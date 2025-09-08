2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
혁신적인 골드 및 비트코인 상품이 전략적 투자 기회를 열어줍니다

혁신적인 골드 및 비트코인 상품이 전략적 투자 기회를 열어줍니다

혁신적인 골드 및 비트코인 제품이 전략적 투자 기회를 열어줍니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 혁신적인 골드 및 비트코인 제품이 전략적 투자 기회를 열어줍니다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 혁신적인 골드 및 비트코인 제품이 전략적 투자 기회를 열어줍니다 출처: https://bitcoinworld.co.in/gold-bitcoin-product-launch/
BRC20.COM
COM$0,011195+2,28%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:24
공유하기
남아프리카 기반 회사, 비트코인 획득 및 암호화폐 트레저리 준비금 창설 목표! 여기 세부 정보가 있습니다

남아프리카 기반 회사, 비트코인 획득 및 암호화폐 트레저리 준비금 창설 목표! 여기 세부 정보가 있습니다

남아프리카 기반 회사, 비트코인 매입 및 암호화폐 트레저리 준비금 조성 목표! 여기 세부 내용이 있습니다 이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 남아프리카 기반 Altvest Capital은 비트코인을 구매하고 암호화폐 트레저리 준비금을 조성하기 위해 2억 1000만 달러를 모금하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 지난 1년 동안 비트코인 가치가 거의 두 배로 증가한 것을 활용하고자 합니다. 남아프리카 Altvest, 비트코인 구매를 위해 2억 1000만 달러 모금 계획 Altvest 창립자이자 CEO인 Warren Wheatley는 회사명을 Africa Bitcoin Corp으로 변경할 것이라고 발표했습니다. 이로써 Altvest는 비트코인을 주요 트레저리 자산으로 채택한 아프리카 최초의 상장 기업이 될 것입니다. 이 전략은 Michael Saylor의 Strategy와 일본 기반 Metaplanet과 같은 기업들의 가치를 높이는 데 도움이 된 모델과 유사합니다. 시가총액이 약 5280만 랜드(300만 달러)인 이 회사는 현금이나 금과 같이 비트코인을 대차대조표상의 핵심 준비 자산으로 보유할 계획입니다. 소규모 기업들도 마찬가지로 자체 비트코인 준비금을 구축하고 장타매매 투자자들을 유치하기 위해 자금을 모으고 있습니다. Wheatley는 연금 펀드 및 투자 신탁과 같은 많은 기관들이 비트코인을 직접 취득할 수 없지만, Altvest 주식을 통해 규제된 방식으로 간접적인 비트코인 노출을 얻을 수 있다고 언급했습니다. 이 회사는 국내외 투자자들로부터 자금을 모금할 계획이며 글로벌 거래소에 상장할 준비를 하고 있습니다. 또한 나미비아, 보츠와나, 케냐와 같은 아프리카 거래소에 상장함으로써 대륙 전역의 더 넓은 투자자 기반에 도달하는 것을 목표로 합니다. Altvest의 자회사인 Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd.는 라이선스를 받은 CAEP Asset Managers Pty Ltd.를 통해 암호화폐 서비스를 제공할 예정입니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/
BRC20.COM
COM$0,011195+2,28%
Core DAO
CORE$0,3742-1,52%
온니1
LIKE$0,008318-0,09%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:23
공유하기
IOTA 채굴자로 XRP와 DOGE로 하루에 $7,000 벌기

