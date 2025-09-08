ESW와 Shopify, 기업 브랜드를 위한 국제 전자상거래 지원

ESW와 Shopify, 기업 브랜드를 위한 국제 전자상거래 촉진이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ESW는 브랜드의 크로스 체인 브릿지 전자상거래를 지원합니다. ESW 제공 국제 전자상거래 세계는 브랜드가 해외 시장에서 비즈니스를 수행하는 것과 관련된 점점 더 복잡한 법률과 관세를 탐색함에 따라 매일 더 복잡해지고 있습니다. 국제 전자상거래 분야의 리더인 ESW가 등장합니다. 이 회사는 올인원 플랫폼 Shopify와 전략적 계약을 체결하여 상거래에 필수적인 인터넷 인프라를 제공하고, 기업 브랜드와 소매업체가 200개 이상의 시장에서 확장성, 현지화 및 최적화할 수 있도록 지원합니다. "우리는 작년에 Shopify와 대화를 시작했습니다,"라고 ESW의 최고기술경영자(CTO) Eric Eichmann이 말했습니다. "우리는 이미 Tarte와 Thom Brown을 포함한 일부 고객을 우리 솔루션의 Shopify로 전환했습니다. 우리가 Shopify 환경에 가져오는 것은 훨씬 더 효과적인 방식으로 기업을 지원하는 능력입니다. 우리는 브랜드가 전 세계에서 그들을 사랑하는 소비자에게 다가가고 강력한 관계를 구축하도록 돕습니다." Shopify와의 협력을 통해 ESW는 기업 판매자에게 강력한 글로벌 전자상거래 솔루션을 제공할 수 있다고 Eichmann은 말했습니다. "Shopify의 높은 전환율을 자랑하는 전자상거래 플랫폼과 ESW의 크로스 체인 브릿지 기능을 결합함으로써, 우리는 브랜드가 유연성과 통제 사이에서 선택을 강요하지 않고 진정으로 현지화된 경험으로 국제적으로 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다." Shopify를 사용하는 기업 브랜드는 규모에 맞게 규정 준수, 리스크 관리 및 수익 현지화를 관리하는 ESW의 국제적 전문성을 활용할 수 있습니다. "대기업은 이제 200개 이상의 국제 시장에 진출하여 판매를 최적화하고 마진을 최적화하며 해당 국가의 소비자에게 좋은 경험을 제공하는 방식으로 서비스를 이용할 수 있습니다,"라고 Eichmann이 말했습니다. ESW는 세계 각지에서 지불을 처리합니다. "해당 국가에서 비즈니스를 하는 대부분의 회사를 커버하는 지불 방식을 갖추고 있는지 확인하고 싶을 것입니다,"라고 Eichmann이 말했습니다. "우리는 시장 내에서 그렇게 합니다. Shopify는 일부 지불 방식을 제공하지만 모든 지불 방식을 커버하지는 않습니다, 그래서...