2025-10-09 목요일
비트코인 하이퍼, 프리세일에서 1440만 달러 모으며 100배 성장 준비 완료
비트코인 하이퍼, 프리세일에서 1440만 달러 모으며 100배 성장 준비 완료라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 프로젝트는 아직 출시되지도 않았지만, 투자자들은 거래소 상장 전 바이럴 프리세일 기간 동안 네이티브 암호화폐 $HYPER를 빠르게 구매하고 있습니다. 실제로 프리세일은 이미 1450만 달러를 초과했습니다. 이것이 단순한 과대광고일까요, 아니면 프로젝트에 더 많은 것이 있을까요? 알아봅시다. 비트코인 하이퍼는 비트코인을 위한 레이어-2 솔루션 구축 중 비트코인은 암호화폐 캡틴으로 알려져 있습니다. 결국 2.2조 달러 이상의 시가총액을 가진 가장 큰 암호화폐입니다. 하지만 효율성 측면에서는 비트코인 블록체인이 뒤처져 초당 단 7개의 거래만 지원합니다. 네트워크는 여전히 느리고 비용이 많이 들어, 개발자와 사용자들이 이더리움과 솔라나 같은 더 나은 대안으로 이동하게 만듭니다. 이것이 이러한 블록체인들이 DeFi와 밈 코인의 주요 허브가 된 반면, 비트코인은 이제 "디지털 골드" 라벨로만 알려지게 된 이유를 설명합니다. 비트코인 하이퍼는 이러한 현상을 바꾸고 비트코인이 가치 저장소 이상의 관련성을 확장하도록 돕는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 솔라나의 가상 머신을 사용하여 구축된 레이어-2 솔루션과 BTC 전송을 위한 완전히 분산화된 캐노니컬 브릿지의 도움으로 이를 가능하게 합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다 $BTC를 더 빠르고 저렴하게 만드는 첫 번째 단계는 레이어-2 솔루션으로 브릿지하는 것입니다. $BTC를 특별한 스마트 계약으로 보내면, 이는 차례로 캐노니컬 브릿지를 트리거하고 기본 레이어에서 BTC를 확인합니다. 동일한 양의 래핑된 BTC가 비트코인 하이퍼의 레이어 2에 즉시 발행됩니다. 이 래핑된 $BTC를 다양한 dApp에서 사용하거나 거의 제로에 가까운 수수료로 거래할 수 있습니다. 비트코인 하이퍼는 스마트 계약을 배포하기 위해 솔라나의 가상 머신을 사용하므로 거래가 믿을 수 없을 정도로 빠릅니다. 솔라나 도구에 익숙한 개발자들은 비트코인 하이퍼로의 전환이 원활할 것입니다. 그리고 여기 흥미로운 부분이 있습니다: 모든 레이어-2 활동은 정기적으로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:02
ESW와 Shopify, 기업 브랜드를 위한 국제 전자상거래 지원
ESW와 Shopify, 기업 브랜드를 위한 국제 전자상거래 촉진이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ESW는 브랜드의 크로스 체인 브릿지 전자상거래를 지원합니다. ESW 제공 국제 전자상거래 세계는 브랜드가 해외 시장에서 비즈니스를 수행하는 것과 관련된 점점 더 복잡한 법률과 관세를 탐색함에 따라 매일 더 복잡해지고 있습니다. 국제 전자상거래 분야의 리더인 ESW가 등장합니다. 이 회사는 올인원 플랫폼 Shopify와 전략적 계약을 체결하여 상거래에 필수적인 인터넷 인프라를 제공하고, 기업 브랜드와 소매업체가 200개 이상의 시장에서 확장성, 현지화 및 최적화할 수 있도록 지원합니다. "우리는 작년에 Shopify와 대화를 시작했습니다,"라고 ESW의 최고기술경영자(CTO) Eric Eichmann이 말했습니다. "우리는 이미 Tarte와 Thom Brown을 포함한 일부 고객을 우리 솔루션의 Shopify로 전환했습니다. 