IOTA 채굴자로 XRP와 DOGE로 하루에 $7,000 벌기

IOTA Miner로 XRP와 DOGE로 하루에 $7,000 벌기라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 끊임없이 변화하는 크립토 시장에서 XRP와 DOGE는 미국 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 자산 중 하나로 남아 있습니다. XRP의 국경 간 결제에서의 독특한 역할은 기관 및 개인 투자자 모두를 끌어들였으며, DOGE는 커뮤니티 영향력과 유명인의 지지 덕분에 젊은 세대에게 계속해서 어필하고 있습니다. 시장 변동성은 다르지만, 두 자산 모두 디지털 자산 시장에서 중요한 힘을 대표합니다. 많은 미국 투자자들에게 주식 시장의 불확실성과 변동성이 큰 크립토 시장은 안정적인 수익을 예측하기 어렵게 만듭니다. 결과적으로, 점점 더 많은 사람들이 더 안정적이고 걱정 없는 투자 옵션을 찾고 있습니다—여기서 IOTA Miner가 등장합니다. IOTA Miner: 클라우드 마이닝을 더 쉽고 수익성 있게 만들기 선도적인 클라우드 마이닝 플랫폼으로서, IOTA Miner는 사용자가 비싼 마이닝 기계를 구매하거나 복잡한 하드웨어를 구성하지 않고도 마이닝에서 수동적 수입을 즐길 수 있게 합니다. 플랫폼 하이라이트 - 가입하고 즉시 시작할 수 있는 $15 체험금을 받으세요. - 투명한 일일 수익 정산. - 숨겨진 수수료 없음, 모든 수익은 사용자에게 귀속됩니다. - BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, SOL 등 10개 이상의 주요 암호화폐 지원. - 관대한 보상이 있는 파트너 프로그램: 친구를 추천하고 최대 $80,000까지 벌 수 있습니다. - 24/7 보안 및 100% 플랫폼 가동 시간 보장. IOTA Miner로 수익 창출을 시작하는 방법 1. 빠른 로그인: iotaminer.com을 방문하여 몇 분 안에 계정을 만드세요. 2. 계약 선택: 투자 목표와 예산에 가장 적합한 계획을 선택하세요. 3. 자동 운영: 플랫폼은 24/7 당신을 위해 채굴할 컴퓨팅 파워를 할당합니다. 안정적인 수입: 일일 수익은 자동으로 계정에 입금되며, 잔액이 $100에 도달하면 언제든지 출금할 수 있습니다. 인기 있는 마이닝 계약 예시 계약 유형 | 자금 | 기간 | 일일 수입 | 원금 및 총 수익 DOGE/LTC | $100 | 2일 | $5 | $100+$10 BTC/BCH | $1,500 | 12일 | $18.75 | $1,500+$225 BTC/BCH | $6,000 | 30일 | $84 | $6,000+$2,520 DOGE/LTC | $25,000 | 35일 | $407.5 | $25,000+$14,262.5 BTC/BCH | $100,000 | 30일 | $1,910 | $100,000+$57,300 BTC/BCH | $300,000 | 55일 | $7,200 | $300,000+396,000 수익은...
비트코인 캐시 노드
BCH$572,4-1,36%
솔라나
SOL$220,61-0,54%
비트코인
BTC$121 517,17-0,86%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:22
공유하기
XRP 고래들이 비트코인 채굴을 위해 ALL4 Mining으로 몰려들어, 일일 0.3 BTC를 벌고 있습니다.

XRP 고래들이 비트코인 채굴을 위해 ALL4 Mining으로 몰려들어, 일일 0.3 BTC를 벌고 있습니다.

