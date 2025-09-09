2025-10-09 목요일

이더리움과 비트코인의 놀라운 3억 4천만 달러 매도

이더리움과 비트코인의 놀라운 3억 4천만 달러 매도

BlackRock 암호화폐 매각: 이더리움과 비트코인의 놀라운 3억 4천만 달러 매각
이더리움, 비트코인에 대한 예상치 못한 움직임을 보여, ETH 가격 돌파가 임박했나?

이더리움, 비트코인에 대한 예상치 못한 움직임을 보여, ETH 가격 돌파가 임박했나?

주요 내용 ETH/BTC 페어의 골든 크로스 패턴은 이전에 비트코인 대비 250% 성과를 이끌었던 2020년 구성과 유사합니다. 이더리움은 0.045 BTC 수준에서 중요한 200주 지수 이동 평균(EMA) 저항을 테스트하면서 다년간의 지지 구간에서 반등하고 있습니다. 월스트리트 페페가 솔라나 블록체인에서 출시되어 시장 인사이트와 분석 도구로 밈 코인 트레이더들을 대상으로 합니다. 이더리움 ETH $4 341 24시간 변동성: 1.3% 시총: $523.39 B 24시간 거래량: $25.13 B 대 비트코인 BTC $112 435 24시간 변동성: 1.1% 시총: $2.24 T 24시간 거래량: $35.28 B의 성과는 예상치 못한 움직임을 보이며 가격 돌파 가능성을 암시하고 있습니다. 과거 가장 강력한 랠리 중 하나를 앞두고 나타났던 역사적 신호를 보여주고 있습니다. ETH/BTC 페어, 200주 EMA 테스트 중 ETH/BTC 주간 차트에 따르면, 20주 지수 이동 평균(EMA)이 50주 EMA를 상향 돌파할 예정입니다. 이러한 골든 크로스가 마지막으로 관찰된 것은 2020년 초였습니다. 이는 이더리움 가격이 이듬해 비트코인보다 거의 250% 더 좋은 성과를 내기 직전이었습니다. 우연히도, 이와 동일한 구성이 ETH가 약 0.020-0.025 BTC의 다년간 축적 구간에서 강하게 반등하는 시점에 나타났습니다. 이 위치는 장기 지지 기반으로서의 역할을 강화합니다. ETH/BTC 페어는 현재 약 0.045 BTC 수준에서 200주 EMA를 테스트하고 있습니다. 이 수준은 2021년과 현재의 움직임 모두에서 하락 거부를 촉발한 것으로 알려져 있습니다. ETH/BTC 비율이 이더리움에 유리한 골든 크로스로 전환되었습니다 | 출처: Bitcoinwalah 2021년의 경우, ETH는 이 저항을 돌파하는 데 어려움을 겪었지만 나중에 더 높이 돌파했습니다. 이로 인해 0.08-0.09 BTC 영역을 향한 상승이 가속화되었습니다. 이번에도 비슷한 경로가 펼쳐질지는 아직 명확하지 않습니다. 그러나 주간 RSI의 과매수 수치는 ...전에 가능한 시장 위축을 암시한다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
Paolo Ardoino, 테더가 BTC를 매도하여 금을 매수했다는 제안을 일축

Paolo Ardoino, 테더가 BTC를 매도하여 금을 매수했다는 제안을 일축

테더 CEO 파올로 아르도이노는 스테이블코인 회사가 금을 구매하기 위해 비트코인 보유량을 매각했다는 제안을 일축했습니다. 아르도이노는 일요일 X에 올린 게시물에서 세계 최대 스테이블코인 USDT의 발행사인 테더가 "비트코인을 전혀 판매하지 않았다"고 말했습니다. 테더 CEO는 유튜버 클라이브 톰슨이 회사의 준비금에 대한 2분기 증명 데이터가 1분기 92,650 BTC에서 83,274로 감소했다는 제안에 대응한 것입니다. 비트코인 기술 회사 JAN3의 CEO인 샘슨 모우는 톰슨의 게시물에 대응하여 테더가 테더가 대주주인 비트코인 재무 회사 Twenty One Capital(XXI)에 거의 20,000 BTC를 보냈다고 지적했습니다. "맞습니다,"라고 아르도이노는 모우의 게시물에 대한 응답으로 말했습니다. "샘슨이 아래에서 말한 대로, [테더]는 보유량의 일부를 XXI에 기여했습니다." "세계가 계속 어두워지는 동안, 테더는 비트코인, 금, 토지와 같은 안전한 자산에 이익의 일부를 계속 투자할 것입니다,"라고 아르도이노는 덧붙였습니다. 테더는 이미 87억 달러 상당의 금괴를 보유하고 있으며, 귀금속 채굴에 투자할 계획이라고 보도되었습니다.
Grayscale, 미국 증권거래위원회에 미국 Spot Chainlink ETF 출시를 위한 서류 제출