우리가 Shopify 환경에 가져오는 것은 훨씬 더 효과적인 방식으로 기업을 지원하는 능력입니다. 우리는 브랜드가 전 세계에서 그들을 사랑하는 소비자에게 다가가고 강력한 관계를 구축하도록 돕습니다." Shopify와의 협력을 통해 ESW는 기업 판매자에게 강력한 글로벌 전자상거래 솔루션을 제공할 수 있다고 Eichmann은 말했습니다. "Shopify의 높은 전환율을 자랑하는 전자상거래 플랫폼과 ESW의 크로스 체인 브릿지 기능을 결합함으로써, 우리는 브랜드가 유연성과 통제 사이에서 선택을 강요하지 않고 진정으로 현지화된 경험으로 국제적으로 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다." Shopify를 사용하는 기업 브랜드는 규모에 맞게 규정 준수, 리스크 관리 및 수익 현지화를 관리하는 ESW의 국제적 전문성을 활용할 수 있습니다. "대기업은 이제 200개 이상의 국제 시장에 진출하여 판매를 최적화하고 마진을 최적화하며 해당 국가의 소비자에게 좋은 경험을 제공하는 방식으로 서비스를 이용할 수 있습니다,"라고 Eichmann이 말했습니다. ESW는 세계 각지에서 지불을 처리합니다. "해당 국가에서 비즈니스를 하는 대부분의 회사를 커버하는 지불 방식을 갖추고 있는지 확인하고 싶을 것입니다,"라고 Eichmann이 말했습니다. "우리는 시장 내에서 그렇게 합니다. Shopify는 일부 지불 방식을 제공하지만 모든 지불 방식을 커버하지는 않습니다, 그래서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:58
S&P 500 편입 실패 후 전략, 2억 1700만 달러에 추가 1,955 BTC 획득
S&P 500 편입 실패 후 전략 풀이 2억 1700만 달러에 1,955 BTC 추가 매입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 증권거래위원회 제출 자료에 따르면, 전략(MSTR)은 월요일에 2억 1700만 달러에 1,955 BTC를 추가 매입했다고 발표했으며, 이로써 이 기술 회사의 총 보유량은 638,460 BTC로 증가했습니다. 최근 매입은 111,196달러에 이루어졌으며, 평균 매입 가격은 비트코인당 73,880달러로 상승했습니다. 이 발표는 월요일 아침 BTC가 110,500달러에서 112,200달러로 상승한 가운데 나왔으며, 뉴스가 보도된 후 가격은 약간 하락하여 111,800달러가 되었습니다. 이번 움직임은 MSTR이 최근 주주들로부터 비판을 받고 있는 가운데 나왔으며, 특히 mNAV 약속 때문입니다. 회사는 7월에 mNAV가 2.5배 이하로 떨어지면 주식을 발행하지 않겠다고 말했지만, 한 달 후 이 약속을 폐기하고 지침을 수정하여 보유자들에게 잠재적인 희석을 허용한다고 밝혔습니다. 주식 가치와 비트코인 보유량 가치를 비교하는 비율인 이 지표는 최근 MSTR 주가 급락과 함께 약 1.5배로 하락했습니다. 현재 주식은 335달러에 거래되고 있으며, 7월 이후 가치의 26%를 잃었습니다. 이번 신규 매입은 또한 전략이 역사상 가장 강력한 분기 중 하나를 기록하고 지수 편입을 위한 모든 기준을 충족했음에도 불구하고, 지난주 S&P 500 지수에 추가될 가능성을 놓치고 로빈후드(HOOD)에 밀린 가운데 이루어졌습니다. 더 읽기: 로빈후드의 깜짝 편입 속에 S&P 500에 외면받은 마이클 세일러의 전략 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:53
블룸버그 분석가, SEC 승인을 받을 가능성이 가장 높은 세 가지 알트코인 공개! "그 중 하나는 XRP..."