XRP 고래들이 비트코인 마이닝을 위해 ALL4 마이닝으로 몰려들어 일일 0.3 BTC를 벌고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 온체인 데이터에 따르면 XRP 고래들 사이에서 큰 변화가 일어나고 있으며, 거래소에서 판매하는 대신 상당한 양의 XRP 보유량을 더 스마트한 전략으로 전환하고 있습니다. 시장 변동 동안 단순히 XRP를 보유하는 대신, 고래들은 더 신중한 접근 방식을 채택하고 있습니다. 온체인 데이터는 일부 고래들이 매일 수천만 달러 상당의 XRP를 덤핑하여 XRP 가격에 압력을 가하고 지지선을 시험하고 있음을 보여줍니다. 가격 변동성으로 인해 많은 대형 투자자들이 ALL4 마이닝과 함께 비트코인 마이닝으로 전환하고 있으며, 이는 XRP 가격 변동 중에도 일관된 수익을 제공하는 안정적인 수동 수입원으로, 일일 0.3 BTC 이상을 벌고 있습니다. 이러한 변화로 인해 ALL4 마이닝이 화제가 되었습니다. 이 클라우드 마이닝 플랫폼은 이제 XRP 보유자들이 토큰을 원클릭 비트코인 마이닝 계약으로 전환할 수 있게 해줍니다. 결과는 인상적이었으며, 상위 사용자들이 하루에 30,000달러 이상을 벌고 있다고 보고되어 XRP 보유자들에게 시장 변동성이 높은 기간에도 수익을 얻을 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다. XRP 보유자들이 ALL4 마이닝 클라우드 마이닝으로 전환하는 이유 XRP를 보유하는 것은 실제로 우려스럽습니다. XRP의 가격 변동성, 불확실한 규제, 제한된 수동 수입원은 XRP를 락업하는 것을 위험하게 만듭니다. 이러한 이유로 점점 더 많은 XRP 보유자들이 수입을 얻는 간편한 방법인 ALL4 마이닝 클라우드 마이닝으로 전환하고 있습니다. XRP 보유자들이 ALL4 마이닝의 클라우드 마이닝 계약으로 몰려드는 이유는 다음과 같습니다: ⦁ 클라우드 마이닝은 XRP의 변동성 있는 시장에서 안정성을 제공합니다: XRP 거래와 달리, 클라우드 마이닝은 사용자의 자산을 대신 작동시켜 다음 가격 움직임을 예측할 필요가 없습니다. 이는 클라우드 마이닝을 수동 수입을 얻는 간단한 방법으로 만듭니다. ⦁ 하드웨어 설정이 필요 없음: ALL4 마이닝과 같은 플랫폼의 주요 장점은 클라우드 마이닝이 컴퓨팅 파워를 대여함으로써 진단 비용을 지불하지 않고도 매일 암호화폐를 벌 수 있게 해준다는 것입니다...
비트코인
BTC$121 517,17-0,86%
Moonveil
MORE$0,03594+70,41%
리플
XRP$2,7978-2,74%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:04
공유하기
이더리움 ETF, 7억 8800만 손실 기록하는 동안 비트코인 ETF는 강한 유입세 보여

