2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
분석가, 9월의 선두 암호화폐로 Tapzi 선정
9월 주요 암호화폐로 Tapzi를 선택한 분석가의 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 암호화폐 시장은 계속해서 급격한 변동과 빠르게 변화하는 트렌드로 정의됩니다. 비트코인과 이더리움이 여전히 지배적인 세력으로 남아있는 가운데, 토큰이 공개 시장에 상장되기 전에 투자자들에게 기하급수적인 수익을 얻을 기회를 제공하는 신흥 프리세일 프로젝트로 점점 더 관심이 옮겨가고 있습니다. 미국의 규제 명확성 갱신과 아시아-태평양 지역의 기록적인 채택 수준을 포함한 최근 사건들은 다음 고성장 기회를 식별하는 데 있어 소매 및 기관 투자자들의 관심을 더욱 불러일으켰습니다. 이러한 상황에서 9월 둘째 주 분석가들은 높은 ROI를 추구하는 사람들에게 프리세일이 가장 효과적인 진입점 중 하나라고 지적하고 있습니다. 상위 경쟁자들 중에서 Tapzi는 지금 구매할 수 있는 최고의 암호화폐로 두각을 나타내고 있습니다. 세계 최초의 웹3.0 기반 스킬 게임 플랫폼으로 자리매김한 Tapzi는 운에 의존하는 모델을 실시간 플레이어 대 플레이어 경쟁으로 대체하여 전통적인 GameFi의 주요 약점을 해결하고 있습니다. 스마트 계약 감사와 50억 개의 고정 토큰 공급량을 바탕으로 한 이 프로젝트의 구조화된 토크노믹스는 장기적인 지속 가능성을 구축하는 것을 목표로 합니다. 현재 프리세일 가격 $0.0035와 예상 상장 가격 $0.01은 진입 시점부터 186%의 잠재적 증가를 반영하며, 이는 성장 궤적의 초기 신호입니다. 높은 잠재력을 가진 기회를 찾는 투자자들에게 Tapzi는 올해 가장 주목받는 프리세일 중 하나를 대표합니다. Tapzi (TAPZI) Tapzi는 이번 주 구매할 수 있는 가장 주목할 만한 암호화폐 중 하나로 부상하며, 웹3.0과 경쟁적 게임의 교차점에 위치하고 있습니다. BNB 스마트 체인에 구축된 이 플랫폼은 많은 GameFi에서 볼 수 있는 투기 주도적이고 인플레이션에 취약한 모델과 직접적으로 대조되는 스킬 기반 플레이어 대 플레이어(PvP) 프레임워크를 도입합니다. 토큰 발행이나 운에 기반한 결과를 통해 플레이어에게 보상하는 대신, Tapzi는 기술이 결과를 결정하는 실시간 경쟁을 강조합니다. 이 프로젝트는 글로벌 게임 시장이 초과할 것으로 예상되는 시점에 등장했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:37
10만 달러가 시야에, 트레이더들 경계태세
게시물 100 000 $ 목표선, 트레이더 경계 상태가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인: 100 000 $ 목표선, 트레이더 경계 상태
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:41
방금 들어온 소식! 주요 상승장 마이클 세일러가 오랫동안 기다려온 비트코인(BTC) 발표를 했습니다! 여기 세부 사항이 있습니다...
속보! 주요 상승 투자자 마이클 세일러가 오랫동안 기다려온 비트코인(BTC) 발표를 했습니다! 여기 세부 내용이 있습니다... BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 주간 구매를 계속하며, 마이크로스트래티지(전략)는 주간 비트코인(BTC) 구매를 진행하고 지난 주 1,955 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이에 따르면, 마이크로스트래티지는 평균 가격 111,196달러에 2억 1740만 달러 상당의 1,955 BTC를 구매했습니다. 전략 풀 창립자 마이클 세일러는 자신의 X 계정을 통해 이 소식을 발표했습니다. "전략은 약 2억 1740만 달러에 1,955 BTC를 구매했으며, 비트코인당 약 111,196달러로, 2025년 현재까지 25.8%의 BTC 수익을 창출했습니다. 2025년 7월 9일 기준으로, 우리는 약 471억 7천만 달러에 구매한 638,460 BTC를 보유하고 있으며, 비트코인당 평균 가격은 약 73,880달러입니다."