블룸버그 애널리스트, SEC 승인 가능성이 가장 높은 세 가지 알트코인 공개! "그 중 하나는 XRP..." 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 ETF가 승인될 것은 거의 확실합니다. 현재 ETF에 관한 논의는 승인 여부가 아닌 시기에 관한 것입니다. 분석가들이 미국 증권거래위원회가 다양한 알트코인에 대한 승인을 준비하고 있다고 지적하는 가운데, 최신 발언은 블룸버그 ETF 애널리스트 제임스 세이파트로부터 나왔습니다. 인터뷰에서 밀크 로드에 말한 블룸버그 애널리스트에 따르면, 여러 토큰이 SEC의 승인을 받을 준비가 되어 있는 것으로 보입니다. 세이파트는 이러한 알트코인 중에서 Chainlink(LINK), Stellar(XLM), Bitcoin Cash(BCH), Avalanche(AVAX), Litecoin(LTC), Polkadot(DOT)와 같은 알트코인이 상장 기준을 충족한다고 밝혔습니다. 또한 세이파트는 XRP, Solana(SOL), Cardano(ADA), Dogecoin(DOGE), Shiba Inu(SHIB)와 같은 잘 알려진 이름들이 높은 거래량을 보이고 잘 확립된 파생상품 시장 덕분에 강력한 후보로 목록에 올라 있다고 말했습니다. 그러나 블룸버그 애널리스트는 XRP, ADA, SOL이 가장 강력한 후보라고 언급했습니다. "XRP, 솔라나, 카르다노에 대한 현물 ETF 출시 가능성이 가장 높습니다." 이더리움 ETF에 대해 말하면서, 세이파트는 ETF에서 스테이킹이 공식적으로 허용되면 수요가 급격히 증가할 수 있다고 덧붙였습니다. 최근 성명에서 애널리스트는 현재 시장이 이미 "알트코인 시즌"에 있으며 현재 사이클이 과거 사이클과 다르다고 말했습니다. 세이파트는 또한 알트코인 ETF가 상당한 상승 모멘텀을 생성하고 있지만 비트코인과 같은 방식은 아니라고 언급했습니다. 이를 위해 애널리스트는 알트코인 ETF가 비트코인과 같은 시장 반응을 일으키지 않을 것이라고 경고했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:44
소규모 자금이 활성화된 상태에서 전략이 추가로 1,955 BTC를 획득
작은 금고들이 활발히 활동하는 가운데 전략 풀이 추가로 1,955 BTC를 인수했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전략 풀은 Michael Saylor의 업데이트에 이어 추가로 1,955 BTC 구매를 발표했습니다. 작은 기업들까지도 더 많은 코인을 두고 경쟁하면서 금고들은 여전히 시장에서 BTC를 모으고 있습니다. 전략 풀은 이번 주 정기 매수에서 평균 가격 111,196달러에 1,955 BTC를 잔고에 추가했습니다. 지난 주 BTC가 110,000달러 아래로 약세를 보였음에도 전략 풀은 계속해서 구매를 이어갔습니다. 발표 이후 BTC는 112,004달러에 거래되며 회복세를 유지했습니다. 최근 전략 풀의 구매는 상대적으로 약세를 보인 한 주 동안 이루어졌습니다. Michael Saylor는 일요일 늦게 "오렌지 점의 날"을 알린 후 최근 구매를 발표했습니다. 전략 풀은 비트코인당 약 111,196달러에 약 2억 1740만 달러로 1,955 BTC를 인수했으며 2025년 YTD BTC 수익률 25.8%를 달성했습니다. 2025년 9월 7일 기준, 우리는 비트코인당 약 73,880달러에 약 471억 7천만 달러로 인수한 638,460 $BTC를 보유하고 있습니다. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 2025년 9월 8일 Metaplanet도 이번 월요일에 BTC를 구매했습니다. 이 일본 기업도 일반적으로 새로운 주가 시작될 때 금고 추가를 발표합니다. 전략 풀, MSTR 발행으로 복귀 최근 BTC 구매에서 대부분의 유동성은 MSTR 발행에서 나왔습니다. BTC 구매를 위한 2억 달러 조금 넘는 금액이 최근 MSTR 추가에서 나왔습니다. 