이더리움 ETF, 7억 8800만 손실 기록하는 동안 비트코인 ETF는 강한 유입세 보여

이더리움 ETF, 7억 8800만 달러 손실하는 동안 비트코인 ETF는 강한 유입세 보여 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 이더리움 ETF는 9월 1일부터 5일까지 7억 8800만 달러의 유출을 기록했습니다. 비트코인 ETF는 2억 4600만 달러의 유입을 기록하며 시장 신뢰를 보여주었습니다. ETHA, FETH, IBIT와 같은 주요 ETF가 주요 자본 흐름을 주도했습니다. 이더리움 ETF, 상당한 자금 유출에 직면 SoSoValue에 따르면 2025년 9월 1일부터 9월 5일 사이에 이더리움 기반 ETF는 7억 8774만 달러의 손실을 기록했습니다. 이는 5월 중순 이후 이 부문에서 두 번째로 부정적인 흐름을 보인 주간으로, 이더리움 투자 상품의 지속적인 변동성을 강조합니다. 미국 내 현물 이더리움 ETF의 자본 유입 및 유출 - 출처: SoSoValue 주요 이더리움 ETF의 자금 유출은 다음과 같습니다: ETHA (BlackRock) - 3억 1247만 달러 FETH (Fidelity) - 2억 8790만 달러 ETHE (Grayscale) - 8350만 달러 ETHW (Bitwise) - 4908만 달러 TETH (21Shares) - 2130만 달러 ETHV (VanEck) - 1722만 달러 ETH (Grayscale) - 1251만 달러 QETH (Invesco) - 213만 달러 EZET (Franklin Templeton) - 162만 달러 이러한 수치는 디지털 자산의 전반적인 성장에도 불구하고 이더리움 ETF 부문에서 투자자들의 신중한 접근 방식을 강조합니다. 비트코인 ETF, 긍정적인 자금 유입 보여 대조적으로, 비트코인 ETF는 같은 기간 동안 2억 4642만 달러의 자금 유입을 경험했으며, 이는 주류 투자로서 비트코인에 대한 지속적인 신뢰를 보여줍니다. 미국 내 현물 비트코인 ETF의 자본 유입 및 유출 - 출처: SoSoValue 자본 이득은 네 개의 주요 ETF에 집중되었습니다: IBIT - 4억 3432만 달러 BTC - 3329만 달러 FBTC - 2501만 달러 BTCO - 221만 달러 BTCW와 DEFI 두 ETF는 새로운 자금이 없었고, 여섯 개는 자금 유출을 기록했습니다: ARKB - 8152만 달러 BITB - 7690만 달러 GBTC - 6974만 달러 HODL - 1319만 달러 BRRR - 387만 달러 EZBC - 318만 달러 지난 주, 이더리움 시가총액 기반 ETF로의 자본 유입은 모든 이더리움 관련 상품을 포함할 때 10억 달러를 초과했습니다. 한편, 비트코인 ETF는 기관 및 개인 투자자들로부터 지속적으로 상당한 관심을 끌고 있으며, 이는...
SIX
SIX$0,0195-1,36%
ETHW
ETHW$1,346-4,06%
비트코인
BTC$121 517,17-0,86%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:54
공유하기
라스트 라이츠의 기록적인 박스 오피스는 말이 안 됩니다

라스트 라이츠의 기록적인 박스 오피스는 말이 안 됩니다

게시물 Last Rites의 기록적인 박스오피스가 이해가 안 된다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. The Conjuring Last Rites WB The Conjuring: Last Rites는 박스오피스 용어로 "scared up"이라고 하는, 역대 공포 영화 중 최고의 개봉 주말 중 하나를 기록하며 전 세계적으로 1억 8700만 달러를 벌어들여 제작비를 거의 4배나 즉시 회수했습니다. 이 영화가... 실제로 좋은가요? 누구에게 물어보느냐에 따라 다르며, 비평가들은 한 가지를 말하지만 최종 결정권은 관객들에게 있으며, 이것은 설명할 가치가 있는 이야기라고 생각합니다. 저는 두 세트의 스핀오프 영화를 포함하는 컨저링 유니버스를 최고 평점 순으로 정렬했고, 타이 브레이커로 인해 Last Rites가 가장 낮은 순위로 나타났습니다. 하지만 짧은 시간 내에 가장 수익성이 높은 영화가 될 것입니다. 여기 목록이 있습니다. The Conjuring – 비평가 점수 86%, 관객 점수 83% The Conjuring 2 – 비평가 점수 80%, 관객 점수 82% Anabelle: Creation – 비평가 점수 70%, 관객 점수 68% Anabelle Comes Home – 비평가 점수 64%, 관객 점수 70% The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 비평가 점수 56%, 관객 점수 83% The Conjuring: Last Rites – 비평가 점수 56%, 관객 점수 79% The Nun II – 비평가 점수 51%, 관객 점수 72% Annabelle – 비평가 점수 28%, 관객 점수 35% The Nun – 비평가 점수 24%, 관객 점수 35% 여기서 주목할 만한 흥미로운 점은 The Nun과 Annabelle의 첫 번째 작품들이 비평가와 관객 모두에게 실패작이었지만, 그 후속작들은 대부분 제대로 된 모습을 보이며 더 나은 영화를 제작했다는 것입니다. 또 다른 이야기는 비평가 점수가 30%의 차이로 넓은 범위를 보이지만, 모든 컨저링 영화의 관객 점수는 79%에서 83% 사이라는 것입니다. The Conjuring Last Rites WB 이제 박스오피스를 살펴보겠습니다. Last Rites는 이제 막 시작되었으니 제외하고요. 이것은 놀랍습니다: The...
Lingo
LINGO$0,02336+5,70%
TOP Network
TOP$0,000096--%
BRC20.COM
COM$0,011195+2,28%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:37
공유하기
새로운 CLARITY 법안 초안, 비트코인 및 암호화폐 개발자들을 과거 책임으로부터 보호할 수 있어