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:17
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:10
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:01
영국, 9300억 달러 시장에서 금 기반 토큰 계획: $BEST 폭발적 성장 예상
영국, 9,300억 달러 시장에서 금 기반 토큰 계획: $BEST 폭발적 성장 전망이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국, 9,300억 달러 시장에서 금 기반 토큰 계획: $BEST 폭발적 성장 전망
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:59
S&P 500 외면 속에서 전략이 더 많은 비트코인 추가; MSTR 주가 하락
S&P 500 제외에도 불구하고 Strategy가 더 많은 비트코인을 추가하며 MSTR 주가 하락 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 내용입니다. 이전에 MicroStrategy로 알려진 Strategy는 지난주 S&P 500에 편입되지 못했음에도 불구하고 또 다른 주간 비트코인 구매를 발표했습니다. 이는 비트코인 가격이 오늘 112,000달러 이상으로 반등하는 가운데 발표된 것이지만, MSTR 주식은 장 전 거래에서 여전히 하락세를 보이고 있습니다. Strategy, 2억 1700만 달러에 1,955 BTC 인수 보도 자료에 따르면, 회사는 지난주 비트코인당 평균 가격 111,196달러에 2억 1740만 달러를 들여 1,955 BTC를 인수했다고 발표했습니다. 또한 연초부터 현재까지(YTD) 25.8%의 BTC 수익률을 달성했으며, 현재 비트코인당 평균 가격 73,880달러에 총 411억 7000만 달러를 투자하여 638,460 BTC를 보유하고 있습니다. 미국 증권거래위원회 제출 자료에 따르면 Strategy는 이번 구매 자금을 마련하기 위해 다시 주로 MSTR 주식을 매각했습니다. 회사는 591,606주의 MSTR 주식 매각으로 2억 50만 달러를 조달했으며, STRF와 STRK 주식 매각으로 각각 1,160만 달러와 520만 달러를 추가로 조달했습니다. 출처: Strategy의 SEC 제출 자료 주목할 만한 점은 이번 최신 구매가 지난주 회사가 S&P 500에 편입되지 못한 상황에서 이루어졌다는 것입니다. 회사는 주가 지수 편입을 위한 모든 기준을 충족했지만, 위원회는 Michael Saylor의 회사 대신 Robinhood, AppLovin, Emcor를 선택했습니다. 한편, Saylor는 어제 자신의 X 게시물에서 이번 구매에 대해 암시했습니다. 그는 "더 많은 오렌지색이 필요하다"라는 캡션과 함께 Strategy의 비트코인 포트폴리오 트래커 사진을 공유했는데, 이는 새로운 구매를 의미했습니다. "더 많은 오렌지색이 필요하다" pic.twitter.com/yvgqvmKtOb — Michael Saylor (@saylor) 2025년 9월 7일 이는 회사의 6주 연속 비트코인 구매를 기록합니다. 지난주에는 4억 4400만 달러에 4,048 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이번 최신 구매로 Strategy는 이제 BTC 총 공급량의 3% 이상을 보유하고 있다는 점이 주목할 만합니다. MSTR 주가 2% 이상 하락 Strategy 주식은 이번 최신 비트코인 구매 발표 속에 장 전 거래에서 2% 이상 하락했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:53
마이클 세일러, 전략의 성장하는 BTC 자산 발표 — 현재 63만 8천 코인
마이클 세일러, 전략의 성장하는 BTC 자산 발표 — 현재 638K 코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 8일 월요일, 비트코인 재무 회사는 추가로 1,955 BTC를 매입하여 총 보유량을 638,460 BTC로 늘렸습니다. 일요일에 "더 많은 오렌지색이 필요하다"는 전략 트래커 차트로 암시한 후, 회사의 임원인 마이클 세일러는 월요일 아침 최신 매입을 공개했습니다. "전략은 약 111,196달러에 약 2억 1,740만 달러 상당의 1,955 BTC를 인수했습니다 [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:50
Eightco Holdings, 미래 성장을 위한 2억 5천만 달러 확보
이 게시물 Eightco 홀딩스, 미래 성장을 위한 2억 5천만 달러 확보는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 혁신적인 WLD 투자: Eightco 홀딩스, 미래 성장을 위한 2억 5천만 달러 확보
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:48
전략, 8주간의 연속 매수에서 1,955 비트코인을 2억 1,700만 달러에 쌓아
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "전략이 8주 연속 매수에서 2억 1700만 달러로 1,955 비트코인을 쌓다"라는 게시물이 등장했습니다. 주요 내용 비트코인 대리인 전략이 8주 연속 인수에서 2억 1700만 달러로 1,955 비트코인을 구매했습니다. 회사의 총 비트코인 보유량은 638,460 BTC에 도달했으며, 연초부터 현재까지 수익률은 약 26%입니다. 이전에 마이크로스트래티지로 알려졌던 전략은 9월 2-7일 사이에 약 2억 1700만 달러에 1,955 비트코인을 구매했으며, 이는 8주 연속 암호화폐 자산 구매를 기록한 것이라고 회사는 오늘 보고했습니다. 전략은 비트코인당 약 111,196달러에 약 2억 1740만 달러로 1,955 BTC를 인수했으며 2025년 연초부터 현재까지 25.8%의 BTC 수익률을 달성했습니다. 2025년 9월 7일 기준으로, 우리는 비트코인당 약 73,880달러에 약 471억 7000만 달러로 인수한 638,460 $BTC를 보유하고 있습니다. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — 마이클 세일러(@saylor) 2025년 9월 8일 SEC 제출 자료에 따르면, 세계 최대 기업 비트코인 보유자는 이번 최신 축적 기간 동안 코인당 평균 111,196달러를 지불했습니다. 전략의 총 비트코인 보유량은 현재 코인당 평균 가격 73,880달러에 470억 달러로 인수한 638,460 BTC입니다. 회사는 연초부터 현재까지 약 26%의 BTC 수익률을 창출했습니다. 최근 비트코인 구매는 시리즈A 우선주와 A등급 보통주 발행을 포함한 전략의 시장 내 자본 프로그램을 통해 자금이 조달되었습니다. 회사는 같은 기간 동안 이러한 제안을 통해 2억 1700만 달러 이상을 모금하여 비트코인 인수에 자금을 투입했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:33