이는 전략 풀이 우선주에 의존하던 기간 이후 MSTR ATM 시설로 복귀한 두 번째 주입니다. 새로운 발행은 전략 풀이 mNAV 값에 대한 규칙을 변경한 후 이루어졌으며, 이를 통해 구매나 BTC 매수 계획과 관련된 기타 비용을 위해 더 많은 MSTR을 발행할 수 있게 되었습니다. 최근 구매 기간 동안 전략 풀은 STRK ATM 시설에서 520만 달러도 사용했으며, 현재 진행 중인 인수를 위해 다른 우선주를 예약해 두고 있습니다. 전체 금고는 현재 638,460개로, 여전히 주요 ETF의 수준보다 낮습니다. 현재 전략 풀은 mNAV 비율 1.55로 운영되고 있으며, 이는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:34
벤슨 부 팝 라디오에서 계속 인기를 유지하다
벤슨 부의 팝 라디오에서의 영향력이 지속된다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 벤슨 부의 "Mystical Magical"이 빌보드 팝 에어플레이 차트에서 7위로 상승하는 동시에 성인 팝 에어플레이 톱 10을 유지하고 성인 컨템포러리 리스트에 복귀했습니다. 파리, 프랑스 - 7월 18일: 벤슨 부가 2025년 7월 18일 프랑스 파리에서 열린 제5회 롤라팔루자 파리 페스티벌에서 공연하고 있습니다. (사진: Lyvans Boolaky/WireImage) WireImage 벤슨 부는 한동안 새 싱글을 발표하지 않았음에도 불구하고 새 앨범 'American Heart'를 계속해서 적극적으로 홍보하고 있습니다. 이 팝 슈퍼스타는 2025년 초 "Sorry, I'm Here for Someone Else"로 타이틀을 홍보하기 시작했으며, 두 번째 싱글 "Mystical Magical"은 발매 후 4개월이 지난 지금도 계속 상승세를 보이며 미국 팝 라디오에서 큰 주목을 받고 있습니다. "Mystical Magical", 팝 에어플레이 차트에서 상승 "Mystical Magical"은 빌보드의 세 개의 팝 라디오 차트에 모두 등장합니다. 이 곡은 메인 톱 40 리스트이자 미국에서 가장 경쟁이 치열한 팝 라디오 집계인 팝 에어플레이 랭킹에서 신고가 경신을 하며 7위까지 올랐습니다. 벤슨 부, 톱 10 유지 동시에 "Mystical Magical"은 성인 팝 에어플레이 차트의 톱 10 안에서 안정적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 싱글은 지금까지 10위까지 올랐으며, 발매 12주 차에 다시 한번 같은 위치에 자리하고 있습니다. "Mystical Magical", 또 다른 차트에 복귀 같은 싱글은 또한 성인 컨템포러리 차트에도 복귀하여 30개 목록 중 29위, 즉 끝에서 두 번째 자리에 위치하고 있습니다. "Mystical Magical"은 현재까지 이 리스트에 단 2주만 머물렀으며, 데뷔 당시 기록한 25위가 최고 순위입니다. 벤슨 부, 세 개의 라디오 히트곡 보유 부는 이번 성인 컨템포러리 차트에서 세 자리를 차지하고 있습니다. "Beautiful Things"는 인상적인 78주 후에도 2위를 유지하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:31
ChatGPT-5가 2026년까지 보유할 5개 주식 선정
ChatGPT-5가 2026년까지 보유할 5개 주식을 선정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 8월 28일, Morgan Stanley의 수석 포트폴리오 매니저인 Andrew Slimmon은 CNBC와의 인터뷰에서 주식의 미래가 "매우 밝다"고 말했습니다. 실제로, 미국 주식 시장은 이번 여름 사상 최고 가치에 도달했으며, NASDAQ 종합지수는 약 4개월 동안 40% 이상 급등했는데, 이는 주로 생성형 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술에 의해 주도되었습니다. 