새로운 CLARITY 법안 초안, 비트코인 및 암호화폐 개발자들을 과거 책임으로부터 보호할 수 있어

새로운 CLARITY 법안 초안이 비트코인 및 암호화폐 개발자들을 과거 책임으로부터 보호할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금요일, 미국 상원 은행위원회는 CLARITY 법안(CLARITY)의 최신 초안을 발표했으며, 이는 18 U.S. Code § 1960(a)에 대한 수정안을 제안하여 "통화, 자금 또는 통화를 대체하는 기타 가치에 대해 알면서 통제권을 행사하는" 암호화폐 개발자나 제공자만이 자금 송금 사업체로 취급되도록 규정하고 있습니다. 상원 은행위원회의 CLARITY 최신 버전의 첫 페이지입니다. 더욱이, 이 수정안은 이러한 언어가 포함된 법안이 통과된 후 비트코인 및 암호화폐 개발자들을 보호할 뿐만 아니라, 해당 개발자들을 소급적으로도 보호할 것입니다. "소프트웨어 개발자 및 소프트웨어 혁신 보호"라는 제목의 초안 Title V의 501조에서는 "이 조항 및 이 조항에 의해 이루어진 수정사항은 이 법의 제정일 이전, 당일 또는 이후에 발생한 행위에 적용된다"고 명시하고 있습니다. 토네이도 캐시 개발자 로만 스톰에게 긍정적인 발전 이 언어가 법으로 제정된 법안 버전에 포함된다면, 지난 달 무허가 자금 송금 사업을 운영한 혐의로 유죄 판결을 받은 토네이도 캐시 개발자 로만 스톰이 혜택을 받게 됩니다. 엘리너 테렛의 보도에 따르면, 스톰은 유죄 판결에 항소할 계획이라는 생각을 암시했습니다. CLARITY가 법률이 되고 소급적 개발자 보호에 관한 언어가 통과되는 법안 초안에 포함된다면, 스톰의 법률팀은 이론적으로 항소 단계에서 승리하는 데 문제가 없을 것입니다. 불행히도, CLARITY가 소급적 보호를 포함하여 통과되더라도, 이는 7월에 무허가 자금 송금 사업 운영에 대한 유죄 협상을 수락한 사무라이 월렛 개발자들에게는 도움이 되지 않을 것입니다. 비수탁형 암호화폐 기술 개발자를 위한 추가 보호 CLARITY의 이 최신 초안은 또한 "비통제"(비수탁형)...
Union
U$0,009403-2,85%
Moonveil
MORE$0,03594+70,41%
Storm Trade
STORM$0,0131-2,31%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:35
공유하기
연준 금리 인하 베팅이 미국 달러에 부담을 주며 1.3800 근처로 수정

