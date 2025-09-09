BTC가 반응하면서 전략이 비트코인에 2억 1700만 달러를 베팅
BTC가 반응하면서 전략이 비트코인에 2억 1700만 달러를 베팅했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인 재무 회사 전략은 1,955 BTC의 새로운 인수 후 현재 638,460 BTC를 보유하고 있습니다. 회사의 전체 BTC 보유량은 715억 달러의 가치가 있습니다. 기업으로서 전략은 S&P 500 포함 거부를 극복했습니다. 새로운 업데이트에서, 비트코인 BTC $112 635 24시간 변동성: 1.2% 시총: $2.24 T 24시간 거래량: $34.12 B 재무 회사 Strategy Inc.는 총 보유량을 638,460 BTC로 증가시켰습니다. 최근 추가로 1,955 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이 회사는 S&P 500에서 거부당하는 좌절을 겪었지만, 최근 구매는 이러한 사건의 전환에도 불구하고 흔들리지 않았음을 시사합니다. 또 다른 비트코인 매수 계획 이전에 MicroStrategy로 알려졌던 전략은 2억 7100만 달러의 새로운 구매로 비트코인 보유량을 확대했습니다. 각 BTC는 평균 가격 $111,196에 구매되었습니다. 비트코인의 현재 가격은 $111,959.15이며, 지난 24시간 동안 0.74% 상승했습니다. 이 비율로, 전략의 638,460 BTC는 약 715억 달러의 가치가 있습니다. 최근 인수로 회사의 평균 비트코인 구매 가격은 비트코인당 $73,880로 상승했습니다. 월요일 아침 발표 직전, BTC 가격은 $110,500에서 $112,200로 상승했습니다. 뉴스가 발표된 후 현재 약 $111,900로 약간 하락했습니다. 지난 주 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 신고서에서, 전략은 2025년 8월 26일부터 9월 1일 사이에 4,048 비트코인을 구매했다고 언급했습니다. 이 경우, 비트코인당 평균 가격은 $110,981로, 총 구매 금액은 약 4억 4930만 달러입니다. 이 구매 자금은 전략의 A등급 보통주 MSTR, 영구 Strike 우선주 STRK, 영구 Strife 우선주 STRF, 그리고 영구 Stride 우선주 STRD의 시장 판매에서 나왔습니다. 비록...