내년에도 계속해서 성과를 낼 가능성이 있는 섹터를 알아보기 위해, 우리는 OpenAI의 ChatGPT에게 2026년까지 보유할 5개 주식에 대해 문의했습니다. 1. Microsoft (MSFT) MSFT 주식 예측. 출처: Finbold 및 ChatGPT ChatGPT의 첫 번째 선택은 Microsoft(NASDAQ: MSFT)였습니다. 챗봇은 회사의 클라우드 컴퓨팅 위치를 인정하며, Azure와 제품군 전반에 걸친 통합 AI 기능을 특별히 언급했습니다. 기업용 소프트웨어 외에도, ChatGPT는 Microsoft가 기관 및 소매 사용자 간에 인공지능을 수익화하는 선두주자가 되는 데 도움을 준 OpenAI에 대한 비즈니스 파트너십과 투자를 언급했습니다. 또한, 이 기술 거인은 강력한 재무상태표, 반복적인 구독 수익, 그리고 배당금 지급 역사를 자랑하며, 이는 장기 투자로서의 매력에 기여합니다. 2. Alphabet (GOOGL) Alphabet 주식 예측. 출처: Finbold 및 ChatGPT Alphabet(NASDAQ: GOOGL)이 두 번째 선택이었습니다. 이 회사는 디지털 광고, 검색 및 클라우드 서비스에서 사실상 독점적 지위를 가지고 있으며, Microsoft와 마찬가지로 AI에 많은 투자를 했습니다. 회사의 다른 벤처로는 Waymo(자율주행차), DeepMind(헬스케어), 그리고 다양한 양자 컴퓨팅 프로젝트가 있습니다. ChatGPT는 Google, YouTube 및 Android 플랫폼 전반에 걸친 AI 기반 검색과 새로운 광고 형식으로 Alphabet의 광고 사업이 크게 확장되어 잠재적으로 Microsoft와 경쟁할 수 있다고 제안합니다. 3. Tesla (TSLA) TSLA 주식 예측. 출처: Finbold 및 ChatGPT Elon Musk의 황금알을 낳는 거위인 Tesla(NASDAQ: TSLA)는 생산 능력 확대와 자율주행 기술의 발전으로 전기차(EV) 분야에서 계속 선두를 유지하고 있습니다. 따라서, 이 자동차 제조업체는 잘 자리잡고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:25
테슬라의 미국 시장 점유율이 8년 만에 가장 크게 하락하면서 일론 머스크 또다시 패배
테슬라의 미국 시장 점유율이 8년 만에 가장 크게 하락하면서 일론 머스크가 또다시 패배했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 테슬라의 미국 전기차 시장 지배력이 거의 10년 만에 가장 큰 타격을 입었습니다. 2025년 8월, 회사의 미국 시장 점유율이 38%로 붕괴되어 2017년 이후 처음으로 40% 아래로 떨어졌습니다. 당시 테슬라는 여전히 모델 3의 생산을 확대하고 있었습니다. 지금은 더 저렴하고, 새롭고, 더 경쟁력 있는 옵션들에 의해 주목받지 못하고 있습니다. 동시에 일론은 자동차 대신 로봇을 추구하고 있습니다. 테슬라의 라인업이 정체되는 동안, 경쟁사들은 구매자들에게 모든 것을 제공하고 있으며, 이는 효과를 보고 있습니다. Cox의 데이터에 따르면 테슬라는 단 두 달 만에 시장 점유율 10% 포인트 이상을 잃었으며, 6월 48.7%에서 7월 42%로 하락한 후 8월에는 더 낮아졌습니다. 이는 포드가 머스탱 Mach-E로 전기차 시장에 뛰어든 2021년 3월 이후 테슬라의 가장 급격한 하락입니다. 비교하자면, 7월 전체 전기차 판매는 24% 증가한 128,268대를 기록했습니다. 테슬라의 7월 자체 판매는 53,816대로 7% 증가했지만, 이는 시장 속도를 따라가지 못했습니다. 8월에는 테슬라의 판매 성장률이 3.1%로 하락한 반면, 나머지 시장은 14%로 가속화되었습니다. 기존 브랜드들이 더 큰 인센티브를 제공하고 판매를 장악하다 테슬라 하락의 한 가지 이유는 기존 자동차 제조업체들의 전기차 딜 홍수입니다. 