Grayscale, 미국 증권거래위원회에 미국 Spot Chainlink ETF 출시를 위한 서류 제출

Grayscale은 Chainlink(LINK)를 규제 자산으로 만들기 위한 중요한 단계를 밟았습니다. 이 자산 관리사는 현물 Chainlink 상장지수펀드(ETF)를 제안하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 양식을 제출했습니다. 승인될 경우, 이 ETF는 미국에서 LINK 가격을 직접 추적하는 최초의 ETF 중 하나가 될 것입니다. 이 ETF는 Coinbase Custody가 펀드 자산을 보관하는 가운데 NYSE Arca에서 GLNK 티커로 거래될 예정입니다. 이 상품은 Grayscale의 기존 Chainlink Trust를 ETF로 전환하여 투자자들이 토큰을 직접 구매하지 않고도 LINK에 투자할 수 있게 해줍니다. 미국 기반 현물 비트코인 및 이더리움 ETF와 마찬가지로, 이 펀드는 현금으로 주식 생성 및 상환을 가능하게 할 것입니다. Grayscale은 또한 규제 기관이 허용한다면 향후 현물 상환도 도입될 수 있다고 시사했습니다. Grayscale, 알트코인 ETF 확장 추진 Grayscale의 최근 Chainlink 신청은 이례적인 것이 아닙니다. 이는 지금까지 미국 ETF 시장을 주도해 온 비트코인과 이더리움을 넘어 확장하려는 더 큰 노력의 일환입니다. 이 대형 자산 관리사는 최근 몇 달 동안 Avalanche(AVAX), Dogecoin(DOGE), Litecoin(LTC), Solana(SOL) 및 XRP와 연계된 ETF를 출시하기 위한 신청서를 제출했습니다. 이 모든 상품들은 일반 투자자들이 토큰을 직접 보유하지 않고도 인기 있는 알트코인에 접근할 수 있도록 하기 위한 것입니다. Grayscale은 이미 이 모델이 작동할 수 있음을 입증했습니다. 2024년 초, 규제 기관과의 장기간의 싸움 끝에 주력 상품인 Bitcoin Trust(GBTC)와 Ethereum Trust(ETHE)를 현물 ETF로 전환했습니다. 이러한 승인은 알트코인을 위한 길을 열었고, Grayscale은 이제 그 라인업을 확장하기 위해 서두르고 있습니다. 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. Bitwise도 2025년 8월에 Chainlink ETF 신청서를 제출했는데, 이는 LINK에 대한 기관 수요가 증가하고 있음을 시사합니다. 반면, 다른 자산 관리사들은 선점자 이점을 확보하기 위해 빠르게 움직이려 하고 있습니다. VanEck(거래...
Sui 블록체인에서 개발된 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼이 해커들의 표적이 되었습니다! 도난당한 금액은 다음과 같습니다

Sui 블록체인에서 개발된 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼이 해커들의 표적이 되었습니다! 도난당한 금액은 다음과 같습니다

Nemo Protocol, Sui 블록체인에 구축된 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼이 사이버 공격의 대상이 되어 240만 달러의 스테이블 코인 손실을 초래했습니다. Sui 기반 Nemo Protocol, 240만 달러 해킹 피해 블록체인 보안 회사 PeckShield가 이 사건을 처음 보고했습니다. 회사는 공격자가 Arbitrum에서 이더리움 네트워크로 도난당한 USDC를 이체했다고 보고했습니다. 공격 이후, Nemo 팀은 오늘 텔레그램에서 성명을 통해 사건을 확인하고 커뮤니티에 업데이트했습니다. "Nemo 커뮤니티 여러분, 어젯밤 보안 사고가 발생했으며 저희 Market 풀이 영향을 받았습니다. 현재 상황을 조사 중이며 당분간 모든 스마트 계약 활동을 중단했습니다."라고 성명은 전했습니다. 플랫
'인피니티 캐슬' 놀라운 로튼 토마토 점수와 함께 등장