연준 금리 인하 베팅이 미국 달러에 부담을 주며 1.3800 근처로 수정

연준 금리 인하 베팅이 미국 달러에 부담을 주며 1.3800 근처로 조정된다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. USD/CAD는 5일 연속 상승세를 이어가지 못하고 1.3800 근처로 하락했습니다. 트레이더들은 연준이 9월 정책 회의에서 금리를 인하할 것이라는 확신을 보이고 있습니다. 캐나다 고용주들은 8월에 65.5K 명의 근로자를 해고했습니다. USD/CAD 페어는 금요일에 기록한 주간 최고치 1.3855에서 주초에 1.3800 근처로 되돌아왔습니다. 루니 페어는 미국 달러가 연방준비제도(Fed)가 다음 주 정책 회의에서 금리를 인하할 것이라는 강한 기대 속에 매도 압력에 직면하면서 5일 연속 상승세를 이어가지 못했습니다. 이 글을 작성하는 시점에서, 미국 달러 인덱스(DXY)는 주요 6개 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하며 97.60 근처에서 소폭 하락하여 거래되고 있습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 연준이 금리를 50 베이시스 포인트(bps) 인하하여 3.75%-4.00%로 낮출 가능성을 10%로 보고 있으며, 나머지는 25-bps 금리 인하를 가리키고 있습니다. 연준의 비둘기파적 추측은 금요일에 발표된 8월 미국 비농업 고용지수(NFP) 데이터 이후 강화되었으며, 이는 제롬 파월 의장을 포함한 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들이 최근 논평에서 경고한 노동 시장에 대한 하방 위험이 실제임을 보여주었습니다. 한편, 캐나다 달러(CAD)의 전망도 불확실한데, 8월 캐나다 노동력의 예상치 못한 감소로 인해 캐나다 중앙은행(BoC)이 올해 초에 중단했던 통화 완화 캠페인을 이번 달 정책 회의에서 재개할 것이라는 기대가 높아졌습니다. 금요일에 발표된 8월 캐나다 고용 보고서에 따르면, 고용은 65.5K 명의 근로자를 해고했으며, 이는 7.5K 명의 신규 구직자를 고용할 것으로 예상되었던 것과 대조적입니다. 실업률은 7%의 예상치와 이전 6.9%의 수치보다 높은 7.1%로 나타났습니다. USD/CAD는 1.3870 근처에서 거래되는 200일 지수 이동 평균(EMA) 아래에 머물러 있어...
니어
NEAR$2,843-3,06%
SIX
SIX$0,0195-1,36%
RealLink
REAL$0,0821-1,20%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:34
공유하기
디지털 자산 거인 CoinShares, 12억 달러 규모의 SPAC 거래로 나스닥에 상장 예정

디지털 자산 거인 CoinShares, 12억 달러 규모의 SPAC 거래로 나스닥에 상장 예정

디지털 자산 거물 CoinShares, 12억 달러 SPAC 거래로 나스닥에 상장 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 CoinShares는 Vine Hill Capital과의 12억 달러 SPAC 합병을 통해 나스닥에 상장할 예정입니다. 이 회사는 유럽 최대 디지털 자산 관리사로, 100억 달러의 자산을 관리하며 유럽 시장 점유율 34%를 보유하고 있습니다. 약 100억 달러의 자산 관리 규모를 가진 유럽의 선도적인 디지털 자산 관리사 CoinShares는 오늘 Vine Hill Capital Investment Corp와의 12억 달러 비즈니스 결합을 통해 나스닥 증권 시장에 상장할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 BlackRock, Grayscale, Fidelity에 이어 세계 4위 디지털 자산 ETP 관리사이며, 34%의 시장 점유율로 유럽을 선도하고 있습니다. CoinShares CEO Jean-Marie Mognetti는 나스닥 상장이 회사의 국제적 성장과 리더십 추진을 반영한다고 말했습니다. 이번 거래는 CoinShares를 전 세계적으로 가장 큰 공개 거래 순수 디지털 자산 관리사 중 하나로 자리매김하게 합니다. "이는 우호적인 규제 추세에 힘입어 글로벌 리더십에 대한 우리의 야망을 가속화하는 CoinShares의 전략적 전환을 의미합니다,"라고 Mognetti는 성명에서 말했습니다. CoinShares는 지난 2년 동안 새로운 투자자 유입, 지원적인 디지털 자산 가격 책정, 제품 출시를 통해 자산 관리 규모를 3배 이상 증가시켰습니다. "CoinShares는 우리가 고가치 투자에서 찾는 모든 것을 보여줍니다: 시장 리더십, 입증된 확장 가능한 비즈니스 모델, 거대하고 확장되는 접근 가능한 시장, 그리고 실행 능력이 입증된 팀,"이라고 Vine Hill의 CEO Nicholas Petruska가 말했습니다. 이 거래에는 기관 투자자로부터의 5천만 달러 자본 투자 약정이 포함됩니다. 이 거래는 규제 및 주주 승인을 기다리며 연말까지 마무리될 예정입니다. 출처: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/
PlaysOut
PLAY$0,0485+6,45%
Moonveil
MORE$0,03594+70,41%
Vine Coin
VINE$0,05972-8,12%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:30
공유하기
마이클 세일러의 전략은 가격에 상관없이 추가 비트코인을 구매했습니다