현대, 혼다, 기아, 토요타는 모두 구매자들에게 공격적인 제안을 하고 있으며, 테슬라보다 더 나은 인센티브를 제공하고 시장 점유율을 빠르게 확보하고 있습니다. Cox의 산업 인사이트 디렉터인 스테파니 발데즈 스트리티는 "이러한 기존 제조업체들은 모두 이 긴박감에서 혜택을 받고 있으며, 그들의 차량에 대한 매력적인 제안을 할 수 있고 - 그것이 효과가 있습니다"라고 말했습니다. 그녀는 또한 "그들이 로봇공학, AI 기반 회사로 자리매김하고 있다는 것을 알고 있습니다. 하지만 자동차 회사일 때, 새로운 제품이 없으면 점유율이 하락하기 시작할 것입니다"라고 덧붙였습니다. 테슬라는 2023년 사이버트럭 이후 새로운 대중 시장 차량을 출시하지 않았습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:19
마이클 세일러의 전략, 비트코인 가격 견조한 가운데 2억 1700만 달러 비트코인 매수
마이클 세일러의 전략 풀이 비트코인 가격이 견고하게 유지되는 가운데 2억 1700만 달러 상당의 비트코인을 매수했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 세계 최대 비트코인 보유자인 마이클 세일러의 전략 풀은 지난주 BTC 가격이 소폭 상승하는 가운데 암호화폐 매수를 계속했습니다. 화요일 미국 증권거래위원회 제출 자료에 따르면, 전략 풀은 9월 2일부터 7일 사이에 2억 1740만 달러에 1,955 비트코인(BTC)을 매수했습니다. CoinGecko에 따르면, 이 매수는 암호화폐가 지난 금요일 잠시 11만 3000달러를 넘어선 후 약 11만 달러로 하락하기 전 코인당 평균 11만 1196달러의 가격에 이루어졌습니다. 이번 신규 매수로 전략 풀의 총 비트코인 보유량은 일요일 기준 638,460 BTC에 달했으며, 이는 약 472억 달러에 매수되었고 BTC당 평균 가격은 7만 3880달러입니다. 진행중인 매수 둔화 전략 풀의 최근 비트코인 매수는 8월에 이루어진 일련의 매수에 이은 것으로, 해당 월에 약 7,714 BTC를 매수했습니다. 회사의 지난달 BTC 매수는 7월의 대규모 31,466 BTC 매수와 6월의 17,075 BTC 매수를 포함한 이전 매수보다 크게 감소했습니다. 전략 풀의 Form 8-K에서 발췌. 출처: SEC 최근 매수는 Series A Perpetual Strife Preferred Stock(STRF), Series A Perpetual Strike Preferred Stock(STRK) 및 자체 Common A 주식 MSTR을 포함한 전략 풀의 세 가지 시장 내(ATM) 주식 제공으로부터의 수익금을 사용하여 이루어졌습니다. S&P 500에서 제외된 전략 풀 전략 풀의 새로운 비트코인 매수는 많은 이들의 기대와 달리 지난 금요일 S&P 500 지수 추가에서 회사가 제외된 후에 이루어졌습니다. 대신 S&P 500은 암호화폐 친화적인 주식 거래 앱 Robinhood, 모바일 기술 회사 AppLovin 및 기계 및 전기 건설 서비스를 전문으로 하는 Emcor Group을 포함한 몇 가지 새로운 주식을 추가했습니다. 새로운 주식들은 9월 22일 시장 개장 전에 지수에 합류할 예정입니다. 관련: 마이클 세일러의 재산이 억만장자 지수 포함 중 10억 달러 증가 S&P 500에서 전략 풀의 제외에 대해 ETF 분석가 에릭 발추나스는 결정적인 역할을...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:08
JPMorgan, 9월 연준 금리 인하 중요 예측 발표
JPMorgan, 9월 중요 연준 금리 인하 전망 발표 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. JPMorgan, 9월 중요 연준 금리 인하 전망 발표 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 JPMorgan, 9월 중요 연준 금리 인하 전망 발표 출처: https://bitcoinworld.co.in/jpmorgan-fed-rate-cut/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:51