'인피니티 캐슬' 놀라운 로튼 토마토 점수와 함께 등장

'무한성' 개봉과 함께 놀라운 로튼 토마토 점수 획득이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 귀멸의 칼날: 무한성 크런치롤 팬들은 귀멸의 칼날 애니메이션 프랜차이즈를 마무리하는 최종 3부작 영화의 첫 번째 작품을 기다려왔으며, 이제 미국과 다른 많은 지역에서 거의 개봉을 앞두고 있습니다. 귀멸의 칼날: 무한성이 이번 주말에 개봉하며, 이미 리뷰가 들어오고 있습니다. 지금까지는 완벽합니다. 현재 소수의 리뷰가 있는 상태에서, 비평가들의 긍정적인 평가로 로튼 토마토 점수 100%라는 완벽한 결과를 얻었습니다. 이는 기대할 수 있는 최고의 점수이지만, 사람들이 이것이 정확한 평가라고 말하기에는 비평가 수가 충분하지 않다고 말하기 전에, 저는 이전의 큰 극장 개봉작인 귀멸의 칼날: 무한열차를 언급하고 싶습니다. 이 작품은 비평가로부터 인증된 신선도 98%, 팬들로부터는 놀라운 99%의 평가를 받았습니다. 무한성은 시리즈의 추가 시즌이 아닌 영화 3부작의 첫 번째 작품으로, 애니메이션의 마지막 아크를 다룰 예정입니다. 초기 보고에 따르면 완성하는 데 시간이 걸릴 것으로 보이며, 2부는 2027년, 3부는 2029년에 개봉할 가능성이 있습니다. 요즘 애니메이션 제작에 얼마나 많은 시간이 걸리는지 고려하면 그리 충격적이지 않지만, 실질적으로 4-5개의 에피소드를 모아놓은 것을 위해 기다리기에는 매우 긴 시간입니다. 무한성 아크에서는 무슨 일이 일어나고 있을까요? 다음은 시놉시스입니다: "귀살대원들과 기둥들이 다가오는 귀신과의 전투를 준비하기 위해 기둥 훈련이라는 그룹 강화 훈련 프로그램에 참여하고 있을 때, 키부츠지 무잔이 우부야시키 저택에 나타납니다. 귀살대 대장이 위험에 처하자, 탄지로와 기둥들은 본부로 달려가지만 키부츠지 무잔의 손에 의해 신비한 공간으로 깊이 빠져들게 됩니다. 탄지로와..."
공격 라인에 대한 투자로 이익을 얻을 수 있는 베어스의 위치

