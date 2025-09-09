'인피니티 캐슬' 놀라운 로튼 토마토 점수와 함께 등장

'무한성' 개봉과 함께 놀라운 로튼 토마토 점수 획득이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 귀멸의 칼날: 무한성 크런치롤 팬들은 귀멸의 칼날 애니메이션 프랜차이즈를 마무리하는 최종 3부작 영화의 첫 번째 작품을 기다려왔으며, 이제 미국과 다른 많은 지역에서 거의 개봉을 앞두고 있습니다. 귀멸의 칼날: 무한성이 이번 주말에 개봉하며, 이미 리뷰가 들어오고 있습니다. 지금까지는 완벽합니다. 현재 소수의 리뷰가 있는 상태에서, 비평가들의 긍정적인 평가로 로튼 토마토 점수 100%라는 완벽한 결과를 얻었습니다. 이는 기대할 수 있는 최고의 점수이지만, 사람들이 이것이 정확한 평가라고 말하기에는 비평가 수가 충분하지 않다고 말하기 전에, 저는 이전의 큰 극장 개봉작인 귀멸의 칼날: 무한열차를 언급하고 싶습니다. 이 작품은 비평가로부터 인증된 신선도 98%, 팬들로부터는 놀라운 99%의 평가를 받았습니다. 무한성은 시리즈의 추가 시즌이 아닌 영화 3부작의 첫 번째 작품으로, 애니메이션의 마지막 아크를 다룰 예정입니다. 초기 보고에 따르면 완성하는 데 시간이 걸릴 것으로 보이며, 2부는 2027년, 3부는 2029년에 개봉할 가능성이 있습니다. 요즘 애니메이션 제작에 얼마나 많은 시간이 걸리는지 고려하면 그리 충격적이지 않지만, 실질적으로 4-5개의 에피소드를 모아놓은 것을 위해 기다리기에는 매우 긴 시간입니다. 무한성 아크에서는 무슨 일이 일어나고 있을까요? 다음은 시놉시스입니다: "귀살대원들과 기둥들이 다가오는 귀신과의 전투를 준비하기 위해 기둥 훈련이라는 그룹 강화 훈련 프로그램에 참여하고 있을 때, 키부츠지 무잔이 우부야시키 저택에 나타납니다. 귀살대 대장이 위험에 처하자, 탄지로와 기둥들은 본부로 달려가지만 키부츠지 무잔의 손에 의해 신비한 공간으로 깊이 빠져들게 됩니다. 탄지로와..."