마이클 세일러의 전략은 가격에 상관없이 추가 비트코인을 구매했습니다

마이클 세일러의 전략이 가격에 상관없이 추가 비트코인을 구매했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이클 세일러의 전략은 공격적인 비트코인 축적 전략을 계속하며, 코인당 평균 비트코인 가격 111,196달러에 217.4백만 달러에 해당하는 1,955 BTC 구매를 발표했습니다. 이번 최신 인수로 회사의 총 비트코인 보유량은 638,460 BTC에 이르러 전 세계적으로 가장 큰 기업 비트코인 보유자로서의 위치를 유지하고 있습니다. 이번 구매는 비트코인이 110,500달러에서 112,200달러 사이에서 거래되는 시장 안정기에 이루어졌으며, 최근 전략이 S&P 500 지수에서 로빈후드(HOOD)를 선호하여 제외된 이후에 진행되었습니다. 이러한 좌절과 최근 주주들의 비판에도 불구하고, 마이클 세일러 회장은 회사의 비트코인 중심 자산 관리 전략에 계속 전념하고 있습니다. 현재 회사의 평균 구매 가격은 비트코인당 73,880달러로, 현재 시장 가격을 고려할 때 보유량에 상당한 장부상 이익을 나타냅니다. 회사의 공격적인 축적은 현재 200개 이상의 상장 기업이 자산 관리에 비트코인을 보유하고 있는 더 넓은 기업 비트코인 채택 추세 속에서 이루어지고 있습니다. 최근 참여자로는 지난 주 나스닥에 데뷔한 American Bitcoin과 15.2백만 달러 구매를 통해 보유량을 20,136 BTC로 늘린 Metaplanet이 있습니다. 그러나 전략의 최근 움직임은 수정된 순 자산 가치(mNAV) 정책 변경 이후 주주들의 면밀한 조사를 받고 있습니다. 회사는 이전에 mNAV가 2.5X 아래로 떨어지면 주식을 발행하지 않기로 약속했지만 최근 이 지침을 수정하여 잠재적으로 더 큰 주주 희석을 허용했습니다. 비트코인 자산 관리 기업의 급증은 2025년의 주요 트렌드가 되었으며, 기업들의 총 보유량은 현재 1백만 BTC 또는 비트코인 유통 공급량의 약 5%를 초과했습니다. 우리는 기업 자산 관리에서 전례 없는 변화를 목격하고 있습니다. 기업들은 점점 더 비트코인을 전략적 자산 클래스로 보고 있으며, 이는 상장 기업들 간의 축적을 위한 경쟁적인 경쟁으로 이어지고 있습니다. 전략의 최신 구매는 비트코인 인수를 위한 자본 조달에 성공적인 것으로 입증된 진행 중인 시장 내(ATM) 주식 제공 프로그램을 통해 자금을 조달했습니다. 회사의...
비트코인
BTC$121 517,17-0,86%
Index Cooperative
INDEX$1,05+3,85%
BRC20.COM
COM$0,011195+2,28%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:47
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다