 가지 요인 모두 소비자 수요를 저하시키고 있습니다. 아시아 시장, 극적인 상승세 보여 아시아-태평양 지역에서는 불안정성이 커지고 있음에도 불구하고 대부분의 시장이 상승세로 마감했습니다. 일본의 이시바 시게루 총리는 지난해 국회 선거에서 당의 저조한 성과에 따른 지속적인 압박 끝에 주말에 사임했습니다. 투자자들은 긍정적으로 반응했습니다. 일본의 닛케이 225는 1.45% 상승하여 43,643.81에 마감했으며, 토픽스는 1.06% 추가하여 기록적인 3,138.2에 도달했습니다. 한편, 엔화는 달러당 148.33으로 0.64% 약세를 보였고, 일본 채권은 다시 매도되었습니다. 30년 만기 국채 수익률은 4베이시스 포인트 이상 상승하여 3.272%가 되었고, 20년 만기 채권 수익률은 3베이시스 포인트 이상 상승하여 2.676%가 되었습니다. 두 수익률 모두 올해 내내 크게 상승했습니다. 한국의 코스피는 0.45% 상승하여 3,219.59에 도달했고, 코스닥은 0.89% 상승하여 818.6에 도달했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 0.8% 상승했고, 중국의 CSI 300은 0.16% 소폭 상승하여 4,467.57에 도달했습니다. 호주의 S&P/ASX 200은 0.24% 하락하여 8,849.6에 마감했습니다. 반면, 인도 시장은 상승세를 보였으며, 니프티 50은 0.44% 상승했고 센섹스는 0.34% 추가했습니다. OPEC+는 생산량을 증가시키는 한편 금속은 유럽 주식과 함께 상승세를 이어가고 있습니다 유가는 소폭 상승했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:22
에릭 트럼프, 일본에서 비트코인 트레저리 역할 강화
에릭 트럼프가 일본에서 비트코인 트레저리 역할을 강화한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에릭 트럼프의 아시아 비즈니스 활동에 관한 추측으로 일본 주식이 급등했다가 폭락했지만, 미국 대통령의 아들은 이제 사실을 바로잡았습니다. 이전에 GFA로 알려졌던 도쿄 상장 기업 ABC의 사장과 함께 서 있는 트럼프의 사진이 투자자들 사이에 빠르게 퍼졌습니다. 이 이미지는 트럼프가 회사와 협력하고 있다는 소문을 불러일으켜 외국인 매수 열풍을 촉발했습니다. ABC의 주가는 급등했다가 트럼프가 공개적으로 관여를 부인하자 거의 18% 폭락했습니다. 트럼프의 성명 X에 게시한 글에서 트럼프는 그 사진이 회의에서 우연히 찍힌 것이며 어떤 파트너십의 증거도 아니라고 말했습니다. "저는 이 사람이 누구인지 모르며, 이 회사와 어떤 관련도 없습니다"라고 그는 적었으며, 이 지역에서 그의 유일한 비즈니스 관계는 비트코인에 중점을 둔 메타플래닛과의 관계라고 덧붙였습니다. 메타플래닛에 대한 약속 트럼프는 최근 공격적인 비트코인 축적 전략으로 마이크로스트래티지와 비교되는 메타플래닛의 전략 고문으로 임명되었습니다. 그는 지난주 회사의 주주 총회에 참석하여 회사와의 연관성을 강화했습니다. 메타플래닛은 암호화폐 보유량을 계속 늘리고 있습니다. 월요일에는 평균 비용 111,783달러에 136 BTC를 대차대조표에 추가하여 총 보유량을 20,136 BTC(20억 달러 이상의 가치)로 늘렸습니다. 트럼프의 해명은 시장이 유명 인사들에 대해 얼마나 민감한지와 그가 아시아에서 메타플래닛과만 연계하려는 의도를 강조합니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 고문과 상담하십시오. 저자 Alex는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐 애호가입니다. 암호화폐, 블록체인 및 핀테크 산업을 다루는 8년 이상의 경험을 가지고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:13
속보: 솔라나(SOL) 16억 달러 규모의 신규 인수 발표! 여기 세부사항이 있습니다...
이 게시물 속보: 솔라나(SOL), 16억 달러 규모의 신규 매수 계획 발표! 여기 세부사항이 있습니다...는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 이후, 알트코인에 대한 재무 전략이 계속 증가하고 있습니다. 이 시점에서 솔라나(SOL)에 대한 최신 소식이 나왔습니다. 이에 따르면, Forward Industries라는 회사가 Galaxy Digital, Jump Crypto 및 Multicoin Capital이 주도하는 16억 5천만 달러 규모의 솔라나 재무 전략을 수립할 것이라고 발표했습니다. 이에 따라 회사는 인수를 위한 특별 자금 조달 라운드에서 현금과 스테이블 코인을 포함한 16억 5천만 달러의 투자를 받았다고 발표했습니다. Galaxy, Jump Crypto 및 Multicoin은 Forward Industries가 솔라나 재무 전략을 구성하고 실행하여 솔라나 생태계에서 선도적인 공공 기관 참여자가 되도록 자본과 전략적 지원을 모두 제공할 것입니다. Forward Industries의 CEO인 Michael Pruitt은 다음과 같이 말했습니다: "솔라나는 세계에서 가장 혁신적이고 널리 채택된 블록체인 생태계 중 하나로 부상했습니다. 활발한 솔라나 재무 프로그램을 수립하려는 우리의 전략은 SOL의 장타매매 잠재력에 대한 우리의 믿음과 그 성장에 직접 참여함으로써 주주 가치를 창출하려는 우리의 약속을 강조합니다. 솔라나 생태계에 투자하고 개발하는 데 깊은 전문 지식과 입증된 실적을 가진 Galaxy, Jump Crypto 및 Multicoin과 같은 기업들과 협력하는 것은 이 전략을 실행하고 회사를 디지털 자산 공간의 핵심 참여자로 자리매김하는 데 강력한 기반을 제공합니다." *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:05