공격 라인에 대한 투자로 이익을 얻을 수 있는 베어스의 위치

베어스, 공격 라인 투자로 혜택 받을 준비 완료라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시카고 베어스 쿼터백 케일럽 윌리엄스(18)가 버팔로 빌스와의 미국 프로 풋볼 리그(NFL) 프리시즌 경기 전반전 동안 센터 드류 달만(52)으로부터 공을 기다리고 있습니다. 2025년 8월 17일 일요일, 시카고에서. (AP 포토/카밀 크르자친스키) 저작권 2025 AP 통신. 모든 권리 보유. 케일럽 윌리엄스는 월요일 밤 벤 존슨의 시카고 베어스 공격 리메이크에서 주연을 맡으며 중심 무대에 서게 됩니다. 그가 나중에 인사를 한다면, 분명히 가장 눈에 띄지 않는 팀원들에게 감사를 표할 것입니다. 라이언 폴스 단장은 윌리엄스의 루키 시즌 동안 그에게 싸울 기회를 주지 못했던 공격 라인을 현명하게 재건했습니다. 프로 풋볼 포커스는 2024년 말 24위에서 '25년 시작 시점에 NFL 4위로 라인 순위를 올렸으며, 필라델피아, 덴버, 버팔로에 이어 4위를 차지했습니다. 베어스가 첫 두 드래프트 픽을 타이트 엔드 콜스턴 러브랜드와 슬롯 리시버 루터 버든 3세에 사용한 반면, 그들은 라인에 재정적 자원을 투입했습니다. 프리 에이전트 센터 드류 달만 영입과 가드 조 투니, 조나 잭슨 트레이드로 팀의 공격 라인 지출이 5438만 달러에 이르렀으며, 이는 Spotrac에 따르면 리그 7위에 해당합니다. 이는 월터 페이튼/마이크 디트카 시대에 라인의 가치와 중요성을 평가했던 방식과는 확연히 다릅니다. '24 드래프트 전체 1순위였던 윌리엄스는 합산 급여 31위에 그친 라인 뒤에서 고전했습니다. 5라운드 드래프트 픽과 교환으로 버팔로에서 영입한 가드 라이언 베이츠는 350만 달러의 급여로 이른바 "빅 어글리스" 중 가장 높은 급여를 받았습니다. 라인의 앵커로 여겨졌던 가드 테븐 젠킨스는 루키 계약 마지막 시즌으로 약 267만 달러를 벌었습니다. 그것은...
OPEC+ 공급 인상 계획을 축소함에 따라 WTI 원유 가격 $62.80까지 상승

OPEC+ 공급 인상 계획을 축소함에 따라 WTI 원유 가격 $62.80까지 상승

OPEC+가 공급 인상 계획을 축소함에 따라 WTI 원유 가격이 $62.80까지 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 10월부터 더 완화된 공급 인상에 대한 기대 속에 원유 가격이 반등했습니다. OPEC+는 다음 달 137,000 bpd 증가를 발표했습니다. 트럼프는 러시아에 대한 2차 제재를 예고했습니다. 월요일 원유는 10월로 예정된 다음 OPEC+ 공급 인상이 이전 예상보다 낮을 것이라는 뉴스 보도 속에서 더 높게 거래되고 있으며, 최근 우크라이나 공격으로 인해 러시아 원유에 대한 추가 제재에 대한 추측이 제기되었습니다. 미국 벤치마크 웨스트 텍사스 인터미디에이트(WTI)는 하루 동안 약 $1 더 높게 거래되며, $62.80 바로 위의 일중 고점에 도달했고, 금요일의 고점인 $63.25에 더 가까워지고 있습니다. OPEC+ 국가들이 더 완화된 공급 인상에 합의 OPEC 국가들과 러시아 및 기타 동맹국을 포함하는 그룹인 OPEC+는 일요일에 하루 137,000 배럴로 생산량을 더 높게 인상하기로 합의했으며, 이는 9월과 8월에 각각 발표된 555,000 bpd와 411,000 bpd 인상보다 훨씬 낮습니다. 또한 일요일에 미국 대통령 트럼프는 4명을 사망시키고 키이우의 정부 건물에 불을 지른 주말 우크라이나 공격에 대한 보복으로 러시아에 대한 2차 제재를 통과시킬 준비가 되어 있다고 확언했습니다. 트럼프는 지난달 델리의 러시아 석유 구매에 대응하여 인도로부터의 수입품에 50% 관세를 부과했으며, 국가는 다른 러시아 원유 구매자들에게도 유사한 조치를 확대하는 것을 고려하고 있습니다. WTI 석유 FAQ WTI 석유는 국제 시장에서 판매되는 원유의 한 유형입니다. WTI는 웨스트 텍사스 인터미디에이트의 약자로, 브렌트 및 두바이 원유를 포함한 세 가지 주요 유형 중 하나입니다. WTI는 상대적으로 낮은 비중과 황 함량 때문에 "라이트"와 "스위트"로도 불립니다. 쉽게 정제할 수 있는 고품질 석유로 간주됩니다. 미국에서 공급되며 커싱 허브를 통해 유통됩니다...
BTC가 반응하면서 전략이 비트코인에 2억 1700만 달러를 베팅

