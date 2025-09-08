XRP 고래들이 비트코인 채굴을 위해 ALL4 Mining으로 몰려들어, 일일 0.3 BTC를 벌고 있습니다.

XRP 고래들이 비트코인 마이닝을 위해 ALL4 마이닝으로 몰려들어 일일 0.3 BTC를 벌고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 온체인 데이터에 따르면 XRP 고래들 사이에서 큰 변화가 일어나고 있으며, 거래소에서 판매하는 대신 상당한 양의 XRP 보유량을 더 스마트한 전략으로 전환하고 있습니다. 시장 변동 동안 단순히 XRP를 보유하는 대신, 고래들은 더 신중한 접근 방식을 채택하고 있습니다. 온체인 데이터는 일부 고래들이 매일 수천만 달러 상당의 XRP를 덤핑하여 XRP 가격에 압력을 가하고 지지선을 시험하고 있음을 보여줍니다. 가격 변동성으로 인해 많은 대형 투자자들이 ALL4 마이닝과 함께 비트코인 마이닝으로 전환하고 있으며, 이는 XRP 가격 변동 중에도 일관된 수익을 제공하는 안정적인 수동 수입원으로, 일일 0.3 BTC 이상을 벌고 있습니다. 이러한 변화로 인해 ALL4 마이닝이 화제가 되었습니다. 이 클라우드 마이닝 플랫폼은 이제 XRP 보유자들이 토큰을 원클릭 비트코인 마이닝 계약으로 전환할 수 있게 해줍니다. 결과는 인상적이었으며, 상위 사용자들이 하루에 30,000달러 이상을 벌고 있다고 보고되어 XRP 보유자들에게 시장 변동성이 높은 기간에도 수익을 얻을 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다. XRP 보유자들이 ALL4 마이닝 클라우드 마이닝으로 전환하는 이유 XRP를 보유하는 것은 실제로 우려스럽습니다. XRP의 가격 변동성, 불확실한 규제, 제한된 수동 수입원은 XRP를 락업하는 것을 위험하게 만듭니다. 이러한 이유로 점점 더 많은 XRP 보유자들이 수입을 얻는 간편한 방법인 ALL4 마이닝 클라우드 마이닝으로 전환하고 있습니다. XRP 보유자들이 ALL4 마이닝의 클라우드 마이닝 계약으로 몰려드는 이유는 다음과 같습니다: ⦁ 클라우드 마이닝은 XRP의 변동성 있는 시장에서 안정성을 제공합니다: XRP 거래와 달리, 클라우드 마이닝은 사용자의 자산을 대신 작동시켜 다음 가격 움직임을 예측할 필요가 없습니다. 이는 클라우드 마이닝을 수동 수입을 얻는 간단한 방법으로 만듭니다. ⦁ 하드웨어 설정이 필요 없음: ALL4 마이닝과 같은 플랫폼의 주요 장점은 클라우드 마이닝이 컴퓨팅 파워를 대여함으로써 진단 비용을 지불하지 않고도 매일 암호화폐를 벌 수 있게 해준다는 것입니다...