BTC가 반응하면서 전략이 비트코인에 2억 1700만 달러를 베팅

BTC가 반응하면서 전략이 비트코인에 2억 1700만 달러를 베팅했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인 재무 회사 전략은 1,955 BTC의 새로운 인수 후 현재 638,460 BTC를 보유하고 있습니다. 회사의 전체 BTC 보유량은 715억 달러의 가치가 있습니다. 기업으로서 전략은 S&P 500 포함 거부를 극복했습니다. 새로운 업데이트에서, 비트코인 BTC $112 635 24시간 변동성: 1.2% 시총: $2.24 T 24시간 거래량: $34.12 B 재무 회사 Strategy Inc.는 총 보유량을 638,460 BTC로 증가시켰습니다. 최근 추가로 1,955 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이 회사는 S&P 500에서 거부당하는 좌절을 겪었지만, 최근 구매는 이러한 사건의 전환에도 불구하고 흔들리지 않았음을 시사합니다. 또 다른 비트코인 매수 계획 이전에 MicroStrategy로 알려졌던 전략은 2억 7100만 달러의 새로운 구매로 비트코인 보유량을 확대했습니다. 각 BTC는 평균 가격 $111,196에 구매되었습니다. 비트코인의 현재 가격은 $111,959.15이며, 지난 24시간 동안 0.74% 상승했습니다. 이 비율로, 전략의 638,460 BTC는 약 715억 달러의 가치가 있습니다. 최근 인수로 회사의 평균 비트코인 구매 가격은 비트코인당 $73,880로 상승했습니다. 월요일 아침 발표 직전, BTC 가격은 $110,500에서 $112,200로 상승했습니다. 뉴스가 발표된 후 현재 약 $111,900로 약간 하락했습니다. 지난 주 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 신고서에서, 전략은 2025년 8월 26일부터 9월 1일 사이에 4,048 비트코인을 구매했다고 언급했습니다. 이 경우, 비트코인당 평균 가격은 $110,981로, 총 구매 금액은 약 4억 4930만 달러입니다. 이 구매 자금은 전략의 A등급 보통주 MSTR, 영구 Strike 우선주 STRK, 영구 Strife 우선주 STRF, 그리고 영구 Stride 우선주 STRD의 시장 판매에서 나왔습니다. 비록...
지속적인 상승을 위해서는 NZD가 먼저 0.5930 이상으로 마감해야 함 - UOB 그룹

지속적인 상승을 위해서는 NZD가 먼저 0.5930 이상으로 마감해야 함 - UOB 그룹

지속적인 상승을 위해서는 NZD가 먼저 0.5930 이상으로 마감해야 함 - UOB 그룹이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 계속 상승하는 대신, 뉴질랜드 달러(NZD)는 0.5855와 0.5915 사이에서 범위 거래할 가능성이 더 높습니다. 장기적으로 지속적인 상승을 위해서는 NZD가 먼저 0.5930 이상으로 마감해야 한다고 UOB 그룹의 외환 분석가 Quek Ser Leang과 Peter Chia가 언급했습니다. NZD/USD는 범위 거래할 가능성이 더 높습니다. 24시간 전망: "NZD가 지난 금요일 0.5917의 고점까지 급격히 상승했지만, 고점에서 하락하여 0.5892에 마감했습니다. 급격한 상승은 과도하게 확장된 것으로 보이며, 계속 상승하는 대신 NZD는 오늘 범위 거래할 가능성이 더 높으며, 아마도 0.5855와 0.5915 사이에서 거래될 것입니다." 1-3주 전망: "지난 수요일(9월 3일, 현물 0.5855)의 최신 업데이트에서 '우리는 중립적인 입장을 취하고 NZD가 0.5800/0.5900 범위에서 거래될 것으로 예상한다'고 언급했습니다. NZD가 금요일에 범위를 돌파하여 0.5917의 고점에 도달했지만, 상승 모멘텀의 증가는 아직 지속적인 상승을 나타내기에 충분하지 않습니다. 지속적인 상승을 위해서는 NZD가 먼저 0.5930 이상으로 마감해야 합니다. NZD가 0.5930 이상으로 마감할 가능성은 '강력한 지지' 수준인 현재 0.5840 이상을 유지하는 한 계속 유지될 것입니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116
